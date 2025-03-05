De 10 bästa Pomodoro-timerapparna för att öka fokus och produktivitet 2025

Ena minuten krossar du din att göra-lista och känner dig ostoppbar. Nästa minut kollar du din telefon "bara en sekund" och puff – tre timmar försvinner i en avgrund av memes och notiser.

Låter det bekant? Vi har alla varit där.

Tidshantering är utmanande men inte omöjligt! Men hur?

Upptäck Pomodoro-tekniken – en enkel men kraftfull strategi för tidshantering. Så här fungerar det: dela upp ditt arbete i 25-minutersintervaller (kallade Pomodoro-sessioner), följt av korta pauser. Klarar du fyra Pomodoros får du en längre, välförtjänt paus för att ladda batterierna.

Men fungerar det verkligen? Absolut! Nyckeln är att hitta rätt Pomodoro-app.

Vi har listat de 10 bästa Pomodoro-apparna som hjälper dig att bli den produktivitetsmästare du är menad att vara!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Hitta din favoritapp bland de bästa Pomodoro-apparna! ClickUp : Bäst för produktivitet och uppgiftshantering Toggl Track: Bäst för omfattande tidrapportering FocusList: Bäst för daglig produktivitetsplanering Focus Keeper: Bäst för anpassningsbara timer-alternativ TickTick: Bäst för all-in-one produktivitetshantering Forest: Bäst för gamifierad uppgiftshantering Pomello: Bäst för Trello-användare Focus To-Do: Bäst för omfattande uppgifts- och tidshantering Marinara Timer: Bäst för anpassningsbara och delbara Pomodoro-sessioner Tomato Timers: Bäst för förenklad personlig produktivitet

Vad ska du leta efter i Pomodoro-appar?

Att välja en Pomodoro-app är som att hitta de perfekta löparskorna – du behöver rätt passform för att kunna springa hela sträckan.

Men du kanske tänker: ”Kan jag inte bara använda en enkel timer? Varför behöver jag en helt ny app för detta?”

Pomodoro-tekniken är enkel, men en app hjälper dig att systematiskt dela upp arbetet och följa dina framsteg.

👀 Visste du att? Anställda förlorar 720 arbetstimmar per år på grund av distraktioner, vilket kostar företagen miljontals kronor.

Så, vad gör en Pomodoro-app verkligen effektiv? Här är vad du ska leta efter.

Anpassningsbara timers: Möjlighet att justera din Pomodoro-timer för olika uppgifter eller personliga preferenser.

Integrerad uppgiftshantering: Sömlös integration med att göra-listor, så att du kan lägga till återkommande uppgifter, organisera projekt och spåra framsteg.

Tidsspårning och rapportering: Insikter om din tidsanvändning och visuella rapporter som hjälper dig att identifiera produktivitetsmönster.

Konfigurerbara pauspåminnelser: Lämpliga påminnelser om korta och långa pauser så att du håller dig pigg och undviker utbrändhet.

Appintegrationer: Synkronisering med Google Kalender, kalenderhändelser eller andra produktivitetsverktyg för att förenkla ditt arbetsflöde.

Förbättrade fokusfunktioner: Extrafunktioner som vitt brus, fokusmusik eller ett distraktionsfritt läge som hjälper dig att hålla dig fokuserad.

De 10 bästa Pomodoro-apparna

Nu när du vet vad du ska leta efter kan vi hitta den perfekta Pomodoro-appen som blir din produktivitetshjälpreda.

🧠 Rolig fakta: Pomodoro-tekniken har fått sitt namn från en tomat (Pomodoro är italienska för tomat)! Teknikens skapare, Francesco Cirillo, använde en tomatformad köksklocka som student i slutet av 1980-talet för att tidsbestämma sina studietimmar, och senare namngav han metoden efter den.

1. ClickUp (Bäst för produktivitet och uppgiftshantering)

Återta din tid och uppnå mer med ClickUp.

Om bara enkla timers kunde fungera! För att konsekvent öka din fokus och produktivitet behöver du mer. Det är där ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, kommer in.

ClickUp går längre än bara tidshantering. Den erbjuder kraftfulla funktioner för samarbete, automatisering av uppgifter och projektövervakning. ClickUp Project Time Tracking förenklar övervakningen av tid som spenderas på uppgifter och projekt på olika enheter. Den kommer även med ett praktiskt Chrome-tillägg som länkar spårad tid direkt till specifika uppgifter.

Du kan enkelt ställa in tidsuppskattningar, lägga till anteckningar, markera tid som fakturerbar och filtrera data för detaljerad analys.

Håll koll på dina deadlines med ClickUp Project Time Tracking.

ClickUp Tasks hjälper dig å andra sidan att dela upp stora projekt i hanterbara uppgifter och deluppgifter för att du ska kunna fokusera fullt ut. Prioritera viktiga uppgifter i fyra nivåer – Brådskande, Hög, Normal och Låg – för att ta itu med de viktigaste uppgifterna först.

Förvandla din att göra-lista till spårbara uppgifter med ClickUp Tasks.

Nybörjare kan börja med ClickUp Time Box Template för att organisera sin dag i specifika fokusblock, skapa genomförbara deadlines och dela upp projekt i hanterbara milstolpar, vilket underlättar en effektiv resursfördelning.

ClickUps listvy gör det enkelt att organisera uppgifter och rensa upp i din arbetsyta. Dessutom kan du med hjälp av anpassade statusar i ClickUp se prioriteringar, förfallodatum och framsteg i en enda vy. Inget mer distraherande fönsterbyte!

Föredrar du en mer visuell approach? ClickUp Whiteboards erbjuder en dynamisk uppgiftshanteringsmatris där du kan organisera, prioritera och visualisera dina uppgifter samtidigt som du samarbetar med ditt team i realtid. Och det finns mer: du kan experimentera med olika Pomodoro- och pauslängder genom att generera Pomodoro-arbetsintervall med ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain.

Använd ClickUp Brain för att enkelt ställa in Pomodoro-intervall, automatisera fokusering och hålla dig på rätt spår.

Behöver du lite mer struktur? ClickUp Time Management Schedule Template kan hjälpa dig. Den låter dig optimera din dagliga och veckovisa produktivitet genom att organisera scheman, sätta upp uppnåeliga mål och deadlines, visualisera uppgifter och prioritera för maximal effektivitet.

Sammantaget är ClickUps tidshantering precis vad du behöver om du vill nå maximal produktivitet.

ClickUps bästa funktioner

Ange beräknad tid för uppgifter för att planera effektivt och övervaka framstegen.

Spåra noggrant tiden som läggs på uppgifter och projekt och få värdefull data för analys och rapportering.

Använd anpassade vyer , såsom Gantt-, kalender- och listvyer, för att tydligt visualisera uppgifter och deadlines.

Automatisera triggers och påminnelser för alla repetitiva uppgifter med ClickUp Automations

Få tillgång till färdiga resurser, inklusive mallar för att-göra-listor , för att förenkla olika processer.

Begränsningar för ClickUp

Kanske inte det bästa valet för enkel tidrapportering.

Den har en inledande inlärningskurva.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Click-up hjälper mig att hålla ordning och ökar min produktivitet på jobbet. Nu hinner jag göra mer på kortare tid eftersom jag är mer fokuserad.

Click-up hjälper mig att hålla ordning och ökar min produktivitet på jobbet. Nu hinner jag göra mer på kortare tid eftersom jag är mer fokuserad.

2. Toggl Track (bäst för omfattande tidrapportering)

via Toggl Track

Om ditt huvudfokus är precis tidrapportering och du vill integrera Pomodoro i din rutin på ett smidigt sätt är Toggl Track det bästa alternativet.

Med Toggl Track kan du enkelt spåra varje minut av din dag. Dess enklickstimers, detaljerade rapporter och smidiga integration med verktyg som Trello gör det till ett utmärkt val för alla som vill hantera sin tid effektivt.

Toggl Track bästa funktioner

Spåra tiden enkelt med ett enda klick för att starta och stoppa Pomodoro-sessioner, även offline.

Få detaljerad insikt i hur du använder din tid genom automatisk spårning av app- och webbläsaraktivitet.

Visa dina Google- och Outlook-kalenderhändelser i Toggl Tracks kalendervy.

Hantera projekt effektivt genom att tilldela uppgifter, fastställa faktureringspriser och generera detaljerade rapporter baserade på dina Pomodoro-sessioner.

Toggl Track-begränsningar

Ej lämplig för användare som behöver komplexa funktioner för uppgiftshantering.

Saknar pausfunktion; förlitar sig på manuella tidsinmatningar

Toggl Track-priser

Gratis

Startpaket: 9 $/månad per användare

Premium: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Toggl Spåra betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

3. FocusList (Bäst för daglig produktivitetsplanering)

via FocusList

Om du lever och andas i Apples ekosystem (iPhone, Mac, Apple Watch) och längtar efter en distraktionsfri miljö som är speciellt utformad för koncentrerat arbete, är FocusList värt att titta närmare på. Dess rena och enkla design hjälper dig att planera din dag och enkelt uppskatta tiden för olika uppgifter.

FocusLists bästa funktioner

Planera din dag, skissa upp uppgifter och dela upp projekt i hanterbara deluppgifter.

Tidsbegränsa alla uppgifter för att visualisera din dag och hantera förväntningar effektivt.

Övervaka produktiviteten med den inbyggda tidsspåraren genom att granska din sessionshistorik.

Minimera distraktioner genom att fokusera på en uppgift i taget under varje Pomodoro-session.

Begränsningar för FocusList

Endast tillgänglig på iPhone, Apple Watch och Mac.

Inget offline-läge är tillgängligt.

Priser för FocusList

Gratis

FocusList-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Focus Keeper (bäst för anpassningsbara timer-alternativ)

via Focus Keeper

Vill du utnyttja kraften i Pomodoro-tekniken utan att fastna i komplexa funktioner? Focus Keeper är appen för dig.

Den är utformad för studenter, distansarbetare och alla som är allergiska mot komplicerade appar. På appens startsida får du alternativ för en 5-minuters paus, en 30-minuters paus och anpassade långa pauser.

Focus Keepers bästa funktioner

Anpassa timern för längre pauser när det behövs.

Ställ in uppgifter och följ enkelt dina framsteg i appen.

Få insikt i din produktivitet för att förstå dina arbetsmönster och anpassa din strategi.

Begränsningar för Focus Keeper

Saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering eller samarbete

Priser för Focus Keeper

Gratis

Pro: 1 $/månad

Betyg och recensioner för Focus Keeper

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📮ClickUp Insikt: Kunskapsarbetare skickar i genomsnitt 25 meddelanden per dag för att söka efter information och sammanhang. Detta tyder på att en hel del tid går åt till att bläddra, söka och tolka fragmenterade konversationer i e-postmeddelanden och chattar. 😱 Om du bara hade en smart plattform som kopplar samman uppgifter, projekt, chatt och e-post (plus AI!) på ett och samma ställe. Men det har du!

5. TickTick (Bäst för allt-i-ett-produktivitetshantering)

via TickTick

TickTick är ett fullfjädrat produktivitetsverktyg med en utmärkt Pomodoro-funktion. Om allt du behöver är en enkel timer kan TickTick kännas överdimensionerat.

Men den här appen kan också vara ett effektivt verktyg för projektledning för dem som älskar att sätta upp mål, organisera uppgifter, spåra arbetsvanor och synkronisera allt smidigt mellan olika enheter.

TickTicks bästa funktioner

Lägg till uppgifter snabbt med röstkommandon och naturlig språkbehandling (NLP).

Synkronisera dina uppgifter med Google Kalender för att visualisera ditt schema och hålla dig på rätt spår hela dagen.

Utveckla och följ upp vanor tillsammans med dina uppgifter med hjälp av GTD-metoden (Getting Things Done).

TickTicks begränsningar

Många avancerade funktioner finns endast tillgängliga i den betalda versionen.

I gratisversionen kan du bara ladda upp en bild eller bifoga ett dokument per dag.

Priser för TickTick

Gratis plan

Premium: 35,99 $/år

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

🧠Rolig fakta: Mikropauser på minst 10 minuter förbättrar produktiviteten. Det är vetenskapligt bevisat!

6. Forest (Bäst för gamifierad uppgiftshantering)

via Forest

Allt blir roligare när det är spelifierat eller kopplat till ett syfte, eller hur? Det är precis vad Forest-appen gör – den förvandlar dina fokuserade timmar till ett spel där du planterar virtuella träd medan du arbetar.

Forest samarbetar med Trees for the Future, så de mynt du tjänar genom att odla din digitala skog kan bidra till att finansiera plantering av riktiga träd. Håll fokus, odla din virtuella skog och få mer gjort! Det är det perfekta produktivitetsverktyget för missionsdrivna millennials och Gen Z-arbetare som vill att deras arbetspass ska göra skillnad.

Forest bästa funktioner

Ställ in fokusperioder och regelbundna pauser med den inbyggda timern.

Odla en virtuell skog som representerar din produktivitet över tid.

Håll motivationen uppe med uppmuntrande citat under hela din fokuseringstid.

Forest-begränsningar

Färre anpassningsalternativ jämfört med andra Pomodoro-appar

Motiverande citat kan vara distraherande för vissa användare.

Forest-priser

Android-enheter: Gratis med annonser

iOS-enheter: 3,99 $/månad

Forest-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Pomello (bäst för Trello-användare)

via Pomello

Vill du integrera några tekniker för tidshantering i ditt Trello-arbetsflöde? Pomello är vad du behöver.

I stället för att vara en fristående uppgiftshanterare eller en produktivitetsapp med full service fokuserar Pomello på det den gör bäst: förvandla dina Trello-kort till Pomodoro-uppgifter. Det är enkelt, smidigt och ger produktivitetsinsikter!

Pomellos bästa funktioner

Omvandla kort direkt till fokuserade arbetspass

Håll fokus med ett minimalistiskt gränssnitt som minimerar produktivitetshämmande faktorer.

Spåra avslutade sessioner och få insikter om produktivitetsnivåer.

Pomellos begränsningar

Kräver ett Trello-konto.

Erbjuder begränsade avancerade produktivitetsfunktioner

Pomello-priser

Grundläggande: Gratis

Premium: 20 $/år

Pomello-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Focus To-Do (Bäst för omfattande uppgifts- och tidshantering)

Focus To-Do är ett starkt alternativ om du behöver en app för att hantera uppgiftshantering och Pomodoro-timing. Detta mångsidiga verktyg för tidshantering låter dig organisera dina uppgifter, sätta deadlines och dyka rakt in i fokuserade arbetspass, allt inom samma app.

Focus To-Do bästa funktioner

Anpassa arbetstid och pauslängd efter dina önskemål.

Förbättra fokus under sessionerna med olika inställningar för vitt brus.

Organisera uppgifter i listor, ange förfallodatum och skapa påminnelser för att undvika att missa deadlines.

Analysera din arbetstid och hur många uppgifter du slutför med detaljerade rapporter som visar tidsfördelningen per dag, vecka och månad.

Begränsningar för Focus To-Do

Brant inlärningskurva för produktivitetsnybörjare

Avancerade funktioner kräver ett premiumabonnemang.

Priser för Focus To-Do

Gratis

Livstid: 11,99 $

3 månader: 3,99 $

Focus To-Do Premium: 1,99 $/månad

Focus To-Do-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Marinara Timer (bäst för anpassningsbara och delbara Pomodoro-sessioner)

via Marinara Timer

Letar du efter en Pomodoro-tracker som är enkel men ändå flexibel? Möt Marinara Timer – en enkel, webbaserad Pomodoro-tracker som hoppar över de vanliga 25/5-intervallen till förmån för anpassningsbara cykler som passar ditt flöde.

Ställ helt enkelt in tidsintervall efter ditt arbetsflöde eller schema och bocka av uppgifter utan avbrott. Dessutom är den inte bara för ensamarbete. Med delbara timers kan du enkelt synkronisera arbetspass med ditt team.

Marinara Timers bästa funktioner

Anpassa arbets- och pausintervall efter individuella eller teamets behov och skapa fokusperioder.

Dela timers via unika URL:er för synkroniserade arbetssessioner.

Börja använda timern direkt utan att skapa ett konto.

Marinara Timer-begränsningar

Saknar funktioner för uppgiftshantering

Kräver internetuppkoppling

Priser för Marinara Timer

Gratis

Marinara Timer – betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Tomato Timers (Bäst för förenklad personlig produktivitet)

via Tomato Timers

Tomato Timers gör det hela enkelt och smidigt genom att ta bort alla extrafunktioner och istället erbjuda en enkel, anpassningsbar Pomodoro-cykel för ditt arbete och dina pauser.

Ställ in perfekta arbets- och pauslängder, gå igenom cyklerna utan ansträngning och spåra grundläggande uppgifter. Dessutom kan du utnyttja inbyggda analyser för att spåra dina Pomodoro-mönster.

Tomato Timers bästa funktioner

Kom igång direkt från vilken webbläsare som helst utan nedladdningar eller registreringar.

Justera timern enkelt när din Pomodoro-timer ringer.

Markera uppgifter som slutförda efter varje session för att få bättre överblick över återstående arbete.

Begränsningar för Tomato Timers

Saknar delningsfunktioner

Kräver internetuppkoppling.

Priser för Tomato Timers

Gratis

Tomato Timers betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Välj en app som bäst passar dina behov. En frilansare kanske prioriterar uppgiftshantering med tidsspårningsverktyg, medan en universitetsstudent kanske har mest nytta av funktioner som är utformade för att minimera distraktioner och öka fokus.

Ta tillbaka din dag med ClickUp

Så där har du det! En lista över de bästa verktygen för att börja använda Pomodoro-tekniken. Men på lång sikt räcker det inte med enbart timers. Du behöver ett verktyg som gör allt!

Som den ultimata appen för arbete tar ClickUp din Pomodoro-produktivitet från enkel tidsspårning till komplett projekt- och produktivitetshantering. Den håller dig ansvarig och synkroniserad med dina förväntningar på att-göra-listan.

Med funktioner som hjälper dig att dela upp uppgifter, spåra tid och skapa produktivitetsrapporter på olika enheter är ClickUp den bästa appen på marknaden. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!