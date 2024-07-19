15 gratis mallar för att presentera teamet i Word, Slides och ClickUp

Du har byggt upp ett fantastiskt team som håller ditt företag igång. Nu är det dags att presentera dem för nya teammedlemmar, kunder eller potentiella kunder. Hur gör man det på ett snabbt och asynkront sätt?

Ett enkelt sätt för chefer att hantera denna uppgift är att använda en mall för att presentera teamet i presentationer eller dokument för att snabbare introducera alla. Vi lär dig mer om vad dessa mallar kan göra och vad som kännetecknar en bra mall för att presentera teamet. Sedan delar vi med oss av 15 gratis mallar som du kan använda för att presentera dina fantastiska teammedlemmar. 🤩

Vad är en mall för att presentera teamet?

En mall för att presentera teamet är en anpassningsbar infografik eller organisationsschema som introducerar nyckelpersoner inom din organisation eller avdelning. Den används ofta som en introduktionsmall för att presentera befintliga teammedlemmar för nyanställda eller nya ansikten från andra avdelningar.

Med rätt mall kan du visa allas befattningar, kompetenser, erfarenhet och kontaktuppgifter på ett överskådligt ställe. Mallen är en viktig resurs för att snabbt lära sig mer om de olika teammedlemmarnas roller, vilka de är och hur man kommer i kontakt med dem.

Dessa redigerbara mallar kan användas som team-bilder i presentationsmallar eller som en del av presentationsmaterial för kunder. Du kan också använda team-infografiken i affärspresentationer, teammöten eller som en del av introduktionspaket för nyanställda.

Vad kännetecknar en bra mall för att presentera teamet?

När det gäller att presentera ditt team vill du ha en mall av hög kvalitet. Men vad kännetecknar en bra mall för att presentera teamet? När du skapar eller laddar ner dina nästa presentationsmallar, leta efter en bra mall för att presentera teamet som:

Var tillräckligt stor för att rymma alla personer i ditt team.

Ha en organiserad struktur (punktlistor, textrutor i samma storlek osv.).

Inkludera grundläggande information på ett koncist sätt som inte är alltför detaljerat (du vill inte överväldiga läsaren med stora textblock).

Inkludera högkvalitativa foton med hög upplösning på varje teammedlem.

Ange varje persons namn, befattning, en kort beskrivning av deras kompetens och kontaktuppgifter såsom e-postadresser eller länkar till sociala medier

Anpassningsbara, inklusive typsnitt och färgscheman som matchar ditt varumärke.

Du kan också lyfta fram kärnvärden tillsammans med varje persons personlighet eller intressen om det är en viktig del av din företagskultur.

15 gratis mallar för att presentera teamet

Vi förstår – du är överhopad med arbete. 📚

Även om ett dokument för att presentera teamet är enkelt att skapa, hamnar det ofta i skymundan när andra introduktionsuppgifter ska ordnas. Men om du avsätter lite tid och ansträngning för att sammanställa denna resurs kommer det att bidra till att din organisation fungerar smidigare och effektivare.

Här är 15 mallar för att presentera ditt team som du enkelt kan använda för ditt företag.

1. ClickUp-mall för att presentera teamet

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för att presentera teamet

Om ditt team arbetar i Docs är den här mallen något för dig. Mallen Meet the Team från ClickUp gör det enkelt att presentera nyanställda eller potentiella kunder för dina fantastiska teammedlemmar. Det är en ClickUp Doc-mall som innehåller foton på teammedlemmarna och textrutor där du kan ange information om deras befattningar, kompetenser och intressen.

Dra och släpp de olika avsnitten för att dela upp teamet i avdelningar eller gruppera anställda efter team. Du kan ladda upp din logotyp, ändra teckensnitt och skapa ett färgschema som du kan använda i presentationer med ditt varumärke.

Denna mall är särskilt användbar för att introducera nya medarbetare och som en del av företagets informationsdatabas. Du kan inkludera länkar till varje teammedlems kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, e-postadresser och fysiska adresser.

2. ClickUp-mall för introduktionsmejl om teamet

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för introduktionsmejl om teamet

Vill du ha en personlig metod för att låta människor lära sig mer om din nya teammedlem? Använd ClickUps e-postmall för att presentera teamet.

Du kan använda den här e-postmallen för att presentera hela ditt team för en ny kund eller för att meddela kunder och klienter om någon har bytt till en ny roll. Det är ett enkelt sätt att informera kunderna om att de har en ny kontaktperson.

De är också perfekta för att välkomna nya kunder och presentera dem för teamet som de kommer att arbeta med i projektet. Du sitter redan med e-posten hela dagen, så varför inte börja presentationen där?

3. ClickUp-mall för teamfotoalbum

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för teamfoto

ClickUp Team Photo Directory Template är ett fantastiskt alternativ för att presentera ditt team. ✨

De är perfekta för visuella inlärare och gör det enkelt att integrera ditt varumärkes färgschema och typografi.

Den har en levande mall där du snabbt kan lägga in foto, kontaktuppgifter och rollinformation för dina teammedlemmar. Du behöver inte slösa tid på krånglig designprogramvara: allt finns redan i den här mallen.

4. ClickUp-mall för teamets kapacitetsmatris

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för teamets kapacitetsmatris

Vill du dela med dig av teammedlemmarnas olika kompetensnivåer i olika kategorier? Använd ClickUp Team Capability Matrix Template för din organisationskarta över teamet.

På vänster sida av mallen laddar du upp foton och namnen på varje person i teamet. Överst i tabellen kan du dela upp kolumnerna i specifika färdigheter och sedan tilldela ett nummer (vanligtvis på en skala från 1 till 5) för att visa expertis inom varje område.

Denna typ av diagram gör det enkelt för teammedlemmarna att se vem de ska vända sig till när de behöver hjälp med en uppgift eller ett projekt. Det gör det också möjligt för din HR-avdelning att följa hur varje teammedlems kompetens utvecklas över tid.

5. ClickUp-mall för personalhandbok (avancerad)

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för personalhandbok (avancerad)

Om du ansvarar för att anställa och introducera nya teammedlemmar vet du att de har mycket information att sätta sig in i. Ett smidigt sätt att introducera dem till allt de behöver veta är att använda ClickUps mall för personalhandbok. Mallens första sida är avsedd för att presentera företaget och innehålla ett välkomstmeddelande från en teamledare.

På ytterligare sidor kan du inkludera en infografik om teamet samt grundläggande riktlinjer, regler och rutiner som den nyanställde förväntas följa. Denna personalhandbok kan fungera som en vägkarta när personen navigerar genom processen att ansluta sig till teamet.

6. ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för introduktion av nyanställda

Vill du att din introduktionsprocess ska imponera på dina nyanställda?

Mallen för introduktion av nyanställda i ClickUp gör det enkelt att hantera vanliga introduktionsuppgifter och följa upp framstegen. Du kan tilldela uppgifter till olika avdelningar: HR kan hantera upprättandet av e-postkonton och löneadministration, medan IT-teamet kan ge åtkomst till olika verktyg.

En av de uppgifter du kan tilldela den nyanställde är att granska teamets struktur. Länka till din mall för att presentera teamet i uppgiften så att de snabbt kan se vilka som redan är med. Glöm inte att lägga till en uppgift för dig själv att lägga till den nyanställde i mallen också!

7. Mall för företagsöversikt från ClickUp

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för företagsöversikt

Om du har en stor organisationskarta är det bra att ha en samlingsplats där teammedlemmarna kan se vad som händer i olika avdelningar. ClickUps mall för företagsöversikt delar teaminformation mellan avdelningar och affärssegment.

Använd en förenklad version av denna mall för att skapa en företagsöversikt över olika avdelningar, inklusive digital marknadsföring, IT, personal, försäljning och mer. Lista de viktigaste projekten som varje avdelning arbetar med och inkludera en kort presentation av varje teammedlem inom avdelningarna.

Du kan inkludera en bild med en översikt över företaget i en presentation av ledningsgruppen eller använda mallen för att följa projekt och deluppgifter som pågår i varje avdelning. Detta är särskilt användbart för att hjälpa teammedlemmarna att förstå tvärfunktionella team.

8. ClickUp-mall för företagskultur

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för företagskultur

Att träffa teamet handlar inte bara om att lära sig allas namn och jobbtitlar. Det handlar också om att upptäcka företagets varumärke, identitet och mission. Använd mallen för företagskultur från ClickUp för att introducera nyanställda till företagets värderingar tillsammans med de nya ansikten de kommer att se dagligen.

I avsnittet Om oss kan du inkludera en kategori som heter "Möt teamet" med porträttbilder och grundläggande information om alla i teamet. Det finns också avsnitt där du kan beskriva företagets mission och värderingar samt ersättningspaket om du använder detta som en del av ett jobberbjudande.

9. Google Slides-mall för att presentera teamet från SlideTeam

Via SlideTeam

Denna Google Slide-mall för att presentera teamet från SlideTeam är en anpassningsbar infografik som du kan använda för att presentera ditt team i PowerPoint- eller Google Slides-presentationer. Du kan ändra färg, storlek och placering på platshållare och former så att de passar ditt varumärke. Du kan också redigera ikoner och ladda upp bilder för varje individ. 🙌

Denna mall fungerar bra för att presentera nya kunder för teamet eller dela olika teammedlemmars expertis med potentiella kunder.

10. PowerPoint-mall för att presentera teamet från SlideChef

Via SlideChef

Med SlideChefs PowerPoint-mall för infografik kan du vara kreativ och visa upp ditt företags unika stil. Från klassiska kvadratiska, rektangulära och cirkulära bilder till roliga former och konstnärliga layouter – det finns något för alla typer av företag i denna PPT-mall för team.

Precis som med andra PPT-presentationsmallar kan du anpassa alla aspekter, från färgschema och typografi till layout och element som animationer och grafer.

För att komma igång, ladda ner designen, anpassa layouten och textområdena och börja bygga din PowerPoint-mall för teamet. Du kan lägga till bilderna i en PowerPoint-presentation eller inkludera en länk till den i din teamhandbok.

11. Microsoft Word-mall för att presentera teamet från Creately

Via Creately

Mallen Meet the Team för Microsoft Word från Creately erbjuder ett rent och professionellt sätt att presentera teamet. Med sin enkla layout möjliggör denna mall en tydlig presentation av teammedlemmarna, deras roller, kontaktuppgifter och kompetens.

Mallen är perfekt för Word-användare eftersom den kan exporteras smidigt till dina befintliga Word-dokument, vilket garanterar nödvändig kompatibilitet. Du kan enkelt redigera och anpassa varje element, till exempel justera färger och teckensnitt så att de matchar ditt varumärkes estetik. Detta gör Creately-mallen till ett utmärkt verktyg för att skapa ett sammanhängande dokument för teampresentation från grunden eller integrera det i en befintlig företagshandbok!

12. PowerPoint-mall för presentation av teammedlemmar från SlideModel

Via SlideModel

SlideModels PowerPoint-mall för presentation av teammedlemmar erbjuder ett professionellt sätt att presentera dina teammedlemmar och deras roller i ett engagerande format. Med sin eleganta design och användarvänliga funktioner är det enkelt att anpassa denna mall efter din organisations varumärke och stil.

Denna mall utmärker sig med sin snygga och organiserade layout, med platshållare för bilder på enskilda teammedlemmar, jobbtitlar och korta beskrivningar. Du kan till och med lägga till ett par roliga fakta om varje person för att främja en känsla av sammanhållning i teamet. Denna mall kombinerar professionalism med en personlig touch och är perfekt för introduktioner, kundpresentationer eller företagsomfattande möten.

13. PowerPoint-mall för teammedlemsprofil av SlideModel

Via SlideModel

SlideModels PowerPoint-mall för teammedlemsprofiler erbjuder ett interaktivt och mycket visuellt sätt att presentera varje teammedlem individuellt. Denna omfattande PowerPoint-mall innehåller förformaterade bilder där du kan lyfta fram enskilda teammedlemmar tillsammans med deras roller, kvalifikationer, unika färdigheter och kontaktuppgifter.

De innehåller en elegant platshållare för ett professionellt foto och flera textavsnitt som enkelt kan anpassas efter ditt varumärkes stil och färgschema. Dela med dig av roliga fakta om dina anställda för att främja gemenskapskänslan inom teamet och engagera kunder eller nyanställda på ett mer mänskligt och relaterbart sätt.

14. PowerPoint-mall för presentationsbilder av teamet från SlideModel

Via SlideModel

Presentera nyckelpersoner inom din organisation med stil med denna PowerPoint-mall för att presentera teamet från SlideModel. Den levande och väl utformade layouten ger dig möjlighet att visa varje teammedlems foto, titel, kompetens och expertisområden på ett tilltalande och tydligt sätt.

Anpassa alla komponenter, inklusive färg, typografi och layout, för att framhäva essensen av ditt varumärke. Det är en idealisk resurs för teammöten, kundpresentationer eller som en viktig del av din introduktionsprocess för nyanställda.

15. PowerPoint-mall för medarbetarpresentationer från SlideModel

Via SlideModel

SlideModels PowerPoint-mall för medarbetarpresentationer erbjuder ett interaktivt och engagerande sätt att lyfta fram enskilda teammedlemmar. Mallen innehåller särskilda bilder för att presentera olika medlemmar på djupet och lyfta fram deras karriärprestationer, färdigheter, ansvarsområden och intressen.

Layouten är anpassningsbar, så att du kan införa ditt företags varumärke samtidigt som du betonar det mänskliga elementet i ditt team. Mallen Spotlight skapar en inspirerande visuell upplevelse som är perfekt att dela under presentationer, personalmöten, kundpresentationer eller på företagets intranät. Sprid budskapet om dina medarbetares hårda arbete och engagemang med denna visuellt tilltalande mall från SlideModel.

Oavsett om du vill presentera en ny teammedlem för resten av personalen eller vill ha ett iögonfallande sätt att dela din teamstruktur och expertis med potentiella kunder, så är en mall för att presentera teamet rätt verktyg för jobbet. ✅

ClickUp har ett omfattande mallbibliotek som kan hjälpa dig att hantera ditt team och strukturera din organisation. Kolla in olika kategorier för att hitta den som får ditt team att lysa.