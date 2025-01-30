De 10 bästa programvarorna för personalhandböcker 2025

Effektiv personalhantering och effektiv kommunikation är avgörande för framgång i dagens snabba arbetsmiljö. En viktig del i att upprätthålla en välstrukturerad och sammanhållen arbetsplats är personalhandboken. Den fungerar som ett vägledande dokument som beskriver företagets policyer, rutiner och förväntningar.

Att skapa, hantera och implementera en personalhandbok kan dock vara komplicerat och tidskrävande. Det är där programvara för personalhandböcker kommer in. Med rätt programvara för att skapa handböcker kan du förenkla processen och säkerställa att dina team enkelt får tillgång till viktig information.

Programvara för personalhandböcker erbjuder en centraliserad plattform för att skapa, anpassa och distribuera policyer och riktlinjer. Men den bästa programvaran för personalhandböcker underlättar en smidig introduktionsprocess, främjar konsekvent kommunikation och säkerställer överensstämmelse med företagets värderingar och regler.

Oavsett storleken på ditt företag eller din bransch hjälper denna guide dig att hitta den perfekta lösningen för att skapa och hantera din personalhandbok på ett effektivt sätt. Låt oss dyka in och upptäcka hur rätt programvara för personalhandböcker kan förbättra kommunikationen på arbetsplatsen, teamhanteringen och organisationens övergripande framgång.

Vad ska du leta efter i programvara för personalhandböcker?

Här är de viktigaste funktionerna att leta efter när du söker efter rätt programvara för personalhandböcker för att effektivisera företagets policyer och vägleda ditt team.

Centraliserat arkiv

Versionskontroll

Policy-mallar

Anpassning

Sökfunktion

Samarbete och feedback

Uppdateringar om efterlevnad och juridik

Tillgänglighet och mobil support

Rapportering och analys

Att prioritera dessa funktioner i programvaran för personalhandböcker kommer att gynna din organisation genom att tillhandahålla en skräddarsydd, användarvänlig lösning som centraliserar policyhantering, främjar samarbetsinriktad arbetsledning, säkerställer efterlevnad av viktiga policyer och förbättrar tillgänglighet och analys.

Genom att välja programvara som uppfyller dessa kriterier kan du effektivisera policyprocesser, förbättra medarbetarnas engagemang och skapa en transparent och effektiv arbetsmiljö.

De 10 bästa programvarorna för personalhandböcker för att dokumentera alla organisatoriska processer

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

ClickUp, framtidens dokumentationsverktyg, erbjuder en enastående lösning som personalhandboksprogramvara med sin samarbetsfunktion ClickUp Docs för att bygga upp en omfattande kunskapsbank för organisationen. Men detta går utöver dokumentation genom att koppla dina personalhandböcker till arbetsflöden.

Genom att länka dokument och uppgifter kan du effektivisera dina processer, uppdatera arbetsflöden, ändra projektstatus, tilldela uppgifter och mycket mer, allt i den intuitiva redigeraren. Håll ordning på viktiga resurser och företagswikis genom att lägga till dem i olika sektioner av ditt arbetsområde.

Skapa en praktisk guide för nya teammedlemmar med hjälp av denna ClickUp-handbokmall.

Mallen för personalhandbok från ClickUp innehåller avsnitt om policyer för kontorsmiljön, kommunikation, förmåner och mycket mer, så att du enkelt kan skapa den perfekta personalhandboken.

Med ClickUps organisationsfunktioner kan du enkelt kategorisera dina personalhandböcker för enkel åtkomst och sökbarhet. Håll viktiga resurser och företagswikis organiserade genom att lägga till dem i olika sektioner av din arbetsyta.

ClickUps bästa funktioner

Nästlade sidor och formateringsalternativ ger flexibilitet i Docs så att du kan skapa en detaljerad personalhandbok med dokument om företagskultur, företagspolicyer, säkerhet på arbetsplatsen, dokumentation om företagets mission och federala arbetsrättslagar.

Över 1 000 färdiga mallar för att skapa en onlinehandbok för anställda eller dokument för en rad olika användningsområden inom företaget, såsom HR, programvara, produkter och design.

Över 15 anpassningsbara vyer med inbyggda projektledningsfunktioner för hantering av uppgifter, teamprojekt och arbetsflöden.

Ett detaljerat hjälpcenter online, webbseminarier och support som hjälper dig att maximera plattformens funktioner.

Begränsningar för ClickUp

Alla anpassade vyer är inte tillgängliga på mobilen (ännu!).

De omfattande anpassningsmöjligheterna kan verka överväldigande i början.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 5 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Blissbook

via Blissbook

Blissbook är en ledande mjukvarulösning för personalhandböcker som gör det enkelt att skapa, dela och återkomma till din personalhandbok. Med färdiga mallar för företagspolicyer, federala lagar eller ett missionsuttalande gör Blissbooks innehållsbibliotek det möjligt för företag att anpassa en grundläggande handbok till en verkligt omfattande handbok för hela organisationen.

Denna personalhandboksprogramvara erbjuder en sökbar databas för snabb informationshämtning och spårning av medarbetarnas bekräftelser för att säkerställa att policyerna förstås. Samarbete i realtid gör det möjligt för flera intressenter att bidra och granska ändringar, medan en centraliserad plattform underlättar säker hosting och delning av handböcker med medarbetarna.

Blissbooks bästa funktioner

Handbook Builder har ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt.

Anpassningsalternativ för unika policyer och varumärkesprofilering

Samarbetsfunktioner gör det möjligt för anställda och chefer att ge feedback och föreslå ändringar.

Regelbundna uppdateringar om juridiska krav och efterlevnadskrav

Mobilvänliga mallalternativ och design

Begränsningar för Blissbook

Begränsad rapportering och analys

Brist på integrationsmöjligheter med andra HR- eller projektledningsverktyg

Priser för Blissbook

1 till 124 anställda: 75 $/månad

125 till 249 anställda: 7,20 $/år per användare

250+ anställda: Kontakta oss för prisuppgifter

Blissbook-betyg och recensioner

3. Handbooks. io

Handbooks.io är ett kraftfullt program för personalhandböcker som förenklar skapandet, hanteringen och distributionen av personalhandböcker. Handbooks.io gör det enkelt att snabbt hitta information. Det låter dig också spåra anställdas bekräftelser, vilket säkerställer förståelse för policyer och efterlevnad av federala lagar.

Robusta analys- och rapporteringsfunktioner gör det möjligt för dig att utvärdera policyernas effektivitet och mäta medarbetarnas engagemang med hjälp av den detaljerade personalhandboken. Dessa insikter hjälper din organisation att identifiera områden som kräver ytterligare uppmärksamhet eller förtydligande.

Handbooks. io bästa funktioner

Personalhandböcker kan sparas och redigeras som Word-dokument.

Uppdaterad med aktuell HR-godkänd terminologi för att täcka områden som medarbetarnas beteende, lika möjligheter på arbetsplatsen och sjukförsäkring.

Inbyggda policyer specifika för delstater och städer

Begränsningar för Handbooks.io

Inkluderar inte en redigerbar eller interaktiv personalhandbok online.

Priser för Handbooks.io

Gratis

Omfattande (engångskostnad): 79,95 dollar

Omfattande (abonnemang): 159,95 $/år

Handbooks. io betyg och recensioner

Inga tillgängliga

4. ProProfs

via ProProfs

ProProfs är ett exceptionellt program för personalhandböcker som erbjuder en omfattande kunskapsbasplattform utöver traditionell dokumenthantering. Det gör det möjligt för företag att skapa en centraliserad hubb för alla sina policyer, procedurer och riktlinjer.

Med hjälp av verktyget för att skapa personalhandböcker från ProProfs Knowledge Base kan företag enkelt informera sina anställda om företagets vision, mission, policyer och funktioner med hjälp av praktiska mallar. Detta gör det möjligt för anställda att skaffa sig mer kunskap på kortare tid, vilket främjar en brant inlärningskurva.

Programvaran för personalhandböcker säkerställer åtkomst till dina dokument när du är på språng, så att anställda kan komma åt dem när som helst och från vilken enhet som helst, inklusive mobiler och surfplattor. ProProfs prioriterar också säkerheten för din personalhandbok. Med villkorade innehållsregler kan specifika användare komma åt utvalda sidor, stycken eller mappar baserat på anpassade regler.

ProProfs bästa funktioner

Enkel att använda handbok för anställda utan kodningskunskaper eller teknisk bakgrund

Rich text-redigerare och import av innehåll för filformat som Word-dokument, PDF-filer, PPT-filer och Excel-ark.

Multibranding och white labeling för att anpassa programvaran för olika företag inom en enda kunskapsbas.

AI-drivet rapporteringssystem erbjuder djupare, datarik information för att skapa den mest effektiva personalhandboken eller kunskapsbasen.

ProProfs begränsningar

Kan vara svårt att komma åt och hantera landningssidor

Ibland fördröjningar på Android-enheter

ProProfs prissättning

Allt: 49 $/månad per författare

ProProfs betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (25+ recensioner)

5. AirMason

via AirMason

AirMason förändrar hur organisationer skapar, hanterar och distribuerar sina handböcker. Airmason använder interaktiva funktioner som videor, bilder och hyperlänkar för att förbättra läsupplevelsen för medarbetarna.

Airmason förenklar introduktionsprocessen genom att erbjuda en smidig digital upplevelse för nyanställda. Organisationer kan enkelt spåra bekräftelser av personalhandböcker, vilket säkerställer förståelse och efterlevnad av policyer. Avancerade analys- och rapporteringsfunktioner ger insikter om personalens engagemang i handböckerna, spårar lässtatistik och identifierar områden som kan förbättras.

AirMasons bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt som är lätt att navigera i

Mobilvänlig design för ökad bekvämlighet och flexibilitet

Funktionerna för innehållshantering gör det möjligt för nästan vem som helst att organisera och uppdatera handboken.

AirMasons begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter i mallarna

Begränsade integrationsalternativ utan möjlighet att synkronisera data och effektivisera processer

AirMason-priser

Startup (1 till 99 anställda): 149 USD/månad eller 999 USD/år

Småföretag (100 till 199 anställda): 199 USD/månad eller 1 499 USD/år

Företag (200+ anställda): Kontakta oss för prisuppgifter

AirMason-betyg och recensioner

G2: 5/5 (1 recension)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

6. Igloo

via Igloo

Med Igloo kan företag skapa en digital personalhandbok som fungerar som en centraliserad hubb för arbetsplatspolicyer. Dessa riktlinjer – från resor och distansarbete till säkerhet och klädkod – är lättillgängliga och sökbara, vilket garanterar tydlighet och användarvänlighet. Handboken är indelad i kapitel, vilket ger en guidad användarupplevelse.

Med Igloo kan företag inte bara hantera kunskap utan också maximera den. Igloo finns med på listan över de bästa programvarorna för personalhandböcker eftersom det möjliggör skapandet av organiserade och sökbara kunskapsbaser som samlar in bästa praxis och viktiga lärdomar. Samarbetet underlättas genom dokumentuppladdning, @mentions och interaktiva bloggar och forum.

Integrationsfunktionerna möjliggör sömlös anslutning till tredjepartsapplikationer, vilket maximerar befintliga investeringar och ger anställda tillgång till viktiga verktyg. Igloos mobilanpassade lösningar säkerställer tillgänglighet från alla enheter och erbjuder en responsiv webbupplevelse, inbyggda appar för iOS och Android samt fullständig e-postintegration.

Igloos bästa funktioner

Högt anpassningsbar design och layout för att skapa en personlig upplevelse

Robusta funktioner för innehållshantering gör det enkelt för användarna att organisera och komma åt information.

Den digitala handboksbyggaren för anställda har en mobilvänlig design.

Igloos begränsningar

Omfattande funktionalitet kan innebära en brant inlärningskurva för nya användare.

Integrationsinställningarna kan vara utmanande

Igloos prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Igloo-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

7. Guru

via Guru

Guru är ett av de mest innovativa och bästa programvarualternativen för personalhandböcker, eftersom det fungerar som den ultimata källan till sanning för din organisation. Det integreras sömlöst med ditt arbetsflöde så att du snabbt kan hämta aktuell kunskap. Det erbjuder en verifieringsmotor för att säkerställa noggrannhet, så att du kan integrera det med dina favoritverktyg för kommunikation på arbetsplatsen och hitta den kunskap du behöver utan avbrott.

En av Gurus mest framstående funktioner är Answers, en intuitiv AI-driven motor som snabbt navigerar i ditt företags informationslandskap. Dess naturliga språksökning och personliga innehållsrekommendationer kopplar snabbt användarna till pålitlig kunskap. Dessutom hjälper funktionen Ask an Expert användarna att komma i kontakt med rätt personer för specifika frågor, medan trender och läsresor håller teamen informerade och engagerade.

Gurus bästa funktioner

Chrome-tillägget gör det enkelt att komma åt när du behöver ett snabbt svar.

AI-drivna förslag förbättrar effektiviteten i kunskapshanteringen

Sömlös integration med populära verktyg som Slack, Salesforce och Zendesk.

Guru-begränsningar

Begränsade textredigeringsfunktioner

Gränssnittet och navigeringen kan vara överväldigande för nya användare.

Guru-prissättning

Gratis

Startpaket: 5 $/månad per användare

Builder: 10 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Guru-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (85+ recensioner)

8. Waybook

via Waybook

Med Waybook kan du samla all information, alla värderingar och alla rutiner på din arbetsplats i en enda, lättillgänglig källa.

En av de mest framstående funktionerna i Waybook är dess omfattande bibliotek med branschspecifika mallar, som gör att du kan spara tid genom att importera din befintliga HR-handbok eller skapa en ny från ett brett urval av mallar.

Plattformen finns med på vår lista över bästa programvaror för personalhandböcker eftersom den har ett intuitivt gränssnitt som gör det enkelt att redigera, designa och uppdatera ditt innehåll, så att du kan anpassa din personalhandbok med bilder, GIF-filer, videor och mycket mer.

Dessutom kan Waybook automatisera introduktionsprocesser och utbildningsmoduler genom att bryta ner komplexa procedurer till enkla, strukturerade arbetsflöden. Du kan följa framstegen och utvärdera kunskaperna genom tester och frågesporter, så att ditt team håller sig informerat och samstämmigt.

Waybooks bästa funktioner

Omfattande bibliotek med branschspecifika mallar för personalhandböcker

Snabb sökfunktion

Meddelanden om viktiga uppdateringar av personalhandboken

Progress tracking säkerställer att alla håller sig uppdaterade

Begränsningar för Waybook

Det går inte att exportera flera dokument samtidigt.

Ingen språklokalisering är tillgänglig.

Priser för Waybook

Waybook Care: 99 $/månad

Waybook Pro: 198 $/månad

Waybook Consulting: 95 dollar/timme

Waybook-betyg och recensioner

G2: 3,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,9/5 (45+ recensioner)

9. Slite

via Slite

Slite är ett mångsidigt program för personalhandböcker som hjälper team att centralisera och organisera alla sina dokument. Dess strömlinjeformade redigerare skapar en smidig skrivupplevelse utan distraktioner, så att du kan fokusera på det innehåll som är viktigast.

Med Slite kan du infoga videor, skisser och inbäddat innehåll för att förbättra kunskapsdelningen. Ge din dokumentation personlighet och visuell attraktionskraft med omslagsbilder, höjdpunkter och tipsblock för att göra din personalhandbok engagerande och underhållande.

Slites integration med populära verktyg som Slack, Asana, Trello och Google Drive stärker dina befintliga projektledningsstrukturer genom att samla all information om ditt team på ett ställe. Du kan bädda in kalkylblad, videor, presentationer och skisser från olika appar, vilket eliminerar behovet av dubbelarbete.

Slites bästa funktioner

Enkelt gränssnitt som är lätt att lära sig för icke-tekniska användare

Robusta organisationsfunktioner gör det möjligt för användare att skapa hierarkier och taggar för att strukturera och kategorisera sina dokument.

Sömlös integration med populära verktyg som Slack , Google Drive och Trello.

Begränsningar i Slite

Brist på öppet API begränsar integrationsmöjligheterna

Begränsade exportalternativ

Slite-prissättning

Gratis

Standard: 10 USD/månad per användare

Premium: 15 $/månad per användare

Slite-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (175+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (35+ recensioner)

10. Visme

via Visme

Visme är ett fantastiskt program för personalhandböcker som hjälper dig att skapa engagerande och visuellt tilltalande personalhandböcker. Har du inga designkunskaper? Inga problem. Vismes kraftfulla presentationsfunktioner är skräddarsydda för icke-designers, så att du kan skapa professionella och informativa personalhandböcker.

Vismes verktyg för att skapa personalhandböcker innehåller alla nödvändiga element för att utforma omfattande och tilltalande handböcker. Mallarna kan anpassas helt för att visa upp ditt företags processer, policyer och kultur. Du kan till och med förbättra dina handböcker med animerade karaktärer och ikoner för att ge liv åt din företagskultur.

Du kan enkelt infoga information om ditt företag och samtidigt behålla varumärkets stil genom att justera färger och typsnitt. Verktyget erbjuder också funktioner som anpassningsbara diagram, interaktivitet och multimediaintegration, så att du kan skapa engagerande och interaktiva handböcker. Du kan ladda ner dina handböcker i olika format, dela dem online via länkar, bädda in dem på din webbplats och till och med skapa blädderböcker.

Vismes bästa funktioner

Lätt att använda, även för personer utan teknisk eller designmässig erfarenhet.

Mångsidigt visuellt innehåll skapas, inklusive presentationer, infografik, rapporter och mycket mer.

Interaktiva och animerade designelement förbättrar den visuella berättelsen

Begränsningar för Visme

Begränsad gratisversion

Begränsade diagram- och tabelldesign

Priser för Visme

Gratis

Startpaket: 29 $/månad

Pro: 59 $/månad

Visme for Teams: Kontakta oss för prisuppgifter

Visme-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Stärk din organisation med programvara för personalhandböcker och ClickUp

Nu är det dags att förändra dina arbetsplatspolicyer och rutiner. Med rätt programvara för personalhandböcker kan du effektivisera skapandet, hanteringen och distributionen av viktig information för att främja effektiv kommunikation och samordna dina team kring gemensamma mål.

Genom att registrera dig på ClickUp får du tillgång till ett användarvänligt gränssnitt, färdiga mallar och ett bibliotek med policyinnehåll som du kan använda för att enkelt anpassa dina personalhandböcker. Med robusta samarbetsverktyg, redigeringsfunktioner i realtid och säkra alternativ för hosting och delning ger ClickUp dina team möjlighet att bidra och granska ändringar tillsammans.

Den centraliserade plattformen möjliggör smidig distribution av handböcker till anställda, vilket främjar en enhetlig förståelse av företagets värderingar och regler. Vänta inte längre med att utnyttja potentialen i programvaran för personalhandböcker.

Registrera dig för ClickUp idag och revolutionera kommunikationen på arbetsplatsen, teamhanteringen och implementeringen av policyer.