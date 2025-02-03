De 15 bästa verktygen för teamsamarbete 2025

Oavsett om du arbetar hemifrån, på kontoret eller på en tropisk ö med en suddig Zoom-bakgrund använder du programvara för teamsamarbete för att få jobbet gjort. ?

Verktyg för teamsamarbete varierar i komplexitet, funktionalitet och typ, men de har alla ett gemensamt mål – att hjälpa team att samarbeta bättre. Även om trenden med att arbeta hemifrån har gjort dessa verktyg mycket populära, har de bevisat sitt värde!

Idag använder mer än hälften av alla arbetsgivare fortfarande samarbetsverktyg för att kommunicera med anställda, kunder, intressenter och andra. Du använder förmodligen redan programvara för realtidssamarbete i ditt dagliga arbetsliv.

Ändå är effektivt teamarbete och kommunikation fortfarande några av de största utmaningarna att övervinna, särskilt för tvärfunktionella team.

Om du befinner dig i denna situation är det dags för en förändring. ?

Eftersom samarbetsbaserad arbetshantering är ett så brett och omfattande begrepp blir det allt svårare att hitta det verktyg som bäst passar ditt teams arbetsstil, användningsområde, storlek, branschbehov och processer. Men du har kommit till rätt ställe!

Vi har redan gjort våra efterforskningar och tester för att kunna presentera 15 av de bästa programvarorna för teamsamarbete för alla användningsområden. Oavsett vad du letar efter i ditt nästa verktyg har vi funktionsöversikter, för- och nackdelar, betyg och recensioner som hjälper dig att komma igång med din programvarusökning på rätt sätt.

Vad ska du leta efter i en programvara för teamsamarbete?

Programvara för teamsamarbete går långt utöver enkla direktmeddelanden eller snabba e-postmeddelanden.

Det innebär att du måste börja med att noggrant fundera över vad du vill ha ut av produkten för att hitta det bästa samarbetsverktyget för ditt team. Ställ dig själv följande frågor:

Vilka projekt arbetar teamet med? Samarbetsverktygen som hjälper Samarbetsverktygen som hjälper projektledningsgrupper inom byggbranschen skiljer sig avsevärt från dem som används av mjukvaruutvecklare, och samma sak gäller för HR-avdelningar jämfört med säljteam.

Hur stort är ditt team och hur stor är din budget? Många verktyg prissätts per användare och månad. Om du betalar över 10 dollar per användare och månad för mer än 200 personer för programvara som människor är motvilliga att använda, kommer du inte att se de omedelbara resultat du hoppas på.

Vilket specifikt problem löser detta verktyg? Letar du efter ett sätt att snabbt nå teamet eller Letar du efter ett sätt att snabbt nå teamet eller redigera dokument tillsammans? Ditt ideala verktyg kan göra en eller båda dessa saker!

Svaren på dessa frågor kommer att leda dig i rätt riktning. Men hur skiljer man högkvalitativ programvara från resten? Genom att leta efter funktioner som dessa:

Trådade kommentarer, chattar och snabbmeddelanden

Tilldelade kommentarer eller @omnämnanden

Skärmdumpar, skärminspelningar eller videomöten

Mycket visuella anpassade statusar, projektmilstolpar och uppgiftsberoenden

Samarbete eller live-redigering i dokument, tabeller, uppgifter och mer

Målfokuserade funktioner

Programvara för digitala whiteboardtavlor eller brainstormingfunktioner

Flera integrationer

Och mycket mer!

Ja, du kan hitta alla dessa funktioner i ett enda program för teamsamarbete. Men inte alla verktyg utför dessa funktioner lika bra, och vi är här för att hjälpa dig att sålla bort de verktyg som inte passar dig.

De 15 bästa programvarorna för teamsamarbete

Möjligheterna är oändliga när det gäller effektiv programvara för teamsamarbete, så det är bra att ha de bästa tipsen, översikterna och programvarualternativen framför dig som vägledning i din sökning!

Använd denna detaljerade lista för att jämföra funktioner, för- och nackdelar, priser och recensioner av de 15 bästa samarbetsprogrammen för alla team.

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

ClickUp är det enda produktivitetsverktyget som är tillräckligt kraftfullt för att samla allt ditt arbete från olika appar på en centraliserad och samarbetsinriktad plattform. Detta verktyg erbjuder heltäckande lösningar för team av alla storlekar med en rad anpassningsbara funktioner som hjälper dig att spara tid och effektivisera processer, oavsett om du kommunicerar med intressenter, samordnar mål eller övervakar projektets tidsplaner.

Samarbete är kärnan i alla ClickUp-funktioner, med flera inbyggda verktyg för att utveckla idéer från början till slut tillsammans med teamet och sedan visuellt förmedla framstegen när du sätter dina planer i verket. Dessutom finns det över 15 sätt att visa ditt arbete i ClickUp, inklusive den unika chattvyn som samlar alla relevanta konversationer på ett och samma ställe.

Flera teammedlemmar samarbetar på ett dokument utan överlappningar i ClickUp Docs

ClickUps bästa funktioner

Att samla tvärfunktionella team har aldrig varit enklare tack vare ClickUps mall för tvärfunktionella projekt per avdelning.

Begränsningar för ClickUp

Så många kraftfulla samarbetsverktyg kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer är inte tillgängliga i mobilappen... ännu.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD per användare och månad

Företag : 12 USD per användare och månad

Företag: Kontakta ClickUp för anpassade priser

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 670 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 540+ recensioner)

2. Slack

via Slack

En av Slacks bästa funktioner är säker meddelandehantering i realtid med teammedlemmar, externa partners eller kunder. Plattformens funktion för direktmeddelanden är användbar när du har en deadline eller försöker lösa ett brådskande problem.

Genom gruppkanaler kan teammedlemmar kommunicera, dela uppdateringar och ge feedback på projekt. Även när man arbetar på distans kan man hålla kontakten och samordna arbetet. Du kan skapa olika kanaler för olika ämnen, projekt eller team, vilket gör det enkelt att hitta relevanta diskussioner.

Ibland kan Slack-kanalerna bli röriga. Flera trådar som handlar om samma projekt kräver extra förtydliganden. Ständiga avbrott hindrar dig från att arbeta koncentrerat. För bästa resultat med Slack, koppla det till andra samarbetsverktyg eller uppgiftshanteringsprogram för att öka produktiviteten.

Om du vill hantera projekt och uppgifter direkt i Slack, kolla in Slack-integrationen med ClickUp!

Slacks bästa funktioner

Systemroller för att klassificera en teammedlem som administratör för att hantera Slack-konton eller icke-administratör

Kanaler för att skapa centrala, delade utrymmen för konversationer, filer och människor

Workflow Builder för att automatisera rutinåtgärder och kommunikation

Huddles och klipp med ljud- och videoalternativ

Slacks begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter i individuella inställningar

Stöd för förebyggande av dataförlust är en funktion i Enterprise-planen.

Priser för Slack

Gratis plan

Pro-abonnemang : 7,25 $/månad per person, faktureras årligen

Business+ -abonnemang : 12,50 USD/månad per person, faktureras årligen

Enterprise Grid-plan: Kontakta Slack för prisuppgifter

Slack-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 22 000 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 30 000 recensioner)

Jämför Microsoft Teams med Slack och Slack med Asana!

3. Google Workspace (Dokument, Kalkylark, Presentationer)

via Google Workspace

Google Workspace (tidigare känt som G Suite) är en samling molnbaserade samarbetsverktyg som erbjuds av Google. Appar som Google Docs, Google Sheets och Google Slides gör det möjligt för teammedlemmar på distans att arbeta tillsammans var som helst och när som helst.

För att samarbeta i Google Docs, Sheets och Slides kan du bjuda in andra att visa eller redigera ett dokument genom att dela en länk eller skicka en inbjudan via e-post. När de har fått åtkomst kan du se deras markör och alla ändringar de gör i realtid. Du kan också kommunicera med dina medarbetare med hjälp av de inbyggda verktygen för kommentarer och förslag. Med revisionshistoriken kan du också gå tillbaka och se hur dokumentet har ändrats över tid.

Kolla in de bästa alternativen till Google Docs !

Google Workspace (Docs, Sheets, Slides) bästa funktioner

Lättanvända delningskontroller med olika behörigheter (redigera, visa eller lägga till kommentarer)

Kommentera och redigera i realtid tillsammans med teammedlemmar eller externa partners.

Obegränsad revisionshistorik för att ångra alla ändringar

.docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt eller .html-format

Begränsningar för Google Workspace (Docs, Sheets, Slides)

Laddningstiderna beror i hög grad på internetuppkopplingen, särskilt när det gäller stora filer.

Fördefinierade mallar och layouter begränsar anpassningsmöjligheterna

Priser för Google Workspace

Docs, Sheets och Slides är gratis med ett Google-konto.

Betyg och recensioner av Google Workspace

Capterra: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 14 000 recensioner)

4. Zoom

via Zoom

Zoom är en videokonferensplattform där vem som helst kan hålla virtuella möten, webbseminarier och videochattar. Den innehåller funktioner som skärmdelning, inspelning och grupprum, och kan nås via en webbläsare eller via mobil- och datorappar. Plattformen är utformad för att underlätta fjärrkommunikation och samarbete, vilket gör den till ett idealiskt val av samarbetsprogramvara för företag.

En av de största fördelarna med Zoom är att det är så enkelt att använda. Zoom är användarvänligt och kräver inga specialkunskaper för att installera och använda. Dessutom erbjuder Zoom ett brett utbud av funktioner som gör det till ett mångsidigt verktyg för en rad olika användningsområden, såsom allhandsmöten, projektplaneringsmöten och virtuella evenemang!

Zoom bästa funktioner

Teamchatt för samarbete utanför virtuella möten och telefonsamtal

Ett urval av virtuella bakgrunder för att anpassa möten

Dedikerad appmarknad, integrationer och API:er

Online-whiteboard för att brainstorma idéer

Zoom-begränsningar

Antalet mötesdeltagare är begränsat, även i betalda abonnemang.

Inte lämpligt som verktyg för långsiktig projektledning.

Zoom-priser

Zoom erbjuder personliga och företagsbetalda abonnemang beroende på bransch eller vilken Zoom-produkt som behövs.

Zoom-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

G2: 4,5/5 (över 50 000 recensioner)

5. Figma

via Figma

Figma är ett webbläsarbaserat verktyg för gränssnittsdesign som gör det möjligt för team att samarbeta i realtid med utvecklingen av webbplatser, mobilappar och andra digitala produkter. Plattformen syftar till att förbättra samarbetet och produktiviteten för designteam. Den gör det enkelt att dela och ge feedback på designer så att alla är på samma sida och kan iterera snabbare.

En annan fördel med Figma är dess tillgänglighet. Figma är webbläsarbaserat, så du behöver inte ladda ner någon programvara. Du kan arbeta med dina designer var du än befinner dig och dela dem med teammedlemmar, intressenter och kunder!

Med Figmas avancerade funktionalitet kan designers ta fram designspecifikationer, överlämningar till utvecklare och kodexporter, vilket gör det enklare för utvecklare att implementera designerna.

Figma bästa funktioner

Inställningar för utfyllnad, riktning och avstånd med Auto Layout för att förenkla överlämningar från utvecklare

Modernt pennverktyg för att rita i valfri riktning med Vector Networks

Plugins och widgets för att skapa anpassade arbetsflöden

Live-länkar för enkel delning

Figma-begränsningar

Ej lämpligt som fristående verktyg för uppgiftshantering.

Brant inlärningskurva för teammedlemmar (och externa partners om så krävs)

Figma-priser

Gratis plan

Figma Professional : 12 USD/redaktör per månad, faktureras årligen

Figma Organisation : 45 USD/redaktör per månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta Figma för prisuppgifter

Figma-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Figma!

6. Kollegor

via Fellow

Fellow är ett kraftfullt AI-verktyg för möteshantering som är utformat för att hjälpa dig att organisera och genomföra effektiva, produktiva möten. Det är enkelt att använda, med ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt för att snabbt skapa dagordningar, tilldela roller och resurser, föra protokoll och mycket mer. Med Fellow kan du anpassa din mötesupplevelse efter ditt teams eller din organisations behov.

Med det här verktyget kan teammedlemmarna samarbeta i realtid under antecknings- och redigeringsprocessen. Till exempel kan flera medlemmar redigera och kommentera ett dokument sida vid sida och se varandras ändringar direkt när de görs!

Fellow bästa funktioner

Över 80 gratis mallar för mötesdagordningar finns tillgängliga i Word och Google Docs.

Kraftfull sökfunktion för att snabbt hitta alla dokument eller uppgifter

Inbyggda integrationer och mer via Zapier

Obegränsat antal dokument och uppgifter i gratispaketet

Begränsningar för kollegor

Avancerade verktyg för samarbetsprojektledning är betalfunktioner.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Fellow-prissättning

Gratis

Pro : 7 USD/användare per månad, faktureras årligen

Företag : 10 USD/användare per månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta Fellow för prisuppgifter

Omdömen och recensioner från andra användare

Capterra: 4,9/5 (över 30 recensioner)

G2: N/A

7. ProofHub

via ProofHub

ProofHub är en webbaserad projektledningsplattform med uppgiftshantering, kalendrar och fildelning. Teammedlemmarna kan granska dokument och andra filers korrekthet med hjälp av korrekturläsningstjänster, vilket effektiviserar godkännandeprocessen.

Alla kunskapsnivåer kan använda programvaran eftersom den är intuitiv och enkel att använda. Den erbjuder också flera anpassningsalternativ, inklusive anpassade roller, behörigheter och arbetsflöden, så att teamen kan anpassa plattformen efter sina specifika behov. Dessutom kan den användas för att komma åt och dela viktiga filer med andra verktyg, inklusive Google Drive, Slack och Dropbox.

ProofHubs bästa funktioner

Automatiska påminnelser för att schemalägga arbete i kalendrar

Hög nivå av kontroll över team och projekt

Funktion för flera uppdragstagare

Tidrapportering

Begränsningar för ProofHub

Ett litet antal inbyggda integrationer jämfört med andra mjukvarulösningar för teamsamarbete.

Ej lämpligt för agil projektledning

ProofHub-priser

Essential : 45 $/månad, faktureras årligen

Ultimate Control: 89 $/månad, faktureras årligen

ProofHub-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

G2: 4,5/5 (70 recensioner)

8. Miro

via Miro

Miro är en molnbaserad digital whiteboardplattform utformad för kreativa team som vill samarbeta kring visuella projekt som tankekartor, processkartor, användarresor och wireframes. Den innehåller funktioner som realtidssamarbete, klisterlappar och ett brett utbud av fördefinierade mallar och former för att skapa vackra diagram.

Miros verktyg för realtidssamarbete gör det möjligt för flera teammedlemmar att arbeta på samma tavla samtidigt, vilket bidrar till snabbare och effektivare brainstorming och beslutsfattande. Ett produktteam kan till exempel använda Miro för att arbeta tillsammans på en kundresekarta i realtid, vilket gör det möjligt för dem att snabbt göra ändringar och få feedback utan fördröjningar.

Miros bästa funktioner

Anonym omröstning och live-reaktioner

Över 1 000 mallar skapade av experter och användare

Tidsspårning i whiteboard

Gruppera klisterlappar med kluster

Miro-begränsningar

Stöder inte alla plattformar som Linux.

Ingen funktion för att spåra uppgiftstider

Miro-priser

Gratis plan

Startpaket : 8 $/medlem per månad, faktureras årligen

Företag : 16 USD/medlem per månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta Miro för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 900 recensioner)

G2: 4,8/5 (över 4 000 recensioner)

9. MindMeister

via MindMeister

MindMeister är ett webbaserat program för mind mapping som gör det möjligt för användare att skapa, redigera och dela visuella diagram över sina idéer och tankar. Det används ofta för brainstorming, projektplanering och organisering av information.

Mind maps är ett sätt att visuellt organisera information och idéer, och MindMeister låter användare skapa dessa mind maps online, vilket gör det enkelt att dela och samarbeta med andra. Du kan bjuda in andra att redigera sina mind maps i realtid, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för teamarbete. Detta gör det möjligt för team på distans att arbeta tillsammans med projekt och idéer, oavsett var de befinner sig.

Upptäck fler MindMeister-alternativ !

MindMeisters bästa funktioner

Blandade kartlayouter för att skapa flera diagram

Kommentarer och aviseringar för att skapa diskussioner

Inbäddade medier för att ge idéer mer kontext

Mallar för brainstorming och strategisk planering

MindMeisters begränsningar

Olika exportalternativ är reserverade för de dyra betalda abonnemangen.

Begränsad integration med andra verktyg och appar

MindMeister-priser

Grundläggande : Gratis

Personligt : 4,99 $/månad

Pro: 8,25 $/månad

MindMeister-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

G2: 4,3/5 (30 recensioner)

10. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är en molnbaserad samarbetsprogramvara som utvecklats av Microsoft och erbjuder ett omfattande verktyg för team att kommunicera, samarbeta och dela filer på ett och samma ställe. Team kan skapa kanaler för specifika projekt, avdelningar eller ämnen, och medlemmar kan gå med i och lämna kanaler efter behov!

En kanal erbjuder medlemmarna text-, ljud- och videochatt i realtid, möjlighet att dela och redigera dokument samt möjlighet att schemalägga och delta i online-möten. Ett produktmarknadsföringsteam kan till exempel använda en kanal för att samordna lanseringen av en ny produkt, där tvärfunktionella partners kan diskutera idéer och samarbeta på dokument i realtid.

De bästa funktionerna i Microsoft Teams

Samtal, röstbrevlåda och samtalsöverföringar för gruppsamarbete

Whiteboard-app för idégenerering och brainstorming

Automatisk synkronisering och spårning av versionshistorik

Chattar, uppgifter och delade att göra-listor

Begränsningar i Microsoft Teams

Begränsad integration med andra produkter som inte är från Microsoft

För många funktioner kan hindra effektiviseringen av arbetet.

Priser för Microsoft Teams

Microsoft Project erbjuder två betalda prislösningar beroende på ditt teams och din programvaras krav: Business och Home.

Betyg och recensioner för Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (över 8 000 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 13 000 recensioner)

11. nTask

via nTask

Plattformen för uppgifts- och projektledning nTask hjälper team och individer att prioritera, hantera och samarbeta kring uppgifter på ett och samma ställe. Förutom uppgiftslistor, Kanban-tavlor, tidslinjer, Gantt-diagram, tidrapportering och anpassade instrumentpaneler erbjuder den även verktyg för effektivt teamsamarbete.

Med nTasks automatiska påminnelser och meddelandesystem håller teamen sig informerade om deadlines och andra viktiga uppdateringar. Användare kan till exempel ställa in automatiska påminnelser som skickas ut tre dagar innan en uppgift ska vara klar.

nTasks bästa funktioner

Gantt-diagram och uppgiftsberoenden

Dokumentdelning och filhantering

Tidsberäkningar

Svara senare

Begränsningar för nTask

Det tar längre tid än normalt att bifoga stora filer när du delar dem.

Endast lämpligt för team med färre än 50 medlemmar.

Priser för nTask

Premium : Från 20 $/månad för 5 användare

Företag : Från 60 $/månad för 5 användare

Företag: Kontakta nTask för prisuppgifter

nTask-betyg och recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

12. Basecamp

via Basecamp

Basecamp är ett projektledningsverktyg för distansarbetande team som centraliserar all arbetsrelaterad information och alla konversationer på ett och samma ställe. Team kan skapa att göra-listor, schemalägga evenemang och dela filer, vilket gör det enkelt för teamen att hålla koll på sitt arbete.

Dessutom har Basecamp en inbyggd anslagstavla och chattfunktion, så att teammedlemmarna kan kommunicera och dela information i realtid. Teammedlemmarna kan till exempel använda anslagstavlan för att dela uppdateringar om sina framsteg och ställa frågor, medan chattfunktionen gör det möjligt att snabbt komma i kontakt med andra teammedlemmar och diskutera idéer.

Basecamps bästa funktioner

Hill Charts för att visuellt se framsteg uppåt eller nedåt över tid

Hey!-menyn effektiviserar aviseringar i en enda meny.

Checka in med en automatisk omröstning för teamet

Direktmeddelanden till enskilda personer eller grupper i appen

Begränsningar för Basecamp

Inga uppgiftsprioriteringar (kolla in Basecamp-alternativ

Begränsad funktionalitet för att spåra framsteg

Priser för Basecamp

Obegränsat antal användare : 299 $/månad, faktureras årligen

För frilansare, nystartade företag eller mindre team: 15 USD/månad per användare

Basecamp-betyg och recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

13. Monday.com

via Monday

Monday.com är en molnbaserad projektledningsplattform som är utvecklad för att team ska kunna samarbeta, följa framsteg och förbättra kommunikationen. Den ger chefer möjlighet att enkelt tilldela uppgifter, sätta deadlines och milstolpar, delegera ansvar och övervaka prestationer.

Dessutom ger det användarna realtidsinsyn i sitt arbetsflöde så att alla kan vara på samma sida när det gäller deadlines, förväntningar och framsteg. Monday erbjuder ingen chattfunktion, så integrationer med verktyg som Slack, Microsoft Teams eller Zoom hjälper till att öka produktiviteten.

Måndagens bästa funktioner

Anpassningsbara instrumentpaneler och automatisering

Beroendespårning för projektledning

Arbetsbelastningshantering

Säker fillagring

Måndagsbegränsningar

Funktionen Tidsspårningskolumn är endast tillgänglig i Pro- och Enterprise-abonnemangen.

Brant inlärningskurva för att bekanta sig med funktioner och gränssnitt (kolla in alternativ till Monday

Måndagspriser

Individuell : Gratis för alltid

Basic : 8 $/plats per månad från 3 platser

Standard : 10 USD/plats per månad från 3 platser

Pro : 16 USD/plats per månad från 3 platser

Företag: Kontakta Monday för prisuppgifter

Måndagens betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 3 300 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 6 600 recensioner)

Jämför Monday med ClickUp!

14. Flock

via Flock

Team kan enkelt samarbeta, kommunicera och arbeta tillsammans med hjälp av Flock, en molnbaserad plattform för samarbete och kommunikation. En mängd olika verktyg och funktioner är tillgängliga för användarna, inklusive chatt, videokonferenser, fildelning, projektledning och uppgiftsuppföljning.

Flock erbjuder också användarna en intuitiv, användarvänlig plattform som gör det enkelt för team att hålla kontakten, även när de arbetar på distans. Det hjälper också till att säkerställa att alla är på samma sida och arbetar mot samma mål!

Flock bästa funktioner

Omröstningar inom kanaler med möjlighet att svara anonymt

Videokonferenser i appen för enskilda möten eller teammöten

Knappen för att välja bilagor för att dela filer

Offentliga och privata meddelandekanaler

Flock-begränsningar

Avancerade anpassningsalternativ är reserverade för Enterprise-nivåplaner.

Brant inlärningskurva för att bygga stabila och konsekventa arbetsflöden för teamet inom plattformen

Flock-prissättning

Gratis

Pro : 4,50 $/månad per användare

Företag: Kontakta Flock för prisuppgifter

Flock-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

15. Airtable

via Airtable

Airtable är en webbaserad programvara som gör det möjligt för användare att skapa och hantera databaser i ett kalkylbladsliknande format. Den kombinerar funktionaliteten hos en databas med användarvänligheten hos ett kalkylblad, vilket gör den till ett populärt verktyg för datahantering och organisation.

Airtable underlättar teamsamarbetet genom att tillhandahålla en central plats för lagring och hantering av information som är lättillgänglig, kan delas och redigeras av flera teammedlemmar.

I Airtable kan projektledare strukturera och organisera data på ett sätt som passar deras team genom att skapa anpassade fält, formulär och vyer. Genom att skapa ett anpassat fält för att lagra en postens ”prioriteringsstatus” kan användaren filtrera vyer och sortera tabeller för att snabbt identifiera högprioriterade objekt.

Airtables bästa funktioner

Tillägg för att skapa instrumentpaneler med diagram, grafer och viktiga mätvärden

Datasyntronisering med andra plattformar och appar för att effektivisera informationen

Gränssnitt utan kod för att gruppera eller sortera data

Javascript-funktionalitet för att utöka automatiseringen

Airtables begränsningar

Begränsad förmåga att hantera separata team- och individuella arbetsflöden (kolla in Airtable-alternativ

Grundläggande tidsregistreringsfunktion jämfört med andra verktyg för teamsamarbete

Airtables prissättning

Gratis plan

Plus : 10 USD/plats per månad, faktureras årligen

Pro : 20 USD/användare per månad, faktureras årligen

Företag: Kontakta Airtable för prisuppgifter

Airtable-betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Bonus: Airtable vs. Coda | Airtable vs Monday

Fördelar med samarbetsprogramvara för ditt team

Samarbetsprogramvara är en game changer på den moderna arbetsplatsen. Den för teamen samman, främjar smidig kommunikation och effektiv uppgiftshantering. Här är några av de fördelar som företag kan förvänta sig av att använda samarbetsprogramvara:

Förbättrar teamarbetet : Underlättar utbytet av idéer, filer och uppdateringar i realtid, vilket eliminerar behovet av ständiga möten och e-posttrådar.

Centraliserar projektledning : Möjliggör uppgiftsfördelning, uppföljning och uppdateringar, vilket säkerställer transparens och ökar ansvarstagandet inom teamet.

Underlättar distansarbete : Med molnbaserade verktyg kan teammedlemmarna komma åt sitt arbete var som helst och när som helst, vilket främjar produktiviteten oavsett geografiska avstånd.

Integreras med annan affärsprogramvara : Effektiviserar arbetsflödet genom att minska behovet av att växla mellan flera appar, vilket gör att du kan fokusera mer på dina kärnuppgifter.

Främjar effektivitet, transparens och flexibilitet: I slutändan driver det framgången för företaget.

Förena ditt team med samarbetsprogramvara

Fördelarna med programvara för teamsamarbete gör den till ett måste för alla team – oavsett var du arbetar ifrån. Tricket är att hitta programvara med tillräckligt många funktioner och egenskaper för att lösa de utmaningar som teamen möter tillsammans varje dag.

Den enda lösningen? ClickUp. ?

Visualisera dina uppgifter och samarbeta med teamet med hjälp av de över 15 vyerna i ClickUp, inklusive Lista, Tavla och Chatt.

ClickUp är det enda verktyget på denna lista som erbjuder en helt transparent och samarbetsinriktad arbetsyta där team kan övervaka projektets framsteg, planera uppgifter och kommunicera mer effektivt från praktiskt taget var som helst i världen.

Med chatt i appen, hundratals anpassningsbara funktioner och över 1 000 integrationer för att konsolidera allt ditt arbete är ClickUp den perfekta programvaran för teamkommunikation över hela linjen.

Så, vad väntar du på? Registrera dig för ClickUp idag och se hur ditt samarbete förbättras bortom all föreställning.