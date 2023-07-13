21 av de bästa Calendly-integrationerna att känna till 2025

Calendly har snabbt blivit en av de ledande apparna för kalenderplanering, och det finns goda skäl till det. Med den här programvaran kan du snabbt skapa en onlinekalender och låta dina kunder välja de tider som passar dem bäst för att träffa dig.
En annan stor fördel med detta verktyg är de många Calendly-integrationerna som finns tillgängliga. Dess API är enkelt att integrera med över 30 av de bästa apparna på webben, inklusive ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook och många fler.
Det finns så mycket att vi bestämde oss för att göra en lista över våra 21 bästa Calendly-integrationer som gör det enkelt att skapa nya evenemang direkt i dessa appar och automatiskt synkronisera dem med ditt konto.
21 av de bästa Calendly-integrationerna du behöver just nu
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som gör det möjligt för alla team att hantera projekt, samarbeta smartare och samla allt sitt arbete i ett enda verktyg. Oavsett om du är nybörjare på projektledningsappar eller en erfaren användare kan ClickUps anpassningsmöjligheter utökas till att passa team av alla storlekar – på distans eller på kontoret – för att du ska uppnå den bästa produktiviteten i ditt liv.
Calendly-integrationen med ClickUp är fullspäckad med tidsbesparande funktioner så att du kan spåra möten tillsammans med uppgifter och projekt på ett och samma ställe! Om du behöver ytterligare en anledning: evenemangsinformation importeras automatiskt till ClickUp när någon bokar tid i Calendly. 🤩
ClickUp Mind Maps
ClickUp Mind Maps är allt du behöver för att utveckla och utvidga dina idéer med ett enda klick. Det gör att du kan:
- Skapa och schemalägg dina uppgifter och deluppgifter
- Bjud in och dela ditt projekt med personer utanför din arbetsyta
- Filtrera tomma grenar för tydlig översikt över dina viktigaste uppgifter
ClickUp Notepad
När du inte hittar penna och papper för att skriva ner dina idéer kan du vända dig till ClickUp Notepad:
- Öppna dina anteckningar i helskärmsläge
- Formatera med rich text-redigering
- Gör anteckningar medan du surfar på webben
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboard gör din presentation tilltalande genom att du kan:
- Inkludera former, bilder och kopplingar i ditt projekt
- Öppna redigeringsknapparna med snabbtangenter
- Ställ in din whiteboard för personligt bruk
✅ Fördelar med ClickUp
- Organisera logistiken och anpassa handlingsplaner utifrån varje schema.
- Tillgängligt på alla enheter – mobiler, datorer, röstassistenter och mer
- Se alla dina kunder och deras kalender tillgänglighet på ett ställe
- Få hjälp från branschens högst rankade kundsupport.
- Anslut ditt ClickUp-konto till över 100 integrationer
❌ Nackdelar med ClickUp
- Alla ClickUp-vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än! 🔮
- Ingen exportfunktion för instrumentpanelen
💸 Priser för ClickUp
- Gratis Forever-plan (bäst för personligt bruk) Kanban-tavlor Obegränsat antal uppgifter och medlemmar Samarbetsdokument Support dygnet runt och mycket mer
- Kanban-tavlor
- Obegränsat antal uppgifter och medlemmar
- Samarbetsdokument
- Support dygnet runt och mycket mer
- Obegränsad plan (bäst för små team, 7 USD/medlem per månad) Allt i planen Free Forever Resurshantering Obegränsad lagring, instrumentpaneler, anpassade fält Agil rapportering och mycket mer
- Allt i planen Free Forever
- Resurshantering
- Obegränsad lagring, instrumentpaneler, anpassade fält
- Agil rapportering och mycket mer
- Business Plan (bäst för medelstora team, 12 USD/medlem per månad) Allt i Unlimited Plan Anpassade rapporter Avancerad automatisering, tidsspårning och instrumentpanelfunktioner Tidslinjer, tankekartor och mer
- Allt i Unlimited-planen
- Anpassade rapporter
- Avancerad automatisering, tidsspårning och instrumentpanelfunktioner
- Tidslinjer, tankekartor och mer
- Kanban-tavlor
- Obegränsat antal uppgifter och medlemmar
- Samarbetsdokument
- Support dygnet runt och mycket mer
- Allt i planen Free Forever
- Resurshantering
- Obegränsad lagring, instrumentpaneler, anpassade fält
- Agil rapportering och mycket mer
- Allt i Unlimited-planen
- Anpassade rapporter
- Avancerad automatisering, tidsspårning och instrumentpanelsfunktioner
- Tidslinjer, tankekartor och mer
👉 Om du behöver en komplett programvarusvit för att hantera ditt företags arbetsbelastning och processer hjälper vi dig gärna att komma igång! Kontakta säljavdelningen när du är redo.
💬 ClickUp-kundbetyg
- G2: 4,7/5 (3 880+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (2 480+ recensioner)
Kolla in dessa Calendly-alternativ!
2. Typeform
Typeform är ett verktyg som har blivit populärt för onlineundersökningar, frågesporter och konversationer. Med bara några klick kan du lägga till Calendly i din Typeform så att respondenterna kan boka möten med dig.
Integrationen mellan Calendly och Typeform ger dig större enkelhet, bättre organisation och mer transparens. Alla ändringar som görs på ena sidan återspeglas omedelbart på den andra sidan.
✅ Fördelar med Typeform
- Ger dig obegränsat antal formulär och enkäter
- Bra kundsupportteam
- Vackert designat gränssnitt
- Enkla att skapa formulär
- Erbjuder gratis API
❌ Nackdelar med Typeform
- Ej tillgängligt på Android-enheter.
- Relativt höga priser
💸 Typeform-priser
- Typeform har ett gratisabonnemang för upp till 100 svar per månad. Användare kan också välja betalda abonnemang från 29 $/månad.
💬 Typeform kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)
3. Slack
Slack är ett ledande produktivitetsverktyg som du kan använda för att schemalägga möten eller skicka och ta emot meddelanden från kunder och kollegor. Det fungerar bra tillsammans med Calendly för att göra dina möten mer tillgängliga för kunder och ditt team. Detta är en av de mer populära Calendly-integrationerna eftersom den låter dig bjuda in nya användare, lägga till mötesinformation och skicka påminnelser till deltagarna.
✅ Fördelar med Slack
- Gör kanaler privata, offentliga, delade eller med flera arbetsytor
- Responsiv för stationära och mobila enheter
- Skapa kanaler med ditt företag
- Dela uppgifter utan ansträngning
❌ Nackdelar med Slack
- För många aviseringar kan distrahera
- Begränsad fillagring beroende på din plan
- Släpper automatiskt konversationer efter två veckor
💸 Slack-priser
- Slack erbjuder gratis- och betaltjänster från 6,67 dollar/månad per användare.
💬 Slack-kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 29 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 21 000 recensioner)
4. Webex
Detta webbaserade videokonferensverktyg integreras med Calendly så att du kan lägga in detaljerna för ditt möte i din kalender. Det håller också alla deltagare uppdaterade genom att skicka påminnelser om viktiga händelser.
Webex-Calendly-integrationen kan vara idealisk för dig som alltid är på språng och vill vara säker på att aldrig missa viktiga möten eller deadlines.
✅ Fördelar med Webex
- Visar presentatörer snabbt och möjliggör snabb skapande av whiteboards
- Spelar in möten för offline-referenser
- Sömlös upplevelse av online-möten
- Responsiv på alla enheter
- Enkelt användargränssnitt
❌ Nackdelar med Webex
- Användare måste ladda ner plugin-programmet innan de kan använda det.
- Internet Explorer är standardwebbläsaren.
- Webbversion av låg kvalitet
💸 Priser för Webex
- Webex har ett grundläggande gratisabonnemang som tillåter upp till 100 deltagare. Premiumabonnemang kostar från 13,50 dollar per månad.
💬 Webex kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 6 000 recensioner)
5. HubSpot
Integrationen mellan HubSpot och Calendly låter dig synkronisera dina evenemang smidigt för att skapa en ström av aktiviteter i HubSpot. Detta öppnar upp nya möjligheter för uppföljning.
HubSpot-integrationen hjälper dig också att spara information om nya kontakter samtidigt som den uppdaterar den befintliga databasen med nya aktiviteter. Med den här funktionen får du tid att koncentrera dig på andra viktiga aktiviteter, såsom att utveckla kundrelationer.
✅ Fördelar med HubSpot
- Samla alla dina filer på ett ställe
- Lätt att integrera med andra verktyg
- Erbjuder handledning via HubSpot Academy
- Användarvänlig plattform
❌ Nackdelar med HubSpot
- Ganska dyrt jämfört med andra verktyg i samma kategori.
- Teknisk support kan vara kostsam
- Gratis provperiod begränsad till sju dagar
- Ingen engångsfakturering per månad
💸 HubSpot-priser
- HubSpot har gratis- och betalda abonnemang från 50 dollar/månad, som faktureras årligen.
💬 HubSpot-kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 7 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
6. LinkedIn
Med Calendlys webbläsartillägg kan du dra nytta av automatiserad schemaläggning medan du chattar på LinkedIn. Det gör det enkelt att dela din Calendly-länk med potentiella kunder och kandidater utan att lämna din LinkedIn-sida.
Du kan också handplocka speciella möten för VIP-gäster och viktiga kontakter. När du planerar ett gruppmöte hjälper integrationen dig att skapa en mötesomröstning där dina inbjudna gäster kan välja en tid som passar alla.
✅ Fördelar med LinkedIn
- Kostnadseffektivt för personer som arbetar med en strikt budget
- En kontinuerlig ström av nyhetsuppdateringar
- Stora nätverksmöjligheter
- Sökmotorvänligt
❌ Nackdelar med LinkedIn
- Kräver för mycket personlig information för att slutföra profilinställningarna.
- För många skräppostmeddelanden
- Det tar tid att bli uppmärksammad
- Dyra premiumabonnemang
💸 Priser för LinkedIn
- LinkedIn har ett gratisabonnemang och premiumabonnemang från 29,99 dollar per månad.
💬 LinkedIn-kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)
7. ActiveCampaign
ActiveCampaign är en automatiseringsplattform som hjälper företag att skapa meningsfulla relationer med sina kunder. Personalisering, centraliserad kommunikation och segmentering skalas över alla kanaler och genom hela kundens livscykel. Användare kan påskynda sin försäljningsprocess ännu mer genom att integrera ActiveCampaign med Calendly för automatiserad mötesplanering!
✅ Fördelar med ActiveCampaign
- Fyll automatiskt din kalender med möten och använd information som samlats in från Calendlys bokningsflöde.
- Skapa eller uppdatera affärer i din försäljningspipeline när en kontakt bokar, ändrar eller avbokar ett möte i Calendly.
- Lägg till kontakter i specifika listor eller segment baserat på den information de tillhandahåller.
- Kartlägg dina anpassade frågor enkelt med anpassade fält i ActiveCampaign.
❌ Nackdelar med ActiveCampaign
- Anpassning erbjuds i de betalda premiumplanerna.
- Brist på designanpassning för formulär och automatisering
💸 Priser för ActiveCampaign
- Begär en offert från ActiveCampaign
💬 ActiveCampaigns kundbetyg
- G2: 4,6/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 1 600 recensioner)
8. Workato
Workato är en automatiseringsplattform som förbättrar processer för anställda och kunder genom att minska de resurser som behövs för att utföra arbetet. Användarna har möjlighet att ställa in specifika utlösare och åtgärder för att förenkla komplexa arbetsflöden.
✅ Fördelar med Workato
- Workato-recept kan skapas från grunden eller med mallar.
- Omfattande integrationsbibliotek med inbyggda anslutningar
- Gemenskapsbibliotek tillgängligt för automatiseringsidéer
❌ Nackdelar med Workato
- Brant inlärningskurva för att lära sig och utbilda teammedlemmar
- Ingen gratisplan finns tillgänglig.
💸 Workatos priser
- Begär en anpassad offert från Workato
💬 Workato kundbetyg
- G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)
9. Zapier
Zapier är ett kraftfullt verktyg som låter dig koppla ihop flera appar så att de fungerar tillsammans med ditt Calendly-konto. När du använder det kan du utlösa en händelse i en app när en annan app tar emot ett specifikt kommando.
Vi gillar detta i vår lista över Calendly-integrationer eftersom det eliminerar bördan av administrativa uppgifter, så att du kan ägna dig åt dina viktigaste prioriteringar. Tyvärr kan du bara få tillgång till det om du har Calendlys Professional Plan.
✅ Fördelar med Zapier
- Kraftfull automatisering av uppgifter med hjälp av Zap-funktionen
- En lättanvänd och bekväm instrumentpanel
- Omfattande uppgiftshistorik
- Flexibel prissättning
❌ Nackdelar med Zapier
- Kan vara svårt att lära sig
- Det kan ta tid att åtgärda fel
- Stöder inte alla integrationer
- Premiumappar kan kräva en högre nivå
- Krasch av Zaps
💸 Zapier-priser
- Zapier erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 19,99 dollar per månad.
💬 Zapier kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)
10. Zoho
Zoho är en allt-i-ett-molnbaserad svit för företag. Den erbjuder ett brett utbud av användbara applikationer, från projektledning till bokföring.
Du kan integrera ditt Zoho-konto med Calendly för att se alla evenemang som dina kunder bokar eller avbokar. Om du har denna integration behöver du inte lämna Zoho för att boka möten i Calendly. Allt sker inom ditt kontos gränssnitt.
✅ Fördelar med Zoho
- Enkel åtkomst till relevant kunddata
- Enkel anpassning för att passa olika behov
- Stöder hundratals andra integrationer
- Praktiska prisplaner
❌ Nackdelar med Zoho
- Problem med verktyg för kampanjhantering
- Svårt att importera från sociala medier
- Kundsupport tar tid
- Användare kan uppleva buggar
💸 Zoho-priser
- Zoho erbjuder gratis- och betaltjänster från 31 dollar per månad.
💬 Zoho-kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 5 400 recensioner)
11. Pendo
Pendo är en plattform för produktanvändning som erbjuder genomgångar via guider i appen för att förbättra onboarding och funktionsanvändning för kunder. Företag kan leverera exceptionella digitala upplevelser och maximera kundlojaliteten. Med Calendly kan team bädda in en Calendly-mötespåminnelse i ett meddelande i appen.
✅ Fördelar med Pendo
- Automatisera bokningen av möten för att minska det manuella arbetet
- Använd beteendedata för att bättre rikta in meddelanden om bokade möten
- Tillgängligt för alla Pendo Guide-användare
❌ Nackdelar med Pendo
- Anpassningsmöjligheterna är begränsade för kundprofiler.
- Villkorliga regler kan vara svåra att ställa in
💸 Pendo-priser
- Begär en offert från Pendo
💬 Pendo-kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 190 recensioner)
12. Salesforce
Salesforce-Calendly-integrationen gör det enkelt att boka möten med nya potentiella kunder genom att generera nya leads eller affärsmöjligheter. Integrationen uppdaterar också befintliga data för sparade potentiella kunder.
Genom att integrera ditt Salesforce-konto med Calendly får dina säljare mer tid för försäljning, samtidigt som din ledning får tillgång till korrekta data för beslutsfattande under möten.
✅ Fördelar med Salesforce
- Instrumentpanelen kan anpassas
- Kompatibel med nästan alla enheter
❌ Nackdelar med Salesforce
- Inte lämpligt för småföretag
- Komplext att lära sig och anpassa sig till
- Dålig kundsupport
💸 Salesforce-priser
- Salesforce erbjuder betalda abonnemang från 25 USD/månad per användare.
💬 Salesforce-kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 12 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 16 000 recensioner)
13. Mailchimp
Mailchimp är ett effektivt sätt att schemalägga när och var du ska skicka dina e-postmeddelanden. Det hjälper dig också att hantera dina aktiviteter på sociala medier och andra CRM-system.
Med Calendly-Mailchimp-integrationen kan du synkronisera data om dina Calendly-inbjudna till ditt Mailchimp-konto. När du har denna information kan du använda den för att skapa automatiserade uppgifter, inklusive att skicka uppföljningsmejl.
✅ Fördelar med Mailchimp
- Enkel tillgång till omfattande jämförande mått
- Anpassningsbara e-postmallar
- Tillåter flera integrationer
❌ Nackdelar med Mailchimp
- Utmanande att skapa en medlemsbaserad webbplats
- Inte så många mallalternativ
- Klumpigt gränssnitt
💸 Mailchimp-priser
- Mailchimp erbjuder gratis- och betaltjänster från 11 dollar per månad.
💬 Mailchimp-kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 11 600 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 14 000 recensioner)
14. Stripe
Onlinebetalningar bör vara så enkla och smidiga som möjligt, särskilt för mindre eller nyare företag. En Stripe-integration gör det enkelt för Calendly-användare att ta emot kreditkortsbetalningar.
När du använder det kan du ta emot betalningar oavsett valuta. Dessutom kan du spara tid genom att inkludera betalningsvillkoren under schemaläggningsprocessen.
✅ Fördelar med Stripe
- Stöder ett stort antal integrationer
- Transparent betalningsprocess
- Pålitlig kundsupport
- Inga dolda avgifter
❌ Nackdelar med Stripe
- Endast begränsat till 44 länder
- Det kan krävas expertkunskap för att konfigurera
💸 Stripe-priser
- Stripe erbjuder pay-as-you-go-prissättning baserat på de betalningar du hanterar.
💬 Stripe-kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
15. PayPal
PayPal-integrationen med Calendly gör det enkelt att begära betalning för möten. Med ett enkelt klick på en knapp kan du skicka en faktura från PayPal till kunderna efter att du har bokat ditt möte via Calendly.
Fakturorna skickas sedan till ditt PayPal-konto så att du kan se dem på ett och samma ställe. Att använda Calendly-PayPal-integrationen är inte bara enkelt, utan också kostnadseffektivt och bekvämt.
✅ Fördelar med PayPal
- Ofta rabatter för lojala kunder
- Registrerar varje transaktion
- Mobilresponsiv
- Säker kryptering
❌ Nackdelar med PayPal
- Kan frysa ditt konto
- Ett viktigt mål för bedrägerier och phishingförsök
- Oönskad kundsupport
💸 PayPal-priser
- PayPals behandlingsavgifter varierar mellan 1,9 och 3,5 procent per transaktion.
💬 PayPal-kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 21 000 recensioner)
16. GoToMeeting
GoToMeeting är en plattform som gör det möjligt för vem som helst att schemalägga möten och samtal ovanpå en kalendertjänst. Genom att koppla ditt GoToMeeting-konto till Calendly kan du smidigt skapa lämpliga konferenslänkar för dina evenemang.
✅ Fördelar med GoToMeeting
- Full kontroll över deltagarna
- Enkel delning av dokument
- Lämpligt för stora möten
- Stöder flera integrationer
❌ Nackdelar med GoToMeeting
- Kräver utrustning av högsta kvalitet
- Chat-alternativen kan vara begränsade
- Det kan krävas mycket bandbredd för att ansluta.
💸 Priser för GoToMeeting
- GoToMeeting-abonnemang kostar från 12 dollar per månad och faktureras årligen.
💬 GoToMeeting kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 12 800 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)
17. Intercom
Om du använder Intercom för livechatt kan du använda det för att föra in konversationer direkt i Calendly. Med appen Calendly for Intercom kan dina bästa leads boka möten med dig direkt via Messenger.
När dina potentiella kunder har bokat ett samtal skapar Calendly händelsen och lägger till den i din kalender med alla länkar och påminnelser.
✅ Fördelar med Intercom
- Vackert och användarvänligt gränssnitt
- Möjliggör en mängd olika integrationer
- Stöder bots och livechatt
- Anpassningsbara chattbottar
❌ Nackdelar med Intercom
- Instabil, förvirrande och hög prismodell
- Endast begränsat till webbplatser
- Tar tid med andra CRM-system
- Ovänlig kundservice
💸 Priser för Intercom
- Intercom erbjuder gratis- och betaltjänster från 59 dollar per månad.
💬 Intercoms kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)
18. Zendesk
Med Zendesk Calendly-integrationen kan du skapa och visa möten effektivt och direkt. Det är också ett snabbt sätt att visa ticketkontakter i ditt Zendesk-konto.
✅ Fördelar med Zendesk
- Allt-i-ett-alternativ för en bred kundkrets
- Bekväma och pålitliga livechattlösningar
- Detaljerad rapportering och analys
- Hundratals Zendesk-integrationer
- Mobilversion tillgänglig
- Flexibla priser
❌ Nackdelar med Zendesk
- Ganska dyrt för små organisationer
- Svårt att förstå för nya användare
- Svårigheter med dataexport
- Navigeringsutmaningar
💸 Priser för Zendesk
- Zendesk erbjuder gratis- och betaltjänster från 5 dollar per användare och månad.
💬 Zendesk kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 3 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)
19. HoneyBook
HoneyBook gör det enkelt att boka kunder, hantera projekt, genomföra konsultationer och skicka fakturor. Du kan koppla ditt Calendly-konto till HoneyBook för att skapa ett smidigt arbetsflöde och synkronisera viktig data mellan de två kontona.
✅ Fördelar med HoneyBook
- Dashboard stöder visning av flera uppgifter samtidigt
- Anpassningsbara konton
- Automatiska fakturor
- Har en mobilapp
❌ Nackdelar med HoneyBook
- Utmanande att skapa projekt
- Stöder endast ett fåtal integrationer
- Inte lämpligt för stora team
- Begränsade betalningsalternativ
💸 HoneyBook-priser
- HoneyBook erbjuder ett obegränsat abonnemang för 39 dollar per månad.
💬 HoneyBook-kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)
- Capterra: 4,9/5 (över 400 recensioner)
20. Microsoft Teams
Microsoft Teams kombinerar chatt, videosamtal och webbkonferenser i ett gränssnitt, vilket gör det möjligt för användare att samarbeta.
Med integrationen mellan Microsoft Teams och Calendly kan du snabbt komma igång med att boka möten med kunder och potentiella kunder.
Med en enkel länk till dina konton kan du börja arbeta med ett evenemang på båda plattformarna och dela kalenderinbjudningar direkt från Microsoft Teams för smidig samverkan.
✅ Fördelar med Microsoft Teams
- Hjälpsam kundsupport
- Smidig säkerhetskopiering av filer
- Gratis för Microsoft 365-användare
❌ Nackdelar med Microsoft Teams
- För många onödiga verktyg som fyller lagringsutrymmet
- Säkerhetsfrågor
- Begränsat antal kanaler per team
💸 Priser för Microsoft Teams
- Microsoft Teams är gratis för alla Microsoft 365-användare med premiumabonnemang från 5 dollar per månad.
💬 Microsoft Teams kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 12 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 7 000 recensioner)
21. Google Analytics
Genom att koppla ditt Calendly-konto till Google Analytics kan du enkelt se vilka dagar och tider som är mest populära. Du får värdefull information om när kunderna är tillgängliga på en mer detaljerad nivå.
När du har ett verktyg som hjälper dig att mäta kampanjtrattar kan du spara både tid och pengar i dina marknadsföringsstrategier.
Calendly-Google Analytics-integrationen är endast tillgänglig för användare med ett Professional Calendly-konto eller högre.
✅ Fördelar med Google Analytics
- Ökad synlighet
- Omfattande dataanalys
- Mobilresponsiv
- Nya användare kan lära sig mer på Analytics Academy.
❌ Nackdelar med Google Analytics
- 360-planen är inte lämplig för mikroföretag.
💸 Priser för Google Analytics
- Google Analytics har ett gratisabonnemang och ett premiumabonnemang, 360, som kostar från 12 500 dollar per månad.
💬 Kundbetyg för Google Analytics
- G2: 4,5/5 (över 5 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)
Förvandla din projektledning med de bästa Calendly-integrationerna
Det kan vara svårt att bestämma vilket CRM-system som passar bäst att integrera med ditt Calendly-konto, men vi har den perfekta lösningen för dig. Med all den stress och jäkt som projektledning innebär behöver du ett verktyg som ger dig tillgång till alla dina möten via en enda instrumentpanel och samtidigt effektiviserar kommunikationen med dina kunder.
ClickUp är ett kostnadsfritt verktyg som ger dig en allt-i-ett-lösning för dina projektledningsbehov. Med dess kostnadsfria funktioner kan du använda automatisering, skapa och tilldela uppgifter samt arbeta mot dina mål utan ansträngning.