10 gratis mallar för framstegsrapporter i Excel, Word och ClickUp

Mellan att övervaka nästa steg, kontrollera dina medarbetares arbetsbelastning och rapportera tillbaka till intressenterna finns det mycket information att hålla reda på. Och det krävs mer än ett detaljerat mappsystem på din hårddisk för att hålla ordning på allt.

Lösningen börjar med ett standardiserat system för framstegsrapporter som gör det enkelt att samla in och distribuera viktiga uppdateringar om projektledning i rätt tid.

... Men hur skapar man denna standardiserade process? Med en anpassningsbar mall för framstegsrapporter, förstås. 🙂

Mallar för framstegsrapporter ger dig en färdig struktur som sparar tid och minimerar fel när du förbereder dina framstegsrapporter – förutsatt att du vet vilka funktioner du ska leta efter!

Dina specifika projektkrav, aktuella processer och din föredragna kostnadsfria projektledningsprogramvara påverkar vilken mall för framstegsrapport som fungerar bäst för ditt team och ditt användningsfall. Men du behöver inte söka på webben! Vi har allt du behöver för att hitta den bästa mallen för framstegsrapport i just den här artikeln.

Följ med när vi går igenom alla detaljer i projektförloppsrapporter. Hitta viktiga definitioner, funktionsöversikter och tillgång till 10 av de bästa mallarna för förloppsrapporter för dina favoritverktyg.

Vad är en mall för framstegsrapport?

En mall för framstegsrapport är ett färdigt formulär, en sida eller en checklista som används för att konsekvent tillhandahålla detaljerad projektdokumentation i rätt tid. Dessa resurser kan anpassas efter de specifika behoven i ditt projekt eller dina teamprocesser och hanteras vanligtvis av projektledarna som delar dem med medlemmar och intressenter på veckobasis eller månadsbasis.

Mallar för framstegsrapporter är lätta att dela, kopiera och anpassa, vilket eliminerar behovet av att börja om från början varje vecka. Istället kan du helt enkelt kopiera in projektuppdateringarna i ditt anpassade teamdokument och skicka det till dina nyckelpersoner.

Prova Board-vyn i ClickUp Gruppera uppgifterna på din Kanban-tavla efter status, anpassade fält, prioritet och mer i ClickUps tavelvy.

Det är dock inte alla framstegsrapporter som kan delas mellan team och branscher. Din användningsfall, projekttyp och teknikstack avgör vilken mall för projektframstegsrapport som är rätt för dig. Ju snabbare du kan upptäcka de viktigaste skillnaderna och de funktioner som är ett måste, desto snabbare kommer du att nå dina mål och leverera de framstegsrapporter som din chef drömmer om. 💜

Vad kännetecknar en bra mall för projektstatusrapport?

Om inte alla team kan använda samma mallar för framstegsrapporter, hur vet du då vilken mall som är rätt för dig?

För att undvika tidskrävande och frustrerande försök och misstag bör du leta efter följande funktioner när du använder en mall för att skapa framstegsrapporter:

Anpassningsbar och lätt att redigera för att skräddarsy det färdiga dokumentet efter dina behov.

Inbyggda samarbetsfunktioner som som live-redigering och URL-delning för att säkerställa att alla medlemmar och intressenter har tillgång.

Flera vyer för att stödja en lista, Kanban-tavla, Gantt-diagram, tidslinje och andra mycket visuella metoder för att hantera framsteg. för att stödja en lista, Kanban-tavla, Gantt-diagram, tidslinje och andra mycket visuella metoder för att hantera framsteg.

Handlingsbara uppgifter för att hålla medlemmarna ansvariga för kommande punkter och se till att projektet fortskrider. för att hålla medlemmarna ansvariga för kommande punkter och se till att projektet fortskrider.

Flera integrationer för att ge din framstegsrapport mer sammanhang från andra arbetsverktyg för att ge din framstegsrapport mer sammanhang från andra arbetsverktyg

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta.

Dessa fem funktioner kanske är en droppe i havet jämfört med vad du letar efter. Men den goda nyheten är att din mall finns där ute! Tack vare din favoritsökmotor har du tillgång till oändligt många resurser, men varför slösa en timme (eller en dag) på att bläddra igenom sidor med länkar? Börja istället med det bästa. 🤓

10 gratis mallar för framstegsrapporter i Excel och ClickUp

Vi har gjort vår hemläxa för att kunna erbjuda dig de bästa mallarna för framstegsrapporter för ClickUp, Excel och Word. Oavsett vilken programvara du föredrar, vilket användningsområde du har eller vilken arbetsstil du har, har vi den mall för framstegsrapporter som du har letat efter. ✨

1. Mall för projektuppföljning från ClickUp

Projektföljarmall från ClickUp

Saken är den att du förmodligen inte hanterar bara ett projekt åt gången. Att övervaka flera projekt och ännu fler enskilda uppgifter kan vara en skrämmande uppgift i sig. Utan rätt mall för projektstatusrapport kan det vara nästan omöjligt att kommunicera statusen för varje enskilt projekt och det större projektet! Det är det som gör ClickUps mall för projektstatusrapport så värdefull.

Med den här listmallen kan du enkelt gruppera uppgifter efter deras aktuella faser med hjälp av anpassade uppgiftsstatusar som Förberedelse, Produktion och Lansering – med möjlighet att lägga till fler statusar vid behov! Men det är inte allt. Mallen innehåller fyra anpassade fält för:

Projektfas

Projektets varaktighet (i dagar)

RAG (för att kommunicera prioriteringar)

Datum för slutförande

Dessutom får du tillgång till fyra färdiga arbetsflödesvyer för att hantera ditt projekts framsteg från alla vinklar, inklusive ett mycket visuellt Gantt-diagram och en interaktiv Kanban-tavla ordnad efter uppgifter per ansvarig.

Samtidigt kan alla som tittar på rapporten se andra uppgifter som är relaterade till projektet, planera och utföra dem på ett sätt som är logiskt för alla inblandade.

2. Mall för projektstatusrapport från ClickUp

Mall för projektstatusrapport från ClickUp

Projektstatusrapportmallen från ClickUp är den digitala whiteboardmall som dina visuellt inlärande teammedlemmar har efterfrågat! Med hjälp av ClickUps whiteboardfunktion kan ditt team samarbeta för att definiera:

Projektöversikt

Framsteg sedan din senaste rapport

Eventuellt ytterligare stöd eller resurser som behövs för att gå vidare

Viktiga punkter och höjdpunkter i rapporten

Områden som fungerade bra och områden som behöver förbättras

Det är i grunden en mycket visuell och samarbetsinriktad pulsmätning som du kan konsultera under hela projektet för att rapportera om dess framsteg – utan att behöva kopiera ett nytt dokument varje vecka.

Eftersom den här mallen är utformad för ClickUp Whiteboards kan du komplettera diagrammet tillsammans med ditt team med hjälp av live-redigering, se vem som tittar på din tavla, bädda in media- och webbplatskort från annan programvara och konvertera text direkt till genomförbara uppgifter. Whiteboards är verkligen varje projektledares drömverktyg. 🏆

3. Mall för framstegsrapport från ClickUp

Mall för framstegsrapport från ClickUp

Mallen för framstegsrapport från ClickUp är den perfekta utgångspunkten. Se denna mall som riktmärket för att jämföra alla andra mallar för framstegsrapporter – den är så mångsidig! Mallen drivs av ClickUps dynamiska inbyggda dokumentredigerare, ClickUp Docs, och har alla viktiga funktioner du behöver för att skapa och optimera dina processer för framstegsrapportering.

Denna enkelsidiga rapport är indelad i tydliga avsnitt för att fastställa vem, vad, var och när för det projekt du arbetar med. Den är formaterad för att hjälpa dig att snabbt få en översikt över de viktigaste uppdateringarna så att både projektteamet och externa intressenter hålls informerade om läget och vad som behöver göras härnäst.

När du bläddrar nedåt på sidan uppmanas du att dela projektets status, alla milstolpar som har uppnåtts hittills och alla nödvändiga nästa steg – allt som dina intressenter vill veta. Det finns också möjlighet att markera eventuella problem som dyker upp och viktig information för alla som läser projektets framstegsrapport för första gången.

4. Mall för kampanjrapport från ClickUp

Mall för kampanjrapportering från ClickUp

Låt oss nu dyka in i detaljerna efter användningsfall – vi börjar med mallen för kampanjrapporter från ClickUp! Det finns massor av variabler att ta hänsyn till när du driver och hanterar dina reklamkampanjer. Till skillnad från mjukvaruutveckling eller introduktion av nya medarbetare spelar kostnad och realtidsprestanda en viktig roll under hela kampanjen. Om ett element inte går hem hos din målgrupp är det dags att byta riktning.

Denna ClickUp Doc-mall gör det enkelt att underhålla dessa element med ett formaterat dokument som hjälper dig att välja vilka projekt-OKR som ska övervakas, hålla koll på kostnader, hantera intäkter och mycket mer. Du kan till exempel snabbt visualisera hur mycket av din kampanjbudget som redan har spenderats hittills och hur mycket intäkter den investeringen har genererat. Du kan också visa ett diagram över klick och konverteringar för att identifiera viktiga trender.

Använd denna mall för att övervaka kampanjens annonseffektivitet och resultat, både för att dela med andra intressenter och för att göra justeringar efter behov för maximal avkastning på investeringen.

5. Mall för produktionsuppföljning från ClickUp

Mall för produktionsuppföljning från ClickUp

Videor är några av de mest komplexa projekten som de flesta marknadsförings- och kommunikationsteam tar sig an. De kräver ett nära samarbete mellan flera teammedlemmar och ibland månader av planering, genomförande och efterproduktion för att publicera den slutliga produkten.

Den processen blir ännu mer komplicerad när du övervakar produktionen av flera videor samtidigt – då kommer ClickUps mall för produktionsuppföljning väl till pass.

Denna omfattande mall tillämpar fem anpassade uppgiftsstatusar, 11 anpassade fält och sex projektvyer på din arbetsyta. I standardvyn Lista visas varje video som en uppgift som kan organiseras efter aktuell status. För att hantera din produktionsplan navigerar du till kalendervyn för en visuell representation av din publiceringsfrekvens.

För övergripande produktionsframsteg kan du använda den fördefinierade tavelvyn för att se anpassade fält i praktiken. På din Kanban-tavla hittar du viktig information som kundgodkännanden, storyboard-länkar, produktionstyper, briefs och ytterligare resurser för mer kontext på ett ögonblick. Detta ger en strömlinjeformad översikt samtidigt som det tillhandahåller de detaljer som behövs för att få videorna färdiga i tid och enligt specifikationerna för publicering.

💡 Proffstips: Lär dig hur du använder ClickUp Dashboards för att förbättra dina framstegsrapporter!

6. Mall för HR-projektrapport från ClickUp

HR-rapportmall från ClickUp

En av de viktigaste HR-processerna är att utvärdera nya medarbetare efter de första 30, 60 och 90 dagarna av deras anställning. HR-rapportmallen från ClickUp hjälper dig att göra just det. Använd det enkla ClickUp Doc för att ange medarbetarinformation och notera sedan var dina nyanställda kan behöva ytterligare utbildning eller handledning.

Mallen på en sida innehåller avsnitt för flera granskningsperioder, så att du kan följa framstegen över tid. Resultatet är en mer strömlinjeformad process som säkerställer att nya medarbetare i din organisation lyckas med sin introduktion.

7. Mall för start, stopp, fortsätt av ClickUp

Mall för start, stopp och fortsättning från ClickUp

Varje projekt har viktiga beslutspunkter där du måste avgöra om aktuella uppgifter är värda att påbörja, fortsätta eller avbryta. Mallen Start Stop Continue från ClickUp hjälper dig att hålla reda på just dessa beslut.

För varje område kan du lägga till virtuella klisterlappar med uppgifter som behöver åtgärdas enligt beskrivningen i det avsnittet. Med tiden kan du enkelt flytta runt klisterlapparna efter behov. Slutligen säkerställer användbar färgkodning att det alltid är enkelt att se vad ditt team behöver fokusera på eller sluta göra.

Prova dessa mallar för att stoppa, starta och fortsätta!

8. Mall för månatlig verksamhetsrapport från ClickUp

Mall för månatlig verksamhetsrapport från ClickUp

Låt oss ta ett steg tillbaka och se på helheten. Om du startar ett företag eller lanserar en ny produkt behöver viktiga intressenter ha grundläggande information om hur lanseringen fortskrider. Mallen för månatlig verksamhetsrapport från ClickUp hjälper till att förenkla processen.

Denna ClickUp Doc-mall ger en enkel översikt över nödvändiga ändringar av omfattningen, leveranser och kapacitetsfrågor. Den gör det också möjligt att markera det arbete som slutförts under en viss månad, vilket ger medlemmar och intressenter en inblick i hur verksamheten presterar och vad som behöver göras härnäst.

Prova ClickUp Brain Be ClickUp Brain att omedelbart generera en rapport åt dig.

9. Gantt Excel-mall för projektrapport för Excel

Mall för framstegsrapport för Excel via Gantt Excel

För alla er som föredrar traditionella kalkylblad är denna kostnadsfria mall för framstegsrapporter i Excel något för er. 💜

Ett försättsblad ger plats för grundläggande information, inklusive ett färgkodssystem för trafikljus som visar övergripande status, omfattning, budget och tidsplan.

Därifrån hittar du ett mer detaljerat Gantt-diagram med de enskilda uppgifterna som ledde till större bedömningar. På så sätt kan intresserade intressenter och teammedlemmar hålla sig till den bredare översikten eller fördjupa sig i detaljerna efter behov.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

10. Mall för veckorapport i Microsoft Word

Mall för framstegsrapport för Word via Microsoft 365

Mallen för framstegsrapport för Microsoft Word hjälper projektledare att när som helst redovisa status, projektsammanfattning, budgetöversikt och risker relaterade till ditt projekt. Mallen är enkel, med lättredigerade avsnitt som hjälper dig att ge en bild av projektets hälsa över tid. Dessutom kan du anpassa temat så att det passar ditt varumärke.

Hur man ger feedback på framstegsrapporter

Nu när du har mallar för framstegsrapporter kan vi prata om hur man ger (och får) feedback på framstegsrapporter. Här är några tips för att göra processen så smidig och produktiv som möjligt:

1. Ge konkreta bevis

När du ger feedback på framstegsrapporter är det viktigt att ge konkreta bevis som stöder dina kommentarer. Istället för att säga "den här rapporten är inte tillräckligt detaljerad" kan du till exempel ge specifika exempel på information som saknas eller som skulle kunna förbättras med mer detaljer. Detta hjälper mottagaren att förstå exakt vad som behöver åtgärdas och hur.

2. Fokusera på lösningar

När du ger feedback är det viktigt att fokusera på lösningar istället för att bara påpeka problem. Ge förslag på hur framstegsrapporten kan förbättras eller ta itu med eventuella problem som har tagits upp.

3. Var punktlig

Det är viktigt att ge feedback i rätt tid. Om du väntar för länge med att dela med dig av dina tankar kan det leda till att samma problem upprepas i framtida framstegsrapporter, vilket kan bromsa projektets framsteg.

4. Uppmuntra öppen kommunikation

Uppmuntra öppen kommunikation mellan teammedlemmarna när ni diskuterar framstegsrapporter. Detta säkerställer att alla är på samma sida och gör det möjligt att snabbt ta itu med eventuella frågor eller problem.

5. Erkänn insatsen

Se till att uppmärksamma det arbete som lagts ner på att skapa framstegsrapporten, även om det finns områden som behöver förbättras. Detta motiverar teammedlemmarna och visar dem att deras arbete uppskattas.

6. Var specifik

När du får feedback på dina egna framstegsrapporter, be om specifika exempel eller förslag på förbättringar. Detta hjälper dig att bättre förstå hur du kan förbättra framtida rapporter och säkerställer att alla är på samma sida.

7. Var öppen för förändring

Var öppen för förändringar och villig att justera dina framstegsrapporter utifrån feedback. Att vara öppen för förändringar förbättrar rapportens totala effektivitet och säkerställer att den korrekt återspeglar projektets framsteg.

Spåra framgångar med en gratis mall för framstegsrapport

Du känner väl till det gamla talesättet om att fokusera på framsteg snarare än perfektion? På ClickUp tror vi på framsteg mot perfektion – och rätt mall för framstegsrapport är det första steget för att uppnå det!

Att investera tid i en mall för framstegsrapporter är ett enkelt tillägg till ditt produktionsflöde som håller alla uppdaterade om projektets status. Alla mallarna ovan ger dig en bra start, särskilt den anpassningsbara mallen från ClickUp.

Få tillgång till alla mallar som listas ovan och över 1 000 fler från ClickUps omfattande mallbibliotek, plus hundratals avancerade projektledningsfunktioner, massor av integrationer och mycket mer när du registrerar dig för ClickUp idag!