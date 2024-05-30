De 17 bästa Slack-appintegrationerna för 2025 (funktioner, priser)

Det är fantastiskt hur ordet ”slack” har gått från att vara synonymt med dålig produktivitet till att bli en oumbärlig del av vårt arbetsliv idag.

Från gruppchattar till DM (direktmeddelanden) är Slack ett effektivt kommunikationsverktyg som har vunnit hjärtat hos nästan alla företag.

Men dess chattbaserade funktion räcker inte för att leda ditt team till framgång.

Lyckligtvis kan du använda Slack-integrationer för att ansluta till en tredjepartsapp för bokföring, uppgiftshantering, tidrapportering etc. Detta gör samarbetet mycket smidigare eftersom du inte behöver öppna otaliga flikar eller fönster för att hantera dina uppgifter.

I den här artikeln diskuterar vi vad Slack-integrationer är och lyfter fram de 17 bästa, inklusive deras viktigaste funktioner och priser.

Vad är Slack-integrationer?

Slack integrationer är verktyg som du kan integrera i Slack-gränssnittet för att utöka dina möjligheter att arbeta på distans. Det ger dig tillgång till fler funktioner från en enda plattform.

Tänk på det som din lokala mataffär som har alla dina nödvändiga livsmedel, favoritkonfektyr, rengöringsprodukter, skönhetsprodukter etc. på ett och samma ställe.

Tack vare supermarknaden behöver du inte göra en extra ansträngning (bokstavligen!) för att få tag på dina specifika behov (funktioner) från separata butiker (appar).

Här är några fördelar med att använda Slack-integrationer:

Centraliserad plattform för uppgiftshantering, budgetering, ärendehantering etc.

Förbättrar kommunikationen i distansarbetsgrupper eftersom informationen inte sprids över flera appar. Detta bidrar i sin tur till att stärka teamkänslan.

Främjar enkel användbarhet eftersom dina teammedlemmar inte behöver genomgå någon separat programvaruutbildning (vilket definitivt ger dem lite andrum ?).

Låt oss ta en titt på de bästa Slack-integrationerna som kan förbättra ditt teams produktivitet och förhindra att de slöar!

De 17 bästa Slack-appintegrationerna

ClickUp är ett av de högst rankade verktygen för produktivitet och projektledning som används av produktiva team i små och stora företag.

ClickUps Slack-integration erbjuder mer än något vanligt chattverktyg.

Du kan omvandla dina Slack-meddelanden till ClickUp-uppgifter och skicka aviseringar om arbetsstatus, nya kommentarer, checklistor etc. på din Slack-kanal.

Du kan till och med öppna ClickUp-uppgifter i Slack, gå igenom relevanta detaljer och agera på dem direkt.

ClickUp + Slack-integrationsfunktioner

Här är en snabb överblick över några användbara funktioner i denna Slack-integration

Skapa nya ClickUp-uppgifter i valfri Slack-kanal genom att helt enkelt skriva /clickup new .

Publicera ClickUp-uppgifter i Slack med detaljerad information, sammanhang och möjlighet att utföra åtgärder med uppgiften.

Omvandla meddelanden till ClickUp-uppgifter

ClickUp har ett funktionsrikt Free Forever Plan som stöder obegränsat antal medlemmar och uppgifter. Betalda planer börjar från så lågt som 5 $/månad per användare.

ClickUp-recensioner

”Lösa kommunikationsproblem, tidsplanering, delegering och förstå roller och vad alla arbetar med och behöver få gjort. Programvaran har varit fantastisk för oss som team, och det uppstår mycket färre missförstånd.” – G2Crowd

”Jag älskar att använda ClickUp för alla mina arbetshanteringsbehov. Personligt och professionellt, och särskilt med mitt team! Dashboards och mallar är mycket anpassningsbara. Plugins (google) är också utmärkta för produktivitet och kommunikation.” – G2Crowd

2. ActiveCampaign

ActiveCampaign är en CRM-programvara för försäljningsautomatisering som kan hjälpa dig att öka produktiviteten hos ditt säljteam.

Det hjälper team med e-postmarknadsföring, marknadsföringsautomatisering och CRM-verktyg att förbättra kundlojaliteten och kundnöjdheten.

Låt oss se hur denna Slack-integration kan utöka din aktiva kundbas.

ActiveCampaign + Slack-integrationsfunktioner

Skapa anpassade Slack-meddelanden där du nämner teammedlemmar för att hantera kundärenden.

Få Slack-meddelanden om uppdateringar av prospektstatus

Meddelar Slack-användaren när en kontakt prenumererar eller avslutar sin prenumeration.

ActiveCampaign-priser

ActiveCampaign erbjuder betalda abonnemang från 15 dollar per månad.

ActiveCampaign-recensioner

”AC är verkligen bra på onboarding, men det är fortfarande lite svårt att lära sig. Jag skulle gärna se fler kontextuella tips, recept och/eller interna resurser för att bygga ut några viktiga funktioner.” – Verifierad recension på Capterra

”Min totala upplevelse har varit mycket bra. De har utmärkt kundservice när man har problem. Inom digital marknadsföring använder vi det varje dag och det är nödvändigt att ha ett enklare sätt att göra rapporter/analyser, och ActiveCampaign är svårt att läsa rapporterna, dessutom är det svårt att använda plattformen de första veckorna.” – Verifierad recension på Capterra

3. Calendly

Calendly är det perfekta verktyget för att schemalägga möten när det passar dig.

Detta säkerställer att du inte behöver hantera en mängd e-postmeddelanden för att schemalägga ett möte. Det skyddar också din powernap från att förstöras av ett plötsligt möte som du inte var förberedd på!

Funktioner i Calendly + Slack-integrationen

Öppna och dela dina Calendly-möteslänkar direkt från ditt Slack-flöde.

Lägg till ett personligt Slack-meddelande till dina möteslänkar

Välj mötestyp och längd (en 15-minuters genomgång eller en 30-minuters grillningssession) från ditt Slack-gränssnitt.

Priser för Calendly

Calendly har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 10 dollar per användare och månad.

Recensioner av Calendly

”Det är så svårt att peka på något jag skulle vilja förbättra. Jag har använt Calendly i flera år och insåg inte hur robusta vissa av integrationerna var och har blivit, så kanske lite extra information om dem skulle vara mycket fördelaktigt för användare som jag, som inte ens visste hur mycket de gick miste om.” – Verifierad recension på Capterra

”Även om jag älskar Calendly finns det vissa funktioner som jag inte gillar, men ingen programvara är perfekt och vi har alla olika åsikter och uppfattningar. Funktionen för tillgänglighet i kalendern är förvirrande för mig, eftersom man först måste markera den dag man vill vara tillgänglig fram till datumet för sin tillgänglighet. Jag önskar bara att Calendly kunde ha en funktion där man bara kan ange ett visst datum fram till sin tillgänglighet, ungefär som en rullgardinsmeny. Men det är bara min åsikt, jag älskar fortfarande hur lättanvänd denna programvara är.” – Verifierad recension på Capterra

Kolla in vår guide för fler Calendly-integrationer!

4. Donut

Donut är en Slack-app som slumpmässigt sammanför kollegor för en rolig teamchatt. Du kan också skapa en enkel omröstning och skicka en flervalsfråga med upp till fem möjliga svar.

Det finns även påminnelser som hjälper dig och din arbetspartner att bestämma en lämplig tid för e-mötet.

Donut + Slack-integrationsfunktioner

Erbjuder genvägar för att starta eller gå med i en kanal så att du kan agera snabbt utan att lämna Slack.

Skapa Slack-kanaler för att koppla ihop olika teammedlemmar

Skicka anpassade meddelanden för att välkomna nya distansmedarbetare

Donut-priser

Donut har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 59 $/månad.

Donut-recensioner

”Vi har sett människor komma i kontakt med varandra! I en fjärrmiljö är det svårt, men det här verktyget gör det möjligt för dem. ” – G2Crowd

”Det var lite förvirrande att försöka ordna lotteriet för min VD, men när jag bad om hjälp fick jag den hjälp jag behövde.” – G2Crowd

Bonus: Slack vs. Google Chat – recension

5. Dropbox

Dropbox är ett intelligent verktyg för fildelning och dokumentlagring.

På så sätt minskar risken att dina teammedlemmar missar information eller tappar bort något viktigt!

Nu finns det två versioner av Dropbox-appen i Slack, nämligen Dropbox och Dropbox Paper.

Medan Dropbox låter dig dela media, filer och dokument, är Dropbox Paper en online-dokumentarbetsplats där du kan organisera och redigera alla dina texter, idéer och filer.

Dropbox + Slack-integrationsfunktioner

Få en detaljerad förhandsgranskning av dina Dropbox-filer i ditt Slack-flöde

Få information om det arbete som delas i Slack-konversationer från Dropbox-filaktivitetsflöden.

Integrera med Microsoft Teams för dokumentredigering i realtid

Bonus: Microsoft Teams vs Slack??

Priser för Dropbox

Dropbox har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 11,99 $/månad.

Dropbox-recension

”Det finns inget jag ogillar med Dropbox Business just nu. Men jag vill nämna några punkter där utvecklarna kan göra vissa förbättringar. Kommentars- och anteckningsfunktionen borde vara mer intuitiv och användarvänlig.” – Verifierad recension på Capterra

”Beroende på din plan kan lagringsutrymmet vara lite begränsat, med få alternativ att utöka om du inte vill betala mycket mer. Jag har dock fått ett e-postmeddelande om att du nu kan utöka lagringsutrymmet enklare och till ett rimligt pris.” – Verifierad recension från Capterra

6. Evergreen

Evergreen är en Slack-app som främjar en bättre teamkultur och skapar en bättre värld för morgondagen.

Det uppmuntrar kollegialt erkännande och låter dig belöna dina kollegor med trädfrön. Sedan planterar Evergreen dessa träd å dina kollegors vägnar. Med andra ord maximerar det ditt teams produktivitet samtidigt som det minimerar deras koldioxidavtryck.

Låt oss se hur denna Slack-app kan hjälpa dig att skapa eviga affärsrelationer.

Evergreen + Slack-integrationsfunktioner

Öka arbetsproduktiviteten genom att uppmärksamma dina kollegor för deras insatser.

Sänd ut erkännanden till Slack-kanaler för hela företaget

Håll koll på medarbetarnas engagemang genom att exportera en CSV-fil med listan över erkännanden.

Evergreen-prissättning

Evergreen erbjuder betalda abonnemang från 2,99 $/användare per månad.

Evergreen-recensioner

”Jag gillar att det är givande på två sätt. Jag får erkännande för mitt hårda arbete och jag får plantera träd.” – G2Crowd

”Det är fantastiskt att kunna bidra till att minska vårt koldioxidavtryck som företag med en tjänst som är så smidig och användarvänlig som Evergreen!” – G2Crowd

7. Favro

Favro är ett program för samarbetsplanering som hjälper dig att planera ditt arbete på det sätt du vill.

Det låter dig också skapa ledningsdashboards som inkluderar hela teamets roadmap. På så sätt är alla tydliga med vad de ansvarar för, oavsett om det är att skapa den dagliga rapporten, göra presentationen eller anordna nästa pizzaparty!

Favro + Slack-integrationsfunktioner

Låter dig schemalägga uppgifter och spåra tid direkt från Slack-gränssnittet.

Skapa Slack-kanaler dedikerade till specifika Favro-projekt

Konvertera Slack-meddelanden till Favro-uppgifter på några sekunder

Favros priser

Favro erbjuder betalda abonnemang från 12 dollar/månad (två användare).

Favro-recensioner:

”Okej upplevelse med Favro, men mitt jobb kräver mycket flexibilitet med deluppgifter, vilket är något som Favro saknar. De andra organisatoriska aspekterna fungerar bra.” – Verifierad recension på Capterra

”Det här verktyget har gjort det enkelt att automatisera processer och hantera projekt, vilket är precis vad vi behöver i dessa tider när mer än hälften av företaget arbetar hemifrån.” – Verifierad recension på Capterra

8. Giphy

Giphy är ett lager av animerade GIF-bilder som människor föredrar framför ord.

Med den kan du skapa otaliga GIF-bilder för valfri fras, vilket hjälper dig att ha roliga konversationer med dina teammedlemmar. En bild (eller en GIF) säger ju mer än tusen ord!

Giphy + Slack-integrationsfunktioner

Skapa GIF-bilder efter eget val genom att helt enkelt ange /giphy <ditt ord/din fras> slack-kommando.

Välj från en samling GIF-bilder eller blanda för att få en ny bild.

Administratörer kan anpassa sökinställningarna för att säkerställa att alla GIF-filer är arbetsplatsvänliga.

Giphy-priser

Giphy är gratis för alla.

Giphy-recensioner

”Ingen tvekan om saken – den här appen är riktigt rolig att använda och kan leverera nästan allt du behöver, oavsett hur ovanligt det är!” – Apple Store Reviews

”Jag har använt den här appen i många år. Den har aldrig svikit mig.” – Apple Store-recensioner

9. GitHub

GitHub är en utvecklingsplattform som gör det enkelt för ditt mjukvaruteam att underhålla sina projekt.

Denna appintegration kan påskynda ditt utvecklingsteams arbete genom att ge dem tillgång till de bästa community-godkända projekten och kodförvaren.

Låt oss se hur det blir den ultimata knutpunkten för utvecklarnas community genom att integrera Slack.

GitHub + Slack-integrationsfunktioner

Få fullständig insyn i GitHub-projekt via Slack-kanaler

Öppna eller stäng ärenden och hämta förfrågningar på ditt GitHub-arkiv från Slack.

Få uppdateringar om nya commit, pull-förfrågningar, nya problem, kodgranskningar etc. med /github subscribe [repository name] slash-kommentar i Slack.

GitHub-priser

GitHub har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 4 dollar per användare och månad.

GitHub-recensioner

”När det gäller funktioner relaterade till mjukvaruutveckling är Github nästan perfekt. Men det skulle vara fantastiskt om de kunde lägga till några extrafunktioner. Dessutom kan Githubs användargränssnitt förbättras så att professionella användare kan utnyttja det till fullo.” – Verifierad recension på Capterra

”Inlärningskurvan kan vara svår för nya användare. Onboarding kräver lite detaljerad kunskap och övning när det gäller att klona repositorier, skapa en fork/gren, överföra ändringar till kod och skapa pull-förfrågningar när man börjar, men när man väl har förstått processen är produkten lätt att använda.” – Verifierad recension från Capterra

10. Karma

Karma är en Slack-bot som kan höja teamets moral genom att uppmärksamma de mest prestationsstarka medarbetarna och fira viktiga milstolpar i arbetet.

Från att dela mikrofeedback till att ställa in automatiska belöningar och utvärdera individuella bidrag – denna Slack-integration ser till att ditt karma inte går obemärkt förbi! ?

Karma + Slack-integrationsfunktioner

Skapa ett bonusprogram med vecko-, månads- eller kvartalsbonusar med denna integration.

Teamledare får tillgång till användbara insikter för prestationsutvärdering.

Sätt upp månatliga mål för att leda ditt team till framgång

Karma-prissättning

Karma har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 30 dollar per arbetsyta och månad.

Karma-recensioner

”Ökad tillfredsställelse, ökad erkänsla och ytterligare förankring av våra kärnvärden.” – G2Crowd

”Att ge och ta emot karma har blivit mer och mer intuitivt. Det är ett elegant sätt att spåra och främja positiva känslor i vår online-community.” – G2Crowd

11. MailChimp

Mailchimp erbjuder företag en allt-i-ett-marknadsföringsplattform för att nå sin målgrupp på rätt sätt.

Denna Slack-appintegration hjälper dig att enkelt bli en marknadsföringsexpert, från att genomföra kampanjer på sociala medier till att skapa landningssidor.

MailChimp + Slack-integrationsfunktioner

Få ett Slack-meddelande varje gång någon prenumererar på eller avslutar sin prenumeration på MailChimp.

Få statusuppdateringar om dina e-postkampanjer i Slack

Informera ditt team om MailChimp-aktiviteter via Slack-kanaler

MailChimp-priser

MailChimp har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 9,99 $/månad.

MailChimp-recensioner

”Nya användare av e-postmarknadsföring kan känna sig osäkra på att telefonsupport inte finns tillgängligt på alla nivåer av medlemskapet, men deras online-support är verkligen fantastisk.” – Verifierad recension från Capterra

”Min erfarenhet av MailChimp har varit tidsbesparande och jag ser definitivt positiva resultat. Deras kundtjänst är så hjälpsam och vänlig.” – Verifierad recension på Capterra

12. Nectar

Nectar är ett utmärkt verktyg för att uppmärksamma och belöna medarbetarnas insatser.

Belöningarna kan vara allt från skräddarsydda presentpaket för ett "väl utfört arbete" till exklusiva rabatter på exklusiva restauranger och Airbnb-boenden.

Det är som jultomten för vuxna, som uppfyller deras önskningar. ?

Nectar + Slack-integrationsfunktioner

Få aviseringar om medarbetarerkännande direkt från din Slack-kanal

Bädda enkelt in Nectar i Slack för ökad deltagande

Schemalägg automatiska meddelanden om födelsedagar och arbetsjubileer på Slack

Nectar-priser

Nectar har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 2,75 dollar per användare och månad.

Nectar-recensioner:

”Jag kollar Nectar regelbundet och blir alltid glad när jag ser att någon får erkännande för sitt hårda arbete och engagemang. Att själv få erkännande är väldigt givande. Jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg att ha till hands när man vill tacka andra för deras insatser, särskilt i tider när distansarbete ökar.” – Verifierad recension på Capterra

”Även om jag bara har använt den i några månader har jag inte hittat något negativt med den här programvaran eller dess användning. En sak jag inte gillar med programvaran är det begränsade antalet poäng som jag och mina kollegor får ge. Jag vet att det förmodligen bara är en kostnadsskillnad att öka antalet poäng som anställda får varje månad, men jag hör alltid mina kollegor säga att de önskar att de hade fler eller att de har gett bort alla sina poäng innan månadens slut.” – Verifierad recension på Capterra

13. Salesforce

Salesforce är ett CRM-verktyg som skapar framgångssagor för både små och stora företag. Det hjälper dig att öka försäljningsintäkterna, öka din marknadsföringskapacitet och leverera alla dina tjänster på ett framgångsrikt sätt.

Låt oss se hur denna Slack-integration förvandlar ditt team till en kraft att räkna med! ?

Funktioner i Salesforce + Slack-integrationen

Få relevanta Salesforce-aviseringar på din Slack-kanal

Sök efter Salesforce-objekt och information i Slack genom att skriva / salesforce

Skicka och ta emot meddelanden mellan Salesforce Chatter och dina Slack-kanaler

Priser för Salesforce

Begär en anpassad offert från Salesforce.

Salesforce-recensioner

”De nackdelar jag har hittat är få och sällsynta. Om jag skulle välja en skulle det vara kalendern och hur den fungerar. Jag skulle vilja se några justeringar där, men förutom det har jag fler fördelar än nackdelar.” – Verifierad recension på Capterra

”Jag har haft enorm framgång med att generera leads och dokumentera min interaktion med dem. Fördelarna uppväger nackdelarna och jag har haft större framgång med SalesForce Cloud än med någon annan försäljnings-/CRM-programvara på marknaden.” – Verifierad recension på Capterra

14. Teamline

Teamline är ett enkelt verktyg för projektledning i Slack. Det ger ditt team en översikt över projektets framsteg och förbättrar samarbetet i teamet.

Har du någonsin tappat bort viktiga projektdetaljer i en lång tråd om kriminaldokumentärer?

Men nu är det slut med det.

Med Teamline kan du omedelbart skapa uppgifter från Slack-meddelanden.

Teamline + Slack-integrationsfunktioner

Hantera uppgifter och tilldela deadlines från Slack-gränssnittet

Organisera dina uppgifter och gruppera dem under Slack-kanaler

Denna integration ger ditt Slack-team en fullständig översikt över de uppgifter som tilldelats dem.

Priser för Teamline

Teamline erbjuder betalda abonnemang från 49 $/månad.

Teamline-recensioner

”Jag gillade verkligen hur enkelt det var att komma igång med produkten online. Den har också en rimlig inlärningskurva.” – G2Crowd

”Jag gillar att man kan ställa in påminnelser och uppgifter direkt i Slack-konversationer.” – G2Crowd

15. Time Doctor

Time Doctor låter dig spåra dina arbetstimmar för varje projekt och hjälper företag att registrera sina fakturerbara timmar. Denna Slack-integration erbjuder en effektiv webbaserad lösning för tidrapportering direkt i dina Slack-kanaler.

På så sätt vet du hur många timmar du lägger på varje uppgift eller projekt (och kanske kan du minska tiden du lägger på att titta på kattfilmer)!

Time Doctor + Slack-integrationsfunktioner

Spåra den tid ditt team lägger på ett projekt och få rapporter i Slack-kanaler.

Lägg till eller ta bort personer i Time Doctor för att bestämma vem som kan se Slack-meddelanden.

Spåra alla webbplatser eller appar som öppnas av kollegor under arbetet

Priser för Time Doctor

Time Doctor erbjuder betalda abonnemang från 7 $/användare per månad.

Letar du efter andra verktyg för tidshantering? Kolla in vår lista över de bästa verktygen här.

Recensioner av Time Doctor

”Det fanns inte mycket att ogilla med den här programvaran. Jag önskade bara att den var mer prisvärd för ett litet team.” – Verifierad recension på Capterra

”Jag sparade massor av tid genom att använda Time Doctor för att spåra hur jag spenderar min dag och på vilka projekt. Jag behöver inte heller skriva ner något och sedan oroa mig för att förlora det innan jag skickar en faktura till en kund. Så det har verkligen hjälpt min organisation också.” – Verifierad recension på Capterra

16. Zapier

Zapier låter dig koppla ihop olika appar som du använder dagligen och därmed effektivisera arbetsflödet för bättre resultat. Integrera Zapier med Slack för att automatisera dina repetitiva uppgifter.

Med Zapier kan en åtgärd i en viss app (trigger) påverka en annan app. Dess interaktiva skärmdelningsfunktion kan också användas för felsökning i grupp.

Men räcker det för att få bort alla dina arbetsbekymmer? Låt oss se.

Zapier + Slack-integrationsfunktioner

Dela information från din Slack-arbetsplats till valfri annan app på några minuter.

Automatisera rutinmässiga arbetsflöden för att spara tid

Dela kommande Google Kalender-händelser till en Slack-kanal

Zapier-priser

Zapier har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 29,99 $/månad.

Zapier-recensioner

”Min erfarenhet har överlag varit positiv. Jag blev snabbt bekant med plattformen och hittade alltid det jag letade efter.” – Verifierad recension på Capterra

”Det finns inte mycket jag inte gillar med programvaran. Man måste vara noga med att de plattformar man kopplar ihop är korrekt konfigurerade, annars kommer informationen inte att levereras, men allt detta kan testas innan man kör en kampanj.” – Verifierad recension på Capterra

17. ZipBooks

ZipBooks är ett bokföringsverktyg som tar bort besväret med tråkiga och monotona bokföringsuppgifter. Med det kan du till exempel skapa fakturor, redovisa utgifter och få användbara insikter.

Installera denna integration från Slack-appkatalogen för att ytterligare förenkla dina redovisningsrelaterade uppgifter.

ZipBooks + Slack-integrationsfunktioner

Registrera utgifter från din Slack-arbetsplats i ZipBooks

Skapa onlinefakturor direkt från ditt Slack-konto

Visa grundläggande resultaträkning inklusive intäkter, avgifter och nettoresultat med slash-kommando i Slack.

Priser för ZipBooks

ZipBooks har ett gratisabonnemang, och betalda abonnemang börjar på 15 dollar per månad.

ZipBooks-recensioner

”En mycket funktionell och lättanvänd plattform för kundfakturering och bokföring.” – Verifierad recension på Capterra

”Eftersom jag inte förstår mig på bokföring hade jag lite problem med att stämma av vissa avgifter/krediter och kunde inte så lätt ”ångra” det jag hade gjort. Det är inte det mest förlåtande, men deras kundtjänst var förstklassig och hjälpte mig att lösa problemet utan extra kostnad. Jag trodde att jag skulle behöva anlita någon för att fixa det, men de gav mig gratis råd för att hjälpa mig att fixa det själv. ” – Verifierad recension på Capterra

Jämför Slack och Asana!

Skapa din arbetsplats med de bästa Slack-apparna och integrationerna

Slack-integrationer kan göra din arbetsdag mer hanterbar genom att lägga till flera funktioner och effektivisera dina arbetsuppgifter på en enda plattform.

Vi har nämnt några av de bästa Slack-integrationerna som kan öka ditt teams prestanda.

Olika team kan dock dra nytta av olika integrationer, beroende på vilka verktygsfunktioner som bäst uppfyller deras mål.

ClickUp är till exempel ett integrerat projektledningsverktyg som låter dig dela upp stora uppgifter i mer hanterbara deluppgifter, ställa in påminnelser, tilldela uppgifter, hantera arbetsflöden och kapacitet etc. Det gör allt detta samtidigt som det fungerar som din samarbets- och chattapp.

Vad väntar du på?

Prova ClickUp idag för att ta din Slack-upplevelse till nästa nivå.