De 10 bästa gratis digitala planeringsapparna 2025

Det är början på veckan och det är dags att skriva ner de tre viktigaste uppgifterna för dagen, ställa in påminnelser och gå igenom och redigera förra veckans anteckningar.

Men vänta lite.

Ska du göra det i Google Docs? Den nya planeringsappen som din vän tipsade dig om? Eller ska du hålla det enkelt och fortsätta använda anteckningsappen på din telefon?

Du har säkert hamnat i den här situationen mer än en gång om du inte har haft turen att hitta en digital planerare.

Visst, nästan alla dagliga planeringsappar utför de mest grundläggande uppgifterna. Men få förenar och centraliserar alla dina planeringsbehov på en enda plattform.

För att hjälpa dig i din jakt på den bästa digitala planeringsappen har vi sammanställt en lista över alla alternativ som är värda att överväga nedan.

Låt oss dyka in i detaljerna.

Vad ska du leta efter i en digital planeringsapp?

En av de viktigaste egenskaperna hos en planeringsapp är användarvänlighet. Det är svårt nog att hålla fast vid en digital planeringsapp på lång sikt – gör det inte svårare för dig själv genom att försöka använda en digital planeringsapp som är stel och klumpig i ditt dagliga liv.

En utmärkt digital planeringsapp gör det enkelt att samla alla dina uppgifter på ett ställe. Det är därför alltid en bra idé att kolla vilka andra appar du redan använder (t.ex. Gmail eller Slack) så att den nya appen lättare kan integreras i ditt befintliga arbetsflöde.

Även om det är en smaksak, är det bättre ju fler integrationer och funktioner en digital planerare har. Varför? Det är ett av de bästa sätten att minska antalet applikationer du ofta måste använda för att hantera dokumentskapande, hålla reda på fakturor, påminnelser eller till och med framstegen i dina projekt. 📚

De 10 bästa digitala planeringsapparna 2025

Kom igång med ClickUp Organisera uppgifter, sätt upp mål och följ framstegen i olika projekt med ClickUp

Som digital planerare kan du se ClickUp som ett allt-i-ett-verktyg som tar hand om allt från de enklaste till de mest komplexa planeringsbehoven för både team och individer. Ja, den har massor av funktioner och är extremt anpassningsbar – perfekt för den digitala planeraren som är mycket noggrann med hur de spårar och hanterar sitt arbete (eller sitt privatliv). 📖

ClickUps bästa funktioner

ClickUps kalendervy : Ordna dina uppgifter systematiskt, schemalägg deadlines och skapa en dynamisk kalender som gör det möjligt för ditt team att följa framstegen och hålla sig uppdaterade.

Automatisering : Hantera rutinuppgifter som snabbt blir repetitiva med ClickUps avancerade automatiseringsfunktioner. Det är ett utmärkt sätt att frigöra extra mentalt utrymme och planera mer effektivt. Med automatiseringsutlösare och villkor kan du automatisera uppgiftskapande, ändringar av ansvariga, påminnelser och uppgiftsprioritering, för att nämna några exempel.

Anpassning: De bästa De bästa dagliga planeringsverktygen är flexibla – på så sätt slipper du hantera rigida fält som inte är relevanta för dina behov. ClickUp är byggt kring anpassning, vilket innebär att du bör ta dig tid att bekanta dig med hur sidor, mappar, vyer och uppgifter fungerar för att skapa ett arbetsflöde som är skräddarsytt för dig.

Mallar: Vem älskar inte mallar? ClickUp erbjuder sina användare hundratals mallar som täcker alla typer av behov, såsom Vem älskar inte mallar? ClickUp erbjuder sina användare hundratals mallar som täcker alla typer av behov, såsom resursplanering och evenemangsplanering . Kom igång med ClickUps mall för daglig planering

Ladda ner denna mall Håll koll på dina dagliga uppgifter med ClickUp Daily Planner Template

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare nämner dess begränsade kalkylverktyg och komplexa formler.

Alla vyer är inte tillgängliga på mobilen (ännu!).

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

Capterra : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

2. Google Kalender

Exempel på en tredagarsvy i Google Kalender

Du känner säkert till Google Kalender som en av de första digitala planeringsplattformarna. Dess schemaläggningsfunktioner gör det enkelt att ta sig igenom arbetsdagen utan att möten, arbetstid eller egen tid krockar.

Trots att Google Kalender är en grundläggande app erbjuder den ändå några fantastiska planeringsfunktioner som passar rätt användare eller som en integration för en app du redan använder. Den är lätt att använda som en daglig eller veckovis planeringsapp. Du kan också schemalägga händelser under hela året med dess lättanvända gränssnitt.

Google Kalendars bästa funktioner

Automatiska påminnelser: Google Kalender ställer in automatiska påminnelser för kommande händelser och uppgifter så att användarna Google Kalender ställer in automatiska påminnelser för kommande händelser och uppgifter så att användarna kan hålla koll på sin kalender.

Agendavyn: Google Kalender har en agendavyfunktion som gör det möjligt för användare att se sina kommande evenemang, uppgifter och anteckningar på ett ögonblick.

Kalenderdelning: Google Kalender låter också användare dela sin kalender med andra så att uppgifter, händelser och anteckningar kan hanteras gemensamt.

Mobilvänlig: Fungerar på iOS-enheter och Android-enheter

Begränsningar i Google Kalender

Begränsad till främst schemaläggning och tidsblockering

Saknar de extra funktioner som gör den till en riktigt välbalanserad planeringspanel.

Priser för Google Kalender

Gratis

Betyg och recensioner för Google Kalender

Capterra : 4,8/6 (2 000+ recensioner)

G2: 4,6/5 (40 000+ recensioner)

3. Todoist

Hantera dina uppgifter och att göra-listor med Todoist

Todoist är en digital planeringsapp som hjälper användare att hålla ordning och vara produktiva. Den har en rad funktioner och verktyg, såsom uppgiftshantering och viss grundläggande projektledning, att göra-listor (även kallade att-göra-listor ), påminnelser och aviseringar, samt möjligheten att skapa anpassade filter.

Todoists bästa funktioner

Att göra-listor: Denna att göra-lista-funktion gör det möjligt för användare att dela upp sina uppgifter och mål i mindre, hanterbara listor, och den är tillgänglig på flera enheter för planering på språng.

Påminnelser och aviseringar: Appen har automatiska påminnelser och aviseringar som hjälper användarna att hålla sig uppdaterade och organiserade.

Anpassade filter: Todoist har också en funktion för anpassade filter som gör det enkelt att söka och hitta uppgifter och data.

Todoists begränsningar

Saknar avancerade funktioner (kan inte arkivera gamla listor)

Det kan vara svårt att dela dina att göra-listor för samarbete online

Todoist-priser

Gratis :

Pro : 4 $/månad, faktureras årligen

Företag: 6 $/månad, faktureras årligen

Todoist-betyg och recensioner

Capterra : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,4/6 (över 700 recensioner)

4. Notion

Anteckningar i Notion

Notion är användarvänligt och ett utmärkt val för personer som gillar att vara kreativa med sin digitala planerare genom att börja med ett tomt blad. Det erbjuder användbara verktyg och funktioner, inklusive uppgiftshantering, en kalendervy och anpassningsbara uppgiftsrader och kolumner.

Dessutom kan användarna synkronisera sina data mellan flera enheter, dela sin planeringsinformation och integrera med andra applikationer för maximal produktivitet.

Notions bästa funktioner

Uppgiftshantering : Notion erbjuder användarna ett intuitivt : Notion erbjuder användarna ett intuitivt system för uppgiftshantering för att skapa, organisera och spåra uppgifter.

Nestade och länkade databaser : Notions nestade och länkade databaser gör det möjligt för användare att enkelt organisera och lagra sidor och relaterade uppgifter i ett format som är lätt att navigera i.

Integrations- och inbäddningsfunktioner: Notion har också integrations- och inbäddningsfunktioner som gör det möjligt för användare att koppla sina Notion-data till andra tjänster, såsom Gmail eller Slack, för ett bättre arbetsflöde. Du kan också visuellt bädda in applikationer direkt på din instrumentpanel för enkel åtkomst.

Begränsningar i Notion

Saknar för närvarande de robusta automatiserings- och uppgiftspåminnelsefunktioner som andra digitala planeringsappar erbjuder.

Mobilapparnas funktioner är något begränsade jämfört med andra digitala planeringsappar.

Vissa användare säger att de lägger lite mer tid på att lära sig appen i början.

Notions prissättning

Gratis

Plus : 8 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Företag : 15 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta säljteamet

Betyg och recensioner av Notion

Capterra : 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

5. Asana

Via Asana

Om du gillar digitala planerare med mer av ett ramverk eller projektledningsperspektiv på arbetsflödet, är Asana värt att överväga. Den erbjuder användarna ett brett utbud av funktioner, såsom klassisk programvara för uppgifts- och projektledning, en kalendervy, anpassningsbara mallar, enkel integration med andra coola appar och många olika vyer.

Asanas bästa funktioner

Anpassade fält: Organisera och sortera information som i ett kalkylblad med anpassade fält för enkelval, flerval, nummer och text.

Formulär kopplade till projekt: Samla in exakt de uppgifter som behövs för varje uppgift genom att koppla förfrågningsformulär direkt till specifika projekt.

Uppgiftsdeadlines: Se uppgifterna i en Asana-kalender och håll koll på dem, eller se dem till och med i din arbetskalender.

Enkel att göra-lista: Lätt att skapa personliga eller gemensamma att göra-listor

Asanas begränsningar

Asana erbjuder inte några riktiga inbyggda funktioner för tidrapportering.

Vissa säger att det inte är ett flexibelt verktyg jämfört med andra digitala planerare på denna lista.

Anpassade fältverktyg kan kännas begränsade

Gratisversionen kan vara begränsad för en enkel daglig planerare.

Asanas prissättning

Grundläggande : Gratis

Premium : 10,99 $ per användare och månad, faktureras årligen

Företag: 24,99 $ per användare och månad, faktureras årligen

Asana-betyg och recensioner

Capterra : 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

6. Mydailyplanners

Via MyDailyPlanners

Kombinera GoodNotes, Google och Apple Kalender så får du MyDailyPlanners. Denna dagliga planeringsapp har alternativ för att-göra-listor och erbjuder mallar för digitala planeringskalendrar med länkar och påminnelseinställningar. Den fungerar ungefär som bullet journals och mer som digitala planeringskalendrar som kan redigeras ”för hand”.

MyDailyPlanners bästa funktioner

Hyperlänkade sidor: Organisera och hantera varje månad med lättnavigerade länkade sidor

Digitala klistermärken: Använd digitala klistermärken på dina månadsplaneringssidor, precis som i verkliga livet.

Återanvändbara PDF-mallar: Återanvänd PDF-mallen om du behöver använda samma sida för ytterligare planering.

MyDailyPlanners begränsningar

Inte så mycket en applikation som en mallbaserad digital planerare för iPad eller surfplatta.

Uppdateringar av mallarna för digitala planerare kostar extra.

Priser för MyDailyPlanners

Digitala planeringsappar och paket kostar mellan 15 och 20 dollar eller mer.

MyDailyPlanners betyg och recensioner

Capterra : N/A

G2: N/A

7. Trello

Via Trello

Om du gillar Kanban-metoden för planering är Trello det rätta valet för dig. Som digital planerare är det ett mycket visuellt verktyg som använder kort för att planera uppgifter och projekt. Tagga användare, lägg till checklistor, länka filer och ställ in automatiska påminnelser för att hålla koll på alla dina uppgifter.

Trellos bästa funktioner

Dra-och-släpp-gränssnitt: Trellos intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att flytta kort, listor eller tavlor och se framstegen i olika projekt.

Bild- och filuppladdningar: Trello låter användare se kommande uppgifter, ladda upp bilder och filer samt hålla koll på projektets deadlines.

Flexibel organisation: Trello erbjuder ett lättanvänt organisationssystem med anpassningsbara etiketter, checklistor och uppgiftsfördelning, vilket fungerar utmärkt för dagliga uppgifter.

Trellos begränsningar

Byggda kring en typ av ramverk för digitala planerare

Kan inte integrera eller bädda in andra appar som du redan använder

Kan vara mycket arbete för en enkel att göra-lista

Priser för Trello

Gratis

Standard : 5 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Premium : 10 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Enterprise: 17,50 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Trello-betyg och recensioner

Capterra : 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

8. GoodNotes

Via Goo dNotes

GoodNotes är en tillgänglig iOS-app som gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt ta anteckningar eller göra skisser. Den digitala planeringsappen har ett intuitivt gränssnitt som låter dig skapa, organisera och redigera dokument.

Den innehåller också ett virtuellt bibliotek som gör det möjligt för användare att enkelt lagra, hantera och komma åt sina anteckningar. Av de bästa digitala planeringsverktygen är detta idealiskt för mer visuella organisatoriska uppgifter.

GoodNotes bästa funktioner

Virtuellt bibliotek: Erbjuder ett organiserat virtuellt bibliotek för att lagra, hantera och komma åt användarnas anteckningar.

Handskriftsigenkänning: Gör det möjligt för användare att skriva genom att helt enkelt skriva orden på sin enhet.

Textigenkänning: Den digitala planeringsappen känner igen inskriven eller handskriven text och konverterar den enkelt till ett redigerbart format.

GoodNotes begränsningar

Endast tillgänglig för iOS-enheter (Android-enheter kan komma)

Brist på färdiga former i formverktyget

Ingen lagerfunktion gör ritfunktionen riktigt svår

Priser för GoodNotes

Gratis

Go Limitless: 8,99 $ engångsbetalning

GoodNotes betyg och recensioner

Capterra : 4,5/5 (35+ recensioner)

G2: 4,8/5 (29+ recensioner)

9. Any. do

Any. do har en lättanvänd instrumentpanel som låter dig skapa din dagliga plan på språng. Av de bästa digitala planeringsapparna på denna lista är Any. do ganska enkel att lägga till anteckningar och bilagor till din lista. Du kan till och med färgkoda dina prioriteringar.

Det är en utmärkt planeringsapp för att skapa centraliserade uppgiftslistor som kan delas med ditt team eller för att skapa en enkel att göra-lista.

Any. do bästa funktioner

Mobilvänlig kalender: Kalenderverktyg är mycket mobilvänliga och låter dig ansluta din Google Kalender.

Omvandla e-postmeddelanden till uppgifter: När du har anslutit din e-postleverantör är det enkelt att omvandla e-postmeddelanden till uppgifter så att du alltid kommer ihåg att svara.

Enkel synkronisering av data: Appen är utvecklad för planering på språng och gör det enkelt att arbeta från appen och synkronisera data mellan alla dina enheter.

Any. do begränsningar

Gratisversionen erbjuder endast begränsade funktioner.

Integreras inte bra med andra arbetsappar

Any. do prissättning

Personlig : Gratis

Premium : 3 dollar per månad, faktureras årligen

Teams: 5 dollar per månad och användare, faktureras årligen

Any. do betyg och recensioner

Capterra : 4,5/5 (över 100 recensioner)

G2: 4/5 (150+ recensioner)

10. Monday. com

Via Monday

Med Monday kan användare skapa projekt, samarbeta med teammedlemmar och följa framstegen på ett och samma ställe. Plattformen har ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt för uppgiftshantering, anpassade aviseringar för viktiga aktiviteter och kraftfulla automatiseringsfunktioner.

Monday integreras också med hundratals appar och tjänster som hjälper dig att arbeta mer effektivt och få mer gjort.

Monday bästa funktioner

Obegränsat antal tavlor och dokument: Gratisplanen erbjuder användarna obegränsat antal instrumentpaneler och dokument.

Anpassningsbara arbetsflöden: Skapa smidiga arbetsflöden som tar uppgifter och projekt från väntande till slutförda på kortare tid.

Verktyg för arbetsbelastningshantering: Hitta verktyg i dess instrumentpanel för kundplanering, Hitta verktyg i dess instrumentpanel för kundplanering, veckomål och OKR samt planering på hög nivå.

Begränsningar på måndagar

Gratisversionen kan kännas begränsande

Vissa anser att de bästa funktionerna är reserverade för betalande premium användare.

Vissa användare tycker inte att funktionerna är lika djupgående eller flexibla som andra digitala planeringsappar.

Generellt sett mer arbetshantering än digital planering

Priser för Monday

Grundläggande : Gratis

Standard : 8 dollar per månad, faktureras årligen

Pro : 10 dollar per månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta säljteamet

Monday betyg och recensioner

Capterra : 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

Ersätt alla dina digitala planeringsappar

Det fina med planering är att det inte finns någon universallösning – det är något mycket personligt. Med ClickUp kan du äntligen sluta leta efter den bästa digitala planeringsappen.

Använd den för att brainstorma från grunden, skapa mallar och hålla koll på dina viktigaste uppgifter på ett och samma ställe. Med ClickUp kan du till och med integrera flera Google-kalendrar.

Så att du alltid har koll på dina personliga planeringsbehov och arbetsprojekt. Börja använda ClickUp för att säkerställa att du har alla verktyg du behöver för dina digitala planeringsbehov.