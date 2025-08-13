Gratis mallar för försäljningsprognoser för att förutsäga intäkter och driva tillväxt

Försäljning är både en konst och en vetenskap, som styrs av siffror men ändå är oförutsägbar.

Men för att lyckas med försäljningen krävs struktur. Utan en tydlig strategi kan försäljningscykeln bli turbulent, vilket leder till felaktiga försäljningsprognoser och missade mål. Det är här mallar för försäljningsprognoser kommer in i bilden.

Vi har sammanställt en lista över de bästa mallarna för försäljningsprognoser som hjälper dig att skapa noggranna försäljningsprognoser, förbättra intäktsprognoser och förbereda dig inför viktiga styrelsemöten.

📊 Faktagranskning: Det blir allt svårare att göra försäljningsprognoser. Nästan 7 av 10 försäljningschefer säger att det är svårare nu än för några år sedan. Endast 7 % av säljteamet uppnår en prognosnoggrannhet på 90 % eller mer, medan de flesta ligger mellan 70 % och 79 %. Resultatet? Begränsad insikt, långsammare beslut och missade möjligheter.

Vad är mallar för försäljningsprognoser?

Mallar för försäljningsprognoser är strukturerade verktyg – ofta i form av kalkylblad eller programvara – som hjälper till att förutsäga framtida försäljning baserat på historiska data, aktuell pipeline och marknadstrender. De effektiviserar spårning, analys och noggrannhet i intäktsplaneringen.

Den perfekta mallen gör att du kan:

✅ Spåra månatlig försäljning, intäktsprognoser och sålda enheter för att utvärdera trender och affärstillväxt.

✅ Inkorporera historiska försäljningsdata för att förbättra noggrannheten och förfina prognosmetoderna.

✅ Möjlighet till anpassning för olika branscher, försäljningsmodeller och prognosbehov.

💡 Proffstips: Bästa praxis för försäljningsprognoser: Spåra vecko- och kvartalsmål

Utvärdera tidigare prognosers noggrannhet per säljare.

Se till att pipelinen har tillräckligt med aktiva möjligheter

Använd KPI:er som pipeline-täckning och prognoskategorier.

Segmentera prognoser efter region eller affärsenhet.

14 mallar för försäljningsprognoser

Låt oss börja med listan. Här är 14 mallar för försäljningsprognoser som hjälper dig att spåra, analysera och förutsäga framtida försäljning.

1. ClickUp-mall för försäljningsprognoser

Bryt ner försäljningsdata och visualisera framsteg med ClickUps mall för försäljningsprognoser.

ClickUps mall för försäljningsprognoser erbjuder ett anpassningsbart och samarbetsinriktat sätt att spåra försäljningsresultat, sätta upp uppnåeliga mål och visualisera framsteg.

Du får funktioner som anpassade uppgiftsstatusar, som hjälper försäljningschefer att spåra framsteg i realtid. De 17 anpassade fälten i ClickUp gör att du kan analysera månadsförsäljning, sålda enheter och intäktsprognoser med precision.

🧠 Perfekt för: Försäljningschefer och företagare som behöver ett anpassningsbart och samarbetsinriktat verktyg för att spåra månadsförsäljningen.

⭐ Använd AI för försäljningsprognoser Som världens första konvergerade AI-arbetsyta ger ClickUp säljteam möjlighet att göra mer exakta prognoser och fatta smartare beslut med hjälp av AI, genom att hämta data från anslutna databaser, appar och internet. Få omedelbart användbara insikter och svar med ClickUp Brain , som hjälper dig att förstå din försäljningspipeline och prognostisera trender.

Få tillgång till avancerad analys och scenariomodellering för djupare och mer tillförlitliga försäljningsprognoser.

Automatisera repetitiva prognosuppgifter och uppföljningar med hjälp av ClickUp AI Agents , så att ditt team kan fokusera på att avsluta affärer.

Integrera smidigt med ditt CRM-system för att hålla försäljningsdata uppdaterade och samlade på ett ställe. Här är ett exempel på hur du omedelbart kan få tillgång till kraftfulla insikter om försäljningsprognoser med ClickUp Brain👇

2. ClickUp-mall för försäljningsrapport

Förfina metoderna för försäljningsprognoser för långsiktig framgång med hjälp av ClickUp-mallen för försäljningsrapporter.

Säljare lägger nästan en timme varje dag på administrativa uppgifter. Tänk om du kunde automatisera det och spara tid?

ClickUps mall för försäljningsrapporter gör just det och erbjuder ett strukturerat sätt att spåra viktiga försäljningsmått, analysera historiska försäljningsdata och få användbara insikter om kundbeteende.

Denna mall utmärker sig genom sin helhetssyn på intäktsprognoser. De visuella diagrammen belyser marknadstrender och möjligheter, vilket hjälper försäljningschefer att identifiera områden som kan förbättras.

🧠 Perfekt för: Säljare och chefer som vill automatisera administrativa uppgifter.

Titta på den här videon för att ta reda på hur AI hjälper säljteam👇

3. ClickUp-mall för försäljningsspårning

Förbättra den totala försäljningstillväxten genom att fatta datadrivna beslut med ClickUp Sales Tracker-mallen.

Att hantera en försäljningspipeline kan vara överväldigande utan rätt verktyg. Det du behöver är ClickUp Sales Tracker Template.

Denna mall förenklar processen genom att tillhandahålla en centraliserad försäljningspanel för att spåra försäljningsdata, försäljningsresultat och intäktsprognoser.

Oavsett om du övervakar enskilda säljare eller utvärderar hela teamets framsteg, säkerställer denna mall att alla viktiga mätvärden är organiserade och lättillgängliga. Så här gör du:

Med ClickUp Sales Tracker Template kan du också ställa in och granska försäljningsmål för att upptäcka nya marknadstrender samtidigt som du justerar strategier baserat på historiska data för att finjustera dina månadsprognoser.

🧠 Perfekt för: Säljteam och företagare som vill ha en centraliserad instrumentpanel för att övervaka försäljningsdata.

📊 Fakta: Företag som använder ett CRM-system upplever en försäljningsökning på 29%. Detta är ett bevis på att ingenting avslutar affärer snabbare än att vara organiserad och datadriven!

4. ClickUp-mall för månatlig försäljningsrapport

Övervaka enkelt försäljningstillväxten med ClickUps mall för månatlig försäljningsrapport.

En av de viktigaste faktorerna som skiljer framgångsrika säljare från andra är att de har tydlig insyn i försäljningsresultaten.

Hur uppnår du det? Med ClickUps mall för månadsrapport för försäljning. Den gör det enkelt att samla in och rapportera viktiga försäljningsmått på ett och samma ställe.

Dessutom gör mallens förmåga att presentera försäljningsstatistik i ett lättförståeligt format den idealisk för att spåra framsteg mot försäljningsmål, upptäcka marknadstrender och säkerställa datadrivna beslut.

Genom att jämföra månatliga försäljningsprognoser med faktiska resultat kan teamen göra justeringar för att förbättra försäljningsprocesserna och anpassa insatserna efter affärsmålen.

🧠 Perfekt för: Säljare och finansanalytiker som behöver tydliga, strukturerade rapporter för att spåra månadsförsäljningen.

📖 Läs också: Kämpar du med ojämna försäljningsresultat? Den kompletta guiden till beräkning av försäljningsprognoser beskriver datadrivna prognosmetoder som hjälper ditt team att förutsäga intäkter, sätta realistiska mål och optimera resurser – så att varje kvartal blir en vinst!

5. ClickUp-mall för försäljningspipeline

Få en tydlig översikt över försäljningstratten med ClickUp Sales Pipeline Template.

I Reddit-trådar diskuteras ofta den överväldigande bördan som säljteam har när det gäller att generera sin pipeline. Om du befinner dig i en liknande situation kan ClickUp Sales Pipeline Template hjälpa dig genom att tillhandahålla en strukturerad, visuell metod för att hantera varje steg i försäljningsprocessen.

Med sitt dra-och-släpp-gränssnitt kan teamen effektivt organisera kunddata, rangordna leads efter brådskandehet och värde samt spåra deras framsteg i realtid.

Mallen hjälper också försäljningschefer att förbättra prognoserna för affärsmöjligheter, vilket gör det enklare att upptäcka affärer med högt värde och snabbare driva dem genom försäljningscykeln.

🧠 Perfekt för: Försäljningschefer som vill optimera resursfördelningen och spåra kundinteraktioner.

📖 Läs också: Hur man förbättrar planeringen av försäljningskapaciteten för att driva på intäktstillväxten

6. ClickUp-mall för säljrapport

Optimera resursfördelningen för effektivitet med ClickUp-mallen för säljrapport.

Organiserade data och datadrivna insikter gör kundinteraktioner mindre överväldigande.

ClickUp Salesman Report Template erbjuder denna förenklade organisering.

Med den här mallen kan team enkelt registrera kundinteraktioner, centralisera leaddata och generera försäljningsrapporter i realtid.

Genom att ge en tydlig översikt över försäljningsmålen hjälper detta verktyg företag och försäljningschefer att fatta datadrivna beslut för att förbättra månatliga försäljningsprognoser och förbättra försäljningsprocessen.

🧠 Perfekt för: Försäljningschefer som vill optimera resursfördelningen och utvärdera individuella och teamets prestationer på ett och samma ställe.

7. ClickUp-mall för försäljnings-CRM

Maximera försäljningstillväxten med hjälp av strukturen i ClickUp Sales CRM-mallen.

13 % av företagen prioriterar investeringar i en CRM-plattform. Du kan alltså föreställa dig hur grundläggande ett CRM-system är för en effektiv försäljningsprocess.

Därför erbjuder ClickUp Sales CRM Template en centraliserad databas utan kod som förenklar försäljningsuppföljningen. Mallen är utformad för att företag ska kunna övervaka potentiella kunder, kunddata och försäljningstrender i realtid.

Med ClickUp Sales CRM-mallen kan säljteam organisera leadinformation, få full insyn i kundkommunikationen och automatisera arbetsflöden för att förbättra effektiviteten.

Dessutom eliminerar denna mall manuell datainmatning, ökar säljteamets produktivitet och säkerställer att företaget förblir konkurrenskraftigt.

🧠 Perfekt för: Försäljningschefer och team som behöver ett strukturerat CRM-system för att hantera kunddata.

👀 Visste du att: Över 52 % av säljarna anser redan att AI är viktigt för deras arbetsflöde. Upptäck hur du kan få den konkurrensfördelen i bloggen Hur man använder AI i försäljningen.

8. ClickUp-mall för försäljningsplan

Vill du öka din försäljningsframgång? Byt till ClickUp-mallen för försäljningsplanering.

Alla framgångsrika företag fungerar bättre med en plan, särskilt en välstrukturerad mall för försäljningsplanering .

ClickUp-mallen för försäljningsplanering erbjuder ett förenklat ramverk som hjälper säljteam att sätta upp SMART-mål, utveckla vinnande strategier och hålla ordning under hela försäljningscykeln.

Denna mall gör det möjligt för företag att spåra viktiga försäljningsmått, övervaka intäktsprognoser och förfina metoderna för försäljningsprognoser på en enda, lättillgänglig plats.

Försäljningschefer kan använda den för att utvärdera tidigare försäljningsdata, identifiera möjligheter för framtida försäljningstillväxt och justera strategier i realtid.

🧠 Perfekt för: Företagare och försäljningsstrateger som vill sätta upp SMART-mål, spåra KPI:er och utveckla en strukturerad försäljningsprognosplan.

✨ Kul fakta: Enligt McKinsey justerade över 80 % av B2B-företagen incitamenten för säljteamet efter COVID – men inte alla på samma sätt. Medan 30 % sänkte försäljningskvoterna, höjde 20 % dem faktiskt.

9. ClickUp-mall för försäljnings- och marknadsföringsplan

Öka effektiviteten i försäljningscykeln med ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplan.

ClickUps mall för försäljnings- och marknadsföringsplan ger ett tydligt ramverk för att sätta upp mål, KPI:er och försäljningsmål.

Detta gör det möjligt för försäljnings- och marknadsföringsteamen att arbeta mot ett gemensamt mål: en underskattad men viktig faktor för framgångsrik försäljning.

Denna ClickUp-mall hjälper företag att visualisera uppgifter och spåra resultat i realtid. Försäljningschefer kan använda den för att utvärdera historiska data, övervaka marknadsföringskampanjer och förbättra noggrannheten i försäljningsprognoser.

🧠 Perfekt för: Marknadsförings- och säljteam som behöver samordna sina insatser, spåra marknadsföringskampanjer och integrera metoder för försäljningsprognoser.

📮 ClickUp Insight: 24 % av arbetstagarna säger att repetitiva uppgifter hindrar dem från att utföra mer meningsfullt arbete, och ytterligare 24 % känner att deras kompetens är underutnyttjad. Det innebär att nästan hälften av arbetskraften känner sig kreativt blockerad och undervärderad. 💔 ClickUp hjälper dig att åter fokusera på arbete med stor påverkan med hjälp av lättinstallerade AI-agenter som automatiserar återkommande uppgifter baserat på triggers. När en uppgift markeras som slutförd kan till exempel ClickUps AI-agent automatiskt tilldela nästa steg, skicka påminnelser eller uppdatera projektstatus, vilket befriar dig från manuella uppföljningar. 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

10. ClickUp-mall för proformaredovisning

Förbättra dina finansiella planeringsstrategier med ClickUp Pro Forma Statement Template.

Framtida intäkter, beräknade kostnader och övergripande finansiell hälsa: det är alla parametrar som en proformaredovisning tar hänsyn till.

För att inte komplicera processen ytterligare förenklar ClickUp Pro Forma Statement Template processen för att prognostisera vinster, förluster och kassaflöde.

Denna mall gör det möjligt för företagare och finansanalytiker att bedöma sin aktuella finansiella situation, förutse framtida försäljningsintäkter och planera för marknadsfluktuationer.

Detta görs genom att integrera historiska försäljningsdata och intäktsprognoser. Oavsett om du förbereder dig för investerarmöten eller utarbetar strategier för framtida försäljningsresultat, ger ClickUp Pro Forma Statement Template en tydlig översikt över den finansiella stabiliteten.

🧠 Perfekt för: Finansanalytiker och företagare som behöver prognostisera intäkter, planera utgifter och utvärdera finansiell hälsa.

11. Excel-mall för försäljningsprognoser från Microsoft

via Microsoft

För småföretag som letar efter ett enkelt och effektivt sätt att spåra försäljningsprognoser är Microsofts Excel-mall för försäljningsprognoser värd att prova.

Denna helt anpassningsbara mall gör det möjligt för företag att mata in försäljningsdata, månatliga försäljningsprognoser och intäktsprognoser, vilket automatiskt genererar årliga och månatliga försäljningsprognoser.

Excel-mallen för försäljningsprognoser har även inbyggda diagram och analyser som hjälper företag att visualisera trender, analysera tidigare försäljningsresultat och fatta datadrivna beslut för framtida tillväxt.

En annan användbar funktion är dess tillgänglighet – användare kan enkelt ändra text, bilder och datafält för att passa sina specifika behov.

🧠 Perfekt för: Småföretagare och entreprenörer som föredrar en enkel, Excel-baserad mall för försäljningsprognoser med automatiska beräkningar.

💡 Proffstips: Är du osäker på om dina försäljningsfrämjande insatser fungerar? I artikeln Hur man mäter KPI:er och mätvärden för försäljningsfrämjande åtgärder går vi igenom exakt vilka indikatorer du ska spåra för att kunna öka teamets prestanda.

12. Försäljningsprognosmall från HubSpot

Noggranna försäljningsprognoser är avgörande för företagets tillväxt, men många försäljningschefer har svårt att effektivt förutsäga framtida försäljningsintäkter.

För att lösa detta förenklar HubSpots mall för försäljningsprognoser processen.

Denna kostnadsfria mall för försäljningsprognoser hjälper försäljningschefer att avgöra om deras team kommer att uppnå försäljningskvoterna och fatta datadrivna beslut om rekrytering, marknadsföring och expansion.

🧠 Perfekt för: Försäljningschefer och teamledare som letar efter en gratis, strukturerad mall för att prioritera affärer.

✨ Kul fakta: De bästa säljarna ägnar 5 timmar per vecka åt prospektering, medan de mest framgångsrika går ett steg längre och lägger 6 timmar på att undersöka försäljningskonton.

13. Excel/Google Sheets-mall för försäljningsprognoser från Salesflare

via Salesflare

I ett företag är det idealiskt att kunna fördela resurserna på ett korrekt sätt. Men det är omöjligt utan att kunna förutsäga framtida försäljningsintäkter på ett korrekt sätt.

Mallen för försäljningsprognoser i Excel/Google Sheets från Salesflare ger ett strukturerat ramverk för att spåra försäljningstrattens olika steg, affärsvärden och sannolikheten för att affären avslutas.

Denna helt anpassningsbara mall låter användare lägga till eller ta bort försäljningssteg, tilldela sannolikheter, ange slutdatum och spåra den månatliga försäljningsprognosen för varje affär. Dessutom kan du automatiskt uppdatera försäljningsprognosbladet baserat på inmatade historiska försäljningsdata.

🧠 Perfekt för: B2B-säljteam och företag som hanterar långa försäljningscykler och behöver ett anpassningsbart prognosark med automatiserade intäktsprognoser.

📖 Läs också: Gratis mallar för försäljningspipeline för att avsluta fler affärer

14. Excel-mall för försäljningsprognoser från Gong

via Gong

Fel i försäljningsprognoser – som att förlita sig på gissningar eller förlora affärer i sista minuten – kan ofta leda till att företag missar sina intäktsmål.

Så här kan du undvika detta: Excel-mallen för försäljningsprognoser från Gong.

Med den här mallen kan företag sammanställa prognoser, spåra ingångna avtal och upptäcka saknade affärsmöjligheter.

Den sammanställer månatliga försäljningsprognoser från alla säljare, vilket ger dig en tydlig och fullständig bild av intäktsprognosen. Dessutom upptäcker den saknade eller riskfyllda affärer innan de går förlorade och använder prognoser för affärsmöjligheter för att visa dig exakt hur sannolikt det är att varje affär kommer att avslutas.

🧠 Perfekt för: Intäktsansvariga och försäljningschefer som vill slippa gissa sig fram när de gör prognoser.

📖 Läs också: Om dina team inte är synkroniserade och verksamheten känns reaktiv istället för strategisk, visar Sales & Operations: Planning, Benefits, Challenges, and Best Practices hur du kan samordna avdelningar, balansera efterfrågan med utbudet och skapa en proaktiv plan.

Vad kännetecknar en bra mall för försäljningsprognoser?

På Reddit söker användare ofta råd om metoder för försäljningsprognoser. Åsikterna går isär, men en insiktsfull kommentar börjar bra:

Det bästa du kan göra är att dela upp det i månader eller veckor om du har den informationen. Anledningen till att jag säger det är att det ger fler datapunkter och du kan se vad som händer över tid. Därefter kan du göra några saker...

Det bästa du kan göra är att dela upp det i månader eller veckor om du har den informationen. Anledningen till att jag säger det är att det ger fler datapunkter och du kan se vad som händer över tid. Därefter kan du göra några saker...

Det är ett bra råd. Men tänk hur mycket enklare det skulle vara om det fanns en mall.

När du letar efter en bra mall för försäljningsprognoser bör du därför se till att:

Använd historiska försäljningsdata, försäljningscykelanalyser och trender i kundbeteende för att förbättra noggrannheten.

Möjliggör månatlig försäljning, veckovisa uppdelningar och scenarioplanering för att anpassa dig efter marknadsförändringar.

Använd en tydlig, användarvänlig layout med visualiseringar som diagram och grafer för att underlätta tolkningen.

Stöd målsättning, resursallokering och finansiell planering genom att tillhandahålla praktiska insikter.

📖 Läs också: Trött på att gissa ditt nästa drag? Den här artikeln om de bästa prognosverktygen hjälper dig att reda ut röriga data och osäkerhet genom att lyfta fram de bästa verktygen som kombinerar smarta algoritmer med mänsklig insikt.

Vill du öka din försäljning? ClickUp för försäljning

ClickUp har hjälpt oss att undvika användningen av olika kanaler och effektivisera kommunikationen för snabbare åtgärder. Ett annat område vi fokuserar på är att skapa återanvändbara projektmallar för några av de mer komplicerade interna processerna, såsom våra globala kampanjer som spänner över flera regioner.

ClickUp har hjälpt oss att undvika användningen av olika kanaler och effektivisera kommunikationen för snabbare åtgärder. Ett annat område vi fokuserar på är att skapa återanvändbara projektmallar för några av de mer komplicerade interna processerna, såsom våra globala kampanjer som spänner över flera regioner.

Så här säger Tanya Cummings, chef för digital upplevelse på STANLEY Security, om sin erfarenhet av ClickUp.

Från realtidsförsäljningsspårning till historisk försäljningsdataanalys – ClickUps mallar gör det enkelt att prognostisera intäktsprognoser. Så om du också vill fatta datadrivna beslut med självförtroende, registrera dig för ClickUp nu!