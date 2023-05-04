ClickUp lanserar världens enda rollbaserade AI-assistent

ClickUp AI eliminerar gissningsarbetet när det gäller att utnyttja AI för olika typer av arbete

SAN DIEGO, 4 maj 2023 – ClickUp, produktivitetsplattformen som samlar arbetet på ett ställe, tillkännagav idag lanseringen av ClickUp AI – en transformativ AI-lösning som kommer att förändra sättet människor arbetar på för alltid. ClickUp AI är integrerat i ClickUp-plattformen och erbjuder en specialutvecklad upplevelse som är utformad för att eliminera gissningar när det gäller att utnyttja AI för arbete i alla roller.

”Artificiell intelligens är det superverktyg för produktivitet som kommer att definiera vår generation. Varje enskild person kommer att se enorma fördelar med AI inom en snar framtid”, säger Zeb Evans, grundare och VD för ClickUp. ”Att integrera AI i vår plattform är ett monumentalt steg mot att uppfylla vår mission att revolutionera global produktivitet. Kunskapsarbetare kommer inte bara att kunna utföra sina uppgifter snabbare, utan också höja kvaliteten på sina resultat. Tidig adoption av AI-teknik säkerställer att organisationer får en betydande konkurrensfördel i produktivitet och effektivitet. ”

ClickUp hjälper kunderna att gå bortom den grundläggande tillämpningen av AI på arbetsplatsen. ClickUp ger användarna tillgång till dussintals AI-kommandon och rollspecifika uppmaningar. Det gör ClickUp till den enda produktivitetsplattformen som gör det enkelt att omedelbart dra nytta av AI-tekniken och leverera konkret värde till sina kunder.

Nya funktioner inkluderar:

Över 100 AI-verktyg optimerade för alla roller och användningsområden: ClickUps forskningsteam har samarbetat med dussintals funktionella experter för att skapa helt mallbaserade uppmaningar för nästan alla högvärdiga användningsområden. ClickUps AI-verktyg optimeras och testas kontinuerligt och fångar upp den exakta information som behövs för att säkerställa högsta kvalitet. Dessutom kan de anpassas med input som ton och kreativitet, och resultaten är förformaterade och innehåller innehållsstrukturer som fetstilade rubriker eller strukturerade tabeller som standard. ClickUps forskningsteam har samarbetat med dussintals funktionella experter för att skapa helt mallbaserade uppmaningar för nästan alla högvärdiga användningsområden. ClickUps AI-verktyg optimeras och testas kontinuerligt och fångar upp den exakta information som behövs för att säkerställa högsta kvalitet. Dessutom kan de anpassas med input som ton och kreativitet, och resultaten är förformaterade och innehåller innehållsstrukturer som fetstilade rubriker eller strukturerade tabeller som standard.

Förbättra ditt skrivande: Markera valfri text i ClickUp – till exempel ett dokument, en kommentar eller en uppgiftsbeskrivning – och använd den nya ClickUp AI-verktygsfältet för att förbättra innehållet. Populära kommandon inkluderar att göra innehållet längre eller kortare, förbättra det eller förenkla skrivandet.

Låt AI visa vägen : ClickUp AI genererar enkelt text och kopior för alla ämnen. Funktionen ”Skriv med AI” hjälper dig att skriva ditt nästa e-postmeddelande eller utforma ett blogginlägg på några sekunder!

Eliminera administrativa uppgifter: Spara tid och energi för både dig själv och ditt team genom att slippa läsa långa dokument. Utnyttja ClickUp AI Tools för att sammanfatta och generera åtgärdspunkter för att enkelt få omedelbara sammanfattningar eller extrahera nästa steg från valfri text.

💡 Funktion i fokus: ClickUp Brain Max och AI-agenter ClickUp AI svarar inte bara – den resonerar. Med ClickUp Brain Max kan användare utnyttja funktionen talk-to-text för att omedelbart fånga upp idéer, mötesanteckningar eller detaljerade projektuppdateringar och omvandla talade tankar till strukturerade uppgifter och dokument. I kombination med ClickUp AI Agents går dessa arbetsflöden utöver grundläggande automatisering – agenterna kan prioritera uppgifter, visa sammanhang och anpassa sig till förändrade mål, samtidigt som arbetet hålls samordnat mellan teamen. Tillsammans omdefinierar Brain Max och AI Agents produktiviteten och ger organisationer intelligenta system som tänker framåt, inte bara följer instruktioner.

ClickUp är den produktivitetsplattform som nästan två miljoner team världen över har valt. I linje med företagets mission att spara tid åt människor för att göra världen mer produktiv, följer här några exempel på hur team kan utnyttja kraften i ClickUp AI i sina arbetsflöden:

Marknadsföring: Skriv en fallstudie , skapa en kreativ brief och mycket mer.

Försäljning: Skapa en territoriell plan, skriv ett prospekteringsmejl och mycket mer.

Produkt: Skriv dokumentation om produktkrav, utforma en användarteststudie och mycket mer.

Teknik: Skapa en Skapa en sprintretrospektiv rapport, generera modellschema och mycket mer.

Projektledning: Skapa en Skapa en arbetsbeskrivning , skapa en projektplan och mycket mer.

”ClickUp AI har varit fantastiskt för min community, mina kunder och mig själv. Det har stöttat vårt team genom att skriva e-postmeddelanden, omvandla mötesanteckningar till genomförbara uppgifter, generera standardrutiner och det har till och med hjälpt oss att komma på idéer och skriva manus”, säger Yvi Heimann, affärseffektivitetskonsult, Ask Yvi. ”Vi har kunnat halvera tiden som läggs på vissa arbetsflöden genom att utnyttja AI direkt i ClickUp. Det är verkligen anmärkningsvärt!”

ClickUp AI är tillgängligt för alla kunder med våra betalda abonnemang för 5 dollar per användare och månad. För mer information om ClickUp AI, besök vår webbplats.

Om ClickUp

ClickUp är världens enda allt-i-ett-plattform för produktivitet som anpassar sig efter hur människor vill arbeta. Den ersätter alla enskilda produktivitetsverktyg på arbetsplatsen med en enda, enhetlig plattform som inkluderar projektledning, dokumentsamarbete, whiteboards, kalkylblad och mål. ClickUp grundades 2017 och har sitt säte i San Diego. Företagets mission är att göra världen mer produktiv. Som ett av de snabbast växande SaaS-företagen i världen har ClickUp hjälpt mer än 8 miljoner användare i 1,6 miljoner team att leva ett mer produktivt liv och spara minst en dag varje vecka. För mer information, besök www.clickup.com.