21 av de bästa Calendly-integrationerna att känna till 2025

Calendly har snabbt blivit en av de ledande apparna för kalenderplanering, och det finns goda skäl till det. Med den här programvaran kan du snabbt skapa en onlinekalender och låta dina kunder välja de tider som passar dem bäst för att träffa dig.

En annan stor fördel med detta verktyg är de många Calendly-integrationerna som finns tillgängliga. Dess API är enkelt att integrera med över 30 av de bästa apparna på webben, inklusive ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook och många fler.

Det finns så mycket att vi bestämde oss för att göra en lista över våra 21 bästa Calendly-integrationer som gör det enkelt att skapa nya evenemang direkt i dessa appar och automatiskt synkronisera dem med ditt konto.

21 av de bästa Calendly-integrationerna du behöver just nu

1. ClickUp

Få tillgång till ClickUp på vilken enhet som helst, var som helst, när som helst

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som gör det möjligt för alla team att hantera projekt, samarbeta smartare och samla allt sitt arbete i ett enda verktyg. Oavsett om du är nybörjare på projektledningsappar eller en erfaren användare kan ClickUps anpassningsmöjligheter utökas till att passa team av alla storlekar – på distans eller på kontoret – för att du ska uppnå den bästa produktiviteten i ditt liv.

Calendly-integrationen med ClickUp är fullspäckad med tidsbesparande funktioner så att du kan spåra möten tillsammans med uppgifter och projekt på ett och samma ställe! Om du behöver ytterligare en anledning: evenemangsinformation importeras automatiskt till ClickUp när någon bokar tid i Calendly. 🤩

ClickUp Mind Maps är allt du behöver för att utveckla och utvidga dina idéer med ett enda klick. Det gör att du kan:

Skapa och schemalägg dina uppgifter och deluppgifter

Bjud in och dela ditt projekt med personer utanför din arbetsyta

Filtrera tomma grenar för tydlig översikt över dina viktigaste uppgifter

Planera och organisera projekt, idéer eller befintliga uppgifter i ClickUp för den ultimata visuella översikten.

Håll ordning på dina anteckningar och åtgärder med checklistor

När du inte hittar penna och papper för att skriva ner dina idéer kan du vända dig till ClickUp Notepad:

Öppna dina anteckningar i helskärmsläge

Formatera med rich text-redigering

Gör anteckningar medan du surfar på webben

ClickUp Whiteboard gör din presentation tilltalande genom att du kan:

Inkludera former, bilder och kopplingar i ditt projekt

Öppna redigeringsknapparna med snabbtangenter

Ställ in din whiteboard för personligt bruk

Brainstorma, lägg till anteckningar och samla dina bästa idéer på en kreativ canvas.

✅ Fördelar med ClickUp

Organisera logistiken och anpassa handlingsplaner utifrån varje schema.

Tillgängligt på alla enheter – mobiler, datorer, röstassistenter och mer

Se alla dina kunder och deras kalender tillgänglighet på ett ställe

Få hjälp från branschens högst rankade kundsupport

Anslut ditt ClickUp-konto till över 100 integrationer

❌ Nackdelar med ClickUp

Alla ClickUp-vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än! 🔮

Ingen exportfunktion för instrumentpanelen

💸 Priser för ClickUp

Gratis Forever-plan (bäst för personligt bruk) Kanban-tavlor Obegränsat antal uppgifter och medlemmar Samarbetsdokument Support dygnet runt och mycket mer

Kanban-tavlor

Obegränsat antal uppgifter och medlemmar

Samarbetsdokument

Support dygnet runt och mycket mer

Obegränsad plan (bäst för små team, 7 USD/medlem per månad) Allt i planen Free Forever Resurshantering Obegränsad lagring, instrumentpaneler, anpassade fält Agil rapportering och mycket mer

Allt i planen Free Forever

Resurshantering

Obegränsad lagring, instrumentpaneler, anpassade fält

Agil rapportering och mycket mer

Business Plan (bäst för medelstora team, 12 USD/medlem per månad) Allt i Unlimited Plan Anpassade rapporter Avancerad automatisering, tidsspårning och instrumentpanelfunktioner Tidslinjer, tankekartor och mer

Allt i Unlimited-planen

Anpassade rapporter

Avancerad automatisering, tidsspårning och instrumentpanelfunktioner

Tidslinjer, tankekartor och mer

Kanban-tavlor

Obegränsat antal uppgifter och medlemmar

Samarbetsdokument

Support dygnet runt och mycket mer

Allt i planen Free Forever

Resurshantering

Obegränsad lagring, instrumentpaneler, anpassade fält

Agil rapportering och mycket mer

Allt i Unlimited-planen

Anpassade rapporter

Avancerad automatisering, tidsspårning och instrumentpanelsfunktioner

Tidslinjer, tankekartor och mer

👉 Om du behöver en komplett programvarusvit för att hantera ditt företags arbetsbelastning och processer hjälper vi dig gärna att komma igång! Kontakta säljavdelningen när du är redo.

G2: 4,7/5 (3 880+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 480+ recensioner)

Kolla in dessa Calendly-alternativ!

2. Typeform

via Typeform

Typeform är ett verktyg som har blivit populärt för onlineundersökningar, frågesporter och konversationer. Med bara några klick kan du lägga till Calendly i din Typeform så att respondenterna kan boka möten med dig.

Integrationen mellan Calendly och Typeform ger dig större enkelhet, bättre organisation och mer transparens. Alla ändringar som görs på ena sidan återspeglas omedelbart på den andra sidan.

✅ Fördelar med Typeform

Ger dig obegränsat antal formulär och enkäter

Bra kundsupportteam

Vackert designat gränssnitt

Enkla att skapa formulär

Erbjuder gratis API

Ej tillgängligt på Android-enheter.

Relativt höga priser

💸 Typeform-priser

Typeform har ett gratisabonnemang för upp till 100 svar per månad. Användare kan också välja betalda abonnemang från 29 $/månad.

💬 Typeform kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

3. Slack

via Slack

Slack är ett ledande produktivitetsverktyg som du kan använda för att schemalägga möten eller skicka och ta emot meddelanden från kunder och kollegor. Det fungerar bra tillsammans med Calendly för att göra dina möten mer tillgängliga för kunder och ditt team. Detta är en av de mer populära Calendly-integrationerna eftersom den låter dig bjuda in nya användare, lägga till mötesinformation och skicka påminnelser till deltagarna.

✅ Fördelar med Slack

Gör kanaler privata, offentliga, delade eller med flera arbetsytor

Responsiv för stationära och mobila enheter

Skapa kanaler med ditt företag

Dela uppgifter utan ansträngning

❌ Nackdelar med Slack

För många aviseringar kan distrahera

Begränsad fillagring beroende på din plan

Släpper automatiskt konversationer efter två veckor

💸 Slack-priser

Slack erbjuder gratis- och betaltjänster från 6,67 dollar/månad per användare.

💬 Slack-kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 29 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 21 000 recensioner)

4. Webex

via Webex

Detta webbaserade videokonferensverktyg integreras med Calendly så att du kan lägga in detaljerna för ditt möte i din kalender. Det håller också alla deltagare uppdaterade genom att skicka påminnelser om viktiga händelser.

Webex-Calendly-integrationen kan vara idealisk för dig som alltid är på språng och vill vara säker på att aldrig missa viktiga möten eller deadlines.

✅ Fördelar med Webex

Visar presentatörer snabbt och möjliggör snabb skapande av whiteboards

Spelar in möten för offline-referenser

Sömlös upplevelse av online-möten

Responsiv på alla enheter

Enkelt användargränssnitt

❌ Nackdelar med Webex

Användare måste ladda ner plugin-programmet innan de kan använda det.

Internet Explorer är standardwebbläsaren.

Webbversion av låg kvalitet

💸 Priser för Webex

Webex har ett grundläggande gratisabonnemang som tillåter upp till 100 deltagare. Premiumabonnemang kostar från 13,50 dollar per månad.

💬 Webex kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 6 000 recensioner)

5. HubSpot

via HubSpot

Integrationen mellan HubSpot och Calendly låter dig synkronisera dina evenemang smidigt för att skapa en ström av aktiviteter i HubSpot. Detta öppnar upp nya möjligheter för uppföljning.

HubSpot-integrationen hjälper dig också att spara information om nya kontakter samtidigt som den uppdaterar den befintliga databasen med nya aktiviteter. Med den här funktionen får du tid att koncentrera dig på andra viktiga aktiviteter, såsom att utveckla kundrelationer.

✅ Fördelar med HubSpot

Samla alla dina filer på ett ställe

Lätt att integrera med andra verktyg

Erbjuder handledning via HubSpot Academy

Användarvänlig plattform

❌ Nackdelar med HubSpot

Ganska dyrt jämfört med andra verktyg i samma kategori.

Teknisk support kan vara kostsam

Gratis provperiod begränsad till sju dagar

Ingen engångsfakturering per månad

💸 HubSpot-priser

HubSpot har gratis- och betalda abonnemang från 50 dollar/månad, som faktureras årligen.

💬 HubSpot-kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

6. LinkedIn

via LinkedIn

Med Calendlys webbläsartillägg kan du dra nytta av automatiserad schemaläggning medan du chattar på LinkedIn. Det gör det enkelt att dela din Calendly-länk med potentiella kunder och kandidater utan att lämna din LinkedIn-sida.

Du kan också handplocka speciella möten för VIP-gäster och viktiga kontakter. När du planerar ett gruppmöte hjälper integrationen dig att skapa en mötesomröstning där dina inbjudna gäster kan välja en tid som passar alla.

✅ Fördelar med LinkedIn

Kostnadseffektivt för personer som arbetar med en strikt budget

En kontinuerlig ström av nyhetsuppdateringar

Stora nätverksmöjligheter

Sökmotorvänligt

❌ Nackdelar med LinkedIn

Kräver för mycket personlig information för att slutföra profilinställningarna.

För många skräppostmeddelanden

Det tar tid att bli uppmärksammad

Dyra premiumabonnemang

💸 Priser för LinkedIn

LinkedIn har ett gratisabonnemang och premiumabonnemang från 29,99 dollar per månad.

💬 LinkedIn-kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

7. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign är en automatiseringsplattform som hjälper företag att skapa meningsfulla relationer med sina kunder. Personalisering, centraliserad kommunikation och segmentering skalas över alla kanaler och genom hela kundens livscykel. Användare kan påskynda sin försäljningsprocess ännu mer genom att integrera ActiveCampaign med Calendly för automatiserad mötesplanering!

✅ Fördelar med ActiveCampaign

Fyll automatiskt din kalender med möten och använd information som samlats in från Calendlys bokningsflöde.

Skapa eller uppdatera affärer i din försäljningspipeline när en kontakt bokar, ändrar eller avbokar ett möte i Calendly.

Lägg till kontakter i specifika listor eller segment baserat på den information de tillhandahåller.

Kartlägg dina anpassade frågor enkelt med anpassade fält i ActiveCampaign.

❌ Nackdelar med ActiveCampaign

Anpassning erbjuds i de betalda premiumplanerna.

Brist på designanpassning för formulär och automatisering

💸 Priser för ActiveCampaign

Begär en offert från ActiveCampaign

💬 ActiveCampaigns kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 600 recensioner)

8. Workato

via Workato

Workato är en automatiseringsplattform som förbättrar processer för anställda och kunder genom att minska de resurser som behövs för att utföra arbetet. Användarna har möjlighet att ställa in specifika utlösare och åtgärder för att förenkla komplexa arbetsflöden.

✅ Fördelar med Workato

Workato-recept kan skapas från grunden eller med mallar.

Omfattande integrationsbibliotek med inbyggda anslutningar

Gemenskapsbibliotek tillgängligt för automatiseringsidéer

❌ Nackdelar med Workato

Brant inlärningskurva för att lära sig och utbilda teammedlemmar

Ingen gratisplan finns tillgänglig.

💸 Workatos priser

Begär en anpassad offert från Workato

💬 Workato kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

9. Zapier

via Zapier

Zapier är ett kraftfullt verktyg som låter dig koppla ihop flera appar så att de fungerar tillsammans med ditt Calendly-konto. När du använder det kan du utlösa en händelse i en app när en annan app tar emot ett specifikt kommando.

Vi gillar detta i vår lista över Calendly-integrationer eftersom det eliminerar bördan av administrativa uppgifter, så att du kan ägna dig åt dina viktigaste prioriteringar. Tyvärr kan du bara få tillgång till det om du har Calendlys Professional Plan.

✅ Fördelar med Zapier

Kraftfull automatisering av uppgifter med hjälp av Zap-funktionen

En lättanvänd och bekväm instrumentpanel

Omfattande uppgiftshistorik

Flexibel prissättning

❌ Nackdelar med Zapier

Kan vara svårt att lära sig

Det kan ta tid att åtgärda fel

Stöder inte alla integrationer

Premiumappar kan kräva en högre nivå

Krasch av Zaps

💸 Zapier-priser

Zapier erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 19,99 dollar per månad.

💬 Zapier kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

10. Zoho

via Zoho

Zoho är en allt-i-ett-molnbaserad svit för företag. Den erbjuder ett brett utbud av användbara applikationer, från projektledning till bokföring.

Du kan integrera ditt Zoho-konto med Calendly för att se alla evenemang som dina kunder bokar eller avbokar. Om du har denna integration behöver du inte lämna Zoho för att boka möten i Calendly. Allt sker inom ditt kontos gränssnitt.

✅ Fördelar med Zoho

Enkel åtkomst till relevant kunddata

Enkel anpassning för att passa olika behov

Stöder hundratals andra integrationer

Praktiska prisplaner

❌ Nackdelar med Zoho

Problem med verktyg för kampanjhantering

Svårt att importera från sociala medier

Kundsupport tar tid

Användare kan uppleva buggar

💸 Zoho-priser

Zoho erbjuder gratis- och betaltjänster från 31 dollar per månad.

💬 Zoho-kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 5 400 recensioner)

11. Pendo

via Pendo

Pendo är en plattform för produktanvändning som erbjuder genomgångar via guider i appen för att förbättra onboarding och funktionsanvändning för kunder. Företag kan leverera exceptionella digitala upplevelser och maximera kundlojaliteten. Med Calendly kan team bädda in en Calendly-mötespåminnelse i ett meddelande i appen.

✅ Fördelar med Pendo

Automatisera bokningen av möten för att minska det manuella arbetet

Använd beteendedata för att bättre rikta in meddelanden om bokade möten

Tillgängligt för alla Pendo Guide-användare

❌ Nackdelar med Pendo

Anpassningsmöjligheterna är begränsade för kundprofiler.

Villkorliga regler kan vara svåra att ställa in

💸 Pendo-priser

Begär en offert från Pendo

💬 Pendo-kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 190 recensioner)

12. Salesforce

via Salesforce

Salesforce-Calendly-integrationen gör det enkelt att boka möten med nya potentiella kunder genom att generera nya leads eller affärsmöjligheter. Integrationen uppdaterar också befintliga data för sparade potentiella kunder.

Genom att integrera ditt Salesforce-konto med Calendly får dina säljare mer tid för försäljning, samtidigt som din ledning får tillgång till korrekta data för beslutsfattande under möten.

✅ Fördelar med Salesforce

Instrumentpanelen kan anpassas

Kompatibel med nästan alla enheter

❌ Nackdelar med Salesforce

Inte lämpligt för småföretag

Komplext att lära sig och anpassa sig till

Dålig kundsupport

💸 Salesforce-priser

Salesforce erbjuder betalda abonnemang från 25 USD/månad per användare.

💬 Salesforce-kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 16 000 recensioner)

13. Mailchimp

via Mailchimp

Mailchimp är ett effektivt sätt att schemalägga när och var du ska skicka dina e-postmeddelanden. Det hjälper dig också att hantera dina aktiviteter på sociala medier och andra CRM-system.

Med Calendly-Mailchimp-integrationen kan du synkronisera data om dina Calendly-inbjudna till ditt Mailchimp-konto. När du har denna information kan du använda den för att skapa automatiserade uppgifter, inklusive att skicka uppföljningsmejl.

✅ Fördelar med Mailchimp

Enkel tillgång till omfattande jämförande mått

Anpassningsbara e-postmallar

Tillåter flera integrationer

❌ Nackdelar med Mailchimp

Utmanande att skapa en medlemsbaserad webbplats

Inte så många mallalternativ

Klumpigt gränssnitt

💸 Mailchimp-priser

Mailchimp erbjuder gratis- och betaltjänster från 11 dollar per månad.

💬 Mailchimp-kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 11 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 14 000 recensioner)

14. Stripe

via Stripe

Onlinebetalningar bör vara så enkla och smidiga som möjligt, särskilt för mindre eller nyare företag. En Stripe-integration gör det enkelt för Calendly-användare att ta emot kreditkortsbetalningar.

När du använder det kan du ta emot betalningar oavsett valuta. Dessutom kan du spara tid genom att inkludera betalningsvillkoren under schemaläggningsprocessen.

✅ Fördelar med Stripe

Stöder ett stort antal integrationer

Transparent betalningsprocess

Pålitlig kundsupport

Inga dolda avgifter

❌ Nackdelar med Stripe

Endast begränsat till 44 länder

Det kan krävas expertkunskap för att konfigurera

💸 Stripe-priser

Stripe erbjuder pay-as-you-go-prissättning baserat på de betalningar du hanterar.

💬 Stripe-kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

15. PayPal

via PayPal

PayPal-integrationen med Calendly gör det enkelt att begära betalning för möten. Med ett enkelt klick på en knapp kan du skicka en faktura från PayPal till kunderna efter att du har bokat ditt möte via Calendly.

Fakturorna skickas sedan till ditt PayPal-konto så att du kan se dem på ett och samma ställe. Att använda Calendly-PayPal-integrationen är inte bara enkelt, utan också kostnadseffektivt och bekvämt.

✅ Fördelar med PayPal

Ofta rabatter för lojala kunder

Registrerar varje transaktion

Mobilresponsiv

Säker kryptering

❌ Nackdelar med PayPal

Kan frysa ditt konto

Ett viktigt mål för bedrägerier och phishingförsök

Oönskad kundsupport

💸 PayPal-priser

PayPals behandlingsavgifter varierar mellan 1,9 och 3,5 procent per transaktion.

💬 PayPal-kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 21 000 recensioner)

16. GoToMeeting

via GoToMeeting

GoToMeeting är en plattform som gör det möjligt för vem som helst att schemalägga möten och samtal ovanpå en kalendertjänst. Genom att koppla ditt GoToMeeting-konto till Calendly kan du smidigt skapa lämpliga konferenslänkar för dina evenemang.

✅ Fördelar med GoToMeeting

Full kontroll över deltagarna

Enkel delning av dokument

Lämpligt för stora möten

Stöder flera integrationer

❌ Nackdelar med GoToMeeting

Kräver utrustning av högsta kvalitet

Chat-alternativen kan vara begränsade

Det kan krävas mycket bandbredd för att ansluta.

💸 Priser för GoToMeeting

GoToMeeting-abonnemang kostar från 12 dollar per månad och faktureras årligen.

💬 GoToMeeting kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 12 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

17. Intercom

via Intercom

Om du använder Intercom för livechatt kan du använda det för att föra in konversationer direkt i Calendly. Med appen Calendly for Intercom kan dina bästa leads boka möten med dig direkt via Messenger.

När dina potentiella kunder har bokat ett samtal skapar Calendly händelsen och lägger till den i din kalender med alla länkar och påminnelser.

✅ Fördelar med Intercom

Vackert och användarvänligt gränssnitt

Möjliggör en mängd olika integrationer

Stöder bots och livechatt

Anpassningsbara chattbottar

❌ Nackdelar med Intercom

Instabil, förvirrande och hög prismodell

Endast begränsat till webbplatser

Tar tid med andra CRM-system

Ovänlig kundservice

💸 Priser för Intercom

Intercom erbjuder gratis- och betaltjänster från 59 dollar per månad.

💬 Intercoms kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

18. Zendesk

via Zendesk

Med Zendesk Calendly-integrationen kan du skapa och visa möten effektivt och direkt. Det är också ett snabbt sätt att visa ticketkontakter i ditt Zendesk-konto.

✅ Fördelar med Zendesk

Allt-i-ett-alternativ för en bred kundkrets

Bekväma och pålitliga livechattlösningar

Detaljerad rapportering och analys

Hundratals Zendesk-integrationer

Mobilversion tillgänglig

Flexibla priser

❌ Nackdelar med Zendesk

Ganska dyrt för små organisationer

Svårt att förstå för nya användare

Svårigheter med dataexport

Navigeringsutmaningar

💸 Priser för Zendesk

Zendesk erbjuder gratis- och betaltjänster från 5 dollar per användare och månad.

💬 Zendesk kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

19. HoneyBook

via HoneyBook

HoneyBook gör det enkelt att boka kunder, hantera projekt, genomföra konsultationer och skicka fakturor. Du kan koppla ditt Calendly-konto till HoneyBook för att skapa ett smidigt arbetsflöde och synkronisera viktig data mellan de två kontona.

✅ Fördelar med HoneyBook

Dashboard stöder visning av flera uppgifter samtidigt

Anpassningsbara konton

Automatiska fakturor

Har en mobilapp

❌ Nackdelar med HoneyBook

Utmanande att skapa projekt

Stöder endast ett fåtal integrationer

Inte lämpligt för stora team

Begränsade betalningsalternativ

💸 HoneyBook-priser

HoneyBook erbjuder ett obegränsat abonnemang för 39 dollar per månad.

💬 HoneyBook-kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 400 recensioner)

20. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Microsoft Teams kombinerar chatt, videosamtal och webbkonferenser i ett gränssnitt, vilket gör det möjligt för användare att samarbeta.

Med integrationen mellan Microsoft Teams och Calendly kan du snabbt komma igång med att boka möten med kunder och potentiella kunder.

Med en enkel länk till dina konton kan du börja arbeta med ett evenemang på båda plattformarna och dela kalenderinbjudningar direkt från Microsoft Teams för smidig samverkan.

✅ Fördelar med Microsoft Teams

Hjälpsam kundsupport

Smidig säkerhetskopiering av filer

Gratis för Microsoft 365-användare

❌ Nackdelar med Microsoft Teams

För många onödiga verktyg som fyller lagringsutrymmet

Säkerhetsfrågor

Begränsat antal kanaler per team

💸 Priser för Microsoft Teams

Microsoft Teams är gratis för alla Microsoft 365-användare med premiumabonnemang från 5 dollar per månad.

💬 Microsoft Teams kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7 000 recensioner)

21. Google Analytics

via Google Analytics

Genom att koppla ditt Calendly-konto till Google Analytics kan du enkelt se vilka dagar och tider som är mest populära. Du får värdefull information om när kunderna är tillgängliga på en mer detaljerad nivå.

När du har ett verktyg som hjälper dig att mäta kampanjtrattar kan du spara både tid och pengar i dina marknadsföringsstrategier.

Calendly-Google Analytics-integrationen är endast tillgänglig för användare med ett Professional Calendly-konto eller högre.

✅ Fördelar med Google Analytics

Ökad synlighet

Omfattande dataanalys

Mobilresponsiv

Nya användare kan lära sig mer på Analytics Academy.

❌ Nackdelar med Google Analytics

360-planen är inte lämplig för mikroföretag.

💸 Priser för Google Analytics

Google Analytics har ett gratisabonnemang och ett premiumabonnemang, 360, som kostar från 12 500 dollar per månad.

💬 Kundbetyg för Google Analytics

G2: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Förvandla din projektledning med de bästa Calendly-integrationerna

Det kan vara svårt att bestämma vilket CRM-system som passar bäst att integrera med ditt Calendly-konto, men vi har den perfekta lösningen för dig. Med all den stress och jäkt som projektledning innebär behöver du ett verktyg som ger dig tillgång till alla dina möten via en enda instrumentpanel och samtidigt effektiviserar kommunikationen med dina kunder.

ClickUp är ett kostnadsfritt verktyg som ger dig en allt-i-ett-lösning för dina projektledningsbehov. Med dess kostnadsfria funktioner kan du använda automatisering, skapa och tilldela uppgifter samt arbeta mot dina mål utan ansträngning.