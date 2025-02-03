10 gratis Sunsama-alternativ och konkurrenter 2025

Sunsama är en daglig planerare och ett verktyg för uppgiftshantering som har funnits sedan 2013. Och även om denna webbapp är över 10 år gammal är den fortfarande populär och uppdateras regelbundet.

Användarna älskar dess kalenderapp, uppgiftshanteringsfunktioner och möjligheten att integrera andra verktyg som Trello och Asana. Men det saknas integrationer med viktiga automatiserings- och produktivitetsverktyg som Zapier, Toggl och TickTick.

För att inte tala om att det är för dyrt för vissa frilansare och småföretag, med en månadsavgift på 20 dollar.

Och det är där de kostnadsfria alternativen kommer in! 👀

Denna guide lyfter fram våra bästa val för de bästa Sunsama-alternativen, komplett med viktiga funktioner, fördelar, nackdelar och prisnivåer.

Fortsätt läsa för att göra ditt liv enklare (och mer budgetvänligt).

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Sunsama?

Vi förstår – det är inte lätt att välja ett produktivitetsverktyg, särskilt när du har en begränsad budget. Men du kan undvika huvudvärken genom att ställa dig själv några frågor:

Är du villig att betala för en uppgradering om du gillar gratisversionen av en uppgiftshanteringsapp?

Vilka appar, verktyg och plattformar behöver ditt Sunsama-alternativ integreras med?

Vilka funktioner behöver du prioritera i en gratis app?

Hur många teammedlemmar kommer att använda ditt Sunsama-alternativ?

Om du gillar att göra listor kan du ställa in en kort Pomodoro-timer och skriva ner vad du vill göra. Men oroa dig inte om du inte har tid för det – vi är här för att hjälpa dig oavsett. 🙂

De 10 bästa Sunsama-alternativen

Är du redo att hitta något som förändrar allt? Kolla in vår lista över de 10 bästa Sunsama-alternativen för att se om det finns ett bättre alternativ och pris för ditt arbetsflöde.

Välj mellan över 15 vyer i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Ja, vi är lite partiska mot ClickUp, och du förväntade dig nog att det skulle hamna högst upp på vår lista, men det är inte den enda listan där det hamnar högst upp. ClickUp röstades fram som nummer 1 inom projektledningsprogramvara 2023 på G2! Och det med goda skäl. 🙌

ClickUp har över 15 vyer, varav minst 10 är tillgängliga i gratisversionen. Med dessa vyer kan du anpassa din arbetsyta efter ditt arbetsflöde. Dessutom kan du välja mellan tusentals mallar i vårt mallcenter för att planera, schemalägga och organisera dina uppgifter eller dokument.

Till exempel är mallen ClickUp Daily Planner jämförbar med Sunsamas planeringsverktyg. Men den är tillgänglig för gratismedlemmar istället för att vara låst bakom en betalvägg. Så vem som helst kan använda den för att schemalägga möten, engångsuppgifter, återkommande uppgifter och milstolpar för sina dagliga och veckovisa mål.

Det finns också ClickUp Calendar View, som gör det enkelt att blockera tid. Det är en annan gratis funktion som alla kan använda för att hålla allt (och alla) på samma sida.

Schemalägg sociala inlägg, bloggar och meddelanden tillsammans med dina andra uppgifter och möten med hjälp av kalendervyn i ClickUp.

Listan över fantastiska funktioner kan göras lång, men kort sagt täcker ClickUp alla behov: projektledningskalender, CRM-lösning, app för affärsmeddelanden i realtid, samarbetsprogramvara, att göra-lista och mycket mer. Det är också utmärkt för yrkesverksamma och team som använder olika plattformar. Du kan komma åt ClickUp via mobilappar för iOS och Android, datorappar för Windows, Linux och Mac samt ett Chrome-tillägg.

ClickUps bästa funktioner

Gratis medlemmar har tillgång till många funktioner, inklusive 100 MB lagringsutrymme, obegränsat antal uppgifter, obegränsat antal användare, över 10 gratis vyer, whiteboards, chatt, Kanban-tavlor, Gantt-diagram, inbyggd tidrapportering, kalendervy, inspelning i appen och support dygnet runt.

Gör projektledningen enklare med funktioner som inbäddade deluppgifter, återkommande uppgifter, inbyggd tidrapportering, mallar för uppgifter och status, återkommande checklistor, återkommande uppgifter, milstolpar och påminnelser.

Skapa anpassade fält, statusar, aviseringar, ansvariga, filter, snabbtangenter, genvägar, dra-och-släpp-bilagor, kalkylblad, taggar och statusar.

Samarbeta med teammedlemmar med hjälp av funktioner som tvåvägssynkronisering av kalendrar, listdetaljer och diskussioner, omnämnanden, redigering i realtid, tilldelning av kommentarer, klipp, vem som är online, användargrupper, korrekturläsning, trådkommentarer och svar, markeringar och offlineåtkomst.

ClickUp-integrationer omfattar över 1 000 verktyg, inklusive Trello, Asana, Slack, Jira, Todoist, TickTick och Zapier.

Begränsningar med ClickUp

Det kan innebära en inlärningskurva för nya användare (men detta kan lösas med gratis demos och utbildning).

Vissa användare rapporterar att de får för många aviseringar om de inte justerar inställningarna för smarta aviseringar.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

2. Todoist

Via Todoist

Todoist har funnits på projektledningsscenen sedan 2007 och passar bra för enkla att göra-listor och för att förenkla ditt liv.

Todoist-fans uppskattar dess rena, intuitiva gränssnitt. Det gör det möjligt för små team att samarbeta kring uppgiftslistor och enkla projekt. Och det kan hjälpa ensamföretagare att hålla koll på sina många deadlines.

Det är dock värt att notera att många användare behöver ett mer dynamiskt alternativ när de står inför komplexa projekt som kräver mer än grundläggande uppgiftshantering.

Todoists bästa funktioner

Gratis funktioner inkluderar upp till fem aktiva projekt, fem medarbetare per projekt, 5 MB filuppladdningar, tre filter och en veckas aktivitetshistorik.

Gör uppgiftshanteringen enklare med uppgiftslistor, praktisk timeboxing, prioritetsnivåer , favoriter, påminnelser och kort i Kaban-stil.

Delegera uppgifter mellan teammedlemmar på distans för enkel samverkan och anpassa aviseringar efter behov.

Anpassa teman, färger och aviseringar

Integrera med verktyg som Outlook, Chrome, Gmail och Alexa

Todoists begränsningar

Det finns ingen offlineåtkomst eller möjlighet att spåra tid inom appen.

Vissa användare har uttryckt missnöje med bristen på anpassningsalternativ.

Gratisplanen har begränsat antal medarbetare, projekt och aktivitetshistorik.

Todoist-priser

Gratis

Pro: 5 $/månad

Företag: 8 $/månad per användare

3. nTask

Via nTask

Plattformen nTask har sedan 2015 fungerat som ett molnbaserat verktyg för uppgiftshantering för privatpersoner och småföretag. Den har samarbetsverktyg som förenar teammedlemmar och en användarvänlig arbetsyta med bra gratisfunktioner.

Gratis medlemmar kan lägga till upp till fem teammedlemmar med obegränsat antal uppgifter och arbetsytor. De får också tillgång till andra uppgiftshanteringsfunktioner som är utformade för att hålla varje arbetsdag organiserad.

Och om du gillar det tillräckligt mycket för att uppgradera får betalande medlemmar i nTask också tillgång till Gantt-diagram, återkommande uppgifter, framstegsrapporter och andra värdefulla funktioner.

nTasks bästa funktioner

Gratisplanen har obegränsat antal arbetsytor, uppgifter, möten, tidrapporter och ärendehantering för upp till fem teammedlemmar.

Hantera dina arbetsdagar med funktioner som schemaläggning, dra-och-släpp-Kanban-tavlor, prioriteringsmallar , uppgiftsuppföljning, offlineåtkomst och uppföljningsåtgärder.

Samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av uppgiftskommentarer, bifogade filer, tilldelade roller, behörigheter och teamhantering.

Integrera med Outlook Kalender, Google Kalender, Apple Kalender, Microsoft Teams, Google Meet och Zoom

Begränsningar för nTask

Vissa medlemmar rapporterar begränsade anpassnings- och formateringsalternativ.

Gratisplanen är begränsad till fem teammedlemmar.

Priser för nTask

nTask Basic: Gratis

nTask Premium: 3 $/månad per användare

nTask Business: 8 $/månad per användare

nTask Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

4. Google Kalender

Via Google Kalender

Vi älskar Google Kalender! 🤩

Det är intuitivt, bekvämt och gratis för alla som har ett Google-konto. Och det är svårt att tro att det har funnits sedan 2009 med tanke på hur ofta det uppdateras.

Google Kalenders funktioner, som intuitiv tidsblockering, är perfekta om du letar efter ett alternativ till Sunsamas kalendervy. Det hjälper dig att spendera mer tid på att göra saker och mindre tid på att planera.

Multitaskers kommer att älska den traditionella vyn av arbetsdagens uppgifter, möten och händelser. Och eftersom Google Kalender gör det enkelt att schemalägga händelser och möten, komplett med automatisk synkronisering för alla medlemmar och enheter, är det idealiskt för samarbete.

Sammantaget är Google Kalender en praktisk, om än enkel, lösning för projekt, team och företag av alla storlekar.

Google Kalenders bästa funktioner

Gratis för alla Gmail- och Google Workspace-användare

smidig hantering av att göra-listor med funktioner som mötespåminnelser, återkommande uppgifter, deluppgifter och projektmilstolpar

Flera vyer, händelsefärger, standarduppgiftslängd och bakgrunder

Alla kan hålla sig uppdaterade genom att dela uppgifter, kalendrar, projekt, möten och statusuppdateringar.

Integrationer med verktyg som ClickUp, Zoom, Salesforce, Slack, Google Tasks och många fler.

Begränsningar i Google Kalender

Vissa användare rapporterar om klumpig redigering och skapande av uppgifter, vilket kan leda till att personliga händelser delas i professionella kalendrar.

Avancerade funktioner kan vara svåra att hitta och använda för nya användare.

Uppgiftshanteringsfunktionerna matchar inte mångsidigheten hos dedikerade verktyg för uppgiftshantering.

Priser för Google Kalender

Standard: Gratis

Business Starter för Google Workspace: 6 USD/månad per användare för alla Google-appar

Läs mer om de bästa Google Kalender alternativen i vår kompletta guide!

5. TickTick

Via TickTick

TickTick är ett appbaserat verktyg för uppgiftshantering med ett enkelt och flexibelt gränssnitt som hjälper dig att hålla koll på dina uppgifter. Det har varit populärt sedan 2013.

Med allt från personliga funktioner och röstinmatning till platsbaserade påminnelser och synkronisering av data i realtid är TickTick ett perfekt val för småföretag. Dessutom kan du dela listor med ditt team, prioritera och spåra uppgifter och hålla alla i teamet uppdaterade.

TickTick är populärt bland dem som just har börjat med uppgiftshantering och soloprenörer som inte vill ha extra funktioner.

TickTicks bästa funktioner

Gratis användare kan skapa upp till nio listor med 99 uppgifter per lista, plus 19 deluppgifter och två påminnelser per uppgift.

Gör ditt liv enklare med mappar, listdelning, platsbaserade påminnelser, taggar, smarta datum, röstinmatning, Pomodoro-timers, flera vyer och inställningar för uppgifters varaktighet.

Skapa eller välj anpassade smarta listor, svepningsalternativ och teman

Integrationer inkluderar verktyg som Alexa, Gmail, Google Assistant, Zapier och Spark.

Begränsningar med TickTick

Gratisversionen har begränsad tillgång till funktioner.

Den integreras inte med många populära appar för uppgiftshantering.

Vissa användare rapporterar att appen är svårnavigerad och att användargränssnittet är krångligt.

Priser för TickTick

TickTick Gratis

TickTick Premium: 27,99 $/månad per användare

Jämför TickTick med Todoist!

6. TimeCamp

via TimeCamp

TimeCamp handlar om effektiv tidshantering och att göra ditt liv enklare. Det lanserades 2009, och även om det ibland märks att det är ett äldre verktyg är det fortfarande ett av de mest populära verktygen för tidshantering.

Denna användarvänliga molnbaserade app är utformad för att hjälpa projektledare och organisationer att spåra arbetstimmar, övervaka projektstatus och hålla sig informerade om sina team. TimeCamp är också populärt bland dem som arbetar hemifrån, som ofta förlitar sig på TimeCamp för att hålla sig ansvariga under sina arbetsdagar.

Det är värt att nämna att TimeCamps gratisfunktioner är något begränsade, men det finns tillräckligt för att team av alla storlekar ska kunna dra nytta av dess grundläggande funktioner.

TimeCamps bästa funktioner

Gratisplanens funktioner inkluderar obegränsat antal användare, projekt och uppgifter.

Spåra tid från datorn, webben och mobilappar

Integrationer med populära affärsverktyg som Asana, ClickUp, Gmail, Airtable och Google Kalender

Effektiviserar faktureringen genom att spåra fakturerbara timmar

Begränsningar i TimeCamp

Begränsade funktioner för medlemmar med gratisabonnemang

Vissa medlemmar har noterat ett klumpigt appgränssnitt och en brant inlärningskurva med avancerade funktioner.

Tidsspårningsfunktioner som är föremål för manuella fel

Priser för TimeCamp

Gratis för alltid

Grundläggande: 7,99 $/månad per användare

Pro: 10,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Läs mer om de bästa TimeCamp-alternativen i vår kompletta guide!

7. Basecamp

Via Basecamp

Basecamp är utformat för att vara, ja, en bas för dina teammedlemmar, projekt och uppgifter. Det är en allt-i-ett-app för projektledning som lanserades redan 2004.

Sedan dess har den uppdaterats, förenklats och förfinats baserat på feedback från hundratusentals team. Denna process har resulterat i en uppsättning verktyg och metoder som är utformade för att minska komplexiteten i projektledning.

Basecamp är utformat för att samla all uppgiftshantering och teamkommunikation under ett och samma tak. På så sätt syftar det till att minska komplexiteten i projektledningen och göra den mindre betungande.

Tyvärr har Basecamp ingen helt gratis version. Du kan prova det gratis i 30 dagar, men du måste registrera dig om du vill fortsätta använda appen.

Basecamps bästa funktioner

Att-göra-listor är lätta att skapa, hantera, arkivera, tilldela och redigera, och snabbsökningsfunktionen gör det enkelt att hitta det du letar efter.

Basecamps unika hill charts ger en översikt över ditt projekt och dess framsteg, uppdelat i uppförsbacke (idé) och nedförsbacke (genomförande) faser som alla kan se och redigera.

Samarbetet blir enklare med anslagstavlor, individuella uppgifter och anpassningsbara aviseringar.

Integreras med populära verktyg som Jira, Zendesk, HubSpot, Trello, Asana och Wrike.

Basecamps begränsningar

Inga uppgiftsprioriteringar eller inbyggd tidsspårning

Begränsad anpassning, framstegsspårning och projektvyer

Höga priser efter slutet av din kostnadsfria provperiod

Priser för Basecamp

Basecamp: 15 $/månad per användare

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/månad

8. Microsoft Outlook

Via Microsoft

Microsoft Outlook är det äldsta verktyget på denna lista. Det släpptes 1997 som ett informationshanteringsverktyg och ingår i Microsoft Office och Microsoft 365.

Microsoft Outlook är inte uttryckligen utformat för projektledning, men har flera värdefulla funktioner. Och om det är din primära e-postleverantör är det superpraktiskt.

Du kan skapa uppgifter från e-post och använda översiktstavlor och klisterlappar för att hålla ordning. Och det integreras sömlöst med andra Microsoft-applikationer som SharePoint, Excel och PowerPoint.

Dessutom kan medlemmar använda Microsoft Planner – en grundläggande tavla i Kanban-stil – för att organisera, dela och schemalägga sina projekt, uppgifter och aktiviteter.

Observera att de som söker ett gratisabonnemang får tillgång till begränsade funktioner jämfört med betalda Microsoft Suite-paket.

Microsoft Outlooks bästa funktioner

Gratis användare har tillgång till kalenderverktyg, e-post, 5 GB fillagring, 15 GB e-postlagring och grundläggande Teams-funktioner.

Samarbete blir enkelt med kalenderdelning, taggning, @omnämnanden, e-postschemaläggning, meddelandehantering och anpassningsbara aviseringar.

Precis som Gmail skickar Outlook påminnelser om bilagor om du nämner en bilaga i ett e-postmeddelande men glömmer att bifoga den.

Automatiska kalenderuppdateringar lägger till evenemang, flyg, möten och mer till din kalender från ett e-postmeddelande.

Fungerar med Microsoft Project, som ger tillgång till organiserade tidslinjer, verktyg för projektuppföljning, projektrapporter , budgethantering, färdiga projektmallar och en aktiv användargrupp.

Integreras med populära verktyg som ClickUp, Office 365, Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Wrike och Asana.

Begränsningar i Microsoft Outlook

Kompatibilitetsproblem kan uppstå om inte alla teammedlemmar använder samma verktyg och versioner.

Det kan bli dyrt för små team

Det har begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra projektledningsverktyg.

Priser för Microsoft Outlook

Gratis plan

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/månad per användare

9. Any. do

Any. do är en produktivitetsapp som lanserades 2011 och riktar sig till både små team och enskilda personer för uppgiftshantering.

Med ett lättviktigt användargränssnitt och enkla funktioner är det lätt att förstå varför Any. do har så många hängivna fans. Och eftersom den synkroniseras mellan alla enheter håller denna kraftfulla lilla app allt uppdaterat.

Den kostnadsfria versionen har tillräckligt med funktioner för att du ska kunna komma igång med personlig uppgiftshantering och att göra-listor. Och om du behöver uppgradera för att kunna använda Any.do med team är priset relativt lågt.

Any. do bästa funktioner

Gratis användare får tillgång till tilldelade uppgifter, uppgiftslistor , påminnelser, kalendervy, daglig planeringsvy och synkronisering.

Den inbyggda kalenderappen och den digitala planeringskalendern gör det enkelt att organisera och följa upp dina projekt.

Engångs-, återkommande, platsbaserade och WhatsApp-påminnelser hjälper dig att hålla koll på dina uppgifter.

Anpassningsbara teman och färgmarkeringar

Integrationer med verktyg som Gmail, Google Assistant, Zapier, WhatsApp och Siri

Any. do begränsningar

Vissa användare rapporterar att användargränssnittet är förvirrande och komplicerat.

Det saknar vissa alternativ som deluppgifter, kommentarer, anteckningar, filhantering, Gantt-diagram, projektplanering och projektuppföljning.

Any. do prissättning

Gratis plan

Premium för enskilda användare: 3 $/månad

Teams: 5 $/månad per användare

10. Notion

Via Notion

Notion är en robust anteckningsapp och intern kunskapsbas som har funnits sedan 2013. Den är utformad för att hjälpa dig att organisera arbetet och uppgifterna för dina team, skapa dokument och förenkla samarbetet.

Projektledare kan använda Notion för att utarbeta projektplaner, skapa informationsdatabaser och ta fram viktiga interna guider och utbildningsmaterial. Dessutom kan du skapa unika layouter och mallar med hjälp av ett superenkelt system för att organisera ditt projektutrymme.

Notion är också populärt bland soloprenörer som vill förenkla sina liv.

Nackdelen är att gratisversionen av Notion är begränsad, och även betalande medlemmar kan sakna vissa spårnings- och hanteringsfunktioner.

Notions bästa funktioner

Gratis medlemmar har tillgång till obegränsat antal block, samarbetsytor, grundläggande sidanalyser, en sjudagars sidhistorik och upp till 10 gäster.

Olika mallar för olika användningsområden

Anpassningsalternativ för olika komponenter i användargränssnittet

Samarbetet med teammedlemmarna blir enklare med delning och redigering av uppgifter.

Det unika blocksystemet avskräcker vissa användare

Många användare upplever att det är svårt att lära sig Notions unika system (men detta kan lösas med hjälp av deras omfattande handledningar och dokumentation).

Notion-priser

Gratis plan

Plus: 10 $/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Hitta det bästa Sunsama-alternativet för dig

Det är inte för mycket begärt att vilja ha ett gratis alternativ till Sunsama som kan allt. Åtminstone inte om du väljer ClickUp!

Med massor av gratis funktioner och mobilappar för alla enheter är ClickUp ett utmärkt sätt att förbättra din organisation och produktivitet.

Ladda ner appen idag för att komma igång!