10 programvaror för tidrapportering för småföretag 2025

Tidrapportering är mer än att se hur mycket tid som spenderas på jobbet eller när ditt team stämplar in och ut. Det kan hjälpa småföretag att bättre hantera sina interna resurser, hålla nere driftskostnaderna och mer exakt förutsäga tid och kostnader för projekt.

Men låt oss vara ärliga.

Tidrapportering kan också vara mycket besvärligt, särskilt om du är begränsad till endast de grundläggande funktionerna för tidrapportering. De flesta småföretag har inte tid att hantera tidrapporteringen för varje anställd, och cheferna skulle kunna ägna sig åt viktigare uppgifter än att krångla med undermåliga tidrapporteringsprogram.

Det är här tidsregistreringsprogram för småföretag verkligen kommer till nytta. Med rätt tidsregistreringsprogram kan småföretagare enkelt registrera sina anställdas tid och fördela resurser med bara några få klick.

Men vilken automatisk tidrapporteringsprogramvara ska du välja? Här är våra 10 bästa val, inklusive tips och funktioner som du vill ha från den bästa automatiska tidrapporteringsprogramvaran. Oavsett om du behöver spåra anställdas tid, spåra projektledning, spåra utgifter eller skapa anpassade användningsfall, är dessa verktyg dina bästa alternativ.

Vad ska du leta efter i gratis programvara för tidrapportering för småföretag?

När du börjar leta efter den bästa tidrapporteringsprogramvaran för ditt småföretag bör den bästa tidrapporteringsprogramvaran för småföretag ge tillfredsställande svar på följande frågor:

Hur lätt är det att använda programvaran för tidrapportering? Den bästa programvaran för tidrapportering för ditt småföretag måste vara intuitiv för dem som hanterar tidrapporteringen, liksom för de intressenter som analyserar data under tidrapporteringsrevisioner.

Har programvaran för tidrapportering de verktyg du behöver för att rapportera arbetstiden i ditt småföretag? Tänk på vilka funktioner du behöver, till exempel tidrapportering per projekt, anställd eller uppgift. Du kanske också behöver programvara för tidrapportering som erbjuder mobilappar för tidsrapportering på olika mobila enheter.

Kan den integreras med dina andra verktyg? Du kanske behöver integrera den med löneprogram, faktureringsverktyg för att fakturera kunder, Google Kalender och verktyg Du kanske behöver integrera den med löneprogram, faktureringsverktyg för att fakturera kunder, Google Kalender och verktyg för uppgiftshantering . Fundera också på om du behöver obegränsad tidrapportering eller åtkomst för ett obegränsat antal användare. Tänk igenom vilka funktioner du vill ha innan du börjar leta efter den bästa tidrapporteringsprogramvaran.

ClickUp Chrome Extension samlar fem av de mest isolerade funktionerna inom projektledning i en fantastisk app. Skapa uppgifter, spåra tid, lagra skärmdumpar, bokmärka webbplatser, spara anteckningar och bifoga e-postmeddelanden – allt från ClickUp Chrome Extension.

Vilken rapportering erbjuder tidsspårningsprogrammen? Data från tidsspårningsappar är utmärkt, men den är bara användbar om du vet vad den säger dig. Korrekt rapportering, detaljerade rapporter och enkla projektmallar för tids- och uppgiftshantering kan hjälpa dig att få ut det mesta av tidsspårningslösningarna utan att öka den tid du lägger på att tolka resultaten.

Finns det gott om support för tidrapporteringsprogrammet, både för gratisabonnemanget och betalda abonnemang? Ditt tidrapporteringsprogram bör vara intuitivt, men det betyder inte att du inte kommer att ha frågor. Leta efter ett tidrapporteringsprogram för småföretag med gedigen dokumentation och gott om kundsupportalternativ för mest exakt tidrapportering.

Hur mycket kostar programvaran för tidrapportering? Vissa programvaror för tidrapportering säljs för en engångsavgift, medan andra debiteras månadsvis. Se till att du vet vad du betalar under programvarans livslängd för att säkerställa att du får Vissa programvaror för tidrapportering säljs för en engångsavgift, medan andra debiteras månadsvis. Se till att du vet vad du betalar under programvarans livslängd för att säkerställa att du får mest valuta för pengarna inom ramen för ditt projektbudget

De 10 bästa programvarorna för tidrapportering för småföretag

Vill du hantera dina interna resurser mer effektivt och maximera hur timanställda använder sin tid? Här är våra val av de 10 bästa programvarorna för tidrapportering för småföretag 2024 som optimerar anställdas produktivitet genom bättre tidrapportering.

Registrera tiden löpande eller ange den manuellt med tidrapportering i ClickUp.

ClickUps allt-i-ett-programvara för produktivitet erbjuder en kraftfull funktion för tidrapportering inom projektledning. Du kan rapportera din tid från vilken enhet som helst, och plattformen erbjuder även ett praktiskt tillägg för Chrome-användare. Användare kan lägga till anteckningar till sin tidrapportering, fördela fakturerbar tid eller lägga till etiketter för att spåra ett projekts längd.

ClickUps mall för tidshantering gör det möjligt för dig att optimera scheman och maximera ditt teams dag genom mer intuitiv tidrapportering.

Användarna kommer att uppskatta hur enkla tidrapporteringsverktygen är att använda. Småföretagare kommer att uppskatta de robusta rapporteringsalternativen och arbetsbelastningsvyn, som ger dem en översiktlig bild av den interna resursfördelningen under veckan. De medföljande tidrapportmallarna gör det superenkelt att komma igång med plattformen.

Om du vill ha ett lättanvänt, mångsidigt program för tidrapportering för småföretag som integreras med resten av din teknikstack, är detta rätt val.

ClickUps bästa funktioner

Spåra tid från valfri enhet, inklusive mobiltelefoner och surfplattor, genom att installera en praktisk mobilapp.

Använd arbetsbelastningsvyn för att se teamets kapacitet på veckobasis eller månadsbasis.

Märk, sortera och lägg till anteckningar till tidsposter med bara några klick i tidrapporteringsverktyget.

Använd de fantastiska rapporteringsalternativen för att få insikt i hur anställda spenderar sin tid och hur du kan optimera den i framtiden.

Upptäck automatiserade arbetsflödesalternativ, till exempel möjligheten att automatiskt spåra fakturerbara timmar.

Begränsningar för ClickUp

Alla vyer är inte tillgängliga på mobila enheter, men fler är på väg ?

Komplexiteten hos ett komplett produktivitetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för dem som vill ha ett enkelt tidsspårningsverktyg.

ClickUps prisplaner

Gratis för alltid

Obegränsad: 5 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. DeskTime

Via DeskTime

DeskTime är en programvara för tidrapportering som fokuserar på produktivitet. Förutom att rapportera tid spårar programvaran också arbetsförloppet via webbplatser och dokumenttitlar. Denna data visar vad ditt team arbetar med och när, så att du kan övervaka framstegen för varje uppgift.

Den har också utmärkta projektledningsfunktioner som ger dig en överblick över vad som händer, vilket gör det enklare att tilldela fakturerbara timmar och kontrollera utgifter.

För småföretag som kämpar med produktiviteten kan detta vara en utmärkt programvarulösning för tidrapportering som hjälper ditt team att komma igång på högvarv.

DeskTimes bästa funktioner

Skapa automatiska påminnelser om raster och schemalägg privat tid så att teammedlemmarna undviker utbrändhet.

Håll dig enkelt informerad om aktiviteterna hos distans- och hybridarbetare.

Spåra tid tillsammans med arbetsbevis så att du vet vad alla arbetar med och vilka framsteg de gör.

Begränsningar för DeskTime

Det finns bra rapporteringsalternativ, men vissa av de anpassade rapporterna och diagrammen kan vara lite förvirrande.

DeskTimes prisplaner

Gratis plan: Tillgänglig för en användare

Pro: 7 $/månad per användare

Premium: 10 $/månad per användare

Enterprise: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av DeskTime

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

3. TrackingTime

Via TrackingTime

Om du vill slippa pappersarbete för tidrapportering, kolla in TrackingTime. Denna mångsidiga programvara för tidrapportering är perfekt för småföretag med ett enkelt användargränssnitt. Plattformen gör det möjligt att rapportera tid för ett team oavsett schema, plats eller arbetsstil. Du kan också rapportera närvaro och enkelt skapa tidrapporter att dela med kunder.

Denna tidrapporteringsprogramvara är utmärkt för att automatisera din manuella tidrapportering, inklusive spårning av efterlevnadsfrågor och uppladdning av data till andra plattformar. Du kan generera rapporter (eller till och med skapa anpassade rapporter), hantera arbetstider och hålla koll på uppgiftshanteringen.

TrackingTimes bästa funktioner

Spåra tid hemifrån, spåra tid som spenderas ute på fältet eller håll koll på kontoret med den flexibla mobilappen för tidrapportering.

Skapa enkelt återkommande händelser för tidrapportering och slipp repetitiva datainmatningar i projektledningsarbetsflödena.

Skapa snabbt korrekta tidsrapporter medan du synkroniserar med andra mobilappar i din teknikstack så att du vet hur många timmar varje anställd arbetar.

Få insikt i ditt teams prestationer och bättre förståelse för hur du fördelar interna resurser.

Begränsningar för TrackingTime

Desktop-appen kan vara krånglig om du behöver spåra tid på flera projekt för kostnadsuppföljning på flera faktureringskonton.

Vissa användare tyckte att det var svårt att integrera tidrapporteringsdata med andra mobilappsverktyg.

Prisplaner för TrackingTime

Gratisabonnemang: Tillgängligt för upp till tre användare

Pro: 5 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 10 USD/månad per användare, faktureras årligen

TrackingTime-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (35+ recensioner)

4. RescueTime

Via RescueTime

RescueTime är ett utmärkt program för tidrapportering som kan hjälpa småföretagare att skapa ansvarighet oavsett var deras anställda tillbringar sin arbetstid.

RescueTime använder daglig coaching för att hjälpa teammedlemmarna att hålla sig till uppgifterna och utveckla hälsosamma professionella mål. Assistenten för övervakning av medarbetarnas produktivitet finns i aktivitetsfältet på din Mac eller PC. Assistenten sätter upp ett fokusmål för dig och varnar dig när det är dags att fokusera om eller berömmer dig när du har nått ett produktivitetsmål.

Så istället för att bara spåra tid övervakar den också fokus. Den hjälper till att blockera distraktioner och håller teamen fokuserade på uppgiften för bättre projektledning.

RescueTimes bästa funktioner

Synkroniseras med ditt schema för att exakt bestämma hur mycket tid du kan avsätta för arbete varje dag.

Ger medlemmar och företagare sammanfattningar av arbetsbelastningen vid dagens slut för enklare tidsredovisningsrevisioner.

Går utöver den grundläggande tidsregistreringsfunktionen och erbjuder fokusering för att blockera distraktioner och ge teammedlemmarna tid att fördjupa sig i sina uppgifter.

RescueTime-begränsningar

Det är svårt att kontrollera distraktioner, såsom sociala medier, eftersom de kan vara nödvändiga för vissa projekt inom ditt småföretag.

Du kan behöva lägga tid på att kategorisera distraktioner för att optimera rapporteringen.

Det finns ingen gratisplan.

RescueTime-prisplaner

Klassisk version: 12 $/månad eller 78 $/år

Uppdaterad version: Kontakta oss för prisuppgifter

RescueTime-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (85+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

5. Time Doctor

Via Time Doctor

Time Doctor erbjuder automatiska tidsregistreringsappar som körs i bakgrunden på ditt teams system. Du kan övervaka medarbetarnas produktivitet via skärmdumpar från deras datorer. Varje periodisk skärmdump håller ett vakande öga på tidstjuvar och distraktioner, så att du kan åtgärda eventuella problem och öka produktiviteten.

Programvaran för tidrapportering erbjuder kraftfulla rapporteringsfunktioner, inklusive tidrapportering för projekt, kunder och uppgifter. Den erbjuder också alternativ för att rapportera tid för distansarbetare, hybridarbetare och utlandsanställda, så att tidrapporteringen fungerar oavsett var ditt team befinner sig.

Time Doctors bästa funktioner

Tidsspårare som identifierar de bästa prestatörerna i teamet samtidigt som de sorterar bort tidskrävande distraktioner under arbetstiden.

Gör det möjligt för ditt team att arbeta var som helst tack vare mobilappen, samtidigt som transparensen om deras produktivitet och fakturerbara timmar bibehålls.

Innehåller över 60 integrationer som kopplar samman tidrapporteringsappar med vanliga mobilappar för enklare tidrapportering och rapportering.

Skickar aviseringar till alla teammedlemmar som inte arbetar för att få dem tillbaka på rätt spår.

Begränsningar för Time Doctor

Gränssnittet för tidsregistreringsprogrammet på skärmen kan vara störande för teammedlemmarna.

Övervakning av raster ger kanske inte korrekt information om hur anställda som inte arbetar på timbasis och timanställda använder sin tid.

Det finns ingen gratisplan.

Time Doctor betalda planer

Grundläggande: 5,90 $/månad per användare

Standard: 8,40 $/månad per användare

Premium: 16,70 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

6. Timesheets.com

Timesheets.com är en funktionsrik programvara för tidrapportering för småföretag. Den erbjuder enkel integration med populära löne- och bokföringsprogram och låter dig skapa anpassade arbetskalendrar för att hålla teamen på rätt spår.

Tidrapporteringsappen är en allt-i-ett-tjänst för projekt- och medarbetarnas tidrapporter, fakturering och lönehantering, med utmärkt kundsupport. Den erbjuder robusta gratis- och betalda abonnemang.

Timesheets.com bästa funktioner

Lättförståeliga dataspår som gör det enkelt att granska fakturerbara timmar och projekttid.

Utmärkta inbyggda säkerhetsfunktioner, såsom blockering av internetprotokoll

Lönesystemintegration med löneprogramvara för att automatisera de flesta relaterade arbetsflöden och tidrapportering.

Begränsningar för Timesheets.com

Gränssnittet för tidrapporteringsappen är funktionellt, men känns föråldrat.

Det kan vara lite krångligt att installera tidrapporteringsapparna i början.

Timesheets.com prisplaner

Gratis plan: Tillgänglig för enskilda frilansare

Standard: 5,50 dollar per användare

Ideell organisation: 4,40 dollar per användare

Betalningsalternativen inkluderar månads- eller årsvis fakturering.

Timesheets.com betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (460+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (785+ recensioner)

7. QuickBooks Time

Via QuickBooks Time

Tidigare känt som TSheets, är detta den självklara tidsregistreringsprogramvaran för småföretag som redan använder QuickBooks för sin bokföring. QuickBooks Time låter dig registrera tid och använda verktyg för produktivitetsövervakning snabbt med deras betalda abonnemang.

Det kan till och med hjälpa dig att spara pengar på lönekostnader eller när du fakturerar kunder.

QuickBooks Times bästa funktioner

Med funktioner för medarbetarövervakning kan du kontrollera betald ledighet (PTO), fakturerbara timmar och projektuppföljning.

Med anpassade rapporter kan du få den information du behöver och ta bort ovidkommande information för bättre visuella rapporter.

Sömlös integration med andra QuickBooks-applikationer för bättre hantering av tidrapportering.

QuickBooks Time-begränsningar

Vissa användare har stött på fel när de försökt integrera programvaran för tidrapportering för småföretag med sin löne- och bokföringsprogramvara.

Det finns ingen gratisplan.

QuickBooks Time-prisplaner

Time Premium: 10 $/månad

Time Elite: 20 $/månad

Payroll Premium: 37,50 $/månad

Payroll Premium och Simple Start: 52,50 $/månad

Quickbooks Time – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 400 recensioner)

8. Buddy Punch

Via Buddy Punch

Buddy Punch minskar röran genom att använda en online-stämpelklocka för att spåra tid genom sina betalda planer. Gränssnittet för tidrapportering med dra-och-släpp-funktion är enkelt att använda, och du kan utnyttja appens tidrapporteringsverktyg för att skapa snabba, detaljerade rapporter om närvaro, ledighet och övertid.

Tidrapporteringsappen ger småföretag fullständig översikt över när och var en teammedlem arbetar utan att programvaran blir överbelastad.

Buddy Punch bästa funktioner

Automatiserar beräkningen av ledighet och övertid

Anpassa rapporter för ditt småföretag för att få en lättläst analys av tidrapportdata.

Övervaka enkelt distansarbetare för att hantera produktivitetsproblem och optimera deras arbetsflöde.

Begränsningar för Buddy Punch

Vissa användare upplever fördröjningar när de försöker logga ut från tidrapporteringsverktyget. Andra har rapporterat fel när Buddy Punch försöker ta en skärmdump.

Buddy Punch prisplaner

Standard: 2,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Pro: 3,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för en offert

Buddy Punch-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (845+ recensioner)

9. Timely

Via Timely

Timely arbetar hårt för att göra din tidrapportering enkel eftersom det är ett enkelt verktyg för tidrapportering. Dess automatiska schemaläggningsteknik skapar uppgifter utan någon manuell inmatning från användaren. Tidrapporteringsanalysen arbetar bakom kulisserna för att avgöra vilka uppgifter som tar längst tid och vilka resurser som är tillgängliga. Drag-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt för småföretag att uppdatera information och hålla ordning.

Detta är ett utmärkt program för tidrapportering som hjälper dig att hålla din verksamhet igång utan problem. Det är ett enkelt program för tidrapportering som ger dig alla nödvändiga funktioner för tidrapportering.

Timelys bästa funktioner

Integreras enkelt med alla dina andra projektledningsverktyg för bättre projektledning och lönehantering.

Skapar scheman och tidrapporter automatiskt

Gör det möjligt för kunder att boka möten med dig vid tidpunkter som passar dem

Tidsbegränsningar

Kundsupporten är begränsad till främst e-post.

Det finns ingen gratisplan.

Aktuella prisplaner

Build: Från 20 $/månad

Elevate: Från 30 $/månad

Innovate: Från 35 $/månad

Aktuella betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 650 recensioner)

10. Toggl Track

Via Toggl Track

Du kan enkelt anpassa Toggl Track för ditt team så att de kan spåra tiden inom ett specifikt arbetsflöde och se vilka uppgifter som genererar mest intäkter för småföretag. Programmet integreras med populära plattformar, såsom GitLab och Evernote, och tillhandahåller detaljerad tidsdataanalys i lättlästa rapporter.

Det är en utmärkt app för tidrapportering som hjälper ditt team att identifiera områden där de presterar bra och där deras produktivitet kan förbättras.

Toggl Track bästa funktioner

Fyller automatiskt i loggad tid via integration med Google Kalender

Spårar tid manuellt för att göra det enkelt för småföretag att uppdatera sina tider varifrån som helst.

Exporterar enkelt tidrapporteringsdata till löne- och bokföringsprogram och automatiserar löneprocessen för småföretag.

Begränsningar för Toggl Track

Det kan vara svårt att redigera fel i tidrapporteringen och projektstatus efter att du har matat in uppgifterna.

Toggl Track-prisplaner

Gratisabonnemang: Tillgängligt för upp till fem användare

Startpaket: 9 $/månad per användare

Premium: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser tillgängliga

Toggl Track betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (1 530+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 180 recensioner)

Håll dig på rätt spår

Med rätt programvara och appar för tidrapportering kan ditt team fungera som en väloljad projektledningsmaskin. Oavsett om du hanterar stora mängder underleverantörer och obegränsat antal användare som får betalt efter rapporterad tid eller ett litet internt team, behöver tidrapporteringen inte ta upp all din tid.

Med ClickUp är det enklare än någonsin att spåra tid så att ditt team kan hålla sig synkroniserat. Kom igång