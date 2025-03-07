30 kostnadsfria projektledningsmallar för alla typer av projekt

Oavsett om du spårar flera projekt eller behöver mer insikt i projektplaneringsprocessen är detaljerna avgörande. Det är därför projektledningsmallar sparar både chefer och team massor av tid när de sätter igång det senaste konceptet eller projektplanen.

Projektledningsmallar förhindrar att teamen måste börja om från början med varje nytt projekt, effektiviserar befintliga processer och hjälper medlemmarna att tänka mer proaktivt om hur de utför sina dagliga uppgifter.

Dessutom är de fyllda med funktioner som sköter det tunga arbetet åt dig.

Det finns hundratals mallar som kompletterar praktiskt taget alla projektledningsprogram – men inte alla gratis mallar passar alla projekt! I den här artikeln går vi igenom allt som projektledningsmallar kan göra för ditt team, de nödvändiga funktionerna och anpassningsbara mallar som förbättrar din projektledningsprocess i ClickUp!

Vad är en projektledningsmall?

Projektledningsmallarna är utformade för att hjälpa team att spara tid och arbeta mer effektivt med fördefinierade arbetsflöden, projektvyer och uppgifter som påskyndar de tidiga faserna av ditt projekt fram till slutförandet.

De gör det enkelt att mata in din information i skräddarsydda projektledningsstrukturer så att ditt team enkelt kan komma igång.

De bästa projektledningsmallarna är också anpassningsbara, passar perfekt in i dina nuvarande processer och din teknikstack och hjälper dig att skapa en standardiserad metod för alla framtida projekt.

Dessa mallar är också ganska komplexa, med färdiga ramverk för att skapa uppgifter, projektscheman och korrekt dokumentation.

Fördelar med att använda projektledningsmallar

Med projektledningsmallar får du en lång lista med fördelar som hjälper dig att fortsätta effektivisera och skala upp dina bästa metoder för projektledning, inklusive:

Ökad effektivitet genom bättre organisation och standardiserade arbetsflöden

Effektiv tidshantering för att hålla dig på rätt spår

Konsekvent dokumentation för att samordna teamen kring aktuella projekt och förstå tidigare arbete.

Förbättrat samarbete mellan medlemmar, chefer och intressenter

Större transparens kring projektmål, milstolpar, resurser etc. för alla teammedlemmar.

30 kostnadsfria projektledningsmallar för projektledare

Tänk på ditt teams behov och typiska projektkrav för att avgöra vilken projektledningsmall som passar dig bäst! Med de 30 anpassningsbara och kostnadsfria projektledningsmallarna som listas nedan hittar du garanterat den perfekta mallen för alla användningsområden.

Mallar för projektplanering

1. Projektledningsmall från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Projektledningsmall från ClickUp

Att misslyckas med planeringen är detsamma som att planera för misslyckande inom projektledning, men projektledningsmallen från ClickUp förenklar denna stora utmaning med ett särskilt och förkonfigurerat utrymme för att hantera ditt arbete i organiserade mappar uppdelade efter projektfas. Om du är helt ny inom projektledning kan den här mallen kännas lite överväldigande, men vi är här för att bryta ner denna omfattande resurs så att du kan:

Visualisera och spåra dina projektresurser

Tilldela, hantera och prioritera dina uppgifter med flera arbetsflödesvyer.

Synkronisera med intressenter och arbeta med teamet utan ansträngning.

Och mer! Denna kostnadsfria projektledningsmall är din allt-i-ett-lösning med en flexibel lista och Kanban-liknande tavelvy där du kan lägga in din uppgiftsinformation för omedelbar uppföljning av framstegen. Dessutom finns det sex anpassade uppgiftsstatusar för att visa om någon åtgärd är pågående, öppen eller klar.

Produktiviteten kommer verkligen till sin rätt med denna malls extra ClickApps! Få tillgång till sju viktiga funktioner genom att visa eller öppna uppgifter, inklusive:

Tidsspårning

Prioriteringar

Taggar

Anpassade fält

Varningar om beroenden

Flera ansvariga

E-postsynkronisering

Och mer – oavsett vilken prisplan du använder!

2. Mall för projektledningsplan på hög nivå från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Mall för projektledningsplan på hög nivå från ClickUp

Mallen för högnivåprojektledningsplan från ClickUp är utformad för att definiera och spåra ditt teams långsiktiga mål, KPI:er och slutprodukt från ett helhetsperspektiv.

Denna nybörjarvänliga projektledningsmall är lite enklare än den första projektledningsmallen, men har ändå stor effekt med sin listvy. Med tre anpassade statusar och fem förinställda anpassade fält för etapper, godkännanden och framsteg mot slutförande kan chefer visualisera en omfattande pulsmätning av projektstatusen, även med en enda blick.

De fem flexibla vyerna är där denna högkvalitativa projektledningsmall verkligen kommer till sin rätt – inklusive en färdig att använda vy med leveranslista, flera Kanban-tavlor, en detaljerad projekt tidslinje och, naturligtvis, en startguide för att påskynda din installationsprocess.

3. Mall för projektstadga från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Projektchartermall från ClickUp

En projektplan är ett kort formellt dokument som beskriver hela ditt projekt och skapas när du utarbetar din projektplan. Den spelar en viktig roll för att definiera projektets omfattning, resultat, nyckelaktörer, budget och det arbete som ska utföras.

Denna projektplanmall från ClickUp gör det enkelt med en detaljerad översikt som appliceras direkt på ett ClickUp-dokument. I de förformaterade avsnitten och tabellerna i projektplanmallen uppmanas du att fylla i all information du behöver för att få igång ditt projekt.

4. Mall för byggprojektledning från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Mall för byggprojektledning från ClickUp

Precis som alla mjukvaruteam har projektledare inom byggbranschen alltid fullt upp. Mallen för projektledning inom byggbranschen från ClickUp har utformats för alla byggplatschefer som behöver övervaka komplexa byggprojekt, uppdateringar, beroenden och scheman.

Men det är inte bara den personen som kan dra nytta av den här mallen! Denna mall på rymdnivå har en avancerad uppsättning funktioner som 30 uppgiftsstatusar, 14 anpassade fält, 11 ClickApps och fem projektvyer som hjälper kontraktsadministratörer, ritare och entreprenörer att effektivisera sina planerings- och schemaläggningsprocesser.

5. Mall för projektledningshandbok från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Mall för projektledningshandbok från ClickUp

Projektledningsmallen från ClickUp har en lite annorlunda approach till hantering av projektplaner! Med en färdig mapp för din arbetsyta kommer denna nybörjarvänliga planmall att bli din projektledares nya bästa vän för att standardisera förberedelseprocessen för alla typer av projekt.

Det handlar om att anpassa dina projektmål till företagets övergripande mål och traditionella verksamhet så att alla teammedlemmar känner sig redo och kvalificerade att ta itu med sina uppgifter. Detta gäller särskilt för tvärfunktionella teammedlemmar som måste hantera en rad dagliga processer.

Den enkla projektplaneringsmallen fungerar som en spelplan och skapar enhetliga förväntningar och ger välbehövlig förutsägbarhet i allas dagliga schema.

6. Projektplanmall från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Med ClickUps projektplaneringsmall kan du hantera kommunikation, framsteg och leveranser för att nå dina mål.

Mallen för projektplanering från ClickUp utnyttjar din arbetsyta till fullo genom att skapa uppgifter i valfri lista och sedan enkelt flytta dem till andra listor.

Projektplaneringsmallar hjälper team att uppnå sina mål inom given omfattning, tidsplan, budget och resurser. Det gör det möjligt för intressenter att enkelt följa projektstatus genom visuellt tilltalande och lättförståeliga projektplaner, så att de kan planera på bästa sätt kring förändringar samtidigt som de proaktivt hanterar risker.

ClickUps kostnadsfria mall för projektplanering hjälper projektledare att hålla sina projekt på rätt spår från start till mål. Använd denna mall för att säkerställa att alla i ditt team har tillgång till samma information, förväntningar, beslut och antaganden.

7. Mall för projektchecklista från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Projektchecklista från ClickUp

ClickUps mall för projektchecklista är utformad med projektledare i åtanke för att förenkla komplexa projektprocesser till lättillgängliga uppgifter. Denna mall är ett viktigt verktyg för att upprätthålla samordningen mellan teamaktiviteter, säkerställa att projekt levereras i tid och hålla sig inom den planerade budgeten.

Här är vad projektchecklista-mallen kan göra för ditt team:

Underlätta skapandet av ett projekt, tillsammans med uppgiftsfördelning till teammedlemmar.

Kodifiera uppgiftsdeadlines och ändra dem efter behov med hjälp av ClickUps dynamiska kalenderfunktion.

Håll koll på statusen för varje uppgift och utnyttja ClickUp Dashboards för en övergripande bild av projektets framsteg.

Uppmuntra brainstorming och garantera noggrannhet genom att täcka in varje detalj – oavsett om det handlar om att schemalägga e-postmeddelanden, tilldela uppgifter, skapa tidslinjer eller fastställa milstolpar.

Hantera dina projektprocesser utan ansträngning och nå nya höjder av effektivitet med ClickUps mall för projektchecklista.

8. Arbetsfördelningsmall från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Arbetsfördelningsmall från ClickUp

Denna arbetsfördelningswhiteboard från ClickUp är en gamechanger för produktteam som vill illustrera ett projekts omfattning grafiskt genom att dela upp det i hanterbara delmål. Att spåra projektets delmål för varje fas har aldrig varit enklare!

Vår whiteboard-funktion har integrerats i denna mall så att du kan ändra, lägga till eller ta bort visuella element för att perfekt anpassa dem efter ditt teams behov. Se till att du har full kontroll över alla olika delar av ditt projekt med denna enkla och lättanvända mall!

Denna kostnadsfria mall för arbetsfördelningsstruktur från ClickUp är en utmärkt lösning för dina projektledningsbehov. Nu kan du enkelt hantera projektets tidsplan och leveranser av alla storlekar och komplexitet.

Mallar för projektets tidshantering

9. Mall för projektledningstidslinje från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Mall för projektledningstidslinje från ClickUp

Och för alla våra visuellt inriktade projektledare kommer ClickUps mall för projektets tidslinje på whiteboard att bli din nya favorit! Projektledning på whiteboard är väldigt populärt – och det finns goda skäl till det! Med detta mycket visuella och samarbetsinriktade verktyg kan du snabbt planera projektets viktigaste aktiviteter per fas och per vecka för att hjälpa teamet att hålla sig på rätt spår.

Dessutom är ClickUp Whiteboards den enda digitala whiteboard-programvaran som kan ta vilken text, form eller anteckning som helst och omvandla den direkt till en åtgärdsbar uppgift. Det betyder att du kan agera på ditt arbetsflöde från din whiteboard utan att behöva uppdatera status eller klicka bort från ditt arbete.

Eftersom arbetet redan är så välorganiserat på din whiteboard är denna mall för projektets tidsplan den perfekta resursen att ha till hands för möten med intressenter och presentationer, så att du kan undvika projektrisker.

10. Gantt-tidslinjemall från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Gantt-tidslinjemall från ClickUp

ClickUps Gantt-tidslinjemall erbjuder ett unikt, interaktivt sätt att navigera i dina verksamheter ur ett dagligt, månatligt och årligt perspektiv.

Denna Gantt-diagrammall kan anpassas till alla projektmiljöer och har fem olika vyer, vilket garanterar optimal flexibilitet och användbarhet för dina projektvisualiseringsbehov. Denna tidslinjes mångsidighet täcker ett brett spektrum av användningsfall, så oavsett om ditt fokus ligger på teknik, marknadsföring eller något däremellan, kommer denna mall att vara en praktisk lösning för dig och ditt team.

Det bästa av allt är att Gantt-diagrammallen är idealisk för nybörjare, vilket gör den till ett fantastiskt val för alla teammedlemmar, oavsett deras erfarenhetsnivå av projektledningsprogramvara. Upplev en smidig projektledningsresa idag; börja med ClickUps Gantt-tidslinjemall.

11. Mall för projektplanering från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Projektplaneringsmall från ClickUp

Att utforma ditt teams projektschema kan vara en svår uppgift, särskilt för mer komplexa projekt och tvärfunktionella team. Projektledningsschemamallen från ClickUp förenklar denna uppgift med en formaterad lista som bryter ner allt från din projektfas till potentiella flaskhalsar.

Det här är visserligen en listmall, men det är inte den enda projektvyn som du hittar i ditt arbetsområde. Du hittar också en fördefinierad tabellvy för att bedöma projektrisker eller problem, en projektschema med tidslinje- och Gantt-vy samt en Kanban-tavla för att visualisera status för enskilda uppgifter.

Genom att använda Kanban-tavlan med ClickUps tavelvy får du också omedelbar tillgång till viktig information via anpassade fält, så att du vet exakt hur projektet ser ut precis som du har utformat det. När du tittar på helheten av dina uppgifter kan du också snabbt få fram detaljer som bidragsgivare, risknivå, framstegstakt och mycket mer.

12. Mall för schemaläggning av ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Mall för schemaläggningsblockering av ClickUp

Som projektledare behöver du enkla men funktionella strategier för att hålla koll på projektets status och tidsplan, så att du vet vilka uppgifter varje teammedlem behöver arbeta med och hur mycket tid som återstår för att hålla tidsplanen. Ett av de bästa sätten att uppnå detta är genom tidsblockering!

Använd denna mall för schemaläggning från ClickUp för att övervaka dina tidigare, aktuella och kommande händelser. Genom att tillämpa denna listmall på din arbetsyta får du omedelbart tillgång till fyra anpassade statusar, fem anpassade fält och hela sju projektvyer, inklusive:

Listvy för kommande aktiviteter

Formulärvy för schemaläggningsförfrågningar

Månads-, dags- och veckokalendervyer för optimal tidshantering

Och mycket mer!

Mallar för projektrapportering och analys

13. Mall för projektledningsmöten från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Mall för projektledningsmöten från ClickUp

Mötesprotokoll är extremt användbara för att komma ihåg dina nästa steg och viktiga punkter, men att spåra dina möten i en flexibel lista säkerställer en smidigare planerings- och förberedelsefas när du hanterar projektförfrågningar.

Mallen för projektledningsmöten från ClickUp är perfekt för att hålla koll på viktiga möten som kvartalsgenomgångar, veckovisa 1-1-möten, projektstartsmöten och mycket mer.

14. Mall för projektledningsstatusrapport från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Mall för projektledningsstatusrapport från ClickUp

Mallen för projektledningsstatusrapport från ClickUp håller dina intressenter väl informerade och dina ledningsprojekt på rätt spår tack vare sju flexibla arbetsvyer, 11 anpassningsbara fält, fyra anpassningsbara statusar och mycket mer.

Denna nybörjarvänliga mall för projektstatusrapporter har skapats för att hjälpa dig att bättre överblicka flera projekt samtidigt, så att du snabbt kan få en översikt över de viktigaste punkterna i varje projekt från vilken vy som helst. Med så många anpassningsbara fält i denna mall för projektstatusrapporter kan du snabbt filtrera, sortera och hitta åtgärdspunkter eller saker som resursallokering och projektbudgetering överallt med lätthet.

15. ClickUps mall för aktivitetsrapport

Hämta denna kostnadsfria mall Spåra och rapportera dina aktiviteter och effekter med ClickUps aktivitetsrapportmall.

Skapa tydliga och användbara insikter från dina insamlade data med ClickUps mall för aktivitetsrapporter. Se till att uppgifterna slutförs i tid, identifiera förbättringsområden och fokusera resurserna på de viktigaste projektuppgifterna.

16. ClickUps mall för projektbedömning

Hämta denna kostnadsfria mall ClickUp-mallen för projektbedömning sparar tid och förbättrar dina projektledningsfunktioner.

ClickUps mall för projektbedömning är utformad för att spara tid och ansträngning när du hanterar projekt med självförtroende. Denna mall hjälper dig att samla in feedback från intressenter och utvärdera projektets prestanda.

Projektledningsmallar för produktutvecklingsteam

17. Mall för agil Scrum-projektledning från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Agile Scrum-projektledningsmall från ClickUp

Ibland kan det kännas som att agila team arbetar dygnet runt för att iterera, iterera och iterera igen. Det kräver massor av strategisk planering, ett kraftfullt projektledningsverktyg och Agile Scrum Management Template från ClickUp för att säkerställa att allt går smidigt varje gång!

Denna enorma mall tillämpar ett särskilt utrymme för Agile Scrum-team att hitta lösningar och standardisera leveransen av sina produkter – inklusive backlogging, sprintplanering, standups, granskningar och retrospektiv så att du klarar alla projektfaser.

Denna projektplaneringsmall hjälper dig att komma igång med en strukturerad ClickUp-whiteboard där du kan kartlägga dina användarflöden och teamets arbetsflöden. Därifrån kan du börja skapa, delegera och spåra uppgifter med hjälp av 30 förinstallerade uppgiftsstatusar! Dessutom får du tillgång till 13 ClickApps för sprintpoäng, tidsspårning, prioriteringar, gränser för pågående arbete, tidsuppskattningar, beroenden, anpassade fält och mycket mer.

18. ClickUp-mall för produktplanering

Hämta denna kostnadsfria mall Förverkliga din produktvision med ClickUps mall för produktplanering.

Oavsett om du lanserar en ny webbdesign eller bygger en helt ny mobilapp, ger ClickUps produktplaneringsmall dig den tydlighet och struktur som behövs för att säkerställa att du levererar projektet i tid och inom budget.

19. ClickUps mall för utveckling av nya produkter

Hämta denna kostnadsfria mall Övervaka framstegen i varje utvecklingssteg med ClickUps mall för utveckling av nya produkter.

ClickUps projektplan för utveckling av nya produkter hjälper projektledare att hålla koll på olika milstolpar och leveranser under hela produktutvecklingsprocessen, från koncept till lansering.

20. ClickUps BRD för Agile-mall

Hämta denna kostnadsfria mall ClickUp Business Requirements Document är det perfekta sättet att beskriva alla aspekter av ett affärsprojekt innan du börjar.

ClickUps BRD för Agile Template är utformad för att hjälpa agila team att definiera sina projektkrav snabbt och exakt. Den beskriver projektets omfattning och gränser, från mål till resurser och tidsplaner.

Projektledningsmallar för marknadsförings- och säljteam

21. Mall för kreativitet och design från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Mall för kreativitet och design från ClickUp

Kreativ och designprojektledning är där det börjar bli lite knepigt!

Projektdetaljerna förändras och design- eller kreativa team får ta emot flera omgångar av feedback för att säkerställa att intressenterna är nöjda med resultaten. Och eftersom designförfrågningar kan tolkas på tusen olika sätt kan redigeringarna ibland bli lite extrema.

Mallen Creative & Design från ClickUp är en mapp som alla kreativa team måste ha.

Denna kreativa och designade mall börjar med en samarbetsinriktad ClickUp Whiteboard och guidar dig genom hela den kreativa processen med fördefinierade arbetsflöden för att dokumentera och utföra alla typer av förfrågningar.

22. ClickUps mall för kundintroduktion

Hämta denna kostnadsfria mall Säkerställ en enhetlig onboarding-upplevelse för alla kunder med ClickUps mall för kundonboarding.

Oavsett om du registrerar nya kunder, överför befintliga kunder eller helt enkelt förnyar hela ditt kundregistreringssystem, kommer ClickUps mall för kundregistrering att effektivisera processen. Minska den tid som krävs för att registrera nya kunder och erbjud en enhetlig upplevelse.

Hämta denna kostnadsfria mall Förutse framtida intäkter och utgifter genom att visualisera företagets resultat med ClickUps mall för försäljningsprognoser.

Använd ClickUps mall för försäljningsprognoser för att förutsäga kort- och långsiktiga affärsresultat genom att noggrant uppskatta utgifter och intäkter. Detta gör att du kan planera för framtida tillväxt, fördela resurser effektivt och fatta datadrivna beslut.

24. Mall för byråhantering från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Hantera komplexa kundbehov med lätthet med ClickUps mall för byråhantering.

Om du behöver en allt-i-ett-mall för att hantera dina kundprojekt på en byrå, prova denna mall för byråhantering från ClickUp. Den hjälper dig att hantera allt från projektomfattning och resurshantering till projektleverans och kundfeedback.

Mallar för projektresurshantering

25. Mall för budgetprojektledning från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Mall för budgetprojektledning från ClickUp

Inom projektledning är det avgörande för ett projekts framgång att fastställa projektbudgeten.

Projektbudgetmallar kan hjälpa en projektledare att analysera utgifter, fatta strategiska beslut om resursfördelning och identifiera risker vid hantering av flera projekt! Det är därför det är så viktigt att ha en resurs som ClickUps mall för budgeterad projektledning till hands för varje nytt koncept.

Tänk på den här mallen som den bäst bevarade hemligheten för projektledning med siffror. Detta användarvänliga och intuitiva verktyg är perfekt för att spåra projektplaner och flera aktiviteter så att du håller dig inom de fördefinierade resurserna och kraven för alla projekt.

Bonus: Projektledningsmallar i Excel!

26. ClickUps mall för projektresursmatris

Hämta denna kostnadsfria mall Spåra och hantera resurser med ClickUp-mallen för projektresursmatris.

Projektresursmatrismallen från ClickUp hjälper dig att enkelt visualisera och hantera de resurser som behövs för att slutföra varje projekt. Utvärdera resursbehovet för flera projekt, hantera arbetsbelastningen och möjliggör teamsamarbete.

27. Mall för resursplanering från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Fördela och visualisera resurser med ClickUps mall för resursplanering.

ClickUps mall för resursplanering är utformad för att hjälpa dig att planera, spåra och optimera dina resurser. Undvik överallokering av resurser och maximera antalet projekt du kan slutföra inom en given tidsram.

Funktionsöverskridande projektledningsmallar

28. RACI-matrismall från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall RACI-matrismall från ClickUp

ClickUp RACI Matrix Template är utformad för att effektivisera ditt projektledningsramverk, är användarvänlig och kan förvandla potentiell projektförvirring till en väloljad verksamhet. Här är de spännande funktionerna du hittar i denna RACI-matrismall:

Spåra framstegen tydligt med intuitiva statusar som Blockerad, Klar, Pågående, Intern granskning och Att göra.

Presentera och kategorisera attribut på ett förenklat sätt för att bättre visualisera roller och ansvarsområden.

Få tillgång till viktig information genom flera vyer som projektstatus, projektledning, projektteam och externa resurser.

Förbättra spårning och uppgiftshantering med taggning, automatiserade processer och beroendevarningar.

Med alla dessa funktioner till ditt förfogande kan denna mall effektivt hjälpa dig att upprätthålla transparens, förbättra delegeringen och undvika dubbelarbete.

29. Kommunikationsplanmall från ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Kommunikationsplan Whiteboard-mall från ClickUp

Att hålla intressenter eller kunder informerade om ditt projekt är absolut centralt för projektets framgång. Och det kan hanteras effektivt med hjälp av ClickUps mall för kommunikationsplanering. Den hjälper dig att skapa tydliga kommunikationsvägar, sätta upp mål och utforma sätt att effektivt sprida viktiga projektmeddelanden till din målgrupp.

Denna mall är användbar när:

Du leder ett mångfacetterat projekt som kräver tydliga rollfördelningar mellan olika teammedlemmar.

Du ansvarar för samordningen mellan olika avdelningar för ett företagsinitiativ och måste utesluta alla potentiella missförstånd.

Du organiserar ett stort evenemang där precis uppgiftsfördelning och kloka beslut är avgörande för att allt ska fungera smidigt.

Kommunikationsplanens whiteboardmall från ClickUp syftar till att underlätta din kommunikation genom att tillhandahålla en visuell struktur för dina planer och säkerställa att ditt projekt håller sig på rätt spår!

30. ClickUps mall för tvärfunktionella projekt efter avdelningar

Hämta denna kostnadsfria mall Möjliggör effektiv kommunikation och samarbete mellan team som arbetar tillsammans med ClickUp-mallen för tvärfunktionella projekt per avdelning.

Med ClickUps mall för tvärfunktionella projekt per avdelning kan du enkelt hantera uppgifter och kommunikation mellan tvärfunktionella projektteam och följa framstegen på ett och samma ställe.

Funktioner att leta efter i gratis mallar för projektledning

Det finns kanske en uppsjö av projektledningsmallar att välja mellan, men alla är inte lika effektiva! Det finns flera viktiga funktioner att hålla utkik efter för att säkerställa att din mall leder ditt team till framgång.

Dessa funktioner är avgörande för att skapa en korrekt projektplan, prioritera projekt, spåra och hantera uppgifter – och de kan komma i många former!

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

När du letar efter din nästa projektledningsmall, investera i en mall som har följande funktioner (och mer!):

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att komma igång med ditt nästa samarbete.

Börja projektplaneringen med enkla projektledningsmallar

Alla dessa 30 mallar hjälper dig att nå dina projektmål – eftersom de alla har utformats av ClickUp!

ClickUp är den enda produktivitetsplattformen som är tillräckligt kraftfull för att centralisera allt ditt arbete i olika appar till en gemensam arbetsyta. Med dussintals kostnadsfria projektledningsfunktioner, ett ständigt växande mallbibliotek och mer än 1 000 integrationer kan ClickUp skapa lösningar för team i alla användningsfall.

Dessutom är ClickUp, med sina användarvänliga funktioner som förenklar uppgiftshantering, kommunikation och projektledning, den enda plattformen du behöver för att hantera alla dina projekt.

Kom igång med någon av mallarna för att ta itu med din nästa projektplan eller ta kontroll över din projekttidsplan när du registrerar dig för ClickUp idag!