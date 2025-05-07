De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Adobe Workfront 2025

Räck upp handen om du personligen har blivit offer för Adobes kostnadsfria provperiod.

Det finns inget värre än den där känslan av att vilja slå sig för pannan – när du debiteras för prenumerationen på 600 dollar som du glömde att säga upp efter att ha redigerat den där PDF-filen i farten.

Det betyder inte att dessa produkter inte är fantastiska. Det finns en anledning till att alla millennials var besatta av Photoshop i mellanstadiet – Adobe har en app för allt, och dessa appar är faktiskt bra.

Adobe erbjuder fem olika programvarupaket med totalt över 50 appar. På ytan är det imponerande.

Bland dessa appar? Workfront.

Workfront förvärvades av Adobe 2020 och ingår nu i Experience Cloud. Det är en plattform för projektledning inom företag som används för att övervaka strategier, teammedlemmar, resurser och arbetsflöden.

Projektledningsprogramvara på företagsnivå är en viktig investering, och även om Workfront erbjuder vissa funktioner för samarbete för effektiv online-marknadsföring och arbetsledning, är det inte utan nackdelar och kompromisser.

Så vad gör vi? Vi letar efter alternativ!

Vi har listat de 10 bästa alternativen till Adobe Workfront, inklusive viktiga funktioner, fördelar, begränsningar, priser och kundbetyg.

Låt oss titta närmare på dem.

Vad är Adobe Workfront?

Via Adobe Workfront

Workfront är en projektledningsprogramvara under Adobes Experience Cloud – även känt som en produktserie riktad mot onlinemarknadsförare, webbanalys, försäljning och kundengagemang.

Många av Workfronts viktigaste funktioner är inriktade på mätvärden, insikter och övervakning för att säkerställa att de kreativa kampanjer och projekt du levererar slutligen presterar bra. I klassisk projektledningsform erbjuder Workfront verktyg för att skapa uppgifter, lägga till kommentarer, tilldela åtgärdspunkter och anpassa mallar.

Vissa verktyg är utformade för att bättre tjäna små team eller individer, men Workfront är i första hand en lösning för stora företag – eller företag som just nu växer till den storleken.

Å ena sidan begränsar detta antalet företag som kan använda eller verkligen dra nytta av Workfront, och å andra sidan höjer det insatserna för appen. Det innebär att många kunder, anställda och chefer förlitar sig på att denna programvara levererar vad den lovar och håller processerna igång utan problem.

Så hur bra är Workfront egentligen?

Adobe Workfronts viktigaste funktioner

Arbetsautomatisering för att synkronisera uppdateringar mellan olika appar

Målinriktning för att spåra mål och organisera dem i en instrumentpanel

Scenarioplanering för att proaktivt jämföra möjliga resultat och fatta datadrivna beslut

Arbetsflödeshantering och agil hantering genom uppgifter, deluppgifter, mallar, integrationer, backloggar och realtidsinsikter

Korrekturläsning och godkännande för att koppla projektplaner till intressenter, kreativa team, projektledare och andra avdelningar

Rapportering och instrumentpaneler med flera vyer, filter och anpassningsmöjligheter för att när som helst få tillgång till den viktigaste informationen.

Säkerhet – den kanske viktigaste funktionen för alla företagsteam är möjligheten att lita på plattformen som lagrar och skyddar dina data.

Allt detta låter bra på papperet, men att omsätta dessa funktioner i praktiken kan vara en helt annan historia.

Begränsningar i Adobe Workfront

Att lära sig komplex projektledningsprogramvara som Workfront är en process i sig. Och även när du har lärt dig appen utan och innan kan det hända att du fortfarande har några frågor som är obesvarade och att vissa funktioner saknas.

Brant inlärningskurva

Måluppfyllelse, planering, godkännanden och arbetshantering är stora krav att ställa på vilken programvara som helst, eftersom de kräver tid och ansträngning från användaren att lära sig.

Även om dessa idéer specifikt nämns som några av Workfronts viktigaste funktioner, är de snarare affärsprocesser som kräver att flera funktioner arbetar tillsammans och mycket övning för att kunna integreras fullt ut i dina projekt.

Funktioner som kommentarer, tilldelade uppgifter, deluppgifter, instrumentpaneler och arbetsflödesvyer är några av de vanligaste funktionerna för arbetshantering. Men att lista ut hur man använder dem på det mest effektiva sättet kan kräva mycket försök, misstag och frustration med komplicerad programvara som Workfront, särskilt om man aldrig har använt den tidigare.

Om man dessutom tar hänsyn till att Workfront är utformat för stora företag och det stora antalet användare som man har att göra med, kan den branta inlärningskurvan bli en kostsam utmaning för företaget på mer än ett sätt.

Klumpigt gränssnitt

Du vill att alla teammedlemmar ska kunna öppna programvaran och veta exakt var de ska gå för att komma åt sitt arbete. Men med en så omfattande plattform som Workfront är det inte alltid fallet.

Ett icke-intuitivt och komplicerat gränssnitt kan vara avgörande när det gäller:

Inlärningskurvan

Övergripande funktionalitet

Oavsett om ditt team kommer att använda verktyget eller inte

Även om Workfronts gränssnitt är relativt rent, är det helt enkelt inte tillräckligt intuitivt för att många användare ska kunna navigera snabbt och effektivt. Dessutom ser det ganska omodernt ut.

Ingen tycker om att känna sig som en gnällspik när man frågar chefer var informationen finns i plattformen eller missar viktiga detaljer för att man inte kan lista ut hur man kommer åt ett visst område i arbetsytan.

Begränsning av Gantt-diagram

Gantt-diagram är en viktig metod för agila team att övervaka projekt, hålla sig på rätt spår och leverera kvalitetsprodukter. De har stor betydelse eftersom de ger detaljerad information om uppgiftsberoenden, milstolpar, tidslinjer, deadlines och uppgiftsrelationer.

Workfront erbjuder visserligen Gantt-diagram, men deras funktionalitet är inte i nivå med andra populära projektledningsprogram.

I Workfront är Gantt-diagram ganska fula, svåra att arbeta med och ännu svårare att redigera.

Vill du lära dig mer om hur flexibla Gantt-diagram kan hjälpa ditt team? Kolla in denna hjälpsamma guide med allt du behöver veta om Gantt-diagram!

Saknar global sökfunktion

Du vill att din projektledningsprogramvara ska hjälpa dig att öka produktiviteten på alla fronter, vilket till stor del uppnås genom att spara värdefull tid. Och om du inte snabbt kan hitta det arbete du letar efter i din valda programvara, ja, då använder du inte din tid produktivt.

Ett av de bästa sätten att snabbt hitta arbete är genom sökfunktionen i appen, vilket Workfront helt enkelt inte har.

Det innebär att om du letar efter en specifik uppgift, ett dokument, en idé, en kommentar eller en insikt i Workfront måste du varje gång manuellt navigera dig fram till det. Det är en process som är komplicerad när den inte behöver vara det!

Det är därför många söker efter alternativ i annan programvara som kan göra dessa kopplingar snabbare för sina användare varje gång.

Priser för Adobe Workfront

Adobe Workfront erbjuder tre olika pris- och paketplaner:

Fördelar : För enskilda avdelningar med partiell arbetshantering, säkerhet, lagring och supportfunktioner.

Företag : För flera avdelningar med ytterligare funktioner för arbetshantering, lagring och planering

Enterprise: För hela ditt företag med alla funktioner (plus betalda tillägg)

Undrar du hur mycket dessa paket kommer att kosta? Du måste kontakta Adobe för att få den informationen för varje plan.

De 10 bästa alternativen till Adobe Workfront

Även om Adobe Workfront är populärt bland vissa företag, väcker dess begränsningar frågan: Varför fortsätta använda Workfront?

Innan du investerar i någon programvara är det viktigt att du gör din hemläxa för att hitta det verktyg som känns som om det är skapat för dig. Och tro oss, det finns där ute! Det finns många kraftfulla projektledningsverktyg som kan ersätta Workfront och helt enkelt göra ditt liv enklare.

Lyckligtvis har vi redan gjort efterforskningar för att skapa en noggrant sammanställd lista över de 10 bästa alternativen till Workfront med en översikt över viktiga funktioner, fördelar, nackdelar, priser och kundbetyg.

Välj mellan över 15 anpassningsbara vyer i ClickUp för att visualisera alla arbetsflöden.

ClickUp är en kraftfull, allt-i-ett-produktivitetsprogramvara för att hantera arbetsflöden, bygga effektiva processer och koppla samman allt ditt arbete i olika appar på en enda plattform. Team av alla storlekar – till och med hela företag – förlitar sig på ClickUp för att hantera allt från daglig drift till komplexa projekt med dess mångsidiga uppsättning anpassningsbara funktioner och samarbetsmöjligheter.

ClickUps intuitiva gränssnitt och dra-och-släpp-funktion gör det enkelt för team att navigera i sitt arbetsutrymme, sätta tydliga prioriteringar, hantera tid och hålla sig till sina tidsplaner. Med över 15 arbetsflödesvyer, inklusive lista, Gantt, kalender och dess Kanban-liknande tavelvy, erbjuder ClickUp en heltäckande arbetshanteringsupplevelse som ökar produktiviteten i hela företaget.

ClickUps viktigaste funktioner

Över 15 flexibla vyer för att se ditt arbetsflöde, inklusive lista, Gantt, kalender, tabell, ClickUps unika Everything-vy och mycket mer.

Samarbetsdokument i ClickUp med redigering i realtid för att arbeta tillsammans med teamet och dokumentera allt från SOP:er till snyggt formaterade wikis.

ClickUp Whiteboards för att börja agera på dina idéer så fort de uppstår

Automatisering av uppgifter och mallar för att skapa enhetliga processer och samtidigt eliminera onödigt arbete

Realtidsdashboards för en omedelbar och anpassningsbar översikt på hög nivå över dina projektstatusar och viktiga mätvärden

Trådade kommentarer som enkelt kan redigeras och tilldelas andra, vilket omedelbart omvandlar alla tankar till åtgärdspunkter.

Anpassade uppgiftsstatusar för bättre översikt över varje fas i ett projekt eller en uppgift

Mätbara mål med tydliga tidsplaner och mål för att samordna teamet

Fördelar med ClickUp

Nackdelar med ClickUp

Kan vara lite svårt att lära sig för vissa förstagångsanvändare

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen... ännu.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder fyra prisplaner med ett extra, anpassat alternativ för Enterprise-användare:

Gratis plan för alltid : Inget kreditkort krävs

Obegränsad plan : 7 dollar per medlem och månad

Affärsplan : 12 dollar per medlem och månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för mer information

Kundbetyg för ClickUp

G2: 4,7/5 (4 790+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 100 recensioner)

2. Monday. com

Via Monday

Monday är en av de främsta konkurrenterna till Workfront och låter användare skapa och hantera uppgifter i realtid. Det erbjuder ett förenklat sätt för team att övervaka sina projekt och främja en mer samarbetsinriktad och transparent arbetsupplevelse.

När team slutar att boxas i skuggan genom projekt blir de motiverade, vilket i slutändan ökar medarbetarnas förtroende och engagemang. Det är detta som gör Monday till ett av de bästa projektledningsverktygen på marknaden.

Monday – viktigaste funktionerna

Funktioner för teamsamarbete i komplexa projekt

Projektets tidsspårning

Dashboard med värdefulla insikter

Teamwork-tilldelning tilldela uppgifter

Resurshantering för att utnyttja befintliga resurser på bästa sätt

Integrera externa verktyg för att förnya och effektivisera arbetsflödet

Fördelar med Monday

Obegränsat antal tavlor och dokument i gratispaketet

Intuitivt och lättanvänt, särskilt för förstagångsanvändare

Teamen kommunicerar väl med varandra via detta projektledningsverktyg.

Nackdelar med Monday

Prissättningen kan vara onödigt förvirrande

Många tycker att det är för komplicerat och saknar anpassningsmöjligheter.

Letar du efter andra konkurrenter till Monday? Kolla in de bästa alternativen till Monday.

Priser för Monday

Individuellt : Gratis

Basic : 8 dollar per användare och månad

Standard : 10 dollar per användare och månad

Pro: 16 dollar per användare och månad

Monday kundbetyg

G2: 4,7/5 (över 6 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

3. Wrike

Via Wrike

Wrike är en annan projektledningsplattform, men den används ofta av företag som erbjuder professionella tjänster. Precis som Workfront har den kraftfulla funktioner på företagsnivå som hjälper dig med uppgiftshantering, projektsamarbete och resurshantering.

Det är också ett av de bästa gratisalternativen till Workfront tack vare sin kraftfulla basvariant. Tyvärr är appen svår att navigera, särskilt för förstagångsanvändare, trots att den har en solid basplan.

Wrikes viktigaste funktioner

Interaktiva Gantt-diagram för smidig projektuppföljning och

Unik instrumentpanel med tre fönster för realtidsöversikt

Skapa formulär med villkorlig logik och tilldela uppgifter

Dela uppgifter, rapporter och filer med lätthet

Resurshanteringsfunktioner för att fördela uppgifter

Fördelar med Wrike

Tillräckligt flexibelt för att kunna skalas upp efter ditt teams behov

Inbyggd tidsregistreringsfunktion för att jämföra beräknad och faktisk tid

Integrera appen med över 400 olika SaaS-appar med tillägget Wrike Integrate.

Nackdelar med Wrike

Garanterar inte att du får mest valuta för pengarna

Det är svårt att avgöra vilket konto som skulle fungera bäst för din organisation.

Dokumenthanteringsfunktionerna är bristfälliga jämfört med andra på denna lista.

Osäker på Wrike? Kolla in dessa Wrike-alternativ .

Wrike-priser

Gratis plan

Professional Plan : 9,80 dollar per användare och månad

Affärsplan: 24,80 dollar per användare och månad

Wrike kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 3 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (1 790+ recensioner)

4. Smartsheet

Via Smartsheet

Precis som Adobe Workfront är Smartsheet ett verktyg för projektledning och samarbete, med fokus på kalkylblad. Dess huvudfunktion är Control Center – en lösning för portfölj- och projektledning. Projektledare kan spara timmar av manuellt arbete med Control Centers automatiseringsfunktioner.

Smartsheet-funktioner

Projektledningspaneler för att följa framstegen

Bilagor i kalkylblad

Automatisering av arbetsflöden för återkommande processer

Flera vyer, från Kanban-tavla till Gantt-diagram till rutnät

Fördelar med Smartsheet

Dynamiskt, lättanvänt gränssnitt

Användarvänlig mobilapp

Säkra funktioner för teamsamarbete, inklusive grupphantering, fildelning etc.

Avancerade säkerhetsfunktioner som 2FA och Google SSSO

Nackdelar med Smartsheet

Ingen gratisplan är tillgänglig.

Alternativen för uppgiftshantering är inte lika robusta som andra på denna lista.

Fungerar främst som en projektledningslösning i kalkylblad.

Kolla in dessa Smartsheet-alternativ !

Priser för Smartsheet

Fördel: 7 dollar per användare och månad

Företag : 25 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Smartsheet kundbetyg

G2: 4,4/5 (över 8 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 400 recensioner)

5. Citrix Podio

Via Podio

I grunden är Podio ett verktyg med låg kodnivå som hjälper företag att anpassa arbete och kommunikation. Hur passar Podio som projektledningsverktyg?

Med detta alternativ till Workfront kan du samla alla dina projektdata, arbetsflöden och konversationer i en central hubb för samarbete.

Podios viktigaste funktioner

Möjliggör uppgiftshantering genom kommentarer

Central administratörsportal som hjälper dig att ställa in åtkomstbehörigheter och kontrollera roller

Personliga instrumentpaneler för att utforma arbetet på ditt sätt

Kommunikationsverktyg som stöder fildelning

Ansluten CRM för mer intuitiv hantering av kundorienterade projekt

Anpassade arbetsflöden för att hantera projekt på ditt sätt enligt ditt teams behov

Podio-fördelar

Podio-tillägg finns tillgängliga för specifika användningsfall.

Användarvänligt gränssnitt

Obegränsat samarbete för snabb och flexibel skalning

Integreras med populära appar som FreshBooks, Dropbox och Google Drive

Podio-nackdelar

Rapporteringsfunktionerna är lite grundläggande.

Podio kan vara svårt att konfigurera och anpassa efter din organisations behov.

Begränsade avancerade funktioner för projektledningsprogramvara för företag

Podios prissättning

Podio har både betalda och kostnadsfria abonnemang. Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder dock endast det absolut nödvändigaste för projektledningsuppgifter i företag.

Gratis

Basic : 7,20 dollar per användare och månad

Plus: 11,20 dollar per användare och månad

Premium: 19,20 dollar per användare och månad

Podios kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 420 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 290 recensioner)

6. Celoxis

Via Celoxis

Celoxis är en projektledningsprogramvara som marknadsför sig som den perfekta blandningen av automatisering av arbetsflöden, moderna agila trender och klassisk projektledning. Det är en konkurrent till Adobe Workfront som är otroligt detaljorienterad, komplett med kraftfulla instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner som passar alla typer av team.

Celoxis viktigaste funktioner

Dynamiska instrumentpaneler och rapporter

Projektuppföljning genom kritisk väg -analys, EVA och RAG-hälsoindikatorer

Automatisk projektplanering och deklarationer av projektberoenden

Portföljgranskning och -hantering

Projektredovisning med intäktsprognoser, vinst- och marginaluppföljning samt anpassade finansiella KPI:er

Fördelar med Celoxis

Gör det möjligt att "stänga av" funktioner som du inte behöver

Anpassningsbara widgets och layouter

Gör det enkelt att schemalägga leverans av rapporter via e-post

Flera delade instrumentpaneler för att effektivisera projektledningen

Detaljerade verktyg för tidrapportering

Nackdelar med Celoxis

Gränssnittet kan vara utmanande för förstagångsanvändare.

Klumpiga konfigurationer

Saknar push-meddelanden i appen

Långsam kundservice och support

Celoxis prissättning

Med Celoxis kan du välja mellan ett lokalt paket eller ett årligt molnpaket.

Moln: 22,50 dollar per användare och månad

Lokalt: 450 USD faktureras en gång med obegränsat antal användare och gratis support under ett år

Celoxis kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 240 recensioner)

7. Microsoft Project

Via Microsoft Project

Microsoft Project är en kraftfull projektledningslösning med massor av funktioner, inklusive tidsspårning, portföljhantering och resurshantering för realtidsöverblick över projektstatus.

Viktiga funktioner i Microsoft Project

Dynamisk schemaläggning för att enkelt hålla koll på läget

Skapa interaktiva instrumentpaneler för att se den övergripande statusen för dina projekt

Automatisering av arbetsflöden som hjälper dig att innovera snabbt och säkert

Gantt-diagram för att visualisera projekt på språng

Delad databas för lagring av projektdata

Efterfrågehantering

Portföljhantering

Fördelar med Microsoft Project

Integreras sömlöst med Microsoft Teams, SharePoint och Skype

Pålitlig kundservice och support

Anpassningsbara till olika, avdelningsöverskridande ändamål

Nackdelar med Microsoft Project

Problem med filkompatibilitet

Project Online har vissa funktioner för tidrapportering, men de är inte särskilt robusta.

Brant inlärningskurva, vilket innebär att du måste lägga mycket tid på deras hjälpdokument.

Kan inte tilldela kommentarer

Priser för Microsoft Project

Moln: 10 dollar per användare och månad

Lokalt: 620 $ (engångsbetalning)

Kundbetyg för Microsoft Project

G2: 4,0/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Microsoft Project!

8. Asana

Via Asana

Asana är en annan populär plattform för arbetshantering som används av många projektledare. Den har massor av integrationsalternativ som hjälper dig att hantera ditt arbete effektivt.

När man jämför Workfront och Asana märker man att Asana erbjuder fler funktioner med samma strömlinjeformade gränssnitt. En av nackdelarna med denna projektledningsapplikation är att den inte har någon inbyggd kartvy.

Asanas viktigaste funktioner

Enkelt och tydligt kommentarsystem för att dela snabba uppdateringar med ditt team

Gantt-diagram med tidslinjer för att visa projektstatus

Visa dina uppgifter i en lista, Kanban eller tidslinje.

Integreras med en rad andra appar som Gmail, Dropbox och Slack

Över 50 projektmallar som hjälper dig att komma igång

Fördelar med Asana

Flera arbetsytor ger dig möjlighet att hålla ordning på alla teamprojekt.

Chatt- och samarbetsfunktioner i realtid för varje uppgift

Bilagor kan läggas till alla uppgifter och refereras till senare i teamets fillagring.

Deras aktivitetsflöde är en komplett lösning för att se alla aviseringar.

Användarvänligt verktyg med rapporteringsfunktioner

Asana nackdelar

Inga anpassade statusar

Denna hanteringslösning kan inte lägga till flera uppdragstagare (som andra i denna lista).

Begränsade delnings- och sekretessbehörigheter

Läs mer om Asana och de bästa alternativen.

Asanas prissättning

Grundläggande : Gratis

Premium : 10,99 $ per användare och månad

Företag: 24,99 dollar per användare och månad

Enterprise: Anpassad prissättning på begäran med gratis demo

Asanas kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 11 300 recensioner)

9. Basecamp

Via Basecamp

Basecamp är ett annat alternativ till Workfront-programvaran som har vissa projektledningsfunktioner som hjälper dig att organisera och hantera dina uppgifter över flera team.

Det är särskilt effektivt för att styra personer med olika roller mot ett gemensamt mål. Detta fungerar om ditt team har tvingats använda Workfront, även om du inte är utvecklare eller hanterar problemspårning eller felspårning.

Basecamps viktigaste funktioner

Skapa att göra-listor med uppgifter och deluppgifter och tilldela dem till ditt team

Inbyggt kommentarsystem för enkel kommunikation med dina teammedlemmar

En enda hubb för dokument och fildelning

Universell sökning

Automatiska incheckningsfrågor för standups

Uppgiftsrapportering

Fördelar med Basecamp

Möjliggör samarbete i realtid

Särskilda funktioner utformade för agila team, såsom automatisering av arbetsflöden och hantering av eftersläpningar.

Lämpliga för hantering av flera projekt och stora team

Har en kundportal för externa team

Nackdelar med Basecamp

Inga uppgiftsprioriteringar

Inga anpassade statusar

Inget stöd för tidrapportering

Lite bristfällig när det gäller funktioner för resursallokering

Läs mer om hur Basecamp står sig mot liknande alternativ.

Basecamp-priser

Personlig plan : Gratis

Affärsplan: 99 dollar per månad

Basecamp kundbetyg

G2: 4,1/5 (4 790+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 13 100 recensioner)

10. Clarity PPM

Via Clarity

Clarity PPM är en lösning för projekt- och portföljhantering som hjälper dig att hantera och strategisera dina projekt.

Utöver det hjälper detta alternativ till Workfront till att koppla samman strategi och genomförande i hela projektinvesteringsportföljen och ger den översikt som behövs för att förbättra projektets avkastning.

Clarity PPM:s viktigaste funktioner

Hantera planer och budgetar i ett Excel-liknande rutnät

Se projektets färdplan på ett ögonblick med smidiga Gantt-diagram

Resursplanering

Ekonomisk förvaltning

Kostnads-/nyttoanalys och rapportering

Enkel uppgiftshantering på projektnivå

Fördelar med Clarity PPM

Intuitivt gränssnitt som erbjuder alla nödvändiga funktioner

Realtidsrapportering i kombination med affärsinformation

Du kan skapa utdrag och sedan anpassa dem efter behov.

Prognoser på alla nivåer, från projekt till resurser till portfölj

Clarity PPM-nackdelar

Inga färdiga mallar

Kommunikationen kan verka isolerad

Inga verkliga funktioner för att automatisera arbetsflödet

Verkar alltför komplicerat om du ibland driver enkla projekt

Priser för Clarity PPM

Kontakta oss för prisinformation eller en kostnadsfri demo.

Clarity PPM kundbetyg

G2: 3,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

Det ultimata alternativet till Workfront är bara ett klick bort

Okej, 10 är många programvarualternativ att testa, så om du ska börja någonstans, börja med det översta på listan – ClickUp.

Oavsett bransch, teamstorlek eller användningsområde är ClickUp svaret på alla produktivitetsfrågor. ClickUp är utformat för att centralisera allt ditt arbete i den ultimata samarbetsplattformen och har alla verktyg, mallar och funktioner du behöver för att nå nya höjder av effektivitet.

Dessutom kan det göra allt detta till en bråkdel av kostnaden.

Få tillgång till massor av projektledningsfunktioner, dokument, whiteboards, anpassningsbara mallar och mycket mer gratis, för alltid, när du registrerar dig för ClickUp!