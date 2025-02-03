10 verktyg för visuellt samarbete 2025

Visuellt samarbete har blivit ett modeord – problemet är att det inte finns någon tydlig definition av begreppet. Vissa anser att det representerar en molnbaserad miljö med funktioner som gör det möjligt för kontorsanställda, hybridanställda och distansanställda att arbeta tillsammans. Andra säger att visuellt samarbete inte är mer än en digital whiteboard.
I takt med att begreppet blir allt populärare har många programvaruverktyg för visuellt samarbete gjort entré. Eftersom det inte finns någon enighet om vad visuellt samarbete egentligen innebär har dessa verktyg ofta olika funktioner.
En sak är säker – de är som superhjältar i förklädnad som ser till att medarbetarna kan samarbeta och lösa problem med komplexa idéer i realtid. ?
Här diskuterar vi de 10 bästa programvarorna för visuellt samarbete som kan användas i alla branscher och ta teamwork och kommunikation till nästa nivå! ?
Vad ska du leta efter i programvara för visuellt samarbete?
Effektiva verktyg för visuellt samarbete bör erbjuda följande fördelar:
- Samarbete: Plattformen ska göra det möjligt för teammedlemmarna att arbeta tillsammans i realtid utan att behöva befinna sig i samma rum, så att teammedlemmarna kan lämna kommentarer och anteckningar, brainstorma samt tilldela och följa upp uppgifter.
- Mångsidighet: Programvaran bör ha alternativ som passar olika branscher, avdelningar och projekt för att underlätta idéutbyte.
- Mallar: Plattformen bör erbjuda färdiga mallar som hjälper dig att spara tid och ger vägledning – allt med möjlighet att smidigt samarbeta och redigera dessa dokument.
- Integrationer: Den bör kunna integreras med populära plattformar för kommunikation, produktivitet och tidrapportering för att hjälpa dig att effektivisera arbetet på din visuella samarbetsplattform.
- Anpassningsbarhet: Verktyget ska låta dig lägga till visuella element (diagram, tabeller, videor eller tabeller) som möjliggör samarbete i realtid.
De 10 bästa verktygen och programvarorna för visuellt samarbete
Vi har analyserat dussintals visuella samarbetsplattformar och valt ut de allra bästa som kombinerar funktionalitet och anpassningsbarhet och förenar teammedlemmarna över hela linjen. Var och en av dessa plattformar kan vara din kraftfulla allierade oavsett din nisch och teamstorlek.
1. ClickUp
När det gäller visuellt samarbete är ClickUp Whiteboards svårslagna. Det är precis vad det låter som – en enorm virtuell whiteboard som fungerar som ditt teams lekplats. ?
Du kan använda det för brainstorming, hantering och diskussion av projekt , genomförandeplanering, utveckling av tankekartor och mycket mer. Med ClickUp Whiteboards säkerställer du att alla teammedlemmar är på samma sida – oavsett om det är distans- eller hybridteam.
Detta onlineverktyg för whiteboard kan bidra proportionellt till dina mål, oavsett om det gäller att utveckla en ny app, lansera en produkt eller skapa en fantastisk marknadsföringsplan.
ClickUp Whiteboards erbjuder oöverträffad anpassningsbarhet och mångsidighet. Lägg till mediefiler, dokument, länkar, klisterlappar och kommentarer till din whiteboard. Du kan också skapa former, diagram och grafer, redigera färger, teckensnitt och stilar och bygga en unik miljö där ditt team kommer att känna sig hemma. ?
Beroende på vad du behöver whiteboardtavlan till kan du bygga en ny från grunden eller använda en av många redigerbara whiteboardmallar som fungerar som ramverk för att utveckla din egen samarbetsupplevelse.
ClickUps bästa funktioner
- Visuellt samarbete blir enkelt med ClickUps online-whiteboardfunktioner.
- Stöder realtids- och asynkron samverkan
- Möjliggör anpassning mellan team för att upprätthålla verkligt samarbete och inte fastna i ett teams preferenser.
- Erbjuder färdiga mallar för olika användningsområden som hjälper team att arbeta tillsammans.
- Levereras med kraftfulla alternativ för projekt- och uppgiftshantering
- Integreras med över 1 000 appar
- Lämplig för tvärfunktionella team, oavsett om det gäller distansarbete eller intern samverkan.
Begränsningar för ClickUp
- Vissa användare rapporterar att de upplevt vissa driftstopp.
- Det stora antalet anpassningsbara alternativ kan göra att nya användare känner sig överväldigade.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid: 0 $
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Betyg och recensioner av ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 8 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)
2. Conceptboard
Letar du efter en lättanvänd, ren och säker plattform som fokuserar specifikt på visuellt samarbete? Då kan Conceptboard vara något för dig. ?
Conceptboard utvecklades med en enkel idé i åtanke – att låta användarna skapa funktionella, samarbetsvänliga tavlor fyllda med funktioner.
Varje person som arbetar på en tavla får en live-markör med sitt namn, vilket underlättar samarbete i realtid. Du får fördelarna med en oändlig arbetsyta, vilket innebär att plattformen inte begränsar din kreativitet och frihet.
Med olika ritverktyg kan du snabbt förmedla din idé. Conceptboard låter dig använda klisterlappar, lämna kommentarer och skapa textrutor med anteckningar. Alla tavlor sparas automatiskt, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för förlorad information och kommunikationsstörningar.
Plattformen gör det möjligt för dig att dela dina tavlor med interna och externa medarbetare. Allt du behöver göra är att skicka en lösenordsskyddad länk till mottagaren, så kan de hoppa ombord. ?
Conceptboards bästa funktioner
- Live-markörer med användarnamn ger en gemensam förståelse för vem som gör vad.
- Över 100 färdiga mallar
- Enkel delning av tavlor med lösenordsskyddade länkar för samarbete
- Lämplig för alla branscher, interna eller externa team och för företag av alla storlekar.
- Tavlahistorik och funktioner för automatisk sparning
Begränsningar för Conceptboard
- Vissa användare påpekar det högre priset jämfört med andra plattformar som erbjuder fler funktioner.
- Gränssnittet skulle kunna förbättras
Priser för Conceptboard
- Gratis: 0 $
- Premium: 6 $/månad per användare
- Företag: 9,50 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- Offentlig sektor: Kontakta oss för prisuppgifter
- Data Center Edition: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Betyg och recensioner av Conceptboard
- G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)
3. Canva
Canva är känt för sina fantastiska designalternativ – du kan använda det för att skapa annonser, bilder, videor, infografik och presentationer. Men Canva har mer att erbjuda än så! Plattformen har också utmärkta funktioner för visuellt samarbete.
Canva gör det enklare att effektivisera arbetsflöden med samarbetswhiteboards. Tänk på en Canva-whiteboard som ditt teams mötesplats – här föds nya idéer och här är det perfekta stället för konstruktiva diskussioner.
På en whiteboard kan du göra i stort sett vad du vill, från att fördela uppgifter och få godkännanden till att ställa in behörigheter och visa insikter om teamets aktiviteter.
Eftersom Canva är en designapp är dess whiteboards inriktade på att förenkla kreativa processer. Det är därför inte förvånande att plattformen erbjuder funktioner som att designa och schemalägga inlägg på sociala medier och dela designer direkt från whiteboards. Du kan ta din design till en helt ny nivå med över 600 000 anpassningsbara mallar! ?
Canvas bästa funktioner
- Utmärkt verktyg för design- och marknadsföringsteam
- Enkel uppgiftsfördelning för interna eller distansbaserade team
- Dra-och-släpp-redigerare
- Enkel behörighetsinställning och delning av whiteboard
- Över 600 000 mallar
Canva-begränsningar
- Vissa användare säger att vissa mallelement inte kan ändras så lätt.
- Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner.
Canva-priser
- Canva Free: 0 $
- Canva Pro: 119,99 $/år per användare
- Canva for Teams: Kontakta oss för prisuppgifter
Canva-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 4 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 11 300 recensioner)
4. Mural
Nej, Mural kräver inte att du klättrar upp på byggnadsställningar och målar på väggar. ?
Istället kan du och ditt team måla på en digital whiteboard som fokuserar på två aspekter:
- Enkel samverkan och kommunikation
- Vägledning för att förbättra samarbetsförmågan
Allt sker i en flexibel och dynamisk visuell miljö (mural). Den erbjuder oändliga och storleksanpassningsbara arbetsytor och enkel behörighetskontroll, så att du kan anpassa dem efter dina mål, oavsett om det gäller brainstorming, mind mapping, projektdiskussioner eller något annat.
Lägg till dina idéer på tavlan med hjälp av klisterlappar och/eller textrutor, illustrera dina tankegångar genom att lägga till mediefiler och dela dina tavlor med hyperlänkar.
Mural erbjuder också funktioner som att ställa in timers, bjuda in deltagare att kolla in en specifik del av whiteboardtavlan och låsa objekt (så att de inte kan flyttas). Dessa alternativ gör det mycket enklare att hålla möten och se till att alla gör sin del.
Mural bästa funktioner
- Olika canvasalternativ
- Behörighetskontroller med flera inställningar
- Ställ in timers för att hålla koll på schemat
- Privat läge
- Enkel delning av muraler för distansarbetande team eller interna team
Begränsningar för Mural
- Mobilupplevelsen kunde vara bättre
- Vissa användare nämner att plattformen blir långsam när det är mycket aktivitet.
Priser för Mural
- Gratis: 0 $
- Team+: 9,99 $/månad per användare
- Företag: 17,99 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Betyg och recensioner av Mural
- G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)
5. Miro
Vill du ha en mångsidig plattform för visuellt samarbete som gör det möjligt för team att samarbeta och ta itu med projekt av alla typer och storlekar utan ansträngning? Då kan Miro vara din superhjälte! ?
Detta högt rankade verktyg samlar teammedlemmarna och ger dem en gemensam arbetsyta i form av en oändlig virtuell whiteboard. Du har tillgång till massor av verktyg för att uttrycka dina tankar och idéer, inklusive emojis, klisterlappar, bilder, former, kopplingslinjer och en digital penna. ?
Miro erbjuder unika funktioner som anonym omröstning och live-reaktioner som hjälper dig att fatta viktiga beslut om processer och projekt. Den inbyggda timern hjälper dig att hålla tidsplanen och säkerställer att alla uppgifter slutförs inom utsatta tidsfrister.
Att upprätthålla en trevlig atmosfär är viktigt för att öka motivationen och teamarbetet inom företag, oavsett bransch. Miro förstår detta, och därför erbjuder de Icebreakers, dvs. spel och aktiviteter vars syfte är att få människor att känna sig bekväma med varandra, även när de inte är fysiskt nära varandra.
Miros bästa funktioner
- Oändliga whiteboardtavlor
- Utmärkt för att skapa grafer, diagram och diagram
- Över 1 000 mallar
- Utmärkt anpassningsbarhet
- Spel och aktiviteter som fokuserar på att föra människor närmare varandra
Miro-begränsningar
- Prissättningsmodellen skulle kunna gynnas av en omstrukturering
- Att bjuda in en person till en whiteboard kan ibland fungera dåligt.
Priser för Miro
- Gratis: 0 $
- Startpaket: 8 $/månad per användare
- Företag: 16 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Miro-betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (över 4 800 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)
6. Lucidspark
Tänd en gnista i dina teammedlemmars sinnen med Lucidsparks unika visuella samarbetsalternativ! ?
Denna plattform och dess signatur virtuella intuitiva whiteboard kan föra samman vilket team som helst.
Varje person på en whiteboard får en live-markör med sitt namn, vilket gör det enklare att följa vad alla gör och förhindrar förvirring.
En av Lucidsparks mest intressanta funktioner är Breakout Boards. Med dem kan du dela upp ditt arbete i mindre delar, arbeta med dem i mindre grupper och synkronisera dem tillbaka till huvudtavlan när du är klar.
Lucidspark erbjuder en timer som hjälper dig att se till att alla aktiviteter genomförs enligt schemat. När du vill få allas uppmärksamhet kan du använda alternativet Call Others to Me (Kalla andra till mig) – det samlar alla deltagare på samma plats på tavlan.
Osäker på hur du ska välja mellan flera idéer? Använd omröstningsfunktionen och räkna rösterna med några få klick.
Lucidsparks bästa funktioner
- Breakout Boards
- Inbyggd timer
- Möjlighet att rikta allas uppmärksamhet mot samma område på tavlan
- Låter dig gruppera idéer
- Integreras med kommunikations- och projektledningsappar
Begränsningar i Lucidspark
- Vissa användare nämner att vissa mallar är svårare att använda.
- Mobilappen har begränsade funktioner.
Priser för Lucidspark
- Gratis: 0 $
- Individuell: Från 7,95 $/månad per användare
- Team: Från 9 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Lucidspark – betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 2 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)
7. Creately
Creately är känt för två saker: visuell samverkan och diagramskapande. ?
När det gäller visuellt samarbete är Createlys superstjärnfunktion en oändlig visuell arbetsyta. Här kan du visualisera dina idéer, arbeta med dem tillsammans med dina kollegor och omvandla dem till genomförbara uppgifter.
Creately gör samarbetet smidigare och effektivare med sin supersnabba förhandsgranskningssynkronisering – din tavla uppdateras så fort någon annan ändrar den. Fördröjningen på några millisekunder gör att det känns som att du tittar på en annan användares skärm! ?
Du har också möjlighet till videokonferenser direkt i Creately – du behöver inte lämna din arbetsyta och använda en annan app för att kommunicera med andra medarbetare.
Du kan lämna kommentarer på tavlan, starta en diskussionstråd, tilldela och övervaka uppgifter, lyfta fram medarbetare, göra anteckningar och skapa diagram, scheman och kartor medan du skriver.
Alla som samarbetar på duken får en textmarkör och muspekare i realtid, så att du kan se vem som gör vad vid varje given tidpunkt. Det är enkelt att flytta runt saker på Createlys visuella duk tack vare dra-och-släpp-designen.
Createlys bästa funktioner
- Snabb förhandsgranskning och synkronisering
- Utmärkta diagramalternativ
- Inbyggd videokonferensfunktion
- Helt anpassningsbart gränssnitt
- Dra-och-släpp-design
Begränsningar i Creately
- Vissa användare nämner att appen ibland tar tid att ladda.
- Att navigera på plattformen är svårt för vissa användare.
Priser för Creately
- Gratis: 0 $
- Startpaket: 5 $/månad per användare
- Företag: 89 $/månad för obegränsat antal användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Creately-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 840 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)
8. Stormboard
Stormboard är en digital arbetsplattform utformad för företag och organisationer. Den hjälper dig att upprätthålla ett utmärkt samarbete med dina teammedlemmar, oavsett om de befinner sig några meter eller några tusen kilometer bort.
Stormboards digitala arbetsytor (whiteboards) kallas Storms. ?️
Every Storm förser dig och dina kollegor med dussintals användbara verktyg för att effektivisera kommunikationen, presentera idéer och besluta om nästa steg. Förutom text kan du lägga till klisterlappar, bilder, videor och filer till dina Storms. Du kan också gruppera liknande idéer och koncept och hålla de viktigaste idéerna i spotlight-sektionen.
Stormboard har kraftfulla exportfunktioner. Med bara några få klick kan du omvandla din Storm till Google Docs och skicka den till investerare, ledningen och andra intressenter i ditt Google Workspace. ?
Stormboards senaste alternativ, kallat StormAI, är en game changer. Denna förstärkta intelligens hjälper dig att generera idéer, erbjuder ett nytt perspektiv och förbättrar produktiviteten och effektiviteten för hela teamet! ?
Stormboards bästa funktioner
- Utmärkta exportfunktioner
- AI-driven samarbetspartner
- Över 250 mallar för olika ändamål
- Gruppera idéer och koncept med några få klick
- Stöder stora team och komplexa projekt
Stormboards begränsningar
- Vissa användare rapporterar att det kan vara svårt att konfigurera plattformen.
- Det skulle kunna vara fördelaktigt att uppdatera prisstrukturen.
Priser för Stormboard
- Personligt: 0 dollar
- Företag: 8,33 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Stormboard – betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)
9. Google Jamboard
Öka samarbetet med Google Jamboard! ?
Denna digitala whiteboardplattform gör det möjligt för dig att samarbeta mer effektivt med hjälp av helt anpassningsbara utrymmen som kallas jams.
Som du kan ana är en av de största fördelarna med Google Jamboard att det ingår i Googles ekosystem. Du kan söka på Google och lägga till bilder och/eller webbsidor till dina jams, använda Google Meet för att diskutera och presentera dina jams, bifoga Google Docs, Slides eller Sheets till dem och visa händelser i Google Kalender.
Till skillnad från andra plattformar vi har diskuterat har denna sin egen enhet, som passande nog heter Jamboard. Det är en 55-tums digital whiteboard som integreras med alla G Suite-tjänster. Den levereras med en penna som du kan använda för att skriva och rita. Flytta runt saker och ändra storlek på bilder och text med bara fingrarna. ?
Google Jamboard erbjuder några unika funktioner som handskrift och bildigenkänning. Det kan omvandla din handskrift till text och dina skisser till polerade bilder.
Har du ingen Jamboard-enhet? Ingen fara – plattformen är tillgänglig på datorer och mobila enheter. Oavsett vilken enhet du använder kan du njuta av exceptionell anpassningsbarhet.
Google Jamboards bästa funktioner
- En del av Googles ekosystem
- Fungerar på olika plattformar, inklusive speciella Jamboard-enheter
- Handskrift och bildigenkänning
- Utmärkt för lärare och interna team
- Användarvänligt gränssnitt
Begränsningar för Google Jamboard
- Funktionernas tillgänglighet beror på vilken plattform du väljer.
- Plattformen kan krångla när många använder den samtidigt.
Priser för Google Jamboard
- Gratis
- Jamboard-enheten är valfri och kostar 4 999 dollar + 600 dollar per år för administration och support.
Betyg och recensioner av Google Jamboard
- G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 90 recensioner)
10. Freehand från InVision
Med sina robusta funktioner och användarvänlighet ökar Freehand by InVision din samarbets- och produktivitetskapacitet och hjälper dig att visualisera dina arbetsflöden. ?
Plattformen låter dig och dina kollegor uttrycka era idéer och samarbeta med hjälp av en intelligent, oändlig, multiplayer-duk.
Denna canvas är anpassningsbar och flexibel, så du kan justera den efter dina mål, oavsett om det gäller planering, idégenerering eller brainstorming. Skapa att göra-listor, lägg till klisterlappar, lämna kommentarer, lägg till omröstningar och använd vändkort för att göra samarbetet så smidigt som möjligt.
Om du vill skapa lite sund konkurrens kan du använda plattformens leaderboard-funktion. ?
Plattformen erbjuder fantastiska alternativ för uppgiftshantering. Skapa uppgiftskort och lägg till personer till dem med hjälp av dra-och-släpp-funktionen. Med Freehands smarta objekt, lättanvända kopplingar och flera uppgiftslayouter kan du skissa upp varje uppgift, betrakta den från olika vinklar och se till att den blir klar i tid.
Att främja lagandan är avgörande för alla välfungerande team. Freehand by InVision inser detta och låter dig lägga till olika utmaningar, spel och teambuildingövningar till din canvas.
Freehand från InVision – bästa funktioner
- Lämplig för olika branscher och företagsstorlekar
- Erbjuder en leaderboard-funktion
- Robusta funktioner för uppgiftshantering
- Främjar lagandan
Freehand by InVision begränsningar
- Vissa användare hade problem med att zooma in och ut med musplattan.
- Begränsade integrationer
Priser för Freehand från InVision
- Gratis: 0 $
- Pro: 4 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
*Alla angivna priser avser årsabonnemang.
Freehand by InVision – betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)
- TrustRadius: 8,2/10 (över 130 recensioner)
Förbättra ditt visuella samarbete med rätt plattformar
Visuella samarbetsplattformar förenar teammedlemmarna och håller dem fokuserade på målet, oavsett var de befinner sig. Dessa verktyg och deras robusta funktioner förvandlar anställda till konstnärer och hjälper dem att förmedla sina idéer utan ansträngning, samtidigt som de säkerställer maximal transparens och lagarbete. ?