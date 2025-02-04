De 21 bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning för interna avdelningar och byråer 2025

Försöker du hålla ett öga på köen med kampanjförfrågningar, ett annat på din att göra-lista och ett tredje på din kvartalsvisa måluppföljning? Det låter inte bara extremt stressigt, utan du verkar också ha ett stort behov av programvara för marknadsföringsprojektledning – och det snabbt!
Moderna marknadsföringschefer på startups, byråer och företag genomför regelbundet marknadsföringskampanjer i flera kanaler. Utan projektledningsprogram riskerar de att slösa bort en arbetsdag per vecka på att leta efter information som gått förlorad i långa e-posttrådar. Låter det bekant? 🙋
Programvara för marknadsföringsprojektledning är ett verktyg för att organisera, samarbeta och leverera marknadsföringsrelaterade projekt. Men den bästa programvaran för marknadsförare hanterar en mängd olika arbetsflöden, hanterar överlämningar mellan team och integreras enkelt med andra appar för en komplett teknikstack.
Sanningen är att manuella arbetsmoment inte kan hålla jämna steg med tillväxten, så det är viktigt att stanna upp och överväga att införa en programvarumotor som kan driva dina team, marknadsföringsprocesser och samarbetspartners. 🔌
I den här guiden går vi igenom de funktioner som effektiva interna och externa team använder för att utforma tvärfunktionella arbetsflöden och vår rekommenderade lista över de 21 bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning.
Vad ska man leta efter i programvara för marknadsföringsprojektledning?
Det kan vara svårt att välja rätt programvara för marknadsföringsprojektledning. När du bestämmer vad som är rätt för ditt team bör du tänka på följande funktioner:
Automatisering: Leta efter programvara som kan automatisera marknadsföringsuppgifter som att skapa nya projekt och tilldela uppgifter. Detta hjälper dig att snabbt introducera nya teammedlemmar och undvika tråkigt manuellt arbete.
Teamsamarbete: Att ha rätt kommunikationsverktyg är viktigt när det gäller att hantera marknadsföringsprojekt. Välj ett system som gör det enkelt för teamen att samarbeta, chatta och kommentera uppgifter.
Integrationer: Leta efter en plattform som enkelt kan integreras med befintlig programvara, såsom plattformar för e-postmarknadsföring och analysverktyg. Detta hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde och ger dig tillgång till den information du behöver på ett och samma ställe.
Analys och spårning: Se till att det projektledningssystem du väljer erbjuder funktioner för analys, spårning och rapportering i realtid. Detta hjälper dig att hålla koll på teamets prestationer och identifiera områden som kan förbättras.
Säkerhet och integritet: Säkerhet är alltid en viktig fråga när det gäller datahanteringssystem online. Se till att den plattform du väljer har adekvata åtgärder för att skydda dina data.
De 21 bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning
1. ClickUp
Vi vet att du och ditt team är vana vid att samordna processer projekt för projekt för att få saker och ting att fungera. De gamla – och dyra – verktyg som ni har ärvt är snarare en källa till friktion än en tillgång för marknadsföringsmål och verksamhet.
ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet där team samlas för att planera, organisera och samarbeta kring arbetet med hjälp av uppgifter, dokument, chatt, mål, whiteboards och mycket mer. Anpassa den enkelt med några få klick så att den passar ditt team bäst och minska din verktygslista (och dina utgifter för tredjepartsappar!) avsevärt.
Med detta verktyg kan team av alla typer och storlekar leverera marknadsföringsprojekt mer effektivt och öka produktiviteten till nya höjder! Dra nytta av gratis funktioner för uppgiftshantering från ClickUp som du, dina medarbetare och dina kunder kommer att tacka dig för senare:
- 15+ projektvyer för att spåra projekt och hantera uppgifter. Skapa privata eller offentliga projektvyer för att organisera personliga och teamuppgifter efter olika arbetsstilar.
- Uppgifter för att dokumentera möten och tilldela arbete. Ställ in återkommande uppgifter för mötesanteckningar och slutsatser, och tilldela sedan åtgärder till enskilda personer för att hålla projekten igång.
- Dashboards för att mäta ROI och marknadsföringsteamets effektivitet. Håll dig uppdaterad om marknadsförings-OKR, projektets framsteg, kampanjinsikter och mycket mer – ingen manuell uppdatering krävs!
- Dokument och mallar för uppgiftslistor för att standardisera lanseringsprocesser. Använd en mall från ClickUp Template Center eller en mall som du själv har skapat för att standardisera marknadsföringsarbetsflöden för inkommande förfrågningar, kampanjuppgifter och dokumentation.
Fördelar med ClickUp
- Anslut dina mest använda arbetsappar till ClickUp, till exempel Adobe Creative Suite, Microsoft Outlook eller Box.
- Starta och stoppa tiden från valfri enhet och hoppa mellan uppgifter med den globala timern.
- Lägg till och hantera uppgifter med hjälp av mobilappar (tillgängliga på iPad, iPhone och Android)
- Sätt rutinarbetet på autopilot med dynamiska återkommande ClickUp-uppgifter och ClickUp Automations.
Nackdelar med ClickUp
- Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner och anpassningsbarhet
- Ingen exportfunktion för instrumentpanelen
- Alla ClickUp-vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än! 🔮
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 dollar per månad per användare
- Företag: 12 dollar per månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
Om du behöver en komplett programvarusvit för att hantera ditt företags arbetsbelastning och processer hjälper vi dig gärna att nå framgång! Kontakta säljavdelningen när du är redo.
ClickUp-kundbetyg
- G2: 4,7/5 (4 490+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 890 recensioner)
Om du letar efter ett bättre sätt att hantera dina resurser, försäljningspipeline, projektomfattning, projektleverans, kundfeedback och onboardingprocesser, börja med ClickUps mall för kreativa byråer!
2. Asana
Asana är ett verktyg för uppgiftshantering som organiserar alla uppgifter på ett och samma ställe. Marknadsföringsteamen ser vad de behöver göra, vilka uppgifter som är prioriterade och när arbetet ska vara klart. Fans av grafbaserade projektvyer kommer att uppskatta Asanas datamodell för att hålla sig synkroniserade och klara deadlines.
Fördelar med Asana
- Bilagor kan läggas till i alla uppgifter och nås senare i teamets fillagring.
- Chatt- och samarbetsfunktioner i realtid för varje uppgift
- Projektmallar för att påskynda processer
- Kalendervy för att se dina scheman tydligt
- Asanas Kanban-vy liknar Trello.
Nackdelar med Asana
- Inget alternativ för flera ansvariga
- Inte idealiskt för komplexa projekt med flera arbetsflöden (hitta en flexibel lösning med Asana-alternativ ).
- Kan inte omvandla kommentarer till uppgifter
- Ingen funktion som låter team samarbeta på samma dokument
- Måste tilldela kopior av en uppgift till flera teammedlemmar, vilket kan göra din arbetsyta rörig med massor av kloner.
Asanas priser
- Asana erbjuder en gratis provperiod, ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 10,99 dollar/månad per användare.
Asanas kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 8 000 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)
3. Teamwork
Teamwork är ett program för projektsamarbete som är perfekt för marknadsföringsbyråer och team som vill organisera uppgifter för enkel navigering och kundhantering. Viktiga funktioner i Teamwork Projects inkluderar resursplanering, tidrapportering för projekt och mallar för uppgiftslistor.
Välj bland över 25 marknadsföringsmallar från ClickUp för att komma igång med din projektplanering redan idag!
Fördelar med Teamwork Projects
- Ingen extra kostnad för kund användare, perfekt för marknadsföringsbyråer.
- Anteckningsfunktion för organiserad dokumentdelning
- Portföljvy för att enkelt få en överblick över alla produkter och tjänster
- Burndown-rapportering, utnyttjanderapporter och fakturering
Nackdelar med Teamwork Projects
- Projektmallar är inte tillgängliga i gratispaketet.
- Integrerad teamchatt är en betalfunktion.
- Dyra betalda abonnemang jämfört med andra programvaror för marknadsföringsprojektledning på denna lista.
Priser för Teamwork Projects
- Teamwork Projects erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 10 dollar per användare och månad.
Teamwork Projects kundbetyg
- G2: 4,4/5 (990+ recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)
4. Toggl Plan
Toggl är ett projektledningsprogram som består av tre lösningar: Toggl Track, Toggl Plan och Toggl Hire. Toggl Plans visuella färdplaner kompletterar förändringshanteringen när hantering av flera projekt i kalkylblad innebär mer arbete än stöd.
Prova dessa verktyg för förändringshantering!
Fördelar med Toggl Plan
- Den anpassade färgkodningsfunktionen gör det enkelt att identifiera olika marknadsföringsprojektets stadier.
- Hantera resursfördelningen med teamets tidsplaner
- Anpassa uppgiftsstatus för att uppfylla alla dina behov inom teamarbete.
- Automatisera repetitiva uppgifter med återkommande uppgifter
Nackdelar med Toggl Plan
- Inga projektledningspaneler
- Gratisversionen är begränsad till fem användare.
- Erbjuder endast 10+ programvaruintegrationer
Priser för Toggl Plan
- Toggl Plan erbjuder en kostnadsfri provperiod, ett kostnadsfritt abonnemang och betalda abonnemang från 8 USD/användare och månad.
Kundbetyg för Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
Osäker på Toggl Plan? Kolla in några Toggl-alternativ .
5. Monday
Nästa programvara för marknadsföringsprojektledning på vår lista är Monday, en projektplaneringslösning som hjälper tvärfunktionella team att samordna sitt viktigaste arbete. Till exempel kan marknadsföringsbyråer eller team som söker realtidsrapportering enkelt skapa projektdashboards för att förbättra kommunikationsflödet.
Fördelar med Monday
- Obegränsat antal tavlor och dokument i gratispaketet
- Anpassningsbar projektvy för att enkelt följa marknadsföringsprojekt
- Automatisk tidrapportering
- Projektintagsformulär
Nackdelar med Monday
- Funktionerna är inte lika avancerade jämfört med andra verktyg på listan.
- Dashboards är en betald premiumfunktion.
- Saknar en inbyggd anteckningsfunktion
- Inga återkommande eller privata uppgifter
Priser på måndagar
- Monday erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 8 dollar per användare och månad.
Kundbetyg från Monday
- G2: 4,6/5 (över 3 290 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 2 540 recensioner)
6. Wrike
Projektledningsprogrammet Wrike är perfekt för små marknadsföringsbyråer som behöver en anpassningsbar arbetsyta för att organisera delade kalendrar, schemalägga projekt och samarbeta på ett enkelt sätt. Dessutom kan godkännare påskynda feedbacken med hjälp av Wrikes visuella markeringsverktyg.
Fördelar med Wrike
- Kanban-tavlan ger fullständig översikt över uppgifterna
- Tidsspårningsfunktion för att jämföra beräknad och faktisk tid
- Anpassade uppgiftsstatusar för hantering av marknadsföringskampanjer
Nackdelar med Wrike
- Brant inlärningskurva för nya användare
- Inga villkorade automatiseringar (en nödvändig funktion för hantering av marknadsföringsprojekt!)
- Gantt-diagram är inte tillgängliga i gratisversionen.
- Saknar möjligheten att tilldela uppgifter till användargrupper (team) eller flera mottagare.
Wrike-priser
- Wrike erbjuder gratis- och betaltjänster från 9,80 dollar per månad och användare.
Wrike-kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 2 350 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 1 700 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Wrike!
7. Trello
Trello ingår i Atlassian-programvarufamiljen och är ett Kanban-verktyg som består av fyra huvudkomponenter: Kanban-tavla, kort, listor och tavlmeny. Team kan driva arbetet framåt med hjälp av Trellos anpassade kort- och tavlknappar.
Fördelar med Trello
- Butler, en automatiseringsfunktion som inte kräver kodning, hjälper team att spara tid på administrativa uppgifter.
- Avancerade checklistor (en betalfunktion) för detaljerade uppgiftsfördelningar
- Enkel projektkonfiguration och onboarding
- Taggar, etiketter och kategorier för uppgiftsorganisation
- Anpassade Trello-automatiseringar, regler och schemalagda kommandon
- Kanban-tavlor för att effektivisera dina arbetsprocesser
Nackdelar med Trello
- Gratisplan begränsad till 10 MB per bifogad fil
- Ingen aktivitetsfält för att visa dina aktuella uppgifter
- Kommentarer finns på baksidan av kortet, vilket gör det svårt att samarbeta.
- Du måste betala för vissa tillägg för att få full funktionalitet.
Priser för Trello
- Trello erbjuder en kostnadsfri provperiod, ett kostnadsfritt abonnemang och betalda abonnemang från 5 USD/användare per månad.
Trellos kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 20 410 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (12 390+ recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Trello!
8. Hive
Hive är ett av de bästa verktygen för marknadsföringsprojektledning som låter ditt team hantera projekt på det sätt de vill. Det har olika integrationer och flera vyer för extra flexibilitet.
Fördelar med Hive
- Planera kampanjer enkelt med Gantt-diagram, Kanban-tavlor, kalendrar och tabeller.
- Bjud in kunder och leverantörer att samarbeta med dig via appen.
- Korrekturläsning och godkännanden för att förenkla feedbackloopar
- Över 1 000 integrationer med programvara som Jira, Salesforce, Zoom och Adobe Photoshop.
Nackdelar med Hive
- Flera tillägg krävs för full funktionalitet.
- Mobilappar är inte lika robusta som datorprogram.
- Ingen gratisplan
Hive-priser
- Hive erbjuder en kostnadsfri provperiod, ett kostnadsfritt abonnemang och betalda abonnemang från 12 USD/användare per månad.
Hive-kundbetyg
- G2: 4,5/5 (över 290 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)
9. ProProfs Project
ProProfs Project är ett av de bästa alternativen för projektledning inom marknadsföring, eftersom det erbjuder gedigna funktioner som hjälper marknadsföringsteam att hantera, spåra och genomföra framgångsrika marknadsföringskampanjer.
ProProfs Project pros
- Idé, planera och genomför flera projekt från en enda kontrollpanel
- Instant messaging och fildelning för smidigt samarbete
- Gantt-diagram, Kanban-tavlor och kalendervy för att planera och visualisera projekt
- Otroliga funktioner för tidrapportering
Nackdelar med ProProfs Project
- Ingen gratisplan
- Testversionen gäller endast i 15 dagar.
- Inställning av roller och behörigheter är endast tillgängligt i premiumplanen.
Priser för ProProfs Project
- ProProfs Project erbjuder en kostnadsfri provperiod och betalda abonnemang från 2 USD/månad per användare.
ProProfs Project kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)
10. Zoho Projects
Zoho Projects är ett av de bästa alternativen för projektledning inom marknadsföring tack vare sin molnbaserade plattform som hjälper dig och ditt marknadsföringsteam att planera arbetet, följa projektets framsteg och samarbeta med teamet. Det användarvänliga gränssnittet gör det enklare för nya användare att lära sig programvaran.
Fördelar med Zoho
- Med tidslinjevyn kan du se vad anställda gör under en viss tidsperiod.
- Använd anställdas tidrapporter för att registrera fakturerbara och icke-fakturerbara timmar
- Kanban-tavlor för att visualisera ditt arbetsflöde
Nackdelar med Zoho
- Med gratisversionen kan du bara skapa två projekt och bifoga filer på upp till 10 MB.
- Begränsad integration med programvara som inte är från Zoho, till exempel Zoom.
- Hög inlärningskurva, särskilt under den inledande installationsprocessen.
Zoho-priser
- Zoho Projects erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 5 dollar per användare och månad.
Zoho-kundbetyg
- G2: 4,3/5 (över 280 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 250 recensioner)
Bonus: Bästa projektledningsprogram för Mac
11. Basecamp
Basecamp är ett projektledningsprogram som ger team funktioner för fillagring, projektledning och gruppchattar. Verktyget syftar till att samla uppgiftshantering och projektteamets kommunikation under ett och samma tak med funktioner som att göra-listor och anslagstavlor.
Fördelar med Basecamp
- Hill-diagram som ger dig en översikt över hur dina projekt presterar
- Menyn "Hey!" grupperar aviseringar som nya meddelanden, @omnämnanden och uppgifter.
- En portal där kunder kan se uppgifter och kommunicera
- Spara nya meddelanden eller dokument som utkast innan du publicerar dem.
- Integreras med ClickUp via Zapier
Nackdelar med Basecamp
- Saknar avancerade projektledningsfunktioner som uppgiftsprioriteringar och anpassade statusar.
- Inga etiketter eller taggar för bättre uppgiftsorganisation
- Inga inbyggda funktioner för tidrapportering
- Ingen gratisversion
- Inte lämpligt för organisationsstrukturer som marknadsföringsbyråer med flera marknadsföringsprojekt som pågår samtidigt.
Priser för Basecamp
- Basecamp erbjuder en kostnadsfri provperiod och ett betalt abonnemang för 99 dollar per månad.
Basecamp kundbetyg
- G2: 4,1/5 (4 940+ recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 13 350 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Basecamp!
12. nTask
nTask är ett annat molnbaserat projektledningsverktyg som kan hjälpa dig och ditt marknadsföringsteam att hantera allt från resursplanering till projektleveranser. I likhet med andra projektprogram på denna lista erbjuder nTask Kanban-tavlor för att skapa en projektplan och visualisera uppgifter.
Fördelar med nTask
- Verktyg för hantering av teamets arbetsbelastning för att samordna distansarbetande team
- Filbilagor och dokumenthantering
- Anpassning av roller och behörigheter
- Projektmilstolpar för att snabbt följa projektets framsteg
nTask nackdelar
- Inte lämpligt för större team med 50 eller fler medlemmar.
- Kanban-tavlor är en betalfunktion.
- Användarna har mindre kontroll över anpassningen av gränssnittet.
Priser för nTask
- nTask erbjuder gratis- och betaltjänster från 3 dollar per månad och användare.
nTask kundbetyg
- G2: 4,4/5 (10+ recensioner)
- Capterra: 3,9/5 (10+ recensioner)
13. Workfront
Fans och avancerade användare av Adobe känner säkert till Workfront, ett verktyg för samarbetshantering som hjälper team att kommunicera, samarbeta och slutföra arbetet snabbare. Workfront integreras smidigt med marknadsföringslösningar inom Adobe för att skapa ett allt-i-ett-system.
Fördelar med Workfront
- Inbyggd godkännandefunktion för teamsamarbete och projektfeedback
- Visuella rapporter och instrumentpaneler
- En samlad uppgiftslista som visar de viktigaste uppgifterna och kommande uppgifter.
- Integreras med Adobe, Slack, GSuite och Salesforce
Nackdelar med Workfront
- Mer komplex än annan marknadsföringsprogramvara
- Inte lämpligt för småföretag eftersom integrationerna beror på din prisplan.
- Gantt-diagrammet är svårt att använda jämfört med andra projektledningsverktyg som listas.
Priser för Workfront
- Kontakta Workfront för prisuppgifter.
Workfronts kundbetyg
- G2: 4,1/5 (över 800 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)
Kolla in dessa alternativ till Workfront!
14. Ravetree
Ravetree är en projektledningslösning för att hantera projekt, fakturering, resurser och kunder. Med viktiga funktioner som kundportaler, projektmallar och portföljer kan marknadsföringsteam skapa anpassade arbetsflöden för alla typer av projektkategorier.
Fördelar med Ravetree
- Stöd för filformat PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX och PNG
- Fakturor för godkända tidsrapporter och utgifter
- Tidslinjevy för enkel resurshantering
- Verktyg för sprintplanering
Nackdelar med Ravetree
- Ingen inbyggd e-postintegration
- Dyra betalda abonnemang jämfört med andra ledande marknadsföringsverktyg på denna lista
Ravetree-priser
- Ravetree erbjuder betalda abonnemang från 29 dollar per månad.
Ravetree kundbetyg
- G2: 4,1/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)
15. Kissflow
Det näst bästa verktyget för marknadsföringsprojektledning är Kissflow, ett verktyg för automatisering av processer och arbetsflöden som hela organisationen kan använda för att anpassa alla processer. Det erbjuder funktioner som du och dina projektledare behöver med en intuitiv layout som inte kräver någon särskild utbildning!
Fördelar med Kissflow
- Dra och släpp formulär för att skapa appar
- Realtidsanalys för att automatisera processer
- Process- och arbetsflödeshantering utan kod
- Skalbar för att hantera stora datamängder och komplexitet
Nackdelar med Kissflow
- Genomsnittligt gränssnitt jämfört med andra programvaror för marknadsföringsprojektledning på denna lista
- Brist på projektvisualiseringsvyer
- Ingen gratisplan
Kissflow-priser
- Kissflow erbjuder betalda abonnemang från 10 dollar per användare och månad.
Kissflow kundbetyg
- G2: 4,3/5 (490+ recensioner)
- Capterra: 3,8/5 (10+ recensioner)
Prova dessa alternativ till Kissflow!
16. FunctionFox
FunctionFox är ett program för tidrapportering och projektledning som hjälper projektledare att hålla allt på rätt spår, i tid och inom budget. Verktyget syftar till att stödja marknadsföringsteam genom att samordna mål och resurser för framgångsrika kampanjer.
Fördelar med FunctionFox
- Med teamuppgiftsfördelning kan du hantera resurser och arbetsbelastning.
- Flexibla appar för projektplanering av marknadsföringskampanjer
- Onlineformulär med obegränsat antal anpassningsbara fält
- Kommunicera med teammedlemmarna via en projektblogg
Nackdelar med FunctionFox
- Projektvyerna är begränsade till scheman och Gantt-diagram.
- Begränsad gratisplan
- Brist på anpassningsbar arbetsplatshierarki (inte lämpligt för agila marknadsföringsteam )
Priser för FunctionFox
- FunctionFox erbjuder betalda abonnemang från 5 dollar per användare och månad.
FunctionFox kundbetyg
- G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)
17. iMeet Central
iMeet Central (tidigare Central Desktop) från PGi är ett projektledningsprogram med verktyg för teamsamarbete som hjälper marknadsförare, kreativa byråer och företag att hantera filer, samarbeta i projekt och koppla samman användare. Team kan skapa och anpassa privata online-communityn för varje avdelning, projekt, kund eller behov.
Fördelar med iMeet Central
- Kraftfull indexfunktion för enkel filsökning
- Integrationer med PGi:s iMeet- och GlobalMeet-lösningar för online-möten
- Privata moodboards online för kreativ brainstorming
- Onlinedatabaser för kreativa briefs och processer
Nackdelar med iMeet Central
- Dyra betalda abonnemang jämfört med andra projektledningsverktyg på denna lista.
- Inte användarvänligt för marknadsföringsteam som söker ett intuitivt gränssnitt.
- Begränsad anpassning för avancerade funktioner
Priser för iMeet Central
- iMeet Central erbjuder betalda abonnemang för marknadsförare och byråer från 45 USD/användare per månad.
iMeet Central kundbetyg
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (10 recensioner)
18. LiquidPlanner
LiquidPlanner är ett projektledningsverktyg som hjälper team att automatisera schemaläggningen av projektuppgifter, spåra projektförändringar och anpassa projektdatadashboards. En av de viktigaste funktionerna i LiquidPlanner som marknadsföringsbyråer kommer att finna användbar för resurshantering är dess prioriteringsbaserade planeringsmetod för projekt.
Fördelar med LiquidPlanner
- Funktionen Smart Schedule Bars för att registrera förändringar i realtid
- Flera ägare till en uppgift, vilket gynnar projektledare
- Beroendekedjor för att visualisera fasernas sekvens
Nackdelar med LiquidPlanner
- Inte lämpligt för små byråer med flera projekt som pågår samtidigt (se alternativ till LiquidPlanner ).
- Begränsad gratisversion jämfört med andra verktyg för marknadsföringsprojektledning på denna lista.
- Brant inlärningskurva för utbildning och implementering
Priser för LiquidPlanner
- LiquidPlanner erbjuder en kostnadsfri provperiod och betalda abonnemang från 15 USD/användare per månad.
LiquidPlanner kundbetyg
- G2: 4,2/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 630 recensioner)
19. Podio
Podio är ett projektledningsverktyg som ger marknadsföringsteam en struktur för att samarbeta enklare, hitta information snabbare och välja mellan olika arbetsvyer. Dessutom kan en projektledare skapa automatiserade uppgifter för att hålla människor och projekt sammankopplade med ett Podio-arbetsflöde.
Fördelar med Podio
- Ställ in anpassade behörigheter för att kontrollera vem som har åtkomst till dina arbetsytor
- Utmärkta funktioner för fildelning
- Inbyggda funktioner för teamchatt och videokonferenser
- Kraftfulla mobilappar som låter dig hantera alla marknadsföringsprojekt när du är på språng
- Podio integreras med ClickUp
Nackdelar med Podio
- En begränsad gratispaket som saknar automatiserade arbetsflöden, kontaktsynkronisering och användarhanteringsfunktioner.
- Det går inte att tilldela kommentarer som uppgifter.
- Visuella rapporter är endast tillgängliga i premiumversionerna.
Podios priser
- Podio erbjuder gratis- och betaltjänster från 7,20 dollar per månad.
Podios kundbetyg
- G2: 4,1/5 (över 350 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)
20. Workamajig
Workamajig är ett verktyg för marknadsföringsprojektledning som hanterar projekt, budgetar, scheman och konton på ett och samma ställe. Viktiga funktioner för interna marknadsföringsteam inkluderar praktiska instrumentpaneler, realtidsflöde för dagliga aktiviteter och kreativa mallar för projektledning.
Kolla in ClickUps kreativa och designmallar för att komma igång med dina marknadsföringsprojekt!
Fördelar med Workamajig
- Inbyggda funktioner för kundhantering
- Omvandla kundförfrågningar till aktiva projekt
- Specifika instrumentpaneler för olika roller
- Hantera flera projekt och uppgifter samtidigt
Nackdelar med Workamajig
- Dyra betalda abonnemang jämfört med andra programvaror för marknadsföringsprojektledning på denna lista.
- Ingen gratisplan
- Inte ett användarvänligt gränssnitt
Priser för Workamajig
- Workamajig erbjuder betalda abonnemang från 38 USD/användare per månad för 10–19 användare.
Workamajig kundbetyg
- G2: 3,6/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 3,7/5 (över 200 recensioner)
21. Projectsly
Projectsly är ett projektledningsprogram som hjälper dig att samla all information på ett ställe. Här kan du lägga till uppgifter till teammedlemmarna, dela filer och skapa anpassningsbara arbetsflöden baserade på dina prioriteringar så att du inte missar något viktigt.
Fördelar med Projectsly
- Projektplaner för att förenkla arbetsflödeshanteringen
- Uppgiftshantering genom dra och släpp
- Enkel uppgiftshantering och schemaläggning
- Samarbetet mellan teammedlemmarna blir enkelt
Nackdelar med Projectsly
- Ytterligare funktioner, såsom budgetering, saknas.
- Inga avancerade funktioner som inbyggda tankekartor
Priser för Projectsly
- Projectsly har ett gratisabonnemang för upp till 10 användare och betalda abonnemang från 14,99 $/månad.
Kundbetyg för Projectsly
- G2: 4,5/5 (2 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (5+ recensioner)
Marknadsföringsteam behöver projektledningsprogram
Projektledningsprogramvara har blivit ett viktigt verktyg för globaliserade team och tvärfunktionella projekt. Men bortsett från alla operativa aspekter hjälper det människor att prestera på topp eftersom de inte slösar tid på att söka efter information och uppgifter på för många olika ställen. 🔍
Med kraftfull databasfunktionalitet, onlineutbildningsvideor, visualiseringsverktyg och mycket mer uppfyller ClickUp alla krav som den bästa kostnadsfria programvaran för marknadsföringsprojektledning.
Registrera dig idag och anpassa ClickUp så att det fungerar för dig, ditt team och din organisation! ⚡️