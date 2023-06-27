Webbplatsprojektledning: En guide för byråer med mallar

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är webbplatsprojektledning?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Webbplatsprojektledning är processen att planera, bygga och övervaka motståndskraften och framgången för en ny (eller omgjord) webbplats, landningssida eller webbplatsfunktion. " } } ] } { "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Microsoft Outlook", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Outlook"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Outlook", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80911"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft 365", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_365"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft 365", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q775811"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/OneDrive"}, {"@type": "Thing", "name": "OneDrive", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q864889"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/SharePoint"}, {"@type": "Thing", "name": "SharePoint", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q18833"}, {"@type": "Thing", "name": "Kanban (utveckling)", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Kanban_(utveckling)"}, {"@type": "Thing", "name": "Kanban (utveckling)", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/None"}, {"@type": "Thing", "name": "Systemutvecklingslivscykel", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Systems_development_life_cycle"}, {"@type": "Thing", "name": "Systems development life cycle", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q559486"}, {"@type": "Thing", "name": "Webbdesign", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Web_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Webbdesign", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q190637"}, {"@type": "Thing", "name": "Vattenfallsmodell", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Waterfall_model"}, {"@type": "Thing", "name": "Vattenfallsmodell", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q478175"}, {"@type": "Thing", "name": "Webbplatswireframe", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Website_wireframe"}, {"@type": "Thing", "name": "Webbplatswireframe", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q3045202"}, {"@type": "Thing", "name": "Sökmotorresultatsida", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_results_page"}, {"@type": "Thing", "name": "Sökmotorresultatsida", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2704141"}, {"@type": "Thing", "name": "Sökmotoroptimering", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Search_engine_optimization"}, {"@type": "Thing", "name": "Sökmotoroptimering", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q180711"}, {"@type": "Thing", "name": "Användarupplevelsedesign", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/User_experience_design"}, {"@type": "Thing", "name": "User experience design", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q11248500"}, {"@type": "Thing", "name": "Lean software development", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Lean_software_development"}, {"@type": "Thing", "name": "Lean mjukvaruutveckling", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2665555"}, {"@type": "Thing", "name": "Extrem programmering", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Extreme_programming"}, {"@type": "Thing", "name": "Extrem programmering", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q209711"}, {"@type": "Thing", "name": "Grafisk design", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Graphic_design"}, {"@type": "Thing", "name": "Grafisk design", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q185925"}, {"@type": "Thing", "name": "Google-sökning", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Google_Search"}, {"@type": "Thing", "name": "Google-sökning", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q9366"}, {"@type": "Thing", "name": "Programvarutestning", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Software_testing"}, {"@type": "Thing", "name": "Software testing", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q188522"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Microsoft_Project"}, {"@type": "Thing", "name": "Microsoft Project", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q80336"}] }

Att bygga och underhålla kundernas webbplatser som byrå är en balansgång. Du måste hantera input från både kunden och interna teammedlemmar – som utvecklare, designers och copywriters. Att spåra arbetet mellan så många grupper kan kännas överväldigande, om inte omöjligt.

Problem uppstår ofta när varje teams arbetsflöde störs av ständiga byten mellan olika verktyg för att kunna samarbeta med andra team. Och för projektledare är det svårt att identifiera dessa problem.

Det är till och med svårt att få en känsla av att projektet är slutfört eftersom varje del är isolerad i olika avdelningars verktyg.

Den goda nyheten?

Det finns sätt att förenkla och organisera din process för att leverera högkvalitativa webbplatser till kunderna med effektiva projektledningsmetoder. I den här guiden hittar du verktyg, mallar och tips för att leverera webbplatsprojekt till kunderna i tid och inom budget – och utan att vilja riva ditt hår.

Vad är webbplatsprojektledning?

Webbplatsprojektledning är processen att planera, bygga och övervaka motståndskraften och framgången för en ny (eller omgjord) webbplats, landningssida eller webbplatsfunktion.

Precis som annat kundarbete kräver webbplatsprojektledning en genomtänkt resursfördelning. En bra projektledare balanserar de olika webbplatsuppgifterna – som SEO-granskningar, kvalitetssäkringsprocesser och buggkontroller – mellan teammedlemmarna för att säkerställa att ingen medarbetare är över- eller underutnyttjad.

Webbdesignprojektledning kräver också att projektledare fördelar projektbudgeten över olika uppgifter och lämnar utrymme för oförutsedda utgifter. En typisk byrå inkluderar följande i sin webbplatsprojektledningstjänst:

Metoder för webbplatsprojektledning

Innan du påbörjar webbplatsprojekt för kunder bör du och dina kollegor på byrån fundera över hur ni vill gå tillväga. För att underlätta för alla inblandade är det smart att använda en projektledningsmetodik som passar dina team och kunders behov.

Vill du till exempel samarbeta ofta med justeringar på plats, eller vill du slutföra arbetet enligt en tydlig projektplan med sporadiska synpunkter?

Ta reda på vilken projektledningsmetodik som fungerar bäst för ditt team och dina kunder genom att överväga dessa två vanliga processer:

Vattenfallsmetoden

Ett exempel på projektledningsprocessen Waterfall

Vattenfallsmetoden för projektledning, som fått sitt namn efter hur den ser ut när den arrangeras i ett Gantt-diagram, är den traditionella metoden för webbplatsprojektledning. Den följer en linjär projektledningsprocess där teammedlemmarna slutför en del av projektet i taget.

Webbplatsprojektledningsbyråer som följer denna projektledningsmetodik arbetar för att göra sina uppgifter så perfekta som möjligt innan de levereras till nästa team eller kund. När uppgiften eller projektet går vidare till nästa fas, slutför projektteamet ändringarna från den föregående fasen.

När det gäller projektledningsmetoder fungerar denna bäst för kunder som har en tydlig förståelse för sina mål och en vision för vad de vill uppnå. Byrån och kunden kommer överens om en förutbestämd budget och tidsplan innan projektet påbörjas, vilket lämnar lite utrymme för anpassningar under projektets gång.

Projektledningsteam för webbutveckling slutför vanligtvis också det mesta av arbetet innan de får feedback från kunden, vilket lämnar mycket lite utrymme för projektet att utvecklas.

Eftersom varje team perfektionerar sitt arbete i varje fas – istället för att iterera idéer – kan vattenfallsprojekt för webbplatser ta en stund att slutföra. Vissa skulle hävda att denna metodik är orealistisk eftersom kreativa projekt ofta utvecklas under arbetets gång. Team som föredrar en mer flexibel approach använder ofta en agil metodik.

Bonus: Verktyg för webbdesign

Den agila metoden för webbplatsprojektledning

Exempel på en sprint scrum-tidslinje i ett agilt projektledningssystem

Agil webbutveckling handlar om flexibilitet för projektteam och projektledare. Byråteam som följer denna metod arbetar samtidigt i korta cirkulära cykler som kallas sprints. De utvecklar produkten efter hand och samlar in feedback från kunderna mellan varje iteration av produkten för att tillämpa den i nästa sprint.

Agil utveckling fokuserar på att snabbt leverera värde till kunden och att perfektionera produkten över tid, snarare än att leverera en enda, färdig produkt som är helt klar innan lanseringen. Denna projektledningsmetod gör det möjligt för teamen att producera uppdateringar i rätt tid och förbli relevanta trots förändrade behov på marknaden.

Sprints varar vanligtvis mellan två veckor och en månad. Denna projektledningsmetod kan verka galen om du är van vid webbplatsprojekt som tar mellan 6 och 12 månader.

Det finns dock många agila team som älskar denna metodik eftersom den motverkar att man fastnar i idéer. Den uppmuntrar också projektteam att hitta originella koncept och lösningar. Agila team använder vanligtvis agila mallar för sprints, vilket ger en solid bas att utgå ifrån och håller teamen samordnade under hela projektet.

Agile är fortfarande det föredragna projektledningssystemet.

Den agila metodiken har snabbt blivit favoriten bland projektledningsteam för webbutveckling och utvecklare i allmänhet sedan den myntades 2001 i Agile Manifesto. En rapport från Digital. ai visar faktiskt att 94 % av utvecklare använder agila metoder.

Via Digital. ai

Dessa gäller för många traditionella utvecklingsramverk såsom Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programming (XP), Feature Driven Development (FDD), Crystal och många fler. I samma rapport uppgav 54 % av respondenterna att de flesta eller alla team – inklusive webbutveckling – inom deras organisation använder agila metoder.

Denna webbutvecklingsprocess är starkt beroende av kundfeedback och experimentering. Agile fungerar oftast bäst för kunder med flexibla mål som är villiga att dela med sig av sina synpunkter ofta.

Team och projektledare lutar sig mot ett konceptuellt samarbete för att tillsammans med kunden hitta skräddarsydda lösningar.

De 9 faserna i hantering av webbplatsprojekt för kunder

Oavsett metod omfattar webbplatsprojektledning för kunder vanligtvis 9 faser. Dela dessa faser med ditt interna webbutvecklingsteam och dina kunder för att säkerställa att alla är på samma sida under hela projektet.

Samarbete i projektledningsprogramvara är det enklaste sättet för tvärfunktionella team och projektledare att se till att webbplatsprojekt löper smidigt.

1. Undersökning av webbdesign

Webbdesignforskning börjar med att du sätter dig in i kundens produkt och bransch. Varje avdelning har sannolikt sitt eget fokus som är relevant för sin specialitet under denna fas, men ditt marknadsföringsteam måste leda forskningen.

Samarbetsredigering, typografialternativ och mycket mer i ClickUp Docs

Några exempel på webbplatsprojektforskning är:

Intervjua kundens teammedlemmar som arbetar med webbplatsen: Fråga dem vilka ansvarsområden de har för webbplatsen så att du vet vem du ska kontakta för olika projektområden. Fråga dem om tidigare utmaningar med webbplatsen för att ta reda på vad som behöver förbättras.

Intervjua dina kunders nuvarande kunder: Fråga vad de uppskattar mest med din kunds varumärke så att du vet vad du ska lyfta fram i webbplatsens text. Be också om deras feedback på kundens webbplats – vilka aspekter av webbplatsen är användbara och vilka är svåra att navigera. Denna information formar din användarupplevelse (UX) och projektledningsprocessen för webbdesign så att du kan hitta luckor i kundernas produktkunskap.

Läs nyhetsbrev och annat innehåll om din kunds bransch: Denna research hjälper dig att identifiera problemområden och funktioner som dina copywriters behöver lyfta fram på kundens webbplats.

När du har samlat in denna information, be din projektledare att sammanställa den i en enda, koncis rapport. Detta dokument fungerar som en språngbräda för teamsamarbete när ditt webbplatsprojektledningsprocess och hela teamet utvecklar en gemensam vision för projektet.

Rapporten gör det möjligt för projektledare att fastställa nyckelfunktioner, projektleveranser och budgetar för kundens webbplatsprojekt.

2. Skapa ett projektförslag och säkerställ kundens godkännande

Baserat på din research måste projektledarna samarbeta med ditt webbdesignteam för att utarbeta ett förslag till webbplatsprojekt. Detta dokument bör innehålla produktpositionering, viktiga webbplatsfunktioner, tidsplan, milstolpar för varje utvecklingsfas och den budget som krävs för att tillgodose användarnas önskemål och uppfylla kundens mål.

Exempel på projektmilstolpar i ClickUps projektledningsprogramvara

Det är också bra att inkludera ett moodboard i din presentation för att samordna den kreativa och tekniska inriktningen med kunden. Moodboarden bör innehålla exempel på webbplatsteman, färger och designelement.

Kunderna godkänner dina rekommendationer och budget – men låt oss vara realistiska. Det kommer att bli en del fram och tillbaka kring kundens önskemål. Bygg upp kundens förtroende för dina råd genom att backa upp ditt projektförslag med dina forskningsdata.

Projektledare måste dokumentera projektets leveranser. Detta inkluderar prissättning och de villkor som överenskommits i ditt kontrakt. Det är viktigt för webbplatsprojektledning eftersom det fungerar som ett register för att minimera projektets omfattning när saker och ting utvecklas, så att teamen är samordnade.

När du har fått godkännande för projektförslaget, fastställ en budget och utse en intern kontaktperson för varje delmål i webbplatsprojektledningen. När projektet är igång måste din byrå följa planen med hjälp av projektledningsprogramvara.

Det finns många alternativ när det gäller projektledningsprogram, men med allt fler team som arbetar på en och samma plattform behöver du programvara som kopplar samman alla och främjar samarbete.

Dra och släpp uppgifter i ClickUp Table View för enkel organisering.

LEVERERA RESULTAT TILLSAMMANS Projektledningsverktyg som ClickUp har uppgiftshantering, rapporteringspaneler i realtid, tidrapportering, budgetfördelning, dokumentation för kunskapsdelning och till och med dra-och-släpp-funktioner som gör teamen riktigt effektiva.

3. Bygg webbplatsens struktur och design

Nu när alla är överens om de specifika målen för webbplatsen är det dags att börja bygga din kunds webbplats! Din byrås team för användargränssnitt (UI) och användarupplevelse (UX) kommer att inleda processen genom att bygga webbplatsens struktur och design.

Sitemap

Precis som husbyggnation börjar med en ritning som definierar layouten, börjar en webbplats med en strukturell sitemap. Din byrås UI-ingenjör skapar sitemappen och planerar noggrant den grundläggande strukturen för webbplatsnavigering och informationshierarki som resten av webbplatsprojektledningsteamet kan bygga vidare på.

Exempel på PERT-diagram för webbplatslansering i ClickUp

Webbplatskartan definierar kopplingarna mellan sidorna på din kunds webbplats och innehållet. En webbplatskarta kan till exempel visa hur startsidan har en huvudnavigationsflik som leder till en "om"-sektion.

Det kan också definiera vilka undersidor som avsnittet "Om" ska innehålla, till exempel en undersida för organisationens historia, personalprofiler och en kontaktsida. Men en projektledare behöver rätt projektledningsprogramvara för att säkerställa att ingenjörer och designers är på samma sida.

VISUALISERA DET SOM ETT TEAM Whiteboards är otroligt effektiva för webbplatsprojektledningsteam att samarbeta, detaljplanera och slutligen visualisera webbplatsen tillsammans. Tilldela enkelt uppgifter, tagga intressenter eller arbeta samtidigt i ClickUp Whiteboards.

Wireframes

Om webbplatskartan är den strukturella ritningen, är wireframes som inredningsarkitektens mockups. Din byrås UX-designer kommer att kuratera dessa mockups för webbplatsdesign.

Webbplatsens wireframes definierar den visuella layouten och designen av webbplatsen och dess viktigaste funktioner. Wireframe-designen anger till exempel var navigations- och CTA-knappar ska placeras, designfärger och hur rullgardinsmenyerna ska se ut.

Skissa enkelt upp mockup-ritningar och wireframe-idéer på ClickUp Whiteboards.

Wireframes hjälper ett antal personer under hela webbplatsprojektets hantering och skapandeprocess:

Projektledningsteamet för webbutveckling : Får en tydlig bild av slutresultatets utseende och funktionalitet.

Projektledningsteam för webbdesign : Samla in visuellt material för webbplatsen och bestäm vilka viktiga element som behövs för den kreativa processen.

Kunden: Ser hur slutprodukten ser ut och identifierar eventuella designelement som inte stämmer överens med deras vision.

Se alltid till att få kundens godkännande innan webbdesignprojektet går vidare från wireframe-stadiet, så att teamen inte lägger ner onödigt mycket tid på onödigt arbete.

4. Granska strukturen och webbdesignen tillsammans med kunden

Kundgranskningsmötet är din möjlighet att presentera webbplatskartan och wireframes för kunden och bekräfta att ditt team har tolkat projektleveranserna korrekt. Framgångsrik projektledning säkerställer att alla dessa steg faller på plats.

Beroende på villkoren i ditt avtal kan kunden begära ytterligare en omgång av revideringar och granskningar. I så fall måste projektteamet återgå till fas tre (eller eventuellt fas två om de begärda ändringarna ligger utanför projektets omfattning).

Efter att ha gjort de begärda ändringarna, presentera webbplatsstrukturen och wireframes för kunden igen för godkännande.

Flera teammedlemmar redigerar ett dokument samtidigt i ClickUp Docs

Dokumentera allt i granskningsprocessen som om det vore ett helt nytt projektförslag.

Projektledare måste sammanfatta saker i granskningsfasen och ingå avtal med kunden så att teammedlemmarna inte behöver revidera webbprojekt i all oändlighet. Denna projektledningsprocess är avgörande för att undvika att projektet överskrider ramen eller den ursprungligen planerade budgeten.

Om önskemålen ligger utanför det ursprungliga projektets omfattning är det viktigt att tydligt ange de extra kostnaderna för önskemålen. Visa dina kunder visuellt var önskemålen skulle (eller redan har) påverkat projektets tidsplan med ett detaljerat projektledningsverktyg.

Använd Gantt-diagrammet i ClickUp för att schemalägga uppgifter, hålla koll på projektets framsteg, hantera deadlines och hantera flaskhalsar.

5. Skapa design- och kopieringselement

När de strukturella delarna är på plats kan medlemmarna i grafisk design- och copywritingteamet fylla ut de kreativa elementen i wireframe-designen. Framgångsrik projektledning börjar med tilldelade och detaljerade krav för komplexa webbprojekt.

Medlemmarna i grafisk designteamet måste skapa alla visuella element som webbplatsdesignen behöver, till exempel:

Animationer

Bilder

Grafiska illustrationer

Typografi

Ikoner

Texturer

Ramverk

De avgörande faktorerna som alla designelement bör ta hänsyn till är målgruppens demografi och varumärkets identitet. Designelementen är lika viktiga för att förmedla varumärkets budskap som de ord som används.

Visuella element måste vara tydliga och visuellt tilltalande för att få användaren att stanna upp och överväga att interagera med innehållet, särskilt för mobilanvändare som bläddrar snabbt. Din webbplatsprojektledningsprocess bör använda rätt verktyg för att kommentera dessa specifika ändringar eller designelement.

ClickUps anteckningsfunktion gör det möjligt för team att lägga till kommentarer på filer för snabbare samarbete.

Låt webbdesigners kommunicera enkelt med varandra genom anteckningar, tilldelade kommentarer och mycket mer. ClickUps programvara för webbplatsprojektledning hjälper team att öka effektiviteten genom att minska stressen över att undra vad som specifikt har efterfrågats och av vem.

Nästa steg är copywritingteamet, som går igenom designens wireframes och fyller i texten för varje element, till exempel textrutor och knappar. Projektledarna måste se till att copywritingteamets medlemmar matchar varumärkets ton och röst och följer bästa praxis för SEO på sidan. Detta gör det möjligt för sökmotorer att indexera webbplatsen enkelt.

När sökmotorerna enkelt kan indexera webbplatsen är det mer sannolikt att den hamnar högt upp på sökmotorresultatsidan (SERP) för relevanta sökord.

6. Utveckla webbplatsen

Nu när strukturen och designen är på plats kan din byrås utvecklingsteam äntligen sätta igång med att förverkliga kundens webbplats! Ser du äntligen den effektiva projektledningsprocessen falla på plats?

Vi hoppas det! För nu kan utvecklingsgruppen, som vanligtvis är uppdelad i två grupper, specialisera sig på olika delar av webbplatsen.

Backend -programutvecklare : Bygger ofta de funktionella delarna av en webbplats, såsom : Bygger ofta de funktionella delarna av en webbplats, såsom analysspårning eller SCHEMA-kod och rich snippets för att förbättra SEO. Frontend-utvecklare: Bygger vanligtvis de visuella delarna av en webbplats, såsom färger och typsnitt, samtidigt som de fyller i designelement och webbplatstexter.

Om du har ett mindre team kan du ha en utvecklare som kan allt, en så kallad ”fullstack-utvecklare”, som bygger både frontend och backend för webbplatsen.

Skapa det perfekta agila arbetsflödet och bygg ett flexibelt Kanban-system för att visualisera ditt arbete och förbättra projektledningen med Board View i ClickUp.

Utvecklingsteamet börjar bygga webbplatsen i en så kallad sandlådemiljö. Utvecklingsteamet kan testa olika plugins, programvaruintegrationer och beroenden i sandlådemiljön för att hitta de bästa lösningarna och funktionerna.

För att utvecklingen ska fortskrida behöver ditt webbplatsprojektledningsteam en tydlig plan och uppgiftsägare för varje aspekt av projektet. Dessutom bör varje uppgift och uppgiftsägare definieras av projektledarna i projektledningsverktyg som centraliserar kommunikationen.

Detta hjälper projektledaren att hålla koll på budgeten, deadlines och leveranser under hela webbplatsprojektets hanteringsprocess.

7. Testa webbplatsen

När webbplatsen är i sin slutliga version är den redo att flyttas till en lösenordsskyddad staging-webbplats. I staging-miljön kan utvecklingsteamet testa dess viktigaste funktioner utan att påverka den live-webbplatsen.

Projektledare måste se till att deras utvecklingsteam först genomför länktester, buggtester i olika webbläsare och säkerhetstester. Därefter kan UX-teamet genomföra sina tester, till exempel:

Ögonrörelsespårning

Användbarhetsundersökningar

Klicka och bläddra i värmekartläggning

Hastighetstester

Dessa tester är lite komplicerade att genomföra, så du kan behöva anlita en extern leverantör för support. Men det bör fortfarande kunna integreras med ditt föredragna projektledningsverktyg.

ClickUp stöder över 1 000 integrationer, inklusive Zoom, Google Drive, Slack och Microsoft Teams, för att effektivisera dina arbetsflöden.

Dessa utvecklings- och UX-tester hjälper din byrå att identifiera sätt att stärka kundens webbplats och göra den mer prestandastark. Projektledare bör uppmuntra till hastighetstester för att se om vissa bildfiler behöver komprimeras. Ögonspårning kan avslöja att CTA:er bör flyttas till en annan del av sidan.

8. Slutlig granskning av kunden

När ditt interna team har färdigställt webbplatsen är det dags för projektledarna att få ett slutgiltigt godkännande från kunden. Innan du träffar kunden, skicka en länk till staging-webbplatsen så att de kan granska den och skapa en lista med eventuella frågor eller funderingar.

Träffa sedan kunden för att förklara värdet bakom varje del av webbplatsen och svara på eventuella frågor. Om kunden begär ändringar, gör revideringarna och skicka tillbaka dem till kunden för en slutlig granskning.

När kunden har godkänt den slutliga versionen, kom överens om ett lanseringsdatum.

Arbetsflöde för designgodkännande i ClickUp Mind Maps

KARTREVISIONER UT FÖR GRANSKNING ClickUp Mind Maps hjälper design- och utvecklingsgrupper att organisera och planera webbplatsprojekt, idéer eller befintliga uppgifter i en mycket detaljerad visuell tidslinje. Rita enkelt relationer mellan dina webbplatsuppgifter för att säkerställa att dina kunder får den bästa upplevelsen när du levererar en ny eller omgjord webbplats.

9. Lansera webbplatsen!

När webbplatsen får slutgiltigt godkännande från din kund är det dags att förbereda sig för lanseringsdatumet! Det finns bara några sista steg som utvecklingsteamet och deras projektledare måste slutföra inför lanseringen:

Ladda upp webbplatsen till kundens webbhotellplattform och anslut den till deras innehållshanteringssystem (CMS). Registrera webbplatsens domän(er) hos kundens internetleverantör (ISP) om det inte redan är gjort. Ladda upp webbplatskartan till Google Search Console så att webbplatsen indexeras och visas på sökmotorernas resultatsidor (SERP) så snabbt som möjligt. Klicka på publicera!

Och precis så har du skapat en webbplats från grunden.

7 gratis och användbara mallar för webbplatsprojektledning

Projektledare behöver alltid hitta sätt att bli mer effektiva och samarbeta bättre med webbutvecklingsteam och kunder. Varför inte använda en mall för projektledning för att påskynda organisations- och planeringsprocesserna?

Här är våra sju favoritmallar för webbplatsprojektledning:

1. ClickUp-mall för innehållshantering

Använd ClickUp-mallen för innehållshantering för att visa anpassade kalendrar över flera kanaler.

Projektledare kan enkelt tilldela varje innehållsförfrågan till rätt process, vilket säkerställer att dina intressenter eller uppgiftsägare inte förbiser något. Detta är viktigt att använda när du fördelar innehållsuppgifter till dina team inom byrån.

Dessutom hjälper ClickUp Content Management Template projektledare att logga allt för att förhindra flaskhalsar och planera för omfattningsförändringar när nya förfrågningar uppstår. Den ger också en översiktlig bild genom kalenderfunktionen så att alla är uppdaterade.

2. ClickUp Sitemap Whiteboard-mall

Planera en visuell representation av din webbplatskarta med denna lättanvända mall.

Det råder ingen tvekan om hur svårt det kan vara att bygga en ny webbplats från grunden. En av de svåraste aspekterna av webbplatsprojektledning är att förstå och, ännu viktigare, planera webbplatskartan.

Använd ClickUps mall för webbplatskarta som en guide för att organisera landningssidor, användarupplevelser och de ämnen du behöver inkludera på webbplatsen. Börja inte din webbplatskarta från en tom skärm – använd istället den här mallen för att börja planera i ClickUps enkla och mycket visuella Whiteboard-funktion.

3. ClickUp PMO-teammall

ClickUp PMO Team Template förenklar dina behov inom projektledning, programledning och portföljledning genom att bryta ner barriärer och möjliggöra snabb genomförande.

PMO Team Template gör det möjligt för projektledare att dela upp projekt i 14 anpassningsbara statusar och sex olika vyer för maximal optimering av din webbplatsprojektledningsprocess.

Denna mall är idealisk för team som vill ge tydlig insikt i projektets leveranser, status och övergripande omfattning för att enkelt kunna spåra och hantera uppgifter.

4. ClickUp Agile Scrum Management Template – Whiteboard-vy

Använd whiteboard-vyn för att planera projektet och optimera arbetsflödena i den agila processen för en mer transparent vy.

För projektledare som vill ha en intuitiv och visuell approach till agil projektledning är den här mallen ett perfekt första steg. Ge ditt team resurser för att lägga till insikter så att du enkelt kan anpassa teammedlemmarna efter kraven i ditt specifika webbprojekt.

Det bästa med den här mallen är att den gör det enkelt att implementera ett grundläggande agilt arbetsflöde på bara några minuter. Och om du letar efter något mer avancerat kan du fortfarande använda den här mallen för komplexa agila arbetsflöden.

Med hjälp av whiteboard-vyn i ClickUp Agile Scrum Management Template kan projektledare se det exakta arbetsflödet för att prioritera förfrågningar och uppgifter, samtidigt som de framgångsrikt organiserar sprints, webbdesign och utvecklingsmöten.

5. ClickUp-mall för arbetsomfattning för webbplatser

Dokumentera allt du behöver för att förhindra att omfattningen av ditt nästa webbplatsbygge växer sig för stor.

Omfattningskrypning kan kännas oundvikligt för projektledare, men för ditt nästa webbplatsprojekt bör du börja med att dokumentera allt i ClickUps mall för arbetsomfattning. Detta hjälper dig att anpassa allt som din byrå kommer att göra till dina kunders förväntningar.

Hjälp dina kunder att förstå vad du gör specifikt och vilken prislapp som är förknippad med det. Det är också enkelt att tilldela användare kommentarer i ClickUp Docs, så att det inte hindrar teamets samarbete att hitta det som behövs för att gå vidare till nästa fas.

6. ClickUp-mall för webbdesignprojektplan

Planera allt som har med ditt webbdesignarbetsflöde att göra för att säkerställa att inget faller mellan stolarna.

ClickUps mall för webbdesignprojekt fungerar som en logg för alla åtgärder som vidtas under utvecklingen av en webbplats. Genom att tilldela allt till rätt processägare säkerställer du att ingenting förbises.

Använd Kanban-tavlan eller planera alla dina webbdesignuppgifter i listvyn. Med ClickUp har du över 15 vyer att välja mellan och anpassa så att vår projektledningsplattform fungerar precis som du vill.

7. ClickUps mall för fel- och problemspårning

Spåra och övervaka buggar och problem på din webbplats och tilldela dem enkelt till ditt team.

Ingen vill lansera en webbplats bara för att upptäcka att det finns en oändlig lista med buggar att rensa upp. Använd ClickUps mall för bugg- och problemspårning för att säkerställa att allt loggas, övervakas och delegeras på rätt sätt till utvecklare i ett enda projektledningsverktyg.

ClickUp: Den bästa appen för webbplatsprojektledning för ditt team

Du kanske tänker att det är lättare sagt än gjort – särskilt om du hanterar kundernas webbplatsprojekt med flera olika verktyg som inte är kopplade till varandra. Saken är den att när projektledare arbetar med samarbetsprogramvara som ClickUp är det lika enkelt att hantera ett framgångsrikt projekt som att öppna din ClickUp-app.

När du använder ClickUp som din projektledningsplattform kan du enkelt:

Spåra budgetar

Övervaka projekt planer

Följ slutförandet av leverabler

Tagga interna och externa teammedlemmar

Be om feedback från kunderna

Och mycket mer!

Vill du prova? Ladda ner ClickUp helt gratis idag eller kom igång med en av våra användbara mallar som nämns ovan!