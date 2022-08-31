De 16 bästa Zendesk-integrationerna 2025

Nyckeln till framgång ligger i kundsupport. Med en bra kundsupportplattform som Zendesk kan du skapa en helhetsupplevelse av kundservice i stor skala. Plattformen hjälper varumärken att bygga och upprätthålla goda kundrelationer, vilket är avgörande för tillväxt.

På vilka sätt stöder Zendesk kundsupport? Jo, det samordnar meddelanden över olika kanaler, möjliggör enkel automatisering med ingen eller låg kodning, spårar supportförfrågningar enkelt och övervakar kundfeedback.

För att få ut mesta möjliga av denna kundsupportplattform kan varumärken utnyttja de över 1 300 Zendesk-apparna och integrationerna som är utformade för att utöka deras kapacitet för att möta olika behov inom försäljning, marknadsföring och kundservice.

Med tusentals appar att välja mellan, vilka Zendesk-integrationer ska du använda?

Vi presenterar här de 16 mest användbara integrationerna som du kan hitta på Zendesk Marketplace.

Låt oss sätta igång!

16 av de mest användbara Zendesk-integrationerna

Skapa enkelt ClickUp-uppgifter direkt i Zendesk

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet där team samlas för att planera, organisera och samarbeta kring arbetet med hjälp av uppgifter, dokument, chatt, mål, whiteboards och mycket mer. ClickUp kan enkelt anpassas med bara några klick och gör det möjligt för team av alla typer och storlekar att arbeta mer effektivt och höja produktiviteten till nya höjder.

Genom Zendesk-integrationen kan ditt supportteam hålla koll på uppgifter och prioriterade ärenden, vilket säkerställer att dina kunders problem löses så snabbt som möjligt och förbättrar effektiviteten och produktiviteten. Här är några saker du kan göra med ClickUp-integrationen:

Länka ärenden till uppgifter för enkel referens och delegering

Skapa nya uppgifter från Zendesk-ärenden

Få automatiska uppdateringar när du skapar eller länkar en ticket till en uppgift

Referera enkelt till status och ID genom att bifoga valfritt antal ClickUp-uppgifter till ett Zendesk-ärende.

Att behandla ärenden som uppgifter gör det enkelt att spåra och säkerställa att de löses så snabbt som möjligt. Det är den ultimata tvåvägskommunikationen mellan dessa kraftfulla molnbaserade plattformar!

Fördelar med ClickUp

Underlättar kommunikation och samarbete mellan avdelningar

Enkelt att automatisera olika processer

Flexibel och anpassningsbar

Kundsupport i världsklass

Enkelt att ansluta Zendesk och övervaka framsteg

Nackdelar med ClickUp

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än!

Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner och anpassningsbarhet

Priser för ClickUp

Gratis

Obegränsat : 5 dollar per medlem och månad

Företag : 12 dollar per medlem och månad

Business Plus : 19 dollar per medlem och månad

Enterprise: Kontakta oss för anpassad prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (4 781 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 071 recensioner)

2. Slack

Ett exempel på Slack-integrationen med Zendesk

Slack är en av de bästa meddelandeapparna som finns. Den förbättrar samarbetet och ökar arbetsflödet genom att teammedlemmarna kan kommunicera effektivt. Som fristående app fungerar den ganska bra. Men Slack-appen tar dess funktioner till en helt ny nivå.

Några av fördelarna med Zendesk Slack-integrationen är:

Håll koll på kundernas svar genom att skicka ärenden direkt till Slack.

Förbättra samarbetet och lägg till privata anteckningar eller sidokonversationer i ett supportärende i Slack.

Bjud in dina värdefulla kunder till Slack så att ditt team är tillgängligt när behovet uppstår.

Ställ in automatisering för att se feedback i Slack när den kommer in

Att integrera Slack med Zendesk kan bland annat hjälpa dig att förbättra din responstid, hålla koll på din arbetsbelastning och förbättra kvaliteten på kundservicen.

Slack-proffs

Alla dina arbetsrelaterade konversationer finns på ett ställe med Slack-meddelanden

Det är enkelt att komma igång utan utbildning eftersom det används nästan överallt.

Lätt att använda och känns naturligt

Du kan segmentera kanalerna för specifika delar av projektet.

Slack-nackdelar

Du kanske känner dig överväldigad av alla olika kanaler med olika team.

Slack-priser

Gratis

Standard : 6,67 $/8,00 $ per användare och månad, faktureras årligen/månadsvis

Plus : 12,50 $/15,00 $ per användare och månad, faktureras årligen/månadsvis

Enterprise Grid: Kontakta oss för information om anpassade priser

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (30 180 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (21 435 recensioner)

3. Shopify

via Shopify

Med den hårda konkurrensen mellan e-handelsbutiker behöver du alla fördelar du kan få. Och bra kundservice är mycket viktigt. Om du har skapat en butik på Shopify-plattformen är Zendesk-integrationen för Shopify avgörande för att förbättra kundservice och support. Några av fördelarna med denna integration är:

Anslut flera Shopify-butiker till ditt Zendesk-konto för att förbättra hanteringen

Lägg till en webbwidget på din butiksida så att kunderna snabbt kan nå dig eller hjälpa sig själva.

Med Ticket Editor kan du enkelt beställa avbokningar och återbetalningar.

Det gör att ditt supportteam kan komma åt kundinformation direkt från din Shopify-butik och se till att de är informerade innan de vidtar åtgärder.

Shopify-proffs

Fungerar som ett CRM-system för Zendesk

Du kan skala kundtjänsten i Zendesk i takt med att ditt företag växer.

Zendesks AI-funktioner kan anpassas för besökare

Shopify-nackdelar

Shopify-e-post-ID och telefonnummer-ID identifieras som separata användare i Zendesk.

Shopify-priser

Grundläggande : 29 dollar per månad

Shopify : 79 dollar per månad

Avancerad: 299 $ per månad

Shopify-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (4 109 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (5 672 recensioner)

4. Geckoboard

Skapa anpassade instrumentpaneler i Geckoboard från Zendesk-data

Geckoboard är ett praktiskt verktyg som låter dig skapa och dela realtidsdashboards i några få steg. Det integreras med över 80 verktyg för att förbättra dess bekvämlighet och kapacitet. En av dess viktigaste integrationer är med Zendesk.

Genom att integrera det med Zendesk kan du och ditt team enkelt dela Zendesk-mätvärden för kundsupport i realtid med ditt team via lättförståeliga instrumentpaneler. Några av funktionerna inkluderar:

Enkla att bygga dashboards baserade på Zendesk-mätvärden

Visualiseringarna är lätta att tolka.

Kraftfulla filter för att visualisera data

Och det är enkelt att dela dashboards som skapats genom att kopiera och klistra in länken och dela den i ett meddelande!

Fördelar med Geckoboard

Gör det möjligt för teammedlemmarna att fokusera på rätt mätvärden i Zendesk

Upptäck problem innan de uppstår och lös dem genom bättre visualisering

Motivera dina bästa Zendesk-agenter genom att lyfta fram dem på din instrumentpanel.

Nackdelar med Geckoboard

Du är begränsad till förutbestämda datafält

Priser för Geckoboard

Essential : 39 dollar per månad

Pro : 79 dollar per månad

Scale: 559 dollar per månad

Geckoboard-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (47 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (76 recensioner)

5. Nicereply

via Nicereply

Nicereply är en CX-undersökningsprogramvara som erbjuder CSAT-, NPS- och Customer Effort Score-undersökningar för Zendesk.

Med Nicereply kan du mäta kundnöjdhet, ansträngning eller lojalitet via en enkät längst ner i varje e-postmeddelande, i dina makron eller utlösa den efter att ha löst ett ärende eller en chatt. Svaren skickas tillbaka till Zendesk som kommentarer och anpassade fältvärden.

Några av fördelarna med integrationen är:

Anpassa dina undersökningar helt och hållet

Bestäm när dina undersökningar ska levereras

Skydda dina kunder från överdriven undersökning

Ta bort spam, irrelevanta eller kränkande betyg

Fördelar med Nicereply

Olika kundundersökningar (CSAT, CES & NPS, 5-stjärniga undersökningar, smileys osv. )

Kombinera flera distributionskanaler

Enkla att installera och använda

Nicereply-nackdelar

Analytics kunde vara mer robust

Priser för Nicereply

Nicereply erbjuder betalda abonnemang från 39 dollar per månad.

Nicreply-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (378 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (284 recensioner)

6. Mailchimp-aktivitet

via Mailchimp

Mailchimp är ett marknadsföringsverktyg för att hantera och kommunicera med kunder och andra parter. För Zendesk CRM-integrationer gör Mailchimp Activity det möjligt för dig att anpassa din kundkommunikation.

Detta gör att du enkelt kan automatisera hanteringen av dina ärenden, användare och agenter i Zendesk. Några av funktionerna är:

Effektiv hantering av ticketbegärarens prenumerationer på Mailchimp-sändlistor

Visa alla e-postkampanjer som en Zendesk Support-ärendeförfrågare har fått

Visa detaljer om de åtgärder som Zendesk-biljettbegäraren vidtog med varje Mailchimp-kampanj

Dessa funktioner, bland andra, gör det möjligt för dig att förutse dina kunders behov och frågor, vilket gör dina interaktioner mer personliga och meningsfulla.

Mailchimp Activity pros

Utmärkta betalda abonnemang

Användbar för alla företag och projekt av alla storlekar

Den kreativa assistenten innebär att du inte behöver ha så mycket designkunskaper.

Mailchimp Activity cons

Mailchimp begränsar dig till specifika designer och format

Mailchimp Aktivitetsprissättning

Gratis

Essentials : 9,99 dollar per månad

Standard : 14,99 $ per månad

Premium: 299 $ per månad

Mailchimp Aktivitetsbetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (14 952 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (4 799 recensioner)

7. Harvestr

via Harvestr

Harvestr är ett produktledningsverktyg som främjar samarbete för att hjälpa produktteam att fatta välgrundade produktbeslut. Genom att integrera det med Zendesk kopplas support- och produktteamen samman. Detta gör det möjligt för produktteamet att utnyttja kunddata och feedback för att göra kundorienterade förbättringar eller skapa produkter efter kundernas behov.

Denna kunddata kommer från Zendesk-supportärenden som innehåller värdefull kundfeedback. Den kan förbättra samarbetet mellan produkt- och supportteam, vilket gör dina kunder nöjdare med produkten.

Fördelar med Harvestr

Utforma kundorienterade produkter för att öka kundnöjdheten

Hjälpsamt för att undvika eftersläpningar genom prioritering av ärenden

Gör att du kan fokusera på kundupplevelsen

Anpassar sig väl till olika arbetsflöden

Harvestr-nackdelar

Brist på utökade rapporteringsfunktioner

Harvestr-priser

Gratis : 14 dagars gratis provperiod

Scale : 79/65 dollar per redaktör och månad, faktureras månadsvis/årligen

Elite : 139 USD per redaktör och månad, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta oss för information om anpassade priser

Harvestr-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (31 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (501 recensioner)

8. Zoom

via Zoom

Zoom är en av de mest populära videokonferensapparna som är mycket praktisk för att öka samarbetet mellan teammedlemmar. Men i vissa situationer kan den även användas inom kundsupport. Till exempel när en kundförfrågan kräver en mer personlig upplevelse, såsom att titta på kundens miljö eller hjälpa dem med en fysisk installation.

Det är här Zendesk Zoom-integrationen kommer in. Några av funktionerna är:

Planera och starta ett möte från Zendesk utan att behöva logga in separat på Zoom.

Spela in all information från det föregående samtalet och få tillgång till den i Zendesk.

Dessa, plus andra specialfunktioner, gör det till ett oumbärligt verktyg. Detta gäller särskilt om du ofta har att hantera kundförfrågningar som kräver en personlig upplevelse.

Zoom-proffs

Enkelt att bjuda in personer till möten

Mycket användarvänligt och lätt att använda

Massor av användbara appar att ansluta till

Zoom-nackdelar

Du behöver en utmärkt internetanslutning

Zoom-priser

Grundläggande : Gratis

Pro : 14,99 $ per månad per värd

Business : 19,99 $ per månad per värd

Enterprise: 19,99 $ per månad per värd

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (41 571 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (12 297 recensioner)

Kolla in dessa Zoom-alternativ!

9. Census

via Zendesk Marketplace

Du behöver data för att driva ditt teams arbetsflöde och höja kvaliteten på kundkonversationerna. Om du har data låsta i andra databaser eller verktyg är det omöjligt att synkronisera dem med dina affärsverktyg utan anpassade skript eller teknisk hjälp. Det gäller såvida du inte har Census, som kan ansluta Zendesk till ditt arbetsflöde.

Census är en av de mest populära apparna som låter dig synkronisera data från valfritt lager till dina försäljnings- och marknadsföringsverktyg. Dess Zendesk-integration gör att du kan synkronisera denna information och data till Zendesk med några få klick. Några av funktionerna inkluderar:

Du behöver inte längre förlita dig på tekniker för att migrera data i Zendesk.

Dina data kommer att vara redo att användas på Zendesk eller i ett ärende.

Förvara alla dina data på ett ställe

Census är en av de viktigaste apparna om du har dina data i olika lager och vill använda dem för att förbättra kundupplevelsen i ett ärende.

Census-proffs

Agenterna kan lösa kundernas problem eller hantera ärenden utan att behöva växla mellan flera appar.

Segmentera dina användare för att få viktig information och identifiera mönster

Förbättrar vidarebefordran av Zendesk-ärenden genom att använda produktdata för att identifiera dina mest värdefulla kunder.

Census cons

Det är svårt att ändra en synkronisering när ett ärende har skapats.

Census-prissättning

Gratis

Core : 800 dollar per månad

Plattform: Kontakta oss för anpassade prispaket

Census-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (76 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

10. Salesforce

via Zendesk

Salesforce är ett populärt verktyg för sälj-, marknadsförings- och supportteam. Det hjälper företag att förbättra kundservice och produkter. Genom att integrera det med Zendesk förbättras samarbetet mellan dina support- och säljteam, vilket ökar produktiviteten när det gäller att hantera ärenden eller kunder.

Det gör också att båda teamen får tillgång till rätt kunddata. Detta gör att säljteamet kan avsluta fler affärer och supportteamet kan erbjuda en mer personlig upplevelse. Det automatiserar också olika aktiviteter, såsom omfördelning av ärenden baserat på vissa villkor.

Några av funktionerna och fördelarna med detta är:

Förbättrad kundnöjdhet tack vare personliga konversationer

Snabbare lösningar genom teamsamarbete

Analysera data från Zendesk Support-ärenden baserat på olika Salesforce-kriterier

Zendesk Salesforce-integrationen gör det möjligt för dig att ge alla dina team en helhetsbild av dina kunder.

Fördelar med Salesforce

Enkelt att spåra kontakter, e-postmeddelanden och affärsmöjligheter samt övervaka statusen för en lead.

Hjälper till att automatisera flera processer

Anslut Salesforce CRM till nästan vilken extern app eller vilket program som helst

Salesforce-nackdelar

Implementeringen kan vara komplicerad

Lite dyr

Priser för Salesforce

Essentials : 25 dollar per månad

Professional : 75 dollar per användare och månad

Enterprise : 150 dollar per användare och månad

Obegränsat: 300 dollar per användare och månad

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (12 815 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (17 197 recensioner)

11. Trello

via Trello

Trello är ett projektledningsverktyg som är känt för sitt enkla gränssnitt och sin användarvänlighet. För Zendesk-integrationer används Trello bland annat för att visa ditt arbetsflöde, automatisera processer, skapa och tilldela uppgifter, samarbeta och kommunicera.

Zendesk Trello-integrationen gör det möjligt att bifoga ärenden till befintliga kort eller skapa Trello-kort direkt från Zendesk-ärenden. Du behöver bara navigera till ärendet, öppna Trello-appen efter integrationen och sedan kan du lägga till det till ett befintligt kort eller skapa ett nytt.

Fördelarna och funktionerna inkluderar:

Enkel spårning och organisering av Zendesk-ärenden mellan avdelningar och team

Det ger en tydlig bild av processerna för ärendehantering för kundsupportteamet.

I den här appen kan du hantera ett konstant arbetsflöde, delegera uppgifter och snabbt lösa kundproblem eftersom ditt team kommer att vara på samma sida.

Fördelar med Trello

Enkel och tydlig design och gränssnitt

Förbättrar samarbetet mellan olika team

Säkerställer att ditt team alltid är på samma sida

Snabbt att integrera och börja använda

Nackdelar med Trello

Behörighetskontrollen skulle behöva mer detaljerad information.

Trellos prissättning

Gratis

Standard : 5 dollar per månad

Premium : 10 dollar per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (12 812 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (21 228 recensioner)

12. TypeGenie

via TypeGenie

TypeGenie är ett avancerat AI-verktyg som lär sig att komplettera meningar som är anpassade för varumärken och supportagenter. Detta gör att det hamnar på vår lista över Zendesk-integrationer, eftersom det skapar svar snabbare och med en enhetlig ton, vilket är avgörande för varumärkesbyggande.

TypeGenie Zendesk-anslutningen förbättrar kundtjänstens effektivitet genom AI-drivna meningar och ordkompletteringar medan dina kundtjänstmedarbetare skriver.

Några av fördelarna och funktionerna med att integrera TypeGenie med Zendesk är:

Ta bort repetitiva element från meddelanden för att förbättra kvaliteten

Spendera mindre tid på att skriva för att säkerställa att en ny ticket får svar snabbare eller för att hantera en befintlig ticket.

Automatiska kompletteringar är personliga och relevanta eftersom de baseras på dina tidigare ärenden.

Fortsätt lära dig och bli bättre

Ju snabbare du svarar på kundförfrågningar, desto bättre blir upplevelsen med den här appen och hanteringen av dina ärenden.

Fördelar med TypeGenie

Agenterna lägger mindre tid på att lösa problem

Kodfri utveckling

Praktiska rapporterings- och analysverktyg

Enkla att installera och använda

TypeGenie-nackdelar

Kompletteringarna kanske inte är korrekta när du börjar.

Priser för TypeGenie

Pro : 20 dollar per användare och månad

Premium : 28 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för en skräddarsydd offert

TypeGenie-betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

13. Ringover

via Zendesk

Ringover är en av Zendesk-integrationerna som hjälper dig att hantera professionell kommunikation på ett effektivt sätt. Du och ditt team kan ringa och ta emot samtal online eller från en smartphone-app. Detta har flera fördelar, bland annat obegränsade samtal till och från flera länder, bra mottagning var du än befinner dig och samtalsintegration med ditt CRM-system.

När du integrerar dessa samtal i Zendesk kan du:

Skapa, uppdatera eller automatisera en befintlig ticket

Ring dina kunder från Zendesk med ett enda klick

Spela upp röstmeddelanden och inspelade samtal från Zendesk

Snabbare uppringning och enkel överföring till en tillgänglig teammedlem

Dessa funktioner förbättrar din relation med dina kunder.

Fördelar med Ringover

Mycket billigare än en fast telefonlinje

Enkel åtkomst till samtalsdetaljer, inklusive loggar och inspelningar

Få kundinformation när du tar emot ett samtal för att kunna ge skräddarsydd support

Kunddata samlas på ett ställe

Ringover-nackdelar

Ibland kan fördröjningar göra det svårt att föra ett flytande samtal.

Ringovers prissättning

Smart : 24 dollar per användare och månad

Power : 49 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för att skapa en anpassad plan

Ringovers betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (27 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (189 recensioner)

14. Asana

via Asana

För Zendesk-integrationer är Asana ett populärt projektledningsverktyg som gör det möjligt för företag att samarbeta, kommunicera, hantera och organisera sina projekt och uppgifter. Genom att integrera det med Zendesk kan du lösa ärenden snabbare.

Med den här appen kan du enkelt skapa och spåra uppgifter med hjälp av Zendesk-ärenden. Du kan lägga till kontext, bifoga filer och länka befintliga uppgifter för ett bättre arbetsflöde. Detta säkerställer att alla hanterar supportärenden och tillhandahåller personliga tjänster, oavsett om det är en ny användare eller en kund.

Några av de saker du kan göra med denna Zendesk-integration är:

Skapa Asana-uppgifter från Zendesk

Länka befintliga uppgifter till ett Zendesk-ärende

Kontrollera statusen för lösningen utan att lämna Zendesk

Få tillgång till olika kunduppgifter för en personlig service

Av alla listade appar sluter denna integration feedbacklooparna mellan Zendesk och Asana, vilket gör det möjligt för ditt företag att kontinuerligt förbättra kundservicen.

Fördelar med Asana

Förbättra samarbetet kring uppgifter med Zendesk

Enkelt att spåra prioriterade ärenden och uppgifter

Bra utbud av funktioner i gratisversionen

Integrera externa verktyg i Asana

Anpassa tavlor, kategorier, uppgifter och deluppgifter

Asana-nackdelar

Resulterar i för många e-postaviseringar

Inte lika flexibel som vissa verktyg i denna lista

Saknar produktivitetsfunktioner jämfört med andra

Asanas prissättning

Grundläggande : 0 dollar per medlem och månad

Premium : 10,99 dollar per medlem och månad

Business : 24,99 dollar per medlem och månad

Enterprise: Kontakta oss för anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (8 831 recensioner)

Capterra: 4,5 (11 357 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Asana!

15. Zoho Projects

via Zoho Projects

Zoho Projects är ett projektledningsverktyg för att skapa arbetsflöden, spåra uppgifter, kommunicera med intressenter och samarbeta i team. För Zendesk-integrationer är detta ett utmärkt verktyg eftersom det gör det möjligt att skicka information mellan dem och hantera dina projekt mer effektivt för varje ärende.

Integrationen gör det möjligt att automatisera flera uppgifter som kan minska teamets effektivitet. Några av de saker du kan göra med integrationen är:

Automatisera komplexa företagsdata på några minuter för att spara tid

Ställ in webhook-triggers baserat på specifika åtgärder

Använd regler som fördröjningar och beslut för att skapa ett effektivt arbetsflöde.

Utför åtgärder vid specifika tidpunkter på dagen

Fördelar med Zoho Projects

Dela upp uppgifter i mycket små delar

Ändra mallar utan att påverka tidigare projekt som baseras på samma mall

Ingen begränsning av antalet projekt du kan skapa

Zoho Projects nackdelar

Zendesk-integrationen är något begränsad

Priser för Zoho Projects

Gratis

Premium : 4 dollar per månad per användare

Enterprise: 9 dollar per användare och månad

Zoho Projects betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (289 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (256 recensioner)

16. Monday

via Monday

Monday.com är en plattform för projekt- och teamhantering med alla nödvändiga projektledningsfunktioner för att få saker gjorda, oavsett projektets eller teamets storlek.

Monday Zendesk-integrationen gör det möjligt för ditt supportteam att ansluta till andra team, såsom produkt-, teknik- och säljteam. Detta effektiviserar värdefulla användarförfrågningar till hela ditt företag.

Några av de saker du kan göra med dessa är:

Omvandla automatiskt Zendesk-kundkonversationer till tekniska uppgifter

Hantera och håll koll på varje ärende från ett och samma ställe

Meddela och uppdatera dina teammedlemmar direkt från Monday

Samla automatiskt alla kundinteraktioner på ett ställe

Monday-proffs

Skapar ett effektivt arbetsflöde för hantering av nya ärenden

Enkelt att samarbeta över gränserna, hålla koll på projekt och ställa in

Automatisering hjälper användarna att hålla koll på sina uppgifter och minska det manuella arbetet.

Måndagskons

Det finns ingen möjlighet att lägga till anpassade kommentarer från Zendesk.

Priser för Monday

Individuell : Gratis

Grundläggande : 8 dollar per användare och månad

Standard : 10 dollar per användare och månad

Pro : 16 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta oss för mer information

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (6 166 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 687 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Monday!

Förbättra din kundsupport med Zendesk-integrationer

De flesta av dessa Zendesk-integrationer är effektiva för att förbättra kundsupporten när de används separat. Men nu finns det tusentals verktyg som du kan kombinera för att säkerställa en utmärkt kundservice. Det du behöver för att förbättra din kundservice är, som Gartner kallar det, ”ett integrerat ekosystem av funktionalitet”.

Zendesk erbjuder just detta med sina över 1 300 integrationer. Förhoppningsvis har du hittat en eller två integrationer ovan som kan hjälpa dig att uppnå dina mål och nå framgång.

Om du behöver en komplett programvarusvit för att stödja din organisations mål och system hjälper vi dig gärna att skapa förutsättningar för framgång. Kontakta säljavdelningen när du är redo!