Monday vs. Airtable: Vilket projektledningsverktyg är bäst?

Från att samordna teammedlemmar och tilldela uppgifter till att hålla koll på deadlines – projektledare måste ha koll på allt. 👀

Men eftersom du inte kan vara överallt samtidigt är projektledningsprogramvara ett måste.

Om du letar efter ett verktyg som verkligen effektiviserar tidrapportering, uppgiftshantering och påminnelser om deadlines har du förmodligen stött på Monday.com och Airtable. Båda är projektledningsverktyg, men de har olika funktioner, integrationer och egenskaper.

I den här guiden ger vi dig all information om Airtable vs Monday.com så att du kan fatta det bästa beslutet för ditt företag. Vi kommer även att presentera en överraskande konkurrent som (utan att skryta) slår båda projektledningsplattformarna med hästlängder. 🌊

Vad är Monday?

Monday är en plattform för arbetshantering som samlar dina projekt, uppgifter och processer i en enda instrumentpanel.

Hantera resurser, se kundprojekt på en övergripande nivå och hantera förfrågningar och godkännanden på en intuitiv plattform. Monday har integrationer för Google Drive, Slack, Zoom, Zapier och Microsoft Teams så att du kan samla alla dina befintliga verktyg i ett enda arbetsflöde. ⚒️

Det är värt att notera att Monday har tre olika produktgrenar. Som projektledare behöver du bara bry dig om funktionen för arbetshantering. Men om du behöver en mer integrerad lösning är det bra att veta att Monday också har en CRM-funktion för försäljning och projektledningsfunktioner för utvecklare.

Monday-funktioner

Monday marknadsför sig som ett verktyg för kreatörer, mjukvaruutvecklare, HR-personal etc. Du kan anpassa appen efter dina behov, men detta är Mondays mest framträdande funktioner.

1. Mål- och måluppföljning

Du vet mycket väl att dina projektmål inte är de enda mål som ditt team behöver uppnå – de måste också uppnå företagets mål. 🎯

Anslut dessa verktyg till Monday så hjälper plattformen dig att skapa en strukturerad plan för att uppnå målen. Mondays mål- och nyckelresultatspårning (OKR) mäter automatiskt prestationen löpande.

Via Monday

Med Portfolio Management får du en överblick över dina resultat i alla projekt och avdelningar, oavsett om du är ett litet företag eller en stor koncern. Dessutom gör Mondays resursplaneringsfunktion det enkelt att skapa scheman, fördela resurser och hantera ditt teams arbetsbelastning.

2. Processhantering

Monday är i första hand ett projektledningsverktyg, så dess processhanteringsfunktioner är inte att leka med. Mondays projektdashboards i realtid strukturerar ditt arbete i olika vyer – tillsammans med massor av fina färger – så att du alltid vet vad du har på agendan för dagen.

Men om du vill ha en mer anpassad vy är Monday rätt val för dig. Se projektets tidslinjer i över 10 olika vyer, inklusive:

Kalendervy

Tidslinjevy

Kanban-tavlor

Gantt-diagram

Jämför din nuvarande projekttakt med din planerade tidsplan med hjälp av Gantt-baslinjefunktionen på Monday.

Behöver du se vad ditt team arbetar med? Monday visar varje persons aktivitetslogg så att du alltid vet vem som hanterar vad – perfekt för komplexa projekt.

Om du går igenom en QA/QC-process har Monday en funktion för det också. Skapa ett anpassat formulär för att påskynda datahantering och insamling, och automatisera projektgodkännanden så mycket som möjligt. Istället för att vänta på förfrågningar eller godkännanden leder projektledningsprogramvaran dig automatiskt genom ett fördefinierat arbetsflöde så att du kan arbeta bättre och snabbare.

3. Uppgiftshantering

Skapa en tavla för dina projekt och ägare, deadlines och prioritetsnivåer för varje uppgift. Som PM-verktyg låter Monday dig också kommentera uppgifter, lägga till bilagor och tagga andra projektmedlemmar.

Uppdatera uppgiftsstatus och prioritera dina uppgifter med hjälp av uppgiftshanteringsfunktionerna i Monday.

Monday har några automatiserade uppgifter. Det finns inte så många förinstallerade alternativ, men plattformen erbjuder triggerbaserad automatisering för statusändringar, repetitiva uppgifter, beroenden och flyttning av objekt.

Du kan också skapa din egen anpassade automatisering för ett specifikt användningsfall, men som alltid bör du dubbelkolla den innan du släpper den. 🤸

Priser för Monday

Gratis plan

Grundläggande plan : 8 USD/månad per plats, faktureras årligen

Standardplan : 10 USD/månad per plats, faktureras årligen

Pro-plan : 19 $/månad per plats, faktureras årligen

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Relaterat: ClickUp vs Monday – vilket projektledningsverktyg är bäst för team?

Vad är Airtable?

Airtable är i första hand en lösning för arbetsflödeshantering och automatisering. Om du vill ha en högteknologisk plattform med verktyg som inte kräver kodning är Airtable precis vad du behöver.

Airtable är bra på anpassade arbetsflöden, som du skapar genom att bygga en databas, länka data och visualisera allt i en anpassad vy. Den goda nyheten är att detta gör plattformen oändligt anpassningsbar.

Via Airtable

Nackdelen är att det är lätt för nybörjare att bli förvirrade, så de som ansluter sig till dina arbetsflöden behöver grundläggande databaskunskaper. Men Airtable marknadsför sig som ett smart verktyg för utvecklingsteam.

Med rätt inställningar kan du använda dess viktigaste funktioner för komplexa projekt inom marknadsföring, försäljning, HR eller drift.

Det integreras också med Slack, Gmail, Google Sheets, Salesforce, Jira, Basecamp och Zendesk, vilket gör det perfekt för både tekniska och icke-tekniska team. ✨

Airtable-funktioner

Airtable är verkligen utmärkt när du använder det för att skapa anpassade affärsappar, men det har också några andra fördelar.

1. AI-arbetsflöden

Visste du att Airtable integrerar generativ AI i sin plattform? Denna funktion är endast tillgänglig i betaversion för nuvarande användare, men bör snart vara tillgänglig för alla prenumeranter.

Via Airtable

Du behöver inte kunna bygga maskininlärningsmodeller – som normalt är mycket tekniska – för att skapa din egen anpassade AI-tavla i Airtable. Den kodfria plattformen hjälper dig att dra och släppa dig fram till AI-seger. 🏆

Haken? Det bygger på relationsdatabaser och realtidsdata. Det innebär att du fortfarande behöver kunna lite om data för att kunna utnyttja Airtable AI.

Det är lätt att misslyckas med den här funktionen om du inte vet vad du gör, så testa den först på ett mindre projekt och se hur det går.

2. Extension Marketplace

Airtables Extension Marketplace erbjuder över 1 000 mallar, skript och appar som du kan välja mellan.

Återigen, en del av innehållet på Marketplace är lite tekniskt, så var försiktig med vad du använder här. Projektledningsverktyget har dock gott om skript för att länka poster, schemalägga skift, skapa diagram och mycket mer. 📈

Även om du inte vill använda ett anpassat skript erbjuder Airtable färdiga tillägg för:

Skapa en organisationsschema

Visualisera alla dina tabeller, fält och relationer

Skapa stapel-, linje-, cirkel- eller punktdiagram

Designa pivottabeller

Ett exempel på grafer i Airtable

Det finns också tillägg för populära verktyg som Pexels, Miro och Typeform om du vill integrera dem i ditt Airtable-konto.

3. Tillgångsbibliotek

Behöver du hjälp med digital tillgångshantering (DAM)? Med Airtables tillgångsbibliotek kan du ladda upp tillgångar som kalkylblad, innehåll, kod och dokument. Därifrån kan du katalogisera dessa tillgångar i Airtable och länka dem till projekt, diagram och projekt.

Via Airtable

Denna funktion är i huvudsak en DIY-kunskapsbas som innehåller alla dina dokument och procedurer. Om du ofta växlar mellan en separat plattform för digital tillgångshantering och ditt projektledningsverktyg, samlar Airtables tillgångsbibliotek båda funktionerna på samma plattform.

Priser för Airtable

Gratis plan

Teamplan: 20 $/månad per plats, faktureras årligen

Affärsplan: 45 USD/månad per plats, faktureras årligen

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Behöver du mer information? Läs vår detaljerade recension av Airtable Project Management 2023 (funktioner, fördelar, nackdelar, priser)

Airtable vs. Monday.com: Jämförelse av funktioner

I dragkampen mellan Airtable och Monday.com, vilken plattform är bäst?

Det finns ingen definitiv vinnare eftersom dessa projektledningsverktyg tillgodoser olika behov. Vi går igenom de största skillnaderna mellan dem för att hjälpa dig att avgöra om du ska registrera dig för något av dem.

Uppgifter kontra tabeller

Monday passar för nästan alla typer av företag eller avdelningar. Dess funktioner är så allmänna att du kan använda det för HR, marknadsföring, försäljning och mycket mer. Airtable, å andra sidan, riktar sig mer till utvecklare.

Kan du använda det om du inte är utvecklare? Självklart. Men vissa av Airtables funktioner är så tekniska att du kan hamna i allvarliga problem om du inte vet vad du gör. 🤷

Airtable visar dina arbetsflöden i datacentrerade tabeller. Du kan använda det för att spåra projekt, men av de två projektledningsplattformarna är Airtable mer inriktat på data. Monday är däremot mer inriktat på arbetsflöden och innehåller fler projektledningsverktyg för teamsamarbete.

Vinnare: Det beror helt på dina specifika behov

Mobilupplevelse

Både Monday och Airtable har responsiva, lättanvända mobilappar för Android och iOS.

Airtable är dock lite klumpigare på mobilen eftersom det innehåller så mycket data. (Det är ju i princip en gigantisk databas, eller hur?) Airtable saknar också många funktioner i mobilversionen, så du måste vänta tills du är vid en stationär dator för att kunna använda projektledningsprogrammet till fullo.

Enligt vår mening är Mondays app mer intuitiv och användbar för team som är på språng.

Vinnare: Monday

Användarvänlighet

Om du vill ha en projektledningsprogramvara som du kan logga in på och använda utan en stor inlärningskurva, välj Monday. Dess användarvänliga arbetsflödesinställningar liknar andra projektledningsplattformar som Asana eller Trello – om du har använt dem tidigare.

Airtable har mer avancerade funktioner som gör det svårare att använda. Men avancerade funktioner kan vara bra om ditt team behöver alla extrafunktioner. 🔔

Ökad komplexitet är inte alltid något negativt, men du måste ta hänsyn till utbildningstiden om du registrerar dig för Airtable.

Vinnare: Monday

Prissättning

I jämförelsen mellan Monday.com och Airtable måste vi definitivt ta hänsyn till prisskillnaden. Monday Premium kostar bara 8 dollar per användare och år, faktureras årligen. Airtable kostar 20 dollar per användare och år, faktureras årligen. 💰

Airtable kostar mer än dubbelt så mycket som Monday, och prisskillnaden blir snabbt stor om du vill köpa många licenser. Premiumpriset ger dig tillgång till Airtable AI, men även då är det en hög kostnad.

Om du är prismedveten är Monday det mer prisvärda alternativet.

Vinnare: Monday

AI kontra automatisering

Den goda nyheten är att både Monday och Airtable har funktioner som underlättar ditt arbete. Monday använder triggerbaserad automatisering medan Airtable använder generativ AI.

Det är inget fel med automatiseringar, men de kräver fortfarande mycket manuell inmatning från ditt team för att fungera korrekt. Automatiseringar "lär sig" inte med tiden som AI – de fortsätter att göra samma sak tills du säger åt dem att göra något annat. 💡

Airtable AI är för närvarande endast tillgängligt i betaversion, men det använder verklig AI för att utföra mer komplexa uppgifter åt dig. Om du vill skapa anpassade AI-verktyg utan att lära dig allt om maskininlärningsmodeller är Airtable det bästa valet.

Vinnare: Airtable

Innehållshantering

En stor skillnad mellan Airtable och Monday.com är Airtables system för hantering av digitala tillgångar. Visst kan du lagra dokument och filer på Monday, men det fungerar inte som ett riktigt DAM-system.

Airtables funktion Asset Library gör det enkelt att söka, organisera och hantera alla dina tillgångar. Detta färdiga ramverk gör Airtable till ett självklart val för alla företag som behöver hjälp med att hantera stora mängder digitala tillgångar.

Vinnare: Airtable

Monday vs Airtable på Reddit

Som du kan se är Monday bättre på vissa saker, medan Airtable vinner i andra kategorier. För att klargöra vilken plattform som är bäst gick vi till Reddit för att se vad vanliga människor tycker om Airtable vs Monday.

I gruppen r/ProjectManagers sa en användare:

”Airtable är mer en databas än ett verktyg för projektledning. Jag upplever att Airtable har begränsningar och är omständligt för enkla uppgifter.”

I tråden r/Airtable kommenterade en annan användare:

”Monday.com fungerar bättre för personer som inte vill göra så många anpassningar och gillar de färdiga funktionerna på standardnivå. Om du vill göra mer avancerade anpassningar eller behöver ytterligare alternativ är Airtable det rätta valet.”

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Monday och Airtable

Visst, Monday och Airtable har sina styrkor, men har du provat att hantera din arbetsbelastning i ClickUp?

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är mest känt som en projektledningsapp, men det är bara toppen av isberget. Vi kombinerar allt du behöver för att göra ditt arbete (ja, allt) i en plattform så att du spenderar mindre tid på att växla mellan flikar och mer tid på ditt faktiska arbete. 🙌

Vi vill inte skryta, men projektledning är ClickUps specialitet. Våra projektledningsfunktioner sköter det tunga arbetet så att du får tid att leda ditt team, driva projekt framåt, hantera budgetar och mycket mer.

Uppgifter

Låt oss göra projektledning lite enklare, eller hur? ClickUp Tasks gör det enkelt att planera, organisera och samarbeta kring alla dina projekt på ett och samma ställe.

ClickUp-uppgifter är också 100 % anpassningsbara. Lägg till automatiseringar, anpassade data och mycket mer med över 35 färdiga ClickApps.

Tabellvy

Behöver du visualisera dina projekt? Vi har lösningen. ClickUp ger dig flera olika projektledningsvyer så att du kan se alla relevanta delar utan att känna dig överväldigad. 🧘

Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View för enkel organisering.

Växla till uppgiftsvy för att visa dina uppgifter i kalkylbladsformat. Hantera lager, kunddata, budgetar och mycket mer i denna strömlinjeformade plattform. (Excel, vad?) Skapa databaser utan kod och koppla dem till uppgifter, dokument, beroenden och mycket mer.

ClickUp AI

Här är en liten hemlighet: ClickUp AI är det enda AI-verktyget på marknaden som är specifikt för olika yrkesroller. Berätta bara för den vänliga chatboten att du är projektledare, så tar robotarna över därifrån. 🤖

Använd ClickUp AI för att skapa en projektbeskrivning

Använd ClickUp AI för att:

Sammanfatta mötesanteckningar

Skapa åtgärdspunkter från dokument eller uppgifter

Redigera projektrapporter

Formatera innehåll

Det bästa av allt är att det inte krävs någon kodning eller modellering. Det är bara att fylla i några uppgifter så får du den hjälp du behöver på nolltid.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus : 19 $/månad per användare

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Att välja mellan Airtable och Monday.com är inte så enkelt som att välja den billigaste plattformen. De har olika funktioner och syften, så välj det alternativ som bäst passar dina behov.

Med det sagt vet vi att Monday och Airtable inte är perfekta. Om du behöver en plattform som kan göra allt och lite till, välj ClickUp. Vår anpassningsbara plattform och vårt rollbaserade AI-verktyg gör projektledning till en barnlek. 🥧

Låt oss samla allt ditt arbete på ett ställe. Registrera dig för ClickUp nu – det är gratis för alltid.