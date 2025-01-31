De 10 bästa verktygen och programvarorna för copywriting 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är verktyg för copywriting?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Verktyg för copywriting är programvara och online-resurser som hjälper copywriters att skapa övertygande och slagkraftigt innehåll för plattformar som webbplatser, sociala medier och e-post. De hjälper också proffs att öka konverteringsgraden, förbättra sökmotorrankningen och öka synligheten online med innehållsmarknadsföringskampanjer. Förutom att vara skrivhjälpmedel hjälper dessa verktyg dig också att undersöka sökord, optimera innehåll och spåra dina resultat. " } } ] }

Är du fortfarande osäker på om du ska använda AI för dina dagliga copywriting-uppgifter?

Professionella copywriters är vana vid att noggrant utforma och förfina varje ord, vilket gör att de tvekar att använda verktyg som ger samma resultat på ett ögonblick.

Dessa verktyg blir dock alltmer avancerade och ger copywriters kraftfulla verktyg som hjälper dem att snabbt och effektivt skapa högkvalitativt innehåll. Som ett resultat kan dessa verktyg inte bara göra dina texter mer engagerande, utan de kan också öka konverteringarna och förbättra den totala produktiviteten på jobbet.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för copywriting som hjälper dig att optimera ditt skrivande för sökmotorer och målgrupper. Från copywriting och redigering, verktyg för innehållsoptimering och projektledningsappar med inbyggd ordbehandlare och anteckningsfunktion – denna omfattande lista över de bästa verktygen för copywriting hjälper dig att skapa den perfekta teknikstacken för att effektivisera ditt arbetsflöde och arbeta på bästa sätt.

Så ta din favoritdryck, slå dig ner och låt oss dyka in i dessa fantastiska resurser som utan tvekan kommer att höja din copywriting-kompetens. ✍️⚡️

Verktyg för copywriting är programvara och online-resurser som hjälper copywriters att skapa övertygande och slagkraftigt innehåll för plattformar som webbplatser, sociala medier och e-post. De hjälper också proffs att öka konverteringsgraden, förbättra sökmotorrankningen och öka synligheten online med innehållsmarknadsföringskampanjer. Förutom att vara skrivhjälpmedel hjälper dessa verktyg dig också att undersöka sökord, optimera innehåll och spåra dina resultat.

Det finns olika typer av verktyg för copywriting som hjälper copywriters att skapa effektivt och övertygande innehåll. Här är några vanliga typer av verktyg för copywriting:

Grammatik- och stavningskontroll

Generatorer för innehållsidéer

AI-textgeneratorer

Designverktyg för att skapa grafik som kompletterar skriftligt innehåll

Verktyg för innehållsplanering och organisering

Rubrikanalysatorer och SEO-verktyg

Med hjälp av dessa verktyg kan du skapa övertygande, engagerande och SEO-vänligt innehåll som mycket lättare når din målgrupp.

Bäst för allt-i-ett-projektledning, innehållsplanering, uppgiftsorganisation

Övervaka projektuppdateringar, hantera arbetsflöden och samarbeta med teamet, allt från din ClickUp Workspace.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projektledning och produktivitet som erbjuder hundratals avancerade funktioner som hjälper dig att effektivisera och förenkla ditt arbetsflöde.

Det som gör detta verktyg så unikt är dess flexibilitet. Hela plattformen är anpassningsbar, vilket gör den till ett användbart verktyg för alla användningsområden, team och organisationer. Team inom olika branscher, inklusive copywriters och marknadsföringsteam, eftersom den erbjuder en intuitiv plattform där copywriters enkelt kan hantera uppgifter, prioritera arbetsbelastning och samarbeta i projekt.

Använd digitala whiteboardtavlor och tankekartor för brainstorming och utveckling av innehållsstrategier, anpassade vyer som list- och tavelvy för att organisera ditt arbete på ditt sätt, och ClickUp Docs för att skapa obegränsat med dokument för bloggar, inlägg på sociala medier, reklamtexter, innehållsbeskrivningar, wikis, kunskapsbaser och mycket mer.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Behöver du hjälp med att förenkla eller förbättra dina texter? ClickUp är nu både ett projektledningsverktyg och ett AI-verktyg för copywriting! ClickUp AI sparar tid åt dig genom att förenkla skrivprocessen, hjälpa dig att skriva mer effektivt och skapa engagerande AI-genererat innehåll. Använd ClickUp AI för att skriva e-postmeddelanden, ditt nästa blogginlägg eller för att övervinna din skrivkramp.

Förbättra dina skrivkunskaper och förverkliga dina tankar på ett tydligt, koncist och övertygande sätt med ClickUp AI.

Förutom funktioner för att skriva och redigera texter erbjuder ClickUp även uppgiftshantering och andra produktivitetsfunktioner såsom automatiska påminnelser, tidsspårning, målsättning och analysverktyg som hjälper dig att hålla ordning och maximera din effektivitet.

Bästa funktioner

Över 15 anpassade projektvyer : Välj att visa och organisera ditt arbete på över 15 olika sätt, inklusive listvy, tavelvy och en unik arbetsbelastningsvy.

Antecknings- och ordbehandlingsfunktioner : Använd ClickUp Docs och Notepad för att skriva korta och långa texter.

Samarbetsredigering och kommentarer : Se vem som arbetar på samma sida och redigera utan överlappning med funktionen för samarbetsredigering och detektering. Använd sedan kommentarfunktionen för att lämna och tilldela meddelanden till en specifik person för att förbättra och påskynda feedbackprocessen.

ClickUp AI : Din egen : Din egen skrivassistent som hjälper dig att skapa AI-genererat innehåll, redigera texter, sammanfatta långa och komplexa texter och mycket mer.

Digitala whiteboardtavlor och mind maps : Brainstorma och kartlägg idéer och processer på en gemensam whiteboardtavla eller mind map, och dela enkelt ditt arbete med andra eller behåll det för dig själv.

Korrekturläsning : Centralisera och påskynda feedbackprocessen genom att göra anteckningar direkt på bilder, videor och PDF-filer.

Mallbibliotek : Mallar för alla : Mallar för alla projektleveranser , från innehållsbeskrivningar till skrivriktlinjer och mycket mer.

Mobilapp: Kom åt ditt arbete när som helst och var som helst

Integrationsmöjligheter: Anslut ClickUp till över 1 000 arbetsverktyg för att konsolidera dina appar och samla allt ditt arbete på ett ställe.

Begränsningar

AI-funktionerna är fortfarande på väntelista; anmäl dig för att läggas till på väntelistan.

Prissättning

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 7 $ per månad/användare

Företag : 12 dollar per månad/användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,7 av 5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (3 519+ recensioner)

2. Wordtune

Bäst för AI-omskrivning, skrivassistent och textredigerare

Använd Wordtune som verktyg för copywriting, skrivassistent och innehållsredigerare

Wordtune är ett av de mest kraftfulla AI-verktygen för copywriting som finns idag. Det gör det möjligt för copywriters att snabbt och enkelt hitta rätt ord för att kommunicera sitt budskap och optimera sin copywriting med hjälp av generativ AI för att skapa engagerande texter för inlägg på sociala medier, blogginlägg, dokumentation, annonstexter, produktbeskrivningar, SEO-metabeskrivningar och titlar, webbtexter och mycket mer.

Det fungerar utan komplicerade instruktioner. Lägg bara till din text och få omedelbart förbättringsförslag baserade på de mest avancerade språkmodellerna. Du kan också använda detta AI-verktyg för copywriting för att brainstorma idéer eller få relevanta synonymer för valfritt ord i din text.

Bästa funktioner

Förkorta och utöka text: Ändra längden på valfri mening eller stycke och nå önskat antal ord.

Brainstorma titelidéer: Skapa snabbt titlar för landningssidor, bloggar och andra marknadsföringsmaterial.

Få förslag på omskrivningar för texter: Copywriters upptäcker snabbt att det blir deras standardbeteende att klicka på Wordtune-ikonen och bläddra igenom alternativa textförslag.

Skriv utkast till e-postmeddelanden på ett ögonblick: Minska drastiskt den tid det tar att formulera e-postmeddelanden.

Begränsningar

Promptlängden är begränsad

Integreras inte direkt med WordPress

Prissättning

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Premium : 9,99 $ per månad/användare

Premium för team: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,3 av 5 (49 recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (70 recensioner)

Kolla in dessa konkurrenter till Wordtune!

3. Perplexity

Bäst för forskning

Använd Perplexity för att hämta AI-genererade svar

Copywriting blir enklare med Perplexity, ett AI-drivet verktyg som erbjuder ett chatbot-liknande gränssnitt. Istället för att använda en sökmotor kan användarna ställa frågor på naturligt språk och få ett välgrundat svar från AI:n. Dessutom kan användarna ställa följdfrågor för att utforska ett visst ämne ytterligare och få ett svar baserat på sammanhanget i de tidigare svaren. Detta gör copywriting mycket mer effektivt och exakt.

Dessutom är ordentlig research grundläggande för att skapa välskrivna och optimerade texter. Copywriters måste se till att varje rad de skriver korrekt återspeglar deras produkt eller bransch. Perplexity gör det möjligt för dem att ställa frågor och få svar, inklusive länkar till tillförlitliga källor. Istället för att oändligt bläddra igenom sökresultat kan copywriters undersöka vilket ämne som helst mycket snabbare och få ett direkt svar.

Bästa funktioner

Omedelbar sammanfattning av din aktuella sida

Ställ snabbt frågor från verktygsfältet

Ställ frågor om din nuvarande sida

Ställ frågor som är inriktade på ditt nuvarande område

Klicka för att ställa följdfrågor

Begränsningar

Inga sammanfattningsfunktioner

Prissättning

Gratis verktyg

Kundbetyg och recensioner

Chrome Store: 4,5 av 5 (84 recensioner)

Bonus: Kolla in 7 gratis mallar för att skriva innehåll för snabbare innehållsskapande

4. Mangools Google SERP Simulator

Bäst för förhandsgranskning av SERP-snippets och beräkning av meningslängd

Använd Google SERP Simulator från Mangools för att få en förhandsgranskning av SERP-snippets på Google.

Mangools Google SERP Simulator är ett utmärkt verktyg för copywriters, eftersom det hjälper till att förhandsgranska och analysera hur en webbplats kommer att visas i Googles sökmotorresultatsidor (SERP). Detta verktyg är lätt att använda och ger snabb tillgång till viktig information om en webbplats SERP-prestanda.

Simulatorn kan användas för att utvärdera en webbplats SERP-prestanda på olika sätt. Den ger snabb åtkomst till data såsom sökordsrankningar, organiska sökresultat och betalda sökresultat. Dessutom kan den användas för att mäta effektiviteten hos SEO-kampanjer och spåra förändringar i SERP-rankningar över tid.

Bästa funktioner

Sökordsforskning: Hitta de sökord som har störst potential att rankas högt

Geografiska sökresultat: Granska sökresultatrankningar för mer än 52 000 platser

Rankningsspårning: Dela interaktiva och filtrerbara rapporter om dina SEO-framsteg

Konkurrentanalys för sökord och sökningar: Kolla in hur dina konkurrenter rankas och se potentiella tillväxtmöjligheter. Kolla in hur dina konkurrenter rankas och se potentiella tillväxtmöjligheter.

Begränsningar

Inga möjligheter till omskrivning eller förslag

Prissättning

Mangools Basic : 29,90 dollar per månad

Mangools Premium : 44,90 dollar per månad

Mangools Agency: 89,90 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,6 av 5 (44 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (67 recensioner)

5. Ahrefs

Bäst för SEO-forskning

Upptäck tusentals bra sökordsidéer, analysera deras rankningssvårighet och beräkna deras trafikpotential med Ahrefs Keyword Explorer.

Ahrefs är ett av de mest användbara AI-verktygen för SEO och erbjuder en omfattande uppsättning verktyg som hjälper copywriters och marknadsföringsteam att skapa innehåll som gör intryck. Dessutom gör Ahrefs det möjligt för skribenter att spåra sina SEO-insatser och resultat över tid, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg för copywriters på alla nivåer.

Med sin svit av SEO-verktyg och forskningsfunktioner kan det hjälpa skribenter att skapa innehåll som är optimerat för både organiska sökmotorrankningar och användarengagemang. Det ger användbar information såsom sökordsforskning, konkurrentanalysfunktioner, bakåtlänkanalys, innehållsanalys, sökords svårighetsgrad, sökordsvolym och andra mått för att hjälpa skribenter att förstå hur man skapar innehåll som rankas högt och innehåll som är engagerande för läsarna.

Bästa funktioner

SEO Dashboard: Få en översikt som håller dig uppdaterad om hur dina framsteg utvecklas.

Site Explorer: Denna funktion spårar din webbplats prestanda och ger värdefulla insikter.

AI Keywords Explorer: Ahrefs Keyword Explorer är en av deras största fördelar, eftersom det gör det möjligt för användare att fördjupa sig i analysen. Ahrefs Keyword Explorer är en av deras största fördelar, eftersom det gör det möjligt för användare att fördjupa sig i analysen.

Intuitivt användargränssnitt: Copywriters kommer att älska Ahrefs intuitiva användargränssnitt. Det är superenkelt att navigera även om du inte är en tekniskt kunnig sökmotormarknadsförare.

Begränsningar

Erbjuder inte ett SEO-betyg för innehåll.

Prissättning

Lite : 99 dollar per månad

Standard : 199 $ per månad

Avancerat : 399 $ per månad

Enterprise: 999 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,6 av 5 (458 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (504 recensioner)

6. Sharethrough Headline Analyzer

Bäst för optimering av rubriker

Förstå hur övertygande din rubrik är och få insikter som hjälper dig att optimera den med detta AI-verktyg för copywriting.

Copywriters behöver ofta skapa rubriker som fångar målgruppens uppmärksamhet och får dem att klicka. För att göra detta måste de förstå vad som kännetecknar bra rubriker och hur de kan använda dem till sin fördel. Sharethroughs Headline Analyzer är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa copywriters att skapa högpresterande rubriker.

Det använder en kombination av naturlig språkbehandling och maskininlärning för att analysera rubriker. Det hjälper till att identifiera de viktigaste elementen som gör en rubrik bra, såsom längd, ordval och läsbarhet, och ger också feedback om hur rubriken kan förbättras för att maximera dess effekt.

Bästa funktioner

Förslag på rubriklängd: Hitta den optimala längden för rubriker

Engagemang och intryckspoäng: Få statistik som hjälper dig att förstå hur din rubrik presterar.

Historik för rubriktester: Granska tidigare resultat från rubriktester

Ord- och teckenräkning: Sharethrough gör det enkelt att se den exakta längden på det du har skrivit.

Begränsningar

Inga generativa AI-funktioner

Prissättning

Gratis verktyg

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (78 recensioner)

7. ChatGPT

Bäst för naturlig språkbehandling och AI-verktyg för copywriting

Använda ChatGPT som ett AI-verktyg för copywriting

ChatGPT, som lanserades i november 2022, är en lättanvänd AI-språkmodell som copywriters kan använda för att generera idéer och optimera innehåll såsom reklamtexter, texter för inlägg på sociala medier och så vidare. Den baseras på OpenAI:s GPT-3. 5 och GPT-4 stora språkmodeller (LLM) och kan generera texter med hjälp av prompt engineering.

Individer och team inom olika branscher, inklusive copywriters, använder detta kraftfulla verktyg för att skapa AI-genererat innehåll. Allt du behöver göra är att skriva ett kommando eller ett meddelande, så svarar ChatGPT omedelbart med ett relevant svar, vilket gör detta till ett av de bästa AI-verktygen för copywriting som finns idag.

Bästa funktioner

Mänsklig text: Skicka en textrelaterad fråga till ChatGPT och få ett svar med mänsklig röst.

Interaktiva svar: Gillar du inte den Gillar du inte den text som AI har skapat? Be ChatGPT att korrigera den.

Översättningar: Få textförslag på vilket språk som helst

Sammanfattning: Gå från text till sammanfattning med bara en enkel uppmaning

Begränsningar

Kan inte integreras med andra verktyg

Inga textredigeringsfunktioner

Prissättning

ChatGPT : Gratis

ChatGPT Plus: 20 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,8 av 5 (37 recensioner)

TrustRadius: 8,4 av 10 (5 recensioner)

Kolla in våra förslag på frågor för HR, teknik och marknadsundersökningar.

8. Answer The Public

Bäst för sökordsforskning

Få konsumentinsikter som du kan använda för att skapa nytt, extremt användbart innehåll, produkter och tjänster med AnswerThePublic.

Copywriters använder Answer The Public för att undersöka och förstå sin målgrupp. Verktyget erbjuder en omfattande databas med nyckelord relaterade till alla möjliga ämnen, vilket ger copywriters tillgång till frågor och ämnen som deras läsare redan är intresserade av.

Answer The Publics sökmotor drivs av Google, Bing och Yahoo, vilket ger copywriters tillgång till de senaste uppgifterna om söktrender och konsumentbeteende. Verktyget ger också en visuell representation av uppgifterna, vilket gör det lättare att identifiera och utforska ämnen som är relaterade till copywriterens ämne. Genom att använda detta verktyg kan copywriters bättre anpassa sitt innehåll efter målgruppens behov och intressen.

Bästa funktioner

Sök efter ämne, varumärke eller produkt

Möjlighet att söka efter land och språk

Filter för frågor, prepositioner, jämförelser, alfabetisk ordning och relaterade termer

Mätvärden som inkluderar sökvolym, svårighetsgrad, kostnad per klick och betald svårighetsgrad

Begränsningar

Gränssnittet är ibland för rörigt

Prissättning

Gratis

Individuell : 9 dollar per månad

Pro : 99 dollar per månad

Expert: 199 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,4 av 5 (26 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (11 recensioner)

9. Buzzsumo

Bäst för innehållsutveckling

Få omedelbar tillgång till trendiga nyheter från hela världen och upptäck det mest populära innehållet med BuzzSumo.

Buzzsumo hjälper dig att skapa innehåll som tilltalar din målgrupp. Plattformen identifierar snabbt vilket innehåll som är populärt i din bransch och låter dig skapa innehåll som får maximal effekt.

Buzzsumo gör det enklare att skriva texter eftersom du snabbt kan identifiera trender och skapa innehåll som är relevant för din målgrupp. Verktyget erbjuder kraftfulla analysverktyg som hjälper dig att förstå vilket innehåll som fungerar bäst och vilket innehåll som behöver förbättras. Dessutom kan du hitta influencers och andra innehållsskapare som kan hjälpa dig att marknadsföra ditt arbete.

Bästa funktioner

Innehållsanalysator: Upptäck det mest engagerande innehållet i olika länder, ämnen och andra faktorer.

Frågeanalysator: Skanna miljontals foruminlägg och hitta relevanta kundfrågor

Backlink-analysator: Spåra användningen av URL:er och domäner med lätthet

Trendig funktion: Hitta kreativa innehållsidéer som kan användas för att nyhetsjacka berättelser och händelser

Begränsningar

Inga förslag på innehåll

Inga optimeringsalternativ

Prissättning

Basic : 119 $ per månad

Innehållsskapande : 249 dollar per månad

PR och kommunikation : 249 dollar per månad

Paket : 399 $ per månad

Enterprise: 999 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (95 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (141 recensioner)

Kolla in dessa verktyg för att skriva nyhetsbrev!

10. Copyscape

Bäst för plagieringsdetektering

via Performance Driven Marketing

Copyscape kan användas för att säkerställa att allt innehåll som skapas är unikt och originellt. Det är ett onlineverktyg för plagieringsdetektering som kontrollerar om det finns plagiering på webbplatser, bloggar eller i dokument.

Det fungerar genom att söka efter liknande innehåll på webben och markera eventuella träffar. Detta ger copywriters möjlighet att enkelt identifiera innehåll som redan har använts av någon annan. Med Copyscape kan copywriters säkerställa att innehållet de skapar är helt originellt.

Copyscape kan också användas för att skydda innehåll från plagiering. Copywriters kan lägga till en Copyscape-badge till sitt innehåll, vilket visar att innehållet är skyddat. Om någon försöker kopiera innehållet kommer de att uppmärksammas på att innehållet är skyddat av Copyscape.

Bästa funktioner

Kopiera och klistra in offlineinnehåll för att kontrollera det

Med Batch Search kan du kontrollera upp till 10 000 sidor samtidigt.

Håll koll på fall av plagiering och dina svar (endast onlineinnehåll)

Betala för och spåra sökningar med andra Copyscape-konton

Begränsningar

Prissättning

Copyscape Premium: 19,95 dollar per månad för upp till 10 sidor

Kundbetyg och recensioner

G2: 4,5 av 5 (25 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (70 recensioner)

De viktigaste skälen för att använda verktyg för copywriting är:

Förbättrad effektivitet : Dessa verktyg gör att du kan arbeta mer effektivt, frigöra mer tid för att fokusera på de mer viktiga uppgifterna inom copywriting, som differentiering och research, och : Dessa verktyg gör att du kan arbeta mer effektivt, frigöra mer tid för att fokusera på de mer viktiga uppgifterna inom copywriting, som differentiering och research, och spara tid på tråkiga uppgifter som sökordsresearch, innehållsoptimering och resultatuppföljning.

Förbättrad kreativitet : Verktyg för copywriting kan hjälpa dig att övervinna skrivkramp och generera idéer som håller din kreativitet igång.

Konsekvent varumärkesprofilering : Många verktyg för copywriting erbjuder mallar som hjälper dig att hålla en konsekvent ton, stil, budskap och arbetsflöde för ditt varumärke.

Korrekt grammatik och stavning : Även erfarna : Även erfarna copywriters är inte helt felfria när det gäller grammatik och stavning. Verktyg för copywriting ger en extra säkerhetsnivå och fångar upp de olyckliga misstagen.

Förbättrad läsbarhet : Genom att förbättra läsbarheten i dina texter kan dessa verktyg hjälpa dig att se till att ditt innehåll förblir tydligt, koncist och engagerande för läsaren.

Förenklad innehållsorganisation : Det är svårt att hålla reda på alla dina textuppgifter och hoppa fram och tillbaka mellan projekt. Dessa verktyg hjälper dig att hålla ordning och se till att dina anteckningar, bloggar, wikis, SOP:er och andra textdokument är lättillgängliga.

SEO-optimering: Det är svårt nog att skriva bra texter. Dessa verktyg kan hjälpa dig med SEO-optimering och automatisering av uppgifter så att dina texter optimeras för sökmotorer.

I slutändan måste alla copywriters som vill förbättra sina färdigheter, effektivisera sitt arbetsflöde och producera engagerande och effektivt innehåll kolla in de tio bästa verktygen för copywriting ovan. För att säkerställa att din text uppnår sina mål kan du använda dessa verktyg för att göra grundlig research, redigera och optimera den samt analysera dina resultat.

Dessutom kan du använda ClickUp för att effektivisera hela processen och göra den smidig. Från idé, brainstorming, skrivande, redigering, granskning och publicering – ClickUp hjälper dig att samordna varje del av processen. ?✍️

Kom igång med ClickUp gratis idag!

Gästskribent:

Ben Pines är en professionell innehållsmarknadsförare med över 15 års erfarenhet. Han tror på ordens transformativa kraft och brinner för att hjälpa andra inom branschen att förbättra sitt hantverk.