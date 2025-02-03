10 verktyg för visuellt samarbete 2025

Visuellt samarbete har blivit ett modeord – problemet är att det inte finns någon tydlig definition av begreppet. Vissa anser att det representerar en molnbaserad miljö med funktioner som gör det möjligt för kontorsanställda, hybridanställda och distansanställda att arbeta tillsammans. Andra säger att visuellt samarbete inte är mer än en digital whiteboard.

I takt med att begreppet blir allt populärare har många programvaruverktyg för visuellt samarbete gjort entré. Eftersom det inte finns någon enighet om vad visuellt samarbete egentligen innebär har dessa verktyg ofta olika funktioner.

En sak är säker – de är som superhjältar i förklädnad som ser till att medarbetarna kan samarbeta och lösa problem med komplexa idéer i realtid. ?

Här diskuterar vi de 10 bästa programvarorna för visuellt samarbete som kan användas i alla branscher och ta teamwork och kommunikation till nästa nivå! ?

Vad ska du leta efter i programvara för visuellt samarbete?

Effektiva verktyg för visuellt samarbete bör erbjuda följande fördelar:

Samarbete: Plattformen ska göra det möjligt : Plattformen ska göra det möjligt för teammedlemmarna att arbeta tillsammans i realtid utan att behöva befinna sig i samma rum, så att teammedlemmarna kan lämna kommentarer och anteckningar, brainstorma samt tilldela och följa upp uppgifter. Mångsidighet: Programvaran bör ha alternativ som passar olika branscher, avdelningar och projekt för att underlätta idéutbyte. Mallar: Plattformen bör erbjuda färdiga mallar som hjälper dig : Plattformen bör erbjuda färdiga mallar som hjälper dig att spara tid och ger vägledning – allt med möjlighet att smidigt samarbeta och redigera dessa dokument. Integrationer: Den bör kunna integreras med populära plattformar för kommunikation, produktivitet och tidrapportering för att hjälpa dig att effektivisera arbetet på din visuella samarbetsplattform. Anpassningsbarhet: Verktyget ska låta dig lägga till visuella element (diagram, tabeller, videor eller tabeller) som möjliggör samarbete i realtid.

ClickUp Whiteboards är din centraliserade, visuella hubb för att gemensamt omvandla teamets idéer till samordnade åtgärder.

Vi har analyserat dussintals visuella samarbetsplattformar och valt ut de allra bästa som kombinerar funktionalitet och anpassningsbarhet och förenar teammedlemmarna över hela linjen. Var och en av dessa plattformar kan vara din kraftfulla allierade oavsett din nisch och teamstorlek.

Anpassa enkelt dina whiteboards genom att lägga till dokument, uppgifter och mer.

När det gäller visuellt samarbete är ClickUp Whiteboards svårslagna. Det är precis vad det låter som – en enorm virtuell whiteboard som fungerar som ditt teams lekplats. ?

Du kan använda det för brainstorming, hantering och diskussion av projekt , genomförandeplanering, utveckling av tankekartor och mycket mer. Med ClickUp Whiteboards säkerställer du att alla teammedlemmar är på samma sida – oavsett om det är distans- eller hybridteam.

Detta onlineverktyg för whiteboard kan bidra proportionellt till dina mål, oavsett om det gäller att utveckla en ny app, lansera en produkt eller skapa en fantastisk marknadsföringsplan.

ClickUp Whiteboards erbjuder oöverträffad anpassningsbarhet och mångsidighet. Lägg till mediefiler, dokument, länkar, klisterlappar och kommentarer till din whiteboard. Du kan också skapa former, diagram och grafer, redigera färger, teckensnitt och stilar och bygga en unik miljö där ditt team kommer att känna sig hemma. ?

Beroende på vad du behöver whiteboardtavlan till kan du bygga en ny från grunden eller använda en av många redigerbara whiteboardmallar som fungerar som ramverk för att utveckla din egen samarbetsupplevelse.

ClickUps bästa funktioner

Visuellt samarbete blir enkelt med ClickUps online-whiteboardfunktioner.

Stöder realtids- och asynkron samverkan

Möjliggör anpassning mellan team för att upprätthålla verkligt samarbete och inte fastna i ett teams preferenser.

Erbjuder färdiga mallar för olika användningsområden som hjälper team att arbeta tillsammans.

Levereras med kraftfulla alternativ för projekt- och uppgiftshantering

Integreras med över 1 000 appar

Lämplig för tvärfunktionella team , oavsett om det gäller distansarbete eller intern samverkan.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare rapporterar att de upplevt vissa driftstopp.

Det stora antalet anpassningsbara alternativ kan göra att nya användare känner sig överväldigade.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid : 0 $

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 8 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Conceptboard

Letar du efter en lättanvänd, ren och säker plattform som fokuserar specifikt på visuellt samarbete? Då kan Conceptboard vara något för dig. ?

Conceptboard utvecklades med en enkel idé i åtanke – att låta användarna skapa funktionella, samarbetsvänliga tavlor fyllda med funktioner.

Varje person som arbetar på en tavla får en live-markör med sitt namn, vilket underlättar samarbete i realtid. Du får fördelarna med en oändlig arbetsyta, vilket innebär att plattformen inte begränsar din kreativitet och frihet.

Med olika ritverktyg kan du snabbt förmedla din idé. Conceptboard låter dig använda klisterlappar, lämna kommentarer och skapa textrutor med anteckningar. Alla tavlor sparas automatiskt, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för förlorad information och kommunikationsstörningar.

Plattformen gör det möjligt för dig att dela dina tavlor med interna och externa medarbetare. Allt du behöver göra är att skicka en lösenordsskyddad länk till mottagaren, så kan de hoppa ombord. ?

Conceptboards bästa funktioner

Live-markörer med användarnamn ger en gemensam förståelse för vem som gör vad.

Över 100 färdiga mallar

Enkel delning av tavlor med lösenordsskyddade länkar för samarbete

Lämplig för alla branscher, interna eller externa team och för företag av alla storlekar.

Tavlahistorik och funktioner för automatisk sparning

Begränsningar för Conceptboard

Vissa användare påpekar det högre priset jämfört med andra plattformar som erbjuder fler funktioner.

Gränssnittet skulle kunna förbättras

Priser för Conceptboard

Gratis : 0 $

Premium : 6 $/månad per användare

Företag : 9,50 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

Offentlig sektor : Kontakta oss för prisuppgifter

Data Center Edition: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Conceptboard

G2 : 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

3. Canva

Canva är känt för sina fantastiska designalternativ – du kan använda det för att skapa annonser, bilder, videor, infografik och presentationer. Men Canva har mer att erbjuda än så! Plattformen har också utmärkta funktioner för visuellt samarbete.

Canva gör det enklare att effektivisera arbetsflöden med samarbetswhiteboards. Tänk på en Canva-whiteboard som ditt teams mötesplats – här föds nya idéer och här är det perfekta stället för konstruktiva diskussioner.

På en whiteboard kan du göra i stort sett vad du vill, från att fördela uppgifter och få godkännanden till att ställa in behörigheter och visa insikter om teamets aktiviteter.

Eftersom Canva är en designapp är dess whiteboards inriktade på att förenkla kreativa processer. Det är därför inte förvånande att plattformen erbjuder funktioner som att designa och schemalägga inlägg på sociala medier och dela designer direkt från whiteboards. Du kan ta din design till en helt ny nivå med över 600 000 anpassningsbara mallar! ?

Canvas bästa funktioner

Utmärkt verktyg för design- och marknadsföringsteam

Enkel uppgiftsfördelning för interna eller distansbaserade team

Dra-och-släpp-redigerare

Enkel behörighetsinställning och delning av whiteboard

Över 600 000 mallar

Canva-begränsningar

Vissa användare säger att vissa mallelement inte kan ändras så lätt.

Den kostnadsfria versionen har begränsade funktioner.

Canva-priser

Canva Free : 0 $

Canva Pro : 119,99 $/år per användare

Canva for Teams: Kontakta oss för prisuppgifter

Canva-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 300 recensioner)

4. Mural

Nej, Mural kräver inte att du klättrar upp på byggnadsställningar och målar på väggar. ?

Istället kan du och ditt team måla på en digital whiteboard som fokuserar på två aspekter:

Enkel samverkan och kommunikation Vägledning för att förbättra samarbetsförmågan

Allt sker i en flexibel och dynamisk visuell miljö (mural). Den erbjuder oändliga och storleksanpassningsbara arbetsytor och enkel behörighetskontroll, så att du kan anpassa dem efter dina mål, oavsett om det gäller brainstorming, mind mapping, projektdiskussioner eller något annat.

Lägg till dina idéer på tavlan med hjälp av klisterlappar och/eller textrutor, illustrera dina tankegångar genom att lägga till mediefiler och dela dina tavlor med hyperlänkar.

Mural erbjuder också funktioner som att ställa in timers, bjuda in deltagare att kolla in en specifik del av whiteboardtavlan och låsa objekt (så att de inte kan flyttas). Dessa alternativ gör det mycket enklare att hålla möten och se till att alla gör sin del.

Mural bästa funktioner

Olika canvasalternativ

Behörighetskontroller med flera inställningar

Ställ in timers för att hålla koll på schemat

Privat läge

Enkel delning av muraler för distansarbetande team eller interna team

Begränsningar för Mural

Mobilupplevelsen kunde vara bättre

Vissa användare nämner att plattformen blir långsam när det är mycket aktivitet.

Priser för Mural

Gratis : 0 $

Team+ : 9,99 $/månad per användare

Företag : 17,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Mural

G2 : 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

5. Miro

Vill du ha en mångsidig plattform för visuellt samarbete som gör det möjligt för team att samarbeta och ta itu med projekt av alla typer och storlekar utan ansträngning? Då kan Miro vara din superhjälte! ?

Detta högt rankade verktyg samlar teammedlemmarna och ger dem en gemensam arbetsyta i form av en oändlig virtuell whiteboard. Du har tillgång till massor av verktyg för att uttrycka dina tankar och idéer, inklusive emojis, klisterlappar, bilder, former, kopplingslinjer och en digital penna. ?

Miro erbjuder unika funktioner som anonym omröstning och live-reaktioner som hjälper dig att fatta viktiga beslut om processer och projekt. Den inbyggda timern hjälper dig att hålla tidsplanen och säkerställer att alla uppgifter slutförs inom utsatta tidsfrister.

Att upprätthålla en trevlig atmosfär är viktigt för att öka motivationen och teamarbetet inom företag, oavsett bransch. Miro förstår detta, och därför erbjuder de Icebreakers, dvs. spel och aktiviteter vars syfte är att få människor att känna sig bekväma med varandra, även när de inte är fysiskt nära varandra.

Miros bästa funktioner

Oändliga whiteboardtavlor

Utmärkt för att skapa grafer, diagram och diagram

Över 1 000 mallar

Utmärkt anpassningsbarhet

Spel och aktiviteter som fokuserar på att föra människor närmare varandra

Miro-begränsningar

Prissättningsmodellen skulle kunna gynnas av en omstrukturering

Att bjuda in en person till en whiteboard kan ibland fungera dåligt.

Priser för Miro

Gratis : 0 $

Startpaket : 8 $/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

6. Lucidspark

Tänd en gnista i dina teammedlemmars sinnen med Lucidsparks unika visuella samarbetsalternativ! ?

Denna plattform och dess signatur virtuella intuitiva whiteboard kan föra samman vilket team som helst.

Varje person på en whiteboard får en live-markör med sitt namn, vilket gör det enklare att följa vad alla gör och förhindrar förvirring.

En av Lucidsparks mest intressanta funktioner är Breakout Boards. Med dem kan du dela upp ditt arbete i mindre delar, arbeta med dem i mindre grupper och synkronisera dem tillbaka till huvudtavlan när du är klar.

Lucidspark erbjuder en timer som hjälper dig att se till att alla aktiviteter genomförs enligt schemat. När du vill få allas uppmärksamhet kan du använda alternativet Call Others to Me (Kalla andra till mig) – det samlar alla deltagare på samma plats på tavlan.

Osäker på hur du ska välja mellan flera idéer? Använd omröstningsfunktionen och räkna rösterna med några få klick.

Lucidsparks bästa funktioner

Breakout Boards

Inbyggd timer

Möjlighet att rikta allas uppmärksamhet mot samma område på tavlan

Låter dig gruppera idéer

Integreras med kommunikations- och projektledningsappar

Begränsningar i Lucidspark

Vissa användare nämner att vissa mallar är svårare att använda.

Mobilappen har begränsade funktioner.

Priser för Lucidspark

Gratis : 0 $

Individuell : Från 7,95 $/månad per användare

Team : Från 9 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Lucidspark – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 350 recensioner)

7. Creately

Creately är känt för två saker: visuell samverkan och diagramskapande. ?

När det gäller visuellt samarbete är Createlys superstjärnfunktion en oändlig visuell arbetsyta. Här kan du visualisera dina idéer, arbeta med dem tillsammans med dina kollegor och omvandla dem till genomförbara uppgifter.

Creately gör samarbetet smidigare och effektivare med sin supersnabba förhandsgranskningssynkronisering – din tavla uppdateras så fort någon annan ändrar den. Fördröjningen på några millisekunder gör att det känns som att du tittar på en annan användares skärm! ?

Du har också möjlighet till videokonferenser direkt i Creately – du behöver inte lämna din arbetsyta och använda en annan app för att kommunicera med andra medarbetare.

Du kan lämna kommentarer på tavlan, starta en diskussionstråd, tilldela och övervaka uppgifter, lyfta fram medarbetare, göra anteckningar och skapa diagram, scheman och kartor medan du skriver.

Alla som samarbetar på duken får en textmarkör och muspekare i realtid, så att du kan se vem som gör vad vid varje given tidpunkt. Det är enkelt att flytta runt saker på Createlys visuella duk tack vare dra-och-släpp-designen.

Createlys bästa funktioner

Snabb förhandsgranskning och synkronisering

Utmärkta diagramalternativ

Inbyggd videokonferensfunktion

Helt anpassningsbart gränssnitt

Dra-och-släpp-design

Begränsningar i Creately

Vissa användare nämner att appen ibland tar tid att ladda.

Att navigera på plattformen är svårt för vissa användare.

Priser för Creately

Gratis : 0 $

Startpaket : 5 $/månad per användare

Företag : 89 $/månad för obegränsat antal användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Creately-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 840 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 160 recensioner)

8. Stormboard

Stormboard är en digital arbetsplattform utformad för företag och organisationer. Den hjälper dig att upprätthålla ett utmärkt samarbete med dina teammedlemmar, oavsett om de befinner sig några meter eller några tusen kilometer bort.

Stormboards digitala arbetsytor (whiteboards) kallas Storms. ?️

Every Storm förser dig och dina kollegor med dussintals användbara verktyg för att effektivisera kommunikationen, presentera idéer och besluta om nästa steg. Förutom text kan du lägga till klisterlappar, bilder, videor och filer till dina Storms. Du kan också gruppera liknande idéer och koncept och hålla de viktigaste idéerna i spotlight-sektionen.

Stormboard har kraftfulla exportfunktioner. Med bara några få klick kan du omvandla din Storm till Google Docs och skicka den till investerare, ledningen och andra intressenter i ditt Google Workspace. ?

Stormboards senaste alternativ, kallat StormAI, är en game changer. Denna förstärkta intelligens hjälper dig att generera idéer, erbjuder ett nytt perspektiv och förbättrar produktiviteten och effektiviteten för hela teamet! ?

Stormboards bästa funktioner

Utmärkta exportfunktioner

AI-driven samarbetspartner

Över 250 mallar för olika ändamål

Gruppera idéer och koncept med några få klick

Stöder stora team och komplexa projekt

Stormboards begränsningar

Vissa användare rapporterar att det kan vara svårt att konfigurera plattformen.

Det skulle kunna vara fördelaktigt att uppdatera prisstrukturen.

Priser för Stormboard

Personligt : 0 dollar

Företag : 8,33 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Stormboard – betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

9. Google Jamboard

Öka samarbetet med Google Jamboard! ?

Denna digitala whiteboardplattform gör det möjligt för dig att samarbeta mer effektivt med hjälp av helt anpassningsbara utrymmen som kallas jams.

Som du kan ana är en av de största fördelarna med Google Jamboard att det ingår i Googles ekosystem. Du kan söka på Google och lägga till bilder och/eller webbsidor till dina jams, använda Google Meet för att diskutera och presentera dina jams, bifoga Google Docs, Slides eller Sheets till dem och visa händelser i Google Kalender.

Till skillnad från andra plattformar vi har diskuterat har denna sin egen enhet, som passande nog heter Jamboard. Det är en 55-tums digital whiteboard som integreras med alla G Suite-tjänster. Den levereras med en penna som du kan använda för att skriva och rita. Flytta runt saker och ändra storlek på bilder och text med bara fingrarna. ?

Google Jamboard erbjuder några unika funktioner som handskrift och bildigenkänning. Det kan omvandla din handskrift till text och dina skisser till polerade bilder.

Har du ingen Jamboard-enhet? Ingen fara – plattformen är tillgänglig på datorer och mobila enheter. Oavsett vilken enhet du använder kan du njuta av exceptionell anpassningsbarhet.

Google Jamboards bästa funktioner

En del av Googles ekosystem

Fungerar på olika plattformar, inklusive speciella Jamboard-enheter

Handskrift och bildigenkänning

Utmärkt för lärare och interna team

Användarvänligt gränssnitt

Begränsningar för Google Jamboard

Funktionernas tillgänglighet beror på vilken plattform du väljer.

Plattformen kan krångla när många använder den samtidigt.

Priser för Google Jamboard

Gratis

Jamboard-enheten är valfri och kostar 4 999 dollar + 600 dollar per år för administration och support.

Betyg och recensioner av Google Jamboard

G2 : 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 90 recensioner)

10. Freehand från InVision

Med sina robusta funktioner och användarvänlighet ökar Freehand by InVision din samarbets- och produktivitetskapacitet och hjälper dig att visualisera dina arbetsflöden. ?

Plattformen låter dig och dina kollegor uttrycka era idéer och samarbeta med hjälp av en intelligent, oändlig, multiplayer-duk.

Denna canvas är anpassningsbar och flexibel, så du kan justera den efter dina mål, oavsett om det gäller planering, idégenerering eller brainstorming. Skapa att göra-listor, lägg till klisterlappar, lämna kommentarer, lägg till omröstningar och använd vändkort för att göra samarbetet så smidigt som möjligt.

Om du vill skapa lite sund konkurrens kan du använda plattformens leaderboard-funktion. ?

Plattformen erbjuder fantastiska alternativ för uppgiftshantering. Skapa uppgiftskort och lägg till personer till dem med hjälp av dra-och-släpp-funktionen. Med Freehands smarta objekt, lättanvända kopplingar och flera uppgiftslayouter kan du skissa upp varje uppgift, betrakta den från olika vinklar och se till att den blir klar i tid.

Att främja lagandan är avgörande för alla välfungerande team. Freehand by InVision inser detta och låter dig lägga till olika utmaningar, spel och teambuildingövningar till din canvas.

Freehand från InVision – bästa funktioner

Lämplig för olika branscher och företagsstorlekar

Erbjuder en leaderboard-funktion

Robusta funktioner för uppgiftshantering

Främjar lagandan

Freehand by InVision begränsningar

Vissa användare hade problem med att zooma in och ut med musplattan.

Begränsade integrationer

Priser för Freehand från InVision

Gratis : 0 $

Pro : 4 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Freehand by InVision – betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 300 recensioner)

TrustRadius: 8,2/10 (över 130 recensioner)

Förbättra ditt visuella samarbete med rätt plattformar

Visuella samarbetsplattformar förenar teammedlemmarna och håller dem fokuserade på målet, oavsett var de befinner sig. Dessa verktyg och deras robusta funktioner förvandlar anställda till konstnärer och hjälper dem att förmedla sina idéer utan ansträngning, samtidigt som de säkerställer maximal transparens och lagarbete. ?