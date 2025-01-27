Vi har testat de bästa alternativen och konkurrenterna till Wrike 2025

När du letar efter ett robust och användarvänligt alternativ till en allmänt erkänd lösning som Wrike kan det kännas som att du måste nöja dig med mindre. Oavsett om du letar efter ett alternativ på grund av budgetbegränsningar, specifika funktionskrav eller en preferens för en annan användarupplevelse, är det ett viktigt beslut som kan påverka hela din verksamhet att hitta rätt verktyg som uppfyller alla dina projektledningsbehov.

Som chefredaktör och efter att ha arbetat med en mängd olika projektledningssystem hos mina kunder vet jag att varje verktyg har en unik approach till traditionella funktioner, effektiviserad samarbetspotential och nackdelarna med ineffektiv projektledning. I den här bloggen kommer vi att fördjupa oss i de 15 bästa alternativen och konkurrenterna till Wrike år 2024.

Var och en av dessa alternativ erbjuder unika funktioner och fördelar, vilket skapar konkurrens för Wrike. Du får lära dig allt om dem så att du kan fatta ett välgrundat beslut för ditt teams projektledningsbehov. Låt oss hitta den bästa produktivitetsplattformen för ditt teams arbetsflöde!

De 15 bästa alternativen till Wrike

1. ClickUp – Bästa allt-i-ett-programvaran för projektledning

Samarbeta med ditt team och nå dina mål snabbare med ClickUps allt-i-ett-programvara för projektledning.

Visualisera uppgifter, projekt och arbetsflöden på det sätt som passar dig bäst med ClickUps över 15 anpassningsbara vyer.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som gör det möjligt för alla team att hantera projekt, samarbeta smartare och samla allt arbete i ett enda verktyg. Oavsett om du är nybörjare på projektledningsappar eller en erfaren användare kan ClickUps anpassningsmöjligheter utnyttjas av team av alla storlekar – på distans eller på kontoret – för att uppnå den bästa produktiviteten i ditt liv.

Dina projektmedlemmar tvingas inte att arbeta på ett visst sätt. Istället kan du reagera naturligt på det arbete som ska utföras och får hjälp av användbara funktioner under arbetets gång. Projektledare är inte låsta till ett fast system. Istället kan du anpassa det efter ditt team. Du kan till och med ställa in ClickUp för att hantera Sprints, Scrum och andra agila projektledningsmetoder.

En nyhet i ClickUps omfattande funktionsuppsättning är ClickUp Brain, ett banbrytande AI-verktyg som använder artificiell intelligens för att förbättra projektledningsuppgifter. Med ClickUp Brain kan team automatisera rutinprocesser, få intelligenta förslag på prioritering av uppgifter och använda skrivassistenten för att sammanfatta anteckningar, brainstorma, skapa åtgärdspunkter och mycket mer. ClickUp Brain effektiviserar arbetsflöden, minimerar mänskliga fel och frigör tid för teamen att fokusera på kreativa och strategiska uppgifter som kräver mänsklig uppfinningsrikedom.

Automatisera arbetsflöden och skala upp din SaaS-verksamhet med ClickUp AI

Populära alternativ för enkel eller komplex projektledning inkluderar:

Fördelar med ClickUp

Nackdelar med ClickUp

Vissa användare kan tycka att ClickUps omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter är överväldigande, vilket leder till en brantare inlärningskurva för nya teammedlemmar.

Mobilappars funktionalitet kan ibland sakna den robusthet som finns i desktopversionen.

Gratis Forever-plan (bäst för personligt bruk)

Obegränsad plan (bäst för små team, 7 USD/medlem per månad)

Business Plan (bäst för medelstora team, 12 USD/medlem per månad)

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

G2: 4,7/5 (3 880+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 480+ recensioner)

2. Asana – Bäst för arbetshantering

via Asana

Det är den ultimata duellen: Wrike mot Asana!

Om du försöker hitta de bästa alternativen till Wrike och slippa dess komplikationer är Asana ett rimligt projektledningsverktyg. Det är lätt att navigera och har en fantastisk design med enkla och lättanvända projektledningsfunktioner.

Det är dock en nedgradering från Wrike, och Asana har inte lika många användbara funktioner eller avancerade projektledningsfunktioner. Båda har anpassade arbetsflödes- och uppgiftsalternativ, vilket är bra om ett projekt behöver justeras lite om det avviker från normen.

En av de viktigaste fördelarna med Wrike jämfört med Asana är aktivitetsflödet. Med den här funktionen kan du se uppdateringar och aviseringar från olika projekt, så att du kan vidta omedelbara åtgärder om det behövs.

Både Asana och Wrike erbjuder intressanta rapporteringspaneler som hjälper dig att snabbt se projektstatus, uppdateringar och arbetsbelastningshantering.

Men med Asana kommer du att stöta på liknande problem som med Wrike. Det är nämligen svårt att få hela organisationen att använda det. Asana är ett av de bättre alternativen till Wrike, men det erbjuder fortfarande inte många olika vyer eller den anpassning du kan behöva, och det är ofta nere.

Fördelar med Asana

Uppgiftshantering

Återkommande uppgifter

Anpassade fält

Startdatum

Mobilapp

Mallar

Nackdelar med Asana

Inte idealiskt för komplexa projekt med flera arbetsflöden

Ingen funktion för flera uppdragstagare

Asanas priser

Personligt (gratis): obegränsat antal meddelanden, projekt och uppgifter

Starter (13,49 $/användare per månad): formulär, milstolpar och tidslinje

Advanced (30,49 $/användare per månad): arbetsbelastning, godkännande och portföljer

Asanas kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

3. Monday – Bäst för att visualisera projektets tidslinjer

via Monday

Monday har utmärkta översikter på hög nivå, vilket är något som Wrike inte är särskilt bra på. Deras rutnätsstil gör det till ett attraktivt projektledningssystem. Dessutom är det inte svårt att använda. Det användarvänliga gränssnittet låter dig ordna om saker på det sätt som varje person föredrar.

Deras visuella tidslinje ger också en snabb överblick över vad dina teammedlemmar arbetar med. Projektledare kan använda den för att bedöma arbetsbelastning, resurser och tid.

Problemet är att Monday.com endast erbjuder översikter på hög nivå. Som ett av de populära alternativen till Wrike har Monday varken uppgifter eller projekt. Det blir ännu ett projektledningsverktyg som du måste lägga till din verkliga att göra-lista och befintliga arbetsflöde.

Och allvarligt talat, varför kalla sig Monday? Ingen gillar måndagar.

Monday pros

Anpassade fält och statusar

Färgkodning

Board-vy

Gantt-diagram

Mobilapp

Nackdelar med Monday

Funktionerna är inte lika omfattande jämfört med andra Asana-alternativ på denna lista.

Dashboards är en betald premiumfunktion.

Priser på måndagar

Individuell (gratis): obegränsat antal tavlor, över 200 mallar och 500 MB lagringsutrymme

Basic (9 $/användare per månad): delbara formulär, uppdateringssektion och 5 GB lagringsutrymme

Standard (12 USD/användare per månad): Zoom-integration, Kanban-vy och 20 GB lagringsutrymme

Pro (19 $/användare per månad): privata tavlor, diagramvy och 100 GB lagringsutrymme

Företag: Kontakta försäljning

Kundbetyg för Monday

G2: 4,6/5 (3 290+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2 540+ recensioner)

Se hur ClickUp står sig mot Monday som ett av de bästa alternativen till Wrike.

4. Toggl – Bäst för tidrapportering

via Toggl

Toggl är en projektledningsprogramvara och ibland ett av de okända alternativen till Wrike. Den består av tre olika lösningar: Toggl Track, Toggl Plan och Toggl Hire. Toggl Plans visuella färdplaner kompletterar förändringshanteringen när hantering av flera projekt i kalkylblad innebär mer arbete än stöd.

Jämfört med Wrike erbjuder Toggl begränsad flexibilitet när det gäller rapportering, stöder inte blockering av webbplatser och kräver att du köper separata paket för tidrapportering, projektledning och rekrytering.

Fördelar med Toggl

Effektivisera kommunikationen med kommentarer och delade projektplaner

Automatisera repetitiva uppgifter med återkommande uppgifter

Nackdelar med Toggl

Export av projektdata för användning med andra verktyg är en betald premiumfunktion (hitta exportlösningar med Toggl-alternativ ).

Gästanvändare i arbetsytan (externa intressenter eller teammedlemmar) betalar för premiumfunktioner.

Priser för Toggl

Team (8 USD/månad per användare): obegränsade teamtidslinjer, visuell arbetsbelastningshantering och obegränsade planeringstavlor

Business (13,35 $/månad per användare): bjud in gästanvändare till arbetsytan, exportera projektdata och få prioriterad support

Toggl kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

5. Flow – Bäst för uppgiftshantering

via Flow

Flow marknadsför sig som ett enkelt verktyg för uppgiftshantering, och det är precis vad det är. Uppgifterna ordnas på ett lättöverskådligt sätt, så att användarna snabbt kan se var de befinner sig.

Deras rapportering om uppgifts- och projektframsteg är också ett plus. Den låter dig veta hur långt en uppgift har kommit tills den är klar och hur varje teammedlem bidrar till den.

Problemet är att projekten inte är kopplade till några större arbetsytor, vilket kan orsaka förvirring. Av denna anledning är det inte meningsfullt för hela organisationen att endast använda en viss delmängd.

Dessutom får du inte så många projektledningsfunktioner för det priset.

Ja, det är billigare och mer prisvärt i vår lista över alternativ till Wrike, men vad får du egentligen?

En enkel uppgiftshanteringsprogramvara kan inte lösa många av de problem som projektledningslösningar som ClickUp kan lösa gratis!

Flow pros

Resurshantering

Tidsspårning

Mobilappar

Board-vy

Listvy

Nackdelar med Flow

Saknar en centraliserad koordinator som underlättar centraliserad distribution och övervakning.

Flow-prissättning

Basic (6 USD/användare per månad): 25 användare, obegränsat antal uppgifter och projekt

Plus (8 $/användare per månad): återkommande uppgifter, sökning och 250 GB lagringsutrymme

Pro (10 USD/användare per månad): privata team, omfattande kommentarfunktioner och obegränsad lagringskapacitet

Flow-kundbetyg

G2: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Se hur ClickUp jämförs med Flow som ett alternativ till Wrike. Importera dina Flow-data till ClickUp via en CSV-fil !

6. Jira – Bäst för mjukvaruteam

via Jira

Missförstå mig inte, Jira är ett mycket kraftfullt verktyg för projektledning. Det har massor av funktioner, inklusive problemspårning, felspårning och mycket mer som kan fungera för agila projektledningsteam.

Sökfunktionen är fantastisk, om man vet hur man använder den. Och det är det viktigaste med Jira som ett av de bästa alternativen till Wrike – man måste läsa hjälpdokumenten noggrant.

Jira är utvecklad för mjukvaruutvecklingsteam, men har en gammaldags design och metodik. Därför fungerar den inte bra för tvärfunktionella team som hanterar komplexa projekt.

Det är utmärkt för utvecklings- och IT-team som behöver fixa många saker, men det fungerar inte för alla. Om du försöker få det att fungera för alla kommer ingen att vilja använda det. Det kommer säkert att vara svårt att övergå från Wrike till Jira, vilket är en annan frustrerande upplevelse.

Letar du efter alternativ? Kolla in de bästa Jira-alternativen .

Fördelar med Jira

Anpassade statusar

Redigera kommentarer

Felspårning

Mallar

Nackdelar med Jira

Komplicerat användargränssnitt och migrering gör det besvärligt att hantera uppgifter

Inte intuitivt för nya användare att konfigurera produkter

Jira-priser

Gratis: 10 användare, agil rapportering och automatisering

Standard (8,15 USD/användare per månad): avancerade behörigheter, integrationer och 250 GB lagringsutrymme

Premium (16 USD/användare per månad): projektroller, administratörsinformation och obegränsad lagringsutrymme

Företag: Kontakta försäljning

Jira kundbetyg

G2: 4,2/5 (4 440+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (11 180+ recensioner)

Se hur ClickUp jämförs med Jira som ett alternativ till Wrike.

Använder du Jira just nu? Importera till ClickUp istället !

7. Smartsheet – Bäst för projektledning med kalkylblad

via Smartsheet

Smartsheet är ett projektledningsverktyg som låter dig hantera, spåra och planera flera projekt. Kortvy är en av fyra vyer som gör det enkelt att organisera uppgifter med drag-och-släpp-kort. När den är aktiverad förvandlas arket till en Kanban-tavla baserad på värdena i din listruta, kontaktlista eller symbolkolumner. För mer information, kolla in vår Smartsheet-guide för projektledning!

Fördelar med Smartsheet

Kort kan omorganiseras för bättre prioritering inom samma kolumn på Kanban-tavlan.

Anpassad branding kan tillämpas på hela kontot.

Nackdelar med Smartsheet

Det finns inga gratisabonnemang (kolla in Smartsheet-alternativ med gratisabonnemang).

Inte lämpligt för små byråer

Priser för Smartsheet

Pro (7 USD/månad per användare): kalendervy, beroenden och formulär

Business (25 USD/månad per användare): obegränsad automatisering, dokumentgenerator och korrekturläsning

Enterprise (kontakta Smartsheet för prisuppgifter): enkel inloggning/SAML, obegränsad lagring av bilagor och arbetsinsikter

Smartsheet kundbetyg

G2: 4,4/5 (7 220+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 250 recensioner)

8. Trello – Bäst för Kanban-tavlor

via Trello

Trello är utmärkt för att starta personliga projekt och skapa snabba att göra-listor. Men det finns en nackdel med dess avskalade natur – det kan faktiskt inte göra så mycket på egen hand. På grund av dess integration måste du lägga till verktyg på verktyg bara för att få komplexa projekt gjorda.

Och om det inte är en tårta är det inte roligt med många lager. ?

Missförstå oss inte. Vi är alla för anpassning och integrationer. Men Trello gör det nästan omöjligt att få något gjort utan att lägga till ytterligare en integration.

Om du har ett stort och/eller växande team kommer du dessutom att snabbt lära dig alla funktioner i Trello.

Trello fungerar inte bra med en stor arbetsbelastning, när man hoppar mellan olika projekt eller med portföljer som kräver flera projekt. Det är svårt att veta vad som är tilldelat dig och vad som är tilldelat teamet och att kommunicera med projektets intressenter.

Osäker på Trello? Kolla in dessa Trello-alternativ .

Fördelar med Trello

Naturlig språkbehandling

Dra-och-släpp-funktion

Uppgiftshantering

Samarbete

Påminnelser

Nackdelar med Trello

Att planera förfallodatum och deadlines är nästintill omöjligt

Projektets tidsplaner är svåra att göra

Priser för Trello

Gratis: obegränsat antal kort, aktivitetslogg och medlemmar

Standard (5 USD/användare per månad): obegränsat antal tavlor, kundfält, sparade sökningar

Premium (10 USD/användare per månad): tidslinje, kalender och instrumentpanel

Enterprise (17,50 USD/användare per månad): obegränsat antal arbetsytor, behörigheter för hela organisationen, gratis SSO

Trellos kundbetyg

G2: 4,5/5 (20 410+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (12 390+ recensioner)

Lär dig mer om hur ClickUp står sig mot Trello som ett alternativ till Wrike.

9. GanttPro – Bäst för Gantt-diagram

via GanttPro

Om du älskar Gantt-diagram för projektledning kommer du att älska GanttPro. Det tar bara några minuter att lära sig använda programmet, eftersom det är så enkelt att förstå.

Du planerar projekten och GanttPro anpassar dem automatiskt till din tidslinje. Drag-and-drop-tidslinjen är också en fantastisk funktion för att snabbt omplanera ditt arbetsflöde om för många saker överlappar varandra.

Du kan också prioritera uppgifter, indrag och utdrag, ställa in beroenden, varaktighet och övervaka projektets framsteg på Gantt-diagrammet.

GanttPro är ett av de bästa alternativen till Wrike, särskilt för dem som föredrar att använda programvara för Gantt-diagram.

Fördelar med GanttPro

Schemaläggning

Gantt-diagram

Kalendervy

För- och nackdelar med Gantt

Passar inte för team som inte vill arbeta uteslutande med Gantt-diagram för majoriteten av sina projekt.

Dyra betalda abonnemang

Priser för GanttPro

Basic (9,99 $/användare per månad): kostnadsuppföljning, arbetsbelastningshantering och teamsamarbete

Pro (15,99 $/användare per månad): uppgifts-, resurs- och tidshantering

Business (24,99 $/användare per månad): tidrapportering, arbetsbelastningshantering, budgetplanering

Företag: Kontakta försäljning

GanttPro kundbetyg

G2: 4,8/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

10. Basecamp – Bäst för små team

via Basecamp

Om du vill slippa Wrike-mappar kan Basecamp vara ett bra alternativ för projektledning.

Tyvärr har Wrike ett riktigt Gantt-diagram, medan Basecamp integrerar sitt i mer av en kalender med förfallodatum. Wrike har också en aktivitetsström för att få aviseringar och uppdateringar, medan Basecamp väljer en forummodell.

Både Basecamp och Wrike hamnar dock på efterkälken som solida projektledningsverktyg inom två viktiga områden: design och användbarhet.

Basecamp är utan tvekan superenkelt att använda. Men de har valt att behålla ett enkelt gränssnitt som inte lämnar mycket utrymme för kreativitet eller samarbete. Och Wrikes design är likaledes föråldrad, med alldeles för många objekt som trängs på skärmen.

Fördelar med Basecamp

Gruppchatt i realtid

Enkel att använda

Mallar

Nackdelar med Basecamp

Inte lämpligt för små byråer med flera projekt som pågår samtidigt.

Begränsad gratisplan

Basecamp-priser

Basecamp: (15 USD/användare per månad) månadsvis betalning efter förbrukning

Basecamp Pro Unlimited (299 $/månad): obegränsat antal användare, projekt och 500 GB lagringsutrymme

Basecamp kundbetyg

G2: 4,1/5 (4 940+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 13 350 recensioner)

Se hur ClickUp jämförs med Basecamp som ett alternativ till Wrike.

11. Scoro – Bäst för medelstora team

via Scoro

Scoro är en arbetshanteringsprogramvara för små till medelstora företag som vill hantera intäktsgenererande aktiviteter för effektiviserad kundfakturering. Detta alternativ till Wrike gör det möjligt för team att ändra sitt arbetssätt från reaktivt till proaktivt.

Läs varför ClickUp är ett bättre alternativ än Scoro !

Fördelar med Scoro

Dra-och-släpp-funktion för digital planering och Kanban-uppgiftstavla

Offert- och pipeline-spårning

Nackdelar med Scoro

Anpassade funktioner saknar avancerade möjligheter

Inte lämpligt för agila team

Scoro-priser

Essential (26 USD/månad per användare): projekt, kalendrar och instrumentpaneler

Standard (37 USD/månad per användare): tidsspårare, projektmallar och återkommande uppgifter

Pro (63 USD/månad per användare): spåra fakturerbar tid, uppgiftsmatris och låsning av tidrapporter

Ultimate (kontakta Scoro för prisuppgifter): enkel inloggning, obegränsat antal anpassningsbara fält och kundportal

Scoro kundbetyg

G2: 4,5/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (170+ recensioner)

12. LiquidPlanner – Bäst för portföljhantering

via LiquidPlanner

LiquidPlanner är en projektledningsapp som erbjuder funktioner som automatisk uppgiftsschemaläggning, uppgiftsprioritering, tidsuppskattningar och mycket mer. En viktig funktion som projektledare kommer att uppskatta i LiquidPlanner är deras prediktiva schemaläggning. Flera simuleringar körs över alla projekt för att skapa realistiska och exakta prognoser.

Jämfört med Wrike saknar LiquidPlanner visuella samarbetsverktyg som tankekartor för team som genomför kreativa brainstorming-sessioner.

Fördelar med LiquidPlanner

Erbjuder automatisk resursutjämning för att eliminera överbelastning och förbättra resursutnyttjandet.

Intelligenta insikter som stöd för viktiga beslut under programmets livscykel

Smart uppskattning för fullständig riskminimering

Nackdelar med LiquidPlanner

Inte lämpligt för små byråer med flera projekt som pågår samtidigt.

Begränsad gratisplan

Priser för LiquidPlanner

Essentials (15 USD/månad per användare): prediktiv schemaläggning, intervallberäkning och integrerad tidrapportering

Professional (28 USD/månad per användare): import av uppgifter, granskning och export av tidrapporter samt anpassade arbetsytedashboards

Ultimate (42 USD/månad per användare): medlemsgrupper, obegränsat antal arbetsytor och obegränsat antal projekt

LiquidPlanner kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 600 recensioner)

13. Podio – Bäst för anpassade arbetsflöden

via Podio

Podio är ett av många gratisalternativ till Wrike som ger dig större anpassningsmöjligheter än Wrike kan erbjuda i samma strukturerade format.

Detta projektledningssystem är inte banbrytande eller särskilt innovativt, men det är ett pålitligt verktyg som hjälper dig att få jobbet gjort och förbättrar samarbetet i ditt team.

Du kan anpassa status, administratörsåtkomst och strukturen på dina projekt på ett mer flexibelt sätt än med många andra projektledningsprogram.

Citrix Systems äger Podio, som passar utmärkt om du redan använder många Citrix-program för molnet, VPN eller desktopvirtualisering.

På grund av denna bakgrund är Podio dock inte så intuitivt att använda, trots att det jämförs med Facebooks gränssnitt. Projektledare kan behöva lite hjälp för att komma igång och förstå, utöver att bara undra hur man använder vissa av funktionerna.

Podios fördelar

Uppgiftshantering

Tidrapportering

Gratisversion

Board-vy

Listvy

Podio-nackdelar

Begränsad gratisplan

Försäljningsdashboards är en betald premiumfunktion.

Podios priser

Gratis: uppgiftshantering och arbetsytor

Basic (7,20 $/användare per månad): obegränsat antal externa användare och objekt

Plus (11,20 $/användare per månad): automatiserade arbetsflöden och användarhantering

Premium (19,20 $/användare per månad): kontaktsynkronisering och visuella rapporter

Podios kundbetyg

G2: 4,1/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 280 recensioner)

Ta en titt på hur ClickUp jämförs med Podio som ett alternativ till Wrike!

14. Paymo – Bäst för enskilda användare

via Paymo

Paymo är en gratis, intuitiv projektledningsplattform för enskilda användare och teamledare som vill hantera resurser. Den erbjuder även Kanban-tavlor och tidrapportering som gör det enkelt för frilansare att hålla koll på den tid som spenderats på varje kund.

Jämfört med Wrike och andra konkurrenter på denna lista är Paymo inte lämpligt för tvärfunktionella agila team som regelbundet hanterar komplexa projekt.

Fördelar med Paymo

Anpassade arbetsflöden med Kanban-tavlor

Flera ansvariga för samma uppgift

Uppgiftsmallar

Nackdelar med Paymo

Gantt-diagram är en betald premiumfunktion.

Begränsad gratisplan

Paymos priser

Gratis: uppgiftsvyer, inbyggd tidrapportering, projekt

Starter (9,90 $/användare per månad): obegränsat antal kunder, obegränsat antal fakturor och integrationer

Small Office (15,90 $/användare per månad): obegränsat antal uppgifter, obegränsat antal tidsposter och återkommande uppgifter

Business (23,90 $/användare per månad): Gantt-diagram, prioriterad support och fjärrhjälp online

Paymo kundbetyg

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

15. Planview Clarizen – Bäst för projektledning på företagsnivå

via Planview Clarizen

Sist på listan är Planview Clarizen. Det är en annan fantastisk projektledningsapplikation som erbjuder projektportföljer, uppgiftshantering och samarbete.

Den har också förmågan att automatisera arbetsflöden, affärsprocesser och varningar, vilket sparar mycket tid.

Det enda problemet är att det är ett verktyg på företagsnivå.

Det här är goda nyheter för stora team som har budget för det.

Men när det gäller små team måste du leta efter andra projektledningslösningar. Planview Clarizens prissättning (som de inte delar med sig av på sin webbplats) kan vara för dyr för dig.

Fördelar med Planview Clarizen

SAP-integration för fakturering

Resurshantering

Budgetering av projektkostnader

Socialt samarbete

Kanban-tavla

Bot för Slack

Tidrapporter

Planview Clarizen nackdelar

Begränsad mobilfunktionalitet

Svårt att använda på flera enheter

Priser för Planview Clarizen

Enterprise-plan (pris på begäran): socialt samarbete, anpassning och analys

Obegränsad plan (pris på begäran): obegränsat antal projekt, program och lagringsutrymme

Planview Clarizen kundbetyg

G2: 4,2/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 160 recensioner)

Är du fortfarande osäker på vilket Wrike-alternativ du ska välja?

Här är några viktiga funktioner att tänka på när du väljer rätt alternativ till Wrike:

Användarvänlighet: Ett bra alternativ till Wrike bör vara utformat med användarna i åtanke och vara lätt att använda från början. Leta efter plattformar som erbjuder steg-för-steg-instruktioner om hur du kommer igång och anpassar användarprofiler snabbt och enkelt. Dessutom hjälper funktioner som dra-och-släpp-menyer, uppgiftsmallar och intuitiva projektledningsverktyg till att säkerställa en smidig övergång från Wrike. Samarbetsverktyg: Kraftfulla samarbetsverktyg är viktigt för alla Wrike-alternativ du väljer. Se till att leta efter plattformar som erbjuder realtidsmeddelanden mellan teammedlemmar, projektkommentarer, fildelning och andra samarbetsfunktioner så att teamen kan arbeta tillsammans oavsett var de befinner sig eller vilka enheter de har tillgång till. Integrationer: De flesta strömlinjeformade arbetsflöden kräver en rad olika applikationer och tjänster för att allt ska kunna göras i tid, så det är viktigt att se till att eventuella alternativ till Wrike erbjuder en rad integrationer med populära tredjepartsapplikationer som Slack, Gmail och Dropbox. Detta hjälper teamen att strömlinjeforma projektledningsprocesserna ytterligare genom att eliminera manuell De flesta strömlinjeformade arbetsflöden kräver en rad olika applikationer och tjänster för att allt ska kunna göras i tid, så det är viktigt att se till att eventuella alternativ till Wrike erbjuder en rad integrationer med populära tredjepartsapplikationer som Slack, Gmail och Dropbox. Detta hjälper teamen att strömlinjeforma projektledningsprocesserna ytterligare genom att eliminera manuell datainmatning och säkerställa att all relevant data från externa källor finns tillgänglig på ett ställe. Rapporterings- och analysfunktioner: Analys- och rapporteringsfunktioner är viktiga för att kunna fatta välgrundade beslut om uppgifter och projekt inom organisationens arbetsflöde. Leta efter plattformar som ger insikt i produktivitetsnivåer mellan team samt prestationsmått relaterade till specifika uppgifter eller projekt, så att du kan identifiera områden som behöver förbättras för att öka den totala effektiviteten när du använder Wrike-alternativ.

För mer information, kolla in vår omfattande recension av Wrike !

Hitta den bästa Wrike-konkurrenten för ditt team

Om du har börjat leta efter ett alternativ till Wrike kommer du snart att upptäcka en sak:

Det finns så många alternativ.

Men medan du letar, glöm inte målet: att få mer gjort på ett produktivt sätt som hela teamet älskar att använda.

Ju enklare projektledningsprogramvaran är, desto mer tid finns det att faktiskt få saker gjorda. Fundera på hur du kan effektivisera ditt arbetsflöde och din fildelning, förbättra ditt samarbete och dyka in i kreativa projekt, allt utan en brant inlärningskurva.

