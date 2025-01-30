De 10 bästa programvarorna för tidrapportering 2025 (appfunktioner och priser)

Som den ikoniska April Ludgate en gång sa: ”Tid är pengar, pengar är makt, makt är pizza och pizza är kunskap.”

Oavsett om hon var medveten om det eller inte, sammanfattade April på ett träffande sätt vikten av tidsplanering och tidsregistreringsprogramvara med dessa få ord. På sätt och vis. 🍕💜

Programvara för tidrapportering är ett måste för alla team, byråer eller frilansare som vill öka produktiviteten, påskynda ett projekt, tidsplanera sin dag och mycket mer. Dessa verktyg kan användas av teammedlemmar för att stämpla in och ut, organisera sin arbetsbelastning och registrera den tid de lägger på enskilda uppgifter för att optimera sina arbetsdagar och vara flexibla under veckan.

Dessutom är tidrapportering för projekt en vinst för både arbetsgivare och anställda. Genom att utnyttja din tid på jobbet maximalt får du mer tid över att fokusera på familjen, passionerade projekt, relationer och hobbyer. 🏆

Den största utmaningen är att investera i rätt tidsspårningsprogramvara som passar dina behov.

... och med det stora utbudet av programvara som finns tillgängligt kan det bli en riktig huvudvärk att prova sig fram. 😳

Men du har kommit till rätt ställe! Vi har skapat denna detaljerade lista över de 10 bästa tidsregistreringsapparna för att guida dig i din sökning och hjälpa dig att jämföra de viktigaste funktionerna, fördelarna och nackdelarna, priserna och betyg.

Vad är en tidrapporteringsapp?

En tidsregistreringsapp är ett online- eller mobilvänligt verktyg som registrerar den tid du lägger på arbete, vissa uppgifter eller olika projekt under dagen, veckan, månaden eller till och med året! Informationen från dessa appar kan användas för att hjälpa dig att bättre förstå din produktivitet eller för att noggrant beräkna löner eller fakturerbar tid.

Genom att förstå var din tid går under dagen och hur mycket din tid verkligen kostar dig, kan anställda och företag fatta mer välgrundade beslut om hur man kan effektivisera processer och öka den totala lönsamheten.

Särskilt för timanställda och entreprenörer används tidrapporteringsprogram för att övervaka arbetspass, lunchraster, ledighet, sjukfrånvaro och mycket mer! Dessutom förlitar sig vissa team på programmet för att uppfylla statliga, fackliga eller projektrelaterade krav.

Det låter redan som mycket, men det finns ännu mer som tidrapporteringsprogram kan göra! Den verkliga frågan är: Vilka funktioner behöver du egentligen?

Vad ska du leta efter i ett program för tidrapportering?

Det fina med programvara för tidrapportering är att den har förmågan att kombinera massor av olika tekniker för tidshantering i en bekväm och intuitiv app – i idealfallet.

Hitta exakta siffror direkt med hjälp av enkla eller avancerade formler i ClickUp Custom Fields.

Alla appar för tidrapportering eller tidsblockering har inte samma funktionalitet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet, vilket är varför det är viktigt att veta vad du letar efter innan du köper. Här är våra fem viktigaste funktioner i högkvalitativ och användbar tidrapporteringsprogramvara:

Global tidrapportering : Att starta och stoppa din digitala klocka varje gång du växlar mellan webbläsarfönster, uppgifter eller möten är inte det bästa sättet att använda din tid. Leta efter programvara som kan registrera, hantera och summera den tid du lägger på allt ditt arbete.

Tidrapportering : Att få en överblick över dina tidsposter, uppskattningar, tidslinjer och : Att få en överblick över dina tidsposter, uppskattningar, tidslinjer och projektmilstolpar hjälper dig att fatta strategiska beslut om dina processer.

Formler : Formler hjälper dig att enkelt beräkna viktiga siffror automatiskt, inklusive arbetad tid, timkostnader, budgetar och mycket mer.

Sortering och filtrering : Anteckningar, etiketter eller taggar hjälper dig att organisera och enkelt komma åt dina tidsposter.

Integrationer: Att hitta en tidrapporteringsprogramvara med massor av integrationer hjälper dig att enkelt se och hantera den tid du spenderar i olika appar.

Den goda nyheten är att det finns massor av program som uppfyller dessa kriterier – och flera som överträffar dem!

Du trodde väl inte att vi skulle lämna dig att klara dig själv i din sökning efter tidsregistreringsprogram, eller hur?

Testa dina nyvunna kunskaper om tidshantering och hitta det tidrapporteringsverktyg du drömmer om med hjälp av denna detaljerade lista som guide. Jämför viktiga funktioner, för- och nackdelar, pris och betyg för de 10 bästa tidrapporteringsprogrammen för att hitta det bästa programmet för dig!

Spåra tid, ange uppskattningar, lägg till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig med ClickUps Global Timer.

ClickUp är den enda allt-i-ett-produktivitetsprogramvaran som är tillräckligt kraftfull för att konsolidera ditt arbete i olika appar till en enda plattform – inklusive den tid du spenderat i andra flikar, appar och uppgifter! Det är den perfekta tidsregistreringsappen för individer och chefer som vill ligga steget före när det gäller produktivitet med ClickUps funktioner för projektets tidsregistrering, ett gratis Chrome-tillägg för att registrera tid mellan fönster och mycket mer!

Dessutom är ClickUp den enda programvaran för tidrapportering som erbjuder en arbetsbelastningsvy för en översiktlig bild av hur mycket arbete varje teammedlem har planerat på veckobasis eller månadsbasis.

Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att se vem som ligger före eller efter och dra och släpp enkelt uppgifter för att omfördela resurser.

ClickUps bästa funktioner

Flexibel tidrapportering från valfri enhet, fönster, app eller uppgift med den globala timern.

Skapa anpassade tidrapporter, rapporter och insikter med tidrapporteringswidgets

Planera din vecka i förväg med tidsuppskattningar per uppgift eller arbetsbelastning.

Lägg till kontext till varje tidsregistrering med anteckningar om hur du använde din tid.

Beräkna automatiskt fakturerbar tid för noggrannhet i alla fakturor

Filtrera, sortera och kategorisera dina tidsposter med etiketter

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att lära sig att använda ClickUps omfattande uppsättning funktioner.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen – ännu!

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 5 dollar per användare och månad

Företag : 12 dollar per användare och månad

Business Plus : 19 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta ClickUp för anpassade priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (5 510+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 510+ recensioner)

2. Timely

via Timely

Timelys mål är att göra planeringen av uppgifter enklare och effektivare genom att ge användarna tillgång till automatisk schemaläggningsteknik. Detta säkerställer att uppgifterna alltid slutförs i tid utan att användarna behöver göra några manuella inmatningar. Tidrapporteringsverktyget har också kraftfulla analysfunktioner som hjälper användarna att avgöra vilka aktiviteter som tar mest tid och ansträngning, så att de kan fatta välgrundade beslut om hur de bäst använder sina resurser.

Timelys funktioner gör det möjligt för användare att samarbeta med andra, ställa in påminnelser, övervaka framsteg och hålla koll på uppgifter. Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör det enkelt att hantera flera projekt och prioritera uppgifter.

Sammantaget förenklar Timely uppgiftshanteringen för både team och enskilda personer genom att erbjuda ett intuitivt gränssnitt med kraftfulla funktioner som gör det enkelt för användarna att hålla ordning och vara mer produktiva i sin dagliga verksamhet!

Timelys bästa funktioner

Inbyggda integrationer och öppna API:er för att koppla samman data i hela din teknikstack.

Tagglistor för att standardisera sättet du rapporterar registrerade timmar på

Appar för Mac, Windows, iOS och Android

Automatisk tidrapportering

Begränsningar i tid

Problem med AI-prestanda medför mer arbete för användarna att felsöka.

Tidsnoggrannhet kan vara besvärligt om du byter tidszoner.

Aktuell prissättning

Starter : 9 $/användare per månad, faktureras årligen

Premium : 16 USD/användare per månad, faktureras årligen

Obegränsad: 22 USD/användare per månad, faktureras årligen

Aktuella betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

G2: 4,8/5 (över 200 recensioner)

3. Toggl Track

via Toggl Track

Toggl Track är ett tidrapporteringsverktyg som gör det enkelt för användare att spåra tid som läggs på olika uppgifter och projekt. Det ger detaljerade rapporter och analyser som kan hjälpa team att identifiera områden där de kan förbättra effektiviteten och produktiviteten.

Detta är ett flexibelt spårningsprogram som kan anpassas efter teamets specifika arbetsflöden. För att se vilka aktiviteter som genererar intäkter kan du tilldela fakturerbara priser till arbetsytor, teammedlemmar, projekt eller projektmedlemmar!

Den kan också integreras med andra verktyg som GitLab, Notion, Adobe XD och mer. Detta gör det möjligt att använda Toggl Track tillsammans med andra verktyg och plattformar som ditt team redan använder.

Hantera ditt teams tid med Toggl Track och ClickUp-integrationen !

Toggl Track – bästa funktioner

Över 100 integrationer med webbläsartillägg för Chrome och Firefox

Löneberäkningar för entreprenörer och anställda

Webb-, mobil- och datorappar

Spårning i realtid eller offline

Begränsningar för Toggl Track

Medlemmar med gratisabonnemang kan inte fästa de mest använda tidsposterna för enkel åtkomst.

Inte lämplig som ett fristående verktyg för uppgiftshantering.

Priser för Toggl Track

Team : 9 $/användare per månad, faktureras årligen

Företag: 15 USD/användare per månad, faktureras årligen

Toggl Track-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

4. RescueTime

via RescueTime

RescueTime är ett helt automatiserat program för tidrapportering som körs i bakgrunden på datorer och mobila enheter, spårar vilka plattformar och webbplatser som används och ger detaljerade rapporter om hur mycket tid som läggs på olika aktiviteter. En av de största fördelarna med RescueTime är att det hjälper användarna att få insikt i hur de använder sin tid och identifiera distraktioner och tidstjuvar, som sedan kan åtgärdas för att förbättra produktiviteten.

Denna tidrapporteringsapp har också en praktisk funktion som kallas Focus Work Goal, som utvärderar din arbetsstil och ditt möteschema för att ge dig ett dagligt fokusmål. Användare kan ställa in produktivitetsmål och få varningar när de lägger för mycket tid på icke-produktiva aktiviteter, såsom sociala medier eller underhållningswebbplatser.

RescueTimes bästa funktioner

Integrationer med kalenderprogram som Google Kalender och Outlook.

Smart coaching under hela dagen för att hålla dig på rätt spår med dina uppgifter

Focus Sessions blockerar webbplatser som är improduktiva och distraherande.

Windows- och Mac-appar för att spåra datoraktivitet

RescueTimes begränsningar

Brister i projekt- och uppgiftshantering

Inga samarbetsfunktioner

Priser för RescueTime

Kontakta RescueTime för mer information.

RescueTime-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 120 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 70 recensioner)

5. Clockify

via Clockify

Clockify är ett tidsregistreringsprogram som kan användas för att registrera hur mycket tid som läggs på projekt och uppgifter. Det gör det möjligt för användare att skapa exakta tidrapporter, ange faktureringspriser för sitt arbete och generera detaljerade rapporter om sitt arbetsförlopp. För att kunna använda Clockify måste användarna skapa ett konto i appen och sedan logga in för att börja registrera tid från Clockify-instrumentpanelen.

En unik funktion som Clockify erbjuder är att ändra starttiden för den igångvarande timern. Om du till exempel glömmer att starta timern i början av dagen kan du manuellt justera timern så att den speglar när du började arbeta. Funktionen är särskilt användbar för dem som inte spårar sin tid regelbundet. Detta förhindrar att du debiterar kunderna för mycket eller arbetar mer än du borde!

Clockifys bästa funktioner

Snabb tidsblockering i din kalender

Tidaktivitetsdiagram på en instrumentpanel

Detektering av inaktiva appar

Över 80 integrationer

Begränsningar för Clockify

Team kan behöva utbildning för att lära sig alla funktioner.

Mindre intuitivt gränssnitt

Priser för Clockify

Basic : 3,99 $/användare per månad, faktureras årligen

Standard : 5,49 $/användare per månad, faktureras årligen

Pro : 7,99 $/användare per månad, faktureras årligen

Enterprise: 11,99 $/användare per månad, faktureras årligen

Clockify-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

6. Float

via Float

Resurshanteringsverktyget Float är utformat för att hjälpa organisationer att effektivisera sina resurshanteringsprocesser. Det erbjuder avancerade analyser och algoritmer för att ge detaljerad information om resurser såsom anställda, ekonomi och processer.

Dessa data kan sedan användas för att optimera effektiviteten, minska kostnaderna, öka lönsamheten och fatta välgrundade beslut. Realtidsresursplanering och spårning med Float gör det möjligt för organisationer att reagera snabbt på förändringar.

Med hjälp av analysfunktionen kan organisationer upptäcka trender och möjligheter och därmed ligga steget före sina konkurrenter. Detta hjälper teamen att fatta bättre beslut snabbare och bli mer produktiva!

Float bästa funktioner

Ekonomiverktyg registrerar teamets fakturerbara timmar för att generera fakturor.

Automatiska påminnelser via Slack, e-post och mobil

Förifyllda tidrapporter baserade på schemalagda uppgifter

Jämförelse mellan beräknade och faktiska timmar

Begränsningar för flytande

Brant inlärningskurva för att skapa ett stabilt arbetsflöde inom plattformen

Saknar avancerade funktioner för dataexport.

Flytande prissättning

Resursplanering : 6 USD/person och månad, faktureras årligen

Resursplanering och tidrapportering: 10 USD/person och månad, faktureras årligen

Plus Pack-tillägg: 6 USD/person per månad

Float-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

7. HourStack

via HourStack

HourStack är ett verktyg för projekt- och tidshantering som hjälper användarna att organisera sig, öka produktiviteten och nå sina mål. Användarna kan organisera uppgifter i tidsblock, prioritera uppgifter och hantera sina dagliga aktiviteter från en enda vy.

HourStacks moderna, intuitiva gränssnitt låter användarna visualisera framsteg över tid med hjälp av förloppsindikatorer, snabbt registrera datapunkter med anteckningar och taggar samt enkelt växla mellan uppgifter för olika dagar och veckor. Denna tidrapporteringsapp hjälper dig att hålla koll på projekt med funktioner som påminnelser om uppgifter, avancerad filtrering och stöd för samarbetsytor.

HourStacks bästa funktioner

Kalendervyer för individer och team för att optimera scheman

Anpassningsbara rapporter med filter, gruppering och sortering

Export till Excel, Google Sheets och CSV-filer

Kalendertimers med ett klick

Begränsningar för HourStack

Tidsnoggrannheten beror på att användarna checkar in och underhåller programmet regelbundet.

Kort gratis provperiod för att uppleva den verkliga effekten på produktiviteten.

Priser för HourStack

Personligt : 9 $/månad för 1 medlem, faktureras årligen

Team: 12 USD/månad per medlem, faktureras årligen

HourStack-betyg och recensioner

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

G2: 4,4/5 (5 recensioner)

8. Paymo

via Paymo

Paymos tidrapporteringsverktyg låter företag spåra hur mycket tid deras anställda lägger på olika uppgifter. Det hjälper team att förbättra sina faktureringsprocesser genom att tillhandahålla exakta, detaljerade tidrapporteringsdata – en av dess viktigaste fördelar.

Med dessa data kan användarna skapa korrekta och transparenta fakturor, vilket bidrar till bättre kundrelationer. Förutom att spåra fakturerbar och icke-fakturerbar tid kan Paymos tidrapporteringsverktyg även användas för att förstå kostnaderna och förbättra prissättningsmodellerna.

Projektledare kan också använda verktyget för att fastställa tidsplaner och deadlines för projekt. Projektledaren fastställer till exempel milstolpar som varje teammedlem ska arbeta mot och följer sedan upp deras framsteg med regelbundna avstämningar.

Paymos bästa funktioner

Dagliga, veckovisa eller månatliga tidsrapporter

Inställningar för personalisering av tidrapporter

Cirkel- och stapeldiagramrapporter

Resurshantering

Paymos begränsningar

Ingen avancerad uppgiftshantering i gratispaketet.

Integrationer är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Paymo-priser

Gratis

Starter : 4,95 $/användare per månad, faktureras årligen

Små kontor : 9,95 USD/användare per månad, faktureras årligen

Företag: 20,79 $/användare per månad, faktureras årligen

Paymo-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

9. Time Doctor

via Time Doctor

Time Doctor är en tidsregistreringsprogramvara som hjälper företag och privatpersoner att bättre förstå hur de använder sin tid. Den körs i bakgrunden på datorer och mobila enheter, spårar vilka applikationer och webbplatser som används och ger detaljerade rapporter om tiden som läggs på olika aktiviteter.

En av de största fördelarna med Time Doctor är att det hjälper användarna att få insikt i vad som distraherar dem och vad som tar upp deras tid, vilket sedan kan åtgärdas för att förbättra produktiviteten. Programvaran erbjuder också en rad funktioner för övervakning av anställda som hjälper användarna att hålla sig på rätt spår.

Kolla in integr ationen mellan ClickUp och Time Doctor !

Time Doctors bästa funktioner

Automatisk verifiering av anställdas närvaro och tidrapporter

Widget för balans mellan arbete och privatliv för att övervaka medarbetarnas arbetsbelastning

Anpassade användarroller och behörighetsinställningar

Dashboards i realtid och anpassade rapporter

Begränsningar för Time Doctor

Skärmövervakning kan samla in personlig information när den tar skärmdumpar slumpmässigt.

Saknar inbyggd programvara för projektledning

Priser för Time Doctor

Basic : 70 USD/användare per år

Standard : 100 USD/användare per år

Premium: 200 USD/användare per år

Betyg och recensioner av Time Doctor

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

10. TickTick

via Tick Tick

Det som utmärker TickTick är att det erbjuder ett tydligt och strukturerat sätt för alla att hantera sin att göra-lista. I TickTick kan användarna skapa uppgiftslistor, ställa in påminnelser och prioritera sina uppgifter.

TickTick är också en praktisk tidsregistreringsapp för distansarbetande team och samarbete. Användare kan dela uppgifter och listor, tilldela uppgifter till teammedlemmar och följa framstegen i teamprojekt. Detta kan hjälpa team att kommunicera effektivt och säkerställa att alla är på samma sida. Det leder till en mer produktiv och effektiv arbetsmiljö.

Istället för att skriva in uppgifter kan användarna använda sin röst för att lägga till dem i sina att göra-listor! TickTick-appen omvandlar dina talade ord till text och lägger till dem i din lista med hjälp av röstigenkänning.

TickTicks bästa funktioner

Enkel organisationshierarki (mappar, listor, uppgifter och kontrollpunkter)

Olika kalendervyer och kalenderprenumerationer

Påminnelser om plats

Pomodoro-timer

Begränsningar för TickTick

Inte lämplig som ett fristående verktyg för uppgiftshantering.

Begränsad funktionalitet för att följa framsteg

Priser för TickTick

Kontakta TickTick för prisinformation.

TickTick-betyg och recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Dags att komma igång – med ClickUp

På tal om att hålla sig på rätt spår... det är dags att välja din tidrapporteringsprogramvara! Använd denna detaljerade lista som vägledning i din sökning och se till att du får ut det bästa av det bästa av din tidrapporteringsprogramvara. Och om du vill vara extra tidseffektiv med ditt beslut, välj den programvara som fått högst betyg i denna lista – ClickUp!

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Få tillgång till massor av tidsbesparande funktioner, mer än 15 anpassningsbara projektvyer, hundratals mallar och mycket mer, allt från en enda plattform! Dessutom är ClickUp lika kraftfullt som kostnadseffektivt, så du behöver aldrig kompromissa med dina favoritfunktioner. 🙂

Öka din produktivitet och se vinsten skjuta i höjden när du registrerar dig för ClickUp idag! 🏆