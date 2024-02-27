De 10 bästa Clockify-integrationerna för tidrapportering 2025

Kolla in vilken lista som helst över de bästa verktygen för tidshantering, så hittar du förmodligen Clockify i toppen eller nära toppen. Det är en enkel men elegant tidsspårare som fungerar bra för att hålla koll på alla uppgifter, listor och projekt du arbetar med.

En anledning till att så många tycker att Clockify är värdefullt är det breda utbudet av Clockify-integrationer. Dessa integrationer gör det möjligt för ditt team att ansluta sin Clockify-timer till projektledningsplattformar, bokföringsprogram och andra appar och verktyg.

Från tidsregistrering på byrån till att bara försöka spara tid på din personliga att göra-lista, dessa verktyg kan bli livräddare. Om du vill ansluta Clockify till dina favoritappar är detta några av de bästa integrationerna som snabbt får dig på rätt spår. ?

Vad ska du leta efter i en Clockify-integration?

Naturligtvis kan du ansluta många appar och plattformar till Clockifys tidsregistreringar. Men endast de bästa integrationerna tenderar att dela dessa gemensamma funktioner som hjälper dig att optimera ditt arbete och din produktivitet:

Naturlig integration: Både nya tidsposter i Clockify och visning av befintliga spårare ska vara enkla att utföra från den app du använder, till exempel möjligheten att spåra tid direkt i dina projekt.

Användarvänlighet: Dina team bör kunna använda Clockify-klienten enkelt från början så att alla användare kan skapa en ny tidsregistrering när de behöver spåra sin produktivitet i ett projekt eller en uppgift.

Automatiseringsfunktioner: Istället för att alltid behöva klicka på Clockify-starttimern manuellt, bör användarna kunna automatisera skapandet av en löpande timer och tidsspårning i alla projekt eller uppgifter.

Analysmöjligheter: Nya tidsposter ska kunna spåras och vara tillgängliga via sökning, så att användarna bättre kan förstå hur mycket tid de har lagt på en ny uppgift eller ett nytt projekt.

Skriv snabbt anteckningar, spåra tid och omvandla poster till spårbara uppgifter som du kan komma åt var som helst med hjälp av ClickUp Chrome Extension.

Framför allt bör rätt Clockify-integration hjälpa dig att undvika kontextbyten så mycket som möjligt. När du kan använda och analysera dina favoritappar mer effektivt kan du bättre fördela din tid för att få arbetet gjort.

De 10 bästa Clockify-integrationerna att använda

Dags att sätta igång. Varje integration nedan kan hjälpa dig att bättre spåra ditt arbete, registrera den tid du lägger på dina viktigaste produktivitetsappar och öka din produktivitet i alla projekt du tar dig an.

Övervaka din tid som spenderas på olika projekt i ClickUp, där du kan hantera projekt i flera vyer och hålla koll på dina uppgifter.

ClickUps Clockify-integration är både enkel och elegant. Genom att arbeta via Google Chrome kan användare på alla plannivåer spåra den tid de lägger på varje nytt projekt eller evenemang på ett enda ställe. När tiden har spårats kan du lägga till en ny tagg eller söka igenom varje tidsregistrering direkt i Clockify.

Men anledningen till att detta projektledningsverktyg toppar listan är djupare: det har egna spårningsfunktioner. Med ClickUp Time Management kan användare skapa helt intern tidsspårning. Du kan både uppskatta och spåra faktisk tid för alla händelser i ditt arbetsutrymme.

Ta ClickUp Project Time Tracking som exempel. För varje uppgift kan du skapa en tidsregistrering som anger exakt hur lång tid du har lagt ner på den. Genom tagghantering kan du till och med ange vad du lägger din tid på i en viss uppgift.

Du får också tillgång till mallar för tidshantering, som är särskilt utformade för att hjälpa dig att optimera och automatisera din produktivitet inom en större arbetsyta. När du har skapat dina mallar kan du duplicera dem i hela arbetsytan för att säkerställa att allt ditt arbete för varje kund utnyttjas på bästa sätt.

ClickUps bästa funktioner

Naturlig Clockify-integration som överför varje tidsregistrering direkt till dina uppgifter

Förbättrade tidsregistreringsfunktioner som gör att du kan skapa tidsposter direkt i din arbetsyta.

Omfattande mallbibliotek, inklusive mallar för tidslogg mallar för tidsblockering och ClickUps personliga tidshanteringsblad.

Stöd för alla typer av enheter, så att du kan spåra, söka och köra rapporter om din tidsspårning från både stationära och mobila enheter.

Begränsningar för ClickUp

Ingen dedikerad tidsspårningsprogramvara, vilket kan göra det komplicerat för vissa användare att komma igång med ett ClickUp-arbetsutrymme.

Tidsposter som skapats via Clockify-integrationen är inte tillgängliga inom ClickUp-plattformen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Notion

Via Notion

Notion är utformat för att organisera ditt arbete. Den dagliga planeringsappen hjälper team av alla storlekar att skapa dokument, hantera uppgifter, ta anteckningar och organisera sig kring centrala mål. Dess tidsspårningsintegration säkerställer att du kan använda Clockify-klienten för att spåra den tid du lägger på varje anteckning och köra rapporter om dina tids- och produktivitetstrender.

Notions bästa funktioner

Tidsspårning är möjlig med en enda knapp, vilket minskar antalet klick som behövs för att märka dina anteckningar med tidsstämplar.

Notions enkla gränssnitt sträcker sig till dess Clockify-integration, vilket gör onboarding enkelt och användarvänligt.

Avancerade samarbetsfunktioner som hjälper till att introducera alla, från nya teammedlemmar till nya kunder.

Begränsningar i Notion

Clockify är inte tillgängligt för alla Notions funktioner, såsom uppgifter och dokument.

Mobilappens funktionalitet är begränsad, både för Notion och dess Clockify-integration.

Notion-priser

Gratis

Plus: 8 $ per användare och månad, faktureras årligen

Företag: 15 USD per användare och månad, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta säljteamet

Notion-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 800 recensioner)

3. Asana

Via Asana

En av de mest populära lösningarna för uppgiftshantering kan stoltsera med sin egen Clockify-integration. Installera Clockify-webbläsartillägget så kan du enklare spåra allt ditt arbete i Asana och hjälpa ditt team att bättre planera sin arbetsbelastning och kapacitet.

Asanas bästa funktioner

Fullständig integration av Clockify med desktop- och appbaserade versioner av Asana

Naturlig integration på projektnivå: Clockify hämtar automatiskt det projekt som en uppgift tillhör och tilldelar den spårade tiden till det projektet.

Integration med ett klick som gör det enkelt att komma igång

Asanas begränsningar

Endast uppgiftsbaserad spårning: nya Asana-projekt kan vara svåra att spåra tills uppgifterna för dessa projekt har skapats.

Potentiell förvirring med interna tidsregistreringsfunktioner, som visas bredvid Clockify-integrationen i användargränssnittet.

Asana-priser

Grundläggande

Premium: 10,99 $/månad per användare

Företag: 24,99 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

4. Google Kalender

Via Google Kalender

Allt fler yrkesverksamma inom olika branscher använder Google Kalender inte bara för möten utan också för att planera sin produktivitet. Med denna Shopify-integration kan du ta nästa steg i den processen – se till att den faktiska tiden du lägger på ditt dagliga arbete stämmer överens med din schemalagda tid.

Google Kalendars bästa funktioner

Spåra tiden för varje händelse i Google Kalender för att skapa omfattande rapporter om ditt dagliga arbete och dina möten.

Skapa rapporter om dina möten i Clockify, inklusive möjligheten att kategorisera mötes typer inom appen.

Hantera flera kalenderprojekt samtidigt via Spotifys webbapp.

Begränsningar i Google Kalender

Clockifys webbklient är begränsad till en linjär rapport när du spårar kalendertid, vilket kan göra det svårare att få djupgående insikter.

Tidsspårning kan bli förvirrande för delade kalendrar med samtidiga händelser.

Priser för Google Workspace

Personligt: Gratis

Business Starter: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 $/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 15 000 recensioner)

5. Trello

Via Trello

Det är inte bara en av de främsta kandidaterna till bästa programvara för projektplanering. Tack vare Shopify-integrationen förvandlas Trello också till en produktivitetsmätare i realtid som ser till att du och ditt team lägger rätt mängd tid på allt ert dagliga arbete.

Trellos bästa funktioner

Skapa enkel tidsspårning på varje Trello-kort med den enkla start-/stoppknappen för timern.

Kod varje tidsregistrering du skapar i Clockify för att kunna skapa mer detaljerade rapporter om projekttyper, kunder etc.

Lägg till tid manuellt efter behov för att säkerställa att varje rapport som skapas förblir korrekt när du senare söker efter specifik information.

Trellos begränsningar

Fullständig integration på projektnivå kräver en tredjepartsprocess från Zapier.

Mer komplex än de flesta projektledningsverktyg, vilket kan göra det svårt att komma igång

Trello-priser

Gratis

Standard: 5 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 22 600 recensioner)

6. Google Sheets

Via Google Sheets

Precis som Google Kalender är Sheets ett populärt produktivitetsverktyg från Google som motsvarar äldre kalkylbladsredigerare. Precis som Kalender har det också en Clockify-integration som är väl värd att nämnas i denna lista, eftersom den hjälper dig att skapa mer detaljerade rapporter från dina Clockify-data.

Google Sheets bästa funktioner

Exportera Clockify-data i valfritt format för att skapa detaljerade rapporter i Sheets.

Automatiseringsfunktioner minskar den manuella arbetsbelastningen vid import och export till och från Clockify.

Clockifys öppna API gör det möjligt för avancerade användare att skapa alla tänkbara export- och rapportmodeller.

Begränsningar i Google Sheets

För att kunna söka i Clockifys tidsposter måste du förstå hur de exporterade datakolumnerna är uppbyggda i Sheets.

Omfattande erfarenhet av automatiseringsprogramvara som Zapier eller Automate. io krävs för att fullt ut kunna bygga upp dataöverföringen.

Priser för Google Workspace

Personligt: Gratis

Business Starter: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 $/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 15 000 recensioner)

7. Slack

Via Slack

Tänk om vi berättade att du med Zapier kan använda Clockify för att göra en av världens mest populära appar för företagskommunikation ännu mer användbar? Det är precis vad denna integration kan åstadkomma.

Slacks bästa funktioner

Ändra automatiskt din Slack-status varje gång du börjar spåra tid med Clockify.

Publicera nya Clockify-tidrapporter till en specifik Slack-kanal eller privat meddelande

Skapa nya Slack-kanaler för varje nytt projekt du startar i Clockify

Slack-begränsningar

Ingen inbyggd tidsspårning i Slack som kan hjälpa dig att bättre planera din produktivitet

Möjligheten att söka efter tidsposter som publicerats i Slack-kanaler är begränsad till Slacks sökfunktion.

Slack-priser

Gratis

Pro: 7,25 $/månad

Business+: 12,50 $/månad

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 32 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 000 recensioner)

8. Airtable

Via Airtable

I grund och botten hjälper Airtable sina användare att bättre dela data och information när de arbetar med att bygga appar, operationalisera arbetsflöden och mycket mer. Med Clockify-integrationen kan du slutföra processen genom att se till att all tid som ditt team lägger på dessa mål är produktiv och effektiv.

Airtables bästa funktioner

När timern startar för en uppgift kan du stoppa den från vilken miljö som helst – webb eller app, mobil eller dator.

En stor community som kan hjälpa till med att optimera arbetsflöden och funktioner, inklusive tidrapportering.

Clockify-integrationen känns som en viktig pusselbit som saknas i Airtable, som inte erbjuder någon inbyggd tidrapportering.

Airtables begränsningar

Clockify är endast tillgängligt i Chrome och Firefox.

Det komplexa Airtable-gränssnittet kan göra det svårt för nya användare att få ut det mesta av Clockify.

Airtable-priser

Gratis

Team: 20 $/månad per användare

Företag: 45 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

9. Todoist

Via Todoist

Tack vare Clockify får en av de mest populära apparna för att-göra-listor på marknaden en uppgradering. Integrationen för tidsspårning gör det möjligt för användare att spåra sin produktivitet direkt från listans översiktsskärm, vilket gör det enkelt att räkna ut exakt hur mycket tid du lägger på varje uppgift.

Todoists bästa funktioner

Genom att spåra tiden från översiktsskärmen minskar antalet klick som behövs för att starta och stoppa timern.

Integrationen fungerar på alla enheter och är helt integrerad med Todoist-gränssnittet.

Projekt synkroniseras mellan Todoist och Clockify för att underlätta rapporteringen.

Todoist-begränsningar

Rapporter är endast tillgängliga via Clockifys webbklient.

Ingen offline-funktionalitet för Todoist eller integrationen

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 4 $/månad per användare

Företag: 6 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

10. Quickbooks

Via Quickbooks

Quickbooks är kanske den mest populära bokföringsprogramvaran på marknaden och låter användare förbättra dess funktionalitet ännu mer genom dess koppling till Clockify. När du har installerat integrationen kan du enkelt spåra tiden för ditt arbete, fylla i tidrapporter och förbättra din bokföring.

Quickbooks bästa funktioner

Genom att lägga till användare i Clockify kan var och en av dem automatiskt fylla i sina tidrapporter med hjälp av den spårade tiden.

En automatisk synkroniseringsfunktion gör att du kan koppla ihop dina Clockify-användare med dina Quickbook-användare.

Timpriser synkroniseras tillsammans med tidsposter för enklare skapande av tidrapporter.

Quickbooks begränsningar

Vissa konflikter och begränsad funktionalitet jämfört med Quickbook Time (Quickbooks egen lösning för tidrapportering).

Ett komplext gränssnitt med användarbaserad tidrapportering kan kräva betydande introduktionstid och resurser för större team.

Priser för Quickbooks

Enkel start: 15 $/månad

Essentials: 30 $/månad

Plus: 45 $/månad

Avancerat: 100 $/månad

Quickbooks betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 3 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 300 recensioner)

Förbättra eller ersätt dina Clockify-projekt med ClickUp

Låt oss klargöra en sak: ClickUp är inte bara en av de bästa Clockify-integrationerna, det fungerar också som det bästa Clockify-alternativet på marknaden.

Ja, du kan använda integrationen som befintlig användare för att förbättra din projektledning i ClickUp. Men om du bara vill börja spåra uppgifter och projekttid, varför inte använda den integrerade funktionen?

Med ClickUp får du alla funktioner som Clockify kan erbjuda – tillsammans med en komplett, kostnadsfri projektledningsplattform. Det innebär automatisering inte bara för varje ny tidsregistrering utan för varje del av projektet.

Det är en fantastisk allt-i-ett-lösning för att kombinera och automatisera din projektledning och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme.

Så, vad väntar du på? Skapa ditt ClickUp-konto och börja optimera din produktivitet redan idag.