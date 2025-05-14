De 11 bästa apparna för tidshantering 2025 (recensioner och priser)

Blir du distraherad när du arbetar med en tight deadline? Eller avslutar du dagen med en känsla av att ha varit improduktiv och undrar var all tid tog vägen?

Vi har alla varit där. Från kalenderpåminnelser till kontorsmöten och att göra-listor kan det bli överväldigande att hinna med allt.

Vi vill alla hinna med mer på kortare tid. ?

Nyckeln till produktivitet är din förmåga att hantera tiden effektivt. Det är där tidsplaneringsappar kommer in i bilden.

Oavsett om du är en chef som vill delegera uppgifter till ditt team eller en frilansare som vill planera din månadskalender finns det en app som passar dina behov. Vi har sammanställt en lista med de 11 bästa apparna för tidshantering som du kan välja mellan. Läs vidare.

Vad är en tidsplaneringsapp?

En app för tidshantering är en mobil- eller datorbaserad programvara som är utformad för att hjälpa användare att planera, hålla koll på och optimera hur de fördelar sin tid mellan olika uppgifter och hanterar projekt.

De hjälper privatpersoner och yrkesverksamma att organisera sina scheman, öka produktiviteten och uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv. ⏳

Oavsett om du är en mästare på multitasking eller vill skapa ordning i kaoset i ditt privatliv eller yrkesliv, hjälper tidsplaneringsverktyg dig att arbeta snabbare genom att tilldela tidsposter till olika uppgifter och projekt.

Dessutom har de extra funktioner som anteckningar, att göra-listor, uppgiftshanterare, tidsplanerare, projektledning och vanespårning. För det är inte tiden i sig du spårar, utan vad du lägger den på.

Vad ska du leta efter i appar för tidshantering?

Plattformsoberoende kompatibilitet: Välj ett Välj ett tidsplaneringsverktyg som är plattformsoberoende, vilket ger dig flexibiliteten att spåra tiden du lägger på en viss uppgift och arbeta på flera enheter, inklusive mobiltelefoner, surfplattor och stationära datorer.

Aktivitetsuppföljning: Verktyget för tidshantering bör inkludera skapande av en Verktyget för tidshantering bör inkludera skapande av en att göra-lista , kategorisering, fastställande av prioriteringar och deadlines samt uppföljning av arbetstimmar under dagen. Appar för tidshantering måste också ha möjlighet att redigera uppföljd tid och tillåta manuell tidsblockering för att kunna fokusera på viktiga uppgifter.

ClickUps mall för schemaläggning är utformad för att hjälpa dig att enkelt skapa ett schema.

Rapportering och analys : En omfattande analyspanel analyserar din produktivitet och hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras. Använd dessa data för att göra noggranna : En omfattande analyspanel analyserar din produktivitet och hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras. Använd dessa data för att göra noggranna tidsberäkningar.

Intuitivt gränssnitt: Ett överskådligt, lättanvänt och intuitivt appgränssnitt Ett överskådligt, lättanvänt och intuitivt appgränssnitt hjälper dig att fokusera på att hantera din tid istället för att försöka lista ut hur appen fungerar.

Integrationsmöjligheter: Verktyg för tidshantering bör kunna integreras sömlöst med Verktyg för tidshantering bör kunna integreras sömlöst med appar för projektledning, kommunikation, fakturering och kalender för att professionella och projektledare ska kunna automatisera arbetsflöden.

Offlinefunktion: Överväg en tidsplaneringsapp som kan spåra tidsanvändningen även när du arbetar offline, så att du kan hålla koll på din tid även utan internetuppkoppling.

Färdiga mallar för tidshantering: Med tillgång till färdiga Med tillgång till färdiga mallar för tidsbudgetering och dagliga planerare kan du komma igång direkt utan att behöva skapa en daglig planerare från grunden.

De 11 bästa apparna för tidshantering

1. ClickUp

Bli mer organiserad och utnyttja din tid bättre med hjälp av ClickUps projekt-tidsspårning.

Att spåra tiden lägger grunden för alla projekts framgång. Du vill leverera projekt i tid som ett team, eftersom förseningar kan leda till budgetöverskridningar.

En tidsplaneringsapp som är inbyggd i din projektledningsplattform sparar ditt team besväret med att växla mellan tidrapporteringsverktyget och din projektledningsplattform. Det är en enda källa till information för att hantera tiden effektivt och hålla dig på rätt spår mot dina tidsplaneringsmål.

Skapa tidrapporter för att samla in och visa spårad tid för olika uppgifter och platser för att snabbt få en överblick över dina framsteg.

Med ClickUps tidsplaneringsapp kan ditt team spåra tiden från vilken plattform som helst, fakturera dina kunder för fakturerbara timmar och integrera tidrapporter i dina projektarbetsflöden.

Ett brett utbud av tidsbesparande funktioner, inklusive start- och slutdatum, omplanering av förfallodatum, tidrapporter och omplanering av beroenden, gör den till den bästa appen för tidshantering.

ClickUps bästa funktioner

Spåra din tid var som helst – på datorn eller i mobilappen . Tidsspåraren fungerar på alla enheter och kopplar tidsdata till ClickUp-uppgifter.

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig med den globala timern i ClickUp.

Använd ClickUps funktion för tidrapportering för att manuellt lägga till tidsposter för tidigare aktiviteter och till och med redigera tidigare rapporterade poster, vilket gör tidrapporteringen för projektet till en barnlek.

Prognosera och ställ in förväntningar med tidsuppskattningar, dela upp tidsuppskattningar mellan teammedlemmarna för olika uppgifter och visa sammanfattningar av tidsuppskattningar för att få en bättre överblick.

Skillnad mellan fakturerbara och icke-fakturerbara timmar för att kunna fakturera dina kunder korrekt.

Växla mellan olika miljöer utan att förlora den aktuella tidssättningen med hjälp av ClickUps globala timer ⌛.

Använd färdiga mallar som mallen för tidsplanering mallar för tidslogg och mycket mer för att organisera din dag och dina projekt utan ansträngning.

Begränsningar för ClickUp

Tidrapporter och faktureringsrapporter är endast tillgängliga i Business- och Enterprise-abonnemangen.

Att anpassa ClickUp-appen kräver en viss inlärningskurva.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3800 recensioner)

2. Notion

via Notion

Våra uppgifter och projekt är ofta utspridda i olika dagböcker, att göra-listor eller till och med anteckningsappar på våra telefoner.

Vi missar att planera in dem eftersom vi inte ser dem på ett och samma ställe, vilket leder till att vi missar deadlines för viktiga aktiviteter.

Att visualisera alla våra kommande uppgifter på ett och samma ställe är det första steget till framgångsrik tidshantering.

Notions verktyg för tidshantering gör det möjligt för projektledare att planera uppgifter bättre genom att visualisera dem på ett ställe, stödja flera kalendrar och Kanban-vyer samt förbättra produktiviteten med effektiv övervakning.

Notions bästa funktioner

Funktion för uppgiftshantering som visualiserar alla dina planerade uppgifter och projekt på ett ställe, prioriterar dem och håller koll på deras framsteg.

Tidslinjevyn ger flexibilitet att planera projekt, justera tidslinjer och anpassa vyerna så att du kan planera projekt och uppgifter kronologiskt.

Notion AI fyller i data automatiskt, skapar analysrapporter och genererar automatiskt nya skrividéer för att spara tid under brainstorming.

Begränsningar i Notion

Mobilappar kan vara långsamma att använda

Appen har en inlärningskurva.

Priser för Notion

Gratis för privatpersoner

Plus: 8 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI kan läggas till i alla betalda abonnemang för 8 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (4835 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1946 recensioner)

3. MyLifeOrganized

via MyLifeOrganized

Tänk dig att du planerar ett affärsevenemang. Det finns uppgifter som är beroende av flera personer i olika team. Till exempel är utskriften av bakgrunden beroende av att designen är klar, medan ett annat team ansvarar för att få den utskriven.

När det finns beroenden är det viktigt att visualisera dem för att förstå vilken uppgift som överskred den budgeterade tiden och orsakade förseningen.

MyLifeOrganized (MLO) skapar flexibla hierarkiska listor med deluppgifter och definierade beroenden för att identifiera vad som hindrar dig från att få jobbet gjort.

MyLifeOrganized bästa funktioner

Dra-och-släpp-gränssnitt för att skapa att göra-listor och ordna om dem i form av en lista eller ett virtuellt träd för att enkelt kunna spåra tiden.

Skapa deluppgifter inom uppgifter och lägg till beroenden inom uppgifter.

Färdig mall för att implementera tekniker för tidshantering , såsom David Allens metod ”Getting Things Done”® (GTD®).

Begränsningar i MyLifeOrganized

Gränssnittet är inte intuitivt och lätt att använda.

Användare behöver ett extra abonnemang för att kunna synkronisera mellan enheter via molnet.

Priser för MyLifeOrganized

MyLifeOrganized betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Rize

via Rize

Som projektledare är det viktigt att förstå hur ditt team investerar sin tid och om det finns ett bättre sätt att maximera allas produktivitet.

Rize är en app för tidshantering som använder AI för att förbättra fokus och produktivitet och skapa hälsosamma arbetsvanor. Den hjälper dig att hantera dina uppgifter mellan flera pågående projekt och undvika distraktioner.

Spåra uppgifter automatiskt, kategorisera ditt teams aktiviteter i realtid, analysera hur de investerar sin tid och hjälp dem att optimera sin produktivitet.

Rizes bästa funktioner

Spårar automatiskt tiden du spenderar på din dator utan att du behöver starta eller stoppa timers.

Skapa anpassade kategorier för att få bättre insikt i hur du använder din tid.

Ställ in antalet timmar du vill arbeta per dag och få aviseringar för att undvika överarbete.

Rize-begränsningar

Användare rapporterar att problem uppstår när man ställer in anpassade kategorier.

Ej tillgänglig på iOS och Android.

Rize-priser

Gratis provperiod, endast under en månad

Månadsvis: 16,99 $ per månad

Årligt: 9,99 dollar per månad

Rize-betyg och recensioner

G2: NA (0 recensioner)

Capterra: NA (0 recensioner)

5. Wrike

via Wrike

För många personliga möten eller e-postkontroller kan vara överväldigande för ditt team. Vad som är ännu värre är att de lägger större delen av sin tid på att svara på dina e-postmeddelanden, vilket leder till förlorad produktivitet.

Med hjälp av Wrikes kalendrar får berörda parter information om projektets framsteg i realtid utan att behöva kolla flera e-postmeddelanden för att hålla alla uppdaterade. Projektkalendern håller koll på deadlines, projektets framsteg, konflikter i arbetsbelastningen och potentiella flaskhalsar.

Wrikes bästa funktioner

Wrikes tidsspårningsprogram visar exakt hur mycket tid som har lagts på olika projekt/uppgifter, vilket kan jämföras med planerade timmar.

Spåra den tid som använts för att få exakta fakturerbara timmar och synkronisera sedan med dina ekonomisystem för fakturering.

Håll dina team uppdaterade med viktiga milstolpar för projektplanering och arbeta synkroniserat med avdelningsöverskridande uppgifter.

Begränsningar i Wrike

Har inte inbyggd analysfunktion för visualisering.

Tidslinjevyn har ingen ångrafunktion; du kan inte omplanera uppgifter.

Priser för Wrike

Gratis: 0 dollar per användare och månad

Team: 9,80 dollar per användare och månad

Företag: 24,80 dollar per användare och månad

Företag: anpassad prissättning

Pinnacle: anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (3500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (2535 recensioner)

6. Toggl Track

via Toggl

Att hantera fakturerbara timmar på ett korrekt sätt är en viktig utmaning för projektledare som arbetar med olika teammedlemmar över hela världen. Tidsplaneringsappar hjälper dig att maximera ditt teams tid på alla kundprojekt.

Företag använder Toggl för att fakturera kunder, mäta lönsamhet och hantera arbetsbelastning. Se dina spårade tidsposter i ett rutnät eller kalenderformat, och tidsrapporteringspanelerna visar var ditt team lägger sin tid dagligen och veckovis.

Toggl Tracks bästa funktioner

Toggl Track Chrome-tillägget låter dig automatiskt starta och stoppa appen för tidsregistrering även när din dator har varit inaktiv, men en timer fortfarande är igång. Det erbjuder också sätt att korrigera den registrerade tidsblocket.

Skapa exakta projektbudgetar baserade på tidrapporteringsdata och spåra fakturerbara timmar för projekt i en kundpanel.

Integreras med alla ledande Google Kalender, projektledningsverktyg , HR- och redovisningsplattformar.

Toggl Spåra begränsningar

Användare rapporterar fall där sessionens sluttider inte registrerades i desktop-appen.

Det finns ingen funktion för uppgiftshantering eller planering; du kan inte schemalägga och spåra ditt teams arbetsbelastning.

Toggl Track-priser

Gratis: För upp till fem användare

Startpaket: 9 dollar per användare och månad

Premium: 18 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Toggl Spåra betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (1553 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2235 recensioner)

7. Asana

via Asana

Tidsdata är avgörande för arbetsbelastnings- och resursplanering, ger realtidsuppskattningar av projektets framsteg och är också viktigt för bättre prognoser och budgetering.

Exakta tidsuppföljningsdata är avgörande för att hantera personliga och professionella projekt.

Tidsplaneringsappen Asanas inbyggda timers hjälper till att logga tid automatiskt och mata in realtidsdata till analyspanelen, vilket hjälper teamen att hålla sig på rätt spår.

Asanas bästa funktioner

Inbyggd tidsregistreringsfunktion för att uppskatta den tid som behövs för att utföra en uppgift och registrera den faktiska tiden som har använts.

Skapa deluppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och se deras framsteg i realtid ?

Tidsspårningsdata kan rapporteras i analyspanelen och stödjer sortering med anpassade fält såsom beräknad tid, nedlagd tid och mer.

Asanas begränsningar

Inbyggd tidsspårning stöds endast i Advanced-planen och högre.

Gränssnittet är inte lika intuitivt som andra appar.

Asanas prissättning

Gratis: för personligt bruk (tidsspårning stöds endast genom integrationer)

Startpaket: 10,99 $/månad (stöder inte inbäddad tidrapportering)

Avancerad: 24,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (9522 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (12 270 recensioner)

8. TimeTree

via TimeTree

Organiserar du ett stort evenemang? TimeTree hjälper dig att samordna dina evenemang genom att dela viktig information och arbetsscheman. Det är en one-stop-shop för att dela planer och diskutera kommande spännande evenemang i en enda kalender.

TimeTree har också chattfunktioner som familj, vänner och hobbygrupper kan använda för att skapa en kalender för varje gemenskap och planera evenemang.

TimeTree bästa funktioner

Dela information i kalenderformat med hjälp av TimeTree Public Calendar.

Effektivisera all kommunikation på ett ställe och skicka påminnelser , foton eller bilagor relaterade till evenemanget.

Begränsningar för TimeTree

Delad kalender kan ha upp till 200 medlemmar

Det finns en gräns på 20 kalendrar per konto.

Priser för TimeTree

Gratis provperiod på en månad

Premium: 4,49 dollar per månad

Betyg och recensioner för TimeTree

G2: Ej listad på G2

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. Habitica

via Habitica

Det är svårt att vara konsekvent när man ska skapa nya vanor. Den interaktiva tidsplaneringsappen Habitica erbjuder ett belöningssystem som lyfter fram dina framsteg och gör dem mer påtagliga.

Håll koll på dina uppgifter, slutför att göra-listor, öka produktiviteten och få belöningar varje gång du slutför en viktig uppgift i denna kostnadsfria app för tids- och uppgiftshantering.

Habiticas bästa funktioner

Spåra och hantera din tid, dina arbetsvanor, dina dagliga mål och din att göra-lista med Habiticas mobilappar och webbgränssnitt.

Nivåhöj din avatar och lås upp funktioner i spelet när du bockar av uppgifter.

Belöningar och straff i spelet samt ett starkt socialt nätverk som inspirerar användarna.

Habiticas begränsningar

Gamification är kanske inte en stor motivationsfaktor för vissa människor.

Priser för Habitica

Månadsvis: 4,99 $ och inkluderar 25 ädelstenar

3 månader: 14,99 $ och inkluderar 30 ädelstenar och ett mystiskt timglas

6 månader: 29,99 $ och inkluderar 35 ädelstenar och två mystiska timglas

Årligt: 47,99 $ och inkluderar 45 ädelstenar och fyra mystiska timglas.

Habitica-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Trello

via Trello

Med fullspäckade arbetsscheman och flera pågående projekt behöver du hjälp med att hantera din personliga produktivitet. Trellos tidsplaneringsapp förbättrar din personliga tidsplanering, förfinar prioriteringsmetoderna och tar itu med din att göra-lista.

Trello kombinerar alla uppgifter, teammedlemmar och verktyg genom att använda sina tavlor, listor och kort för att bättre förstå resurser och tidsfördelning.

Trellos bästa funktioner

Spåra dina personliga produktivitetsdeadlines med Trellos kalendervy och Trello-mallar.

Använd tidslinjen för att få en översikt över alla uppgifter i ditt projekt över tid. Dra och släpp för att starta eller ändra deadlines när prioriteringarna förändras.

Hantera arbetsbelastningar, övervinna flaskhalsar, visualisera mätvärden som förfallodatum och tilldelade uppgifter och håll intressenterna informerade med Trello Dashboard.

Trellos begränsningar

Inget inbyggt stöd för tidrapportering

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner.

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Premium: 10 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Företag: 17,50 dollar per användare och månad, faktureras årligen

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (13 427 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23 018 recensioner)

11. Clockify

via Clockify

Clockify är en enkel och effektiv app för tidshantering som gör det möjligt för användare att spåra arbetstimmar i olika projekt. Det är ett idealiskt verktyg för byråer, frilansare och yrkesverksamma som vill organisera sin tid för en mer effektiv hantering. Clockify har ett tydligt gränssnitt som gör det enkelt att växla mellan uppgifter och generera omfattande rapporter.

Clockifys bästa funktioner

Användare kan skapa uppgiftsspecifika timers, fördela spårad tid efter projekt och hantera flera timers samtidigt.

Den erbjuder en dashboard för teamaktiviteter som gör det möjligt att övervaka teamets produktivitet med ett ögonkast och ger insikter för optimering.

Clockify integreras med populära projektledningsverktyg som Trello, Asana och Jira.

Begränsningar för Clockify

Vissa användare har rapporterat om tillfälliga problem med timern och att gränssnittet kan vara svårt att navigera i.

Avancerade funktioner, som att spåra mål eller aviseringar, finns endast tillgängliga i betalda versioner.

Priser för Clockify

Gratis för alltid: Begränsade funktioner

Grundläggande: 4,99 $/månad

Standard: 6,99 $/månad

Pro: 9,99 $/månad

Företag: 14,99 $/månad

Clockify kundrecensioner

G2: 4,5/5 (150 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

Maximera din produktivitet med de bästa apparna för tidshantering

När du har mycket att göra i livet kan det orsaka stress och många missade deadlines. Rätt app för tidrapportering kan hjälpa dig att hantera din tid effektivt, förbättra din personliga och professionella produktivitet och uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv.

När du väljer mellan olika tidsplaneringsappar som passar dina behov, fokusera på funktioner, plattformsoberoende, integration med ledande projektledningsverktyg och kalendrar, automatisering och analysverktyg som hjälper dig att få ut mer av din tid.

ClickUps tidsregistreringsfunktioner, i kombination med den allt-i-ett-projektledningsprogramvaran, gör att du kan fokusera på de viktigaste uppgifterna.

Prova ClickUp gratis idag och få mer gjort på kortare tid.