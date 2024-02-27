De 10 bästa HubSpot-integrationerna och partnerna för e-post och CRM 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en HubSpot-integration?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Integrationer kopplar samman HubSpot med verktyg från tredje part som möjliggör datadelning, automatisering och andra användbara funktioner. HubSpot App Marketplace erbjuder över 1 000 integrationer. " } } ] }

Utnyttjar du automatiseringen till fullo? Företagare vet att CRM-programvara är avsedd att generera nya leads. Men de vet inte var de ska börja. När målet är att använda marknadsföringsverktyg så effektivt som möjligt är tid den mest begränsande faktorn.

När det gäller att välja CRM-programvara är HubSpot en pålitlig plattform som företag älskar. En stor del av anledningen till att kunderna älskar HubSpot är ett enkelt ord: valfrihet. I genomsnitt installerar HubSpot-kunder sju appar. För att HubSpot ska fortsätta vara en plattform som kunderna älskar måste vi erbjuda de integrationer som våra kunder älskar att använda.

Det är därför HubSpot-appmarknaden fortsätter att växa med mer än 1 000 integrationer!

Om du har använt ditt CRM som en glorifierad telefonkatalog är det dags att ta steget vidare. Genom att dra nytta av dessa 10 HubSpot-integrationer kommer ditt team att lägga mycket mindre tid på manuellt arbete och mer på det som är viktigast: att bygga upp verksamheten. ?

I den här artikeln går vi igenom 10 HubSpot-integrationer som du kanske inte känner till men borde känna till. ?

Vad är en HubSpot-integration?

Integrationer kopplar samman HubSpot med verktyg från tredje part som möjliggör datadelning, automatisering och andra användbara funktioner. HubSpot App Marketplace erbjuder över 1 000 integrationer.

Genom att integrera dina favoritappar med HubSpot kan du använda dessa appar utan att lämna Hubspot CRM. Du hittar Hubspot-integrationer som hjälper dig med analys, kundupplevelse, inbound-marknadsföring, online-samarbete och mycket mer.

Dessa integrationer kan hjälpa dig att fylla luckorna i ditt projektgenomförande och din produktivitet.

Topp 10 HubSpot-integrationer

Här är 10 av de mest användbara Hubspot-integrationerna som ger ditt säljteam den boost de behöver för att enkelt hantera varje steg i kundresan och maximera teamets marknadsföringsinsatser.

Bäst för allt-i-ett-projektledning och teamsamarbete

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp-arbetsyta.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och produktivitet som hjälper team av alla storlekar inom olika branscher att förenkla sina arbetsflöden och är det bästa alternativet för att samla allt ditt arbete på ett ställe. Det är mest känt för sin helt anpassningsbara plattform som erbjuder hundratals avancerade funktioner för att tillgodose och stödja alla team och användningsfall.

Den integreras med över 1 000 arbetsverktyg för att superladda din teknikstack. Och som en av de inbyggda Hubspot-integrationerna kan du skapa kraftfulla automatiserade arbetsflöden när du integrerar HubSpot med ClickUp.

Detta hjälper dig att påskynda projektleveranser, automatisera kundresan och ge dina sälj- och marknadsföringsteam den insyn de behöver för att kunna arbeta på bästa sätt.

Vad kan du göra med integrationen mellan ClickUp och Hubspot:

Koppla ihop dina Hubspot- och ClickUp-arbetsflöden : Leverera kundvärde snabbare, effektivisera verksamheten och bli mer produktiv med sömlös integration mellan ditt HubSpot CRM och ClickUp.

För kundteam närmare projektteam: Överför arbete från kundorienterade processer till olika projektteam inom företaget med automatisering som flyttar avslutade affärer till uppgifter och projekt direkt i ClickUp.

Snabba upp projektleveranser: Använd över 20 olika sätt att automatisera arbetet mellan ClickUp och HubSpot, så att projekten går snabbare och informationen når de team som behöver den mest tidigare.

Visa kunddata med projektledning: Få översikt över affärs- och kundstatus direkt i ClickUp så att teamen kan hålla koll på hur deras arbete påverkar varje kunds framgång.

Hubspot ClickUp-integrationen låter dig skapa en ClickUp-uppgift direkt från ditt Hubspot-konto.

Med denna integration kan du använda HubSpot för att spåra leads och försäljning och ClickUp för att hantera dina åtgärdspunkter och uppgifter. Du kan ställa in uppgifter så att de automatiskt skapar att göra-listor när du startar en ny affär med en kund eller marknadsföringsbyrå via HubSpot.

Det är lika enkelt som att skapa en mall! Så för varje ny affär framöver kommer ditt team att få samma uppgifter.

Hubspot ClickUp-integrationen låter dig skapa anpassad automatisering i ClickUp för att automatisera manuella processer och skapa ett smidigt arbetsflöde.

Bästa funktioner

Över 15 anpassade vyer : Välj listvy, Gantt-chattvy, tavelvy och mer för att visa det arbete som är mest meningsfullt för dig, ditt team och hela organisationen.

Helt anpassningsbar plattform : Anpassa alla aspekter av ditt arbete och konfigurera ClickUp så att det passar dina unika och växande affärsbehov med : Anpassa alla aspekter av ditt arbete och konfigurera ClickUp så att det passar dina unika och växande affärsbehov med ClickApps

Hundratals flexibla och kraftfulla funktioner : Effektivisera ditt arbetsflöde, håll processerna konsekventa och förbättra teamsamarbetet med digitala whiteboards, ClickUp Docs, Mind Maps och mycket mer.

Förkonfigurerad och anpassad automatisering : Använd förkonfigurerade automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Dashboard med rapportering i realtid : Skapa och anpassa din : Skapa och anpassa din ClickUp-dashboard för alla affärsscenarier för att få en översiktlig bild av dina uppgifter, projekt, resurser och mycket mer.

Bibliotek med mallar : Välj bland över 1 000 : Välj bland över 1 000 anpassningsbara mallar för varje team

Mobilapp : Kom åt ditt arbete när som helst och var som helst med mobilappen.

Integrationsmöjligheter: Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde och maximera effektiviteten.

Prissättning

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 5 USD per månad/användare

Företag : 12 USD per månad/användare

Business Plus : 19 $ per månad/användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (6 624+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (3 633+ recensioner)

2. Xoxoday Plum

Bäst för att skapa ett belöningsprogram som accelererar tillväxten med kunderna

Skapa ett belöningsprogram med incitament och förmåner med Xoxoday.

Xoxoday är ett växande fintech-SaaS-företag som hjälper företag att växa. De erbjuder belöningar, incitament och förmåner som hjälper företag att förenkla sina belöningsprogram.

När du använder HubSpot-integrationen kan du belöna dina kunder, och det bästa är att du slipper besväret med att kontakta flera leverantörer. Appen samlar in data från formulär, undersökningar och e-postmarknadsföring.

Allt du behöver göra är att ställa in triggers för att belöna kunder när de uppfyller vissa villkor. Välj sedan vad du vill erbjuda från Xoxoday Plums katalog med gåvor.

Du kan till exempel automatiskt skicka ut presentkort baserat på hur mycket en kund spenderar, hur länge de har varit registrerade eller någon annan utlösande faktor.

Bästa funktioner

Förkonfigurerade, värdbaserade belöningar i form av en butiksfront

Genomför marknadsföringskampanjer med belöningar och personliga inlösenupplevelser genom att använda smidig automatisering av arbetsflöden.

Spåra öppningsfrekvensen, klickfrekvensen och inlösenfrekvensen för dina belöningar.

Prissättning

Priser från 166,58 dollar per användare och månad.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (259+ recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (över 120 recensioner)

3. Zapier

Bäst för att ansluta appar

Anslut webbtjänster och automatisera repetitiva uppgifter med Zapier.

Zapier är ledande inom kodfri automatisering. Du kan ansluta HubSpot till dina favoritappar, även om de inte har en dedikerad integration. Genom att ladda ner Zapier kan du använda över 5 000 ytterligare verktyg direkt.

Kommunicera med kunder på WooCommerce, exportera data till Google Sheets och kontakta dina kunder i Slack, allt med hjälp av Zapiers kodfria automatisering. Med hjälp av Zapier är det enkelt att få ut det mesta av dina Hubspot CRM-kontakter.

Vill du se till att nya kontakter från Google delas med HubSpot-plattformen? Zapier fixar det. Använder du formulär för att samla in och generera leads? Denna HubSpot-integration kan automatiskt spara inlämningarna i ett Google Sheets-dokument. Använd Zapier för att få ut mesta möjliga av dina data.

Bästa funktioner

Automatiserar HubSpot och en mängd olika appar

Du slipper massor av datainmatning och kan exportera data till Google Sheets.

Fungerar med många av de mest populära alternativen på appmarknaden.

Prissättning

Gratisversion tillgänglig

Priser från 19,99 $ per månad.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (1 076+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (2 549+ recensioner)

4. Canva

Bäst för att skapa visuella element och grafisk design

Skapa enkelt design, marknadsföringsmaterial och mycket mer med Canva.

Canva är en allt-i-ett-plattform för visuell kommunikation och grafisk design som är enkel att använda. Canvas drag-and-drop-designverktyg har varit populära i flera år, och integrationen med HubSpot gör det ännu enklare.

Med HubSpot-integrationen kan du komma åt Canva direkt i HubSpot. Skapa dina designer med Canvas verktyg och använd dem sedan i dina HubSpot-e-postmeddelanden och annonskampanjer på sociala medier, eller ladda upp dem till din egen kostnadsfria webbsida. Filer som sparats i ditt HubSpot CMS kan också visas i Canva-appen.

Bästa funktioner

Få tillgång till Canva-design i HubSpots svit

Använd Canva i HubSpot för enkel åtkomst

Automatisk delning när du ansluter de två

Prissättning

Gratisversion tillgänglig

Priserna börjar på 12,95 dollar per månad, plus 6,99 dollar per ytterligare teammedlem.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (3 987+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (11 053+ recensioner)

5. Lucky Orange

Bäst för att spåra användaraktivitet genom värmekartor, undersökningar och mer

Få en bättre förståelse för dina kunders beteende på din webbplats med appen Lucky Orange.

Lucky Orange är ett värmekartverktyg som hjälper dig att förbättra kundupplevelsen genom att visa hur besökare surfar på din webbplats och var de klickar. Därefter skickas rapporter direkt till din e-post.

Genom att integrera Lucky Orange med ditt HubSpot-konto får du en mer detaljerad bild av dessa analyser (och andra Google Analytics). Du kan till och med visa inspelade sessioner för att se var besökarna hoppar av och ta reda på hur du kan minimera det i framtiden.

Bästa funktioner

Visa värmekartor och aktiviteten hos dina besökare i HubSpot.

Få rapporter om aktiviteter

Spela in och visa dina HubSpot CRM-kontaktsessioner på din webbplats

Prissättning

Gratisversion tillgänglig

Priser från 14,40 dollar per månad.

6. RollWorks ABM

Bäst för kontobaserad marknadsföring

Spåra utvecklingen för dina målkonton längs deras köpresa med RollWorks.

RollWorks ABM är en kontobaserad marknadsföringsplattform som hjälper dig att förfina dina marknadsföringskampanjer för specifika målgrupper. Med denna HubSpot-integration kan du hålla ett öga på dina konton och organisera dem i segmenterade listor. Använd sedan dessa listor för att skicka personliga e-postkampanjer.

Genom att använda dina HubSpot CRM-data med ditt RollWorks-konto kan du skapa mycket riktade annonser som når exakt rätt personer i din kontaktlista. Alla Hubspot CRM-kontaktdata synkroniseras mellan de båda programmen så att du kan vara säker på att din information är uppdaterad.

Bästa funktioner

Det är enkelt att integrera Hubspot för snabbare installation och det finns ett bra kundsupportteam.

Data (dvs. Google Analytics-data) synkroniseras mellan båda plattformarna för att hålla dina konton uppdaterade.

Rikta in dig på konton baserat på deras avsikter, spåra dina framgångar

Prissättning

Priser från 975 dollar per månad.

Kundbetyg och recensioner

Gartner : 4,1 av 5 (över 20 recensioner)

TrustRadius: 7,8 av 10 (över 30 recensioner)

7. Zoom

Bäst för webbinarier och videomarknadsföring

Samarbeta med team och kunder i realtid med Zoom-appen.

Zoom, den intelligenta allt-i-ett-plattformen för samarbete som är mest känd för sin populära videochatt, kan anslutas till din Hubspot CRM, hjälpa dig att marknadsföra webbseminarier, spåra deltagande och automatisera schemaläggning.

Du kan till och med spela in, analysera och transkribera samtal du gör på Zoom i ditt HubSpot-konto. Kontrollera när deltagarna anlände, när de lämnade och hur länge de tittade. Kontakta dem sedan från din HubSpot-plattform med riktade utåtriktade åtgärder.

Bästa funktioner

Rikta dig till kunder utifrån deras intresse

Anpassad integration så att data synkroniseras mellan båda plattformarna

Enkel att installera, bra kundsupport

Prissättning

Gratisversion tillgänglig

Priser från 14,99 $ per månad.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (52 821+ recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (13 517+ recensioner)

8. Crossbeam

Bäst för hantering av partnerrelationer

Synkronisera dina Crossbeam- och HubSpot-konton för att hitta nya marknadsföringsmöjligheter.

Crossbeam är en partnerplattform med en anpassad integration i Hubspot. Den hjälper dig genom att matcha dig med andra företag med en liknande kundbas.

När Crossbeam är konfigurerat som en HubSpot-integration har du ännu mer data att jämföra. Du kan dubbelkolla information med en partner (eller dina Hubspot CRM-kontakter), kontrollera vilken data du delar med andra och filtrera dina jämförelser för att fokusera endast på det som är viktigt för dig.

Bästa funktioner

Förbättra din kontokartläggning med ytterligare partners

Kontroller för att endast dela den information du känner dig bekväm med

Identifiera överlappningar och influenser baserat på gemensamma kunder

Prissättning

Gratisversion tillgänglig

Priser från 500 dollar per månad.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (175+ recensioner)

Capterra: 4,0 av 5 (4+ recensioner)

9. Mixpanel

Bäst för analysrapportering

Se alla dina viktigaste mätvärden på ett ögonblick med Mixpanel.

Mixpanel erbjuder data och rapporter om hur kunderna interagerar med din webbplats eller programvara. Programmet visar när användare lämnar webbplatsen, hur nya funktioner fungerar och varnar dig när vissa tröskelvärden uppnås.

Genom att integrera Mixpanel med HubSpot får du en helhetsbild av vilka dina kunder är och hur de använder din produkt. Mixpanel och HubSpot delar sina data så att du får ett välgrundat arbetsflöde för kundrelationshantering.

Bästa funktioner

Tvåvägssynkronisering, vilket minskar datainmatningen

Standardfältmappning

Filtrera data som du inte vill dela

Prissättning

Gratisversion tillgänglig

Priser från 20 dollar per månad.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (959+ recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (116+ recensioner)

10. Funnel

Bäst för att centralisera och visualisera data

Skapa datavisualiseringar för olika ändamål med Funnel

Funnel är en marknadsföringsdatahubb som är utformad för att lagra information från alla verktyg du använder. Med hjälp av HubSpot-integrationen kan du ansluta till plattformar som Amazon, Google och Microsoft Azure för att skapa visualiseringar av dina data.

Genom att kombinera verktygen får du en heltäckande bild av hur dina kampanjer fungerar. Du kan också förbereda och dela den visualiserade datan med ditt team så att alla är på samma sida.

Bästa funktioner

Anslut till över 500 marknadsförings- och försäljningsplattformar

Kombinera data från flera källor i en enda widget

Ingen kod eller formler behövs för att skapa rapporter

Prissättning

Priser från 399 $ per månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (105+ recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (17+ recensioner)

Hitta de bästa HubSpot-integrationerna för ditt team

Det räcker inte med att använda Hubspot CRM-plattformen för att hantera alla aspekter av ditt arbete – du måste också överväga de tillgängliga Hubspot-integrationerna så att du har ett stort utbud av olika verktyg för att arbeta effektivt och maximera dina insatser.

Ta initiativet och dyka in i dessa anpassade integrationsalternativ för att hitta det som passar bäst för ditt team och dina affärsbehov, och anslut HubSpot till ClickUp för att uppgradera och effektivisera dina arbetsflöden redan idag. ?⚡️

Gästskribent:

Alice Sol är digital PR-chef med fokus på innehållspartnerskap och samarbeten. Alice har arbetat på HubSpot i över fyra år och är baserad i Boston, Massachusetts.