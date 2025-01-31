De 10 bästa alternativen till TickTick för att hantera uppgifter 2025

Att bocka av uppgifter på en att göra-lista är en av livets enkla men ack så tillfredsställande glädjeämnen! ?

Att-göra-listor har utvecklats en hel del under de senaste åren – istället för penna och papper har du nu avancerade digitala plattformar som TickTick som hjälper dig att hålla schemat och få jobbet gjort! ✔️✔️

TickTick erbjuder otrolig mångsidighet som ett verktyg för att hantera personliga och affärsrelaterade uppgifter. Du kan lita på att det delar upp skrämmande projekt i hanterbara arbetsuppgifter, ställer in påminnelser, främjar teamsamarbete genom delade listor och kalendrar och mycket mer.

Men vad händer om TickTick inte helt uppfyller dina krav? Lyckligtvis finns det fler alternativ!

Vi har undersökt de bästa alternativen till TickTick och sammanställt en överskådlig sammanfattning av deras funktioner, fördelar och nackdelar. Kolla in dem och hitta den perfekta hjälpredan för din tids- och uppgiftshantering! ⏱️

Vad ska du leta efter i alternativ till TickTick?

När du väljer din nästa uppgiftshanterare, produktivitetsverktyg eller projektledningsverktyg bör du tänka på följande funktioner:

Prioritering av uppgifter: Appen låter dig : Appen låter dig prioritera uppgifter , vilket gör det enkelt att hålla alla informerade om kommande deadlines och mål. Kategorisering av uppgifter: Det nya verktyget bör göra det möjligt att gruppera, filtrera och snabbt hitta dina uppgifter. Detta hjälper dig att dela upp ett stort mål i mindre, hanterbara uppgifter – särskilt för komplexa projekt. Automatisering: Appen ska frigöra tid genom att automatisera repetitiva uppgifter. Tidsuppskattningar och spårning: Du bör kunna visualisera uppgifter, ställa in påminnelser och aviseringar samt spåra framsteg för att hålla fokus. Omfattande integrationer: Appen bör integreras med din befintliga programvara men ändå fungera från en enda plattform för att undvika Appen bör integreras med din befintliga programvara men ändå fungera från en enda plattform för att undvika kontextväxling. Responsiv kundsupport: De bästa projektledningsplattformarna erbjuder snabb hjälp via chatt och e-post för samarbete i realtid.

De 10 bästa alternativen till TickTick

Det finns flera anledningar till varför användare letar efter ett alternativ till TickTick. Vissa vill ha ett mer omfattande gratispaket, medan andra föredrar ett smidigare gränssnitt. Många växande startups behöver ett mer kraftfullt produktivitetsverktyg som kan hantera ökade arbetsbelastningar i takt med att deras verksamhet växer.

Med olika behov i åtanke har vi valt ut de 10 bästa TickTick-alternativen, som alla är fullspäckade med funktioner som kommer att göra din arbetsdag roligare och öka din produktivitet. ?

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett av de bästa alternativen till TickTick för att hantera komplexa projekt och används som produktivitetsverktyg av några av de största aktörerna på marknaden, såsom Google, Netflix, Airbnb och Nike.

Plattformen erbjuder en förstklassig lösning för uppgiftshantering med viktiga funktioner som är utformade för att öka produktiviteten och effektivisera arbetsflöden. ClickUp är inte bara ett enkelt verktyg för uppgiftshantering – dess kraftfulla funktioner för prioritering av uppgifter är rena konstverket tack vare ett färgkodat system som gör det enkelt att identifiera uppgifter med högsta prioritet.

Med ClickUps AI-assistent kan du bli tre gånger effektivare i specifika arbetsflöden, eftersom den kan sammanfatta uppgifter eller extrahera åtgärdspunkter från ClickUp Docs åt dig!

Hur är det med återkommande uppgifter? ClickUp hjälper dig!

Använd färdiga automatiseringsrecept i ClickUp eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Plattformen låter dig automatisera praktiskt taget allt – från vardagliga uppgifter till hela processer – vilket sparar värdefull tid och gör att ditt team kan fokusera på mer meningsfullt arbete. Med ClickUp är det enkelt att sätta upp och följa upp mål.

Om du arbetar med flera andra teammedlemmar kan du också konvertera kommentarer till uppgifter och se till att inga åtgärdsbara punkter går förlorade i kommunikationen! Den goda nyheten är att du inte behöver vara ett stort företag med komplicerade processer och arbetsflöden för att dra nytta av ClickUp.

Om du har ett litet företag, ett nystartat företag eller är frilansare kan du använda plattformens att göra-listor för att hålla koll på din arbetsbelastning.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare tycker att tidrapporterna är svåra att läsa.

Det stora utbudet av funktioner kan leda till en brantare inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta : Kontakta säljteamet för en prissättningsplan som är anpassad efter dina behov.

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

2. Todoist

via Todoist

Todoist är älskat av miljontals användare, däribland storföretag som Amazon, Facebook och Disney, och erbjuder en användarvänlig uppgiftshantering med sin rena design och enkla gränssnitt.

Som namnet antyder är Todoist en funktionell app för att-göra-listor med fokus på enkelhet. Funktionerna inkluderar återkommande förfallodatum, uppgiftsetiketter, prioriteringar och mobilappar för alla enheter. Med premiumversionen får du påminnelser, teman och e-postsamarbete för uppgifter. ?

Todoists naturliga språkbehandling gör att du snabbt kan skapa, märka och prioritera uppgifter med enkla kommandon. Plattformen erbjuder över 50 mallar för olika behov – från att övervaka dina annonskampanjer till att introducera nyanställda!

Todoist, som ursprungligen utformades för enskilda användare, utökar nu sina funktioner för att passa små team. Till skillnad från ClickUp har denna app för att-göra-listor dock ett begränsat antal funktioner, så vissa användare kanske tycker att Todoist passar bättre för personligt bruk.

Todoists bästa funktioner

85 integrationer (du kan skapa egna via API)

Stort mallbibliotek

Naturlig språkbehandling

Fil- och produktdelning mellan mer än 10 plattformar

Färgkodning tillgänglig för prioritetsnivåer på hela plattformen för att-göra-listor

Todoists begränsningar

Tillåter inte flera ansvariga för en och samma uppgift, till skillnad från andra alternativa verktyg.

Begränsade visningstyper: det finns till exempel ingen kalendervisning

Vissa företagsanvändare kan uppleva dess funktioner som begränsande.

Todoist-priser

Gratis

Pro: 4 $/månad per användare

Företag: 6 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Jämför Todoist och TickTick!

3. Taskade

via Taskade

Taskade är en robust outliner-app som är utvecklad med team i åtanke, särskilt de som arbetar på distans. Med Taskade kan ditt team utnyttja kraften i AI för att:

Lägg till uppgifter, även återkommande sådana, med hjälp av naturligt språk (som ”påminn mig varje fredag”).

Organisera och omorganisera uppgifter

Skapa anpassade mallar

Taskade är fullspäckat med funktioner som förenklar anteckningar och genererar kraftfulla att göra-listor och projekt. Varje team eller projekt får en dedikerad arbetsyta, vilket gör att teammedlemmarna kan arbeta och chatta i samma fönster – säg adjö till röran och hej till fokuserat teamarbete! Dessutom finns det en Kanban-tavla för en visuell översikt över teamets arbetsbelastning, så det är lätt att se vem som gör vad och när. ?

Taskade utmärker sig som ett teamorienterat verktyg för uppgiftshantering och visuell planering, men skulle kunna behöva några fler inbyggda integrationer för att locka fler användare.

Taskades bästa funktioner

Dedikerade arbetsytor

AI-baserade uppgiftsfunktioner

Naturlig språkbehandling

Samarbete i realtid med meddelanden och videochattar i appen

Nedräkningstimer för tidshantering

Översikt i Kanban-stil

Begränsningar för Taskade

Begränsade anpassningsmöjligheter

Relativt få inbyggda integrationer

Priser för Taskade

Gratis

Startpaket: 4 $/månad för 3 användare

Plus: 8 $/månad för 5 användare

Pro: 19 $/månad för 20 användare

Företag: 49 $/månad för 50 användare

Ultimate: 99 $/månad för 100 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Taskade-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Taskade!

4. OmniFocus

via OmniFocus

OmniFocus, som ingår i Omni Group, är i första hand en uppgiftshanterare utvecklad för Apples ekosystem. Den erbjuder specialversioner för iPhone-användare och integreras smidigt med Siri. Lägg till uppgifter med röstkommandon och se dem omedelbart dyka upp i din OmniFocus-uppgiftslista! ?

OmniFocus nöjer sig inte med att skapa uppgifter. Det låter dig organisera uppgifter i projekt, märka dem för enkel återhämtning och lägga till detaljerade anteckningar för sammanhang. De inbyggda perspektiven erbjuder olika linser för att visa dina uppgifter baserat på vad du vill fokusera på.

Till exempel visar prognosfunktionen dina kommande uppgifter och kalenderhändelser i kronologisk ordning, vilket ger dig en tydlig bild av din kommande dag eller vecka.

OmniFocus bästa funktioner

Inkluderar Siri-funktioner

Offline-åtkomst

Krypterad synkronisering mellan alla enheter för att hantera projekt

Batchredigering för att välja flera uppgifter och ändra dem alla samtidigt

OmniFocus begränsningar

De flesta funktionerna fungerar endast på Apple-enheter.

Begränsade samarbetsfunktioner

OmniFocus prissättning

För webben: 4,99 $/månad

Pro-abonnemang: 9,99 $/månad

V3 Standardlicens: 49,99 $ – engångsbetalning

V3 Pro-licens för iPhone och iPad: 99,99 $ – engångsbetalning

V3 Pro-licens: 99,99 $ – engångsbetalning

OmniFocus betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till OmniFocus!

5. MeisterTask

via MeisterTask

Har du någonsin känt dig överväldigad av en enorm uppgift, utan att veta var du ska börja och ständigt tvivla på om du missar något? MeisterTasks funktion med flera checklistor delar upp dessa överväldigande uppgifter i hanterbara delar, så att inga detaljer förbises.

Tänk dig att du jonglerar med en rad uppgifter för processkartläggning, var och en med sin egen deadline och deluppgifter. Med MeisterTask kan du lägga till flera åtgärdspunkter för att spåra dina framsteg på ett organiskt sätt. Det stämmer – de försenade uppgifterna kommer att stirra på dig direkt från din projektstavla! ?

Med MeisterTasks inbyggda tidsspårare kan du hålla koll på hur lång tid varje uppgift tar och optimera ditt teams prestanda. Plattformen tillåter dock endast en ansvarig per uppgift, vilket kan påverka dina samarbetsplaner.

MeisterTasks bästa funktioner

Enkelt verktyg för uppgiftshantering som integreras med över 5 000 andra appar via Zapier

Enkel inställning av uppgifter/deluppgifter för att hålla ordning

Inbyggd tidsspårare

Flera anpassningsalternativ

Begränsningar för MeisterTask

Det skulle behövas fler alternativ för att ställa in återkommande uppgifter.

Vissa användare rapporterar att systemet för sortering av uppgifter inte är särskilt avancerat och saknar en prioriteringsfunktion.

Priser för MeisterTask

Grundläggande: Gratis

Pro: 11,99 $/månad per användare

Företag: 23,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för en anpassad prissättningsplan

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

MeisterTask-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

6. Toggl

via Toggl

Toggl erbjuder två produkter för att optimera ditt arbete: Toggl Track för tidrapportering och Toggl Plan för arbetsplanering och uppgiftshantering.

Med Toggl Plan kan du schemalägga, tilldela och spåra uppgifter på en tidslinje med några få klick eller genom att dra och släppa. Du kan också visualisera ditt teams arbetsschema och se eventuella överlappningar om uppgiftsfördelningen krockar med andra projekt, ledighet eller helgdagar.

Toggl Plan förenklar kommunikationen genom att samla all uppgiftsrelaterad information, bifogade filer, checklistor och feedback på ett ställe. Det integreras också med Toggl Track, vilket gör det enkelt att tidsbestämma dina uppgifter inom Toggl Plan.

Med Toggl-mobilapparna för iOS och Android kan du hantera uppgifter när du är på språng, men det är värt att notera att de inte har alla funktioner.

Toggls bästa funktioner

Färgkodade milstolpar

Enkel, användarvänlig design

Mobilappar

Visuell arbetsbelastningshantering

Anpassade arbetsflöden för uppgifter

Begränsningar för Toggl

Begränsade integrationsmöjligheter

Det kan vara komplicerat att granska tidigare poster.

Priser för Toggl

Toggl Track Free

Toggl Track Starter: 9 $/månad per användare

Toggl Track Premium: 18 $/månad per användare

Toggl Track Enterprise: Kontakta Toggl för en anpassad prissättningsplan

Toggl Plan Team: 8 $/månad per användare

Toggl Plan Business: 13,35 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Toggl-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

7. Evernote

via Evernote

Vi känner redan till den hängivna fanbas som Evernote har fått som anteckningsapp, men plattformen har nu utvecklats till ett allt-i-ett-verktyg för uppgiftshantering. Den nyintroducerade funktionen Tasks kombinerar anteckningar och uppgiftshantering –lägg till uppgifter direkt i dina anteckningar, så att du slipper växla mellan din anteckningsapp och en separat uppgiftshanterare. ?

Samarbetsfunktioner är tillgängliga för användare som prenumererar på de dyrare abonnemangen. Du kan tilldela uppgifter, följa deras framsteg och till och med länka dina anteckningar till andra samarbetsverktyg som Google Drive, Gmail, Outlook, Slack och Microsoft Teams.

Evernotes funktioner för uppgiftshantering är kanske bäst för dem som redan använder det för anteckningar. Med det sagt bleknar plattformens gratisversion i jämförelse med vad andra verktyg för tidshantering erbjuder.

Evernotes bästa funktioner

Snabb inställning av återkommande uppgifter

Effektiv sortering och filtrering av uppgifter

Offlineåtkomst

Integreras enkelt med samarbetsplattformar som Microsoft Teams

Sök efter nyckelord i bilder, dokument och PDF-filer

Evernotes begränsningar

Synkroniseringen kan vara långsam

Dyrt jämfört med liknande lösningar

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,99 $/månad per användare

Professional: 17,99 $/månad per användare

Teams: 19,99 $/månad per användare, minst två användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

8. SmartTask

via SmartTask

SmartTask har många funktioner – det kombinerar uppgiftshantering, projektledning och CRM-funktioner på ett och samma ställe. Det är främst utformat för hantering av distansarbetande personal och schemaläggning av anställda.

SmartTask har ett intuitivt uppgiftshanteringssystem – lägg till uppgifter direkt i appen eller via vidarebefordrade e-postmeddelanden. Du kan även ange beroenden för relaterade uppgifter som måste slutföras i en viss ordning.

Tack vare påminnelser via mobil, dator och e-post säkerställer plattformen att inga viktiga uppgifter glöms bort. Dess taggningssystem låter dig filtrera liknande uppgifter mellan olika projekt. Det är enkelt att omorganisera uppgifter tack vare dra-och-släpp-funktionen.

Du kan spåra tiden du lägger på uppgifter manuellt eller med en timer, men det är en betalfunktion. SmartTask erbjuder för närvarande 13 inbyggda integrationer.

SmartTasks bästa funktioner

Avancerad filtrering av uppgifter

Kommunikationsfunktioner som kommentarer till uppgifter, chatt och videokonferenser

Fem anpassningsbara vyer

Tidsspårare tillgänglig för betalande användare

Begränsningar för SmartTask

Vissa användare tycker att användargränssnittet är lite komplicerat.

Mobilappar kan ibland vara långsamma.

Begränsade inbyggda integrationer

Priser för SmartTask

Gratis för alltid

Premium: 7,98 $/månad per användare

Företag: 10,98 $/månad per användare

Företag: Kontakta SmartTask för mer information

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av SmartTask

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

9. Google Tasks

via Google Tasks

Google Tasks finns som en gratis fristående app för Android och iOS och integreras smidigt i Google Workspace-miljön på webben.

Detta användarvänliga verktyg låter dig sortera, hantera och markera uppgifter som slutförda i olika listor. Dessutom kan du konvertera Google Chat-meddelanden till uppgifter, markera prioriterade uppgifter och organisera dem i listor.

Google Tasks ökar sin användarvänlighet genom att låta dig ställa in påminnelser med röstkommandon via Google Assistant.

Även om det kanske inte har en rad avancerade funktioner, gör dess okomplicerade design det till ett tillgängligt alternativ för dem som letar efter ett grundläggande men effektivt verktyg för uppgiftshantering.

Google Tasks bästa funktioner

En del av Google Workspaces samarbetsplattform

Uppgifter visas i sidopanelen i Gmail

Gör det möjligt att konvertera chattmeddelanden till uppgifter

Funktioner för prioritering av uppgifter

Begränsningar i Google Tasks

Saknar anpassningsalternativ

Kräver internetuppkoppling och ett Google-konto

Priser för Google Tasks

Gratis

Betyg och recensioner av Google Tasks

G2: 4,2/5 (10+ recensioner)

TrustRadius: 7,9/10 (över 40 recensioner)

10. Any. do

Oavsett om du hanterar personliga sysslor eller leder ett teamprojekt, så finns Any.do där för dig. Använd det som en att göra-lista med obegränsat antal uppgifter och deluppgifter – premiumabonnenter kan även skapa återkommande uppgifter och märka dem med färgkoder.

Samarbets- och projektledningsfunktioner är tillgängliga för team. Du kan tilldela uppgifter och deluppgifter, dela förfallodatum och diskutera med dina teammedlemmar i realtid tack vare chattfunktionen.

Du kan synkronisera uppgifter mellan alla dina enheter och organisera dem efter prioritet och kategori. Alla påminnelser fungerar med Amazon Alexa, Google Assistant och Siri, men du måste dubbelkolla förfallodatumet – om du inte är försiktig kan alla uppgifter du lägger till ha förfallodatum idag!

Any. do bästa funktioner

Över 100 arbetsflödesmallar

Synkronisera påminnelser mellan olika enheter

Färgkodade uppgifter

Ansluter till över 5 000 appar via Zapier

Any. do begränsningar

Vissa användare tycker att det är obekvämt att standarddatumet för nya uppgifter är ”idag”.

Det kan vara besvärligt att radera slutförda uppgifter.

Any. do prissättning

Personligt: Gratis

Premium: 3 $/månad

Team: 5 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Any. do betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Hitta det bästa TickTick-alternativet för ditt team

Att jonglera med uppgifter är som att valla katter – det kan bli helt vilt! ?

Uppgiftshanteringsappar kommer till undsättning och förvandlar kaotiska uppgifter till en symfoni av produktivitet. Våra bästa alternativ till TickTick är verkligen superhjältarna i den här berättelsen!

Välj ett av dem så är du redo att på nolltid visa upp dina ninja-färdigheter inom prioritering, samarbetsmagi, tidsregistrering och integrationssuperkrafter! ?