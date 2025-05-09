De 10 bästa automatiserade verktygen för kundrapportering för marknadsföringsbyråer 2025

#AgencyLife är en berg-och-dalbana. Som proffs inom digital marknadsföring vet du hur viktigt det är att bygga upp en god relation med dina kunder för att klara av svackorna och fira framgångarna.
Oavsett om du arbetar för B2B- eller B2C-kunder är det viktigt att regelbundet bevisa din marknadsföringsbyrås värde. Det sista du vill är att kunderna säger: "Vad betalar jag er för egentligen?"
Kundrapporter visar de kvantitativa och kvalitativa resultat du genererar för kunderna. Att lämna in regelbundna rapporter visar ditt värde och övertygar även de mest kräsna kunderna att stanna kvar hos dig.
Att skapa kundrapporter är tidskrävande, men med rätt programvara kan du spara mycket tid. I den här guiden förklarar vi hur programvara för kundrapportering fungerar, vad du bör leta efter i ett automatiserat verktyg för kundrapportering och våra 10 favoritverktyg för kundrapportering 2025. ?
Vad är kundrapportering?
Kundrapportering är en metod för att ge kunderna regelbundna uppdateringar om marknadsföringskampanjers resultat och mätvärden. Rapporterna hjälper kunderna att förstå värdet de får från digitala marknadsföringsbyråer. Du kan också använda rapporterna som ett verktyg för att förklara eventuella justeringar i dina marknadsföringsstrategier och dina framsteg mot kundens mål.
Som byråproffs måste du vara en mästare på både marknadsföring och hantering av relationen mellan byrån och kunden. Kundhantering är knepigt, men regelbunden rapportering bygger förtroende och hjälper dig att få kundens stöd. ?
Om dina kunder bombarderar dig med frågor eller tenderar att glömma alla framsteg du har gjort, kan du lugna dem genom att lämna in regelbundna rapporter. Du kanske till och med kan motivera prisökningar om du har en dokumenterad historia av stabila resultat – vilket dina utmärkta kundrapporter visar.
Vad ska du leta efter i automatiserad programvara för kundrapportering?
Kundrapporter är en byrås bästa vän. Om du letar efter det bästa verktyget för kundrapportering för jobbet, leta efter programvara med dessa funktioner:
- Smidiga onboarding-funktioner: Första intrycket är viktigt. Välj en kundrapporteringsprogramvara som effektiviserar kundonboarding genom automatisering. Detta ger alla kunder en enhetlig onboarding-upplevelse och säkerställer att ingen information faller mellan stolarna.
- Dra-och-släpp-mallar: Du är marknadsförare, inte utvecklare. Välj kundrapporteringsverktyg som låter dig anpassa mallar utan kod. Oavsett om det gäller framstegsrapporter eller försäljningsrapporter sparar rapporteringsmallar massor av tid.
- Datavisualisering: Dina kunder är affärsmän, inte marknadsförare. De kanske inte förstår det tekniska snacket, så skaffa ett automatiserat verktyg för kundrapportering som erbjuder visualisering. Lägg bara in dina kunders data och skapa lättförståeliga grafer som dina intressenter kommer att älska.
- Mätvärden och rapportering: Nyckeltal (KPI) och mål och nyckelresultat (OKR) är ett måste i alla kundrapporter. Oavsett om det handlar om SEO-rankningar, konverteringsfrekvenser, CTR eller andra viktiga mätvärden måste dina rapporter i hög grad baseras på kvantitativa resultat. Vissa rapporteringsprogram erbjuder interaktiva widgets i realtid som ger kunderna en bättre förståelse för aktuella resultat.
- White label-rapporter: Visst, du använder ett verktyg från tredje part för att generera rapporten, men du vill väl ha ditt namn på rapporten? Välj en programvara för kundrapportering som möjliggör anpassade rapporter.
De 10 bästa verktygen för kundrapportering för marknadsföringsbyråer
Du vet vad du ska leta efter i ett verktyg för kundrapportering, men vem har tid att söka igenom internet efter pålitliga alternativ?
Oroa dig inte – vi har gjort research åt dig. Dessa 10 verktyg kommer att effektivisera kundrapporteringsprocessen, spara tid och öka kundlojaliteten.
1. ClickUp
Använd ClickUp Dashboards för att spåra alla dina kunders behov och framsteg i realtid. Tänk på det som ditt 100 % anpassningsbara kontrollcenter för alla dina marknadsföringsinsatser.
Men vi vet att byråarbete inte bara handlar om att uppnå resultat – du måste också bygga upp äkta relationer med dina kunder. ClickUp CRM är ett utmärkt verktyg för kundrapportering som hjälper dig att hantera och utveckla kundrelationer parallellt med dina uppgifter, mätvärden och kundkommunikation. Spåra kundnöjdhet, historiska datapunkter och mycket mer i listvy, tabellvy och Kanban-tavla för att se exakt var varje konto står. ?
Om du fakturerar kunderna baserat på arbetade timmar kan du använda ClickUps tidrapportering för att enkelt spåra alla teammedlemmars tid per projekt och uppgift. Du kan till och med använda tidrapporteringsdata för att skapa kostnadsberäkningar och spåra dina projektbudgetar.
ClickUps bästa funktioner
- Använd mallen för ClickUp-projektstatusrapport för att spara tid när du skapar och formaterar rapporter.
- Sätt upp mål, identifiera flaskhalsar och fördela resurser inom ClickUp Dashboards.
- Dela en länk till varje kunds arbetsyta för att visa deras resultat i realtid.
- Använd ClickUp CRM för att logga alla kundinteraktioner, mätvärden som kundens livstidsvärde och mycket mer.
- Integrera e-postmeddelanden och uppgifter med ClickUp CRM för att snabbt få en överblick över varje kund.
Begränsningar i ClickUp
- ClickUp har så många funktioner att nybörjare ibland kan tycka att plattformen är skrämmande.
- Vissa funktioner, som ClickUp AI, är endast tillgängliga för betalkonton.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 700 recensioner)
2. Klipfolio
Klipfolio är ett dashboardverktyg som ansluter till flera datakällor. Om dina kunder vill se statistik i realtid är detta rätt verktyg för jobbet.
Vi gillar att Klipfolio har robusta åtkomstbehörigheter så att du kan anpassa vilka användare, team och avdelningar som har åtkomst till och kan redigera data.
Klipfolios bästa funktioner
- Anslut Klipfolio till en SQL-databas, JSON-filer och mer
- Välj färdiga mätvärden eller skapa anpassade KPI:er med PowerMetrics.
- Dela instrumentpaneler via e-post, PDF eller via webben
Klipfolios begränsningar
- Vissa användare säger att kunsk apsbasen är föråldrad.
- Andra användare säger att teknisk kunskap krävs för att anpassa kopplingar.
Priser för Klipfolio
- Gratis
- Go: 125 $/månad
- Pro: 300 $/månad
- Företag: 800 $/månad, faktureras årligen
Klipfolio-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)
3. Databox
Databox är ett mobilvänligt dashboardverktyg som låter dig skapa anpassade dashboards utan några kodningskunskaper. Vi gillar de robusta meddelandereglerna, som varnar dig om en kunds mätvärden sjunker under en viss tröskel – ett måste för alla som hanterar dussintals kunder samtidigt. ??
Använd funktionen Databox Scorecard för att generera automatiska kundrapporter dagligen, veckovis eller månadsvis. Du kan också automatiskt skicka rapporter till kunder via e-post eller Slack, vilket sparar mycket tid.
Databox bästa funktioner
- Skapa jämförelsegrupper för att jämföra kundernas resultat med deras konkurrenter.
- Spåra och visualisera tusentals mätvärden samtidigt
- Använd Dashboard Designer för att hämta mätvärden, visualisera dem och anpassa rapportens utseende utan någon kodning.
Databox begränsningar
- Databox har inte så många direkta integrationer, vilket innebär att användarna ofta måste förlita sig på verktyg som Zapier.
- Vissa användare säger att Databox datakällans anslutningar inte är intuitiva.
Priser för Databox
- Gratis för tre användare
- Startpaket: 47 $/månad för fem användare
- Professional: 135 $/månad för 15 användare
- Tillväxt: 319 $/månad för obegränsat antal användare
- Premium: 799 $/månad för obegränsat antal användare
Databox-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 180 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (190 recensioner)
4. Workzone
Workzone är ett kundportalverktyg som ger dig webbaserad åtkomst inte bara till mätvärden utan också till alla filer och projekt för varje kund. Dela dokument med kunder, samarbeta med ditt team och registrera kundgodkännanden i Workzone-portalen.
Workzone innehåller även projektledningsverktyg tillsammans med dina kundrapporter, så det blir mycket enklare att hantera dina uppgifter samtidigt som du spårar kundstatistik.
Workzones bästa funktioner
- Workzone låter dig skapa kundportaler med vit etikett.
- Skapa en gruppkalender för varje kund för att förenkla schemaläggningen.
- Dela enkelt feedback med det visuella markeringsverktyget
- Mallar för kundportaler för att komma igång
Begränsningar i arbetszonen
- Vissa användare tycker att gränssnittet är föråldrat och inte intuitivt.
- Andra användare säger att det ibland förekommer förseningar och tekniska problem.
Priser för Workzone
- Team: 24 $/månad per användare
- Professional: 34 $/månad per användare
- Enterprise: 43 $/månad per användare
Betyg och recensioner på Workzone
- G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 190 recensioner)
5. TapClicks
TapClicks är en programvarusvit som består av flera verktyg, men det är också ett ganska robust verktyg för kundrapportering. Generera automatiskt kundrapporter för flera datakanaler, som sökning, sociala medier, display och till och med TV.
Genom att prenumerera på TapClicks får du också tillgång till andra lösningar i sviten, inklusive analysverktyg, datapipelines, automatisering av arbetsflöden och automatisering av orderinmatning.
TapClicks bästa funktioner
- TapClicks integreras med Google Sheets, Looker Studio, Google Analytics och mycket mer.
- Skapa webbaserade kundpaneler i realtid
- Skapa anpassade rapportmallar i Report Studio
TapClicks begränsningar
- Vissa användare rapporterar dataavvikelser när de överför data från andra plattformar till TapClicks.
- Andra användare säger att plattformens integrationer är buggiga.
TapClicks prissättning
- Kontakta oss för prisuppgifter
TapClicks betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (310+ recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 170 recensioner)
6. Domo
Domo kan vid första anblicken verka som ett enkelt verktyg för kundrapportering, men är i själva verket ett kraftfullt verktyg för dataanalys. Denna plattform effektiviserar kundrapporteringsprocessen med hjälp av affärsinformation, analyser, dataintegration och strikta säkerhetsprotokoll.
Domo gör självbetjäningsanalyser möjliga. Skapa helt enkelt en instrumentpanel för dina kunder, så visar Domo deras mätvärden i realtid. ?
Domo bästa funktioner
- Behöver du bygga en app? Använd Domos verktyg för att skapa appar med låg kod för att verkligen imponera på dina kunder.
- Konvertera Excel-kalkylblad till visualiserade instrumentpaneler
- Skapa ett anpassat rapporteringsschema för att automatiskt skicka rapporter till kunderna.
Domo-begränsningar
- Vissa användare har svårt att förstå Domos grafikverktyg.
- Andra användare säger att Domo Universitys resurser är ganska tekniska och svåra att följa.
Domo-priser
- Kontakta oss för prisuppgifter
Domo-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 270 recensioner)
7. Raven Tools
Raven Tools är ett dra-och-släpp-verktyg för kundrapportering som automatiserar rapporter för SEO, betalda annonser, sociala medier, e-post och till och med kampanjer för samtalsspårning. Alla rapporter är vitmärkta, så kunderna kommer att tro att ditt företag har utformat dessa fantastiska rapporter internt.
Det har inte flest integrationer, men Raven Tools integreras med över 30 andra plattformar. Om dina kunder använder en begränsad MarTech-stack är detta ett enkelt och prisvärt verktyg för jobbet.
Raven Tools bästa funktioner
- Spåra SEO-rankningar, bakåtlänkar, organisk trafik och mycket mer automatiskt.
- Använd Raven Tools för att utföra SEO-granskningar för kunder
- Hämta data från analysverktyg, sociala medieplattformar och PPC-verktyg.
Begränsningar för Raven Tools
- Användarna säger att vissa funktioner, som rankningsrapporter och sökordsanalys, är svåra att använda.
- Andra användare säger att data ibland är osynkroniserad.
Priser för Raven Tools
- Småföretag: 39 $/månad för två användare
- Startpris: 79 $/månad för fyra användare
- Grow: 139 $/månad för åtta användare
- Thrive: 249 $/månad för 20 användare
- Lead: 399 $/månad för 40 användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Raven Tools betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 120 recensioner)
8. FreshLime
FreshLime marknadsför sig som ett verktyg för kundrapportering för små, lokala företag. Tekniskt sett är det utformat för att användas av företagare själva, men även byråer som hanterar marknadsföring för småföretag kan dra nytta av denna programvara.
Använd FreshLime för att hantera dina kunders online-rykte, öka deras online-synlighet och övervaka deras prestationsmått över tid.
FreshLimes bästa funktioner
- Öka synligheten online genom listningar, generering av recensioner och verktyg för att återengagera kunder.
- FreshLime innehåller användbara verktyg som en chatbot och försäljningshantering.
- FreshLime beräknar dina kunders omdömespoäng och teammedlemmarnas prestationer.
Begränsningar för FreshLime
- FreshLimes rapporteringsfunktioner är inte lika robusta som de andra programvarorna på denna lista.
- Vissa användare tyckte att plattformen var dyr och svår att använda.
Priser för FreshLime
- Kontakta oss för prisuppgifter
FreshLime-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (14 recensioner)
- Capterra: 3,2/4 (4 recensioner)
9. Teamwork
Teamwork är ett populärt verktyg för projektledning och uppgiftshantering för kundrapportering. Marknadsföringsbyråer använder Teamwork för att dela upp stora projekt i genomförbara uppgifter, minska repetitiva arbetsuppgifter och enkelt logga all fakturerbar tid.
Använd Teamwork för att skapa rapporteringspaneler för dina kunder och din byrå. Med tiden kommer du att få en bättre förståelse för hur alla projekt i din pipeline mår.
Teamworks bästa funktioner
- Effektivisera onboarding av nya kunder med Teamworks automatiseringsverktyg för onboarding.
- Spåra ditt teams kapacitet och uppgifter för att minimera flaskhalsar.
- Hantera kundkorrektur och dokument på ett och samma ställe
Begränsningar för teamarbete
- Vissa användare säger att uppgiftsvyerna i Teamwork är svåra att följa.
- Andra användare säger att gränssnittet ibland är trögt.
Priser för Teamwork
- Gratis för alltid
- Startpaket: 8,99 $/månad per användare
- Leverans: 13,99 $/månad per användare
- Grow: 25,99 $/månad per användare
- Skala: Kontakta oss för prisuppgifter
Teamwork-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 1 040 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (810+ recensioner)
10. Whatagraph
Whatagraph genererar enkla marknadsföringsrapporter över flera kanaler med bara några få klick. Detta verktyg för kundrapportering kombinerar flera datakällor för att visualisera data i snygga rapporter som väcker uppmärksamhet.
Istället för att förlita sig på kopplingar låter Whatagraph dig hämta data direkt från varje kunds marknadsföringskällor. Tack vare dess redigerbara widgets kan du fritt anpassa varje rapportmall efter dina önskemål.
Whatagraphs bästa funktioner
- Länka och redigera hundratals rapporter samtidigt på några sekunder
- Se alla kundmått på fliken Översikt.
- Alla Whatagraph-instrumentpaneler är interaktiva och live.
Begränsningar för Whatagraph
- Flera användare uppger att de haft problem med Whatagraphs kundtjänst.
- Andra användare säger att det är svårt att bygga egna moduler.
Priser för Whatagraph
- Professional: 223 $/månad för fem användare
- Premium: 335 $/månad för 10 användare
- Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter
Whatagraph-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (80 recensioner)
