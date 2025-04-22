10 kostnadsfria mallar för arbetsscheman i Excel och ClickUp

Timing. Är. Allt. ⏰

Det stämmer när vi förklarar varför vårt senaste förhållande inte fungerade, och det stämmer definitivt när vi försöker schemalägga rätt antal teammedlemmar för nattskiftet.

Ett välplanerat arbetsschema – oavsett om det är ett projektschema, ett dagsschema eller ett schemaläggningsschema för anställda – är som en välplanerad orkester. Det håller allt i harmoni. 🎶

När ditt arbetsschema hamnar ur synk kan det leda till missnöjda kunder, utbrända medarbetare och missade deadlines. Och det är betydligt värre än en violin som är ur stämning. 🎻

Men du kan hålla igång ditt småföretag med en anpassningsbar mall för arbetsscheman. Det finns mallar för arbetsscheman som hjälper dig att planera allt från anställdas arbetspass till projektdeadlines och ditt eget dagliga arbetsflöde.

Vi delar med oss av våra tio favoritmallar som hjälper dig att bemästra personalplaneringen på nolltid.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Har kaoset på jobbet gjort dig ur balans? En stabil schemaläggning är hemligheten till att få hela teamet att arbeta i samklang. 🎶 Denna blogg sammanfattar 10 av de bästa mallarna för arbetsscheman – perfekta för att planera anställdas arbetspass, hantera arbetsbelastning, följa upp projekt och till och med blockera dina egna dagliga uppgifter. Oavsett om du driver ett litet företag eller organiserar din personliga arbetsdag gör dessa mallar schemaläggningen snabbare, smartare och mycket mindre stressig. Bästa valen inkluderar: ClickUp-mall för arbetsschema – för enkel planering av arbetspass – för enkel planering av arbetspass

ClickUp-mall för anställdas arbetsbelastning – för att balansera arbetsbelastningen – för att balansera arbetsbelastningen

ClickUp 24-timmars schemamall – för målinriktad tidsplanering – för målinriktad tidsplanering

Excel- och Google Sheets-mallar – för team som älskar klassikerna 📌 Varför ClickUp är ledandeClickUps mallar är helt anpassningsbara, lätta att kopiera och utformade för att passa alla arbetsflöden – från medarbetarnas scheman till personlig produktivitet. Planera ditt arbete, synkronisera ditt team och håll harmonin med ClickUp. 🎻

Vad är en mall för arbetsschema?

Det finns flera typer av mallar för arbetsscheman, men alla hjälper dig att ta reda på: hur mycket arbete det finns, vem som ska göra det och när.

⭐ Utvald mall Kaos i schemaläggningen? ClickUps kostnadsfria mall för arbetsscheman gör det enkelt att planera, följa upp och hålla ordning – utan huvudvärk. Prova den nu! Hämta gratis mall ClickUps mall för arbetsscheman är utformad för att hjälpa dig hantera anställdas scheman och arbetspass.

Den kanske mest kända mallen för arbetsscheman är det veckovisa arbetsschemat för anställda. Men även om du har ett team som arbetar enligt ett traditionellt 9-5-schema kan du använda en mall för arbetsscheman för att tilldela uppgifter och deadlines. Frilansare och privatpersoner kan använda ett dagligt schema som en del av sin personliga tidsplaneringsstrategi.

I grund och botten kan en mall för arbetsschema organisera vilken arbetsdag, vecka eller månad som helst för valfritt antal anställda. Här är olika typer av mallar för arbetsscheman som hjälper dig att få en överblick. 📸

Mall för medarbetarschema : För företag med flera deltidsanställda eller arbetstider som sträcker sig utanför 9–17 kommer denna typ av schema att informera dina teammedlemmar om när de är i tjänst 🫡

Projektplan: En En projektplan är ett viktigt verktyg för projektledning som delar upp ditt mål i enskilda uppgifter och deadlines. Den kan också hjälpa dig att fastställa milstolpar för projektet och sätta upp ett mötesintervall för viktiga avstämningar.

Dagligt arbetsschema: För frilansare och enskilda medarbetare gör en mall För frilansare och enskilda medarbetare gör en mall för dagplanering att du kan vara mer produktiv varje dag.

Kolla in dessa appar för arbetsscheman!

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med fler än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Vad kännetecknar en bra mall för arbetsschema?

Det vi ska berätta för dig kommer att låta som en paradox (insvept i en gåta och överdragen med en mystik), men lyssna på oss. 🙉

De bästa mallarna för arbetsscheman ska vara både färdiga att använda och lätta att anpassa. Och tro oss: mallar kan vara båda delarna. Faktum är att bra mallar alltid är det.

Planera bättre med ClickUp Custom Fields Ta reda på kostnaden för hela kampanjer, fakturerbara timmar och mer med avancerade formler i ClickUp Custom Fields.

Du ska kunna öppna mallen och direkt börja fylla i information, som timmar, uppgifter och anställdas namn. Men du ska också kunna utöka mallen (eller ta bort delar) så att schemat passar just ditt företags unika behov.

Det ska vara enkelt att lägga till fler anställda, fler timmar eller fler nischade deluppgifter. Du ska också kunna förenkla dessa fält om du driver en mindre verksamhet.

Slutligen bör alla mallar du använder vara lätta att kopiera. Våra dagliga och veckovisa schemakalendrar följer ofta ett liknande mönster. Att kunna kopiera din schemamall efter att du har anpassat den hjälper dig att effektivisera din schemaläggningsprocess i framtiden.

10 mallar för arbetsscheman

Dessa mallar är plug-and-play, anpassningsbara och lätta att duplicera, och de är mystiskt bra på det de gör. 🕵️

Ännu bättre: de är gratis.

Utforska dessa tio kostnadsfria mallar för arbetsscheman för att hitta lösningar som hjälper dig att organisera både dina egna och dina teammedlemmars scheman.

1. ClickUp-mall för arbetsschema

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för arbetsschema

Om du tycker att ”enkelhet” är det sexigaste ordet någonsin, då behöver du planera dina skift med ClickUps mall för arbetsschema.

Datafälten har reducerats till det väsentliga. Allt du behöver göra är att lägga till start- och sluttider för dina skift, vilka roller du behöver för varje skift och vem som ska fylla dessa roller.

Mallen för veckoschemat är färgkodad, så det är enkelt att se olika skift – till exempel dagskift och nattskift – med ett ögonkast. De enda extra fälten är för att markera frånvarande teammedlemmar och lägga till en anledning till frånvaron.

Om skandinavisk inredningsdesign vore en mall, skulle det vara denna mall. Det här är minimalism för arbetsplatsen, vilket gör denna layout så behaglig för ögonen. 👀

Denna mall för veckoschema sparar ditt team från informationsöverflöd. Och eftersom ClickUp inte bara är ett schemaläggningsprogram – det är också en app för teamkommunikation, måluppföljning, projektledning, budgetuppföljning och mycket mer – är det enkelt att dela ditt arbetsschema med ditt team när det är klart.

2. ClickUp-mall för arbetsschema för anställda

Ladda ner den här mallen Planera dina anställdas arbetspass och beräkna dina arbetskraftskostnader med denna ClickUp-mall.

Precis som din favoritskådespelare på Broadway (vi antar att alla har en) är denna kostnadsfria mall för arbetsscheman en trippel hot. 🎭

Du kan använda dem för att schemalägga anställdas arbetspass, tilldela uppgifter under dessa pass och beräkna dina arbetskraftskostnader. ✅

ClickUps mall för arbetsschema för anställda innehåller celler där du kan lägga till anställdas roller och timpriser. Du kan också tilldela en skiftchef och följa skiftets framsteg när dina teammedlemmar bockar av sina att göra-listor.

Du kan också lägga till anställdas kapacitet för veckan eller markera den som noll om någon har ledigt. När det gäller mallar för anställdas scheman går den här mallarna utöver den grundläggande veckoschemamallen, vilket verkligen gör den till en stjärna. 🌟

3. ClickUp-mall för månatligt arbetsschema

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för månatlig arbetsschemaläggning

Denna månatliga kalendermall för medarbetarscheman visar vilka uppgifter varje teammedlem behöver utföra under en månad. Du kan visa informationen som en kalender, tidslinje eller Gantt-diagram, så att varje teammedlem kan se informationen på sitt eget sätt. 🤩

Det är ett utmärkt val för heltidsanställda team som inte behöver spåra arbetspass men som behöver spåra uppgifter och projektmål. Uppgifterna är till och med organiserade efter team, så att du kan få en överblick över vad varje avdelning arbetar med. 🦅

Denna mall för medarbetarschema hjälper dig att se till att alla dina team arbetar mot samma övergripande företagsmål och att inget av dina team har gått sin egen väg (och arbetar med målen för fjärde kvartalet när du inte ens har avslutat andra kvartalet ännu).

ClickUps månatliga arbetsplanmall håller ditt team och dina projekt på rätt spår så att ni alla kan nå målet tillsammans. 🏁

4. ClickUp-mall för anställdas arbetsbelastning

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för anställdas arbetsbelastning

Dina medarbetare är de viktigaste resurserna ditt företag har. Att hålla koll på teammedlemmarnas arbetsbelastning är avgörande för resurshanteringen.

ClickUp är den perfekta programvaran för att övervaka anställda. Med ClickUps mall för anställdas arbetsbelastning kan du se om dina teammedlemmars arbetsscheman är för lätta, för fulla eller precis lagom på en given veckodag.

Det kan hjälpa dig att fatta bättre beslut om vem du ska tilldela nya uppgifter och göra det möjligt för dig att omfördela uppgifter så att ingens arbete eller arbetsschema blir för fullspäckat. (För till skillnad från en överfylld resväska kan du inte bara sätta dig på ett arbetsschema och magiskt klämma in fler saker i din dag. ) 🧳

Du kan också se teamets arbetsbelastning, vilket hjälper dig att fatta mer strategiska beslut om framtida anställningar. Denna mall för medarbetarschema säkerställer att alla i ditt företag får tillräckligt med andrum i sitt arbetsschema. 😮‍💨

5. ClickUp 24-timmars schemamall

Ladda ner den här mallen ClickUp 24-timmars schemamall

Om du är redo att bli en superpresterare kan ClickUps 24-timmars schemamall hjälpa dig att få ut det mesta av varje dag. 💪

Använd den här mallen för dagliga arbetsscheman för att dela upp allt du vill uppnå under dagen i enkla uppgifter med tidsblock för varje uppgift. Du kan schemalägga allt från projektgenomgångar till träning efter jobbet.

En app med tidsblockerad dagskalender kan hjälpa dig att nå fler av dina mål både på och utanför jobbet. Glöm bara inte att avsätta åtta timmar för en god natts sömn. (Du måste vara utvilad när du tar dig an världen. ) 😴

6. ClickUp månatlig schemamall för team

Ladda ner den här mallen ClickUp månatlig schemamall för team

När ett nytt projekt dyker upp kan du inte bara ta det som det kommer. Du behöver en plan. ClickUps mall för teamschema är som en projektledares kombination. 🥊

Du kan använda dem för att beskriva dina projektaktiviteter och tilldela uppgifter till teammedlemmarna så att alla i projektet förstår vem som ansvarar för vilka uppgifter. Lägg sedan till timmar och deadlines för varje uppgift och visa det antingen som ett veckoschema, som visar allt arbete som ditt team behöver slutföra den här veckan, eller som ett teammedlemsschema, som visar arbetet uppdelat per person.

Den har till och med en inbyggd arbetsbelastningsvy så att du kan se till att ingen har en överbelastad arbetsplan. Med så många vyer, färgkodade och organiserade i snygga rader och kolumner, är denna arbetsplanmall en fullträff på flera sätt.

7. ClickUp-mall för projektledningsschema

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för projektledningsschema

Vi är inte direkt typen som blir överväldigade av känslor. Vi grät inte ens när vi såg den senaste Pixar-filmen. Men ClickUps mall för projektledningsschema är så vacker att den får oss alla att fälla en tår. 🥹

Du ställer in ditt projektarbete med uppgifter, start- och slutdatum samt ansvariga, och den här mallen organiserar det i en statusöversikt, ett Gantt-diagram och en tidslinjevy. Du kan också dela upp ditt projekt i faser och lägga till risker och problem.

Det finns statusar för din framstegsgrad och för uppgifter som har försenats eller lagts på is, så att du kan hålla koll på ditt arbetsschema och snabbt hantera problem som hotar din tidsplan. Med denna mall för medarbetarschema kommer dessa hot att neutraliseras. 🦹

8. ClickUp-mall för blockering av arbetsscheman

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för blockering av arbetsschema

Tidsblockering är ett av de bästa sätten att organisera din dag och bli mer produktiv. Med den här tekniken blockerar du tidsperioder för enskilda aktiviteter eller för olika typer av aktiviteter (till exempel genom att avsätta en tidsperiod för att arbeta med ett specifikt projekt, en annan för e-post och en annan för möten).

Det här är en utmärkt strategi för frilansare och enskilda medarbetare som vill ha bättre koll på sina arbetsscheman, men som inte trivs med att planera varje minut av varje dag. Att dela in din tid i teman är ett mer flexibelt sätt att planera din arbetsdag, så den här tekniken kan liknas vid yogans principer för schemaläggning.

Och precis som yoga kan det också få dig att känna dig mer zen. 🧘

ClickUps mall för arbetsschemaläggning hjälper dig att börja tidsplanera dina dagar för att organisera ditt arbetsschema och ditt livsschema. Förutom att planera din dag kan du också ange din tillgänglighet så att du kan hålla fokus och arbeta med färre avbrott med hjälp av denna schemamall.

9. Månatlig Excel-mall för arbetsschema från Vertex42

via Vertex42

För team som redan är väl förtrogna med Microsoft Excel passar denna Excel-kalender och mall för medarbetarschema in i de processer du redan använder. Den är enkel att använda med en rutnätsstruktur som visar veckodagarna överst och tiden på dagen på sidan.

Allt du behöver göra är att ange medarbetarnas namn för att visa vem som arbetar och när, så att du får en bättre överblick över denna mall för veckoschema.

Dessutom är denna mall för arbetsscheman bäst för små företag som förlitar sig på enkelt skiftarbete med endast ett fåtal anställda som arbetar samtidigt. Den gör det möjligt att schemalägga anställdas skift två veckor i taget, så att det passar bra med en tvåveckorslön.

När du har fyllt i informationen kan du skriva ut mallen så att du kan sätta upp den som referens för dina teammedlemmar. Du kan ladda ner den som en Excel-mall eller en Google Sheets-mall.

10. Mall för dagligt arbetsschema i Excel

via Microsoft

Denna lättanvända mall hjälper dig att organisera och prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt. Oavsett om du jonglerar flera projekt eller leder ett team ger denna mall en tydlig översikt över vad som behöver göras varje dag.

Med dess anpassningsbara funktioner kan du skräddarsy den efter dina specifika behov, spåra framsteg och se till att ingenting faller mellan stolarna. Förändra ditt sätt att arbeta med vår Excel-mall för dagligt arbetsschema.

Hantera din arbetsbelastning med mallar för arbetsscheman

Scheman handlar om att använda din tid effektivt, och en mall för medarbetarschema gör den tid du lägger på schemaläggning mer effektiv. Se därför till att få rätt timing för ditt teams arbetsdagar.

Välj din favoritmall för medarbetarschema eller skiftschema ovan och ladda ner den gratis för att börja planera dina medarbetarscheman, projektscheman eller dagsscheman.

Med ClickUp kan du välja mellan tusentals gratis mallar som hjälper dig att planera allt i ditt liv – från din arbetsdag till din nästa semester. Alla våra mallar är anpassningsbara, så du kan ordna dem precis som du vill. Du är maestro – vi hjälper bara dina projekt att sjunga. 🎼

Så låt inte mer tid gå förlorad. Kom igång gratis!