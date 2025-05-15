De 11 bästa alternativen till Toggl för tidrapportering 2025

Toggl Track är en populär app för tidrapportering, känd för sin intuitiva och användarvänliga design. Den hjälper team och individer att rapportera tid som spenderats på projekt, generera tidrapporter, skapa fakturor och mäta produktivitet.

Toggls begränsade projektledningsfunktioner kan dock vara ett hinder om du behöver avancerade funktioner som projektplanering, resursallokering och uppgiftshantering. Dess premiumfunktioner är ofta dyra, vilket gör det mindre idealiskt för budgetmedvetna team.

Om du letar efter fler funktioner utan att tömma plånboken, här är 11 alternativ till Toggl med kraftfulla funktioner för tidrapportering och projektledning.

Vad är Toggl?

Toggl Track, allmänt känt som Toggl, är ett automatiserat verktyg för tidrapportering. Det genererar tidrapporter och rapporter för att spåra tid som spenderats på projekt, personliga aktiviteter etc. Verktyget låter dig också skapa fakturor genom att noggrant registrera fakturerbara minuter.

Några av dess andra huvudfunktioner är:

Intuitiv tidrapportering: Möjliggör manuell eller automatisk tidrapportering med en enkel start-/stopp-timer.

Grundläggande projektledning: Stöder funktioner som uppgiftsskapande, projektplaner och budgethantering.

Rapportering och analys: Skapar visuella rapporter och insikter för att analysera tiden som läggs på olika uppgifter och mäta Skapar visuella rapporter och insikter för att analysera tiden som läggs på olika uppgifter och mäta teamets produktivitet.

Integrationer: Kan kopplas till över 100 verktyg, inklusive Asana, Trello och Slack.

Plattformsoberoende stöd: Erbjuder appar för datorer, webben och mobila enheter för spårning mellan olika enheter.

Varför välja alternativ till Toggl?

Toggl Track kan vara till hjälp för tidshantering, men det är långt ifrån en heltäckande produktivitetslösning.

Här är några av dess begränsningar:

Begränsade produktivitetsfunktioner: Toggl erbjuder grundläggande funktioner Toggl erbjuder grundläggande funktioner för projektledning , såsom tidsplanering och budgethantering. Om du behöver ett verktyg med avancerade produktivitetsfunktioner, såsom uppgiftsberoenden, resursallokering eller arbetsbelastningshantering, kan det vara otillräckligt.

Hög kostnad: Även om Toggl erbjuder en gratisversion är dess funktioner grundläggande. För att kunna använda avancerade funktioner måste du prenumerera på ett av deras betalda abonnemang, som är relativt dyra jämfört med vad de erbjuder, särskilt för egenföretagare och småföretag.

Dålig mobilappupplevelse: Flera Toggl-användare har bytt till andra verktyg på grund av den störande användarupplevelsen i mobilappen. Tillfälliga tekniska problem och synkroniseringsproblem gör det svårt för användarna att hantera sina Flera Toggl-användare har bytt till andra verktyg på grund av den störande användarupplevelsen i mobilappen. Tillfälliga tekniska problem och synkroniseringsproblem gör det svårt för användarna att hantera sina arbetsscheman

En recension på Reddit sammanfattar det så här:

Det fungerar inte för mig i 66 % av fallen, särskilt apparna, men även webbappen har precis slutat fungera för mig...

Det fungerar inte för mig i 66 % av fallen, särskilt apparna, men även webbappen har precis slutat fungera för mig...

Toggl-alternativ i korthet

Här är en översikt över alla Toggl-alternativ som nämns i det här blogginlägget. Kolla in deras användningsområden och lämplighet på ett ögonblick:

Alternativ till Toggl Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Global tidrapportering, tidsberäkningar och tidrapporter, AI-driven kalender och schemaläggningsfunktioner för bättre uppgifts- och tidshantering. Projektledare i team av alla storlekar, för tvärfunktionellt teamsamarbete Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag Clockify Tidrapportering för fakturerbara timmar med detektering av inaktiv tid, obegränsat antal projekt och användare Frilansare och småföretag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 4,99 $/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag. Harvest Samtidig tids- och utgiftshantering, projektledning med fast avgift och förskottsbetalning Byråer och tjänstebaserade företag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 13,75 $/användare/månad. RescueTime Produktivitetsövervakning, automatiserade veckosammanfattningar, spårning av offlineaktiviteter Privatpersoner och distansarbetare Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 12 $/månad. Hubstaff Tidrapportering med GPS-övervakning, skiftplanering, inaktivitetsdetektering Fältteam och chefer för distansarbetande personal Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 7 $/månad. Timely Team av alla storlekar behöver minimalt med manuell tidsinmatning Team av alla storlekar som behöver minimalt med manuell tidsinmatning Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 11 $/månad. Everhour Projektets timuppföljning, generering av anpassade rapporter, automatiserad fakturering med QuickBooks-integration Projektledare i team av alla storlekar Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 10 $/månad Time Doctor Produktivitetsanalys med skärmdumpar, appanvändning och aktivitetsnivåer, GPS-spårning Företag som behöver detaljerad information om produktiviteten Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 5 $/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag. TimeCamp Tidrapportering med automatisk fakturering och närvarohantering Små till medelstora företag Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 3,99 $/användare/månad. MyHours Projektbaserad tidrapportering, anpassade rapporter med skräddarsydda mallar, grundläggande budgetering och utgiftsrapportering. Frilansare och små team Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 9 $/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag. DeskTime Effektivitetsmätning, offline-spårning, närvarohantering Företag som fokuserar på effektivitetsuppföljning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/användare/månad; anpassningar tillgängliga för företag.

De 11 bästa alternativen till Toggl

Kolla in dessa tidsregistreringsprogram som du kan använda som alternativ till Toggl Track:

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-arbetshantering med inbyggd tidrapportering)

Börja spåra tid i ClickUp Håll koll på tiden du lägger på varje uppgift med ClickUps funktion för tidrapportering för projekt.

Toggl erbjuder inte avancerade projektledningsfunktioner, vilket är en ganska stor nackdel. Utan en omfattande uppsättning verktyg är det omöjligt att hantera projekt och samtidigt säkerställa tidseffektivitet. Flera nackdelar, såsom förseningar, missförstånd, felaktig hantering etc., kan smyga sig in.

För att undvika detta, välj ClickUp – appen som har allt för arbetet.

Alistair Wilson, konsult inom digital transformation på Compound, sammanfattar hur det är att ha en enhetlig plattform för projektledning och tidrapportering:

Vi granskade flera alternativ och kom fram till att ClickUp gav oss den rätta kombinationen av kraft och flexibilitet. Vi behövde också lösa problemet med tidrapportering för att kunna spåra och mäta externa entreprenörers tidsloggar utan att behöva ytterligare externa appar och tjänster. ClickUps inbyggda tidrapportering fungerar smidigt mellan mobil, surfplatta och dator.

Vi granskade flera alternativ och kom fram till att ClickUp gav oss den rätta kombinationen av kraft och flexibilitet. Vi behövde också lösa problemet med tidrapportering för att kunna spåra och mäta externa entreprenörers tidsloggar utan att behöva ytterligare externa appar och tjänster. ClickUps inbyggda tidrapportering fungerar smidigt mellan mobil, surfplatta och dator.

Först och främst eliminerar ClickUps Project Time Tracking behovet av manuell tidsregistrering genom att du kan starta (och stoppa) en automatisk timer var som helst – i ClickUps desktop-app, Chrome-tillägget för webben och till och med i mobilappen.

Global Time Tracker körs i bakgrunden medan du arbetar, så att du kan vara säker på att varje fakturerbar minut redovisas korrekt.

Det går också att skapa manuella tidsposter. Du kan registrera tidsposter för ett specifikt datumintervall. Detta sparar tid och arbete, eftersom du kan lägga till eller redigera flera poster med några få klick.

Uppskatta tiden för varje uppgift för att sätta realistiska projektdeadlines med ClickUp Time Management

Med ClickUps tidshanteringsfunktioner kan du organisera din registrerade tid i fakturerbar och icke-fakturerbar tid, skapa detaljerade tidrapporter, lägga till anteckningar och skapa anpassade tidsrapporter.

Detta gör det enklare att omplanera deadlines, schemalägga beroenden, sätta upp milstolpar och hantera dina projekt med större överskådlighet och effektivitet.

ClickUp Calendar erbjuder ett visuellt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion som gör tidshanteringen intuitiv – perfekt för att planera, spåra och justera din dag i realtid. Till skillnad från Toggl Track, som fokuserar på tidsuppföljning i efterhand, hjälper ClickUp dig att proaktivt tidsblockera uppgifter och möten direkt i ditt arbetsflöde.

Du kan synkronisera det med din Google Kalender, schemalägga återkommande uppgifter och se projektets tidslinjer på ett ögonblick. Det är perfekt för att hantera arbetsbelastning, prioritera deadlines och undvika överbokningar. Team kan också dela kalendrar för att hålla sig uppdaterade om vem som gör vad och när.

💡 Proffstips: Letar du efter fler resurser som hjälper dig att hantera din tid? Prova ClickUps mall för tidshantering. Denna mall är redo att användas och kan anpassas efter dina behov. Med den kan du planera uppgifter i ditt schema, sätta upp mål och samarbeta med ditt team kring dagliga uppgifter. Det här hjälper dig: Håll ordning med en tydlig projektöversikt

Öka produktiviteten genom att effektivisera uppgiftshanteringen

Förbättra projektets prestanda genom att hålla deadlines Ett annat bra alternativ är ClickUp Time Box Template. Planera din tid effektivt genom att dela upp projekt, fördela resurser och sätta deadlines för att maximera produktiviteten genom att prioritera uppgifter bättre! Håll dig på rätt spår med tydliga tidsblock för varje uppgift och nå dina mål snabbare med strukturerad planering.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera projektets framsteg genom dynamiska insikter med ClickUp Dashboards

Hantera arbetsbelastningen effektivt med ClickUp Tasks . Få tillgång till listor, tavlor och kalendervyer för mångsidig projektledning.

Ställ in exakta tidsuppskattningar i ClickUp för att hålla projekten enligt schemat och hantera arbetsbelastningen effektivt.

Automatisera repetitiva arbetsflöden med ClickUp Automations för att spara tid och öka produktiviteten.

Fördela resurser på ett smart sätt med ClickUps arbetsbelastningsvy, balansera teamets kapacitet och undvik utbrändhet.

Integrera med över 1000 appar, inklusive externa tidrapporteringsverktyg som Toggl, Clockify, Everhour och många fler.

Begränsningar med ClickUp

Nya användare kan initialt tycka att det stora utbudet av funktioner är förvirrande.

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 sammanfattar det så här:

Jag har upptäckt att ClickUp är ett fantastiskt projektledningsverktyg som hjälper mig att hålla ordning. Det är ett utmärkt verktyg eftersom det låter mig anpassa uppgifter och definiera dem i detalj för större projekt. Tidsregistreringsfunktionen är fantastisk eftersom den hjälper mig att se var jag lägger min tid.

Jag har upptäckt att ClickUp är ett fantastiskt projektledningsverktyg som hjälper mig att hålla ordning. Det är ett utmärkt verktyg eftersom det låter mig anpassa uppgifter och definiera dem i detalj för större projekt. Tidsregistreringsfunktionen är fantastisk eftersom den hjälper mig att se var jag lägger min tid.

💡 Proffstips: Att hinna med allt varje dag kan verka skrämmande i början. Men om du har en partner som hjälper dig genom processen kan saker och ting snabbt vända! Utforska gratis mallar för dagliga planerare med ett användarvänligt gränssnitt för att hantera din tid.

2. Clockify (bäst för gratis tidrapportering med grundläggande rapportering)

Clockify är ett tidsspårningsverktyg med grundläggande projektledningsfunktioner. Det kan hjälpa dig att spåra dina anställdas arbetstimmar och fakturera kunderna korrekt. Clockify stöder manuell, automatisk och offline tidsspårning.

Du kan också skapa automatiserade tidrapporter, aktivitetsrapporter och produktivitetsdata. Dessutom kan du skapa och hantera kundfakturor. På så sätt kan du planera projektbudgetar, ställa in anpassade faktureringspriser, jämföra kostnader och mycket mer.

Clockifys bästa funktioner

Använd inaktivitetsdetektering och tidspåminnelser för att undvika oregistrerade timmar.

Få plattformsoberoende åtkomst via appar för datorer, mobiler och webbläsare.

Tillåt obegränsat antal projekt och användare, även med gratisversionen.

Integrera med Trello, Asana och Jira för smidig projektledning.

Begränsningar för Clockify

Saknar avancerade funktioner för automatiserad fakturering

Erbjuder inte inbyggd lönehantering.

Clockify-priser

Gratis för alltid

Basic: 4,99 $/månad per plats

Standard: 6,99 $/månad per plats

Pro: 9,99 $/månad per plats

Enterprise: 14,99 $/månad per licens

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 9 100 recensioner)

🧠 Kul fakta: Francesco Cirillo, utvecklare och entreprenör, utvecklade Pomodoro-tekniken för tidshantering. Men visste du att tekniken är uppkallad efter en tomatformad köksklocka som Cirillo använde när han studerade på college? Du hörde rätt – ”Pomodoro” betyder ”tomat” på italienska! 🍅

3. Harvest (Bäst för tidrapportering med kostnadsrapportering och fakturering)

Precis som Clockify effektiviserar Harvest tidrapportering och kundfakturering, med den enda skillnaden att det kräver mindre manuell inmatning.

Med Harvest kan du skapa automatiska tidsrapporter för att få insikt i projektets framsteg, genomsnittlig tid som läggs på uppgifter, interna kostnader och mycket mer. Välj bara ett projekt och starta timern.

Du kan synkronisera Harvest med bokföringsverktyg, omvandla tidrapporter till kundfakturor och automatisera fakturering och betalningsuppbörd.

Harvest bästa funktioner

Spåra tid och utgifter samtidigt för beräkning av projektkostnader

Hantera projekt med fast pris och förskottsbetalning med anpassade rapporter för tidrapportering.

Planera och spåra teamets tillgänglighet i realtid

Integrera med Asana, Trello och QuickBooks för förbättrade arbetsflöden.

Harvests begränsningar

Ingen inbyggd GPS-spårning för distansarbetande team

Högre kostnader för större team eller avancerade funktioner

Harvest-priser

Gratis för alltid

Pro: 13,75 $/månad per plats

Premium: 17,50 $/månad per plats

Harvest-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Harvest?

En recension på Capterra säger:

Det är en enkel produkt som snabbt kan konfigureras och användas för enkel tidrapportering och fakturagenerering.

Det är en enkel produkt som snabbt kan konfigureras och användas för enkel tidrapportering och fakturagenerering.

4. RescueTime (Bäst för automatisk produktivitetsuppföljning och tidshantering)

Letar du efter ett tidrapporteringsprogram som är helt inriktat på att öka produktiviteten? RescueTime passar den beskrivningen. Detta verktyg erbjuder funktioner som hjälper ditt team att maximera varje minut. Du kan till exempel använda funktionen "Focus Time" för att blockera distraherande webbplatser.

RescueTime automatiserar hela tidsregistreringsprocessen, så det finns inget utrymme för försummelse. Det spårar användningen av appar och webbplatser och genererar avancerade analyser för att identifiera produktivitetsmönster och hinder.

Det bästa av allt? Verktyget har ingen användningsbegränsning – både enskilda personer och team kan spåra och skapa tidrapporter för ett obegränsat antal projekt.

RescueTimes bästa funktioner

Ställ in anpassade produktivitetsmått och följ framstegen med detaljerade rapporter.

Automatisera veckovisa sammanfattningar av tidsanvändning och trendanalyser

Få stöd för offlineaktivitetsuppföljning genom manuell inmatning

Integrera med Slack, Trello och Google Kalender

RescueTime-begränsningar

Saknar funktioner för samarbete och projektledning

Begränsade integrationer med avancerade arbetsflödesverktyg

Priser för RescueTime

Solo: 12 $/månad

Team: 9 $/månad per teammedlem

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

5. Hubstaff (Bäst för tidrapportering med GPS och övervakning av anställda)

Hubstaff är ett verktyg för tidrapportering som övervakar anställdas produktivitet med skärmdumpar, aktivitetsnivåer och GPS-spårning.

Det stöder avancerade spårningsfunktioner, som inaktivitetsdetektering, och genererar detaljerade rapporter om produktivitet och tidsanvändning för att identifiera och eliminera ineffektivitet.

Du kan automatisera löneutbetalningar med Hubstaffs integrationer med PayPal, Wise och Gusto. Det gör att du kan skapa korrekta räkningar och kundfakturor baserat på registrerad tid och utgifter.

Hubstaffs bästa funktioner

Hantera projekt och budgetar med verktyg för spårning i realtid

Stöd för schemaläggning och hantering av arbetsskift med kalenderverktyg

Möjliggör flexibel tidrapportering på dator, webben och mobilen.

Integrera med Trello, Jira och Asana för projektledning.

Hubstaffs begränsningar

Kräver avancerade abonnemang för avancerad analys

Kräver stabil internetuppkoppling för GPS-spårningsfunktioner

Hubstaffs priser

Startpaket: 7 $/månad per plats

Grow: 9 $/månad per plats

Team: 12 $/månad per plats

Enterprise: 25 $/månad per plats (faktureras årligen)

Hubstaff-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hubstaff?

Här är vad en G2-recensent har att säga:

Hubstaff erbjuder en intuitiv och smidig lösning för tidrapportering som gör det otroligt enkelt att hantera distansarbetande team. Realtidsrapportering, automatiska skärmdumpar och produktivitetsstatistik bidrar till ökad transparens och effektivitet. De detaljerade rapporterna och automatiserade löneutbetalningarna sparar mycket tid, vilket gör det till ett måste för företag med distansarbetande eller hybridteam.

Hubstaff erbjuder en intuitiv och smidig lösning för tidrapportering som gör det otroligt enkelt att hantera distansarbetande team. Realtidsrapportering, automatiska skärmdumpar och produktivitetsstatistik bidrar till ökad transparens och effektivitet. De detaljerade rapporterna och automatiserade löneutbetalningarna sparar mycket tid, vilket gör det till ett måste för företag med distansarbetande eller hybridteam.

6. Timely (bäst för AI-baserad automatisk tidrapportering)

Timely är en AI-baserad tidsspårare som automatiserar processen för att tillhandahålla exakta tidsdata. Oavsett om du vill fastställa fakturerbara timmar, få påminnelser om ospårad tid eller avgöra hur produktivt ditt team har varit, säkerställer den inbyggda AI Timesheet Assistant att du får all information i rätt tid, på ett korrekt och automatiskt sätt.

Projektledningsfunktionerna gör det möjligt att tilldela uppgifter, hantera arbetsbelastning och se teamets kapacitet. Den kalenderbaserade tidslinjevyn låter dig visualisera arbetsdagar så att du kan blockera tid och planera projekt effektivt.

Timelys bästa funktioner

Hantera projektbudgetar med spårning i realtid och aviseringar

Spåra fakturerbara timmar och skapa korrekta kundfakturor

Få detaljerade rapporter om produktivitet och resursfördelning.

Integrera med Outlook, Google Kalender och Trello för förbättrad schemaläggning.

Tidsbegränsningar

Begränsade manuella tidsregistreringsalternativ för specifika uppgifter

Grundläggande projektledningsfunktioner

Aktuell prissättning

Startpaket: 11 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Obegränsat: 28 $/månad per användare

Aktuella betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Timely?

En recension på Capterra sammanfattar:

Den största fördelen med Timely är att det är enkelt att använda och att det hjälper dig att hantera din tid på ett fördelaktigt sätt. Jag tycker att Timely har tagit fram en fantastisk tjänst...

Den största fördelen med Timely är att det är enkelt att använda och att det hjälper dig att hantera din tid på ett fördelaktigt sätt. Jag tycker att Timely har tagit fram en fantastisk tjänst...

Om du vill ha en tidsregistreringslösning som passar in i dina projektledningsarbetsflöden bör Everhour intressera dig.

Everhour integreras med verktyg som ClickUp, Asana, Trello och Basecamp och spårar tiden direkt från dem. Det innebär att du inte behöver byta mellan olika appar för att hantera teamets prestanda och produktivitet – all din data samlas på en och samma plattform.

Med det kan du spåra teamets tillgänglighet för att hantera resurser och arbetsbelastning effektivt. Everhour stöder även tidrapportering för fakturerbara och icke-fakturerbara uppgifter och erbjuder rapporter och analyser.

Everhours bästa funktioner

Skapa anpassade rapporter med data om budget, tid och utgifter.

Automatiserar fakturering med QuickBooks- och FreshBooks-integrationer

Hantera projektbudgetar med finansiell övervakning i realtid

Everhours begränsningar

Begränsade funktioner i mobilappar jämfört med desktopversionen

Kräver högre prisnivåer för avancerade funktioner och rapporter

Everhour-priser

Gratis för alltid

Team: 10 $/månad (upp till 5 platser)

Everhour-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (170+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Everhour?

En recension på G2 lyder:

Everhour är ett väl utformat, lättanvänt och kraftfullt verktyg för tidrapportering som har en av de mest unika integrationerna med ett antal viktiga SaaS-produktivitetsverktyg. Det smälter sömlöst in i användargränssnittet för appar som Asana och Notion på ett sätt som förbättrar upplevelsen för båda apparna. Jag ser inga andra appar på marknaden som gör detta lika bra som Everhour.

Everhour är ett väl utformat, lättanvänt och kraftfullt verktyg för tidrapportering som har en av de mest unika integrationerna med ett antal viktiga SaaS-produktivitetsverktyg. Det smälter sömlöst in i användargränssnittet för appar som Asana och Notion på ett sätt som förbättrar upplevelsen för båda apparna. Jag ser inga andra appar på marknaden som gör detta lika bra som Everhour.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. De flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder dock ännu inte inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket hindrar effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidrapporteringsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du arbetar!

8. Time Doctor (Bäst för tidrapportering med produktivitetsövervakningsfunktioner)

Nästa på listan över de bästa alternativen till Toggl är Time Doctor. Detta tidrapporteringsverktyg passar team som vill ha heltäckande funktioner och ett användarvänligt gränssnitt.

Med Time Doctor kan ditt team registrera sin tid för att hålla koll på arbetstimmar, raster osv. Dessutom övervakar det tiden som spenderas på olika webbplatser och applikationer för att generera produktivitetsinformation.

Detta är användbart för att identifiera arbetsmönster, särskilt för distansarbetande team. Verktyget har också distraheringsvarningar som hjälper anställda att fokusera bättre under arbetstiden.

Time Doctors bästa funktioner

Spåra tid med skärmdumpar, appanvändning och aktivitetsnivåer

Stöd för GPS-spårning för team på plats och på distans

Skapa omfattande produktivitets- och närvarorapporter

Integrera med Jira, Asana och Trello för projektledning.

Begränsningar för Time Doctor

Begränsade fakturerings- och betalningsfunktioner jämfört med andra verktyg

Kostnaderna ökar för större team och avancerad analys

Priser för Time Doctor

Basic: 8 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

💡 Proffstips: Granska regelbundet dina tidrapporteringsdata för att identifiera mönster, utvärdera produktivitetstrender och justera ditt arbetsflöde. Små justeringar kan leda till betydande effektivitetsvinster. 🧐

9. TimeCamp (Bäst för att kombinera tidrapportering med fakturering)

Letar du efter ett verktyg som stöder tidrapporter och närvarospårning för team? Då är TimeCamp något för dig.

Detta verktyg erbjuder ett enhetligt gränssnitt för att spåra anställdas närvaro, generera tidrapporter, skapa räkningar och skicka fakturor. Men det är inte allt – med TimeCamp kan du även hantera projektbudgetar.

Det spårar tid som läggs på uppgifter och projekt, analyserar lönsamhet och synkroniseras med bokföringsprogram så att du smidigt kan hantera projektkostnader. Bonus? Verktyget skickar varningar när du överskrider budgeten för ett projekt.

TimeCamps bästa funktioner

Automatisera faktureringen med integrationer till QuickBooks och Xero.

Spåra tid automatiskt med mobil- och datorappar

Få tillgång till funktioner för uppgiftshantering med detaljerade rapporter.

Begränsningar för TimeCamp

Begränsad anpassning för genererade fakturor

Kräver högre nivåer för detaljerade rapporteringsfunktioner.

Priser för TimeCamp

Gratis för alltid

Startpaket: 3,99 $/månad per användare

Premium: 6,99 $/månad per användare

Ultimate: 10,99 $/månad per användare

Enterprise: 14,99 $/månad per användare

TimeCamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

📮 ClickUp Insight: 32 % av arbetstagarna har svårt att avsätta tid för sig själva, men endast 14 % blockerar den tiden i sin kalender. Om den inte är schemalagd är den inte skyddad! 📆 ClickUps kalender hjälper dig att boka personliga timmar precis som möten. Synkronisera med externa kalendrar, ställ in återkommande arbete och personliga tidsblock, och dra och släpp händelser eller uppgifter för att enkelt justera ditt schema. Stoppa sista minuten-arbete innan det kryper in i din fritid! 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

10. My Hours (Bäst för projektbaserad tidrapportering för små team och frilansare)

Små team kan ha svårt att hitta ett tidrapporteringsverktyg som är både omfattande och användarvänligt. Men det är precis vad My Hours erbjuder.

Med denna programvara kan du och dina teammedlemmar enkelt spåra tid – manuellt eller med en timer – över flera projekt och uppgifter. Skapa ett projekt och logga din tid för att generera tidrapporter.

MyHours hjälper också till med grundläggande projektbudgetering med aviseringar och kostnadsuppföljning, och möjliggör plattformsoberoende åtkomst till mobil-, dator- och webbappar.

MyHours bästa funktioner

Stöd kundfakturering med flexibla faktureringsverktyg

Få tillgång till teamhanteringsfunktioner med rollbaserade behörigheter

Skapa anpassade rapporter med skräddarsydda mallar för vanliga uppgifter.

Integrera med QuickBooks, Zapier och Trello för automatisering av arbetsflöden.

Begränsningar för MyHours

Begränsad automatisering för komplexa arbetsflöden och repetitiva uppgifter

Kräver manuell inmatning för kostnadsuppföljning och fakturering.

Priser för MyHours

Gratis för alltid

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för MyHours

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MyHours?

Denna G2-recension ger positiva intryck:

Efter att ha sökt och provat flera olika tidrapporteringspaket fann jag att myhours var det som bäst motsvarade mina behov, nämligen en enkel, lättanvänd webbaserad programvara för tidrapportering och rapportering. Kundservicen är utmärkt; alla mina frågor besvarades snabbt via e-post.

Efter att ha sökt och provat flera olika tidrapporteringspaket fann jag att myhours var det som bäst motsvarade mina behov, nämligen en enkel, lättanvänd webbaserad programvara för tidrapportering och rapportering. Kundservicen är utmärkt; alla mina frågor besvarades snabbt via e-post.

11. DeskTime (Bäst för automatisk tidrapportering med produktivitetsanalys)

Detta alternativ till Toggl är mest känt för att automatiskt spåra tid baserat på användning av appar och webbplatser.

Det hjälper också till att övervaka produktiviteten genom att kategorisera uppgifter och aktiviteter i produktiva, improduktiva och neutrala. Detta hjälper till att förstå projektmönster och eliminera hinder.

DeskTime automatiserar pauspåminnelser och tillhandahåller detaljerade produktivitetsrapporter så att du kan främja effektiviteten utan att kompromissa med balansen mellan arbete och privatliv.

DeskTimes bästa funktioner

Stöd projekt- och uppgiftshantering med integrerad tidrapportering

Möjliggör tidsregistrering offline med manuella inmatningsalternativ

Hantera närvaro med inbyggda verktyg för tidrapportering

Begränsningar för DeskTime

Inga inbyggda faktureringsfunktioner

Begränsad funktionalitet i mobilappen jämfört med datorappen

Priser för DeskTime

Lite: Gratis för alltid

Pro: 5 $/månad per användare

Premium: 7 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för DeskTime

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Spåra tid med bara några klick med det bästa alternativet till Toggl – ClickUp!

Toggl Track är ett pålitligt tidsspårningsverktyg som erbjuder enkelhet och tillförlitliga funktioner. Det hjälper dig att mäta produktivitet, hantera budgetar och upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv. Det saknar dock avancerade projektledningsfunktioner som effektiviserar arbetsflöden och ökar teamets produktivitet.

Om du letar efter en allt-i-ett-lösning som spårar tid och erbjuder kraftfulla projektledningsverktyg är ClickUp svaret. Det här är en app för allt som har med arbete att göra, som kombinerar uppgiftshantering, tidrapportering, resursplanering och automatisering av arbetsflöden i en enda intuitiv plattform.

Är du redo att öka din produktivitet och skapa balans i ditt arbetsliv? Prova ClickUp idag – registrera dig här gratis!