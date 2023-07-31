ClickUp vs Monday – vilket projektledningsverktyg är bäst för team 2025?

Valets paradox är både en välsignelse och en förbannelse. Den påminner oss om att aldrig nöja oss med något mindre än det bästa, men den är också anledningen till att vi inte verkar kunna bara välja en film. 🎥

Lyckligtvis finns det ett enkelt sätt att undvika beslutsutmattning – välj dina strider. Att välja rätt nyans av äggskal till köket kommer förmodligen inte att avgöra om din dag blir bra eller dålig. Men att investera i rätt projektledningsprogram? Det kräver noggrant övervägande.

Det finns många programvaror i denna kategori, men valet står ofta mellan två alternativ – monday.com och ClickUp. Dessa verktyg kan verka liknande på papperet, men skillnaderna är enorma när man använder dem.

Denna omfattande guide är till för att belysa dessa skillnader med en detaljerad jämförelse av mondays och ClickUps grundläggande funktioner. Så du kan vara säker på att du har gjort rätt val för teamet. 🤓

Vad är ClickUp?

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

ClickUp är ett helt anpassningsbart produktivitetsverktyg som är utformat för att effektivisera alla processer, maximera dina resurser och förbättra teamsamarbetet. Det är den enda programvaran som är tillräckligt kraftfull för att konsolidera ditt arbete i olika appar till en dynamisk plattform med nya uppdateringar varje vecka för att förbättra din upplevelse.

Tack vare sin användarvänlighet och flexibilitet kan ClickUp skalas efter ditt företag, vilket gör det till en idealisk lösning för alla användningsområden. Förutom sin distinkta allt-i-ett-strategi för arbetshantering, sticker ClickUp ut från sina konkurrenter med en rad avancerade funktioner som är inbyggda direkt i plattformen, såsom:

ClickUps organisationshierarki

Över 15 anpassningsbara arbetsvyer

Samarbetsdokument i ClickUp

ClickUp Whiteboards

Och den senaste lanseringen som har gjort stor succé, ClickUp AI. ⚡️

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Utöver sina kärnfunktioner erbjuder ClickUp ett omfattande (och växande) mallbibliotek för att kickstarta alla processer i ditt arbetsutrymme, mer än 1 000 integrationer med andra arbetsverktyg och prisplaner som passar alla budgetar.

Men mer om ClickUp om en liten stund. 🔥⏰

Vad är Monday?

Från marknadsföring till HR erbjuder monday en rad mångsidiga teamhanteringsfunktioner som hjälper team att samarbeta och skapa smidiga, transparenta processer. Med dashboards, flera vyer, automatiseringar och mallar som stöder över 200 arbetsflöden är monday en stark konkurrent inom projektledning.

Allt detta kan verka ganska standard jämfört med vad ClickUp erbjuder – med undantag för en slående skillnad: monday följer inte ClickUps allt-i-ett-metodik.

För att bättre kunna betjäna team som tillhör företag, ideella organisationer och småföretag delar monday upp sin funktionalitet mellan ett antal noggrant anpassade produkter:

monday arbetshantering : För marknadsförings- och PMO-team som : För marknadsförings- och PMO-team som utför uppgifter , projekt och processer för att nå gemensamma mål.

monday sales CRM : Fånga upp leads, hantera din pipeline, välkomna kunder och mycket mer.

monday dev : Förverkliga dina : Förverkliga dina projektstrategier med funktioner för att planera releaser, hantera projekt och spåra buggar.

WorkForms : Skapa enkäter för att samla in och dela förfrågningar, feedback och data.

Canvas: Canvas är för närvarande i betaversion och är mondays version av digital whiteboard-programvara.

Samarbeta med teamet med hjälp av Canvas, mondays digitala whiteboard-programvara.

Å ena sidan kan teamen fördjupa sig i sina roller med hjälp av de specifika funktioner som passar dem bäst. Å andra sidan riskerar du att skapa silos och hindra meningsfullt samarbete. Genom att virtuellt separera medlemmarna från sina kollegor blir tvärfunktionella projekt, skalning och övergripande tillgänglighet allt svårare.

Med det sagt är monday en tungviktare i denna kategori av en anledning. Det fortsätter att hjälpa team över hela världen att få ordning på sitt arbete och kanske passar det även dig. I slutet av denna artikel kommer du att veta säkert.

Den ultimata jämförelsen mellan ClickUp och Monday.com

Trots likheter i funktioner och funktionalitet tar ClickUp och monday fundamentalt olika vägar för att hjälpa team att nå sina mål.

Tänk på detta tillsammans med din arbetsstil, teknikstack, teamstorlek, budget och användningsfall när du bläddrar igenom vår jämförande funktionsöversikt. Väg måndagens och ClickUps för- och nackdelar mot din organisations behov för att upptäcka vilket verktyg som passar dig bäst.

Projekt- och uppgiftshantering

Modern projektledning är ett relativt nytt koncept. Många av de ledande projektledningsverktygen är anpassade efter de grundläggande funktioner som chefer behöver för att kunna utföra sitt arbete effektivt. Det är därför inte förvånande att det finns vissa överlappningar mellan ClickUps och mondays funktionslistor.

Båda verktygen erbjuder en rad utvalda funktioner som gör planering, genomförande och övervakning av projekt betydligt enklare:

Flera vyer som Kanban, Gantt, Lista, Tidslinje och Kalender för att organisera och utvärdera ditt arbete på olika sätt.

Uppgiftsrelationer och beroenden för att kommunicera ordningen på händelserna i ditt arbetsflöde

Anpassade uppgiftsstatusar för mer exakta uppdateringar om alla åtgärdspunkter

Flera ansvariga för större uppgifter och möjligheten att dela upp komplexa åtgärder i mindre deluppgifter.

Milstolpar för att hålla tidsplanen och spåra viktiga händelser i ditt projekt

Visa relationer mellan uppgifter och milstolpsuppgifter med hjälp av Gantt-vyn i ClickUp.

Din personliga lista över nödvändiga funktioner kommer att bli mer precis när du väljer din föredragna projektledningsmetodik. På samma sätt har både monday och ClickUp sina egna nischade specialiteter. Här är vad varje verktyg utmärker sig inom:

Viktiga funktioner i ClickUp

Funktion 1: Organisationshierarki

ClickUps projekthierarki är grunden som stöder varje projekt i ClickUp, ända ner till den sista punkten på checklistan.

ClickUps unika hierarki ger dig flexibiliteten att organisera team av alla storlekar.

Det är den enda projektledningslösningen som har förmågan att både se helheten och de viktigaste detaljerna. Så du kan se allt arbete på din plattform från ett verkligt fågelperspektiv eller zooma in på specifika åtgärder.

Funktion 2: Deluppgifter i flera listor

Deluppgifter i flera listor är ClickUps nästa bästa funktion. Denna funktion är perfekt för agila team som hanterar massor av rörliga delar i ett komplext projekt och gör det möjligt att lägga till deluppgifter och kapslade deluppgifter till ytterligare listor utan att det påverkar de större uppgifterna som de tillhör.

ClickUps funktion Tasks in Multiple Lists (TIML) gör det möjligt för utvecklare att koppla samman uppgifter med andra team inom organisationen.

Funktion 3: ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är unikt inbyggda i plattformen och är avgörande för att hjälpa chefer att:

Fånga upp de bästa idéerna med ditt team under brainstorming-sessioner.

Skapa och samarbeta på alla typer av arbetsflödesdiagram

Presentera visuellt tilltalande projektplaner för intressenter med inbäddade processdokument, webbkort, uppgifter och media.

Och viktigast av allt: ClickUp Whiteboards är den enda digitala whiteboard-programvaran som omvandlar alla idéer direkt till genomförbara uppgifter.

Bädda in ClickUp Docs direkt i Whiteboards för att få tillgång till viktiga projektdokument, forskning och sammanhang utan att någonsin lämna din tavla.

Denna banbrytande funktion håller din whiteboard relevant, uppdaterad och värdefull under hela projektprocessen. Och med mer än 90 gratis whiteboardmallar kan du fånga upp och agera på dina idéer direkt när inspirationen slår till.

Varför älskar vi whiteboards? För att de är tillgängliga för ClickUp-användare oavsett prisalternativ – även i gratispaketet. 💸

Viktiga funktioner i monday

Funktion 1: Uppgiftsprioriteringar

Uppgiftsprioriteringar i monday hjälper dig att hålla dig på rätt spår och utforma den mest effektiva strategin för din dag. Du kan dra och släppa uppgifter på din att göra-lista för att fokusera på de viktigaste uppgifterna först, sedan tilldela ägare och justera deadlines efter behov för att allt ska fungera smidigt.

Uppdatera uppgiftsstatus och prioritera dina uppgifter med hjälp av uppgiftshanteringsfunktionerna i monday.

Funktion 2: Tidsspårning

Att övervaka den tid du har ägnat åt specifika uppgifter med hjälp av den inbyggda tidsspårningen i monday är ett annat sätt att göra en korrekt prognos för din vecka. Du kan lägga till en tidsspårningskolumn till objekt på valfri tavla (dvs. enskilda projekt, uppgiftsgrupper, pipeline osv.) för att få bättre överblick över var större delen av din dag egentligen går åt. Denna funktion hjälper också chefer att identifiera flaskhalsar i teamets arbetsflöde eller se till att medlemmarna får korrekt ersättning för alla fakturerbara timmar.

Lägg till en kolumn för tidrapportering på din tavla i monday för att se var din dagliga arbetsinsats verkligen går åt.

Funktion 3: Gantt-baslinje

Gantt-baslinjefunktionen är vår nästa favoritresurs för projektledning i monday. Detta verktyg lägger en ögonblicksbild av ditt aktuella projekt över den ursprungliga planen för att visa vilka poster som ligger i fas, är försenade eller ännu inte påbörjade. Denna funktion lägger sedan till två kolumner på projektets tavla:

En sekundär tidslinjekolumn som visar varje objekts status vid tidpunkten för ögonblicksbilden.

En formelkolumn för att beräkna hur långt efter planen objektet ligger.

Jämför ditt aktuella projekttempo med din planerade tidsplan med hjälp av Gantt-baslinjefunktionen i monday.

Vilket verktyg erbjuder bättre anpassningsmöjligheter för projektledning?

Beroende på vad du söker i din projektledningsprogramvara – det är oavgjort! 👔

På sätt och vis.

Om du hanterar rutinmässiga projekt och uppgifter på en grundläggande nivå kan du inte gå fel med något av verktygen. Men om du...

Att leda ett agilt team

Hantera komplexa projekt

Skapa mycket visuella arbetsflöden

... Då är ClickUp din vinnare. 🏆

Registrera tiden medan du arbetar eller ange den manuellt med tidsspårning i ClickUp.

Den största skillnaden här är att medan monday har massor av projektledningsfunktioner för att övervaka rutinmässiga arbetsflöden, matchar ClickUp dem alla – och lite till.

Tidsspårning, uppgiftsprioriteringar och Gantt-diagram är några av mondays starkaste projektledningsfunktioner, men de är ganska standard jämfört med ClickUps kompletta funktionslista. Så pass mycket att dessa funktioner är tillgängliga för ClickUp-användare utan kostnad, utöver flera funktioner som monday helt enkelt inte har. ClickUps hierarki, deluppgifter i flera listor och whiteboards är perfekta exempel på detta – och ändå har vi bara skrapat på ytan av allt som ClickUp har att erbjuda.

Även om projektledning är ClickUps huvudsakliga verksamhet finns det massor av andra sätt att använda dessa kraftfulla verktyg. Låt oss ta en titt på några av de andra sätt som monday och ClickUp hjälper team att hantera sitt arbete.

Arbetsflödesautomatisering och AI

Att automatisera ditt rutinarbete är inget nytt, men generativ AI är definitivt det.

Om du redan gillar att använda automatiserade arbetsflöden för att påskynda dina processer, kommer införandet av AI att kännas som ett naturligt nästa steg. Automatiserade arbetsflöden och AI går hand i hand, och att införa båda i din vardag kommer att ta din produktivitet till nästa nivå.

Viktiga funktioner i ClickUp

Funktion 1: ClickUp AI

Låt oss börja med den senaste och bästa av ClickUps releaser i denna kategori – ClickUp AI. 🤖

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

ClickUp AI är den enda rollbaserade AI-lösningen som hjälper dig att nå målsatta resultat snabbare med forskningsbaserade uppmaningar för just din avdelning och teamfunktion. Från försäljning till marknadsföring, teknik och mer har ClickUp ett skräddarsytt AI-verktyg för varje användningsfall med förmågan att:

Utvärdera ditt skrivande

Sammanfatta uppgifter, text och kommentartrådar

Översätt och skapa innehåll på flera språk

Och ännu mer på gång, inklusive skapande av uppgifter och deluppgifter, standup-sammanfattningar och åtkomst på språng.

Skapa nästan perfekta tolkningar av ditt innehåll på över 10 språk med hjälp av översättningsfunktionen i ClickUp AI.

AI är djupt integrerat i ClickUps plattform för att öka din produktivitet var som helst i ditt arbetsutrymme – inte bara i ClickUp Docs. Det innebär att ClickUp AI kan möta dig där du befinner dig, inklusive din inkorg eller en uppgift för att leverera de viktigaste punkterna.

Funktion 2: Automatiseringar

ClickUp Automations är utformat för att ta hand om dina konsekventa processer så att du kan fokusera på det arbete som är viktigast, och är din nästa bästa vän i ClickUp.

Automatiseringar utlöser automatiskt resultat när en åtgärd utförs i ClickUp.

Välj mellan färdiga automatiseringsexempel eller skapa dina egna från grunden för att automatisera din dag på över 100 olika sätt. Anpassa alla typer av resultat i ditt arbetsområde när du vidtar åtgärder för att tilldela eller ställa in återkommande uppgifter, uppdatera en status, justera prioriteringar, nå dina förfallodatum och mycket mer. Möjligheterna är oändliga!

Detta är en viktig funktion för chefer som övervakar flera team, projekt eller komplexa arbetsflöden. Genom att eliminera meningslösa åtgärder mellan projektfaserna sparar varje medlem i teamet värdefull tid.

Du kan till och med automatisera de delar av ditt arbete som involverar externa appar för att konsolidera fler av dina dagliga processer till en enda delad arbetsyta inom ClickUp. Och med automatiseringsvillkor kan du vara detaljerad med dina triggerspecifikationer så att varje åtgärd utlöses exakt som planerat.

Funktion 3: Slash-kommandon

ClickUp AI och arbetsflödesautomatiseringar är inte de enda resurserna som hjälper chefer att nå sina slutmål snabbare. Slash-kommandon är en annan användbar (och överraskande kraftfull) funktion för att skapa skräddarsydda genvägar inom ditt arbetsområde.

Oavsett om du söker efter en gammal uppgift från första kvartalet, vill använda redigeringsverktyg för rik text i ClickUp Doc eller lägga till former på dina whiteboards, så räcker det med ett tangenttryck för att få det gjort.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Viktiga funktioner i monday

Funktion 1: mondays AI-assistent

Precis som ClickUp har monday nyligen meddelat att man kommer att lägga till AI till sin plattform.

Mondays AI-assistent, som för närvarande är i betaversion, kan skriva e-postmeddelanden i Mondays CRM-programvara för försäljning, sammanfatta dokument, skapa formler och generera uppgifter. En av Mondays viktigaste fördelar är dess appmarknad där externa utvecklare kan bygga och dela ytterligare AI-appar som komplement till programvaran.

Skapa uppgifter, innehåll och mycket mer med hjälp av mondays AI-assistent.

Som en vänlig påminnelse: även om många appar på mondays marknadsplats erbjuder gratis provperioder för nya användare, kräver mer avancerade appar vanligtvis en extra betalning. Och om mondays AI-verktyg är en viktig avgörande faktor för dig, se till att du investerar i rätt monday-produkt för att få den AI-funktionalitet du letar efter.

Funktion 2: Automatiseringar

I monday hittar du också kodfria automatiseringar som hanterar det tunga arbetet i dina dagliga processer. Anpassa triggar, villkor och åtgärder från kolumnerna på din tavla med hjälp av mondays automatiseringsverktyg för att påskynda manuella uppgifter, inklusive:

Skicka påminnelsemejl till specifika teammedlemmar vid viktiga datum

Uppdatera ägare när uppgifter är slutförda

Automatisk ändring av status när uppgifter når sitt förfallodatum

Bara för att ge dig några idéer. 🧠

Skapa anpassade automatiseringar i monday för att eliminera ditt rutinarbete

När processerna förändras kan även dina automatiseringar göra det. Redigera, ta bort, replikera eller inaktivera dina automatiseringar när som helst för att hålla dina arbetsflöden uppdaterade.

Vilket verktyg är bäst för att automatisera arbetsflöden?

Även om monday erbjuder jämförbara AI- och automatiseringsfunktioner, är det ClickUp som vinner på denna punkt. 🎂

ClickUp förbättrar kontinuerligt sin plattform genom veckovisa uppdateringar och funktionsreleaser för att hålla din arbetsupplevelse fräsch och mer produktiv. Många av dessa förbättringar görs på begäran av ClickUps egna användare och handlar ofta om automatiseringar. Som ett resultat är automatiseringarna i ClickUp helt anpassningsbara, pålitliga och otroligt enkla att använda.

Men trots sina robusta automatiseringsfunktioner var det ClickUp AI som verkligen avgjorde i denna kategori.

Med funktionen för omformulering kan du skriva om stora mängder innehåll så att det passar din specifika ton.

ClickUps rollbaserade AI-verktyg optimeras ständigt för att hjälpa team i olika organisationer att generera skräddarsydda resultat direkt från start. Med en noggrant utvald lista med frågor relaterade till din specifika avdelning och ditt användningsfall kan vem som helst använda ClickUp AI för att skapa värdefullt och förfinat innehåll på några sekunder. Dessutom är ClickUp AI inbyggt direkt i plattformen för att möta medlemmarna precis där de befinner sig i sitt arbete – inga tillägg krävs.

Samarbete och kommunikation

Samarbete är en av de mest envisa utmaningarna som projektledare möter dagligen. De bästa projektledningsverktygen försöker bekämpa denna utmaning med en kombination av funktioner som uppmuntrar teamwork, konstruktiva samtal och meningsfull kommunikation mellan projektledare och deras nyckelpersoner.

Idealiskt sett uppfyller din projektledningsprogramvara alla krav när det gäller realtids- och asynkron kommunikation. På så sätt slipper du investera i appar med ett enda syfte och kan kommunicera med dina intressenter från samma verktyg där du presenterar nya idéer, projektuppdateringar och insikter.

Låt oss se hur ClickUp och monday integrerar samarbete i sina plattformar. 👀

Viktiga funktioner i ClickUp

Funktion 1: Chattvy

Om du jonglerar med en handfull appar för att spåra specifika konversationer eller om ljudet från din snabbmeddelandetjänst officiellt har invaderat dina mardrömmar, då behöver du ClickUp Chat-vyn i ditt liv.

Chat-vyn lagrar alla dina kommentarer i ClickUp så att du snabbt kan hitta alla konversationer.

Chattsidan i ClickUp är den ultimata lösningen för snabbmeddelanden. Använd @mentions för att kalla medlemmar direkt till diskussionen och bädda även in webbsidor, kalkylblad och videor för mer kontext i varje meddelande. Detta är dock inte ett vanligt DM-verktyg. Chattvyn samlar också alla dina teamkonversationer på en central plats organiserad efter projekt eller kategori så att du aldrig känner dig utanför.

För uppdateringar av uppgifter, brainstorming-sessioner, redigering och feedback hjälper trådade och tilldelade kommentarer dig att kommunicera med medlemmarna direkt vid källan.

Du kan kommentera praktiskt taget allt i ClickUp, oavsett om du arbetar i Docs, Whiteboards, uppgifter eller deluppgifter. Du kan lägga till kommentarer genom att helt enkelt markera en textrad eller skriva direkt i en kommentarruta och sedan tagga enskilda medlemmar för att omvandla ditt meddelande till en åtgärd.

Tilldelade kommentarer säkerställer att åtgärdspunkter inte går förlorade, oavsett var de skapas.

För byråer som skapar kampanjer eller designprojekt är det viktigt att koppla ihop tilldelade kommentarer med ClickUps samarbetsdetektering i Docs och Whiteboards för att effektivisera alla processer för kundfeedback. Dessa funktioner ger dig möjlighet att anpassa dina delningsinställningar, se vem som tittar på ditt arbete vid en given tidpunkt och redigera tillsammans med teamet utan överlappningar.

Funktion 3: Skärminspelning med Clip

Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot en av våra favoritfunktioner i ClickUp som du kanske inte har provat ännu, ClickUp Clip. 🎞️

Dela ditt videomeddelande med en direktlänk i webbläsaren som inte kräver någon nedladdning och kan visas direkt efter inspelningen.

Clip är ett av de snabbaste och tydligaste sätten att kommunicera din poäng i ClickUp. Ställ frågor, ge produktdemonstrationer eller led utbildningssessioner genom att spela in din skärm och berätta samtidigt med hjälp av enhetens mikrofon.

När du har spelat in ditt meddelande skapar ClickUp automatiskt en delbar länk som du kan spela upp direkt i din webbläsare eller spara för senare. Ingen nedladdning behövs.

Men det är inte allt Clip kan göra. ClickUp tar denna funktion ett steg längre med möjligheten att skapa en uppgift från din inspelning, skriva en beskrivning och till och med tilldela teammedlemmar för ökad tydlighet i komplexa situationer.

Viktiga funktioner i monday

Visa dina kommentarer genom att klicka på markerad text eller från sidofältet i monday workdocs.

I mondays dokumentredigeringsverktyg, workdocs, kan du använda kommentarer för att lämna allmänna anteckningar och information i uppdateringsavsnittet eller lägga till specifik feedback genom att markera text. Du kan även använda kommentarer för att kommentera bilder eller filer i dina dokument. Precis som i ClickUp kan du tagga andra medlemmar i kommentarer, bifoga filer, lägga till media och använda emojis för att förmedla din poäng.

Kommentarer i arbetsdokument är mondays primära samarbetsfunktion, men du har också möjlighet att kommunicera med teamet via dina uppgifter. Öppna bara valfri uppgift, navigera till fliken Kommentarer, markera textrutan och voilà.

Markera text för att lägga till och tilldela kommentarer i monday workdocs

Funktion 2: Gäster

Gäster i monday gör det enklare för projektledare att presentera uppdateringar för intressenter, kommunicera med kunder och dela insikter. Medan teammedlemmar har full tillgång till alla funktioner i din monday-plan, bjuds gäster in till en specifik tavla via e-post och får en mer strömlinjeformad visningsupplevelse. Med andra ord kan de bara se det du vill att de ska se. 🔎

Detta är en tillgång för både projektteamet och dina kunder. Det gör det möjligt för teamen att skydda känslig information från externa aktörer samtidigt som kunderna får frihet att ha inflytande över projektet.

Även om de inte kan skapa egna tavlor eller lägga till andra medlemmar, kan gäster i monday göra i stort sett allt annat, inklusive att lägga till nya objekt, kolumner och kommentarer.

Vilket verktyg främjar bättre teamsamarbete?

Låt oss kolla statistiken. 🧮

Funktioner som uppgiftsstatus och prioriteringar är utmärkta för att visuellt kommunicera projektets framsteg i både monday och ClickUp. Men för att främja meningsfullt teamarbete med hjälp av varje verktyg är de ovan nämnda funktionerna utan tvekan de mest effektiva.

Samarbeta kring idéer från praktiskt taget var som helst i ClickUp för att skapa detaljerade färdplaner, kunskapsbaser och mycket mer.

Utan några alternativ i appen som kan ersätta vad Chat view och Clip hjälper dig att uppnå, kan monday inte konkurrera med ClickUps samarbetsfunktioner. Ytterligare integrationer och tillägg kan användas för att lösa detta problem, men du riskerar att betala mer ur egen ficka för något som ClickUp erbjuder gratis.

Precis som vi upptäckte i kategorin projektledning är detta ett annat område där ClickUp har alla samarbetsverktyg som monday har på sin funktionslista, men monday har inte samma funktionalitet i gengäld. Det ger ClickUp ytterligare en poäng i våra böcker. 📚

Rapportering och måluppföljning

Funktioner som anpassade uppgiftsstatusar, kommentarer och milstolpar ger viktig insikt i framstegen för en specifik åtgärd eller komplex uppgift – men dashboards är din biljett till att mäta projektets övergripande hälsa.

Så om en intressent någonsin frågar hur en specifik kampanj går, behöver du bara kolla din praktiska instrumentpanel.

Både ClickUp och monday utmärker sig i denna kategori. Varje verktyg erbjuder i viss utsträckning:

Inbäddning från andra appar för en mer tillgänglig och omfattande läsning av dina data

Aktivitetsövervakning för att se vilka uppgifter som är populära under varje medlems dag

Flexibel rapportering för en övergripande bild av ditt projekt ur flera perspektiv

Men låt oss se hur dessa två projektledningssystem tillämpar dessa funktioner. 👀

Viktiga funktioner i ClickUp

Funktion 1: Dashboards

Använd ClickUp för att öka dina kontinuerliga förbättringsinsatser med robusta övervaknings- och analysfunktioner.

Betrakta ClickUp Dashboards som ditt kontrollcenter för alla projekt. Dashboards är helt anpassningsbara och kan skapas med ett enkelt dra-och-släpp-klick. Välj mellan ett av ClickUps färdiga Dashboards för att omedelbart hämta de viktigaste mätvärdena för några av de vanligaste användningsfallen, eller skapa ditt eget.

Bläddra igenom över 50 dashboardkort för sprintar, resurshantering, beräkningar, diagram och mer, och stapla dem sedan som byggklossar för att konfigurera den perfekta resursen för ditt projekt. Du kan även bädda in live-snapshots från andra arbetsverktyg och interagera med dem direkt från din dashboard.

Denna högkvalitativa visualisering och insikt hjälper team att omedelbart upptäcka flaskhalsar, samla in mätvärden i realtid och fatta välgrundade beslut snabbare – varje projektledares och intressents dröm blir verklighet. 💜

Är du redo att lära dig mer om de många sätt som dashboards kan hålla dina projekt på rätt spår? Kolla in denna omfattande nybörjarguide med över 15 exempel på användningsfall.

Funktion 2: Mål och OKR

Välkommen till den målfunktion du inte visste att du behövde. ClickUp-mål är spårbara, flexibla och – vågar vi säga – SMART. 😉

Använd ClickUps målfunktion för att hålla dig på rätt spår mot dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg.

Detta verktyg har utformats för att hjälpa dig att koppla dina mål direkt till ditt arbete så att du kan nå framgång ännu snabbare. Med möjligheten att ställa in tydliga tidsplaner, olika sätt att sätta upp mål och automatisk uppföljning av framsteg är ClickUps målfunktion praktiskt taget oöverträffad av andra projektledningssystem i liknande kategorier.

Du kan mäta dina framsteg och framgångar när som helst med numeriska, monetära, sanna eller falska och uppgiftsbundna mål för att se hur nära du är framgång. Perfekt för team som arbetar med veckosprinter eller försäljningskvoter. Och genom att lägga till specifika åtgärdspunkter direkt till dina mål kommer alla ändringar du gör i den uppgiften omedelbart att uppdatera dina OKR.

Dessutom är målen i ClickUp extremt välorganiserade och mycket visuella. Ordna målen över flera avdelningar med lättanvända mappar eller kontrollera vem som har tillgång till dina mål för att hålla din personliga utveckling privat för icke-väsentliga medlemmar.

Viktiga funktioner i monday

Funktion 1: Dashboards

Lägg till widgets för att skapa dina dashboards i monday

Dashboards i monday ger databaserade insikter för att driva resultat med hjälp av plattformen. Dessa realtidsrapporter har förmågan att skapa framstegsrapporter, sammanfattningar och översikter på hög nivå av specifika projekt eller till och med hela din organisation.

Med hjälp av liknande byggstenar kan mondays kodfria instrumentpaneler kartlägga och visualisera mätvärden relaterade till intäkter, försäljning, tidslinjer, arbetsbelastning och mycket mer för att hjälpa teamen att prioritera sitt arbete på ett smartare sätt.

Funktion 2: Målspårning

monday har en lite annorlunda syn på mål. 💡

ClickUp har en särskild målfunktion, medan monday erbjuder en målwidget för din instrumentpanel eller en mall för måluppföljning – ett färdigt arbetsflöde för att visualisera, prioritera och bryta ner dina mål med hjälp av mondays andra funktioner.

Spåra dina mål med hjälp av målwidgeten i monday

I likhet med ClickUp Goals låter mondays målwidget dig sätta upp mål och skapa beräkningar, inklusive summor och genomsnitt. Eftersom din målwidget är kopplad till din instrumentpanel kan den hämta information i realtid från dina uppgiftsframsteg för att uppdateras automatiskt.

Nackdelen? Du är ganska begränsad till resultat baserade på siffror. Så om du övervakar donationer för den årliga insamlingen eller håller koll på projektbudgeten kommer du att ha stor nytta av den här widgeten! Men om du hanterar kvartalsvisa OKR, procentuella mål eller någon form av ja-eller-nej-åtgärder måste du använda en lösning.

Vilket verktyg är bäst på rapportering och måluppföljning?

Även om mondays dashboard-funktioner är lätta att anpassa, användarvänliga och integreras med en mängd andra verktyg, kan ClickUp göra samma sak. Skillnaderna mellan ClickUp och mondays dashboard-funktionalitet är ganska minimala, men utan en jämförbar målinriktad funktion i sig själv, hamnar monday på efterkälken i denna kategori.

Använd ClickUps målfunktion för att spåra framsteg med numeriska, monetära, sant/falskt- och uppgiftsmål.

Dashboards i ClickUp är den ultimata resursen för insikter på hög nivå, men hur är det med din personliga utveckling? ClickUp förstår vikten av att spåra både individuella och projektbaserade framgångar. Dessutom är målen kopplade till resten av ditt arbete, så de speglar alltid de senaste resultaten i realtid utan att du behöver uppdatera sidan.

Appkonsolidering och integrationer

Om du är osäker på om en projektledningsprogramvara har alla de funktioner du letar efter – kolla in dess integrationer. 😎

Tänk på integrationer som ett sätt för två appar att kommunicera med varandra. De utökar funktionaliteten hos alla verktyg och gör att du slipper öppna hundra olika flikar för att utföra dina processer. Du kan automatisera ett större antal uppgifter och få en mer helhetsbild av ditt arbete för att fatta smartare beslut på ett ögonblick.

Ju fler appar din programvara integreras med, desto mer värdefull blir den – mellan monday och ClickUp, vilken programvara har mest att erbjuda?

Viktiga funktioner i ClickUp

Vi tröttnar aldrig på att säga detta – ClickUp är det ultimata allt-i-ett-verktyget för att öka produktiviteten. 🙌🏼

ClickUp bygger på missionen att spara tid för världen genom att minska antalet flikar, appar och kontextbyten som krävs dagligen, och är verkligen en pionjär när det gäller appkonsolidering. Dess rika uppsättning funktioner och prisnivå talar för just denna idé. Oavsett budget, teamstorlek, användningsfall eller bransch har ClickUp skapat en lösning för praktiskt taget alla utmaningar med en ständigt växande, flexibel och intuitiv verktygssvit förpackad i en kraftfull plattform.

Anslut ClickUp till över 1 000 andra arbetsverktyg för att effektivisera alla processer.

Men det är inte allt! Integrationer spelar en stor roll i detta arbete. Därför integreras ClickUp med över 1 000 andra arbetsverktyg för att säkerställa att du maximerar din tid genom att optimera dina processer.

Det kommer att bli svårt att slå ClickUp på denna front, men låt oss se hur monday står sig när det gäller appkonsolidering och integrationer.

Viktiga funktioner i monday

Vid det här laget vet vi att monday inte tror på metodiken med allt på ett ställe. Även om dess många produkter överträffar många av sina konkurrenter i sina specifika klasser, kommer denna strategi att skapa lösningar för företag som kämpar med att minska sina ständigt växande teknikstackar.

Med det sagt, där monday till viss del kompenserar för denna nackdel är genom sina många integrationer. Du kan undvika att jonglera mellan appar genom att använda en av mondays över 200 integrationer med populära arbetsverktyg som Google Workspace, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom och mer. Så även om du kanske inte kan minska antalet verktyg du måste ha, kan du åtminstone hålla det mesta av ditt arbete inom en eller två webbläsarflikar per dag. 😇

Vilket verktyg erbjuder bättre teknisk konsolidering?

ClickUp revolutionerade idén om teknikkonsolidering med sin banbrytande allt-i-ett-strategi. En strategi som monday konsekvent vägrar att anamma, trots att kraven på modern projektledning fortsätter att utvecklas.

Det är inget fel med att ha en större teknikstack eller att behöva förlita sig på flera produkter, men det avviker från modernare arbetstrender och är definitivt inte det mest effektiva. Du kommer att förlora värdefull tid på att växla mellan olika verktyg, hantera flera fönster och hålla reda på dina många lösenord som är inspirerade av smeknamn. Eller ännu värre – du kommer att förlora en betydande del av din månadsbudget på att betala för verktyg som du helt enkelt inte behöver.

Genom att välja ClickUp ökar du effekten, intäkterna och avkastningen på din teknikstack samtidigt som du:

Behåll alla nödvändiga funktioner

Samordna arbetsflöden och minska administrationskostnaderna

Integreras med praktiskt taget alla andra verktyg

Uppgradering till mer användarvänliga miljöer

Förbättra organisationens samordning och prestanda

Så ja, ClickUp är vår klara vinnare i denna kategori. 🏆

Använder du redan Monday.com? Importera uppgifter från Monday.com till ClickUp!

Kundsupport

Vad är poängen med att ha så många dynamiska funktioner om du inte vet hur du använder dem på rätt sätt? Eller ännu bättre – vad gör du om du stöter på problem när du introducerar ditt team eller lär dig en ny funktion?

Det är där kundsupporten spelar en avgörande roll. 🔑

Viktiga funktioner i ClickUp

ClickUp strävar efter att erbjuda förstklassig kundsupport dygnet runt utan någon kostnad. Oavsett om du är en erfaren användare, introducerar teamet eller överväger olika alternativ för projektledning, finns ClickUp där för att hjälpa dig när det behövs.

Allt börjar i ClickUps hjälpcenter – din knutpunkt för allt som rör support, utbildning, instruktioner och mycket mer. Oförutsedda utmaningar kan uppstå var som helst och när som helst, och ClickUp förstår det. Lösningen? Att möta kunden där de befinner sig med möjligheten att navigera till hjälpcentret på några sekunder. Oavsett om det är inom deras arbetsyta, från din webbläsare eller någon ClickUp-webbsida.

Bli din egen Workspace-expert med hundratals kurser, utbildningar och webbseminarier för att bli ännu mer produktiv med ClickUp.

Därifrån kan du antingen skriva din fråga i sökfältet, kontakta supportteamet via chatt eller utforska ClickUps fyra andra alternativ för dokumentation:

ClickUp API : Få snabb tillgång till värdefull dokumentation för att skapa anpassade integrationer och förbättra din upplevelse med ClickUp-plattformen med hjälp av det offentliga applikationsprogrammeringsgränssnittet (API).

ClickUp University : Oavsett funktion, användningsfall eller kategori har ClickUp University en kurs för det! Hitta utvalda kurser som är utformade för att hjälpa dig att behärska alla aspekter av din arbetsyta, så att du kan öka produktiviteten och vässa dina färdigheter.

Webbseminarier : Webbseminarier är perfekta för team som är nya på ClickUp och erbjuder on-demand-lösningar för att utnyttja din arbetsplats fulla potential. Dessa kostnadsfria resurser kan du titta på (och titta på igen) när det passar dig, med visuella exempel på användningsfall för en mer inkluderande inlärningsupplevelse.

ClickUp-mallbibliotek : Sätt igång alla processer i ClickUp med helt anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för alla användningsområden. Dessa mallar fungerar som en säker utgångspunkt för att guida dina nästa steg, vilket sparar tid och ansträngning samtidigt som det säkerställer effektivitet.

Du är inte ensam om detta! Med ClickUps många kundsupportalternativ är din personliga framgångsassistent aldrig mer än ett klick bort.

Viktiga funktioner i monday

Precis som ClickUp har monday ett omfattande hjälpcenter som kan svara på praktiskt taget alla frågor. Men till skillnad från ClickUp är supportresurser som direktchatt endast tillgängliga för betalande kunder och måste nås via ditt konto.

Utöver det erbjuder mondays hjälpcenter nästan alla andra former av support. Oavsett om du letar efter detaljerad dokumentation, instruktionsvideor, lösningar för användningsfall eller till och med ett communityforum för att komma i kontakt med andra användare.

Hittar du fortfarande inte den tjänst du behöver? Skriv din fråga direkt i sökfältet i mondays hjälpcenter för att få en lista med relaterade resultat. Bli bara inte förvånad när dina sökresultat på något sätt leder till samma försäljningskontaktformulär. 💸

Vilket verktyg har bättre kundsupport?

På papperet verkar monday och ClickUp ha liknande kundsupportresurser:

Omfattande hjälpcenter

Lärandemöjligheter som live-workshops, onlinekurser och webbseminarier

Färdiga mallar för olika användningsområden

Livechatt med utsedda kundsupportspecialister

Den avgörande faktorn i detta fall är inkludering.

ClickUp erbjuder samma höga kvalitet och support till alla. Inte bara till sina betalande kunder. Detta hjälper inte bara användare av ClickUps Free Forever Plan att utnyttja samma produktivitet som alla andra team, utan hjälper också nya och potentiella kunder att fatta mer säkra beslut om huruvida ClickUp är rätt val för dem.

ClickUp vinner! 🥇

Prissättning

Budgeten är en av de viktigaste faktorerna när du väljer din nästa projektledningsprogramvara. Priset måste vara rätt. Annars är det förmodligen inte det bästa valet för dig.

Det är dock viktigt att ta hänsyn till mer än bara priset när du väljer ett prisplan. ClickUp och monday är båda starka projektledningsverktyg, men se till att du får de funktioner du behöver från den plan som passar din budget.

Prisalternativ för ClickUp

ClickUp erbjuder fem prisalternativ med en rad tillgängliga funktioner för alla team – oavsett användningsområde eller budget.

Gratis Forever-plan : Tillgång till ClickUps mallbibliotek, obegränsat antal uppgifter, massor av integrationer, tidsspårning, ClickUp Docs, whiteboards, Everything-vy, chatt i realtid och mycket mer.

Obegränsad plan (7 dollar per användare och månad): Formulärvy, mål, obegränsat antal instrumentpaneler, obegränsat antal anpassade fält och mycket mer.

Business Plan (12 dollar per användare och månad): (12 dollar per användare och månad): Arbetsbelastningshantering , tankekartor, anpassad export, avancerade automatiseringar och mycket mer.

Business Plus (19 USD per användare och månad): Deluppgifter i flera listor, villkorlig logik i formulär, anpassade behörigheter, utökade automatiseringar och API och mycket mer.

Enterprise Plan (kontakta ClickUps säljteam för anpassade priser): White labeling, MSA & HIPAA, standardiserade personliga vyer och mycket mer.

Dessutom erbjuder ClickUp en gratis provperiod för alla nya eller befintliga användare så att du kan testa ClickUp AI och se hur det kan göra ditt arbetsliv ännu mer produktivt. Och när du är redo att binda dig kan du lägga till ClickUp AI till valfri betald plan för bara 5 dollar per användare och månad. 🦾

Prisalternativ för monday

monday erbjuder ett antal prisalternativ för varje av sina produkter. För att göra det enkelt fokuserar vi på projektledningsaspekten.

Gratis (upp till två platser): Upp till tre tavlor, obegränsat antal dokument, över 200 mallar, mer än 20 kolumntyper och mycket mer.

Basic (8 dollar per plats och månad): obegränsat antal visare, obegränsat antal objekt (liknande uppgifter i ClickUp), 5 GB lagringsutrymme, en instrumentpanel och mer.

Standard (10 dollar per plats och månad): tidslinje-, Gantt- och kalendervyer, gäståtkomst, automatiseringar, integrationer, ytterligare dashboard-funktioner och mycket mer.

Pro (16 dollar per plats och månad): Tidsspårning, ytterligare automatiseringar och integrationer, diagramvy, beroenden och mycket mer.

Enterprise (kontakta oss för anpassad prissättning): Avancerad rapportering och analys, behörigheter på flera nivåer, säkerhet i företagsklass och mycket mer.

Om du vill få tillgång till mondays arbetshantering, CRM, dev, WorkForms eller Canvas, se till att du är på den specifika produktens sida och väljer rätt plan innan du bestämmer dig.

Vilket är det bästa verktyget – Monday eller ClickUp?

Resultaten är klara! I den ultimata duellen mellan monday och ClickUp, vem tar hem guldet?

Låt oss uppdatera.

ClickUp och Monday är tydliga ledare inom projektledning, men för team som prioriterar tillväxt, samarbete och produktivitet finns det bara ett val. Och det valet är ClickUp. 🥇

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att komma igång med ditt nästa samarbete.

Även om de båda verktygen har några likheter, skapar ClickUps allt-i-ett-koncept, tillgänglighet, funktionalitet och support heltäckande lösningar för team i alla branscher. Utan att tvinga dig att köpa ytterligare produkter, tillägg eller uppgraderingar för att få det att fungera.

Det betyder inte att monday inte är ett bra projektledningsverktyg för team, men dess strategi med separata produkter kan inte erbjuda samma nivå av personalisering eller användarvänlighet som ClickUp.

Och glöm inte ClickUp AI, det enda rollbaserade AI-verktyget som är så mycket mer än en skrivassistent. Med skräddarsydda uppmaningar för mer riktade resultat, omformulering, sammanfattning av uppgifter och översättningsfunktioner kan du få tillgång till kraften i ClickUp AI var som helst i ditt arbetsområde.

Ditt bästa arbete sker i ClickUp

Är du redo att återta din produktivitet och revolutionera ditt sätt att arbeta? Då är du redo för ClickUp. ✅

Med ClickUp har du tillgång till alla funktioner du behöver direkt från start, även med Free Forever-planen. Dessutom har alla användare tillgång till ClickUps mallbibliotek, integrationer, hjälpcenter och veckovisa funktionsuppdateringar för att ytterligare anpassa och finjustera din arbetsupplevelse.