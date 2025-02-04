De 21 bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning för interna avdelningar och byråer 2025

Försöker du hålla ett öga på köen med kampanjförfrågningar, ett annat på din att göra-lista och ett tredje på din kvartalsvisa måluppföljning? Det låter inte bara extremt stressigt, utan du verkar också ha ett stort behov av programvara för marknadsföringsprojektledning – och det snabbt!

Moderna marknadsföringschefer på startups, byråer och företag genomför regelbundet marknadsföringskampanjer i flera kanaler. Utan projektledningsprogram riskerar de att slösa bort en arbetsdag per vecka på att leta efter information som gått förlorad i långa e-posttrådar. Låter det bekant? 🙋

Programvara för marknadsföringsprojektledning är ett verktyg för att organisera, samarbeta och leverera marknadsföringsrelaterade projekt. Men den bästa programvaran för marknadsförare hanterar en mängd olika arbetsflöden, hanterar överlämningar mellan team och integreras enkelt med andra appar för en komplett teknikstack.

Sanningen är att manuella arbetsmoment inte kan hålla jämna steg med tillväxten, så det är viktigt att stanna upp och överväga att införa en programvarumotor som kan driva dina team, marknadsföringsprocesser och samarbetspartners. 🔌

I den här guiden går vi igenom de funktioner som effektiva interna och externa team använder för att utforma tvärfunktionella arbetsflöden och vår rekommenderade lista över de 21 bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning.

Vad ska man leta efter i programvara för marknadsföringsprojektledning?

Det kan vara svårt att välja rätt programvara för marknadsföringsprojektledning. När du bestämmer vad som är rätt för ditt team bör du tänka på följande funktioner:

Automatisering: Leta efter programvara som kan automatisera marknadsföringsuppgifter som att skapa nya projekt och tilldela uppgifter. Detta hjälper dig att snabbt introducera nya teammedlemmar och undvika tråkigt manuellt arbete.

Teamsamarbete: Att ha rätt kommunikationsverktyg är viktigt när det gäller att hantera marknadsföringsprojekt. Välj ett system som gör det enkelt för teamen att samarbeta, chatta och kommentera uppgifter.

Integrationer: Leta efter en plattform som enkelt kan integreras med befintlig programvara, såsom plattformar för e-postmarknadsföring och analysverktyg. Detta hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde och ger dig tillgång till den information du behöver på ett och samma ställe.

Analys och spårning: Se till att det projektledningssystem du väljer erbjuder funktioner för analys, spårning och rapportering i realtid. Detta hjälper dig att hålla koll på teamets prestationer och identifiera områden som kan förbättras.

Säkerhet och integritet: Säkerhet är alltid en viktig fråga när det gäller datahanteringssystem online. Se till att den plattform du väljer har adekvata åtgärder för att skydda dina data.

De 21 bästa programvarorna för marknadsföringsprojektledning

Anpassa dina mål och samarbeta över olika uppgifter och dokument för att uppnå den ultimata strategiska genomförandet i ClickUp.

Vi vet att du och ditt team är vana vid att samordna processer projekt för projekt för att få saker och ting att fungera. De gamla – och dyra – verktyg som ni har ärvt är snarare en källa till friktion än en tillgång för marknadsföringsmål och verksamhet.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet där team samlas för att planera, organisera och samarbeta kring arbetet med hjälp av uppgifter, dokument, chatt, mål, whiteboards och mycket mer. Anpassa den enkelt med några få klick så att den passar ditt team bäst och minska din verktygslista (och dina utgifter för tredjepartsappar!) avsevärt.

Med detta verktyg kan team av alla typer och storlekar leverera marknadsföringsprojekt mer effektivt och öka produktiviteten till nya höjder! Dra nytta av gratis funktioner för uppgiftshantering från ClickUp som du, dina medarbetare och dina kunder kommer att tacka dig för senare:

15+ projektvyer för att spåra projekt och hantera uppgifter. Skapa privata eller offentliga projektvyer för att organisera personliga och teamuppgifter efter olika arbetsstilar. Uppgifter för att dokumentera möten och tilldela arbete. Ställ in återkommande uppgifter för . Ställ in återkommande uppgifter för mötesanteckningar och slutsatser, och tilldela sedan åtgärder till enskilda personer för att hålla projekten igång. Dashboards för att mäta ROI och marknadsföringsteamets effektivitet. Håll dig uppdaterad om . Håll dig uppdaterad om marknadsförings-OKR , projektets framsteg, kampanjinsikter och mycket mer – ingen manuell uppdatering krävs! Dokument och mallar för uppgiftslistor för att standardisera lanseringsprocesser. Använd en mall från . Använd en mall från ClickUp Template Center eller en mall som du själv har skapat för att standardisera marknadsföringsarbetsflöden för inkommande förfrågningar, kampanjuppgifter och dokumentation.

Fördelar med ClickUp

Nackdelar med ClickUp

Inlärningskurva på grund av antalet tillgängliga funktioner och anpassningsbarhet

Ingen exportfunktion för instrumentpanelen

Alla ClickUp-vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än! 🔮

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Om du behöver en komplett programvarusvit för att hantera ditt företags arbetsbelastning och processer hjälper vi dig gärna att nå framgång! Kontakta säljavdelningen när du är redo.

G2: 4,7/5 (4 490+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 890 recensioner)

Om du letar efter ett bättre sätt att hantera dina resurser, försäljningspipeline, projektomfattning, projektleverans, kundfeedback och onboardingprocesser, börja med ClickUps mall för kreativa byråer!

via Asana

Asana är ett verktyg för uppgiftshantering som organiserar alla uppgifter på ett och samma ställe. Marknadsföringsteamen ser vad de behöver göra, vilka uppgifter som är prioriterade och när arbetet ska vara klart. Fans av grafbaserade projektvyer kommer att uppskatta Asanas datamodell för att hålla sig synkroniserade och klara deadlines.

Fördelar med Asana

Bilagor kan läggas till i alla uppgifter och nås senare i teamets fillagring.

Chatt- och samarbetsfunktioner i realtid för varje uppgift

Projektmallar för att påskynda processer

Kalendervy för att se dina scheman tydligt

Asanas Kanban-vy liknar Trello.

Nackdelar med Asana

Inget alternativ för flera ansvariga

Inte idealiskt för komplexa projekt med flera arbetsflöden (hitta en flexibel lösning med Asana-alternativ ).

Kan inte omvandla kommentarer till uppgifter

Ingen funktion som låter team samarbeta på samma dokument

Måste tilldela kopior av en uppgift till flera teammedlemmar, vilket kan göra din arbetsyta rörig med massor av kloner.

Asanas priser

Asana erbjuder en gratis provperiod, ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 10,99 dollar/månad per användare.

Asanas kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

via Teamwork Projects

Teamwork är ett program för projektsamarbete som är perfekt för marknadsföringsbyråer och team som vill organisera uppgifter för enkel navigering och kundhantering. Viktiga funktioner i Teamwork Projects inkluderar resursplanering, tidrapportering för projekt och mallar för uppgiftslistor.

Välj bland över 25 marknadsföringsmallar från ClickUp för att komma igång med din projektplanering redan idag!

Fördelar med Teamwork Projects

Ingen extra kostnad för kund användare, perfekt för marknadsföringsbyråer.

Anteckningsfunktion för organiserad dokumentdelning

Portföljvy för att enkelt få en överblick över alla produkter och tjänster

Burndown-rapportering, utnyttjanderapporter och fakturering

Nackdelar med Teamwork Projects

Projektmallar är inte tillgängliga i gratispaketet.

Integrerad teamchatt är en betalfunktion.

Dyra betalda abonnemang jämfört med andra programvaror för marknadsföringsprojektledning på denna lista.

Priser för Teamwork Projects

Teamwork Projects erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 10 dollar per användare och månad.

Teamwork Projects kundbetyg

G2: 4,4/5 (990+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 700 recensioner)

4. Toggl Plan

via Toggl Plan

Toggl är ett projektledningsprogram som består av tre lösningar: Toggl Track, Toggl Plan och Toggl Hire. Toggl Plans visuella färdplaner kompletterar förändringshanteringen när hantering av flera projekt i kalkylblad innebär mer arbete än stöd.

Prova dessa verktyg för förändringshantering!

Fördelar med Toggl Plan

Den anpassade färgkodningsfunktionen gör det enkelt att identifiera olika marknadsföringsprojektets stadier.

Hantera resursfördelningen med teamets tidsplaner

Anpassa uppgiftsstatus för att uppfylla alla dina behov inom teamarbete.

Automatisera repetitiva uppgifter med återkommande uppgifter

Nackdelar med Toggl Plan

Inga projektledningspaneler

Gratisversionen är begränsad till fem användare.

Erbjuder endast 10+ programvaruintegrationer

Priser för Toggl Plan

Toggl Plan erbjuder en kostnadsfri provperiod, ett kostnadsfritt abonnemang och betalda abonnemang från 8 USD/användare och månad.

Kundbetyg för Toggl Plan

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Osäker på Toggl Plan? Kolla in några Toggl-alternativ .

5. Monday

via Monday

Nästa programvara för marknadsföringsprojektledning på vår lista är Monday, en projektplaneringslösning som hjälper tvärfunktionella team att samordna sitt viktigaste arbete. Till exempel kan marknadsföringsbyråer eller team som söker realtidsrapportering enkelt skapa projektdashboards för att förbättra kommunikationsflödet.

Fördelar med Monday

Obegränsat antal tavlor och dokument i gratispaketet

Anpassningsbar projektvy för att enkelt följa marknadsföringsprojekt

Automatisk tidrapportering

Projektintagsformulär

Nackdelar med Monday

Funktionerna är inte lika avancerade jämfört med andra verktyg på listan.

Dashboards är en betald premiumfunktion.

Saknar en inbyggd anteckningsfunktion

Inga återkommande eller privata uppgifter

Priser på måndagar

Monday erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 8 dollar per användare och månad.

Kundbetyg från Monday

G2: 4,6/5 (över 3 290 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 540 recensioner)

6. Wrike

via Wrike

Projektledningsprogrammet Wrike är perfekt för små marknadsföringsbyråer som behöver en anpassningsbar arbetsyta för att organisera delade kalendrar, schemalägga projekt och samarbeta på ett enkelt sätt. Dessutom kan godkännare påskynda feedbacken med hjälp av Wrikes visuella markeringsverktyg.

Fördelar med Wrike

Kanban-tavlan ger fullständig översikt över uppgifterna

Tidsspårningsfunktion för att jämföra beräknad och faktisk tid

Anpassade uppgiftsstatusar för hantering av marknadsföringskampanjer

Nackdelar med Wrike

Brant inlärningskurva för nya användare

Inga villkorade automatiseringar (en nödvändig funktion för hantering av marknadsföringsprojekt!)

Gantt-diagram är inte tillgängliga i gratisversionen.

Saknar möjligheten att tilldela uppgifter till användargrupper (team) eller flera mottagare.

Wrike-priser

Wrike erbjuder gratis- och betaltjänster från 9,80 dollar per månad och användare.

Wrike-kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 2 350 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 700 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Wrike!

via Trello

Trello ingår i Atlassian-programvarufamiljen och är ett Kanban-verktyg som består av fyra huvudkomponenter: Kanban-tavla, kort, listor och tavlmeny. Team kan driva arbetet framåt med hjälp av Trellos anpassade kort- och tavlknappar.

Fördelar med Trello

Butler, en automatiseringsfunktion som inte kräver kodning, hjälper team att spara tid på administrativa uppgifter.

Avancerade checklistor (en betalfunktion) för detaljerade uppgiftsfördelningar

Enkel projektkonfiguration och onboarding

Taggar, etiketter och kategorier för uppgiftsorganisation

Anpassade Trello-automatiseringar , regler och schemalagda kommandon

Kanban-tavlor för att effektivisera dina arbetsprocesser

Nackdelar med Trello

Gratisplan begränsad till 10 MB per bifogad fil

Ingen aktivitetsfält för att visa dina aktuella uppgifter

Kommentarer finns på baksidan av kortet, vilket gör det svårt att samarbeta.

Du måste betala för vissa tillägg för att få full funktionalitet.

Priser för Trello

Trello erbjuder en kostnadsfri provperiod, ett kostnadsfritt abonnemang och betalda abonnemang från 5 USD/användare per månad.

Trellos kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 20 410 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (12 390+ recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Trello!

8. Hive

via Hive

Hive är ett av de bästa verktygen för marknadsföringsprojektledning som låter ditt team hantera projekt på det sätt de vill. Det har olika integrationer och flera vyer för extra flexibilitet.

Fördelar med Hive

Planera kampanjer enkelt med Gantt-diagram, Kanban-tavlor, kalendrar och tabeller.

Bjud in kunder och leverantörer att samarbeta med dig via appen.

Korrekturläsning och godkännanden för att förenkla feedbackloopar

Över 1 000 integrationer med programvara som Jira , Salesforce, Zoom och Adobe Photoshop.

Nackdelar med Hive

Flera tillägg krävs för full funktionalitet.

Mobilappar är inte lika robusta som datorprogram.

Ingen gratisplan

Hive-priser

Hive erbjuder en kostnadsfri provperiod, ett kostnadsfritt abonnemang och betalda abonnemang från 12 USD/användare per månad.

Hive-kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

9. ProProfs Project

via ProProfs Project

ProProfs Project är ett av de bästa alternativen för projektledning inom marknadsföring, eftersom det erbjuder gedigna funktioner som hjälper marknadsföringsteam att hantera, spåra och genomföra framgångsrika marknadsföringskampanjer.

ProProfs Project pros

Idé, planera och genomför flera projekt från en enda kontrollpanel

Instant messaging och fildelning för smidigt samarbete

Gantt-diagram, Kanban-tavlor och kalendervy för att planera och visualisera projekt

Otroliga funktioner för tidrapportering

Nackdelar med ProProfs Project

Ingen gratisplan

Testversionen gäller endast i 15 dagar.

Inställning av roller och behörigheter är endast tillgängligt i premiumplanen.

Priser för ProProfs Project

ProProfs Project erbjuder en kostnadsfri provperiod och betalda abonnemang från 2 USD/månad per användare.

ProProfs Project kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

10. Zoho Projects

via Zoho Projects

Zoho Projects är ett av de bästa alternativen för projektledning inom marknadsföring tack vare sin molnbaserade plattform som hjälper dig och ditt marknadsföringsteam att planera arbetet, följa projektets framsteg och samarbeta med teamet. Det användarvänliga gränssnittet gör det enklare för nya användare att lära sig programvaran.

Fördelar med Zoho

Med tidslinjevyn kan du se vad anställda gör under en viss tidsperiod.

Använd anställdas tidrapporter för att registrera fakturerbara och icke-fakturerbara timmar

Kanban-tavlor för att visualisera ditt arbetsflöde

Nackdelar med Zoho

Med gratisversionen kan du bara skapa två projekt och bifoga filer på upp till 10 MB.

Begränsad integration med programvara som inte är från Zoho, till exempel Zoom

Hög inlärningskurva, särskilt under den inledande installationsprocessen.

Zoho-priser

Zoho Projects erbjuder ett gratisabonnemang och betalda abonnemang från 5 dollar per användare och månad.

Zoho-kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 250 recensioner)

Bonus: Bästa projektledningsprogram för Mac

via Basecamp

Basecamp är ett projektledningsprogram som ger team funktioner för fillagring, projektledning och gruppchattar. Verktyget syftar till att samla uppgiftshantering och projektteamets kommunikation under ett och samma tak med funktioner som att göra-listor och anslagstavlor.

Fördelar med Basecamp

Hill-diagram som ger dig en översikt över hur dina projekt presterar

Menyn "Hey!" grupperar aviseringar som nya meddelanden, @omnämnanden och uppgifter.

En portal där kunder kan se uppgifter och kommunicera

Spara nya meddelanden eller dokument som utkast innan du publicerar dem.

Integreras med ClickUp via Zapier

Nackdelar med Basecamp

Saknar avancerade projektledningsfunktioner som uppgiftsprioriteringar och anpassade statusar.

Inga etiketter eller taggar för bättre uppgiftsorganisation

Inga inbyggda funktioner för tidrapportering

Ingen gratisversion

Inte lämpligt för organisationsstrukturer som marknadsföringsbyråer med flera marknadsföringsprojekt som pågår samtidigt.

Priser för Basecamp

Basecamp erbjuder en kostnadsfri provperiod och ett betalt abonnemang för 99 dollar per månad.

Basecamp kundbetyg

G2: 4,1/5 (4 940+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 13 350 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Basecamp!

12. nTask

via nTask

nTask är ett annat molnbaserat projektledningsverktyg som kan hjälpa dig och ditt marknadsföringsteam att hantera allt från resursplanering till projektleveranser. I likhet med andra projektprogram på denna lista erbjuder nTask Kanban-tavlor för att skapa en projektplan och visualisera uppgifter.

Fördelar med nTask

nTask nackdelar

Inte lämpligt för större team med 50 eller fler medlemmar.

Kanban-tavlor är en betalfunktion.

Användarna har mindre kontroll över anpassningen av gränssnittet.

Priser för nTask

nTask erbjuder gratis- och betaltjänster från 3 dollar per månad och användare.

nTask kundbetyg

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (10+ recensioner)

13. Workfront

via Workfront

Fans och avancerade användare av Adobe känner säkert till Workfront, ett verktyg för samarbetshantering som hjälper team att kommunicera, samarbeta och slutföra arbetet snabbare. Workfront integreras smidigt med marknadsföringslösningar inom Adobe för att skapa ett allt-i-ett-system.

Fördelar med Workfront

Inbyggd godkännandefunktion för teamsamarbete och projektfeedback

Visuella rapporter och instrumentpaneler

En samlad uppgiftslista som visar de viktigaste uppgifterna och kommande uppgifter.

Integreras med Adobe, Slack, GSuite och Salesforce

Nackdelar med Workfront

Mer komplex än annan marknadsföringsprogramvara

Inte lämpligt för småföretag eftersom integrationerna beror på din prisplan.

Gantt-diagrammet är svårt att använda jämfört med andra projektledningsverktyg som listas.

Priser för Workfront

Kontakta Workfront för prisuppgifter.

Workfronts kundbetyg

G2: 4,1/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Workfront!

14. Ravetree

via Ravetree

Ravetree är en projektledningslösning för att hantera projekt, fakturering, resurser och kunder. Med viktiga funktioner som kundportaler, projektmallar och portföljer kan marknadsföringsteam skapa anpassade arbetsflöden för alla typer av projektkategorier.

Fördelar med Ravetree

Stöd för filformat PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX och PNG

Fakturor för godkända tidsrapporter och utgifter

Tidslinjevy för enkel resurshantering

Verktyg för sprintplanering

Nackdelar med Ravetree

Ingen inbyggd e-postintegration

Dyra betalda abonnemang jämfört med andra ledande marknadsföringsverktyg på denna lista

Ravetree-priser

Ravetree erbjuder betalda abonnemang från 29 dollar per månad.

Ravetree kundbetyg

G2: 4,1/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

15. Kissflow

via Kissflow

Det näst bästa verktyget för marknadsföringsprojektledning är Kissflow, ett verktyg för automatisering av processer och arbetsflöden som hela organisationen kan använda för att anpassa alla processer. Det erbjuder funktioner som du och dina projektledare behöver med en intuitiv layout som inte kräver någon särskild utbildning!

Fördelar med Kissflow

Dra och släpp formulär för att skapa appar

Realtidsanalys för att automatisera processer

Process- och arbetsflödeshantering utan kod

Skalbar för att hantera stora datamängder och komplexitet

Nackdelar med Kissflow

Genomsnittligt gränssnitt jämfört med andra programvaror för marknadsföringsprojektledning på denna lista

Brist på projektvisualiseringsvyer

Ingen gratisplan

Kissflow-priser

Kissflow erbjuder betalda abonnemang från 10 dollar per användare och månad.

Kissflow kundbetyg

G2: 4,3/5 (490+ recensioner)

Capterra: 3,8/5 (10+ recensioner)

Prova dessa alternativ till Kissflow!

16. FunctionFox

via FunctionFox

FunctionFox är ett program för tidrapportering och projektledning som hjälper projektledare att hålla allt på rätt spår, i tid och inom budget. Verktyget syftar till att stödja marknadsföringsteam genom att samordna mål och resurser för framgångsrika kampanjer.

Fördelar med FunctionFox

Med teamuppgiftsfördelning kan du hantera resurser och arbetsbelastning.

Flexibla appar för projektplanering av marknadsföringskampanjer

Onlineformulär med obegränsat antal anpassningsbara fält

Kommunicera med teammedlemmarna via en projektblogg

Nackdelar med FunctionFox

Projektvyerna är begränsade till scheman och Gantt-diagram.

Begränsad gratisplan

Brist på anpassningsbar arbetsplatshierarki (inte lämpligt för agila marknadsföringsteam

Priser för FunctionFox

FunctionFox erbjuder betalda abonnemang från 5 dollar per användare och månad.

FunctionFox kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

17. iMeet Central

via iMeet Central

iMeet Central (tidigare Central Desktop) från PGi är ett projektledningsprogram med verktyg för teamsamarbete som hjälper marknadsförare, kreativa byråer och företag att hantera filer, samarbeta i projekt och koppla samman användare. Team kan skapa och anpassa privata online-communityn för varje avdelning, projekt, kund eller behov.

Fördelar med iMeet Central

Kraftfull indexfunktion för enkel filsökning

Integrationer med PGi:s iMeet- och GlobalMeet-lösningar för online-möten

Privata moodboards online för kreativ brainstorming

Onlinedatabaser för kreativa briefs och processer

Nackdelar med iMeet Central

Dyra betalda abonnemang jämfört med andra projektledningsverktyg på denna lista.

Inte användarvänligt för marknadsföringsteam som söker ett intuitivt gränssnitt.

Begränsad anpassning för avancerade funktioner

Priser för iMeet Central

iMeet Central erbjuder betalda abonnemang för marknadsförare och byråer från 45 USD/användare per månad.

iMeet Central kundbetyg

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (10 recensioner)

18. LiquidPlanner

via LiquidPlanner

LiquidPlanner är ett projektledningsverktyg som hjälper team att automatisera schemaläggningen av projektuppgifter, spåra projektförändringar och anpassa projektdatadashboards. En av de viktigaste funktionerna i LiquidPlanner som marknadsföringsbyråer kommer att finna användbar för resurshantering är dess prioriteringsbaserade planeringsmetod för projekt.

Fördelar med LiquidPlanner

Funktionen Smart Schedule Bars för att registrera förändringar i realtid

Flera ägare till en uppgift, vilket gynnar projektledare

Beroendekedjor för att visualisera fasernas sekvens

Nackdelar med LiquidPlanner

Inte lämpligt för små byråer med flera projekt som pågår samtidigt (se alternativ till LiquidPlanner ).

Begränsad gratisversion jämfört med andra verktyg för marknadsföringsprojektledning på denna lista.

Brant inlärningskurva för utbildning och implementering

Priser för LiquidPlanner

LiquidPlanner erbjuder en kostnadsfri provperiod och betalda abonnemang från 15 USD/användare per månad.

LiquidPlanner kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 630 recensioner)

via Podio

Podio är ett projektledningsverktyg som ger marknadsföringsteam en struktur för att samarbeta enklare, hitta information snabbare och välja mellan olika arbetsvyer. Dessutom kan en projektledare skapa automatiserade uppgifter för att hålla människor och projekt sammankopplade med ett Podio-arbetsflöde.

Fördelar med Podio

Ställ in anpassade behörigheter för att kontrollera vem som har åtkomst till dina arbetsytor

Utmärkta funktioner för fildelning

Inbyggda funktioner för teamchatt och videokonferenser

Kraftfulla mobilappar som låter dig hantera alla marknadsföringsprojekt när du är på språng

Podio integreras med ClickUp

Nackdelar med Podio

En begränsad gratispaket som saknar automatiserade arbetsflöden, kontaktsynkronisering och användarhanteringsfunktioner.

Det går inte att tilldela kommentarer som uppgifter.

Visuella rapporter är endast tillgängliga i premiumversionerna.

Podios priser

Podio erbjuder gratis- och betaltjänster från 7,20 dollar per månad.

Podios kundbetyg

G2: 4,1/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

20. Workamajig

via Workamajig

Workamajig är ett verktyg för marknadsföringsprojektledning som hanterar projekt, budgetar, scheman och konton på ett och samma ställe. Viktiga funktioner för interna marknadsföringsteam inkluderar praktiska instrumentpaneler, realtidsflöde för dagliga aktiviteter och kreativa mallar för projektledning.

Kolla in ClickUps kreativa och designmallar för att komma igång med dina marknadsföringsprojekt!

Fördelar med Workamajig

Inbyggda funktioner för kundhantering

Omvandla kundförfrågningar till aktiva projekt

Specifika instrumentpaneler för olika roller

Hantera flera projekt och uppgifter samtidigt

Nackdelar med Workamajig

Dyra betalda abonnemang jämfört med andra programvaror för marknadsföringsprojektledning på denna lista.

Ingen gratisplan

Inte ett användarvänligt gränssnitt

Priser för Workamajig

Workamajig erbjuder betalda abonnemang från 38 USD/användare per månad för 10–19 användare.

Workamajig kundbetyg

G2: 3,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 3,7/5 (över 200 recensioner)

21. Projectsly

via Projectsly

Projectsly är ett projektledningsprogram som hjälper dig att samla all information på ett ställe. Här kan du lägga till uppgifter till teammedlemmarna, dela filer och skapa anpassningsbara arbetsflöden baserade på dina prioriteringar så att du inte missar något viktigt.

Fördelar med Projectsly

Projektplaner för att förenkla arbetsflödeshanteringen

Uppgiftshantering genom dra och släpp

Enkel uppgiftshantering och schemaläggning

Samarbetet mellan teammedlemmarna blir enkelt

Nackdelar med Projectsly

Ytterligare funktioner, såsom budgetering, saknas.

Inga avancerade funktioner som inbyggda tankekartor

Priser för Projectsly

Projectsly har ett gratisabonnemang för upp till 10 användare och betalda abonnemang från 14,99 $/månad.

Kundbetyg för Projectsly

G2: 4,5/5 (2 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5+ recensioner)

Marknadsföringsteam behöver projektledningsprogram

Projektledningsprogramvara har blivit ett viktigt verktyg för globaliserade team och tvärfunktionella projekt. Men bortsett från alla operativa aspekter hjälper det människor att prestera på topp eftersom de inte slösar tid på att söka efter information och uppgifter på för många olika ställen. 🔍

Med kraftfull databasfunktionalitet, onlineutbildningsvideor, visualiseringsverktyg och mycket mer uppfyller ClickUp alla krav som den bästa kostnadsfria programvaran för marknadsföringsprojektledning.

Registrera dig idag och anpassa ClickUp så att det fungerar för dig, ditt team och din organisation! ⚡️