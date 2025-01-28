De 20 bästa AI-verktygen för marknadsföring för att förbli produktiv 2025

Om filmer och TV-serier har fått oss att tro på en sak, så är det att vi vid det här laget borde ha ett helt samhälle av robotar som utför vårt arbete åt oss.

Robotar ska städa våra hus, laga vår frukost och svara i telefonen. Och vissa av dessa robotar ska vara fräcka och tala med brittisk accent. Men tyvärr, här är vi nu i det 21:a århundradet och vi har inte sett en enda fräck brittisk robot idag. ??‍♀️

Även om den framtiden kanske ligger långt borta, så finns artificiell intelligens redan här. Visst, den lagar inte våra ägg på morgonen, men AI-tekniken kan underlätta vårt arbetsliv genom att automatisera vissa av våra dagliga marknadsföringsuppgifter. Och för marknadsföringsteam kan rätt AI-marknadsföringsverktyg göra arbetet mer produktivt, mer kreativt och roligare.

Här är de 20 bästa AI-marknadsföringsverktygen som hela ditt team kommer att älska.

Ett AI-marknadsföringsverktyg (artificiell intelligens) avser tillämpningen av artificiell intelligens i marknadsföringsstrategier och marknadsföringsinsatser. Dessa verktyg använder maskininlärning, marknadsföringsanalys och prediktiva algoritmer för att automatisera, optimera och förstärka olika marknadsföringsuppgifter.

Vad ska du leta efter i ett AI-marknadsföringsverktyg?

Olika AI-marknadsföringsverktyg har olika funktioner, men alla verktyg du använder ska göra ditt liv enklare, inte svårare.

Vi vet vad du tänker: Det är ju självklart! Men ibland när du väljer verktyg kan detta krav vara lättare sagt än gjort. Här är vad du ska leta efter för att säkerställa att du får ett bra verktyg. ?

Intuitiv användarupplevelse: Denna programvara är avsedd för ditt marknadsföringsteam, inte ditt IT-team, så användargränssnittet bör vara enkelt att lära sig och använda. Eftersom ditt marknadsföringsteam är designorienterat kommer ett snyggt gränssnitt att förbättra upplevelsen för alla.

Enkel automatisering: Syftet med artificiell intelligens är att avlasta dig. Ett Syftet med artificiell intelligens är att avlasta dig. Ett AI-verktyg bör därför erbjuda marknadsföringsautomatisering som gör att du kan utföra repetitiva processer med ett enda klick. Dina teammedlemmar bör inte behöva ha kodningskunskaper för att konfigurera dessa automatiseringar.

Många integrationer: De flesta team behöver mer än en app för att utföra sitt arbete, men att växla mellan appar kan innebära mer arbete och frustration för ditt team. Se till att alla AI-verktyg du väljer att integrera med den programvara du redan använder

Ingen överlappning: Du kan effektivisera din marknadsföringsteknik genom att välja färre appar som gör mer. Se dock till att du inte väljer appar med överlappande funktioner, annars kan det hända att en del av ditt team förlitar sig på en app och andra på en annan, vilket gör ditt arbetsflöde mindre effektivt istället för mer.

Här är de 20 bästa AI-marknadsföringsverktygen. Ingen av dem har brittisk accent eller kvicka repliker, men dessa appar hjälper dig att nå din målgrupp, effektivisera dina marknadsföringsarbetsflöden, förbättra hanteringen av dina marknadsföringskampanjer, skapa SEO-optimerat innehåll och spåra dina resultat.

Och det är bara början.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUps AI-skrivassistent för att anpassa och skapa effektivt marknadsföringsinnehåll.

ClickUp är appen som ersätter alla dina appar. Den samlar allt ditt arbete – från uppgiftshantering och måluppföljning till chattar och dokument – på ett och samma ställe. Och den levereras med världens enda rollbaserade AI-assistent.

Du kan anpassa ClickUps AI-funktioner för ton och kreativitet, och det har inbyggda innehållsstrukturer så att ditt marknadsföringsteam kan spara tid på att skapa översikter och formatera. ?

ClickUps bästa funktioner

Korrekturläsning: I ClickUp Docs markerar du valfri del av texten och använder AI-drivna redigeringsfunktioner för att optimera innehållet, göra det längre eller kortare eller förenkla skrivandet.

AI-skrivande: Skriv ett utkast till din nästa Skriv ett utkast till din nästa e-postkampanj eller marknadsföringskampanj på sociala medier eller skapa en blogg för sökmotorer på några sekunder. Och med färdiga innehållsmallar som innehåller rubriker, tabeller och mycket mer kan du spara tid på dina marknadsföringsinsatser.

Sammanfattning: Använd AI-drivna verktyg för att få fram användbara insikter från alla Använd AI-drivna verktyg för att få fram användbara insikter från alla dokument eller efteranalyser . ClickUps AI-verktyg ger en omedelbar sammanfattning och beskriver nästa steg som ska läggas till i din marknadsföringskalender , så att alla får en tydlig översikt över ett projekt eller dina marknadsföringskampanjer på kortare tid.

Brainstorming: Få inspiration till ditt nästa kreativa projekt med AI-genererade funktionsnamn, marknadsföringsslogans, enkätfrågor, strategier för marknadsföringskampanjer och Få inspiration till ditt nästa kreativa projekt med AI-genererade funktionsnamn, marknadsföringsslogans, enkätfrågor, strategier för marknadsföringskampanjer och mallar för produktmarknadsföring

Integrationer: Anslut ClickUp till dina andra Anslut ClickUp till dina andra favoritverktyg för marknadsföringskalendrar – inklusive andra AI-marknadsföringsverktyg – med tusentals integrationer.

AI-projektledning : Använd ClickUp AI för att automatisera dina projektledningsprocesser och få mer gjort.

Arbeta tillsammans med marknadsföringsuppgifter i ClickUp Docs

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurva: Det stora antalet funktioner i ClickUp kan vara överväldigande för nya användare, men det intuitiva användargränssnittet gör det enkelt att lära sig och anpassa helt efter egna behov.

Kostnad: ClickUp erbjuder en prisplan som är gratis för alltid, men denna plan inkluderar inte tillgång till funktionerna för artificiell intelligens.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsyta.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2-recensioner: 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

2. Zapier

via Zapier

Zapier är ett automatiseringsprogram utan kod, vilket skiljer det från de andra AI-marknadsföringsverktygen i denna lista. Det låter dig utforma alla automatiseringar du behöver med hjälp av if-then-maskininlärningslogik.

Du kan till exempel automatisera dina e-postmarknadsföringsstrategier genom att skapa ett if-then-uttryck som automatiskt skickar ett välkomstmeddelande till potentiella kunder om de registrerar sig för din e-postlista. Eller så kan du öka kundengagemanget genom att låta alla meddelanden du får via Facebook Messenger skickas till din Slack så att du ser dem snabbare och kan kommunicera med din målgrupp snabbare.

Med Zapier kan du automatisera hela kundresan så att kunderna får exakt den kommunikation de behöver varje gång de går vidare i din försäljningstratt.

Zapier bästa funktioner

Flexibla automatiseringar : Eftersom du skapar dina egna automatiseringar baserat på alla tänkbara if-then-situationer passar Zapier direkt in i ditt arbetsflöde.

Integrationer: Det finns integrationer med över 5 000 Det finns integrationer med över 5 000 marknadsföringsprogram som hjälper dig att skicka uppgifter från en app till en annan, så om något händer i ditt CRM-system kan du skicka det till din projektledningsplattform, dina AI-verktyg för e-postmarknadsföring och så vidare.

Zapier-begränsningar

Begränsad automatisering i gratisversionen: Medan vissa av Zapiers prisplaner låter dig ställa in flerstegsautomatiseringar (tänk på det som ”om detta, då detta och sedan det och sedan det andra”), tillåter gratisversionen endast enstegsautomatiseringar (endast ett ”då” per arbetsflöde).

Vissa integrationer är smidigare än andra: Vissa användare rapporterar att de appar du integrerar Zap med kan begränsa dess funktioner. API:et på vissa appar fungerar smidigare och ger dig fler alternativ.

Zapier-priser

Gratis: Ingen kostnad, men tillåter endast automatiseringar i ett steg.

Startpaket: Från 29,99 $/månad

Professional: Från 73,50 $/månad

Team: Från 103,50 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen

Zapier-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Zapier!

3. Jasper. ai

via Jasper

Jasper är ett AI-verktyg för innehållsskapande som effektiviserar alla dina insatser inom innehållsmarknadsföring. Med innehållsmallar kan det minska den tid ditt team lägger på första utkast med 80 % och det kan till och med skapa konst som kan åtfölja dina inlägg.

Det är enkelt att använda som ett digitalt marknadsföringsverktyg för att stärka dina inlägg på sociala medier, landningssidor, e-postmarknadsföringskampanjer eller din övergripande strategi för blogginnehållsmarknadsföring för att förbättra din placering i sökmotorerna. Jasper håller snabbt på att bli ett oumbärligt AI-marknadsföringsverktyg för de mest produktiva företagen.

Jasper bästa funktioner

Chatbot : Chatboten Jasper kan svara på frågor, hjälpa till med uppgifter och göra research.

AI-skrivmallar: Med över 50 mallar kan Jasper skriva första utkast till Med över 50 mallar kan Jasper skriva första utkast till SEO-optimerade bloggar , produktbeskrivningar för Amazon, rubriker för Facebook-annonser, korta inlägg på sociala medier och mycket mer.

Konstskapande: Designa högkvalitativa illustrationer och bilder för annonser, blogginlägg och landningssidor. Allt du behöver göra är att ange en beskrivning av den bild du vill ha, så skapar Jaspers AI den åt dig.

Varumärkets röst: Jasper använder maskininlärning för att förstå din röst och se till att allt ditt marknadsföringsmaterial är i linje med varumärket. Du kan lära det din stilguide, produktkatalog och företagets historia.

Jasper-begränsningar

Faktiska fel: Liksom de flesta AI-skrivverktyg bör allt som Jasper skriver för ditt varumärke behandlas som ett första utkast. Du behöver någon som går igenom texten, tar bort eventuella faktiska fel och uppdaterar den med viktiga punkter som appen har missat.

Kostnad: Jasper erbjuder inte något gratisabonnemang, och vissa användare klagar på att priset är mycket högre än konkurrerande produkter.

Priser för Jasper

Pro: 69 $/månad för upp till 5 användare

Team: 49 $/månad för 1 plats

Företag: Anpassade priser för marknadsföringsgrupper på 10 eller fler personer

Jasper-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Jasper AI!

4. Grammarly

via Grammarly

Grammarly har länge ansetts vara den ultimata appen för textredigering, men erbjuder nu även AI-skrivfunktioner. Om du fastnar när du arbetar med ett utkast kan du använda Grammarly som din AI-assistent, som hjälper dig att komma på nästa idé eller stycke med hjälp av maskininlärningsfunktioner.

Grammarlys bästa funktioner

Förbättringar av skrivandet: Grammarly är extremt bra på att korrigera grammatik- och stavfel och påpeka omständliga meningar med sin AI-drivna redigerare.

AI-skrivande : Det kan också hjälpa dig att skapa första utkast till innehåll eller fortsätta skriva innehåll när du inte vet vad du ska skriva härnäst. Du anger en prompt, och Grammarly ger dig ett första utkast.

Tonval: Du kan välja om du vill att din text ska ha en formell eller informell ton, och du kan välja adjektiv för att beskriva den ton du vill ha mer detaljerat.

Webbläsartillägg: Med webbläsartillägget kan du använda Grammarlys funktioner i Med webbläsartillägget kan du använda Grammarlys funktioner i Google Docs , e-post och sociala medier som LinkedIn och Twitter.

Grammarlys begränsningar

Bättre på dator än mobil: Vissa användare rapporterar att Grammarlys funktioner inte integreras lika bra med mobila appar för digital marknadsföring som med webbläsare på datorer.

Kan vara alltför formellt: Trots funktionerna för tonval rapporterar många användare att Grammarlys AI-verktyg kan göra att dess korrigeringar av ditt innehåll låter alltför formella.

Grammarlys prissättning

Gratis

Premium: Från 12 $/månad

Företag: Från 15 USD/månad per användare

Grammarly-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Grammarly!

5. Manychat

via Manychat

Vi har tittat på flera AI-marknadsföringsverktyg som kan hjälpa dig att skapa blogginlägg och e-postmeddelanden, men detta AI-verktyg kan faktiskt föra en konversation med dina kunder. Manychat erbjuder en interaktiv kundupplevelse och använder naturlig språkbehandling för att svara dina kunder i Instagram DM, Facebook Messenger, SMS och WhatsApp.

Manychats bästa funktioner

Interaktiv chatbot: Manychat skapades för att göra en sak, och det gör den bra. Denna chatbot svarar kunder som skickar meddelanden till dig på sociala medier eller via SMS.

Manychats begränsningar

Begränsad analys: Manychat erbjuder analysverktyg i sin betalda prisplan, men många användare rapporterar att analyserna inte är särskilt användbara och inte ger en bra översikt över kunddata.

Tillfälliga problem: Vissa användare rapporterar att API:et med Facebook Messenger ibland har en fördröjning eller inte laddas korrekt och måste laddas om.

Priser för Manychat

Gratis: Ingen kostnad, men inkluderar inte SMS-meddelanden.

Pro: 15 $/månad

Premium: Kontakta säljavdelningen

Manychat-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,7/5 (över 50 recensioner)

6. Evolv. ai

Evolv AI använder artificiell intelligens och maskininlärningsalgoritmer för att förbättra kundupplevelsen i realtid. Det anpassar sig kontinuerligt efter kundernas beteende på olika plattformar – från din e-handelswebbplats till dina sociala medieplattformar.

AI-programvaran gör experiment i realtid för att leda varje kund i din målgrupp mot den upplevelse som mest sannolikt leder dem längre ner i din marknadsföringstratt och närmare ett köp.

Evolvs bästa funktioner

Automatiserade kundresor: Evolv kan inte bara anpassa din kundresa i realtid för varje användare, utan kan också kontinuerligt lära sig av användarna och dina kunddata för att skapa de mest effektiva resorna över tid.

Manuell och automatisk målgruppsanpassning: Du kan göra din egen målgruppssegmentering och genomföra CX-experiment via Evolv, men AI-verktyget segmenterar också automatiskt användare och kan identifiera och utveckla nya segment som du kanske inte visste fanns.

Analys: Evolv ger tydliga insikter om de CX-experiment som genomförs så att du kan förstå vilka delar av din kundupplevelse som är mest framgångsrika och fatta mer välgrundade beslut framöver. Det kan bli ditt Evolv ger tydliga insikter om de CX-experiment som genomförs så att du kan förstå vilka delar av din kundupplevelse som är mest framgångsrika och fatta mer välgrundade beslut framöver. Det kan bli ditt favoritverktyg för webbdesign när du brainstormar om uppdateringar av webbplatsen.

Evolvs begränsningar

Inlärningskurva: Evolv är en komplicerad AI-teknik, så det kan ta tid att lista ut hur du integrerar den i alla dina marknadsföringskanaler och börjar använda den framgångsrikt.

Evolv-prissättning

Anpassat: Innan du kan få en offert måste du boka en demo och träffa en medlem av Evolv-teamet.

Evolv-betyg och recensioner

G2-recensioner: 3,5/5 (1 recension)

Capterra-recensioner: Inga recensioner ännu

Bonus: AI-verktyg för sociala medier

7. Skribent

via Writer

Ett annat generativt AI-marknadsföringsverktyg för copywriting är Writer. Detta AI-verktyg kan skapa innehåll för alla team i din organisation – från HR-mejl till operativa handböcker.

Författarens bästa funktioner

CoWrite: Programmets CoWrite-funktioner gör att du kan lära det AI-drivna verktyget din röst så att du får en konsekvent varumärkeston i allt ditt innehåll.

Recaps: Återanvänd innehåll för flera marknadsföringskanaler med funktionen Recaps. Du kan Återanvänd innehåll för flera marknadsföringskanaler med funktionen Recaps. Du kan omvandla en podcast eller ett evenemang till ett blogginlägg och ett e-postmeddelande med ett enda klick.

Stilguide: När du skapar en stilguide för ditt varumärke i Writer kommer den att tillämpa dina stilregler varje gång någon i ditt team använder programmet för att skriva.

Begränsningar för författare

Kostnad: Det finns inget gratisabonnemang, och det mest grundläggande abonnemanget är dyrare än många konkurrenters.

Installationstid: Många användare klagar över att det kan ta lång tid att lära programvaran din röst och stilguide.

Priser för skribenter

Team: 18 USD/månad per användare för upp till fem användare

Företag: Anpassade priser för större organisationer

Författarens betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,6/5 (10+ recensioner)

Capterra-recensioner: 4,7/5 (5+ recensioner)

8. SurferSEO

via SurferSEO

Om du vill hantera din innehållsstrategi och innehållsskapande från en enda app är detta det allt-i-ett-SEO-verktyg du behöver. Surfer erbjuder funktioner för sökmotoroptimering med praktiska insikter för sökordsforskning så att du kan optimera ditt skrivande och få ditt nya eller befintliga innehåll att rankas högre.

SurferSEO:s bästa funktioner

Sökordsforskning: Utför sökordsforskning och få förslag på relaterade sökord som kan guida dina innehållskluster.

Innehållsredigerare: Se en detaljerad artikelöversikt och få förslag på nyckelord medan du skriver – oavsett om det är för digital marknadsföringstext.

SEO-granskningar: Få förslag på SEO-optimeringar som du kan göra för aktuella blogginlägg och webbsidor.

Begränsningar för SurferSEO

Orelaterade sökord: Användare klagar över att vissa av de föreslagna sökorden för innehållskluster inte är så nära relaterade till det ursprungliga ämnet som de skulle önska.

Kostnad: Många användare tycker att kostnaden är för hög, vilket gör det svårt Många användare tycker att kostnaden är för hög, vilket gör det svårt för småföretag att ha råd med detta marknadsföringsverktyg.

Inget komplett AI-verktyg: Förmodligen inte så användbart om du enbart letar efter ett AI-marknadsföringsverktyg för : Förmodligen inte så användbart om du enbart letar efter ett AI-marknadsföringsverktyg för att generera skriftligt innehåll eller redigera – men det är ett av de mer kraftfulla SEO-verktygen.

Priser för SurferSEO

Essential: 89 $/månad för upp till 30 artiklar

Skala: 129 $/månad för upp till 100 artiklar

Scale AI: 219 $/månad för upp till 100 artiklar och 10 AI-artiklar

Företag: Från 399 $/månad. Kontakta säljavdelningen för information om olika paket.

SurferSEO-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,9/5 (över 300 recensioner)

9. Smartly. io

Du kanske tror att samarbete inte kan automatiseras, men Smartly.io är här för att bevisa att det går. Detta marknadsföringsverktyg är utmärkt för att skapa innehåll och kreativa texter för din nästa digitala marknadsföringsstrategi.

Smartly. io bästa funktioner

Automatiserad planering: Smartly. io:s AI-marknadsföringsverktyg kan planera din marknadsföringsstrategi åt dig och sedan använda automatiseringar för att effektivisera det arbetsflöde du behöver för att genomföra strategin.

Skalning i flera kanaler: Förbättra din hantering av sociala medier. Granska hela kampanjen tillsammans för att samordna dina sociala medieteam och bestäm hur din strategi ska se ut i olika marknadsföringskanaler med AI-drivna funktioner.

Enklare samarbete: Granska, kommentera, redigera och godkänn alla dina kreativa tillgångar från ett och samma ställe.

Begränsningar för Smartly.io

Inlärningskurva: Många användare säger att det krävs specialutbildning för att ditt team ska lära sig att använda Smartly.io effektivt.

Begränsade integrationer: Flera användare säger att Smartly.io integreras bra med Facebook, men att det inte är lika användbart med andra sociala medieplattformar.

Smartly. io-prissättning

Anpassat: Du måste boka en demo och träffa en teammedlem för att få ett pris.

Smartly. io betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,4/5 (10+ recensioner)

10. Seventh Sense

via Seventh Sense

Detta e-postmarknadsföringsprogram integreras med HubSpot och Marketo för att göra dina e-postmeddelanden mer effektiva, förbättra din öppningsfrekvens och öka dina konverteringar. Det använder AI för att bestämma den bästa tidpunkten och frekvensen för att kontakta varje kund, beroende på var de befinner sig i kundresan.

Seventh Sense bästa funktioner

Optimering av e-postleverans: Istället för att använda fasta scheman eller tidszonsbaserad schemaläggning använder Seventh Sense AI för att bestämma den idealiska tidpunkten för att skicka e-post till varje användare, vilket bidrar till att öka öppningsfrekvensen.

A/B-testning: Inbyggda A/B-testningsfunktioner gör att du kan testa olika ämnesrader och välja den mest effektiva innan du skickar ut majoriteten av dina e-postmeddelanden med optimerade leveransscheman.

Leveransbarhetsgranskning: Få mer djupgående insikter om din leveransbarhet med Seventh Sense granskningar av inte bara din studsfrekvens utan också hur många e-postmeddelanden som når aktiva inkorgar.

Begränsningar för Seventh Sense

Endast tillgängligt med HubSpot och Marketo: Många marknadsföringsteam använder inte Seventh Sense eftersom detta AI-marknadsföringsverktyg inte fungerar med deras föredragna e-postmarknadsföringsprogramvara.

Komplex användargränssnitt: Vissa användare tycker att Seventh Senses användargränssnitt inte är särskilt intuitivt, vilket gör att de måste leta efter de funktioner de vill använda.

Priser för Seventh Sense

Business för HubSpot-användare: Från 80 USD/månad för upp till 5 000 marknadsföringskontakter

Enterprise för HubSpot -användare: Anpassad prissättning för 150 000 marknadsföringskontakter eller fler

Business för Marketo-användare: Från 450 USD/månad för 50 000 leads

Enterprise för Marketo-användare: Anpassad prissättning för 300 000 leads eller fler

Seventh Sense-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,8/5 (15+ recensioner)

Capterra-recensioner: 5/5 (3 recensioner)

11. Copy. ai

Copy.ai skapade sig initialt en nisch som en av pionjärerna inom AI-innehållsgenerering och fortsätter att utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen. Detta AI-assisterade skrivverktyg är en ovärderlig resurs för marknadsförare, bloggare och innehållsskapare, som gör det möjligt för dem att producera innehåll av högsta kvalitet för sina bloggar, Facebook- och Google-annonser, produktbeskrivningar och landningssidor i snabbare takt, allt tack vare AI.

Copy. ai:s bästa funktioner:

Användarvänligt gränssnitt

Obegränsat antal ord utan kreditbaserat system

Tillgång till över 25 språk med ett betalt abonnemang

Begränsningar för Copy.ai:

Vissa användare tycker att resultaten ibland saknar kreativitet.

Vissa användare önskar att det fanns ett bättre sätt att dokumentera projekt och filer.

Priser för Copy.ai:

Gratis plan

Pro: 49 $/månad för 5 användare

Team: 249 $/månad för 20 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Copy. ai betyg och recensioner:

G2: 4,8/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Bonusverktyg: Alternativ till Copy AI & Alternativ till Writesonic

12. 10Web

10Web AI Website Builder utmärker sig som ett revolutionerande verktyg inom AI-marknadsföring och sätter en ny standard för enkelhet och effektivitet vid skapandet av webbplatser. Det utnyttjar avancerad AI-teknik för att automatisera designprocessen, vilket gör det möjligt för företag och marknadsförare att lansera professionella webbplatser med minimal ansträngning. Till skillnad från traditionella webbplatsbyggare förenklar 10Web AI utvecklingsprocessen genom att tillhandahålla intelligenta designförslag, anpassningsbara mallar och funktioner för omedelbar webbplatsgenerering.

Detta gör att användarna kan fokusera mer på sina marknadsföringsstrategier och sitt innehåll, med vetskapen om att deras online-närvaro kan etableras och lanseras smidigt. För dem som vill påskynda utvecklingen av sin webbplats med hjälp av AI:s kraft erbjuder 10Web AI Website Builder en övertygande lösning.

10Webs bästa funktioner:

Automatiserar skapandet av webbplatser med AI, vilket gör det möjligt för användare att snabbt lansera fullt fungerande webbplatser.

Erbjuder ett brett utbud av designmallar och anpassningsalternativ som drivs av artificiell intelligens, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för marknadsförare som vill etablera en online-närvaro utan omfattande kunskaper om webbutveckling.

10Web-begränsningar:

Även om det effektiviserar skapandet av webbplatser kan användare med specifika, komplexa anpassningsbehov behöva göra ytterligare manuella justeringar.

10Web-priser:

Business AnnualAI Starter: 10 $/månadAI Premium: 15 $/månadAI Ultimate: 23 $/månad

Ecommerce AnnualAI Ecommerce Starter: 11 $/månadAI Ecommerce Premium: 23 $/månadDedikerad hosting: 175 $/månad

Agency AnnualAgency Starter: 24 $/månadAI Premium: 60 $/månadAgency Ultimate: Anpassad prissättning

10Web-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

13. Lexica. Konst

Om du letar efter ett enkelt sätt att skapa och lägga till fantastiska bilder till dina marknadsföringskampanjer, nyhetsbrev eller bloggar, då är Lexica. Art det perfekta AI-marknadsföringsverktyget för dig.

Du kan söka efter bilder med hjälp av specifika nyckelord eller skapa en helt ny bild genom att använda uppmaningar för att beskriva hur bilden ska se ut. Detta AI-drivna verktyg för bildgenerering är perfekt för bilder på sociala medier, bloggomslagsbilder och till och med för att generera produktidéer.

Lexica. Art bästa funktioner

Aperture : Skapar fotorealistiska bilder som ser ut som verkliga avbildningar av motiv, som om de just hade tagits med en kamera.

Sökfält : Ange nyckelord som är relevanta för den bild du behöver, så får du omedelbart ett brett urval av bilder baserat på din textinmatning.

Bildanpassning: Visar varje genererad bilds prompt, storlek och andra detaljer. Kopiera prompten och modifiera den för att återskapa liknande bilder med din egen twist eller fantasi. 3

Lexica. Konstbegränsningar

Begränsningar för bildgenerering: Sök bilder gratis, men du måste prenumerera på Lexica AI:s betaltjänst för att kunna "generera" en bild.

Repetitivitet: Eftersom verktyget är under utveckling beror det på mångfalden i träningsdata. Det är mycket troligt att verktyget efter ett tag genererar repetitiva bilder om du inte förfinar och finjusterar dina uppmaningar.

Lexica. Prissättning av konst

Startpaket : 10 dollar per månad

Pro: 30 dollar per månad

Max: 60 dollar per månad

Lexica. Konstbetyg och recensioner

G2-recensioner : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

14. Notion AI

via Notion

Om du redan använder Notion för projektledning är Notions inbyggda AI-assistent ett tillägg som hjälper dig att få mer gjort på kortare tid.

Det integrerade AI-skrivverktyget kan svara på frågor relaterade till din arbetsplats, vara din brainstormingpartner, hjälpa dig att förbättra ditt innehåll och omvandla data till användbara insikter.

Användningsområdena för Notion AI för marknadsföring inkluderar:

Förklara teknisk jargong för alla

Översätt innehåll till andra språk

Redigera tonfallet och stilen i ditt marknadsföringsmaterial

Generera nästa steg utifrån mötesanteckningar, sammanfattningar av åtgärdspunkter och slutsatser från säljsamtal och forskningssessioner.

Notion AI:s bästa funktioner

Frågor och svar: Ställ frågor om dina projekt, wikis, dokument och uppgifter i ditt Notion Workspace, så genererar Notions AI-marknadsföringsverktyg sammanfattningar inom några sekunder.

Automatisk ifyllning av data: Extrahera viktiga mätvärden, insikter, resultat och andra kritiska detaljer från dina projekt och uppgifter och omvandla dem till tydliga åtgärdspunkter som är meningsfulla.

AI-mallar: Få tillgång till fördefinierade ramverk för säljpresentationer, kalendrar för sociala medier, videoskript och mycket mer. Notion AI hjälper dig att fylla i innehållet i dessa mallar i förväg.

Begränsningar för Notion AI

Felaktighet: Användare rapporterar att AI-assistenten oavsiktligt raderar eller duplicerar vissa stycken under skrivuppgifterna. Detta leder ibland till att författarna måste lägga extra tid på att återskapa eller redigera innehållet.

Brant inlärningskurva: Notion AI har flera användningsområden, men det tar tid att förstå hur man maximerar dess potential om man inte är en avancerad användare av Notion.

Priser för Notion AI

Gratis: 8 dollar per plats och månad

Plus: 22 dollar per plats och månad

Företag : 28 dollar per plats och månad

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI kan läggas till i ett arbetsutrymme för 8 dollar per medlem och månad.

Notion AI-betyg och recensioner

G2-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

15. Userbot. ai

Chatbots har otaliga fördelar för sälj-, support-, drifts- och marknadsföringsteam. De automatiserar svar på vanliga frågor, redigerar text för att anpassa och upprätthålla varumärkets röst och ton, och svarar på frågor dygnet runt via chatt, röstsamtal och digitala supportagenter.

Userbots generativa AI-plattform erbjuder konversationsbaserade AI-lösningar för att hantera direktkommunikation med dina kunder i realtid över alla kanaler.

En utmärkande funktion i Userbot är Digital Humans, en fotorealistisk avatar som gör varje kundinteraktion mer mänsklig. Den integreras med dina digitala kanaler, så att du kan erbjuda en omnikanal-kundupplevelse.

Userbot. ai bästa funktioner

Anpassade konversationsflöden : Skapa olika konversationsvägar baserat på kundernas svar med ett enkelt dra-och-släpp-verktyg.

Konversationshantering: Hantera alla dina kundkonversationer på en enda plattform så att inget faller mellan stolarna.

Bot+AI: Kodfri AI-byggare för att snabbt skapa din egen bot

Userbot. ai begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter: Användarna tycker att det är svårt att skapa detaljerade konversationsflöden eftersom man inte kan anpassa chattupplevelserna utöver enkla frågor och svar.

Bristande noggrannhet: Rapporteras ha begränsade inlärningsförmågor, vilket kan leda till att det inte alltid svarar korrekt på kundfrågor.

Userbot. ai-prissättning

Anpassad prissättning

Userbot. ai betyg och recensioner

G2-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

16. Hemingway App

via Hemingway

Om du är marknadsförare har du säkert använt Hemmingway App för att redigera dina dokument, göra språket tydligare och rensa bort grammatiska fel.

Hemingway Editor Plus använder AI för att analysera meningar i din text och ge dig omedelbara förslag på hur du kan omformulera långa meningar, svaga fraser och passiv form. Det går utöver enkel stavningskontroll och anpassar sig efter din ton och ditt ordval så att de omskrivna meningarna låter som du själv snarare än robotliknande.

Hemingway Apps bästa funktioner

Färgkodade markeringar: Meningar markeras med olika färger för att visa vad som kan förbättras.

Hemingway Editor Plus : Avancerad applikation med AI-integration som skriver om innehåll i din ton och stil.

Ställ in måläsningsnivå: Anpassa appens betygsättning till ditt skrivande utifrån syftet – till exempel högre betyg för akademiskt eller tekniskt skrivande och lägre betyg för en yngre målgrupp.

Begränsningar i Hemingway App

Bristande integration: Den kostnadsfria versionen av Hemingway kan inte integreras med andra verktyg, såsom din e-post eller Google Docs. Du måste kopiera och klistra in det redigerade innehållet från Hemingway Editor till ditt skrivprogram, vilket är tidskrävande.

Priser för Hemingway App

Gratis

Individuell 5K: 10 dollar per månad

Individuell 10K: 15 dollar per månad

Team 10K: 15 dollar per användare och månad

Hemingway App-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

17. Albert. ai

Albert använder AI för att hjälpa marknadsförare och byråer att skapa annonser som optimerar kampanjernas resultat. Det inkluderar sökordsforskning, plattformspublik, enhetsval och budgivning över sök-, sociala, display- och kanalöverskridande plattformar.

Om du vill bryta ner varje potentiell parameter som påverkar prestandan, testa dem en efter en och optimera dem, kan Albert.ai hjälpa dig. Använd det för att få specifika insikter och göra dina annonser mer effektiva.

När du uppdaterar eller byter ut en annons, använd inte gissningar utan Alberts AI-verktyg för marknadsföring för att fatta ett datadrivet beslut som gör att du kan överträffa kundens KPI:er och förväntningar.

Albert. ai bästa funktioner

Kanalöverskridande genomförande: Använd Albert.ai i alla betalda kampanjer på 90 % av marknadens budplattformar (t.ex. Display och Video 360 samt Bing Ads). På så sätt kan du ta reda på vilken kanal som fungerar bäst för dina annonser.

A/B-testning: Testa flera varianter av sökord, budgetar, intressen, regioner och andra parametrar för att ständigt förbättra dina kampanjer.

Avancerad rapportering: Få detaljerad, användbar kundinformation för att förstå hur du kan skräddarsy dina kreativa lösningar och budskap.

Albert. ai begränsningar

Begränsade förklaringar till vissa beslut: Albert.ai ger inte detaljerade förklaringar till kampanjresultat. Om till exempel en viss annonsuppsättning presterar bättre än andra, kan den inte ge någon förklaring till varför det är så.

Albert. ai prissättning

Anpassad prissättning

Albert. ai betyg och recensioner

G2-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra-recensioner: Inte tillräckligt med recensioner

18. Browse. ai

Browse. ai kallar sin robot för det ”enklaste” sättet att extrahera data från vilken webbplats som helst.

Du kan träna en robot att logga in på en webbplats med dina uppgifter. Botten skrapar webbplatsen och matar in all insamlad data i ett kalkylblad. Det gör att du kan automatisera datainsamlingen – inklusive produktdata, prisinformation, jobbannonser och mer information från valfri webbplats.

Välj den information du behöver, märk den och tryck på nedladdningsknappen. Om några minuter har du den information du behöver.

Browse AI-marknadsföringsverktyg har förkonfigurerade robotar för populära användningsfall, och du kan integrera det med över 7 000 verktyg i din marknadsföringsteknikstack, inklusive Zapier, Airtable, Google Sheets etc.

Bläddra bland de bästa funktionerna i ai

Dataextrahering: Hämta information från vilken webbplats som helst utan en enda rad kod. Förbered data i ett kalkylblad och dela den med ditt team.

Övervaka webbplatser : Ställ in Browse. ai:s robot för att kontinuerligt övervaka specifik information på en webbplats och få aviseringar när något ändras. Om du till exempel är leverantör kan du använda Browse. ai för att övervaka dina återförsäljares lageruppgifter i realtid och proaktivt fylla på ditt lager hos dem.

Förvandla vilken webbplats som helst till ett API: Skapa anpassade API:er för vilken webbplats som helst, även om den inte har ett befintligt API för kontinuerlig dataextraktion.

Browse. ai-begränsningar

Den initiala installationen är komplex: Browse. ai har flera användbara funktioner, men verktyget är något komplext, vilket innebär att det kan ta lite tid att installera det och lära sig att använda det till sin fulla potential.

Browse. ai-priser

Gratis: 0 dollar per månad

Startpaket: 48,75 dollar per månad

Professional: 123,75 dollar per månad

Team: 311 dollar per månad

Företag: Anpassad prissättning

Bläddra bland ai-betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (50 recensioner)

19. Algolia

via Algolia

Med Algolia kan du lägga till AI-driven sökning på din webbplats. Detta gör att du kan effektivisera användarupplevelsen genom att kunderna kan hitta exakt vad de vill ha på några sekunder.

Applikationen kan analysera stora datamängder för att ge resultat i realtid, vilket gör den till ett värdefullt verktyg för marknadsförare som vill förbättra kundernas interaktion och engagemang på sina webbplatser.

Algolias bästa funktioner

Kategorisering av sökfrågor: Algolias algoritmer för artificiell intelligens kan tolka sammanhanget i sökfrågan och visa resultat från den närmaste kategorin, vilket förbättrar resultatens relevans. Till exempel kan nyckelordet burgundy betyda en färg, en dryck eller ett läppstift.

Dynamisk omrankning: Algolia använder AI för att identifiera vad som är populärt i en viss kategori och prioriterar den senaste informationen som visas för kunden.

AI-synonymer: När Algolias AI analyserar olika användarinmatningar kan den upptäcka synonymer till ett visst nyckelord och lagra dem för senare användning. Detta utökar applikationens ordförråd så att AI:n kan identifiera fler sökfrågor.

Algolias begränsningar

Svårighetsgrad vid installation: Användare kan behöva hjälp med att implementera Algolia korrekt. Detta kan leda till buggar i din sökmotor, vilket resulterar i att felaktig information visas för kunderna.

Algolia-priser

Bygg: 0 dollar

Grow : 0 dollar för upp till 10 000 sökförfrågningar per månad, 0,50 dollar för varje ytterligare 1 000 förfrågningar

Premium : Anpassad prissättning

Elevate: Anpassad prissättning

Algolia-betyg och recensioner

G2-betyg: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,7/5 (över 60 recensioner)

20. Reply. io

Förenkla din marknadsföring över flera kanaler och få nya kunder snabbare med Reply. io:s AI-drivna plattform för säljengagemang. Du kan använda verktyget för att skapa detaljerade sekvenser för att engagera användare över kanaler som WhatsApp, LinkedIn och e-post.

Reply. io kan automatisera uppgifter som att skicka en anslutningsförfrågan till någon på LinkedIn eller filtrera dina meddelanden för att ta bort svar som är "ute på tjänsteresa" eller "inte intresserad" i e-postmeddelandet för att spara tid.

Reply. io bästa funktioner

Multikanalsekvens: Skapa en automatiserad sekvens av e-postmeddelanden, LinkedIn-meddelanden, WhatsApp-meddelanden och SMS-aviseringar för att nå ut till potentiella kunder på den kanal de föredrar.

AI-chatt: Integrera Reply.io:s chatt med din kunskapsbas så att potentiella kunder snabbt kan få den information de söker. Det är också en utmärkt funktion för att guida användare att utföra vissa åtgärder, som att registrera sig för en gratis provperiod eller demo, så att de rör sig nedåt i försäljningstratten.

Kontaktadministration: Segmentera dina kunder och prospekt utifrån olika kriterier så att du vet exakt vem du ska kontakta.

Begränsningar för Reply.io

Brist på handledning: Användare kan ha svårt att förstå hur man använder Reply.ios omfattande funktioner, och det finns inga detaljerade användarhandböcker eller handledningar som kan hjälpa dem.

Begränsad möjlighet att importera viktig information: För närvarande kan Reply.io inte importera data såsom företagsinformation. Användare måste skapa anpassade fält för att registrera specifika detaljer på grund av begränsad integration med försäljningsverktyg som Pipedrive.

Priser för Reply.io

E-postvolym: 59 dollar per månad

Multichannel : 99 dollar per användare och månad

Byrå: 166 dollar per månad

Reply. io betyg och recensioner

G2-recensioner: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Capterra-recensioner: 4,6/5 (över 90 recensioner)

AI-verktyg kan förbättra marknadsföringen genom att analysera kundbeteenden, identifiera luckor på marknaden och anpassa kommunikationen.

De kan segmentera kunder effektivt, automatisera repetitiva uppgifter och öka effektiviteten. AI ger realtidsinsikter från stora mängder konsumentdata, vilket möjliggör snabba reaktioner på marknadstrender. AI kan förbättra kampanjresultat genom att bistå i olika marknadsföringsaktiviteter.

AI erbjuder företag en betydande möjlighet att optimera sina marknadsföringsstrategier.

Oavsett om du vill förbättra ditt innehåll, dina e-postutskick eller din marknadsföring i sociala medier kommer rätt AI-drivna marknadsföringsverktyg att göra dina kampanjer mer framgångsrika. Du kan använda dem för att skapa felfria texter, välja de bästa ämnesraderna eller spåra dina konverteringsfrekvenser i realtid.

Snart kommer dina marknadsföringsinsatser att kräva mindre – ja, just det – insatser. Då kommer ditt team att ha mer hjärnkapacitet att lägga på nästa kreativa brainstorming-session.

ClickUp AI är särskilt anpassat för specifika team – oavsett om det gäller marknadsföring, produktutveckling, mjukvaruutveckling eller försäljning. Dess fördefinierade mallar gör teamen mer produktiva med dedikerade uppmaningar som ett specifikt team i din organisation faktiskt skulle använda.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Hur mycket snabbare skulle till exempel ditt marknadsföringsarbete bli med AI-prompter för e-postkampanjer eller dokument för varumärkeshantering, eller för att använda i processen för att skapa innehåll?

Tänk om samma verktyg kunde hjälpa säljteam att skicka bättre e-postmeddelanden med koncis information från en inbyggd redigerare – så att alla kan förbättra sina kommunikationsfärdigheter?

Det är möjligt med ClickUp!

Utforska fler av ClickUps AI-funktioner och skapa din första arbetsyta gratis. Vår AI-assistent talar kanske inte med brittisk accent, men den hjälper alla i ditt team att utföra arbetsuppgifter som är specifika för deras roller – vilket bevisar att vänliga robotar är närmare än du tror. ?