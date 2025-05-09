De 10 bästa automatiserade verktygen för kundrapportering för marknadsföringsbyråer 2025

#AgencyLife är en berg-och-dalbana. Som proffs inom digital marknadsföring vet du hur viktigt det är att bygga upp en god relation med dina kunder för att klara av svackorna och fira framgångarna.

Oavsett om du arbetar för B2B- eller B2C-kunder är det viktigt att regelbundet bevisa din marknadsföringsbyrås värde. Det sista du vill är att kunderna säger: "Vad betalar jag er för egentligen?"

Kundrapporter visar de kvantitativa och kvalitativa resultat du genererar för kunderna. Att lämna in regelbundna rapporter visar ditt värde och övertygar även de mest kräsna kunderna att stanna kvar hos dig.

Att skapa kundrapporter är tidskrävande, men med rätt programvara kan du spara mycket tid. I den här guiden förklarar vi hur programvara för kundrapportering fungerar, vad du bör leta efter i ett automatiserat verktyg för kundrapportering och våra 10 favoritverktyg för kundrapportering 2025. ?

Vad är kundrapportering?

Kundrapportering är en metod för att ge kunderna regelbundna uppdateringar om marknadsföringskampanjers resultat och mätvärden. Rapporterna hjälper kunderna att förstå värdet de får från digitala marknadsföringsbyråer. Du kan också använda rapporterna som ett verktyg för att förklara eventuella justeringar i dina marknadsföringsstrategier och dina framsteg mot kundens mål.

Som byråproffs måste du vara en mästare på både marknadsföring och hantering av relationen mellan byrån och kunden. Kundhantering är knepigt, men regelbunden rapportering bygger förtroende och hjälper dig att få kundens stöd. ?

Om dina kunder bombarderar dig med frågor eller tenderar att glömma alla framsteg du har gjort, kan du lugna dem genom att lämna in regelbundna rapporter. Du kanske till och med kan motivera prisökningar om du har en dokumenterad historia av stabila resultat – vilket dina utmärkta kundrapporter visar.

Kundrapporter är en byrås bästa vän. Om du letar efter det bästa verktyget för kundrapportering för jobbet, leta efter programvara med dessa funktioner:

Smidiga onboarding-funktioner: Första intrycket är viktigt. Välj en kundrapporteringsprogramvara som effektiviserar Första intrycket är viktigt. Välj en kundrapporteringsprogramvara som effektiviserar kundonboarding genom automatisering. Detta ger alla kunder en enhetlig onboarding-upplevelse och säkerställer att ingen information faller mellan stolarna. Dra-och-släpp-mallar: Du är marknadsförare, inte utvecklare. Välj kundrapporteringsverktyg som låter dig anpassa mallar utan kod. Oavsett om det gäller Du är marknadsförare, inte utvecklare. Välj kundrapporteringsverktyg som låter dig anpassa mallar utan kod. Oavsett om det gäller framstegsrapporter eller försäljningsrapporter sparar rapporteringsmallar massor av tid. Datavisualisering: Dina kunder är affärsmän, inte marknadsförare. De kanske inte förstår det tekniska snacket, så skaffa ett automatiserat verktyg för kundrapportering som erbjuder visualisering. Lägg bara in dina kunders data och skapa lättförståeliga grafer som dina intressenter kommer att älska. Mätvärden och rapportering: Nyckeltal (KPI) och mål och nyckelresultat (OKR) är ett måste i alla kundrapporter. Oavsett om det handlar om SEO-rankningar, konverteringsfrekvenser, CTR eller andra viktiga mätvärden måste dina rapporter i hög grad baseras på kvantitativa resultat. Vissa rapporteringsprogram erbjuder interaktiva widgets i realtid som ger kunderna en bättre förståelse för aktuella resultat. White label-rapporter: Visst, du använder ett verktyg från tredje part för att generera rapporten, men du vill väl ha ditt namn på rapporten? Välj en programvara för kundrapportering som möjliggör anpassade rapporter.

Du vet vad du ska leta efter i ett verktyg för kundrapportering, men vem har tid att söka igenom internet efter pålitliga alternativ?

Oroa dig inte – vi har gjort research åt dig. Dessa 10 verktyg kommer att effektivisera kundrapporteringsprocessen, spara tid och öka kundlojaliteten.

Kom igång Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

Använd ClickUp Dashboards för att spåra alla dina kunders behov och framsteg i realtid. Tänk på det som ditt 100 % anpassningsbara kontrollcenter för alla dina marknadsföringsinsatser.

Men vi vet att byråarbete inte bara handlar om att uppnå resultat – du måste också bygga upp äkta relationer med dina kunder. ClickUp CRM är ett utmärkt verktyg för kundrapportering som hjälper dig att hantera och utveckla kundrelationer parallellt med dina uppgifter, mätvärden och kundkommunikation. Spåra kundnöjdhet, historiska datapunkter och mycket mer i listvy, tabellvy och Kanban-tavla för att se exakt var varje konto står. ?

Om du fakturerar kunderna baserat på arbetade timmar kan du använda ClickUps tidrapportering för att enkelt spåra alla teammedlemmars tid per projekt och uppgift. Du kan till och med använda tidrapporteringsdata för att skapa kostnadsberäkningar och spåra dina projektbudgetar.

ClickUps bästa funktioner

Använd mallen för ClickUp-projektstatusrapport för att spara tid när du skapar och formaterar rapporter.

Sätt upp mål, identifiera flaskhalsar och fördela resurser inom ClickUp Dashboards.

Dela en länk till varje kunds arbetsyta för att visa deras resultat i realtid.

Använd ClickUp CRM för att logga alla kundinteraktioner , mätvärden som kundens livstidsvärde och mycket mer.

Integrera e-postmeddelanden och uppgifter med ClickUp CRM för att snabbt få en överblick över varje kund.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp har så många funktioner att nybörjare ibland kan tycka att plattformen är skrämmande.

Vissa funktioner, som ClickUp AI , är endast tillgängliga för betalkonton.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)

2. Klipfolio

Via Klipfolio

Klipfolio är ett dashboardverktyg som ansluter till flera datakällor. Om dina kunder vill se statistik i realtid är detta rätt verktyg för jobbet.

Vi gillar att Klipfolio har robusta åtkomstbehörigheter så att du kan anpassa vilka användare, team och avdelningar som har åtkomst till och kan redigera data.

Klipfolios bästa funktioner

Anslut Klipfolio till en SQL-databas, JSON-filer och mer

Välj färdiga mätvärden eller skapa anpassade KPI:er med PowerMetrics.

Dela instrumentpaneler via e-post, PDF eller via webben

Klipfolios begränsningar

Vissa användare säger att kunsk apsbasen är föråldrad.

Andra användare säger att teknisk kunskap krävs för att anpassa kopplingar.

Priser för Klipfolio

Gratis

Go: 125 $/månad

Pro : 300 $/månad

Företag: 800 $/månad, faktureras årligen

Klipfolio-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

3. Databox

Via Databox

Databox är ett mobilvänligt dashboardverktyg som låter dig skapa anpassade dashboards utan några kodningskunskaper. Vi gillar de robusta meddelandereglerna, som varnar dig om en kunds mätvärden sjunker under en viss tröskel – ett måste för alla som hanterar dussintals kunder samtidigt. ??

Använd funktionen Databox Scorecard för att generera automatiska kundrapporter dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan också automatiskt skicka rapporter till kunder via e-post eller Slack, vilket sparar mycket tid.

Databox bästa funktioner

Skapa jämförelsegrupper för att jämföra kundernas resultat med deras konkurrenter.

Spåra och visualisera tusentals mätvärden samtidigt

Använd Dashboard Designer för att hämta mätvärden, visualisera dem och anpassa rapportens utseende utan någon kodning.

Databox begränsningar

Databox har inte så många direkta integrationer, vilket innebär att användarna ofta måste förlita sig på verktyg som Zapier.

Vissa användare säger att Databox datakällans anslutningar inte är intuitiva.

Priser för Databox

Gratis för tre användare

Startpaket: 47 $/månad för fem användare

Professional: 135 $/månad för 15 användare

Tillväxt: 319 $/månad för obegränsat antal användare

Premium: 799 $/månad för obegränsat antal användare

Databox-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (190 recensioner)

4. Workzone

Via Workzone

Workzone är ett kundportalverktyg som ger dig webbaserad åtkomst inte bara till mätvärden utan också till alla filer och projekt för varje kund. Dela dokument med kunder, samarbeta med ditt team och registrera kundgodkännanden i Workzone-portalen.

Workzone innehåller även projektledningsverktyg tillsammans med dina kundrapporter, så det blir mycket enklare att hantera dina uppgifter samtidigt som du spårar kundstatistik.

Workzones bästa funktioner

Workzone låter dig skapa kundportaler med vit etikett.

Skapa en gruppkalender för varje kund för att förenkla schemaläggningen.

Dela enkelt feedback med det visuella markeringsverktyget

Mallar för kundportaler för att komma igång

Begränsningar i arbetszonen

Vissa användare tycker att gränssnittet är föråldrat och inte intuitivt.

Andra användare säger att det ibland förekommer förseningar och tekniska problem.

Priser för Workzone

Team: 24 $/månad per användare

Professional: 34 $/månad per användare

Enterprise: 43 $/månad per användare

Betyg och recensioner på Workzone

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)

5. TapClicks

Via TapClicks

TapClicks är en programvarusvit som består av flera verktyg, men det är också ett ganska robust verktyg för kundrapportering. Generera automatiskt kundrapporter för flera datakanaler, som sökning, sociala medier, display och till och med TV.

Genom att prenumerera på TapClicks får du också tillgång till andra lösningar i sviten, inklusive analysverktyg, datapipelines, automatisering av arbetsflöden och automatisering av orderinmatning.

TapClicks bästa funktioner

TapClicks integreras med Google Sheets, Looker Studio, Google Analytics och mycket mer.

Skapa webbaserade kundpaneler i realtid

Skapa anpassade rapportmallar i Report Studio

TapClicks begränsningar

Vissa användare rapporterar dataavvikelser när de överför data från andra plattformar till TapClicks.

Andra användare säger att plattformens integrationer är buggiga.

TapClicks prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

TapClicks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (310+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 170 recensioner)

6. Domo

Via Domo

Domo kan vid första anblicken verka som ett enkelt verktyg för kundrapportering, men är i själva verket ett kraftfullt verktyg för dataanalys. Denna plattform effektiviserar kundrapporteringsprocessen med hjälp av affärsinformation, analyser, dataintegration och strikta säkerhetsprotokoll.

Domo gör självbetjäningsanalyser möjliga. Skapa helt enkelt en instrumentpanel för dina kunder, så visar Domo deras mätvärden i realtid. ?

Domo bästa funktioner

Behöver du bygga en app? Använd Domos verktyg för att skapa appar med låg kod för att verkligen imponera på dina kunder.

Konvertera Excel-kalkylblad till visualiserade instrumentpaneler

Skapa ett anpassat rapporteringsschema för att automatiskt skicka rapporter till kunderna.

Domo-begränsningar

Vissa användare har svårt att förstå Domos grafikverktyg.

Andra användare säger att Domo Universitys resurser är ganska tekniska och svåra att följa.

Domo-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Domo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 270 recensioner)

Via Raven Tools

Raven Tools är ett dra-och-släpp-verktyg för kundrapportering som automatiserar rapporter för SEO, betalda annonser, sociala medier, e-post och till och med kampanjer för samtalsspårning. Alla rapporter är vitmärkta, så kunderna kommer att tro att ditt företag har utformat dessa fantastiska rapporter internt.

Det har inte flest integrationer, men Raven Tools integreras med över 30 andra plattformar. Om dina kunder använder en begränsad MarTech-stack är detta ett enkelt och prisvärt verktyg för jobbet.

Spåra SEO-rankningar, bakåtlänkar, organisk trafik och mycket mer automatiskt.

Använd Raven Tools för att utföra SEO-granskningar för kunder

Hämta data från analysverktyg, sociala medieplattformar och PPC-verktyg.

Användarna säger att vissa funktioner, som rankningsrapporter och sökordsanalys, är svåra att använda.

Andra användare säger att data ibland är osynkroniserad.

Småföretag: 39 $/månad för två användare

Startpris: 79 $/månad för fyra användare

Grow: 139 $/månad för åtta användare

Thrive: 249 $/månad för 20 användare

Lead: 399 $/månad för 40 användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 120 recensioner)

8. FreshLime

Via FreshLime

FreshLime marknadsför sig som ett verktyg för kundrapportering för små, lokala företag. Tekniskt sett är det utformat för att användas av företagare själva, men även byråer som hanterar marknadsföring för småföretag kan dra nytta av denna programvara.

Använd FreshLime för att hantera dina kunders online-rykte, öka deras online-synlighet och övervaka deras prestationsmått över tid.

FreshLimes bästa funktioner

Öka synligheten online genom listningar, generering av recensioner och verktyg för att återengagera kunder.

FreshLime innehåller användbara verktyg som en chatbot och försäljningshantering.

FreshLime beräknar dina kunders omdömespoäng och teammedlemmarnas prestationer.

Begränsningar för FreshLime

FreshLimes rapporteringsfunktioner är inte lika robusta som de andra programvarorna på denna lista.

Vissa användare tyckte att plattformen var dyr och svår att använda.

Priser för FreshLime

Kontakta oss för prisuppgifter

FreshLime-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (14 recensioner)

Capterra: 3,2/4 (4 recensioner)

9. Teamwork

Via Teamwork

Teamwork är ett populärt verktyg för projektledning och uppgiftshantering för kundrapportering. Marknadsföringsbyråer använder Teamwork för att dela upp stora projekt i genomförbara uppgifter, minska repetitiva arbetsuppgifter och enkelt logga all fakturerbar tid.

Använd Teamwork för att skapa rapporteringspaneler för dina kunder och din byrå. Med tiden kommer du att få en bättre förståelse för hur alla projekt i din pipeline mår.

Teamworks bästa funktioner

Effektivisera onboarding av nya kunder med Teamworks automatiseringsverktyg för onboarding.

Spåra ditt teams kapacitet och uppgifter för att minimera flaskhalsar.

Hantera kundkorrektur och dokument på ett och samma ställe

Begränsningar för teamarbete

Vissa användare säger att uppgiftsvyerna i Teamwork är svåra att följa.

Andra användare säger att gränssnittet ibland är trögt.

Priser för Teamwork

Gratis för alltid

Startpaket: 8,99 $/månad per användare

Leverans: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: Kontakta oss för prisuppgifter

Teamwork-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 040 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (810+ recensioner)

10. Whatagraph

Via Whatagraph

Whatagraph genererar enkla marknadsföringsrapporter över flera kanaler med bara några få klick. Detta verktyg för kundrapportering kombinerar flera datakällor för att visualisera data i snygga rapporter som väcker uppmärksamhet.

Istället för att förlita sig på kopplingar låter Whatagraph dig hämta data direkt från varje kunds marknadsföringskällor. Tack vare dess redigerbara widgets kan du fritt anpassa varje rapportmall efter dina önskemål.

Whatagraphs bästa funktioner

Länka och redigera hundratals rapporter samtidigt på några sekunder

Se alla kundmått på fliken Översikt.

Alla Whatagraph-instrumentpaneler är interaktiva och live.

Begränsningar för Whatagraph

Flera användare uppger att de haft problem med Whatagraphs kundtjänst.

Andra användare säger att det är svårt att bygga egna moduler.

Priser för Whatagraph

Professional: 223 $/månad för fem användare

Premium: 335 $/månad för 10 användare

Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter

Whatagraph-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (80 recensioner)

Överträffa dina milstolpar med ClickUp

Det är inte alltid lätt att jobba på en digital marknadsföringsbyrå, men det finns inget mer givande än att se att ditt hårda arbete ger resultat. Förenkla kundrapporteringsprocessen genom att välja ett allt-i-ett-rapporteringsverktyg som hjälper både dig och dina kunder att övervaka kampanjens resultat.

Det finns många alternativ på marknaden, men ClickUp är det enda verktyget för kundrapportering som kombinerar mallar, tidrapportering, fakturering och mycket mer i en och samma plattform.

Vi vet att du förmodligen har en rejäl MarTech-stack – varför inte effektivisera allt genom att byta till ClickUp?

Prova själv: Registrera dig för ett ClickUp Free Forever-konto nu!