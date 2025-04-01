De 13 bästa apparna för tidsplanering 2025

Du har haft en tröttsam dag på jobbet med många uppgifter och möten. Men när du tittar på din att göra-lista ser du att många uppgifter fortfarande är olösta och du känner att du inte har åstadkommit något särskilt.

Detta händer ofta när du försöker göra för många saker samtidigt och ständigt blir distraherad. Appar för tidsplanering kan hjälpa dig här. Genom att tilldela varje uppgift en specifik tid kan du fokusera på en sak i taget och förbättra din produktivitet.

Men vilken tidsplaneringsapp ska du välja? Låt oss utforska de bästa tidsplaneringsapparna, deras funktioner och priser.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 13 bästa apparna för tidsplanering: ClickUp: Bäst för uppgiftshantering med tidsblockering och kalenderintegration Bäst för uppgiftshantering med tidsblockering och kalenderintegration Google Kalender: Bäst för att färgkoda personliga och arbetsrelaterade uppgifter Clockify: Bäst för tidsrapportering Sunsama: Bäst för guidad arbetsplanering Toggl Track: Bäst för att spåra tid som läggs på olika uppgifter Planyway: Bäst för att spåra uppgifter på Jira och Trello Todoist: Bäst för snabb inmatning av uppgifter och hantering av återkommande uppgifter Notion: Bäst för flexibel tidsplanering och hantering av arbetsflöden TickTick: Bäst för prioritering av uppgifter TimeBloc: Bäst för att skapa rutiner och blockera tid på mobilen Plan: Bäst för GitHub-användare Fantastical: Bäst för avancerad schemaläggning och hantering av flera kalendrar Medurs: Bäst för AI-driven tidsplanering

Vad är tidsblockering?

Tidsplanering är en metod för produktivitet och tidshantering där du delar upp din dag i särskilda tidsblock för specifika uppgifter eller aktiviteter. Istället för att hoppa mellan olika uppgifter eller reagera på avbrott hjälper denna tidshanteringsteknik dig att planera ditt schema i förväg och tilldela varje tidsblock till en viss uppgift, möte eller paus.

Fördelar med tidsplanering:

🎯 Förbättrar fokus: När du avsätter särskilda tidsblock för specifika uppgifter undviker du multitasking, kontextväxling och distraktioner.

🚀 Ökar produktiviteten: Du arbetar mer effektivt när du vet exakt vad du ska göra och när du ska göra det.

🌿 Förhindrar utbrändhet: Genom att schemalägga pauser och personlig tid upprätthåller du en bättre balans mellan arbete och privatliv.

🔝 Uppmuntrar prioritering: Tidsplanering tvingar dig att planera i förväg, vilket säkerställer att dina viktigaste uppgifter blir gjorda först.

⏳ Minskar uppskjutande: När uppgifter är schemalagda finns det mindre utrymme att skjuta upp eller undvika dem.

🧠 Visste du att? Människor spenderar i genomsnitt 12 minuter och 40 sekunder på en uppgift innan de blir avbrutna. Frekventa avbrott förändrar arbetsrytmen och det mentala tillståndet, vilket resulterar i att uppgiften tar längre tid att utföra.

Viktiga funktioner i de bästa apparna för tidsplanering

Här är de viktigaste funktionerna i de bästa apparna för tidsplanering som du bör leta efter:

Dynamisk omplanering: En bra app för tidsplanering kan hjälpa dig att automatiskt justera dina tidsblock när möten drar ut på tiden eller oväntade uppgifter dyker upp. Detta säkerställer att din schemaläggning förblir balanserad utan att du behöver göra manuella uppdateringar hela tiden.

Återkommande tidsblockeringar: För dagliga vanor eller upprepade uppgifter sparar återkommande blockeringar tid och främjar konsekvens. Appen bör göra det enkelt att ställa in återkommande scheman. Detta säkerställer att dina viktiga rutiner och långa uppgifter inte glöms bort i en fullspäckad kalender.

Prioritering av uppgifter: En omfattande app för tidsplanering bör göra det möjligt för dig att prioritera uppgifter så att du kan ta itu med de viktigaste aktiviteterna först.

Påminnelser och aviseringar: Appen ska kunna skicka dig påminnelser och aviseringar i rätt tid så att du inte missar din fokuseringstid.

Integration med andra verktyg : En annan användbar funktion är möjligheten att synkronisera med kalendrar, att göra-listor eller projektledningsverktyg. Detta säkerställer ett smidigt arbetsflöde och bättre uppgiftshantering.

Samarbete och delad schemaläggning: För teammiljöer bör en tidsplaneringsapp erbjuda För teammiljöer bör en tidsplaneringsapp erbjuda delade kalendrar eller verktyg som mötesomröstningar för att hitta de bästa tiderna för samarbete. Leta efter synkronisering av teamets tillgänglighet för att säkerställa att möten inte överlappar med en teammedlems fokuseringstid.

💡Proffstips: Planera in buffertid mellan blocken. Genom att lägga till 5–10 minuter mellan uppgifterna kan du avsluta, fokusera om och undvika att känna dig stressad. Detta är särskilt användbart vid möten som följer tätt efter varandra eller krävande uppgifter.

De 13 bästa apparna för tidsplanering

Låt oss ta en titt på de 13 bästa apparna för tidsplanering som du kan prova för att förbättra din koncentration och produktivitet:

1. ClickUp (Bäst för uppgiftshantering med tidsblockering och kalenderintegration)

ClickUps kalender fungerar som ett AI-drivet verktyg för tidsplanering som syftar till att förbättra din arbetsbelastningshantering. Tänk dig att du har en assistent som utvärderar din uppgiftsbacklogg och prioriterar dina uppdrag, och automatiskt fördelar tidsblock för maximal produktivitet.

ClickUps AI utför denna funktion genom att på ett intelligent sätt identifiera de optimala tidpunkterna för dig att ta itu med dina viktigaste uppgifter, så att dina prioriteringar blir uppfyllda.

Om deadlines ändras eller nya uppgifter läggs till i din backlog anpassar systemet din schemaläggning direkt, så att du kan hålla kursen utan att behöva göra manuella justeringar. Denna AI-förbättrade metod minskar stressen i samband med daglig planering, så att du kan koncentrera dig på att utföra dina prioriteringar och hantera din backlog på ett effektivt sätt.

På teamnivå erbjuder ClickUp Calendar AI-driven insikt i den totala tillgängligheten, vilket underlättar smidigare schemaläggning för teamet och minimerar konflikter.

ClickUps tidsplaneringsfunktion kan hjälpa dig att ställa in lämpliga tidsblock genom att spåra hur mycket tid du lägger på varje uppgift. Starta och stoppa tiden från din dator, mobilapp eller webbläsare och analysera tidsuppskattningen för olika uppgifter.

Spåra tiden du lägger på varje uppgift för att ställa in lämpliga tidsblock

Du kan också få senaste och kommande uppdateringar om uppgifter från ClickUp Brain och blockera tid för väntande eller viktiga uppgifter.

Få dagliga standups med ClickUp Brain

Vill du komma igång direkt med produktivitetsverktyg? ClickUp erbjuder även mallar för tidsplanering som förenklar planeringen.

Till exempel hjälper ClickUp Daily Time Blocking Template dig att dela upp dina uppgifter i mindre, tidsbegränsade moment, så att du kan hålla dig på rätt spår samtidigt som du balanserar arbete och personliga åtaganden.

Få en gratis mall Blockera tid för dina dagliga aktiviteter med hjälp av ClickUps mall för daglig tidsplanering.

Om du vill planera mer noggrant kan du prova ClickUp Hourly Schedule Template. Med den kan du planera varje timme i detalj. För att avsätta större tidsblock för fokuserat arbete eller specifika projekt kan du använda ClickUp Schedule Blocking Template.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan möta en brant inlärningskurva på grund av en mängd olika funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Detta verktyg är mycket effektivt för personlig och professionell utveckling. Med hjälp av det kan du markera din närvaro, spåra din arbetstid och dela upp dina individuella uppgifter efter dina behov. Du kan ställa in prioriteringen för uppgifterna i din att göra-lista och den kan påminna dig om det förfallodatum som du angett för dina uppgifter.

2. Google Kalender (bäst för att färgkoda personliga och arbetsrelaterade uppgifter)

via Google Kalender

Om du vill ha en enkel och bekant app för tidsplanering, välj Google Kalender. Du kan klicka var som helst i kalendern för att lägga till en uppgift och blockera tidsluckan. Appen låter dig också lägga till uppgiftsbeskrivningar och ställa in återkommande scheman.

De färgkodade kalendrarna hjälper dig att skilja mellan avslutade uppgifter från arbete, privatliv och andra åtaganden, och de synkroniseras enkelt med Gmail och andra Google-appar. Behöver du en påminnelse om ditt nästa möte eller projektdeadline? Ställ in den på några sekunder. Du kan till och med dela din kalender med andra för att hålla samordningen.

De bästa funktionerna i Google Kalender

Skapa återkommande händelser för att spara tid för regelbundna scheman

Lägg till möteslänkar direkt till evenemang med Google Meet-integration

Ställ in aviseringar och påminnelser för att hålla koll på dina uppgifter.

Skapa och schemalägg Google-uppgifter direkt från området "Mina uppgifter".

Begränsningar i Google Kalender

Begränsad offlineåtkomst, vilket kan vara obekvämt om du är på resande fot.

Priser för Google Kalender

Gratis att använda

Betyg och recensioner för Google Kalender

Capterra: 4,8/5 (över 3 400 recensioner)

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Det ger mig ett enkelt och organiserat sätt att hålla koll på alla mina evenemang, möten och arbetsåtaganden utan onödiga steg eller klumpig programvara. Jag kunde inte synkronisera alla mina evenemang från min befintliga iOS-kalender direkt.

📖 Läs mer: Bästa alternativen till Google Kalender

3. Clockify (Bäst för tidsrapportering)

via Clockify

Clockify gör det enkelt att omsätta dina tidsplanerade planer i handling. Du kan blockera tid för uppgifter och sedan starta en timer direkt från varje block för att se hur lång tid saker faktiskt tar. Det är ett utmärkt sätt att hålla sig ansvarig och göra justeringar om det behövs. Med Clockify kan teamchefer också schemalägga uppgifter och blockera anställdas tid i deras kalender.

Clockifys veckovisa tidsrapporter är användbara för att spåra vilka uppgifter som kräver mer tid och ta reda på dina mest produktiva timmar. Detta hjälper dig att planera din dagliga schemaläggning bättre. Dessutom kan Clockify anslutas till verktyg som Google Kalender och Trello, så att allt hålls synkroniserat utan extra ansträngning.

Clockifys bästa funktioner

Spåra tiden direkt i dina tidsblock för att hålla dig på rätt spår.

Skapa rapporter för att jämföra planerad och faktisk tidsanvändning.

Skapa återkommande block för uppgifter som du hanterar regelbundet

Synkronisera med verktyg som Google Kalender och Trello för ett sammanhängande arbetsflöde.

Begränsningar för Clockify

Erbjuder inte avancerade alternativ för att prioritera eller länka uppgifter.

Priser för Clockify

Gratis

Grundläggande: 4,99 $/månad

Standard: 6,99 $/månad

Pro: 9,99 $/månad

Företag: 14,99 $/månad

Clockify-betyg och recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 9000 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clockify?

Jag uppskattar det användarvänliga gränssnittet och hur enkelt det är att spåra tiden mellan olika projekt. Rapporteringsfunktionerna är mycket robusta och möjliggör detaljerade insikter och analyser. Integrationen med andra verktyg är smidig, vilket ökar produktiviteten. Även om funktionaliteten är stark, upplever applikationen ibland fördröjningar när man växlar mellan uppgifter eller genererar rapporter.

4. Sunsama (Bäst för guidad arbetsplanering)

via Sunsama

Sunsama tar tidsplanering till nästa nivå genom att integrera dina dagliga uppgifter med din kalender i en smidig vy. Det börjar med en guidad daglig planeringssession, under vilken du kan välja de uppgifter du vill ta itu med och tilldela dem specifika tidsintervall.

Du kan också hämta uppgifter från verktyg som Trello, Asana eller Notion och schemalägga dem tillsammans med möten eller personliga prioriteringar. Med Sunsama kan du till och med ställa in dagliga arbetstider, så att du kan avsluta dagen i tid och undvika utbrändhet.

Sunsamas bästa funktioner

Använd guidad daglig planering för att prioritera och tidsblockera dina uppgifter med automatisk schemaläggning.

Dra och släpp uppgifter från andra verktyg som Trello, Asana eller Gmail för enkel schemaläggning.

Dra e-postmeddelanden till din uppgiftslista och blockera tid för att svara.

Fokusera på prioriterade uppgifter utan distraktioner med hjälp av fokusläget.

Sunsamas begränsningar

Premiumfunktioner kan kännas onödiga för enklare arbetsflöden.

Sunsama-priser

20 $/månad

Sunsama-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

📮ClickUp Insight: 60 % av arbetstagarna svarar på snabbmeddelanden inom 10 minuter, men varje avbrott kostar upp till 23 minuters koncentrationstid, vilket skapar en produktivitetsparadox. Genom att samla alla dina konversationer, uppgifter och chattråd i ditt arbetsutrymme gör ClickUp det möjligt för dig att slippa hoppa mellan olika plattformar och få de snabba svar du behöver. Inget sammanhang går förlorat!

5. Toggl Track (Bäst för att spåra tid som spenderas på olika uppgifter)

via Toggl Track

Toggl Track passar enkelt in i ditt arbetsflöde. Du kan använda kalendervyn eller listvyn för att lägga till uppgifter och blockera tidsintervaller. Med Toggl kan du konvertera alla kalenderhändelser till tidsposter, vilket gör det enklare att spåra tiden du lägger på olika uppgifter.

När du har ställt in dina tidsblock kan du använda de inbyggda timrarna för att spåra hur lång tid varje uppgift faktiskt tar. Rapporterna ger en tydlig översikt över din tidsanvändning, vilket hjälper dig att identifiera områden som kan justeras.

Toggl Track bästa funktioner

Spåra den faktiska tiden som spenderas på uppgifter direkt från dina tidsblock.

Skapa detaljerade rapporter för att förstå tidsanvändningen och förbättra arbetsflödena.

Integrera med verktyg som Google Kalender, Asana och Trello.

Få tillgång till plattformsoberoende support med tillägg för datorer, mobiler och webbläsare.

Toggl Track-begränsningar

Saknar avancerade funktioner för prioritering av uppgifter eller beroenden.

Toggl Track-priser

Gratis

Startpaket: 10 dollar per användare/månad

Premium: 20 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Toggl Spåra betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Toggl Track?

Jag älskar hur enkelt det är att starta en timer, särskilt med de föreslagna timers, och sedan hålla koll på den med Live Activities och Digital Island på iOS. Rapporteringen i appen är grundläggande; jag måste gå till webben för att få "riktig" rapportering.

💡Proffstips: Använd färgkodning för att skilja mellan olika typer av uppgifter. Använd till exempel en färg för möten, en annan för koncentrerat arbete och en tredje för personlig tid. Denna visuella tydlighet hjälper dig att snabbt förstå hur din dag är strukturerad.

6. Planyway (Bäst för att spåra uppgifter på Jira och Trello)

via Planyway

Planyway är främst utformat för Jira- och Trello-användare som vill kombinera tidsblockering med appar för uppgiftshantering och projektledning. Du kan visa dina uppgifter i kalenderformat och dra och släppa uppgifter för att blockera tid för dem. Detta hjälper dig att skapa en tydlig plan för din dag eller vecka.

Med Planyway kan du visa dina uppgifter tillsammans med händelser från Google Kalender, så att du kan hantera både arbets- och personliga scheman på ett och samma ställe. Den stöder även teamtidslinjer och resursplanering, så att du kan hålla koll på deadlines samtidigt som du samordnar med ditt team.

Planyways bästa funktioner

Dra och släpp uppgifter direkt från Jira- eller Trello-tavlor

Synkronisera uppgifter med Google Kalender för en samlad översikt.

Hantera teamets tidsplaner och resurser för projekt

Visualisera projektets framsteg och deadlines med Gantt-diagram.

Planyways begränsningar

Vissa användare har rapporterat försenad eller bristfällig kundsupport.

Planyway-priser

Gratis

Individuell: 6 $/månad

Team: 5 dollar per användare/månad

Planyway-betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner

7. Todoist (Bäst för snabb inmatning av uppgifter och hantering av återkommande uppgifter)

via Todoist

Todoist är ett utmärkt val om du behöver ett verktyg som gör det enkelt att skapa uppgifter och hålla ordning på din schemaläggning. Dess utmärkande funktion, ”Quick Add”, låter dig skapa och tilldela uppgifter på några sekunder med hjälp av naturligt språk.

Skriv till exempel ”Ring Alex onsdag kl. 10” för att schemalägga ett samtal.

Du kan gruppera uppgifter i projekt, lägga till etiketter för extra kontext och ställa in prioriteringar för att fokusera på det som är viktigast. Verktyget integreras med över 80 plattformar, inklusive Google Kalender, så att du kan planera din tid effektivt och hålla dig på rätt spår, oavsett om det gäller personliga mål eller teamprojekt.

Todoists bästa funktioner

Registrera uppgifter direkt med naturlig språkinmatning

Lägg till återkommande uppgifter för att automatisera scheman för upprepade aktiviteter.

Utforska över 80 integrationer, inklusive Google Kalender och Slack.

Lägg till uppgiftsetiketter och prioritetsnivåer för smidig uppgiftshantering.

Todoists begränsningar

Vissa avancerade funktioner som påminnelser och etiketter är låsta bakom premiumversionen.

Todoist-priser

Gratis

Pro: 2,50 dollar per användare/månad

Företag: 8 dollar per användare/månad

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Todoist?

Den är väldigt enkel att använda och jag kan skapa projekt för att organisera uppgifterna bättre. Dessutom gillar jag att se deadlines för varje uppgift, så att jag kan planera min vecka utifrån dem.

📖 Läs mer: Tips och tricks för att spara tid

8. Notion (Bäst för flexibel tidsplanering och hantering av arbetsflöden)

via Notion

Notion gör det möjligt för dig att planera din dag effektivt. Med kalendervyer och databaser kan du schemalägga uppgifter, evenemang och deadlines samtidigt som du håller allt sammankopplat.

Vill du ha en dagbok? Skapa en från grunden och lägg till tidsblock och checklistor. Behöver du en projektföljare? Länka dina uppgifter till detaljerade projektsidor så att allt förblir organiserat.

Du kan planera din dag, granska din vecka och justera i farten. Den synkroniseras också med Google Kalender, så att din blockerade schemaläggning förblir synkroniserad med dina andra åtaganden.

Notions bästa funktioner

Kombinera tidsplanering med anteckningar, uppföljning och projektledning.

Blockera tid och organisera uppgifter visuellt med anpassningsbara kalendervyer.

Länka uppgifter direkt till projektsidor för extra kontext.

Synkronisera med Google Kalender för att hålla din kalender uppdaterad.

Begränsningar i Notion

De oändliga anpassningsmöjligheterna kan kännas överväldigande för förstagångsanvändare.

Notion-priser

Gratis

Plus : 12 dollar per användare/månad

Företag: 18 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (5900+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Jag älskar att allt jag behöver – uppgifter, anteckningar, kalendrar (till och med synkronisering av min G-kalender!) och databaser – kan samlas på ett och samma ställe. Det är det perfekta verktyget för någon som mig som trivs med struktur och ordning. Anpassningsalternativen låter mig skapa system som passar perfekt med mitt arbetsflöde, och jag kan dela upp saker i hanterbara delar med alla färgkodningar och taggar jag kan önska mig. Men ibland kan jag bli lite för ivrig med de oändliga möjligheterna till anpassning.

9. TickTick (Bäst för prioritering av uppgifter)

via TickTick

TickTick är en app för uppgiftshantering som gör det enkelt att schemalägga uppgifter och blockera tid. Med den inbyggda kalendervyn kan du dra och släppa uppgifter i tidsluckor för att skapa en tydlig plan för din dag. Den låter dig också använda beprövade prioriteringsmetoder, som Eisenhower-matrisen, för att avgöra vilka uppgifter som är brådskande och viktiga och schemalägga dem i din kalender.

Om du har svårt att ta dig tid för dig själv kan du blockera tid i kalendern för att fokusera på dig själv. TickTick erbjuder också en vanespårare för att säkerställa konsekvens. Dessutom hjälper Pomodoro-timern och fokusläget dig att undvika distraktioner under dina schemalagda tidsblock.

TickTicks bästa funktioner

Dra-och-släpp-kalender för att schemalägga uppgifter i tidsblock

Automatisera rutinaktiviteter genom att ställa in återkommande uppgifter.

Integrera med Google Kalender för att synkronisera uppgifter och händelser.

Begränsningar för TickTick

Kan kännas grundläggande för företagsanvändare på grund av bristen på tidsrapporteringsfunktioner.

Priser för TickTick

Gratis

Premium: 35,99 dollar per år

TickTick-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om TickTick?

Den innehåller användarvänliga funktioner som hjälper oss i testfall. Till exempel är funktionen för deluppgifter särskilt användbar för att dela upp komplexa fall i mindre, mer hanterbara steg, vilket gör dem lättare att spåra och utföra effektivt. Vi kan också hålla reda på relevanta dokument och bevis på testresultat genom att bifoga filer och länkar till varje uppgift. Det är en utmärkt applikation för att hantera dagliga uppgifter, men en nackdel är att den inte har några sofistikerade dataanalysfunktioner som ger djupgående information om teamets produktivitet.

10. TimeBloc (Bäst för att skapa rutiner och blockera tid på mobilen)

via TimeBloc

Om du letar efter en enkel app för tidsplanering som fungerar perfekt på din telefon är TimeBloc den du ska prova. Den hjälper dig att planera din dag och skapa rutiner – utan att överväldiga dig med funktioner.

Du kan ställa in återkommande tidsblock för dagliga vanor, som morgonträning, fokuseringstid eller till och med en avkopplingsrutin, och dra dem till din tidslinje.

Time Blocs bästa funktioner

Dra och släpp helt enkelt uppgifter för att blockera tid för uppgifter och rutiner.

Skapa återkommande tidsblock för dagliga vanor och upprepade uppgifter

Få påminnelser för att hålla dig på rätt spår under varje block.

Begränsningar för tidsblockering

Ingen integration med andra verktyg, vilket kan vara en nackdel för mer komplexa arbetsflöden.

Priser för Time Bloc

Gratis

Betyg och recensioner av tidsplaneringsappar

Inte tillräckligt med recensioner online

11. Plan (bäst för GitHub-användare)

via Plan

Plan kombinerar dina uppgifter, möten och projekt i ett enda, praktiskt arbetsflöde.

Med den unika funktionen Agenda + Kalender kan du se dina uppgifter tillsammans med schemalagda händelser, vilket ger dig en fullständig bild av din dag på ett ögonblick. Du kan dra uppgifter till din tidslinje, justera deras varaktighet och till och med länka dem till GitHub-ärenden eller andra projektdetaljer.

För utvecklare eller projektledare som arbetar med GitHub gör Plan det enkelt att omvandla dina uppgifter till verkliga framsteg. Du kan synkronisera uppgifter direkt från arkiv och integrera dem i ditt dagliga schema.

Planera de bästa funktionerna

Synkronisera problem och omvandla dem till genomförbara uppgifter med GitHub-integration.

Få uppdateringar i realtid och bättre samarbete med Team Feed.

Visualisera arbetstidslinjer för att få en översikt över uppgiftsprioriteringar och deadlines.

Planeringsbegränsningar

Mycket inriktad på GitHub-användare, vilket kanske inte är idealiskt för icke-tekniska team.

Planera prissättning

Gratis

Premium: 10 dollar per användare/månad

Planera betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner online

12. Fantastical (Bäst för avancerad schemaläggning och hantering av flera kalendrar)

via Fantastical

Fantastical är en kalenderapp för schemaläggning av uppgifter och evenemang. Det som verkligen skiljer Fantastical från andra appar är funktionen Meeting Proposals. Istället för ändlösa e-postkedjor för att hitta en lämplig tid för ett möte kan du föreslå flera tidsalternativ, och de inbjudna kan välja det som passar.

För Apple-användare är den helt integrerad med macOS och iOS och erbjuder widgets, aviseringar och överföring mellan enheter. Fantastical stöder också funktioner som väderintegration och tidszonsjusteringar, vilket gör den särskilt användbar för dem som hanterar fullspäckade scheman på flera platser.

Fantasticals bästa funktioner

Förenkla schemaläggningen med externa samarbetspartners med mötesförslag

Få en enhetlig hantering av flera kalendrar för personliga, arbets- och familjescheman.

Få tillgång till tidszonsstöd och väderintegration för frekventa resenärer eller distansarbetare.

Fantastiska begränsningar

Exklusivt optimerad för Apple-enheter, vilket ger icke-Apple-användare färre alternativ.

Fantastiska priser

4,75 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Fantastiska betyg och recensioner

Inte tillräckligt med recensioner online

13. Clockwise (Bäst för AI-driven tidsplanering)

via Clockwise

Clockwise är ett verktyg för tidshantering som är utformat för att lösa ett av de största problemen med tidsplanering: att hitta tid för oavbruten koncentration i en fullspäckad kalender. Dess AI-verktyg optimerar automatiskt din kalender och justerar möten och uppgifter för att minimera distraktioner. Detta skapar mer tid för koncentrerat arbete, vilket ökar produktiviteten.

För team är Clockwise ett utmärkt val eftersom det synkroniserar scheman och minimerar konflikter. Det omorganiserar möten för att minska fragmenterade arbetstider, prioriterar fokuseringstid för alla och identifierar till och med de bästa tiderna för samarbete.

En annan utmärkande funktion är dess ”Focus Time”-block, som uppdateras dynamiskt baserat på din tillgänglighet. Istället för att manuellt blockera tid, anpassar Clockwise sig kontinuerligt för att ge dig en så produktiv dag som möjligt.

Clockwise bästa funktioner

Omorganisera möten med smart schemaläggning för att minska fragmenteringen av arbetsdagen.

Anpassa scheman och minimera schemakonflikter med teamsynkronisering

Justera fokusblock dynamiskt efter förändringar i din kalender.

Integrera med appar som Google Kalender, Slack och Asana för effektivare arbetsflöden.

Begränsningar medurs

Begränsat till användare av Google Kalender, vilket kanske inte passar team som använder andra plattformar.

Priser enligt klockan

Gratis

Teams: 6,75 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Företag: 11,50 dollar per användare/månad, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Clockwise-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Förbättra produktiviteten med ClickUp

Tidsplaneringsappar säkerställer oavbrutna arbetstider och ökar produktiviteten genom att skicka påminnelser om uppgifter, justera händelser eller uppgifter som kräver mer tid och tillhandahålla tidsrapporter. För enkel tidsplanering med ett intuitivt gränssnitt kan du använda appar som Todoist eller Google Kalender. För effektiv datarapportering bör du dock välja Calendly. Om du letar efter en app med de bästa funktionerna för tidsspårning, uppgiftshantering och projektledning, prova ClickUp. Dess kraftfulla kalendervy och uppgiftshanteringsfunktioner gör att du enkelt kan planera, prioritera och justera ditt schema.

Oavsett om du skapar uppgifter direkt från händelser eller använder fördefinierade mallar som daglig tidsplanering, gör ClickUp det enkelt att hålla koll på dina mål. Dessutom är det perfekt för att hålla personliga och arbetsrelaterade åtaganden på ett ställe tack vare smidiga kalenderintegrationer.

Är du redo att ta kontroll över din tid? Registrera dig på ClickUp idag och börja tidsblockera som ett proffs!