De 10 bästa AI-verktygen för sökordsanalys 2025 (recensioner och priser)

Sökordsanalys brukade vara full av mystik, gissningar och förhoppningar om att man skulle hitta en dold möjlighet som ingen annan ännu hade upptäckt. Nu har vi AI-verktyg för sökordsanalys som gör processen enklare, snabbare och effektivare.

I den här guiden utforskar vi några av de bästa AI-verktygen för sökordsanalys som finns och ger rekommendationer om vilka du bör överväga att använda under 2024. ?

Vad ska du leta efter i ett AI-verktyg för sökordsanalys?

AI-verktyg för sökordsanalys förenklar denna tidskrävande process, upptäcker sökordsmöjligheter och gör det enklare för dig att planera, skriva och publicera innehåll som är utformat för att prestera bra i sökrankningar.

När du överväger olika AI-verktyg för sökordsanalys bör du tänka på följande:

Funktionalitet: Hjälper detta verktyg till med sökordsanalys, eller är det bättre för en annan del av innehållsprocessen?

Data och insikter: Ger verktyget dig användbar data som sökvolymer, kostnad per klick (CPC) och svårighetsgrad för sökord?

Rykte: Är detta ett välkänt verktyg? Har det ett positivt rykte inom SEO-communityn?

Bonusfunktioner: Kan verktyget göra mer än bara sökordsanalys?

Användarvänlighet: Är verktyget lätt att navigera, använda och förstå? Kan alla i ditt team använda det med självförtroende?

Pris: Är detta ett gratis verktyg för sökordsanalys? Är verktyget prisvärt? Är funktionaliteten begränsad i gratisversionen?

Varje team och organisation har lite olika mål, så fundera på vad ditt huvudmål är och vilka mätvärden som är viktigast för dig, och välj ett verktyg som hjälper dig att nå dit.

Du vet vad du ska leta efter, men vem har tid att undersöka, granska och testa hundratals olika AI-verktyg för sökordsanalys? Vi har gjort det hårda arbetet åt dig och sammanställt denna lista över de bästa verktygen för sökordsanalys att prova under 2024 ?

Bäst för omfattande SEO-projektledning

Använd ClickUp Brain för att skapa ett blogginlägg i ClickUp Docs från en enkel prompt.

ClickUp erbjuder marknadsföringsteam något som andra verktyg inte har: en AI-driven assistent som är skräddarsydd för din roll, dina mål och dina behov. ClickUp Brain hanterar en mängd olika uppgifter under hela innehållsmarknadsföringsprocessen, inklusive sökordsanalys.

Använd ClickUp Brain i ClickUp Docs för att generera relaterade sökordsidéer och skapa sökordskluster. Samarbeta med teammedlemmarna i dina dokument för att diskutera idéer och slutföra din lista, och omsätt sedan idéerna i handling med ClickUp Tasks.

ClickUp gör mer än att bara visa högkvalitativa sökordsidéer. Det är också ett kraftfullt verktyg för SEO-projektledning. Visualisera ämneskluster med ClickUp Whiteboards, använd ClickUp Custom Fields för att anpassa din databas och dina arbetsflöden, och använd ClickUp Recurring Checklists för att se till att du aldrig mer missar ett steg i SEO-processen. ✅

ClickUps bästa funktioner

Ladda ner den här mallen Sätt deadlines och spåra och hantera dina rankningar med ClickUps mall för SEO-forskning och -hantering.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform med ett stort utbud av funktioner och anpassningsalternativ, vilket kan vara överväldigande i början.

Även om ClickUp Brain genererar sökordsidéer är det inte ett traditionellt verktyg för sökordsanalys med sökdata.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Semrush

Bäst för konkurrenskraftig sökordsanalys och kartläggning av innehållsluckor

via Semrush

Semrush är en plattform för digital marknadsföring och sökmotoroptimering (SEO) med en samling SEO-fokuserade verktyg och funktioner, inklusive sökordsanalys och konkurrensanalys. Med Semrushs verktyg för sökordsanalys kan du upptäcka luckor i sökorden, undersöka konkurrenternas sökord och skapa sökordslistor på nolltid. ?

Semrush bästa funktioner

Skapa listor med tusentals långsvansade sökord från ett initialt utgångssökord.

Hitta konkurrenskraftiga sökordsmöjligheter och innehållsluckor med konkurrentanalys

Få värdefull insikt i sökalgoritmen, sökordsrankningar och korsreferensdata med Google Analytics.

Semrushs begränsningar

Semrushs prissättning kan göra det oåtkomligt för mindre företag och byråer.

Vissa användare menar att det stora utbudet av funktioner innebär att det krävs en viss inlärningskurva för att förstå hur man använder programvaran effektivt.

Semrush-priser

Pro: 129,95 $/månad per användare

Guru: 249,95 $/månad per användare

Företag: 499,95 $/månad per användare

Semrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

3. Google Keyword Planner

Bäst för företag som riktar in sig på Google Ad-kampanjer

via Google Keyword Planner

Google Ads Keyword Planner är ett måste om du kör Google Ad-kampanjer, men det är också användbart i sig. Använd verktyget för att hitta nya sökord, få insikter och rekommendationer och låt den kunskapen driva dina annonskampanjer. ?

Google Keyword Planners bästa funktioner

Skapa din egen sökordsplan för Google Ads

Se prognostiserad söktrafik och hur många prognostiserade klick, visningar eller konverteringar du kan få.

Förvandla din plan till en funktionell Google Ads-kampanj med några få klick

Begränsningar i Google Keyword Planner

Eftersom detta är ett verktyg för sökordsanalys från Google kan du endast se prognostiserade organiska sökdata för söktermer på Google.

Om du inte planerar att köra Google Ad-kampanjer kan ett annat verktyg med ett bredare utbud av funktioner vara fördelaktigt.

Priser för Google Keyword Planner

Gratis

Betyg och recensioner för Google Keyword Planner

Betygen nedan gäller för Google Ads-plattformen som helhet:

G2: 4,3/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

4. Surfer

Bäst för innehållsskapande och granskning med SEO-optimering

via Surfer

Surfer är ett verktyg för sökmotoroptimering och AI-innehållsskapande som ger team möjlighet att inte bara undersöka sökord utan också generera innehåll och granska befintligt innehåll. Förutom ett AI-drivet verktyg för copywriting erbjuder Surfer också ett gratis tillägg för Chrome som låter dig undersöka alla sökord du behöver utan att lämna Google. ?

Surfers bästa funktioner

Upptäck relevanta ämneskluster baserat på din nisch

Analysera sökintentioner, se svårighetsgraden för sökord och kontrollera månatliga sökvolymer.

Gör sökordsanalyser direkt med tillägget Keyword Surfer.

Surfers begränsningar

Användare föreslår att du inte kan ändra ämneskluster efter att de har skapats.

Vissa användare rapporterar att funktionen för sökordsanalys är mer grundläggande än andra alternativ.

Priser för Surfer

Essential: 69 $/månad för upp till 2 användare

Essential AI: 119 $/månad för upp till 2 användare

Avancerat: 149 $/månad för upp till 5 användare

Avancerad AI: 239 $/månad för upp till 5 användare

Max: 249 $/månad för upp till 10 användare

Max AI: 419 $/månad för upp till 10 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Surfer-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 300 recensioner)

5. Twinword Ideas

Bäst för att rikta in sig på nischspecifika sökord och trendanalys

via Twinword Ideas

Twinword Ideas är ett AI-verktyg för sökordsanalys som är utformat för att söka efter trender och ge dig endast de bästa sökorden. Istället för att manuellt gå igenom långa listor med sökord kan du använda denna AI-sökordsgenerator för att få ett mer relevant urval av potentiella fraser att rikta in dig på. ?

Twinword Ideas bästa funktioner

Se exakta sökordsdata, inklusive sökvolym, organisk trafik och kostnad per klick (CPC).

Spara tid när du skapar din lista med relaterade sökord med automatisk sökordsgruppering.

Se sökordsbetyg och bygg din kampanj kring dina bästa möjligheter till SEO-ranking.

Begränsningar för Twinword Ideas

Detta är enbart ett verktyg för sökordsanalys, så team som letar efter en plattform med annat innehåll eller SEO-funktioner kan behöva överväga ett alternativ.

Verktyget för sökordsökning känns mer grundläggande jämfört med vissa andra verktyg för sökordsanalys som finns tillgängliga.

Priser för Twinword Ideas

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Pro: 24 $/månad per användare

Byrå: 59 $/månad för upp till 5 användare

Twinword Ideas betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 recension)

Capterra: n/a

6. ChatGPT

Bäst för konversationsbaserad AI-assisterad sökordsanalys

via ChatGPT

ChatGPT är ett AI-system som ger användarna tillgång till en stor inlärningsmodell (LLM) som kan göra nästan vad som helst – inklusive att skapa en lista med relevanta sökord för ett innehålls- eller webbplatsprojekt. ?

ChatGPT:s bästa funktioner

Upptäck sökordsförslag baserade på dina frågor och inmatningar

Ställ frågor till AI-chatboten på ett mer naturligt sätt

Använd verktyget för att skapa sökordslistor, mallar för marknadsföringsplaner och innehållsstrategier.

Begränsningar för ChatGPT

Användare som föredrar ett mer traditionellt forskningsverktyg utan ett chatbot-liknande gränssnitt kanske passar bättre för ett alternativ.

Det kan vara svårt att avgöra hur korrekt ChatGPT:s resultat är, så teamen kanske föredrar att använda ett extra verktyg för att kontrollera fakta innan de bekräftar en SEO-strategi.

Priser för ChatGPT

Gratis

ChatGPT Plus: 20 $/månad per användare

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

7. Copy. ai

Bäst för att distribuera AI-genererat innehåll och sökordsanalys i stor skala

Copy.ai är ett AI-marknadsföringsverktyg utformat för sälj- och marknadsföringsteam som vill använda generativ AI för att skapa och distribuera innehåll i stor skala. Liksom de flesta AI-nyckelordsgeneratorer skapar Copy.ai en lista med potentiella nyckelord med rätt uppmaningar, så att teamen har gott om material att använda i webbplatsprojekt. ?

Copy. ai bästa funktioner

Skapa sökordsgrupper och idéer för potentiella fraser att rikta in sig på.

Brainstorma innehållsidéer och skapa en innehållsplan

Använd Copy.ai för att skapa en innehållsbeskrivning baserad på dina sökordsförslag.

Copy. ai-begränsningar

Eftersom det i första hand är ett AI-verktyg för att skriva innehåll kan vissa team tycka att detta verktyg saknar specifika funktioner för sökordsanalys.

Vissa användare kan tycka att det är frustrerande att köpa krediter för att generera innehåll.

Copy. ai-priser

Gratis för 1 användare (200 krediter)

Pro: 36 $/månad för upp till 5 användare (500 krediter)

Team: 186 $/månad för upp till 20 användare (3 000 krediter)

Tillväxt: 1 000 USD/månad för upp till 75 användare (20 000 krediter)

Skala: 3 000 USD/månad för upp till 200 användare (75 000 krediter)

Copy. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

8. Jasper

Bäst för att upprätthålla varumärkeskonsistens i innehållsskapandet

via Jasper

Jasper beskriver sig själv som en AI-copilot för marknadsföringsteam i sökordsanalysprocessen och erbjuder en samling verktyg och funktioner som använder artificiell intelligens för att driva innehållsskapande och varumärkeskonsistens. Jaspers AI-skrivverktyg effektiviserar processen för innehållsbriefing för team. ?

Jasper bästa funktioner

Skapa innehållsbeskrivningar och första utkast baserat på dina angivna sökord.

Analysera ditt innehåll jämfört med konkurrenterna på sökmotorernas resultatsidor (SERP).

Använd Surfer-integrationen för att optimera innehållet baserat på dina resultat.

Jasper-begränsningar

Även om det är möjligt att generera idéer med Jasper, har det inte ett traditionellt SEO-verktyg för sökordsanalys – så team som förväntar sig sökdata och insikter bör överväga ett alternativ.

SEO-innehållsoptimering ingår inte som en funktion – för detta behöver du ett Surfer-abonnemang.

Priser för Jasper

Skapare: 39 $/månad per användare

Pro: 59 $/månad för upp till 5 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jasper-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

9. Bramework

Bäst för att hjälpa skribenter med första utkast och dispositioner

via Bramework

Bramework är en AI-skrivplattform som hjälper skribenter och innehållsteam med första utkastet. Använd den för att generera en rubrik, en disposition och de första styckena så att du inte behöver börja från en tom sida. ✏️

Brameworks bästa funktioner

Lägg till dina sökord så genererar plattformen relevant innehåll.

Skapa din innehållsbeskrivning, disposition eller första utkast med AI

Använd Semrush-integrationen för att lägga till funktionalitet för sökordsanalys.

Begränsningar i ramverket

Bramework har inget eget AI-SEO-verktyg – användare behöver ett separat Semrush-abonnemang för denna funktion.

Vissa användare rapporterar att användargränssnittet (UI) skulle kunna förbättras.

Priser för ramverk

Grow: 19 $/månad för upp till 2 användare

Pro: 99 $/månad för upp till 8 användare

Bramework-betyg och recensioner

G2: 3,7/5 (3+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

10. Narrato

Bäst för SEO-innehållssamarbete

via Narrato

Narrato är en AI-plattform för innehållssamarbete och skapande, utformad för marknadsföringsteam som vill centralisera processen för innehållsskapande. Som en del av plattformen erbjuder Narrato ytterligare planerings- och SEO-verktyg, inklusive sökordsanalys. ?

Narratos bästa funktioner

Skapa en lista med relevanta sökord med Narratos AI-skrivare

Ange dina egna sökord för att generera relevanta förslag och innehåll.

Använd AI-innehållsassistenten för att omvandla dina sökord till en SEO-brief.

Narratos begränsningar

Narrato genererar sökordsforskningslistor som ren text i ett dokument, vilket kan göra det svårare för team att exportera och använda dem effektivt.

Plattformens fokus ligger på samarbete och skapande av innehåll snarare än SEO-nyckelord.

Priser för Narrato

Enskild användare: Från 19 $/månad per användare

Pro: 36 $/månad för upp till 4 användare

Företag: 76 $/månad för upp till 4 användare

Anpassat: Kontakta oss för prisuppgifter

Narrato-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (10+ recensioner)

Inom SEO-området letar vi alltid efter sätt att förnya oss, arbeta snabbare och få bättre resultat. Ett av de bästa sätten att göra det är att använda AI-verktyg för sökordsanalys för att effektivisera din process, upptäcka fantastiska möjligheter och omvandla din forskning till publicerbart innehåll ännu snabbare.

Om ditt mål inte bara är att hitta rätt sökord utan också att bygga upp och hantera ett innehållsimperium, gör ClickUp till din plattform för sökordsforskning och SEO-hantering. Vår anpassningsbara plattform ger dig en plats där du kan hitta idéer, skapa optimerat innehåll och övervaka dina framsteg. Prova ClickUp gratis idag. ?