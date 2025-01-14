De 10 bästa mallarna för affärsförslag för 2025

Det är ingen hemlighet att företag som följer en välstrukturerad affärsplan har större sannolikhet att lyckas.

Cirka 70 % av de företag som lyckats överleva i fem år följer en strategisk plan. När det gäller företag i startfasen har företag med en affärsplan 7 % högre sannolikhet för hög tillväxt än företag utan en utvecklad plan.

Precis som affärsplaner är affärsförslag avgörande för ett företags hållbarhet. Starka affärsförslag kan hjälpa dig att vinna kunder, partners, affärsavtal och mycket mer.

Om du vill ta ditt företag till nästa nivå, läs vidare för att lära dig mer om affärsförslag, deras fördelar samt verktyg och mallar som hjälper dig att förverkliga din affärsidé!

Vad är en mall för affärsförslag?

En affärsförslag är ett formellt dokument där du presenterar information om ditt företag som är relevant för din potentiella kund. Det är i huvudsak ett dokument som innehåller standardinformation, såsom tidsplaner, budgetar och projektomfattning, för att ge potentiella kunder och affärspartners en detaljerad översikt över ditt förslag.

Det finns många olika områden där du kan använda ett effektivt affärsförslag för att uppnå dina mål och inleda fantastiska samarbeten. Välkonstruerade förslag kan hjälpa dig att vinna viktiga affärer som kan ta ditt företag till nästa nivå och öppna upp nya möjligheter.

Du kan till exempel använda en affärsförslagsmall om du har en marknadsförings- eller designbyrå och vill dela med dig av dina tjänster eller helt enkelt letar efter ett jobb inom något område. Du kan också använda en affärsförslagsmall för projektledningsändamål, till exempel för att presentera en ny projektidé eller en föreslagen lösning på ett problem för intressenter och kunder.

Innan vi går vidare är det viktigt att veta att ett affärsförslag inte är samma sak som en affärsplan. Titta på bilden nedan för att förstå skillnaden mellan de två:

Affärsplan kontra affärsförslag via Extol Agency

10 av de bästa mallarna för affärsförslag

Låt oss nu ta en titt på 10 olika mallar för affärsförslag som du kan använda för att imponera på dina intressenter och vinna potentiella kunder!

1. ClickUp-mall för affärsförslag

Använd ClickUp Business Proposal Template från ClickUp för att göra det enklare än någonsin att skapa förslag som sticker ut.

Den första på listan är affärsförslagsmallarna från ClickUp.

Denna mall innehåller inte bara fördefinierade listvyer över steg och prioriteringar i affärsförslag med viktiga anpassade fält som hjälper dig att skapa ditt eget affärsförslag, utan erbjuder även e-postmallar i ClickUp Docs som hjälper dig att effektivisera och perfekta dina utåtriktade meddelanden.

Om du behöver mer hjälp för att komma igång kan du läsa startguiden som medföljer mallen. Denna affärsförslagsmall är självklart välkomponerad och redo att användas för att vinna fler affärer.

2. ClickUp-mall för kommersiella förslag

Denna mall för affärsförslag i ClickUp Docs hjälper företag att presentera sina erbjudanden för andra företag på ett effektivt sätt för att få till stånd samarbeten.

Mallen för affärsförslag från ClickUp kan hjälpa dig att skapa en stark affärsöversikt för att visa kunderna exakt vad som gör dig och ditt team till det bästa valet för att hantera projektet.

Denna mall för affärsförslag finns tillgänglig i ClickUp Docs, där du hittar särskilda avsnitt för ditt team, idéer för affärsförslag med lösningar, vinstprognoser och mycket mer.

Med denna kostnadsfria mall för affärsförslag kan du skapa ett komplett och lättläst dokument med ditt förslag, skydda ditt dokument från oönskade ändringar och enkelt dela det med dina kunder via en offentlig eller privat länk.

3. ClickUp Creative Agency Proposal

Vill du effektivisera processen för att presentera för dina kunder? Använd den här mallen för planering av kreativa byråers förslag som ClickUp har lagrat åt dig.

Eftersom ClickUp i grunden är ett projektledningsverktyg erbjuder det funktionella och effektiva sätt att planera, följa upp och hantera dina projekt och hålla ordning medan du skriver förslaget.

Använd ClickUps mall för kreativa byråers förslag för att få fördefinierade listor med deluppgifter och checklistor som hjälper dig att sammanställa ditt förslag.

Genom att använda denna affärsförslagsmall i ClickUp får du en överskådlig bild av de steg du behöver ta från planeringsfasen till pitchrepetition och till och med efter presentationen.

4. ClickUp-mall för projektförslag på whiteboard

Denna mall för projektförslag på whiteboard är en lättredigerad mall som är utformad för att förbereda en presentation av ett nytt projektförslag som syftar till att tillgodose ett organisatoriskt behov eller lösa ett problem.

Om du vill anpassa ditt projektförslag och presentera det på ett kreativt sätt är Project Proposal Whiteboard från ClickUp något för dig.

Denna mall för affärsförslag har en färgglad och välorganiserad visuell presentation av ditt förslag i ClickUp Whiteboards som du kan redigera efter dina behov. Lägg till dina idéer genom att rita, använda former, klisterlappar, tankekartor och andra kreativa sätt att uttrycka hur du vill genomföra projektet.

Du kan också använda andra whiteboardmallar för flödesscheman, konceptkartor, retrospektiver och mycket annat för att presentera dina idéer på ett sätt som är lätt att förstå och leder till vidare diskussioner med den potentiella kunden.

5. Mall för ansökan om bidrag från ClickUp

Skapa och organisera en lista över dina uppgifter med mallen för anslagsförslag i ClickUp List-vyn.

Denna typ av affärsförslag är ett dokument som motiverar finansieringsbegäran och strategin i ditt förslag.

Kolla in dessa mallar för offertförfrågningar!

Mallen Grand Proposal från ClickUp har en fördefinierad lista- och tavelvy med anpassade statusar som hjälper dig att organisera dina uppgifter på rätt sätt. Den har också en kalendervy över ditt projektschema så att du enkelt kan se viktiga deadlines.

Dessa unika vyer låter dig hålla koll på allmänna uppgifter, problemdefinitioner, mål, viktiga milstolpar och budget och dela dem med dina potentiella kunder.

6. Mall för kampanjförslag från ClickUp

Skissa upp ett förslag med mallen för kampanjförslag i ClickUp Docs och dela det med viktiga intressenter.

Skapa en stark ram för hela din kampanj med mallen för kampanjförslag från ClickUp.

Det inkluderar ett anpassningsbart förslagscoverside och ett detaljerat dokument där du kan dela din kampanjöversikt, mål, målgrupp, tidsplaner och resurser med dina intressenter och ge användbar information till ditt team.

Denna kostnadsfria mall för affärsförslag hjälper dig att hålla ordning och vara väl förberedd inför din presentationsdag och framtiden.

7. Flipsnack Design Services Affärsförslagsmall

via Flipsnack

Mallen för affärsförslag för designtjänster är en blädderbok som gör det möjligt för läsarna att bläddra igenom sidorna och bättre ta del av innehållet.

Om du letar efter ett sätt att presentera dina designkunskaper och göra ett gott intryck när du skickar ett affärsförslag för ett designprojekt kan den här mallen hjälpa dig. Den har en enkel design som kan anpassas och möjlighet att lägga till videor, länkar och produktetiketter, varumärkeselement och statistik om prestanda.

Denna mall för affärsförslag är fördelaktig för designers eftersom de direkt kan skapa vackra visuella förslag för arkitekturprojekt eller andra typer av designarbete. Använd helt enkelt bilder och texter från mallen eller ersätt dem med egna bilder samtidigt som du behåller affärsförslagets stil. Du kan också lägga till ett välkomstmeddelande och information om företaget för att anpassa upplevelsen.

8. Flipsnack-mall för digital marknadsföring

via Flipsnack

Marknadsföring är ett av de områden där ett affärsförslag kan göra underverk för dina kampanjer. Dessa förslag är ett utmärkt tillfälle att presentera hur du kan göra skillnad för dem och vilka fantastiska resultat du kan uppnå genom att visa sociala bevis och fallstudier.

Denna redigerbara mall för digitala marknadsföringsförslag kan hjälpa dig att förklara dina tjänster i detalj och dela din projektram. Använd den för dina e-postmarknadsföringsförslag, marknadsföringsförslag för sociala medier och andra digitala marknadsföringsförslag. Du kan också anpassa mallen genom att lägga till videor, länkar, produktetiketter, varumärkeselement och mer för att göra den attraktiv och engagerande för dina kunder.

9. Flipsnack Professionell mall för jobberbjudande

via Flipsnack

Förslagets utformning skiljer sig något från de andra, liksom syftet med denna typ av förslag.

Denna professionella mall för anbud kan användas av företag som vill anställa någon och presentera ersättningspaket och andra detaljer om tjänsten.

Du kan använda en app för att skapa flipbooks, till exempel Flipsnack, för att skapa engagerande affärsförslag som enkelt fångar läsarnas uppmärksamhet. Du kan också hitta olika mallar att välja mellan.

10. Qwilr-mall för projektledningsförslag

via Qwilir

Mallen för projektledningsförslag kan hjälpa dig att skapa ett visuellt tilltalande och välorganiserat affärsförslag. Bädda in formulär, tidslinjer, kalkylblad, kalendrar, bilder, videor och mer i förslaget för att fånga kundens uppmärksamhet och presentera kvalitetsarbete.

Med funktionen för användaridentifiering kan du ställa in tids- och visningsbegränsningar och få aviseringar när din kund har öppnat ditt affärsförslag.

Typer av mallar för affärsförslag

Det finns två typer av affärsförslag:

1. Begärda affärsförslag

En potentiell kund begär ett affärsförslag för att kunna avgöra om de vill göra affärer med dig eller inte. Med denna typ av affärsförslag kan du erbjuda lösningar på deras problem eller behov.

Det här är det enklaste sättet att omvandla dem till kunder, eftersom de redan är intresserade av dina produkter eller tjänster.

2. Oönskade affärsförslag

Ett oönskat affärsförslag är som ett kallt e-postmeddelande eller en marknadsföringsbroschyr. När du skriver oönskade förslag kanske du inte vet något om kunderna eller deras krav. I så fall bör du göra efterforskningar för att ta reda på hur du ska närma dig varje enskild kund och anpassa affärsförslaget.

Fördelar med mallar för affärsförslag

De största fördelarna med mallar är att de sparar tid, skapar enhetlighet i hela verksamheten och säkerställer att alla viktiga detaljer täcks i dina affärsförslag.

Genom att använda mallar får du dessutom mer tid att fokusera på innehållet och kvaliteten i din offert och skapa professionella affärsofferter som imponerar på och vinner dina kunder och affärspartners.

Börja använda mallar för affärsförslag redan idag

Rätt mallar kan hjälpa dig att få dina nästa stora projekt. Det finns många mallar för affärsförslag att välja mellan. Det viktigaste är att välja det som fungerar bäst för dina produkter och tjänster, samt för dina kunder.

För att göra ett gott intryck och skapa ett detaljerat förslag kan du använda verktyg som ClickUp och Flipsnack för att skapa ett affärsförslag som passar dina behov och hjälper dig att sticka ut. En förslagsskapare som Flipsnack är en programvara som gör det möjligt att skapa förslag med olika designer, medan ett allt-i-ett-projektledningsverktyg som ClickUp kan ge dig ett bibliotek med anpassningsbara mallar för olika användningsfall och de viktigaste funktionerna du behöver för att hantera dina projekt, spåra framsteg och mycket mer.

ClickUp är gratis att prova – börja använda mallarna från ClickUp för att förbättra dina affärsförslag och vinna fler kunder redan idag!

Gästskribent:

Isabela Boncila är marknadsföringsspecialist på Flipsnack, en publiceringsplattform som kan omvandla en PDF-fil till en interaktiv blädderbok. Hon brinner för marknadsföring, skrivande och teknik.