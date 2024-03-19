20 gratis mallar för projektplaner i Excel och ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en mall för projektplan?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En projektplanmall är ett oumbärligt verktyg för att framgångsrikt hantera projekt genom att skräddarsy din process för att uppnå projektets mål, budget eller utmaningar. " } } ] }

Kaos. 😳

Det är vad du riskerar när du inte planerar. Vi vet att vi låter som våra föräldrar just nu, men det är sant.

Oavsett om du planerar för framgång eller förbereder dig för potentiella fallgropar är projektplanering avgörande för att se till att uppgifterna slutförs. Och för oss som leder team eller enskilda medarbetare finns det ett ännu större behov av strategisk planering för att uppnå projekteffektivitet.

Låt oss vara ärliga – planering är avgörande, oavsett om det gäller en produktlansering eller en utlandsresa. När vi planerar förutser vi problem (dvs. lämplig resursfördelning ), fastställer tydligare projektmål (dvs. uppfyller deadlines) och hanterar projektbudgetar bättre (dvs. undviker oväntade resekostnader).

Det är dock ingen lätt uppgift att sätta ihop en plan från ett tomt blad. Med hjälp av detaljerade mallar för projektplaner är det mer sannolikt att du lyckas starta uppdrag och organisera projektets tidsplaner. Utan en projektplan tar oordning överhanden i ditt arbete och kaos uppstår.

Så låt oss hålla ordningen i schack och kolla in de 20 bästa mallarna för projektplaner för ditt nästa projekt!

Vad är en mall för projektplanering?

Låt oss först gå igenom grunderna med de viktigaste egenskaperna att leta efter i mallar för projektplaner.

En projektplanmall är ett oumbärligt verktyg för att framgångsrikt hantera projekt genom att skräddarsy din process för att uppnå projektets mål, budget eller utmaningar.

Med hjälp av en planeringsmall kan du beräkna de steg som krävs för att slutföra ditt projekt och har flexibiliteten att ordna dem antingen i en statisk projektplan eller ett dynamiskt Gantt-diagram. Detta gör att du tydligt kan definiera projektets omfattning och tidsplan samtidigt som du organiserar uppgifterna på ett så effektivt sätt som möjligt.

Projektledare och teamledare använder mallar för projektplanering för att spara tid och pengar genom att organisera uppgifter och undvika onödiga misstag. Denna projektledningsprocess är avgörande för att hålla projektets tidsplan i ordning.

Vad kännetecknar en bra mall för projektplanering?

En bra mall för projektplanering gör det enkelt att specificera projektets omfattning och det övergripande syftet med det arbete som krävs för att slutföra projektet. En funktionell mall bör också beskriva dina mål och de förväntade resultaten av ditt projektschema.

Detta fungerar bäst när du har en detaljerad beskrivning av vad som behöver göras och eventuella begränsningar som kan påverka projektets tidsplan eller budget. Bra mallar för projektplanering omfattar både kort- och långsiktiga mål samtidigt som de tar hänsyn till eventuella resurs-, tids- eller budgetbegränsningar.

Visualisera och hantera din produktplan i ClickUp Timeline View

Det är bra att använda en projektplaneringsmall som enkelt kan integreras i din projektledningsprogramvara så att du smidigt kan lägga in uppgifter som deadlines, viktiga milstolpar, projektets framsteg, roller och ansvarsområden samt tillgängliga resurser.

Utan denna koppling – här kommer pappas röst igen – riskerar du att få en rörig projektplan som snurrar i cirklar och slösar bort allas tid.

De 20 bästa gratis mallarna för projektplaner

Vem gillar inte gratis? Därför kommer du att älska vår lista över de bästa gratis mallarna för projektplaner som du kan använda redan nu! Låt oss ta en titt på vad som finns med på vår lista:

1. Projektplaneringsmall från ClickUp

Ladda ner denna mall Projektplaneringsmall från ClickUp

Lyssna – vi skulle inte sätta denna mall först om vi inte trodde att den enkelt (och snabbt) kunde hjälpa dig att utforma din projektplan. Projektplaneraren från ClickUp utnyttjar din arbetsyta till sin fulla potential genom att skapa uppgifter i valfri lista och sedan enkelt flytta dem till andra listor.

Denna projektplaneringsmall är utformad för att hjälpa projektteam att uppnå önskade resultat inom given omfattning, tidsplan, budget och resurser. Den gör det möjligt för intressenter att enkelt följa framstegen genom visuellt tilltalande och lättförståeliga projektplaner, så att de kan planera på bästa sätt kring förändringar samtidigt som de proaktivt hanterar risker.

ClickUps mall fungerar också som ett kommunikationsmedel mellan projektteamet och intressenterna. Denna projektplaneringsprocess kan göras via plattformen genom tilldelade kommentarer så att ditt team vet vad som behöver uppmärksammas – allt utan att konversationer går förlorade i oöverskådliga e-postkedjor.

Använd denna mall för att säkerställa att alla har tillgång till samma information, förväntningar, beslut och antaganden.

2. Mall för konsultprojektplan från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för konsultprojektplan från ClickUp

En annan fantastisk resurs för projektledare eller de som hanterar kunder – särskilt inom professionella tjänster – är mallen för konsultprojektplan från ClickUp. Denna mall för projektplanering fungerar som en guide för att ge riktning och struktur för ett framgångsrikt resultat.

Få en bättre överblick över uppgifterna i ditt projekt genom att använda ClickUps listvy för en snabb översikt över uppgifterna efter status, som intressenterna kan klicka på för att få mer information om varje uppgift eller dess deluppgifter.

Anpassade fält gör det ännu enklare att visa viktiga detaljer i projektplanen, såsom förfallodatum, uppgiftens framstegsstatus, projektets fas och resurser. Bjud in kunder som gäster i ClickUp för att få tillgång till denna listvy så att de inte behöver klicka sig igenom varje uppgift för att hitta viktig information.

Effektiv konsultverksamhet analyserar potentiella utmaningar och problem samtidigt som man utvecklar effektiva strategier för att identifiera möjligheter till samarbete och värdeskapande. Goda nyheter för dig – med den här mallen kan du göra det och mycket mer för att bättre hantera kundernas förväntningar och skapa transparenta kommunikationsplaner.

3. Mall för tvärfunktionell projektplan från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för tvärfunktionell projektplan från ClickUp

Oftast behöver du en projektplan som fungerar för alla team. Det innebär att din plan bör passa in i olika arbetsflöden utan att vara till besvär för dina intressenter och olika team.

Den tvärfunktionella projektplanmallen från ClickUp säkerställer att alla intressenter är delaktiga i beslutsprocessen. Dessutom skapar den bättre förutsättningar för kommunikation mellan teamen så att allas erfarenhet och expertis tas tillvara i projektet.

Så, vad skiljer denna mall från de andra? Med denna mall kan du verkligen lita på ClickUps anpassade fält för att ge teamen den enklaste – eller mest djupgående – översikten över vad som behövs för att driva projektet framåt.

Lägg enkelt till ansvariga, intressenter, projektbevakare och godkännare till uppgifter och deluppgifter för olika arbetsflöden i din projektplan. Detta minskar förvirringen mellan teamen i alla processer och ger en anpassningsbar projektsammanfattning av vad som behövs för att starta och slutföra varje uppgift.

4. Mall för projektplan för regelefterlevnad från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för projektplan för regelefterlevnad från ClickUp

Projektkompatibilitet är Robin till ditt projekts Batman – George till ditt måls Jerry. Och att använda mallen för projektplan för kompatibilitet från ClickUp fungerar som din sidekick för att säkerställa att du når dina mål, håller dig på rätt spår och ger ytterligare säkerhet för att skydda ditt projekt.

George Costanza är kanske inte den bästa analogin, men denna ClickUp-mall ger en fantastisk visuell bild för att identifiera och bedöma ditt projekts efterlevnadskrav. Återigen är ClickUps anpassade fält en ovärderlig funktion för att dokumentera, organisera och ge högkvalitativa insikter om hur du kommer att hålla affärsverksamheten efterlevande i denna projektplan.

Dessa vyer är praktiska för team som är involverade i att vidta åtgärder och korrigera brister i din projektplan. Serenity now!

5. Mall för evenemangsprojektplan från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för evenemangsprojektplan från ClickUp

Att planera ett evenemang kan vara överväldigande – särskilt när du inte har en bra planeringsmall att utgå ifrån.

Eventplaneringsmallen från ClickUp gör det enkelt!

Denna mall har alla funktioner du behöver för att undvika att din evenemangsplanering blir en källa till oro. Dess anpassade uppgiftsstatusar, chattvy i appen och unika kartvyer gör det enkelt att spåra alla evenemang precis som du vill.

Det spelar ingen roll vilken typ av evenemang det är – oavsett om det är en produktlansering eller en lokal insamling – du kan använda två fördefinierade anpassningsbara fält och sju automatiseringar för att hålla koll på de små detaljerna. Det bästa av allt är att den här mallen kan anpassas efter din specifika budget eller dina mål – oavsett projektets storlek.

Sluta stressa över projektplanen för ditt nästa evenemang och börja på rätt fot med denna detaljerade projektmall.

6. Mall för webbplatsprojektplan från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för webbplatsprojektplan från ClickUp

För att skapa en produktiv projektplan för en webbplats krävs en detaljerad projektbeskrivning, tidsplaner, budgetar och ansvarsfördelning mellan berörda parter.

Det är viktigt att ha dessa komponenter på plats innan en webbplats lanseras, vilket är anledningen till att vi rekommenderar mallen för webbplatsprojektplan från ClickUp. Webbplatsprojekt tenderar att ha flera lager, och inom varje lager riskerar du att stöta på oväntade problem som du inte hade räknat med i dina projektplaner.

Undvik osäkerheter och använd denna mall som din enda källa för att spåra alla olika uppgifter, processer och beslut som krävs för att förverkliga ett webbplatsprojekt. Organisera dig med hjälp av anpassade fält och tilldela varje uppgift till rätt ägare så att inga detaljer förblir ouppmärksammade i projektplaneringsfasen.

7. Mall för teknikprojektplan från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för teknikprojektplan från ClickUp

Att använda konceptet affärsprocesshantering (BPM) kan förbättra ett webbplatsprojekt avsevärt. Detta innebär att man använder analys-, design-, implementerings- och övervakningsfaserna för att kartlägga befintliga processer, skapa nya, implementera dem i organisationen och kontinuerligt kontrollera att de ger önskade resultat.

Mallen för teknikprojektplan från ClickUp är idealisk för dem som vill förbättra hur deras team eller avdelning implementerar teknik. Planeringen av denna process kräver detaljerade tidsplaner, tillgång till viktiga resurser och lägesrapporter.

Det lönar sig när alla parter vet vad som är nästa steg i det övergripande projektet. Denna mall innehåller anpassningsbara fält, visningstyper och statusar som hjälper dig att planera dina teknikprojekt på rätt sätt.

8. Mall för projektplanering för datacenter från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för projektplanering för datacenter från ClickUp

Migreringar av datacenter kräver överföring av data och tillgångar från en plats till en annan. Enkelt uttryckt – det är många rörliga delar.

Det kan vara en utmanande och komplex process, vilket är anledningen till att vi föreslår mallen för datacenterprojektplanering från ClickUp. Denna mall för projektplanering erbjuder ett enkelt ramverk som hjälper datamigreringsgrupper att hantera processen på ett effektivt sätt.

Av alla projektplanmallar kan denna hantera de enklaste eller mest komplexa uppgifterna, projektmålen och projektbudgetarna för att säkerställa att hela projektteamet lyckas migrera dina data.

9. Mall för planering av virtuella evenemang från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för planering av virtuella evenemang från ClickUp

Lita på oss – vi vet hur komplicerat det är att planera ett stort virtuellt evenemang! Din projektplan är A och O (särskilt för din projektledare).

Dessa evenemang kräver en hel del planering mellan olika team så att alla kan arbeta mot samma mål. Mallen för planering av virtuella evenemang från ClickUp förenklar uppgiften att organisera ett komplett och framgångsrikt virtuellt evenemang.

Denna planmall effektiviserar också alla olika element som ingår i processen för en projektledare. Det innebär att hela ditt projektteam sparar tid och arbete med denna planmall samtidigt som ett framgångsrikt resultat säkerställs.

10. Handlingsplanmall från ClickUp

Ladda ner denna mall Handlingsplanmall från ClickUp

ClickUps mall för handlingsplan hjälper team att strukturera, prioritera och spåra uppgifter för att uppnå sina mål.

Denna mall har inbyggda mätvärden för utvärdering av resultat, underlättar uppgiftsfördelning och erbjuder ett samarbetsutrymme för att sätta upp och övervaka mål. Använd denna mall som guide för personlig utveckling, nystartade företag, marknadsföringsinitiativ och kreativa arbetsflöden.

11. Mall för projektledning från ClickUp

Ladda ner denna mall Projektledningsmall från ClickUp

ClickUps projektledningsmall är ett omfattande verktyg som är utformat för att underlätta effektiv projektplanering. Den ger en strukturerad grund som omfattar alla viktiga steg i projektplaneringen och främjar tydlig kommunikation mellan teammedlemmar och intressenter.

Denna mall hjälper team att navigera genom varje fas av ett projekt, så att de kan förstå projektets centrala aspekter, anpassa planer efter sina specifika behov, organisera uppgifter effektivt och samordna teamets insatser för en smidig genomförande. Den är särskilt användbar för att hantera de komplexa aspekter som projektplanering innebär.

12. Planeringsdokumentmall från ClickUp

Ladda ner denna mall Planeringsdokumentmall från ClickUp

Denna planeringsdokumentmall från ClickUp hjälper team att lägga grunden för projektet så att färre risker och problem uppstår under genomförandet.

ClickUps mall för planeringsdokument gör det enkelt att organisera sig och komma igång. Med den här mallen kan ditt team:

Fånga upp viktiga mål, syften och åtgärdspunkter

Dela upp uppgifterna i hanterbara delar för snabbare leverans

Samordna teamen kring det som är viktigast för gemensam framgång

13. Plan of Record Template från ClickUp

Ladda ner denna mall Plan of Record Template från ClickUp

Använd ClickUps mall för planering för att samla dina affärsmål, måldetaljer, framgångsmätningar och måltidsplan i ett digitalt dokument.

ClickUps mall för dokumentationsplan är utformad för att hjälpa dig med just detta. Med den kan du:

Säkerställ tydlig kommunikation mellan intressenterna

Samordna teamen kring gemensamma mål

Spåra framsteg och milstolpar för att hålla koll på deadlines

14. Pi Planning Template från ClickUp

Ladda ner denna mall PI-planeringsmall från ClickUp

ClickUp PI Planning Template hjälper till att strukturera och effektivisera projektplaneringsprocessen. Den är utformad för att göra processen mer effektiv, särskilt för agila team.

ClickUp Pi-planeringsmallen hjälper team att:

Dela upp komplexa uppgifter i mindre, hanterbara delar

Organisera uppgifter för bättre tydlighet och fokus

Fördela resurser effektivt och planera i förväg för en framgångsrik genomförande

15. Mall för projektplanering från ClickUp

Ladda ner denna mall Planera en projektmall av ClickUp

ClickUps mall för projektplanering ger en välorganiserad bas som garanterar att alla viktiga steg ingår i planen och främjar transparent kommunikation mellan teammedlemmar och intressenter.

Denna mall guidar dig genom varje steg i projektet och hjälper dig att förstå projektets essens, anpassa planer efter dina behov, organisera uppgifter effektivt och samordna teammedlemmarna för ett felfritt genomförande.

16. Arbetsplan-whiteboardmall från ClickUp

Ladda ner denna mall Arbetsplan whiteboard-mall från ClickUp

ClickUps arbetsplan-whiteboardmall är utformad för att ge en systematisk visuell guide för ditt projekt. Den fungerar som en omfattande lösning för att visualisera, administrera och övervaka alla ditt teams uppgifter på ett välstrukturerat sätt.

ClickUps arbetsplan-whiteboardmall hjälper inte bara till med planeringen utan säkerställer också att varje uppgift spåras och hanteras effektivt, vilket leder till ett mer produktivt och effektivt arbetsflöde.

17. Mall för projektleveranser från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för projektleveranser från ClickUp

En väl utformad plan lägger grunden för ett exceptionellt genomförande! Genomför ditt projekts leveranser effektivt med ClickUps mall för projektleveranser. Denna mall är utformad för att ge en omfattande översikt över ditt projekts leveranser, utsedda ägare, tidsplaner och budget. Den fungerar som ett användbart verktyg för att övervaka framstegen för dina leveranser.

Denna mall handlar inte bara om att hålla reda på leveranser, utan också om att skapa ett utrymme där transparens, ansvarsskyldighet och effektivitet samverkar. Genom att ha en tydlig bild av vem som ansvarar för vad och när uppgifterna ska vara klara kan du se till att alla i teamet är på samma sida.

18. Mall för projektplan från ClickUp

Ladda ner denna mall Projektplaneringsmall från ClickUp

Projektutveckling innebär en hel del komplexitet och många element att hantera. Oavsett storlek eller komplexitet på ditt projekt har ClickUps mall för projektplanering alla verktyg du behöver för att lyckas!

Oavsett om du är på väg att lansera en ny funktion eller hantera en långsiktig produktvision, hjälper vår mall för projektplanering ditt produktteam att arbeta effektivt.

19. Mall för projektomfattning på whiteboard från ClickUp

Ladda ner denna mall Mall för projektomfattning på whiteboard från ClickUp

ClickUps mall för projektets omfattning är ett verktyg som är utformat för att strukturera och effektivisera processen för att definiera ett projekts omfattning. Den ger en kortfattad sammanfattning av aktiviteter, resurser, datum och leveranser som ingår i ett visst projekt.

Använd denna mall för att organisera projekt, hålla dig uppdaterad om uppgifter och spåra leveranser.

20. Excel-mall för projektplanering

Via Microsoft

För dig som älskar att arbeta i Microsoft Excel – vi har vad du behöver!

Denna enkla mall för projektplaner från Microsoft Excel fungerar som en tidslinje i ditt kalkylblad för att skapa en tydlig och organiserad färdplan för ditt projekt. I cellerna kan du lägga till viktiga milstolpar för projektet, ändra text och bilder och dela den med ditt team.

Dessutom kan du lägga till dina milstolpar i tabellen projektdetaljer i det enkla kalkylbladet för projektplanmallar för att få en mer visuellt tilltalande översikt över din tidsplan. Använd denna anpassningsbara mall för att fastställa hela projektets disposition och bestämma de viktigaste stegen du behöver ta för att nå framgång.

Börja planera med mallar för projektplaner

Där har du dem – 20 projektledningsmallar som du kan använda helt gratis för att planera ditt nya projekt!

Om du fortfarande har svårt att välja den bästa projektmallen kan du vara säker på att med ClickUp får du inte bara ett kraftfullt verktyg för projektplanering, utan också en intuitiv plattform som hela ditt team kan använda. Dra nytta av ClickUps mycket anpassningsbara vyer för att se tydliga deadlines, projektets omfattning, projektets framsteg och tilldelade intressenter.

ClickUp erbjuder en rad funktioner som är särskilt utformade för att effektivisera din projektledningsplan och ditt arbetsflöde. Du kan enkelt skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och övervaka framstegen i realtid för att uppnå projektmål och projektleveranser.

Tänk inte för mycket på dina projektplaner. Använd istället ClickUp gratis idag för att dela idéer och arbetsflöden mellan teamen i dina mest komplexa projekt.