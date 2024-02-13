28 bästa ClickUp-mallar som hjälper ditt team att arbeta smartare

Behöver du hjälp med att komma igång med ett projekt eller har du ont om tid och behöver en snabb lösning? Eller kanske vill du skapa enhetliga processer mellan team och avdelningar?

Det är där ClickUp-mallarna kommer till nytta!

Vi förstår att det kan vara överväldigande att söka i den enorma mängden information som finns på internet eller att börja från scratch, särskilt när du har en oändlig att göra-lista. Därför har ClickUp utformat ett brett utbud av mallar för alla team och avdelningar i din organisation för att ge dig det stöd du behöver för att hålla ordning och vara effektiv.

ClickUp strävar efter att tillhandahålla en modern lösning som stöder alla typer av team inom olika branscher. Därför prioriterar vi kontinuerligt att skapa ytterligare resurser, såsom mallar, för att hjälpa dig att förverkliga dina bästa idéer, leverera snabbare och öka den övergripande effektiviteten i hela din organisation.

Med det sagt är det dags att få dina team att börja använda ClickUp-mallar! ClickUp erbjuder över 1 000 anpassningsbara mallar för alla team och täcker ett brett spektrum av användningsområden. Eftersom vi fokuserar på effektivitet och tidsbesparing har vi valt ut 28 av de bästa ClickUp-mallarna för att hjälpa dig att komma igång och snabbt nå dina mål. 🚀

Är teamet redo? Då kör vi.

28 ClickUp-mallar för team

ClickUp-mallar för projektledningsteam

Projektledningsmallar kan hjälpa till att standardisera processer, öka effektiviteten, förbättra kommunikationen, hantera risker och införliva bästa praxis.

Här är fyra av våra favoritmallar för PMO-team!

1. Mall för projektledningsteam

Mallar för projektledningsteam från ClickUp

Projektledningsgrupper (PMO) spelar en avgörande roll för att säkerställa att projekt slutförs i tid, inom budget och enligt erforderliga kvalitetsstandarder, samtidigt som de hanterar risker och intressenternas förväntningar.

Håll dina projekt och team samordnade och övervaka enkelt alla aspekter av ett projekt, från planering och initiering till genomförande, övervakning och kontroll samt projektavslutning med projektledningsteamets mall från ClickUp!

Denna mall innehåller:

Fem fördefinierade vyer (PMO-roadmap, Wiki, förfrågningsformulär och mer)

Anpassade statusar och anpassade fält

Taggar

ClickApps

Automatisering

Använd den här mallen för att undanröja silos och hinder och skapa den struktur och det organiserade system du behöver för att enkelt driva stora, komplexa, tvärfunktionella projekt och program från start till mål.

2. Mall för arbetsomfattning

Mall för arbetsomfattning från ClickUp

Arbetsbeskrivningen är ett viktigt projektledningsverktyg som hjälper till att definiera, planera och genomföra projekt på ett effektivt sätt. Den säkerställer att alla som är involverade i projektet är medvetna om projektets omfattning, mål och krav, vilket kan bidra till att minska missförstånd och förseningar.

Skapa samstämmighet mellan alla intressenter och starta alla kundprojekt på ett framgångsrikt sätt med mallen Scope of Work från ClickUp! Denna mall innehåller en ClickUp Docs- sida med följande viktiga avsnitt som definierar ett projekts omfattning:

Översikt

Bakgrund och mål

Leveranser

Tidslinje och milstolpar

Administration

Godkännanden

Denna mall kommunicerar effektivt projektets förväntningar och dokumenterar projektets gränser, tidsplaner, resurser, mål, krav och annan viktig information om projektets omfattning, allt i ett koncist format på en enda sida.

3. Mall för mötesuppföljning

Mötesuppföljningsmallar från ClickUp

Möten och schemaläggning är avgörande i projektledning, eftersom de säkerställer att alla är samordnade, att problem hanteras och att beslut fattas gemensamt. Det kan vara svårt att hålla reda på dem utan ett tillförlitligt system för att hantera kommunikation och möten, särskilt med tvärfunktionella team och extern kommunikation med kunder.

Håll ordning – håll koll på alla dina möten och viktiga detaljer i samband med varje möte så att du har full kontroll över dina mötesplaner och åtgärdspunkter med mötestracker-mallen från ClickUp!

Denna mall innehåller:

Fyra fördefinierade vyer (tavla, möten, kalender och mer)

Det finns också förinställda statusar som guidar dig genom arbetsflödet och anpassningsbara fält som gör att viktiga detaljer är lätta att se med ett ögonkast. Använd den här mallen för att hålla koll på alla dina möten och allt ditt arbete på ett och samma ställe!

4. Eisenhower-matrismall

Eisenhower Matrix-mall från ClickUp

Eisenhower Matrix är ett användbart verktyg för projektledningsgrupper som vill prioritera uppgifter, hantera sin tid effektivt och fatta mer välgrundade beslut.

Sätt ordning på dina prioriteringar på en digital whiteboard med Eisenhower Matrix-mallen från ClickUp!

Denna mall innehåller:

ClickUp Whiteboard

Tavla med Swimlane

Agenda i listvy

Mallguide Doc

Och mer

ClickUps digitala whiteboards är användbara för visuella inlärare och ger en tydlig presentation av prioriteringar. Använd den här mallen för att prioritera uppgifter, hjälpa ditt team att hålla sig på rätt spår och effektivt hantera brådskande och viktiga uppgifter.

ClickUp Agile Team-mallar

Agila team använder en iterativ och inkrementell metod för mjukvaruutveckling, som betonar samarbete, flexibilitet och kundnöjdhet.

För att arbeta snabbt och hålla jämna steg med processens tempo och karaktär måste de dra nytta av agila projektledningsverktyg med mallar. Mallar för agila team säkerställer konsistens, effektivitet, kvalitet, kommunikation och utbildning samtidigt som de möjliggör kontinuerlig förbättring.

Så spänn fast säkerhetsbältet och håll ditt team på rätt spår mot mållinjen med våra fyra bästa ClickUp-mallar för agila team!

5. Mall för mjukvaruteam

Mallar för agila team från ClickUp

Agila mallar kan hjälpa mjukvaruteam att arbeta mer effektivt genom att standardisera deras processer, spara tid, förbättra kvaliteten och förbättra kommunikationen. Få ditt team att samarbeta kring tidsplaner, mål och mer med mjukvaruteammallen från ClickUp!

Denna avancerade mall innehåller:

Sex fördefinierade vyer (tavla, lista och mer)

ClickApps

Anpassade fält

Anpassade statusar

Taggar

Mallguide Doc

Och mer

Denna mall effektiviserar arbetsflödet för mjukvaruteam, inklusive produkt, design, teknik och kvalitetssäkring, genom att möjliggöra samarbete i ett enda utrymme och stödjer agila Scrum- eller Kanban-metoder, från produktplanering till leverans av funktioner och buggfixar.

Prova denna omfattande mall för att effektivisera dina mjukvaruutvecklingsprocesser, hantera mjukvaruutvecklingsprojekt på ett effektivt sätt och få en tydlig och strukturerad metod för kravinsamling, design, utveckling, testning och distribution!

6. Mall för fel- och problemspårning

Mallar för fel- och problemspårning från ClickUp

Att spåra buggar och problem är en viktig del av den agila utvecklingsprocessen, som hjälper teamen att leverera högkvalitativa produkter och kontinuerligt förbättra processerna.

Främja tvärfunktionellt samarbete, förbättra projektets synlighet och skapa protokoll för prioritering, spårning och hantering av buggar och problem med ClickUps mall för spårning av buggar och problem!

Denna avancerade mall innehåller:

Fem fördefinierade vyer (felrapporteringsformulär, lista över rapporterade fel, felbräda och mer)

Anpassade fält och anpassade statusar

Automatisering

Mallguide Doc

Och mer

Denna mall i ClickUp erbjuder en kraftfull lösning för uppgiftshantering, rapportering och spårning, vilket gör det möjligt för projektteam att hantera framsteg, minska risker och optimera resurser. Den fungerar också som en central knutpunkt för fel- och problemhantering och uppmuntrar samarbete mellan avdelningar för att säkerställa konsekvent kommunikation, snabb problemlösning och förbättrad insyn i projektstatus.

7. Kanban för mjukvaruutveckling – mall

Kanban för mjukvaruutveckling Mallar från ClickUp

Kanban är en populär agil metodik och visuell arbetsflödeshanteringsmetod där arbetet representeras av kort som flyttas genom olika stadier i mjukvaruutvecklingsprocessen, från backlog till färdigställt.

Om du vill förbättra din mjukvaruutvecklingsprocess kan implementeringen av ClickUps mall Kanban för mjukvaruutveckling vara ett bra första steg! Den har fördefinierade funktioner för att effektivisera hanteringen av förfrågningar, organisera uppgifter, buggar och problem, enkelt visualisera ditt arbetsflöde och övervaka statusen för varje uppgift.

Denna mall innehåller:

Kanban-tavla

Kanban-backlog

Mallguide

Förinställda anpassade statusar och anpassade fält

Automatisering

Och mer

Skapa en solid grund och förbered dig för att med självförtroende hantera varje steg i mjukvaruutvecklingsprocessen med denna mall, och upplev fördelarna med en strukturerad approach till mjukvaruutveckling!

8. Mall för felspårning

Mallar för felspårning från ClickUp

En mjukvaruutvecklingsprocess är benägen att drabbas av fel och buggar. Om dessa problem inte åtgärdas i tid kan de orsaka förseningar i utvecklingsprocessen, försena kundnöjdheten och leda till missnöjda kunder. Du behöver ett övervaknings- och loggningssystem för att hantera dessa problem på ett effektivt sätt.

Använd ClickUps mall för felspårning för att skapa en stabil grund för att logga, övervaka och spåra fel och problem, följa framsteg och identifiera eventuella hinder.

Denna mall innehåller:

Sex fördefinierade vyer (rapporterade buggar, statuspanel, formulär för buggrapportering och mer)

Anpassade fält och anpassade statusar

Mallguide Doc

Effektivisera din buggspårningsprocess och ge ditt utvecklingsteam ett konsekvent och pålitligt system för att logga och övervaka buggar när de uppstår, samtidigt som du hjälper till att prioritera problem baserat på deras allvar och brådskande karaktär.

ClickUp-mallar för produktteam

Produktteam spelar en viktig roll i utvecklingen, lanseringen och underhållet av produkter och tjänster som uppfyller kundernas behov och förväntningar. För att effektivt driva projekt framåt och genom produktutvecklingscykeln kan teamen använda ClickUp för produktledning och samla tvärfunktionella team på en centraliserad plattform, så att de kan hålla sig uppdaterade om gemensamma mål, tidsplaner och mycket mer.

Är du redo att leverera snabbare? Vi har skapat en lista med mallar för produktteam och valt ut fyra av våra bästa produktmallar för att hjälpa dig att förverkliga din produktvision!

9. Mall för produktplan

Produktplaneringsmallar från ClickUp

Produktplaneringsmallen från ClickUp ger en övergripande bild av visionen, inriktningen och åtagandena för funktioner och initiativ för en produkt och hjälper teamen att prioritera utvecklingsarbetet, ta ansvar och övervaka framstegen mot produktmålen.

Denna mall innehåller:

Sju förinställda vyer (produktförfrågningsformulär, kvartalsvis färdplan, releaseanteckningar och mer)

Anpassade fält och anpassade statusar

Taggar

Mallguide Doc

Med den här mallen kan produktchefer enkelt spåra och dela en produktplan, hålla ledningen uppdaterad om veckans framsteg och publicera release-anteckningar både internt och externt. Prova den här mallen och upptäck hur den kan hjälpa ditt produktledningsteam att arbeta mer effektivt och samarbeta bättre!

10. Mall för produktkravsdokument

Produktkravsdokumentmall från ClickUp

Ett produktkravsdokument (PRD) är en omfattande guide som beskriver de viktigaste detaljerna om en produkt eller funktion, inklusive vem, vad, varför, när och hur den utvecklas. Allteftersom utvecklingen fortskrider och ny information kommer fram bör PRD uppdateras kontinuerligt för att säkerställa samstämmighet mellan alla team.

Genom att implementera mallen för produktkravsdokument från ClickUp kan du effektivisera processen och göra det enklare för ditt team att skapa omfattande och välorganiserade produktkravsdokument. Mallen är utformad för att hjälpa dina produkt-, design- och teknikteam att samarbeta effektivt, underlätta långsiktigt samarbete och tydligt kommunicera prioriteringar till de som ansvarar för att få arbetet gjort. Med den här mallen kan du se till att alla är på samma sida under hela utvecklingscykeln, från idé till lansering.

11. Mall för releaseanteckningar

Release Notes-mall från ClickUp

Release notes är ett viktigt internt och externt kommunikationsverktyg som ger information om de senaste uppdateringarna, funktionerna och buggfixarna för en produktrelease. Det håller dina interna team informerade och ger dina kunder tydlig information om förändringar, nyheter och hur de kan dra nytta av dem.

Standardisera och effektivisera processen för att skapa release notes genom att implementera ClickUps mall för release notes!

Denna mall innehåller:

15 ClickUp-dokument med inbäddade sidor för att hålla dina release-anteckningar organiserade

Få en inblick i vad våra egna ClickUp-produktteam använder för att dela interna och externa produktreleasenoter, och använd denna exempelstruktur som utgångspunkt för att skapa detaljerade men lättförståeliga produktreleasenoter.

12. Mall för produktbeskrivning

Produktbeskrivningsmall från ClickUp

En bra produktbeskrivning definierar produkten, sätter upp tydliga mål, samordnar intressenter, styr beslutsfattandet och fungerar som referenspunkt under hela produktutvecklingsprocessen.

Med produktbeskrivningsmallen från ClickUp får ditt produktteam tillgång till en komplett mall som bara behöver fyllas i för att stödja en framgångsrik lansering, samtidigt som alla bokstavligen är på samma sida – en ClickUp Doc-sida, alltså.

Denna mall innehåller:

Åtta ClickUp Docs-sidor med mallar för lanseringsplaner, produktbeskrivningar och mycket mer.

Denna färdiga ClickUp Doc hjälper dig att omedelbart organisera de viktigaste delarna av din produktutveckling i ett sammanhängande dokument. Eftersom ClickUp Docs erbjuder kommentarfunktioner och samarbetsredigering kan teamen lämna kommentarer i din mall för omedelbar samverkan eller tilldela kommentarer till specifika teammedlemmar när deras input behövs – du behöver inte längre tappa bort redigeringar eller feedback.

ClickUp-mallar för marknadsföringsteam

För att hålla koll på alla rörliga delar, deadlines och resurser behöver specialiserade marknadsföringsteam ett projektledningsverktyg som effektivt kan driva deras projekt från start till mål och tillgodose varje teams unika behov och arbetsflöde. Från innehållsteam till design, evenemang, marknadsföringsverksamhet och mer – ClickUps flexibla plattform och anpassningsbara mallar kan hjälpa alla marknadsföringsteam att samarbeta smidigt och skapa ett strömlinjeformat arbetsflöde som gör att de kan arbeta på bästa sätt.

Se till att alla dina marknadsföringsteam är överens om mål, resurser, tidsplaner, budskap och mer med ClickUp-mallar. Vi har ett komplett bibliotek med marknadsföringsmallar att välja mellan, och för att göra det enklare för dig har vi handplockat de bästa ClickUp-mallarna som är speciellt utformade för marknadsföringsteam!

13. Mall för marknadsföringsteam

Mall för marknadsföringsteam från ClickUp

När företag växer och teamen blir mer spridda kan det vara svårt att hålla koll på allt och undvika luckor eller avbrott i processerna. Det är också viktigt för marknadsförare att snabbt och enkelt kunna få tillgång till viktiga insikter.

Samla alla dina marknadsföringsteam under ett tak, skapa ett effektivt arbetsflöde för teamen i hela organisationen och håll alla samordnade med marknadsföringsteamets mall från ClickUp!

Denna mall innehåller:

Sex fördefinierade vyer (organisationsschema, marknadsföringsformulär, marknadsföringswiki och mer)

ClickApps (tidsspårning, taggar, prioriteringar och mer)

Anpassade fält och anpassade statusar

Denna avancerade mall ger en stabil och skalbar grund för marknadsföringsteam, med full insyn i projektdetaljer och anpassningsbara vyer. Ge dina team möjlighet att hantera utmaningar och möjligheter i den ständigt föränderliga marknadsföringsvärlden. Använd denna mall för att skapa ett robust system för dina marknadsföringsprojekt.

14. Mall för marknadsföringsteamets verksamhet

Mall för marknadsföringsteamets verksamhet från ClickUp

Marknadsföringsteamets verksamhet omfattar ett brett spektrum av uppgifter, från planering och genomförande av marknadsföringskampanjer till budgethantering, dataanalys och optimering av marknadsföringsprocesser. Med mallen för marknadsföringsteamets verksamhet från ClickUp har du precis vad du behöver för att komma igång med din verksamhet i ClickUp.

Denna mall innehåller:

Sex fördefinierade vyer ( organisationsschema, mötesprotokoll, marknadsföringswiki och mer

ClickApps (prioriteringar, taggar, beroendevarningar och mer)

Anpassade fält och anpassade statusar

Använd denna avancerade mall för att skapa team-OKR:er, stödja karriärutveckling, introducera nya teammedlemmar och få tillgång till exempel för att definiera dina marknadsföringsprocesser i ClickUp.

15. Mall för innehållshantering

Mall för innehållshantering från ClickUp

Innehållsmarknadsföring är en kraftfull strategi som kan hjälpa företag att nå ut till, engagera och bygga förtroende hos sin målgrupp. Med en väl utformad strategi för innehållsmarknadsföring och ett dedikerat team av experter kan organisationer utnyttja kraften i innehållsmarknadsföring för att driva trafik, generera leads och i slutändan växa sin verksamhet på ett hållbart och meningsfullt sätt.

Ge dina innehållsmarknadsföringsteam ett organiserat system för att hantera olika typer av initiativ och projekt med ClickUps mall för innehållshantering!

Denna mall innehåller:

Åtta fördefinierade vyer (Team Docs, Timeline, Gantt, Board och mer)

Mallguide Doc

Denna mall förenklar innehållsmarknadsföring genom att tillhandahålla allt du behöver för att planera och skapa innehåll över flera kanaler. Den stöder ett heltäckande arbetsflöde, från mottagande av förfrågningar till leverans av innehåll, inklusive underhåll av en redaktionell kalender. Möt din nya mall som täcker alla dina behov inom innehållsmarknadsföring.

Bonusmallar

Använd mallarna för innehållskalendern för att förbättra din redaktionella kalender och säkerställa att du levererar kvalitetsinnehåll enligt schemat.

16. Mall för strategisk marknadsföringsplan

Mall för strategisk marknadsföringsplan från ClickUp

En strategisk marknadsföringsplan ger en tydlig och omfattande färdplan som beskriver företagets marknadsföringsstrategi, mål och taktik, tillsammans med en handlingsplan för att uppnå dessa mål.

Skissa upp ditt företags marknadsföringsstrategi samt målen för att uppnå dina mål med hjälp av ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan!

Denna mall innehåller:

Två fördefinierade vyer (tavla och OKR-lista)

Anpassade fält och anpassade statusar

Mallguide Doc

Använd denna ClickUp för att hantera alla dina marknadsföringsprojekt och denna mall för att skapa din strategiska marknadsföringsplan och få exempel på hur du sätter upp dina mål och nyckelresultat (OKR), en detaljerad plan för att genomföra dessa OKR och ett sätt att spåra framstegen mot dessa mål och budgetar.

ClickUp-mallar för säljteam

Genom att implementera ClickUp som ett projektledningsverktyg för säljteam kan du se till att ditt team har de funktioner som behövs för att fånga upp, vårda och avsluta affärsmöjligheter samtidigt som de håller kontakten med teamen i hela organisationen.

Kom igång och konfigurera på rätt sätt i ClickUp. Här är fyra av de bästa ClickUp-mallarna för säljteam!

17. CRM-mall

CRM-mall från ClickUp

Ett pålitligt och organiserat kundrelationshanteringssystem (CRM) kan hjälpa dig att hålla koll på dina leads i olika skeden av kundresan och hjälpa ditt säljteam att hålla koll på kontakter, uppföljningar och allt annat de behöver för att slutföra affären och vinna kundernas lojalitet.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som erbjuder en helt anpassningsbar plattform så att du kan konfigurera den precis som du vill. Det innebär att du kan skapa ett CRM-system för att hantera din försäljningspipeline och få tillgång till allt ditt arbete, samarbeta med interna team och externa parter samt hålla koll på mål och framsteg på ett och samma ställe. För att komma igång, använd CRM-mallen från ClickUp!

Denna mall innehåller:

Fyra fördefinierade vyer (lista, tavla, whiteboardmallar och dokument)

Anpassade fält och statusar

Automatisering

Mallguide Doc

Och mer

Detta lätta och kraftfulla CRM-system har allt du behöver för ett funktionellt och skalbart system och hanterar din försäljningspipeline, inklusive spårning av leads, affärer, konton och kontakter.

Bonus

Skapa ett CRM för alla användningsområden och använd dessa CRM-mallar från ClickUp för att komma igång på rätt sätt!

18. Mall för försäljnings- och marknadsföringsplan

Mall för försäljning och marknadsföring från ClickUp

Sälj- och marknadsföringsteam måste arbeta nära varandra för att säkerställa att kommunikationen är samordnad och att resurserna maximeras för att generera bästa möjliga resultat och avkastning på investeringen för ditt företag.

Bygg en intäktsgenererande maskin och skapa ett stabilt system som integrerar dina marknadsförings- och försäljningsmål genom att implementera ClickUps mall för försäljning och marknadsföring!

Denna mall innehåller:

Fem fördefinierade vyer (marknadsföringspipeline, mål, marknadsföringstidslinje och mer)

Anpassade fält och anpassade statusar

Mallguide Doc

Att skapa realistiska, organiserade och omfattande försäljnings- och marknadsföringsplaner är en av deras viktigaste uppgifter. Använd den här mallen för att beskriva era gemensamma mål och skapa spårbara handlingsplaner.

19. Mall för försäljnings-KPI

Mall för försäljnings-KPI från ClickUp

Försäljnings-KPI:er ger en konsekvent och effektiv metod för att spåra och förbättra försäljningsprestanda, identifiera möjligheter och öka intäkterna. Ställ enkelt in, hantera och spåra alla dina försäljnings-KPI:er och fatta mer välgrundade, datadrivna beslut med hjälp av ClickUps mall för försäljnings-KPI:er!

Denna mall innehåller:

Fyra fördefinierade vyer (veckovis rapport, månadsrapport, intäktsöversikt per månad och mer)

Anpassade fält och anpassade statusar

Mallguide Dokument med videogenomgång

Använd den här mallen för att spåra försäljningsstatistik och se till att dina säljteam håller sig på rätt spår för att nå sina mål.

20. Mall för daglig försäljningsrapport

Daglig försäljningsrapport från ClickUp

Säljteam, ledning och intressenter behöver säljrapporter för att få insikt i säljresultat, tillväxt och möjligheter, samt för att kunna prognostisera framtida försäljning och hålla takten för att nå målen. Dokumentera och håll koll på din dagliga försäljningssammanfattning med Daily Sales Report från ClickUp!

Denna mall innehåller:

ClickUp Doc-sida med avsnitt för att få en översikt över den dagliga försäljningen och produktprestanda

Håll ordning och identifiera förbättringsområden som hjälper dig att anpassa strategier med denna ClickUp Doc-mall för säljteam.

ClickUp-mallar för designteam

Det är uppenbart att det finns många rörliga delar och personer involverade i designprojekt – du behöver en flexibel och pålitlig lösning. ClickUp är en av de bästa projektledningslösningarna för designteam eftersom den är fullspäckad med funktioner som hjälper dig att hålla ordning på flera uppgifter, hantera förfrågningar och påskynda godkännandeprocessen.

Och hur är det med att arbeta med andra team? ClickUp kan rymma alla team och samla dem på ett och samma ställe, vilket gör tvärfunktionell kommunikation och samarbete enklare än någonsin tidigare.

Är du redo att etablera ett välfungerande system i ClickUp? Vi har listat fyra av de bästa ClickUp-mallarna för designteam som hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde och spara tid för den mer kreativa delen av ditt arbete!

21. Mall för kreativitet och design

Mall för kreativitet och design från ClickUp

Design- och kreativa team får ofta förfrågningar från flera avdelningar om att designa och utveckla kreativa tillgångar.

ClickUps mall för kreativitet och design förbättrar den kreativa processen genom att tillhandahålla ett strukturerat arbetsflöde från intag till leverans.

Denna mall innehåller:

Sex fördefinierade vyer (formulär för kreativa förfrågningar, kreativ process, teamdokument och mer)

Anpassade fält och anpassade statusar

Mallguide Doc

Använd den här mallen för att skapa ett heltäckande arbetsflöde som sträcker sig från mottagande av förfrågningar till planering med kreativa brief-dokument till genomförande av projektet med hjälp av deluppgifter, och få ett exempel som hjälper dig att skapa ett resursbibliotek i ClickUp.

22. Mall för varumärkesriktlinjer

Mall för varumärkesriktlinjer från ClickUp

Varumärkesriktlinjer fungerar som en omfattande referens som beskriver företagets regler och standarder för att hålla varumärkesidentiteten konsekvent över flera kanaler. Beskriv och dokumentera tydligt dina företagsriktlinjer med mallen för varumärkesriktlinjer från ClickUp!

Denna mall innehåller:

ClickUp Docs-sida med avsnitt om bästa praxis, tillgångar och mer

Använd den här mallen för att skapa en resurs för team över avdelningsgränserna och ge dem tillgång till rätt material när de marknadsför, nämner eller refererar till företagets varumärke.

23. Mall för kreativt briefdokument

Mall för kreativ brief från ClickUp

Kreativa briefs fungerar som en färdplan och beskriver kreativa projektmål, krav och specifikationer.

Ge tydliga och lättförståeliga anvisningar med hjälp av Creative Brief Template från ClickUp!

Denna mall innehåller:

ClickUp Docs-sida med avsnitt för projektöversikt, mål, målgrupp och mer

Använd den här mallen för att skapa samstämmighet mellan det kreativa produktionsteamet och andra intressenter och för att lyckas med alla kreativa projekt.

24. Mall för designbrief på whiteboard

Designbrief-whiteboardmall från ClickUp

Designbriefar hjälper team att fastställa tydliga mål, projektkrav och andra delar av designprocessen.

Skapa en tydlig visuell presentation av din designbrief där du kan ge detaljerade anvisningar med Design Brief Whiteboard Template från ClickUp!

Denna mall innehåller:

En anpassningsbar ClickUp-whiteboard med förinställda sektioner för att fånga viktiga designdetaljer.

Effektivisera din designprocess, håll interna och externa team samordnade kring målen och se till att alla förstår projektets omfattning med denna whiteboardmall.

ClickUp-mallar för evenemangsteam

Planerar du ett evenemang eller funderar du på det? Oavsett om du planerar evenemang av personliga eller professionella skäl kan du använda ClickUp som ett verktyg för evenemangsprojektledning!

Vi har sett våra kunder använda ClickUp för att planera alla möjliga evenemang, från globala konferenser och bröllop till konserter. Men de är inte de enda som använder ClickUp för evenemangshantering. Vi är stolta över att kunna säga att vårt eget evenemangsteam använder ClickUp för att hantera och leverera spektakulära evenemang, inklusive vår ultimata produktivitetskonferens, LevelUp!

För att hjälpa ditt evenemangsteam att framgångsrikt planera och lansera alla typer av evenemang har vi sammanställt en lista med mallar för evenemangsplanering och valt ut våra fyra bästa mallar för evenemangsteam i ClickUp!

25. Mall för evenemangsmarknadsföring

Mall för evenemangsmarknadsföring från ClickUp

Att planera och genomföra ett framgångsrikt evenemang innebär att hantera flera team, budgetar, tidsplaner och resurser. Det är därför evenemangsteam behöver ett projektledningsverktyg för att skapa ett effektivt arbetsflöde och hantera alla aspekter av evenemangsplaneringen.

Det är dags att sätta på dig din evenemangsplaneringshatt och använda ClickUps mall för evenemangsmarknadsföring!

Denna mall innehåller:

Fem fördefinierade vyer (händelseuppföljningslista och tavelvy, händelsekalender och mer)

Anpassade fält och anpassade statusar

Mallguide Doc

Med ClickUp kan evenemangsteam bygga ett system som passar deras unika behov och anpassa hela plattformen efter projektkrav, arbetsflödespreferenser och andra team inom organisationen. Använd den här mallen för att hålla koll på alla dina marknadsföringsevenemang på ett och samma ställe.

26. Mall för planering av stora evenemang

Mall för planering av stora evenemang från ClickUp

Ska du vara värd för eller planera ett stort marknadsföringsevenemang?

Det kan vara svårt att planera stora evenemang. Därför har vi skapat mallen Large Event Planning Template by ClickUp som hjälper dig att arbeta mer effektivt genom att förenkla och automatisera manuella procedurer och lagra all uppgiftsinformation på ett ställe, både före och efter evenemanget.

Denna mall innehåller:

Fyra fördefinierade vyer (evenemangsöversikt, mötesprotokoll och mer)

Anpassade statusar

Mallguide Doc

Använd den här mallen för att automatisera planeringsuppgifter och spåra resurser, och gör den till din enda källa för ditt nästa stora evenemangsplaneringsprojekt.

27. Mall för pressmeddelande

Pressmeddelandemall från ClickUp

Ett pressmeddelande är ett officiellt skriftligt dokument som ges till media för ett evenemang, en lansering, en produkt, en tjänst eller andra tillkännagivanden. Skissa upp och fånga alla viktiga delar av dina nästa pressmeddelanden med pressmeddelandemallen från ClickUp!

Denna mall innehåller:

ClickUp Docs med ett strukturerat exempel på ett pressmeddelande

Skapa ett system för att utforma och dela viktiga företagsmeddelanden med denna ClickUp Doc-mall för pressmeddelanden.

28. Mall för evenemangsöversikt

Mall för evenemangsinformation från ClickUp

Alla framgångsrika evenemang börjar med detaljerad planering. Använd ClickUps mall för evenemangsbeskrivning för att sammanfatta dina mål, framgångsmått, milstolpar och andra viktiga delar av dina evenemang!

Denna mall innehåller:

ClickUp Doc med inbäddade sidor för evenemangssammanfattning och schema

Håll ordning, skapa samstämmighet mellan alla intressenter och kickstarta din evenemangsplanering med den här mallen.

ClickUp-mallar: din nya produktivitetshjälpreda

Där har du det – 28 av våra favoritmallar från ClickUp för projektledning, agila team, marknadsföring, försäljning, design och evenemangsteam!

Vi vet att det kan vara svårt att komma igång med något nytt eller hitta ett bra system. Därför har ClickUp som mål att skapa och dela tusentals mallar för alla team inom olika branscher. Dessa mallar är utformade med dina mål och utmaningar i åtanke och ger dig den grund du behöver för att komma igång med vilket projekt som helst.

Precis som ClickUp-plattformen är dessa mallar helt anpassningsbara. Börja använda ClickUp gratis och använd våra mallar för att få en stabil utgångspunkt, och anpassa dem sedan efter dina unika behov, preferenser och krav.

Börja inte från noll. Börja med självförtroende och håll dina processer konsekventa över hela linjen. Det är dags att arbeta smartare och dra nytta av de moderna lösningarna i ClickUp – din nya produktivitetshjälpreda. 😉