De 16 bästa Zendesk-integrationerna 2025

Nyckeln till framgång ligger i kundsupport. Med en bra kundsupportplattform som Zendesk kan du skapa en helhetsupplevelse av kundservice i stor skala. Plattformen hjälper varumärken att bygga och upprätthålla goda kundrelationer, vilket är avgörande för tillväxt.
På vilka sätt stöder Zendesk kundsupport? Jo, det samordnar meddelanden över olika kanaler, möjliggör enkel automatisering med ingen eller låg kodning, spårar supportförfrågningar enkelt och övervakar kundfeedback.
För att få ut mesta möjliga av denna kundsupportplattform kan varumärken utnyttja de över 1 300 Zendesk-apparna och integrationerna som är utformade för att utöka deras kapacitet för att möta olika behov inom försäljning, marknadsföring och kundservice.
Med tusentals appar att välja mellan, vilka Zendesk-integrationer ska du använda?
Vi presenterar här de 16 mest användbara integrationerna som du kan hitta på Zendesk Marketplace.
16 av de mest användbara Zendesk-integrationerna
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet där team samlas för att planera, organisera och samarbeta kring arbetet med hjälp av uppgifter, dokument, chatt, mål, whiteboards och mycket mer. ClickUp kan enkelt anpassas med bara några klick och gör det möjligt för team av alla typer och storlekar att arbeta mer effektivt och höja produktiviteten till nya höjder.
Genom Zendesk-integrationen kan ditt supportteam hålla koll på uppgifter och prioriterade ärenden, vilket säkerställer att dina kunders problem löses så snabbt som möjligt och förbättrar effektiviteten och produktiviteten. Här är några saker du kan göra med ClickUp-integrationen:
- Länka ärenden till uppgifter för enkel referens och delegering
- Skapa nya uppgifter från Zendesk-ärenden
- Få automatiska uppdateringar när du skapar eller länkar en ticket till en uppgift
Att behandla ärenden som uppgifter gör det enkelt att spåra och säkerställa att de löses så snabbt som möjligt. Det är den ultimata tvåvägskommunikationen mellan dessa kraftfulla molnbaserade plattformar!
Fördelar med ClickUp
- Underlättar kommunikation och samarbete mellan avdelningar
- Enkelt att automatisera olika processer
- Flexibel och anpassningsbar
- Kundsupport i världsklass
- Enkelt att ansluta Zendesk och övervaka framsteg
Nackdelar med ClickUp
- Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än!
- Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner och anpassningsbarhet
Priser för ClickUp
- Gratis
- Obegränsat: 5 dollar per medlem och månad
- Företag: 12 dollar per medlem och månad
- Business Plus: 19 dollar per medlem och månad
- Enterprise: Kontakta oss för anpassad prissättning
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (4 781 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (3 071 recensioner)
2. Slack
Slack är en av de bästa meddelandeapparna som finns. Den förbättrar samarbetet och ökar arbetsflödet genom att teammedlemmarna kan kommunicera effektivt. Som fristående app fungerar den ganska bra. Men Slack-appen tar dess funktioner till en helt ny nivå.
Några av fördelarna med Zendesk Slack-integrationen är:
- Håll koll på kundernas svar genom att skicka ärenden direkt till Slack.
- Förbättra samarbetet och lägg till privata anteckningar eller sidokonversationer i ett supportärende i Slack.
- Bjud in dina värdefulla kunder till Slack så att ditt team är tillgängligt när behovet uppstår.
- Ställ in automatisering för att se feedback i Slack när den kommer in
Att integrera Slack med Zendesk kan bland annat hjälpa dig att förbättra din responstid, hålla koll på din arbetsbelastning och förbättra kvaliteten på kundservicen.
Slack-proffs
- Alla dina arbetsrelaterade konversationer finns på ett ställe med Slack-meddelanden
- Det är enkelt att komma igång utan utbildning eftersom det används nästan överallt.
- Lätt att använda och känns naturligt
- Du kan segmentera kanalerna för specifika delar av projektet.
Slack-nackdelar
- Du kanske känner dig överväldigad av alla olika kanaler med olika team.
Slack-priser
- Gratis
- Standard: 6,67 $/8,00 $ per användare och månad, faktureras årligen/månadsvis
- Plus: 12,50 $/15,00 $ per användare och månad, faktureras årligen/månadsvis
- Enterprise Grid: Kontakta oss för information om anpassade priser
Slack-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (30 180 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (21 435 recensioner)
3. Shopify
Med den hårda konkurrensen mellan e-handelsbutiker behöver du alla fördelar du kan få. Och bra kundservice är mycket viktigt. Om du har skapat en butik på Shopify-plattformen är Zendesk-integrationen för Shopify avgörande för att förbättra kundservice och support. Några av fördelarna med denna integration är:
- Anslut flera Shopify-butiker till ditt Zendesk-konto för att förbättra hanteringen
- Lägg till en webbwidget på din butiksida så att kunderna snabbt kan nå dig eller hjälpa sig själva.
- Med Ticket Editor kan du enkelt beställa avbokningar och återbetalningar.
Det gör att ditt supportteam kan komma åt kundinformation direkt från din Shopify-butik och se till att de är informerade innan de vidtar åtgärder.
Shopify-proffs
- Fungerar som ett CRM-system för Zendesk
- Du kan skala kundtjänsten i Zendesk i takt med att ditt företag växer.
- Zendesks AI-funktioner kan anpassas för besökare
Shopify-nackdelar
- Shopify-e-post-ID och telefonnummer-ID identifieras som separata användare i Zendesk.
Shopify-priser
- Grundläggande: 29 dollar per månad
- Shopify: 79 dollar per månad
- Avancerad: 299 $ per månad
Shopify-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (4 109 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (5 672 recensioner)
4. Geckoboard
Geckoboard är ett praktiskt verktyg som låter dig skapa och dela realtidsdashboards i några få steg. Det integreras med över 80 verktyg för att förbättra dess bekvämlighet och kapacitet. En av dess viktigaste integrationer är med Zendesk.
Genom att integrera det med Zendesk kan du och ditt team enkelt dela Zendesk-mätvärden för kundsupport i realtid med ditt team via lättförståeliga instrumentpaneler. Några av funktionerna inkluderar:
- Enkla att bygga dashboards baserade på Zendesk-mätvärden
- Visualiseringarna är lätta att tolka.
- Kraftfulla filter för att visualisera data
Och det är enkelt att dela dashboards som skapats genom att kopiera och klistra in länken och dela den i ett meddelande!
Fördelar med Geckoboard
- Gör det möjligt för teammedlemmarna att fokusera på rätt mätvärden i Zendesk
- Upptäck problem innan de uppstår och lös dem genom bättre visualisering
- Motivera dina bästa Zendesk-agenter genom att lyfta fram dem på din instrumentpanel.
Nackdelar med Geckoboard
- Du är begränsad till förutbestämda datafält
Priser för Geckoboard
- Essential: 39 dollar per månad
- Pro: 79 dollar per månad
- Scale: 559 dollar per månad
Geckoboard-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (47 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (76 recensioner)
5. Nicereply
Nicereply är en CX-undersökningsprogramvara som erbjuder CSAT-, NPS- och Customer Effort Score-undersökningar för Zendesk.
Med Nicereply kan du mäta kundnöjdhet, ansträngning eller lojalitet via en enkät längst ner i varje e-postmeddelande, i dina makron eller utlösa den efter att ha löst ett ärende eller en chatt. Svaren skickas tillbaka till Zendesk som kommentarer och anpassade fältvärden.
Några av fördelarna med integrationen är:
- Anpassa dina undersökningar helt och hållet
- Bestäm när dina undersökningar ska levereras
- Skydda dina kunder från överdriven undersökning
- Ta bort spam, irrelevanta eller kränkande betyg
Fördelar med Nicereply
- Olika kundundersökningar (CSAT, CES & NPS, 5-stjärniga undersökningar, smileys osv. )
- Kombinera flera distributionskanaler
- Enkla att installera och använda
Nicereply-nackdelar
- Analytics kunde vara mer robust
Priser för Nicereply
- Nicereply erbjuder betalda abonnemang från 39 dollar per månad.
Nicreply-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (378 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (284 recensioner)
6. Mailchimp-aktivitet
Mailchimp är ett marknadsföringsverktyg för att hantera och kommunicera med kunder och andra parter. För Zendesk CRM-integrationer gör Mailchimp Activity det möjligt för dig att anpassa din kundkommunikation.
Detta gör att du enkelt kan automatisera hanteringen av dina ärenden, användare och agenter i Zendesk. Några av funktionerna är:
- Effektiv hantering av ticketbegärarens prenumerationer på Mailchimp-sändlistor
- Visa alla e-postkampanjer som en Zendesk Support-ärendeförfrågare har fått
- Visa detaljer om de åtgärder som Zendesk-biljettbegäraren vidtog med varje Mailchimp-kampanj
Dessa funktioner, bland andra, gör det möjligt för dig att förutse dina kunders behov och frågor, vilket gör dina interaktioner mer personliga och meningsfulla.
Mailchimp Activity pros
- Utmärkta betalda abonnemang
- Användbar för alla företag och projekt av alla storlekar
- Den kreativa assistenten innebär att du inte behöver ha så mycket designkunskaper.
Mailchimp Activity cons
- Mailchimp begränsar dig till specifika designer och format
Mailchimp Aktivitetsprissättning
- Gratis
- Essentials: 9,99 dollar per månad
- Standard: 14,99 $ per månad
- Premium: 299 $ per månad
Mailchimp Aktivitetsbetyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (14 952 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (4 799 recensioner)
7. Harvestr
Harvestr är ett produktledningsverktyg som främjar samarbete för att hjälpa produktteam att fatta välgrundade produktbeslut. Genom att integrera det med Zendesk kopplas support- och produktteamen samman. Detta gör det möjligt för produktteamet att utnyttja kunddata och feedback för att göra kundorienterade förbättringar eller skapa produkter efter kundernas behov.
Denna kunddata kommer från Zendesk-supportärenden som innehåller värdefull kundfeedback. Den kan förbättra samarbetet mellan produkt- och supportteam, vilket gör dina kunder nöjdare med produkten.
Fördelar med Harvestr
- Utforma kundorienterade produkter för att öka kundnöjdheten
- Hjälpsamt för att undvika eftersläpningar genom prioritering av ärenden
- Gör att du kan fokusera på kundupplevelsen
- Anpassar sig väl till olika arbetsflöden
Harvestr-nackdelar
- Brist på utökade rapporteringsfunktioner
Harvestr-priser
- Gratis: 14 dagars gratis provperiod
- Scale: 79/65 dollar per redaktör och månad, faktureras månadsvis/årligen
- Elite: 139 USD per redaktör och månad, faktureras årligen
- Enterprise: Kontakta oss för information om anpassade priser
Harvestr-betyg och recensioner
- G2: 4,9/5 (31 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (501 recensioner)
8. Zoom
Zoom är en av de mest populära videokonferensapparna som är mycket praktisk för att öka samarbetet mellan teammedlemmar. Men i vissa situationer kan den även användas inom kundsupport. Till exempel när en kundförfrågan kräver en mer personlig upplevelse, såsom att titta på kundens miljö eller hjälpa dem med en fysisk installation.
Det är här Zendesk Zoom-integrationen kommer in. Några av funktionerna är:
- Planera och starta ett möte från Zendesk utan att behöva logga in separat på Zoom.
- Spela in all information från det föregående samtalet och få tillgång till den i Zendesk.
Dessa, plus andra specialfunktioner, gör det till ett oumbärligt verktyg. Detta gäller särskilt om du ofta har att hantera kundförfrågningar som kräver en personlig upplevelse.
Zoom-proffs
- Enkelt att bjuda in personer till möten
- Mycket användarvänligt och lätt att använda
- Massor av användbara appar att ansluta till
Zoom-nackdelar
- Du behöver en utmärkt internetanslutning
Zoom-priser
- Grundläggande: Gratis
- Pro: 14,99 $ per månad per värd
- Business: 19,99 $ per månad per värd
- Enterprise: 19,99 $ per månad per värd
Zoom-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (41 571 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (12 297 recensioner)
9. Census
Du behöver data för att driva ditt teams arbetsflöde och höja kvaliteten på kundkonversationerna. Om du har data låsta i andra databaser eller verktyg är det omöjligt att synkronisera dem med dina affärsverktyg utan anpassade skript eller teknisk hjälp. Det gäller såvida du inte har Census, som kan ansluta Zendesk till ditt arbetsflöde.
Census är en av de mest populära apparna som låter dig synkronisera data från valfritt lager till dina försäljnings- och marknadsföringsverktyg. Dess Zendesk-integration gör att du kan synkronisera denna information och data till Zendesk med några få klick. Några av funktionerna inkluderar:
- Du behöver inte längre förlita dig på tekniker för att migrera data i Zendesk.
- Dina data kommer att vara redo att användas på Zendesk eller i ett ärende.
- Förvara alla dina data på ett ställe
Census är en av de viktigaste apparna om du har dina data i olika lager och vill använda dem för att förbättra kundupplevelsen i ett ärende.
Census-proffs
- Agenterna kan lösa kundernas problem eller hantera ärenden utan att behöva växla mellan flera appar.
- Segmentera dina användare för att få viktig information och identifiera mönster
- Förbättrar vidarebefordran av Zendesk-ärenden genom att använda produktdata för att identifiera dina mest värdefulla kunder.
Census cons
- Det är svårt att ändra en synkronisering när ett ärende har skapats.
Census-prissättning
- Gratis
- Core: 800 dollar per månad
- Plattform: Kontakta oss för anpassade prispaket
Census-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (76 recensioner)
- Capterra: Inga recensioner
10. Salesforce
Salesforce är ett populärt verktyg för sälj-, marknadsförings- och supportteam. Det hjälper företag att förbättra kundservice och produkter. Genom att integrera det med Zendesk förbättras samarbetet mellan dina support- och säljteam, vilket ökar produktiviteten när det gäller att hantera ärenden eller kunder.
Det gör också att båda teamen får tillgång till rätt kunddata. Detta gör att säljteamet kan avsluta fler affärer och supportteamet kan erbjuda en mer personlig upplevelse. Det automatiserar också olika aktiviteter, såsom omfördelning av ärenden baserat på vissa villkor.
Några av funktionerna och fördelarna med detta är:
- Förbättrad kundnöjdhet tack vare personliga konversationer
- Snabbare lösningar genom teamsamarbete
- Analysera data från Zendesk Support-ärenden baserat på olika Salesforce-kriterier
Zendesk Salesforce-integrationen gör det möjligt för dig att ge alla dina team en helhetsbild av dina kunder.
Fördelar med Salesforce
- Enkelt att spåra kontakter, e-postmeddelanden och affärsmöjligheter samt övervaka statusen för en lead.
- Hjälper till att automatisera flera processer
- Anslut Salesforce CRM till nästan vilken extern app eller vilket program som helst
Salesforce-nackdelar
- Implementeringen kan vara komplicerad
- Lite dyr
Priser för Salesforce
- Essentials: 25 dollar per månad
- Professional: 75 dollar per användare och månad
- Enterprise: 150 dollar per användare och månad
- Obegränsat: 300 dollar per användare och månad
Salesforce-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (12 815 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (17 197 recensioner)
11. Trello
Trello är ett projektledningsverktyg som är känt för sitt enkla gränssnitt och sin användarvänlighet. För Zendesk-integrationer används Trello bland annat för att visa ditt arbetsflöde, automatisera processer, skapa och tilldela uppgifter, samarbeta och kommunicera.
Zendesk Trello-integrationen gör det möjligt att bifoga ärenden till befintliga kort eller skapa Trello-kort direkt från Zendesk-ärenden. Du behöver bara navigera till ärendet, öppna Trello-appen efter integrationen och sedan kan du lägga till det till ett befintligt kort eller skapa ett nytt.
Fördelarna och funktionerna inkluderar:
- Enkel spårning och organisering av Zendesk-ärenden mellan avdelningar och team
- Det ger en tydlig bild av processerna för ärendehantering för kundsupportteamet.
I den här appen kan du hantera ett konstant arbetsflöde, delegera uppgifter och snabbt lösa kundproblem eftersom ditt team kommer att vara på samma sida.
Fördelar med Trello
- Enkel och tydlig design och gränssnitt
- Förbättrar samarbetet mellan olika team
- Säkerställer att ditt team alltid är på samma sida
- Snabbt att integrera och börja använda
Nackdelar med Trello
- Behörighetskontrollen skulle behöva mer detaljerad information.
Trellos prissättning
- Gratis
- Standard: 5 dollar per månad
- Premium: 10 dollar per månad
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Trello-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (12 812 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (21 228 recensioner)
12. TypeGenie
TypeGenie är ett avancerat AI-verktyg som lär sig att komplettera meningar som är anpassade för varumärken och supportagenter. Detta gör att det hamnar på vår lista över Zendesk-integrationer, eftersom det skapar svar snabbare och med en enhetlig ton, vilket är avgörande för varumärkesbyggande.
TypeGenie Zendesk-anslutningen förbättrar kundtjänstens effektivitet genom AI-drivna meningar och ordkompletteringar medan dina kundtjänstmedarbetare skriver.
Några av fördelarna och funktionerna med att integrera TypeGenie med Zendesk är:
- Ta bort repetitiva element från meddelanden för att förbättra kvaliteten
- Spendera mindre tid på att skriva för att säkerställa att en ny ticket får svar snabbare eller för att hantera en befintlig ticket.
- Automatiska kompletteringar är personliga och relevanta eftersom de baseras på dina tidigare ärenden.
- Fortsätt lära dig och bli bättre
Ju snabbare du svarar på kundförfrågningar, desto bättre blir upplevelsen med den här appen och hanteringen av dina ärenden.
Fördelar med TypeGenie
- Agenterna lägger mindre tid på att lösa problem
- Kodfri utveckling
- Praktiska rapporterings- och analysverktyg
- Enkla att installera och använda
TypeGenie-nackdelar
- Kompletteringarna kanske inte är korrekta när du börjar.
Priser för TypeGenie
- Pro: 20 dollar per användare och månad
- Premium: 28 dollar per användare och månad
- Enterprise: Kontakta oss för en skräddarsydd offert
TypeGenie-betyg och recensioner
- G2: Inga recensioner
- Capterra: Inga recensioner
13. Ringover
Ringover är en av Zendesk-integrationerna som hjälper dig att hantera professionell kommunikation på ett effektivt sätt. Du och ditt team kan ringa och ta emot samtal online eller från en smartphone-app. Detta har flera fördelar, bland annat obegränsade samtal till och från flera länder, bra mottagning var du än befinner dig och samtalsintegration med ditt CRM-system.
När du integrerar dessa samtal i Zendesk kan du:
- Skapa, uppdatera eller automatisera en befintlig ticket
- Ring dina kunder från Zendesk med ett enda klick
- Spela upp röstmeddelanden och inspelade samtal från Zendesk
- Snabbare uppringning och enkel överföring till en tillgänglig teammedlem
Dessa funktioner förbättrar din relation med dina kunder.
Fördelar med Ringover
- Mycket billigare än en fast telefonlinje
- Enkel åtkomst till samtalsdetaljer, inklusive loggar och inspelningar
- Få kundinformation när du tar emot ett samtal för att kunna ge skräddarsydd support
- Kunddata samlas på ett ställe
Ringover-nackdelar
- Ibland kan fördröjningar göra det svårt att föra ett flytande samtal.
Ringovers prissättning
- Smart: 24 dollar per användare och månad
- Power: 49 dollar per användare och månad
- Enterprise: Kontakta oss för att skapa en anpassad plan
Ringovers betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (27 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (189 recensioner)
14. Asana
För Zendesk-integrationer är Asana ett populärt projektledningsverktyg som gör det möjligt för företag att samarbeta, kommunicera, hantera och organisera sina projekt och uppgifter. Genom att integrera det med Zendesk kan du lösa ärenden snabbare.
Med den här appen kan du enkelt skapa och spåra uppgifter med hjälp av Zendesk-ärenden. Du kan lägga till kontext, bifoga filer och länka befintliga uppgifter för ett bättre arbetsflöde. Detta säkerställer att alla hanterar supportärenden och tillhandahåller personliga tjänster, oavsett om det är en ny användare eller en kund.
Några av de saker du kan göra med denna Zendesk-integration är:
- Skapa Asana-uppgifter från Zendesk
- Länka befintliga uppgifter till ett Zendesk-ärende
- Kontrollera statusen för lösningen utan att lämna Zendesk
- Få tillgång till olika kunduppgifter för en personlig service
Av alla listade appar sluter denna integration feedbacklooparna mellan Zendesk och Asana, vilket gör det möjligt för ditt företag att kontinuerligt förbättra kundservicen.
Fördelar med Asana
- Förbättra samarbetet kring uppgifter med Zendesk
- Enkelt att spåra prioriterade ärenden och uppgifter
- Bra utbud av funktioner i gratisversionen
- Integrera externa verktyg i Asana
- Anpassa tavlor, kategorier, uppgifter och deluppgifter
Asana-nackdelar
- Resulterar i för många e-postaviseringar
- Inte lika flexibel som vissa verktyg i denna lista
- Saknar produktivitetsfunktioner jämfört med andra
Asanas prissättning
- Grundläggande: 0 dollar per medlem och månad
- Premium: 10,99 dollar per medlem och månad
- Business: 24,99 dollar per medlem och månad
- Enterprise: Kontakta oss för anpassad prissättning
Asana-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (8 831 recensioner)
- Capterra: 4,5 (11 357 recensioner)
15. Zoho Projects
Zoho Projects är ett projektledningsverktyg för att skapa arbetsflöden, spåra uppgifter, kommunicera med intressenter och samarbeta i team. För Zendesk-integrationer är detta ett utmärkt verktyg eftersom det gör det möjligt att skicka information mellan dem och hantera dina projekt mer effektivt för varje ärende.
Integrationen gör det möjligt att automatisera flera uppgifter som kan minska teamets effektivitet. Några av de saker du kan göra med integrationen är:
- Automatisera komplexa företagsdata på några minuter för att spara tid
- Ställ in webhook-triggers baserat på specifika åtgärder
- Använd regler som fördröjningar och beslut för att skapa ett effektivt arbetsflöde.
- Utför åtgärder vid specifika tidpunkter på dagen
Fördelar med Zoho Projects
- Dela upp uppgifter i mycket små delar
- Ändra mallar utan att påverka tidigare projekt som baseras på samma mall
- Ingen begränsning av antalet projekt du kan skapa
Zoho Projects nackdelar
- Zendesk-integrationen är något begränsad
Priser för Zoho Projects
- Gratis
- Premium: 4 dollar per månad per användare
- Enterprise: 9 dollar per användare och månad
Zoho Projects betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (289 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (256 recensioner)
16. Monday
Monday.com är en plattform för projekt- och teamhantering med alla nödvändiga projektledningsfunktioner för att få saker gjorda, oavsett projektets eller teamets storlek.
Monday Zendesk-integrationen gör det möjligt för ditt supportteam att ansluta till andra team, såsom produkt-, teknik- och säljteam. Detta effektiviserar värdefulla användarförfrågningar till hela ditt företag.
Några av de saker du kan göra med dessa är:
- Omvandla automatiskt Zendesk-kundkonversationer till tekniska uppgifter
- Hantera och håll koll på varje ärende från ett och samma ställe
- Meddela och uppdatera dina teammedlemmar direkt från Monday
- Samla automatiskt alla kundinteraktioner på ett ställe
Monday-proffs
- Skapar ett effektivt arbetsflöde för hantering av nya ärenden
- Enkelt att samarbeta över gränserna, hålla koll på projekt och ställa in
- Automatisering hjälper användarna att hålla koll på sina uppgifter och minska det manuella arbetet.
Måndagskons
- Det finns ingen möjlighet att lägga till anpassade kommentarer från Zendesk.
Priser för Monday
- Individuell: Gratis
- Grundläggande: 8 dollar per användare och månad
- Standard: 10 dollar per användare och månad
- Pro: 16 dollar per användare och månad
- Enterprise: Kontakta oss för mer information
Måndagens betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (6 166 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (2 687 recensioner)
Förbättra din kundsupport med Zendesk-integrationer
De flesta av dessa Zendesk-integrationer är effektiva för att förbättra kundsupporten när de används separat. Men nu finns det tusentals verktyg som du kan kombinera för att säkerställa en utmärkt kundservice. Det du behöver för att förbättra din kundservice är, som Gartner kallar det, ”ett integrerat ekosystem av funktionalitet”.
Zendesk erbjuder just detta med sina över 1 300 integrationer. Förhoppningsvis har du hittat en eller två integrationer ovan som kan hjälpa dig att uppnå dina mål och nå framgång.
