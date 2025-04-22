10 gratis mallar för One Pager för att skriva företagspresentationer

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en One-Pager-mall?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En One Pager-mall är ett förformat, anpassningsbart dokument på en sida som du kan använda som guide för att skapa en professionell sammanfattning av ditt företag, din produkt eller din tjänst. " } } ] }

Har du någonsin känt att du kämpar mot klockan för att få ihop en förstklassig One Pager för din presentation eller ditt förslag?

Som marknadsföringschef förstår jag det! Men det är dags att lägga dessa bekymmer åt sidan! One Pager-mallar kan göra pitchskrivandet snabbt, smidigt och fantastiskt. ✨

Jag vet att det kan kännas överväldigande att skriva en företagspresentation. Därför har jag gjort grovjobbet åt dig och sammanställt en lista med 10 kostnadsfria exempel på One Pager-mallar som hjälper dig att få fotfäste hos potentiella kunder eller investerare.

Vad är en One Pager-mall?

En One Pager-mall är ett förformat, anpassningsbart dokument på en sida som du kan använda som guide när du skapar en professionell sammanfattning av ditt företag, din produkt eller din tjänst.

Det finns även mallar för en-sida-webbplatser som hjälper dig att skapa en landningssida eller webbsida. Genom att stärka din närvaro online kan du bli det bästa resultatet på en sökmotor som Google!

Typ och format på en One Pager varierar beroende på hur de ska användas och vem som ska läsa dem.

När du behöver skapa en övertygande företagspresentation eller använda en mall för affärsförslag, kan One Pager-mallar fungera som en mall som hjälper dig att presentera rätt information i ett övertygande format.

Du kan använda One Pager för att skapa olika presentationer, till exempel:

Årsöversikter

Produktbeskrivningar

Projektförslag

Tjänsteerbjudanden

Programförslag

Kommersiella partnerskapspitchar

Sammanfattningar

Affärsplaner

Granska flera One Pager-mallar, som de nedan, innan du väljer den som passar bäst för din situation.

Vad kännetecknar en bra One Pager-mall?

Bra One Pager-mallar hjälper dig att presentera viktiga punkter i ett strukturerat och överskådligt format. De presenterar detaljerad information om ditt företag, program, projekt eller tjänst utan att överväldiga läsaren.

Här är fem saker att tänka på när du väljer One Pager-mallar:

Enkelhet : Skapar en presentation som är tydlig och lättläst.

Struktur : Håller informationen organiserad så att läsaren snabbt kan hitta det de behöver.

Stil : Visar viktiga punkter i ett format som är professionellt, attraktivt och lätt att överblicka.

Skalbarhet : Passar alla projektstorlekar

Delbarhet: Exporterar till format som ditt team och dina målgrupper enkelt kan komma åt.

Bra One Pager-mallar ger dig också platshållare för standardinformation om företaget och personuppgifter som telefonnummer, adresser, e-postadresser, sociala mediekonto och en uppmaning till handling.

De bästa One Pager-mallarna hjälper dig att ta fram en företagspresentation eller ett affärsförslag som är tydligt, välorganiserat och lättillgängligt för din målgrupp.

Dessa One Pager-mallar hjälper dig att lyfta fram de viktigaste punkterna i alla säljargument eller förslag som du vill presentera.

10 gratis mallar för One Pager

Här är 10 mallar för One Pager. Du kan anpassa varje mall för att skapa presentationer, huvudidéer, förslag och sammanfattningar för nästan alla typer av projekt.

Du kan också ändra de olika mallarna för att lyfta fram de viktigaste huvudidéerna i dina One Pagers. Och det bästa av allt? Du får dessa mallar helt gratis.

1. ClickUp-mall för projektledning på en sida

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för projektledning på en sida

Framhäv de viktigaste punkterna i vilket projekt som helst på nolltid med mallen för projektledning från ClickUp. ⚡

Denna mall på en sida innehåller alla viktiga aspekter och avsnitt du behöver för att utveckla en vinnande presentation, inklusive projektmål, tidsplan, viktiga leveranser, huvuduppgifter och milstolpar.

Anpassade vyer och statuskategorier i One Pager för företag hjälper dig att hålla koll på den information som är viktigast för dig:

Planeringsfas: Hjälper dig att brainstorma idéer och sätta upp uppgifter

Kalendervy: Hjälper dig att planera när uppgifter ska slutföras

Projektplanvy: Gör det möjligt att granska och justera uppgifter

Status: Statuserna Pågående, Att göra eller Klar visar exakt var uppgifterna befinner sig i processen.

Projektlednings-One Pager är lätt att använda, anpassningsbar och kan delas med alla som behöver information om projektet.

2. ClickUp årsrapportmall

Ladda ner den här mallen ClickUp årsrapportmall

Årsrapportmallen från ClickUp är ett dokument på en sida som hjälper dig att sammanfatta ditt företags årliga mål i en överskådlig layout som ser bra ut på mobila enheter.

Det hjälper dig att skissa upp dina årliga prioriteringar och anpassa enskilda uppgifter till större mål. Inget mer förvirring eller spridd information! Denna kostnadsfria affärssida ger dig en kristallklar bild av ditt företags strategi, kärnvärden, mission och mycket mer.

Den har till och med separata avsnitt för globala och avdelningsspecifika prioriteringar, så att alla kan bidra till att skapa en helhetsbild.

Dessutom främjar det transparens och ansvarsskyldighet genom att inkludera mål och nyckeltal (OKR) för varje prioritet.

Säg adjö till överväldigande rapporter och välkomna en koncis, motiverande översikt tack vare gratis mallar som denna. 👋

One Pager för företag hjälper ditt team att förstå "varför" bakom dina mål, vilket främjar en känsla av mening och samstämmighet.

Eftersom du redan granskar de årliga försäljningssiffrorna kan det också vara ett bra tillfälle att uppdatera dina varumärkeshanteringsstrategier eller din affärsplan för att öka din försäljning och dina vinster under det kommande året.

3. ClickUp-mall för produktbeskrivning

Ladda ner denna mall ClickUp-mall för produktbeskrivning

Produktbeskrivningsmallen från ClickUp hjälper dig att organisera och effektivisera produktutvecklingsprocessen så att du kan genomföra en mer framgångsrik lansering.

Det kan också hjälpa dig att snabbare ta produkterna genom utvecklingsfasen!

Om du ska presentera produkter för potentiella kunder kan det också vara ett bra tillfälle att välja en pålitlig CRM-marknadsföringsprogramvara som gör det möjligt för dig och dina teammedlemmar att samla in och registrera kundinformation i takt med att ni växer.

Den kostnadsfria One Pager-mallen för företag samlar dina produktspecifikationer, feedback och relaterade uppgifter på ett och samma ställe. Du kan använda omedelbara formateringsanpassningar som inbäddning av länkar och dokumenttaggar för att göra det enkelt för dina marknadsförings- och säljteam att förstå produkten utifrån denna enda sida.

Med kommentarer och tilldelade kommentarer kan ditt team behandla denna enda sida som ett huvudkontor medan de arbetar sig igenom produktutvecklingsprocessen. Öka produktiviteten, förbättra samarbetet och påskynda din produktutvecklingsprocess med ClickUps produktbeskrivningsdokument.

Kom igång redan idag och upplev kraften i organiserat teamarbete!

Behöver du förbättra hela din produktrapporteringsprocess? Prova att använda affärsmallen i kombination med försäljningsrapportmallarna för en heltäckande strategi som hjälper dina teammedlemmar att organisera de viktigaste detaljerna om din produkt.

4. ClickUp-mall för marknadsföringsprojektbeskrivning

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för marknadsföringsprojekt

Mallen för marknadsföringsprojekt från ClickUp fungerar som en företagspresentation på en sida som hjälper dig att sammanfatta viktig information för att göra ditt marknadsföringsprojekt framgångsrikt.

Den används för att kommunicera projektmål, målsättningar och information om målgruppen. Den spårar också uppgifter och deluppgifter.

Skapa en One Pager för marknadsföringsprojekt med denna mångsidiga mall som hjälper alla att fokusera på gemensamma mål.

Mallen innehåller anpassningsbara fält för avdelningar, leveranser, målgrupp och eventuell kompletterande dokumentation, så att du enkelt kan anpassa den efter dina behov.

Om du gillar den här mallstilen kan du kolla in våra andra mallar för projektbeskrivningar, som hjälper dig att göra din nästa One Pager eller projektbeskrivning till en succé.

5. Mall för tjänsteförslag från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för tjänsteförslag

Förstärk kvaliteten och kompetensen hos din tjänst med tjänsteförslagsmallarna från ClickUp. Denna One Pager är gratis och hjälper dig att bygga förtroende hos kunderna.

One Pager-mallar som denna ger dig till exempel utrymme för att inkludera detaljer som kontaktinformation, företagsbakgrund, projektbeskrivning, projektomfattning, leveranser, beroenden och betalning.

Med det kostnadsfria verktyget för tjänsteförslag kan du också anpassa formateringen med inbäddade bilder och teckensnittsändringar.

Med hjälp av ClickUp Services Proposal Template kan du snabbt utarbeta ett tydligt, koncist och övertygande förslag, så att du kan få fler kontrakt! 🎉

6. Mall för programförslag från ClickUp

Programförslagsmallen från ClickUp hjälper dig att presentera en kort pitch för nästan alla typer av program

Programförslagsmallen från ClickUp hjälper dig att sammanfatta den information och de krav du behöver för att presentera ditt nästa program.

Du kan använda den för att skapa ett nyhetsbrev som förklarar ditt program, dina mål och din budget, och dela bilder av reklammaterial som flygblad, T-shirts eller annonser.

Använd den här mallen för att skriva en välplanerad, välunderbyggd och väl genomförd sammanfattning som du kan dela med potentiella investerare eller intressenter. One-pagers har aldrig varit så enkla.

7. ClickUp-mall för kommersiellt förslag

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för kommersiellt förslag

Vill du föreslå andra företag för partnerskap? ClickUps mall för kommersiella förslag kan hjälpa dig att nå dit med sin enkla men effektiva layout för alla dina One Pager-dokument.

Denna kostnadsfria mall hjälper dig att skapa en professionell företagsöversikt som du kan använda för att presentera partnerskap. Använd den för att visa upp dina tillgångar! Låt andra företag veta varför du och ditt team är värda investeringen.

One Pager-mallen innehåller allt du behöver för att ta fram ett övertygande affärsförslag, imponera på dina kunder och säkra viktiga samarbeten.

8. ClickUp-mall för projektförslag på whiteboard

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för projektförslag på whiteboard

Utveckla förslag med lätthet tack vare Project Proposal Whiteboard Template från ClickUp.

Denna whiteboardmall är utformad för att hjälpa dig att förbereda ett nytt projektförslag som löser ett problem eller tillgodoser ett organisatoriskt behov.

Framhäv dina viktigaste punkter och visa upp hela teamets prestationer som en digital whiteboard på en sida.

Detta whiteboardformat gör det möjligt för intressenter och teammedlemmar att ställa frågor och svara på frågor i dokumentet. Och du kommer att älska designen med klisterlappar som gör programdetaljer och samarbete roligt!

Företag på företagsnivå kan överväga att använda samarbetsverktyg för företag som kan hantera inmatning och kommunikation för mycket större team.

One-pagers som denna ger ditt team det utrymme det behöver för att utveckla förstklassiga förslag. Den innehåller också supercoola funktioner som låter dig spåra sprintplanering, brainstorma koncept och samarbeta och arbeta tillsammans med hela teamet.

Gör dig redo att imponera på din publik med välgjorda dokument som lyfter fram din expertis och visar hur du kan tillgodose organisationens behov.

9. Word-mall för affärsplan på en sida

Skapa en anpassad sammanfattningssida med Word-mallen för affärsfall på en sida

Publicera en snygg sammanfattning med hjälp av Word One-Pager Business Case Template från Template.net.

Du kan skriva ut denna affärssammanfattning eller ladda ner dina dokument som Word-dokument, Google-dokument eller Apple-sida.

När det gäller Template.nets One Pager-mallar är dessa endast tillgängliga för Pro-medlemmar.

10. Powerpoint One Pager-mall från SlideModel

Via SlideModel

Förenkla introduktionen av ditt startup-företag med One Pager PowerPoint-mallen från SlideModel.

När du pratar med potentiella investerare är varje sekund viktig. Genom att ta fram en tydlig och koncis One Pager visar du att du respekterar deras tid. Det ökar också chansen att de tar dig på allvar.

Denna PowerPoint-mall för en sida, utformad för nystartade företag, har ett tredelat format som hjälper dig att skapa sammanfattningar av viktig information om ditt nystartade företag. Och denna mall för en sida sammanfattar allt i en presentation som är attraktiv, lättläst och professionell.

Av One Pager-mallarna innehåller den här flera avsnitt som hjälper dig att visa alla viktiga punkter relaterade till ditt startup-företag, inklusive presentation av ditt team, översikt över verksamheten, mission, målmarknad, ekonomi, produkter och prestationer.

Du kan även kombinera PowerPoint-mallen med mallar för produktlanseringar för att täcka alla dina behov.

Någon som vill ha mallar för One Pager?

I en värld där tid är avgörande kommer mallar för en sida till undsättning.

One-pager-mallar guidar, strukturerar och effektiviserar dina presentationer och förslag. Oavsett om du vill skapa koncisa sammanfattningar, produktbeskrivningar eller årliga mål hoppas vi att dessa praktiska One-pager-exempel gör det enkelt för dig.

Välj mallarna som hjälper dig att skapa de One Pager-dokument du behöver utifrån vad du planerar att presentera och vem du ska presentera det för. Tänk på att de bästa One Pager-mallarna är enkla, strukturerade och lätta att dela.

Din nästa framgångsrika presentation på en sida kanske bara är en mall bort. Varför vänta? Gör dig redo och kom igång med ClickUp-mallarna idag!