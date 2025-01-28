De 15 bästa programvarorna och verktygen för tidshantering som finns tillgängliga 2025

Tid. Den mest värdefulla resursen av alla, och ändå den som vi misslyckas med att hantera effektivt. Missförstå oss inte. Vi vet hur frestande det är att skjuta upp tråkiga och krävande uppgifter. Och vi vet också hur många av oss som föredrar att börja dagen med lättare eller mindre stressande aktiviteter. Det är därför vi måste säga detta: oavsett vilka tekniker för tidshantering du använder – oavsett om det handlar om att hantera uppgifter eller att först slutföra aktiviteter som ger resultat – behöver du rätt verktyg för tidshantering.

I slutändan är uppgiftshantering lika med tidshantering. Och de bästa projektledningsverktygen gör det möjligt för dig att spara tid på alla dina uppgifter genom funktioner som schemaläggning, tidsblockering, resursallokering och tidsuppskattningar.

Tidsplaneringsprogramvara låter dig få ut det mesta av din schemaläggning genom att maximera ditt teams tid på projekt. Men tidsplaneringsprogramvara är inte bara till för att hålla deadlines, minska stress och öka produktiviteten.

Programvara för tidshantering möjliggör uppföljning av uppgifter och projekt, vilket leder till ökad ansvarighet i arbetet och skapar en mer rättvis arbetsplats. Om detta låter precis som vad du behöver, fortsätt läsa för att se vilka som finns med på vår lista över de bästa programvarorna för tidshantering.

Vad ska du leta efter i ett tidsplaneringsprogram?

Omfattning och mångsidighet

Vissa verktyg för tidshantering erbjuder endast en funktion, till exempel att spåra tid över olika projekt. Men om du behöver mer än tidsövervakning när du hanterar uppgifter, lönar det sig att använda en plattform för tidshantering med ett bredare utbud av funktioner som kan:

Hantera resurser – inklusive din personal och material som programvara eller förbrukningsvaror

Jämför tiden för alla projekt med hela teamet

Offline-funktioner för tidsövervakning

Se dina teams prestanda och kapacitet i anpassade fält i tabell- eller listvyer.

Uppdateringar om oplanerade och försenade uppgifter

Agila arbetsbelastningsvyer för att se antalet slutförda uppgifter, beräknad tid och scrumpoäng

ClickUp Workload View ger insikter i dina projektmått så att du kan ligga steget före.

Integrationer och utbyggbarhet

Om du behöver integrera din tidshanteringsprogramvara med andra projektledningsverktyg som du redan använder, begränsar det dina alternativ. Bland alternativen bör du leta efter något som uppfyller alla dina krav på tidshantering – eller ett verktyg som enkelt kan integreras med andra tidshanteringsverktyg.

Välj slutligen en tidsplaneringsapp med detaljerade mallar som ger dig en bra start. Att börja använda ny programvara för tidrapportering kan kännas överväldigande, men med hjälp av mallar för tidsplanering och tidsblockering kan du fokusera på effektivitet och prestanda redan från början.

Visuell och interaktiv design

Visst, visuellt tilltalande programvara för tidrapportering är attraktivt för användarna. Men det är inte den enda pusselbiten i användarupplevelsen.

Hur man interagerar med verktyg för tidshantering avgör deras användbarhet och det mervärde de tillför. Det måste vara tydligt och enkelt – och i slutändan intuitivt. Visuella ledtrådar gör helt enkelt att vi kan arbeta snabbare.

Med lättförståelig färgkoordinering för tidshantering och noggrann tidrapportering är allt vad som behövs för att arbeta snabbare och smartare.

Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att se vem som ligger före eller efter och enkelt dra och släppa uppgifter för att omfördela resurser.

Se vår fullständiga lista över mallar för tidshantering

De 15 bästa programvarorna för tidshantering som finns tillgängliga

1. ActiveCollab – Bäst för uppgiftshantering

Via ActiveCollab

ActiveCollab är en programvara för teamhantering med tidsplaneringsfunktioner. Denna tidsplaneringsapp gör det möjligt för team att spåra kundtimmar per projekt, kund, jobbtyp eller uppdragstagare. ActiveCollab erbjuder även funktioner för att se beräknad tid jämfört med spårad tid i dina projekt, vilket är en stor fördel för en projektledare som försöker fastställa projektets omfattning.

Hantera projekt enkelt, få exakta tidsrapporter och använd funktioner och vyer för uppgiftshantering för att se vilket arbete som är klart eller pågår.

ActiveCollabs bästa funktioner

Projektstoppur : ActiveCollab har en integrerad klocka som användarna kan stänga av, pausa och återuppta för att spåra tiden för hela projekt eller specifika uppgifter. Därefter kan användarna använda tidsregistreringarna för att fakturera kunderna.

Automatisk växling : Spåra tiden för uppgifter från flera projekt på samma dag och växla smidigt mellan dem.

Vecköversikt : ActiveCollab ger en översikt över de : ActiveCollab ger en översikt över de projekt och uppgifter som teamen ägnar sin tid åt varje vecka.

Filtrering av tidrapporter : Filtrera tidsrapporter efter olika kriterier, såsom projekt, kund eller uppdragstagare.

Beräknad tid vs. registrerad tid : Jämför den beräknade tiden med den tid som teammedlemmarna har registrerat för uppgifterna.

Timlöner: Definiera timlöner per teammedlem eller roll. Det är timkostnaden för teammedlemmarna, som skiljer sig från de faktureringspriser som debiteras kunderna.

Begränsningar för ActiveCollab

ActiveCollab har begränsade integrationsmöjligheter.

Bristande flexibilitet när det gäller anpassning av gränssnittet

Rapporterna kunde vara mer detaljerade och anpassningsbara.

Priser för ActiveCollab

Plus : 9,5 dollar per månad för tre användare

Pro : 8 dollar per användare och månad

Pro+Get Paid: 11,75 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av ActiveCollab

G2 : 4,3/5 (86 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (392 recensioner)

2. Harvest – Bäst för förenklad tidrapportering

Via Harvest

Harvest är ett verktyg för tidshantering med en stark koppling till fakturering och betalningar. Det kan dock integreras med verktyg för andra ändamål för att hålla projekt i tid och fakturera korrekt.

Detta tidrapporteringsverktyg har alla funktioner du behöver för att spåra utgifter, hantera projektbudgetar och hålla ditt team igång som en väloljad maskin med smidiga tidrapporter. Harvest förenklar fakturering och projektledning för frilansare och småföretag så att teamen kan arbeta mer effektivt.

Harvests bästa funktioner

Flera miljöer : Harvest låter användare registrera tid från webbläsaren, datorn och mobila enheter.

Påminnelser : Automatisera påminnelser så att teamen kan spåra tiden regelbundet och konsekvent.

Visuella rapporter : Harvest erbjuder olika rapporter som möjliggör visuell analys av spårade projekt och uppgiftstider.

Budgetuppdateringar : Verktyget uppdaterar projektbudgetar när teamen registrerar nedlagd tid.

Kapacitetsrapportering : Med rapporter som visar teamets kapacitet kan cheferna kontrollera vilka teammedlemmar som är överbelastade eller underutnyttjade.

Export : Stöder export av data till extern rapporteringsprogramvara.

Fakturering : Skapa och skicka fakturor till kunder baserat på den tid som teammedlemmarna har registrerat.

Integrerade onlinebetalningar : Eftersom Harvest integreras med onlinebetalningsplattformar som PayPal och Stripe, effektiviserar det betalningshanteringen.

Förenklad bokföring: Programvaran kopierar fakturor och betalningar från Harvest till bokföringsplattformar, såsom QuickBooks.

Harvests begränsningar

Verktyget riktar sig till företag som fakturerar flera kunder för arbetstimmar som läggs på deras projekt. Detta innebär att team från andra typer av företag måste hitta vissa lösningar för att anpassa Harvest till sina behov.

Anpassningsmöjligheter, rapportering och integrationer är begränsade jämfört med användarnas krav.

Det finns ingen skillnad mellan tid som spåras av anställda och entreprenörer.

Priser för Harvest

Gratis för alltid : 0 dollar för en användare och upp till två projekt

Pro: 10,80 dollar per användare och månad

Harvest-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (776 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (541 recensioner)

3. ClickUp – Bäst för tidrapportering i projekt

Hantera tiden med ClickUp Se spårad tid för olika uppgifter och platser för en förenklad översikt över teamets totala framsteg.

ClickUp är mycket mer än bara en projektledningsprogramvara. Med ClickUps funktioner för tidrapportering kan du fokusera på ditt arbete istället för att rapportera din tid. Ställ enkelt in tidsuppskattningar i ClickUp och få en överblick över hur du använder din tid – det här är verkligen en avancerad lösning för arbetshantering!

Men det finns något annat som tidshanteringen i ClickUp hjälper dig med – tidsblockering. Inom ClickUps plattform kan användare planera arbetsdagar i uppgiftsbatcher och främja djuparbete för att få saker gjorda.

ClickUp fungerar som en centraliserad hubb för din dokumentation, resursallokering och tidrapportering för anställda eller byråer för specifika uppgifter. Detta förhindrar att ditt team hoppar fram och tillbaka mellan olika tidsplaneringsappar för att kommunicera med kollegor, hantera uppgifter och rapportera sin tid för slutfört arbete.

Du kommer snabbt att förstå varför ClickUp är så mångsidigt för team som vill förbättra sin tidshantering. ClickUp är redan den ledande projektledningslösningen och det ledande samarbets- och produktivitetsverktyget i G2:s lista över bästa programvara 2024.

Håll koll på tiden du lägger på olika uppgifter med ClickUps funktioner för tidrapportering.

ClickUps bästa funktioner

Spåra tid från flera miljöer : Registrera tid där du vill – i desktop-appen, mobilappen eller Chrome – och länka den till ClickUp-uppgifter.

Global timer : Du behöver inte oroa dig för att starta och stoppa tidsregistreringen i samma miljö. Med ClickUps globala timer kan du byta miljö utan att avbryta registreringen.

Manuell spårning och redigering : Skapa tidigare tidsposter manuellt genom att ange datumintervallet samt lägga till eller dra ifrån tid till befintliga tidsposter.

Anteckningar: Lägg till anteckningar till dina tidsposter för att beskriva det arbete du har utfört.

Etiketter. Märk tidsposter med etiketter för att enkelt kunna filtrera dem senare.

Fakturerbar tid : Skilj mellan fakturerbar och icke-fakturerbar tid så att du vet exakt hur mycket du ska debitera dina kunder.

Sortera uppgifter efter spårad tid : Genom att spåra den tid som läggs på uppgifter kan du sortera dessa uppgifter efter spårad tid, vilket gör det möjligt att upptäcka flaskhalsar och be om hjälp.

Integrationer: Importera tid som spårats med andra tidsplaneringsappar på ett smidigt sätt.

Anpassade tidsrapporter: ClickUps tidrapporter visar spårad tid efter datumintervall, specifika datum, uppgifter eller teammedlemmar samt jämför tidsposter med tidsuppskattningar – vilket indikerar återstående tid per uppgift.

För ett smidigt sätt att organisera din dag behöver du inte leta längre än ClickUp Schedule Blocking Template. Lägg enkelt till viktiga uppgifter och påminnelser och rensa ditt sinne från alla dessa irriterande platshållare.

När du synkroniserar din Google Kalender med ClickUp ser du dessutom uppdateringar i realtid på båda plattformarna. Maximera din produktivitet och minimera din stress med ClickUps dagliga kalendervy.

Ladda ner denna mall Håll enkelt koll på din tid och ditt schema med Schedule Blocking Template från ClickUp.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps anpassningsmöjligheter kan kännas överväldigande i början.

Du hittar inte alla ClickUp-vyer i mobilappen (ännu).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid : 0 $

Obegränsat : 7 dollar per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Företag: kontakta försäljningen

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

4. ProofHub – Bäst för arbetsflödeshantering

Via ProofHub

ProofHub är inte ett verktyg som enbart är avsett för tidshantering. Det är istället en projektledningsprogramvara med tidsrapportering och beräkningsfunktioner.

ProofHub effektiviserar komplexa arbetsflöden och förbättrar samarbetet för team av alla storlekar med sitt intuitiva projektledningsverktyg. Med uppgiftshantering, tidshantering och ett användarvänligt gränssnitt gör ProofHub det möjligt för team att optimera produktiviteten, hålla ordning och effektivt hålla deadlines.

ProofHubs bästa funktioner

Spåra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar : Registrera fakturerbar och icke-fakturerbar tid manuellt eller med hjälp av timers och spara den också i tidrapporter.

Tidsuppskattningar: ProofHub möjliggör prioritering av uppgifter utifrån uppskattad tid.

Tidrapporter : Logga tiden som spenderats på veckovisa aktiviteter i ett svep. Dessutom kan du exportera, arkivera och utföra avancerade sökningar på tidrapporter, samt begränsa deras synlighet till specifika användare.

Översikt: Visa alla tidsposter för alla teammedlemmar i alla projekt

ProofHubs begränsningar

Det skapar inte fakturor för loggad tid om det inte är integrerat med FreshBooks eller QuickBooks.

ProofHub saknar avancerad kontroll över aviseringar, vilket innebär att vissa användare känner sig överväldigade av att ständigt få aviseringar.

Mobilappen kunde fungera bättre

ProofHub-priser

Essential : 45 dollar per månad

Ultimate Control: 89 dollar per månad

ProofHub-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (77 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (79 recensioner)

5. Clockify – Bäst för tidsövervakning av anställda

Via Clockif y

Clockify är en app för tidrapportering och tidsschemaläggning som gör det möjligt att spåra arbetstimmar för ett obegränsat antal användare och projekt, helt gratis och för alltid. Dess tidrapporteringsprogramvara maximerar produktiviteten, spårar fakturerbara timmar och ger insikter i arbetsvanor med användarvänlig spårning för individer, team och företag.

Med sin stoppurstimer, tidskontroller och detaljerade rapporter förbättrar Clockify tidshanteringen och analyserar teamets prestanda.

Clockifys bästa funktioner

Fortsätt : Återuppta tidsregistreringen med ett klick på timern

Tidrapporter: Ladda förra veckans tidsloggar, visa den totala spårade tiden per dag, skicka in och godkänn tidrapporter (månadsvis eller veckovis) och ställ in påminnelser för förfallna tidrapporter och godkännanden.

Kiosk: Stämpla in och ut med en personlig PIN-kod från en delad enhet, registrera raster och kontrollera det totala antalet arbetade timmar för dagen och sedan veckans början.

Kalender: Clockifys kalendervy visar tillgänglig tid under dagen och gör det möjligt att blockera timmar för specifika aktiviteter. Den gör det också möjligt att jämföra planerad tid med spårad tid, redigera den senare och lägga till händelser från Google Kalender eller Outlook.

Rapporter : Kontrollera vilka teammedlemmar som inte har registrerat tillräckligt med timmar, haft ledigt eller arbetat övertid.

Uppskattningar: Definiera tidsuppskattningar, spåra framstegen i projekt och uppgifter och förutsäg projektöverskridningar baserat på uppskattningar och loggad tid.

Schemaläggning : Se teamens kapacitet och upptäck vem som är fullbokad, överbokad och tillgänglig (när och hur länge). Jämför dessutom schemalagd tid med spårad tid.

Ledighet : Kontrollera teammedlemmarnas tillgängliga dagar och timmar på grund av helgdagar eller ledighet. Skapa ledighetspolicyer, samt begär och godkänn ledighet.

Fakturering. Ställ in timpriser per användare, markera tidsposter som fakturerbara och utfärda, skicka och hantera fakturor baserat på spårad tid och timpriser.

Begränsningar för Clockify

Vissa användare har rapporterat problem med felaktigheter vid integration av verktyget med programvara från tredje part.

Vissa funktioner i Clockify är inte tillräckligt intuitiva för att kunna användas utan att läsa dokumentationen, som ännu inte finns.

Programvaran har begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med konkurrenternas lösningar.

Priser för Clockify

Gratis : 0 dollar

Grundläggande : 3,99 $ per användare och månad

Standard : 5,49 $ per användare och månad

Pro : 7,99 $ per användare och månad

Företag: 11,99 dollar per användare och månad

Clockify-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (140 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

6. Toggl Track – Bäst för individuellt bruk

Spåra tid och få insikter om arbetsvanor med Toggl

Toggl Track är ett tidsplaneringsprogram för frilansare, egenföretagare, små team och stora team. Alla dessa behöver ju spåra projekt, mäta lönsamhet, hantera arbetsbelastning och fakturera kunder korrekt.

Toggl Tracks bästa funktioner

Kalendervy : Toggls kalendervy integreras med Google Kalender och Outlook.

Offline-spårning : Registrera tid offline och synkronisera den senare

Automatisk spårning : Spåra app- och webbläsaraktivitet privat och bestäm om du vill använda dessa loggar i tidrapporter.

API och webhooks : Använd Toggl Tracks API och webhooks för att utforma anpassade rapporter eller instrumentpaneler.

Sparade rapporter : Dela dynamiska permalänkar med kunder så att de kan kontrollera specifika rapporter live om de vill.

Schemalägg rapporter : Definiera vilka rapporter du vill få regelbundet i din inkorg.

Projektberäkningar och budgetar : Fastställ en beräkning (i timmar) och en budget per projekt. Kontrollera sedan hur det faktiska arbetet stämmer överens med beräkningen, övervaka budgetstatusen och få en avisering när projektet närmar sig det beräknade slutdatumet.

Påminnelser till teamet: Automatisera e-postpåminnelser för att varna teammedlemmar när de har registrerat färre timmar än sina dagliga eller veckovisa mål.

Begränsningar för Toggl Track

Inlärningskurvan är lite brant.

Användare som inte är bekanta med verktyg för tidshantering uppger att de känner sig överväldigade av Toggl Tracks rapport.

Inloggningsprocessen är inte så enkel som förväntat, vilket tvingar användarna att välja tidsregistreringsprodukten från Toggls utbud varje gång.

Priser för Toggl Track

Gratis : 0 dollar för upp till fem användare

Startpaket : 9 dollar per användare och månad

Premium : 18 dollar per användare och månad

Företag: kontakta försäljningen

Toggl Track betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

7. Scoro – Bäst för företagsledning

Via Scoro

Scoro kombinerar hantering av tid, projekt, försäljning, kundrelationer och ekonomi. Det är en produkt som fokuserar på att betona värdet av arbetade timmar.

Detta verktyg fungerar som en enhetlig affärshanteringsprogramvara med avancerade funktioner för tidshantering, uppgiftsschemaläggning och anpassade rapporter. Oavsett om det gäller projektledare eller teamledare inom försäljning, drift eller ekonomi fungerar Scoro som en användarvänlig plattform för alla.

Scoro bästa funktioner

Enkla delningsalternativ : Scoro erbjuder : Scoro erbjuder delade kalendrar , tidrapporter och en inbyggd tidsspårare.

Fakturerbara och icke-fakturerbara timmar : Skilj mellan fakturerbara och icke-fakturerbara timmar med externa resurser som byråer eller kunder.

Teamets kapacitet: Förstå vem i ditt team som har för lite eller för mycket arbete för att skapa större ansvarstagande mellan teamen.

Scoro-begränsningar

Vissa användare klagar på att Scoros tidsplaneringsapp tar för lång tid att ladda.

Andra nämner att delar av användargränssnittet försvinner tillfälligt.

Ofta behöver kalendern uppdateras för att visa korrekta data.

Scoro-priser

Essential : 26 dollar per användare och månad

Standard : 37 dollar per användare och månad

Pro : 63 dollar per användare och månad

Ultimate: kontakta försäljningen

Scoro-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (375 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (216 recensioner)

8. AdaptiveWork från Planview – Bäst för arbetshantering i företag

AdaptiveWork från Planview

Planviews AdaptiveWork, tidigare Clarizen, är en projektledningsprogramvara som är nära kopplad till ekonomisk förvaltning. Därför fokuserar verktyget på arbetskostnader och kopplar projektets ekonomi till projektets resultat.

AdaptiveWorks bästa funktioner

Budgetuppföljning i realtid : Upprätta budgetar, definiera timpriser per roll, användare eller projekt, spåra tid och övervaka budgetuppdateringar i realtid.

Integrationer : Logga fakturerbar och icke-fakturerbar tid och skicka in tid från Microsoft Teams eller Slack

Analys av utnyttjandetrender: Genom att jämföra fakturerbara och icke-fakturerbara timmar gör Planview AdaptiveWork det möjligt att identifiera teammedlemmarnas utnyttjande.

Begränsningar för AdaptiveWork

Verktyget kan vara svårt att konfigurera.

Det verkar finnas begränsade resurser för att lära sig hur man använder AdaptiveWork.

Priser för AdaptiveWork

Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Planview AdaptiveWork – betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (529 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (172 recensioner)

9. TimeCamp – Bäst för automatisk tidrapportering

Via TimeCamp

TimeCamp är ett tidsplaneringsprogram med funktioner som sträcker sig från produktivitetsuppföljning, närvarorapportering och godkännande av tidrapporter till projektbudgetering, fakturering och debitering. Detta verktyg ökar produktiviteten med automatisk uppföljning, anpassade rapporter och projektledningsfunktioner.

De effektiviserar faktureringen och integreras med populära appar, vilket optimerar arbetsbelastningen för företag och privatpersoner.

TimeCamps bästa funktioner

Teamets prestanda : Få en rapport med den procentuella tiden varje teammedlem spenderar på appar och webbplatser

Projektets lönsamhet : TimeCamp tillhandahåller en rapport där du kan kontrollera projektkostnaderna och se om projekten är nära att överskrida budgeten.

Produktivitet : En annan rapport från TimeCamp visar den totala arbetstiden och den totala projekttiden per teammedlem.

Automatisk tidsspårning: TimeCamp upptäcker automatiskt användaraktivitet och spårar tid som spenderas på appar och webbplatser genom att skanna deras URL:er och jämföra dem med fördefinierade uppgifts- och projektspecifika nyckelord. Därefter tilldelar den den spårade tiden till motsvarande uppgifter eller projekt.

Spårning av inaktivitet: Tidsspåraren växlar automatiskt till inaktivitet och spårar inaktivitetstid när användaren inte arbetar.

Smarta tidrapporter : TimeCamp automatiserar godkännandeprocessen för tidrapporter eller meddelar godkännare när de behöver vidta åtgärder. Verktyget stöder också svar till teammedlemmar på deras tidrapporter när de behöver korrigera tidsposter.

Närvarospårning: Stämpla in och ut, begär semester och tjänstledighet och spåra övertid

Begränsningar för TimeCamp

Vissa användare rapporterade att det tog för lång tid att lära sig använda verktyget.

Andra nämnde att TimeCamp inte erbjuder tillräckliga möjligheter att anpassa gränssnittet.

Det är inte möjligt att exportera data i andra format än CSV.

Priser för TimeCamp

Gratis : 0 dollar

Grundläggande : 7,99 $ per användare och månad

Pro : 10,99 $ per användare och månad

Företag: kontakta försäljningen

TimeCamp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (191 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (582 recensioner)

10. DeskTime – Bäst för produktivitetsanalys

via DeskTime

DeskTime är en allt-i-ett-app för tidrapportering med ytterligare funktioner för personalhantering. Verktyget fungerar som en automatisk hubb för tidrapportering för att optimera produktiviteten.

Dessutom erbjuder DeskTime användbara funktioner som skärmdumpar av skrivbordet, programvara för uppgiftshantering, övervakning av webbplatsanvändning och detaljerade tidsrapporter. Användare tenderar att vända sig till DeskTime för att hjälpa sina företag och team att maximera produktiviteten med djupare insikter om hur de använder sin arbetstid.

DeskTimes bästa funktioner

Automatisk spårning : DeskTimes tidsspårare börjar registrera tiden när användaren startar datorn och slutar när användaren stänger av datorn.

URL- och appspårning : Övervaka teammedlemmarnas användning av webbplatser och appar

Dokumentspårning : Spåra tid som spenderas på appar , såsom Word, Excel eller Photoshop, och specifika dokument eller filer inom dessa appar.

Kostnadsberäkning : Definiera varje teammedlems timpris, så beräknar DeskTime automatiskt projektkostnaderna utifrån den loggade projekttiden.

Pomodoro-timer : DeskTime har en inbyggd Pomodoro-timer som påminner anställda om att ta pauser var 52:e, 60:e eller 90:e minut. : DeskTime har en inbyggd Pomodoro-timer som påminner anställda om att ta pauser var 52:e, 60:e eller 90:e minut.

Kalender för anställdas frånvaro : Planera ledighet i en kalender i DeskTime

Schemaläggning av medarbetarnas arbetspass : Schemalägg teamets arbetspass och få en översikt över dagliga, veckovisa och månatliga arbetspass för optimal bemanning.

Anpassade rapporter: Skapa rapporter med produktivitetsinformation eller en lista över webbplatser som används av teammedlemmarna. Dela sedan dessa rapporter eller exportera dem till CSV.

Begränsningar för DeskTime

Fler textmeddelanden till anställda skulle vara bra.

Användarna nämnde felaktigheter i den spårade tiden och svårigheter med URL- och appspårning.

Ibland slutar programvaran att fungera när användarna besöker vissa webbplatser eller använder vissa appar.

Priser för DeskTime

Gratis : 0 dollar för en användare

Pro : 6,42 dollar per användare och månad

Premium : 9,17 dollar per användare och månad

Enterprise: 18,33 dollar per användare och månad

Betyg och recensioner av DeskTime

G2 : 4,6/5 (175 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (484 recensioner)

11. Asana – Bäst för teamsamarbete och projektledning

Via Asana

Asana är en av de mest populära projektledningsapparna som integreras med verktyg för tidshantering. Verktyget har också ingått partnerskap med tredjepartsappar som Harvest för stöd för tidsspårning.

Asanas verktyg för tidshantering ger insyn i teamets prestationer och gör det enkelt att uppskatta projektets tidsplan. Verktyget erbjuder även funktioner som uppgiftshantering, övervakning av webbplatsanvändning och detaljerade rapporter. Användarna gillar Asana eftersom det gör det möjligt för teamen att samarbeta bättre och maximera produktiviteten.

Asanas bästa funktioner

Inbyggd timer : Asanas inbyggda timer är Harvest, som gör det möjligt för teammedlemmar att : Asanas inbyggda timer är Harvest, som gör det möjligt för teammedlemmar att logga tid automatiskt eller manuellt på alla uppgifter utan att lämna Asana.

Uppskattad tid per uppdragstagare eller grupp : Se enkelt uppskattad tid för projekt eller uppgifter per grupp eller per individ.

Anpassade fält för tidshantering: Lägg till anpassade fält i din tidsspårningspanel för att anpassa dina rapporter.

Asanas begränsningar

Det tar lite tid för nybörjare att förstå gränssnittet och vänja sig vid att navigera i verktyget.

Sökfunktionen kunde vara mer effektiv.

En indikator för uppgiftsförlopp skulle göra Asanas verktyg för tidshantering ännu mer användbara.

Asanas prissättning

Grundläggande : 0 dollar

Premium : 10,99 $ per användare och månad

Företag : 24,99 $ per användare och månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

12. Sunsama – Bäst för hantering av dagliga uppgifter

Via Sunsama

Sunsama är en digital dagbok som enkelt integreras i din favoritprogramvara för projektledning, såsom ClickUp, Asana, Notion och Jira. Detta verktyg är en omfattande plattform som är utformad för att effektivisera och förenkla arbetshanteringen för team.

Susama gör det också möjligt för teammedlemmar att tilldela uppgifter, följa framsteg, sätta upp tidsplaner för projekt och enkelt samarbeta med andra användare. De flesta väljer Susama eftersom det är så enkelt att ansluta till populära applikationer för att säkerställa konsekvent åtkomst.

Sunsamas bästa funktioner

Enhetlig dagsvy : Lägg till uppgifter från projekt- och tidshanteringsverktyg, såsom ClickUp och Asana, e-postmeddelanden från Gmail och Outlook samt möten från en extern kalender till ett enda dagligt schema.

Dagliga mål och tidsbegränsning: Bestäm hur mycket tid du ska ägna åt varje uppgift per dag och planera in den tiden i en kalender.

Inbyggda integrationer : Sunsama uppdaterar automatiskt uppgifter som importerats från tredjepartsverktyg när användarna markerar dem som slutförda. Det synkroniseras också dubbelriktat med Google- och Outlook-kalendrar och omvandlar Slack-meddelanden samt Gmail- och Outlook-e-postmeddelanden till uppgifter.

Tangentbordsgenvägar: Interagera med Sunsama med tangentbordet

Sunsamas begränsningar

Sunsama tar betalt för inaktiva användare och användare med konton som ännu inte har aktiverats.

Under installationen visar verktyget popup-fönster som kan kännas lite slumpmässiga.

Vissa användare anser att det inte är idealiskt för samarbete med teammedlemmar i stora projekt.

Sunsama-prissättning

Sunsamas pris är 16 dollar per användare och månad.

Sunsama-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (14 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (17 recensioner)

13. Calendar.com – Bäst för schemaläggning

Calendar.com är precis vad namnet antyder – en onlinekalender. Denna onlinekalenderplattform gör det möjligt för användare att organisera och planera sina aktiviteter. Dessutom har Calendar.com andra funktioner såsom delade kalendrar, produktivitetsuppföljning, påminnelser om händelser, online-möten och andra användbara verktyg för tidshantering. Om du letar efter ett verktyg för tidshantering som fokuserar på din personliga kalender och arbetskalender kan denna app vara rätt för dig!

Använd Calendar.com för att synkronisera bättre med Google Kalender, Outlook och andra tredjepartsapplikationer så att du slipper hoppa fram och tillbaka mellan olika kalenderappar.

Calendar.com bästa funktioner

Schemaläggning : Anpassa schemaläggningssidor för evenemang och online-möten genom att ange tillgängliga tidsluckor. Dela anpassade schemaläggningslänkar till dessa sidor, så visas bokade tider i appens kalender.

Analys : Få en visuell rapport över fördelningen av kontorsmöten, möten över lunch och andra typer av evenemang.

Hitta en tid: Kontrollera när flera teammedlemmar är upptagna och schemalägg möten med dem när alla är tillgängliga.

Begränsningar för Calendar.com

Spårningen kan vara lite förvirrande om användaren har flera konton.

Integrationerna är begränsade.

Vissa funktioner gör att användarna önskar sig mer avancerade funktioner.

Priser för Calendar.com

Grundläggande : 0 dollar

Standard : 20 dollar per användare och månad

Pro: 24 dollar per användare och månad

Calendar.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (60 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

14. Teamwork – Bäst för hantering av flera projekt

Via Teamwork

Teamwork är en projektledningsprogramvara med förbättrade tidsregistreringsfunktioner som passar för byråer som hanterar kunder eller externa medarbetare och entreprenörer. Genom att använda Teamworks tidsregistreringsfunktioner kan företag identifiera vilka konton, uppgifter och tjänster som är mest lönsamma för deras resultat.

Detta möjliggör mer exakt budgetering och större kostnadsbesparingar. Dessutom ger dessa funktioner insikt i teamets produktivitet och effektivitet, vilket kan hjälpa till att identifiera områden som kan förbättras.

Teamworks bästa funktioner

Tidsrapport : Kontrollera teamets tidsfördelning mellan fakturerbara, icke-fakturerbara och fakturerade timmar.

Tidrapporter med rikt innehåll : Teamwork gör det möjligt att lägga till beskrivningar och taggar till tidrapporter, samt ange om den loggade tiden är fakturerbar eller icke-fakturerbar.

Historiska datarapporter: Planera din tid mer effektivt med hjälp av historiska data för att förbättra tidsuppskattningarna för dina kommande projekt.

Begränsningar för teamarbete

Mobilappen är begränsad jämfört med sin motsvarighet för datorer.

Spårningsfunktionen kunde vara mer användarvänlig och strömlinjeformad.

Rapporteringsfunktionen är inte lika robust som vissa andra.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid : 0 dollar för upp till fem användare

Startpaket : 5,99 $ per användare och månad

Leverans : 9,99 $ per användare och månad

Grow : 19,99 $ per användare och månad

Skala: Kontakta försäljningen

Betyg och recensioner av Teamwork

G2 : 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (798 recensioner)

15. Replicon – Bäst för personalhantering

Via Replicon

Replicon har utvecklat två produktpaket som omfattar tidshantering: Project Time Tracking och Time & Attendance.

Replicons bästa funktioner

Intelligent tidsrapportering : Replicon använder AI för att generera tidrapporter som är klara för godkännande. Tekniken registrerar automatiskt tiden från de appar som teammedlemmarna använder, till exempel Slack, Teams och Zoom.

Övervakning i realtid : Se projektets framsteg, slutförda uppgifter, beräknad tid för att slutföra återstående arbete samt : Se projektets framsteg, slutförda uppgifter, beräknad tid för att slutföra återstående arbete samt resursutnyttjande och kapacitetsnivåer i realtid.

Anpassade ledighetspolicyer : Skapa regionala ledighetspolicyer för en global arbetsstyrka genom att definiera regler för semesterintjänande, återställning och giltighetsdatum.

Delade kalendervyer: Team planerar sin semester tillsammans och får en översikt över allas semestrar genom en delad kalender.

Godkännanden på flera nivåer : Utforma arbetsflöden för godkännanden på flera nivåer och valideringsregler för granskning av tidrapporter.

AI-driven in- och utstämpling : Stämpla in och ut från kontoret via självbetjäningskiosker med ansiktsigenkänning och röststyrda kommandon på iOS-surfplattor.

Efterlevnad för global personal: Replicons tidshanteringspaket har ett inbyggt bibliotek med lagstadgade löne- och arbetsregler. Det gör att programvaran automatiskt kan omvandla loggad tid till bruttolönedata samtidigt som den följer lönebestämmelser och -policyer, skiftdetaljer och medarbetarprofiler.

Replicons begränsningar

Vissa rapporteringsfunktioner kunde vara enklare att använda.

Integrationerna skulle kunna förbättras eller kompletteras med ytterligare utbildningsresurser.

Funktionaliteten är begränsad i mobilappen.

Replicons prissättning

Projektets tidsspårning : 12 dollar per månad

Tid och närvaro: 6 dollar per månad

Replicon-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (658 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (444 recensioner)

ClickUps tidsplaneringsverktyg täcker alla teams behov. Om du vill ha ett otroligt kraftfullt verktyg för tidrapportering, leta efter ett som ger företag fullständig insyn i sina projekt, uppgifter och konton.

ClickUp gör det möjligt för team att identifiera specifika områden i arbetsflöden så att teamledare bättre kan hantera och optimera teamets produktivitet. Insikter från ClickUps tidsspårning gör det möjligt för företag att identifiera vilka konton, uppgifter och tjänster som är mest lönsamma för att öka tillväxten – vilket bokstavligen hjälper dig att omvandla tid till pengar.

Prova ClickUp helt gratis och upptäck varför så många företag litar på ClickUp för alla sina arbetshanteringsbehov.