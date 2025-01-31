De 10 bästa SEO-byråprogramvarorna för att skala upp din organiska trafik 2025

Försöker du hålla ett öga på kundförvärv, ett annat på relationshantering med befintliga kunder, ett tredje på hantering av SEO-projekt och team, och ett fjärde på att ta din byrå till nästa nivå i framtiden?

Att driva en effektiv SEO-byrå är ingen enkel uppgift. Det finns fler SERP-funktioner, sökmotorer, kundförväntningar och algoritmuppdateringar att ta hänsyn till än någonsin tidigare.

Den enorma arbetsmängden kan vara överväldigande och distrahera även de mest erfarna SEO-proffsen från det som verkligen är viktigt. Dessutom kan du inte göra allt manuellt, oavsett hur stort ditt team är.

Det är därför du behöver den bästa SEO-byråprogramvaran i din teknikstack. Låt oss därför utforska de bästa verktygen för SEO-byråer som hjälper dig att fatta välgrundade beslut och ta din byrå till nya höjder. ?

Vad är SEO-byråprogramvara?

SEO-byråprogramvara är ett begrepp som används för att beskriva SEO-verktyg som kan hjälpa dig att driva din byrå som en väloljad maskin, samla in information från sökmotorer, främja effektivt samarbete mellan team och hantera SEO-projekt för dina kunder. Det är avgörande för att utveckla en högeffektiv byråverksamhet. ?

Att driva en SEO-byrå handlar inte bara om SEO-kunskaper eller expertis. Precis som när du driver vilket annat företag som helst måste du också organisera ditt team, samarbeta i realtid eller asynkront och följa upp framstegen.

Det är faktiskt ganska vanligt att ledare och chefer på SEO-byråer har många olika roller varje dag. ?

De granskar, utarbetar strategier, forskar, skriver, optimerar och kommunicerar tvärfunktionellt inom sin organisation samt med externa team och kunder.

Det är därför avgörande att kunna automatisera arbetet så mycket som möjligt och ändå ha tid att ge kunderna en personlig upplevelse.

Det är här SEO-byråprogramvaran fyller luckan.

Dessa plattformar förenklar och automatiserar SEO-byråers interna och externa arbete.

Med andra ord låter de dig:

✅ Skapa effektiva arbetsflöden för att hantera SEO-kampanjer

✅ Hantera innehållskalendrar

✅ Håll koll på flera kampanjer

✅ Flytta kunder genom försäljningstrattarna

✅ Kontrollera projektets omfattning

✅ Förbättra teamsamarbetet

...och mycket mer.

De 10 bästa SEO-byråprogrammen

Från sökordsforskning och optimering till rapportering och projektledning – låt oss gå igenom de programvaror som kan hjälpa dig att driva din SEO-byrå som ett proffs. ?‍?⚡️

1. ClickUp

Bäst för SEO-projektledning

När din SEO-byrå börjar expandera kommer även ditt team att göra det. Det bästa sättet att hantera ett växande SEO-team och en växande kundbas är effektiv projektledning.

Du kanske redan har några äldre och dyra SEO-verktyg som du införskaffade i början, men som kanske inte är de mest lämpliga för en snabbt växande SEO-byrå. Du behöver ett projektledningsverktyg för att hålla koll på alla dina marknadsföringsinitiativ, effektivisera ditt arbetsflöde och göra det möjligt för dina team att samarbeta, även när de arbetar på distans.

Det är vad ClickUp är till för.

ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och samarbete, fullspäckat med avancerade och flexibla funktioner som ger dig allt du behöver för att driva en framgångsrik SEO-byrå.

Varför är detta verktyg användbart för SEO-byråer? Här är några skäl:

1️⃣ Projektledning: Erbjuder en rad projektledningsfunktioner som ClickUp Docs för wikis, SOP:er, innehållsbriefingar och andra dokumentationsbehov. Använd samarbetswhiteboards för brainstorming och strategisk planering, till exempel länkbyggande och SEO-strategi, och välj mellan över 15 anpassade vyer för att visualisera dina projekt, inklusive listvy för hantering av uppgifter för sökordsforskning, blogg, innehållsoptimering och mycket mer.

2️⃣ SEO-innehållshantering: Det gör att ditt team kan samlas på ett ställe för att planera, hantera och spåra SEO-innehåll, visualisera din redaktionella kalender i ClickUps kalendervy och mycket mer.

3️⃣ Helt anpassningsbar plattform: Hela plattformen är anpassningsbar, vilket gör att du kan skräddarsy ClickUp efter dina unika behov och hålla ordning – särskilt när du hanterar och spårar flera kampanjer, projekt och kunder samtidigt.

Denna flexibilitet är precis vad du behöver när ditt företag växer, vilket gör ClickUp till ett förstahandsval för digitala marknadsföringsbyråer som vill skala upp sina insatser. ?

4️⃣ Bibliotek med mallar: Om du behöver hjälp med att komma igång eller är intresserad av att uppgradera din process erbjuder ClickUp en mängd olika projektledningsmallar för alla användningsområden för att skapa ett smidigt arbetsflöde och förbättra din byrås verksamhet.

Med SEO Research and Management Template från ClickUp kan du till exempel tilldela deadlines, ställa in ETA och spåra SERP-rankningar från en enda vy, medan SEO Project Management Template från ClickUp kan hjälpa dig att hantera SEO-projekt från start till mål.

Och för att säkerställa att inga viktiga SEO-uppgifter faller mellan stolarna kan du använda SEO-checklista-mallen från ClickUp för att hålla koll på din att göra-lista, från att se till att titeltaggarna är korrekt inställda till att kontrollera om det finns brutna länkar och mycket mer.

SEO kräver många rörliga delar och bidragande aktörer. Med ClickUp kan du enkelt ställa in deadlines, statusar, tidsuppskattningar, spåra och hantera dina rankningar – allt på ett och samma ställe.

Organisera och hantera SEO-uppgifter i listvyn med SEO-projektledningsmallen från ClickUp.

Bästa funktioner

Anpassade vyer : över 15 anpassade vyer för att visualisera ditt arbete på ditt sätt, inklusive inbäddad vy.

Inbäddad vy : Få en tydlig överblick genom att sammanföra olika datakällor. Med den : Få en tydlig överblick genom att sammanföra olika datakällor. Med den inbäddade vyn kan du till exempel hämta Google Sheets, Miro-whiteboards eller Google Data Studio-insikter direkt till ClickUp. Detta hjälper ditt team att se helheten och upptäcka nya möjligheter.

ClickUp Goals : Håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg.

Anpassad automatisering : Skapa anpassad automatisering eller använd färdiga recept i ClickUp för att sätta manuella och repetitiva uppgifter på autopilot.

Anpassade fält : Lägg till anpassade fält för att alltid ha viktig information synlig.

Återkommande uppgifter : Spara tid som annars skulle gå åt till många rutinmässiga dagliga uppgifter. Med de : Spara tid som annars skulle gå åt till många rutinmässiga dagliga uppgifter. Med de återkommande funktionerna i ClickUp kan du till exempel ställa in en daglig uppgift för att övervaka Feedly för SEO-uppdateringar. Eller en veckovis uppgift för att granska SEO-rankningen för en webbplats.

Uppgiftsberoenden : Med : Med uppgiftsberoenden kan du säkerställa att vissa uppgifter utförs i en viss ordning. Om en sida till exempel ännu inte är live kan du förhindra att teammedlemmar länkar till den från andra sidor som de arbetar med.

Anpassade instrumentpaneler med rapportering i realtid : Skapa din perfekta instrumentpanel för att få en översikt över dina uppgifter, framsteg och mycket mer.

Mobilapp : Få tillgång till ClickUp var som helst och när som helst

Integrationsmöjligheter : Anslut ClickUp till över 1 000 andra arbetsverktyg för att samla allt ditt arbete på ett ställe och effektivisera din arbetsflöde.

ClickUp AI: Använd AI som ett SEO-verktyg för sökordsforskning, innehållsoptimering och mycket mer.

Begränsningar

Det kan ta lite tid att vänja sig vid det stora utbudet av funktioner.

Dashboards kan inte exporteras

Vissa vyer är inte tillgängliga i mobilappen.

Prissättning

Gratis för alltid : Funktionsrik gratisplan

Obegränsat : 5 $ per månad/användare

Företag : 12 dollar per månad/användare

Business Plus : 19 $ per månad/användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 5 680 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 3 540 recensioner)

2. Ahrefs

Bäst för SEO-analys

Öka söktrafiken och optimera webbplatser med Ahrefs

Ahrefs är en allt-i-ett-programvara för sökmotoroptimering som erbjuder ett omfattande utbud av funktioner såsom konkurrentanalyser, sökordsforskning, länkbyggande och rankningsspårning.

Den genomsöker kontinuerligt webben för att övervaka och samla in stora mängder data om nya och befintliga webbplatser.

Bästa funktioner

Site Explorer : Detta verktyg integrerar tre SEO-rapporter för att visa webbplatsens prestanda i en enda vy, inklusive bakåtlänkanalys, trafik från betalda kampanjer och organiska besök.

Keywords Explorer : Detta sökordsverktyg är utmärkt för att identifiera sökord, eftersom det låter dig utforska sökordsförslag, bedöma deras rankningssvårighet och uppskatta den trafik de kan generera.

Webbplatsgranskning : Med funktionen Webbplatsgranskning kan du undersöka webbplatsens on-page SEO för att upptäcka problem som kan hindra den från att rankas högre i SERP:erna.

Visualisering : Med den här funktionen kan du se en webbplats SERP-prestanda i ett visuellt format. Du kan visa mått som genomsnittlig rankning, antal besök och rankningsfördelning.

Konkurrentanalys: Jämför dina kunders webbplatsers SEO-framsteg med konkurrenternas över en viss tidsperiod.

Begränsningar

De senaste prisändringarna har gjort Ahrefs SEO-programvara dyrare än tidigare.

Vissa viktiga verktyg, såsom lokal SEO, saknas.

Sökordsanalys och förslag kan vara bättre och mer omfattande än konkurrenternas.

Sökordsrankningar och sökvolymer uppdateras inte dagligen.

Prissättning

Lite : 83 dollar per månad

Standard : 166 $ per månad

Avancerad : 333 $ per månad

Byrå: 833 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 480 recensioner)

3. Google Search Console

Bäst för teknisk SEO

Mät webbplatsens prestanda och trafik och upprätthåll din webbplats närvaro med Google Search Console (Bild via Software Advice)

Ett av de första stegen i alla SEO-projekt är att se till att sökmotorerna kan hitta och indexera din kunds webbplats. Detta faller under grundläggande teknisk SEO och inkluderar faktorer som interna länkar, metataggar och webbplatskartor.

Och chansen är stor att du redan vet var du ska börja: Google Search Console. Med hjälp av denna kostnadsfria SEO-programvara från Google kan du se om din kunds webbplats indexeras eller om det finns några problem.

Bästa funktioner

Prestationsanalys : Denna funktion erbjuder värdefull data om hur din webbplats presterar i Googles sökningar, inklusive trafikfördelning per land, sökfrågor och sidor.

Webbplatsinlämning : Skicka in webbplatskartor och URL:er. Kontrollera dessutom indexeringstäckningen för att säkerställa att Google har den mest uppdaterade översikten över din kunds webbplats.

E-postaviseringar : Få aviseringar när Google identifierar problem på din kunds webbplats, så att du kan åtgärda dem omedelbart.

URL-inspektionsverktyg : Få omfattande information om crawling och indexering av dina kunders sidor, inklusive strukturerade data, AMP och video.

Analys av mobilanvändbarhet: Med denna rapport kan du utvärdera och förbättra din webbplats mobilresponsivitet med skräddarsydda analysdata.

Begränsningar

Gränssnittet kan vara förvirrande för nybörjare eftersom det är fyllt med en rad olika funktioner och SEO-jargong.

Den tillhandahåller inte information i realtid, vilket innebär att användarna måste vänta minst en dag för att få statusrapporter för webbplatsen.

Data är begränsad till 1000 rader. Du behöver betalda plugins för att extrahera mer information.

Prissättning

Gratis

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (över 140 recensioner)

4. Screaming Frog

Bäst för SEO-granskningar

Granska bakåtlänkar och skrapa data från webbplatser med Screaming Frog, ett SEO-verktyg för webbplatsgranskning.

Screaming Frog är en av de bästa SEO-byråprogramvarorna som finns på marknaden. Med den kan du skanna webbplatser och granska teknisk SEO och SEO på sidan.

Det är i grunden en SEO-programvara för dataextraktion som genomsöker och katalogiserar en hel webbplats, inklusive text, metabeskrivningar, bilder, alt-texter och allt annat som är viktigt för SEO.

Den organiserar också informationen i tabellformat, vilket gör den presentabel för dina potentiella kunder och befintliga kunder.

Bästa funktioner

Identifiera brutna länkar : Döda länkar kan : Döda länkar kan påverka din SEO genom att påverka webbplatsens besökstid, avvisningsfrekvens och domänautoritet. Screaming Frog skannar din webbplats snabbt och upptäcker serverfel och döda länkar (404).

Granska rubriker och metataggar : Utvärdera rubriker och metabeskrivningar medan du skannar och upptäck fall där de är för långa, saknar detaljer, saknas eller används upprepade gånger på din webbplats.

Kontrollera omdirigeringar : Upptäck både permanenta och kortvariga omdirigeringar, hitta omdirigeringsloopar och kedjor, eller överför en katalog med länkar som ska kontrolleras under en webbplatsövergång.

Skapa sitemap.xml-filer : Generera sitemaps och bildsitemap i XML-format. Du kan inkludera parametrar som prioritet, ändringsfrekvens och senaste uppdateringsdatum för varje URL.

Hitta repetitiva texter : Hitta exakta permalänkar med duplicerat innehåll eller delvis repetitiva komponenter såsom rubriker, metataggar eller titlar och upptäck webbsidor med otillräcklig information.

Integrationer: Du kan ansluta till Google Search Console, Google Analytics och : Du kan ansluta till Google Search Console, Google Analytics och PageSpeed Insights . Screaming Frog kan sedan extrahera besökar- och trafikinformation för alla dina sidor i en skanning för att få en bättre förståelse för webbplatsens prestanda.

Begränsningar

När databasen är stor att skrapa tar det ofta mycket tid, kraschar eller fryser.

Användargränssnittet är omodernt och inte nybörjarvänligt. Det kan vara överväldigande för nya användare.

Kräver omfattande lagringsutrymme för att fungera, skanna och lagra information. Molnbaserade alternativ finns inte tillgängliga.

Prissättning

Gratisversion: Lämplig för att genomsöka upp till 500 URL:er

Betald version: 259 $ per år/licens

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (85+ recensioner)

Capterra: 4,9 av 5 (över 100 recensioner)

5. Clearscope

Bäst för att förbereda SEO-innehållsbriefingar

Optimera ditt innehåll för att driva trafik till din webbplats med Clearscope

Som du vet kräver bra SEO bra innehåll. Men att utveckla sådant innehåll är inte lätt, särskilt när det gäller att analysera de 10 bästa sökresultaten för att se varför de rankas så högt eller identifiera vad du kan göra bättre.

Lyckligtvis finns det verktyg som Clearscope. Det är en AI-baserad SEO-byråprogramvara som låter dig optimera varje del av innehållet du skapar.

Från sökordsforskning och ordräkning till att utforma och slutföra ditt utkast hjälper det dig att se hur ditt innehåll står sig i jämförelse med de 10 bästa sökresultaten på Google.

Den ger också rekommendationer om vilka ord eller fraser du bör inkludera i din text.

Bästa funktioner

Sökordsrapport : Ange ett sökord och få en fullständig analys av de 10 bästa och de 20 näst bästa sökresultaten för sökordet i Google.

Textredigerare : Använd en intuitiv textredigerare som betygsätter ditt innehåll med avseende på SEO, läsbarhet, ordantal och mer.

Briefing och översikt : Skapa SEO-fokuserade briefs och översikter för att komma igång på rätt sätt och dela tydliga förväntningar med skribenter och andra inblandade personer.

Integrationer : Du kan enkelt integrera Clearscope i ditt nuvarande arbetsflöde med funktioner som ett tillägg till Google Docs, delade rapporter och ett WordPress-plugin.

Analys av sökintentioner: Upptäck nya sökord och deras sökresultat för att förstå intentionen bakom varje sökord och anpassa din innehållsplan därefter.

Begränsningar

Dyra abonnemang. Även det billigaste abonnemanget är för dyrt för småföretag.

Användargränssnittet kan ofta leda till att du av misstag genererar en rapport när du egentligen bara vill kontrollera ett sökord.

Prissättning

Essentials: 170 dollar per månad för en användare

Företag: Anpassad prissättning för fem användare

Företag: Anpassad prissättning

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,9 av 5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,9 av 5 (55+ recensioner)

6. BuzzSumo

Bäst för innehållsintelligens

Få omedelbar tillgång till trender från hela världen och upptäck det mest populära innehållet med BuzzSumo.

Ett av de bästa sätten att rankas högt i sökmotorerna är att identifiera ämnen och vinklar som sannolikt kommer att få flest bakåtlänkar och sociala signaler. Det är där BuzzSumo kommer in.

Detta verktyg är värdefullt för länkbyggande eftersom det gör det enkelt att hitta idéer som redan skapar buzz i kundens nisch.

Dessutom får du insikter om ditt kundföretags eller dess konkurrenters befintliga innehåll, till exempel vilka titlar som får mest engagemang i sociala medier.

Bästa funktioner

Content Discovery : Med den här funktionen kan SEO-byråer hitta de ämnen och trender som resonerar mest med deras kunders målgrupp.

Innehållsforskning : Få värdefulla insikter om det mest framgångsrika innehållet, såsom delningar på sociala medier, trafik och bakåtlänkar.

Hitta influencers : Upptäck de främsta influencers och journalisterna inom en nisch som är mest benägna att länka till ditt innehåll eller dela det på sociala medier.

Varumärkesövervakning : Spåra när din kund, en konkurrent eller en viktig händelse nämns på webben. På så sätt kan du dra nytta av möjligheterna att engagera deras publik eller hantera en kris innan den sprider sig vidare. : Spåra när din kund, en konkurrent eller en viktig händelse nämns på webben. På så sätt kan du dra nytta av möjligheterna att engagera deras publik eller hantera en kris innan den sprider sig vidare.

Konkurrentinformation: Övervaka vad som fungerar för dina kunders konkurrenter och ta efter deras strategi för innehållsskapande eller distribution, eller förbättra det de gör.

Begränsningar

Beroende på dina krav kan det bli kostsamt.

Gränssnittet kan vara svårt att använda och överväldigande för nybörjare.

Data är ofta inte så relevant som förväntat och kräver mycket filtrering.

Prissättning

Basic : 95 dollar per månad för en användare

Innehållsskapande : 199 dollar per månad för fem användare

PR & kommunikation : 199 dollar per månad för fem användare

Suite : 319 $ per månad för 10 användare

Enterprise: 999 dollar per månad för 30 användare

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (135+ recensioner)

7. Mailshake

Bäst för länkbyggande

Skicka personliga e-postmeddelanden i stor skala och hantera e-post kampanjer med Mailshake.

Det är meningslöst att skapa fantastiskt innehåll om ingen får se det. Och för att nå ut till en bred publik behöver du ett verktyg för e-postmarknadsföring och länkbyggande. Det är precis vad Mailshake är – en plattform för kall e-postmarknadsföring som hjälper dig att marknadsföra ditt SEO-innehåll.

Med Mailshake kan du genomföra personliga e-postkampanjer med automatiska uppföljningsmejl. Dessutom kan du ringa telefonsamtal och engagera dina kunders målgrupp på sociala medier.

Bästa funktioner

Personlig e-postleverans : Förutom e-postadresser kan du ladda upp personliga uppgifter om dina kontakter, såsom namn, webbplats och så vidare, för att ge dina e-postmeddelanden en personlig touch.

Automatiska uppföljningar : Skapa och schemalägg uppföljningsmeddelanden för din kampanj en gång, så fortsätter Mailshake att skicka dem åt dig tills du får svar.

Dataanalys : Du kan visa mätvärden som öppnings- och svarsfrekvens för att se och jämföra hur alla dina e-postkampanjer presterar.

Livekampanjhantering : Det innebär att du kan justera inställningarna för din kampanj medan den pågår för att snabbt åtgärda eventuella misstag eller göra förbättringar.

Förskrivna mallar: Mailshake har ett omfattande bibliotek med beprövade meddelanden för olika användningsfall som du kan använda direkt.

Begränsningar

Den befintliga versionen stöder endast G Suite och Gmail-inkorgar.

Det är lite dyrare än andra liknande programvaror.

Prissättning

E-postutskicksplan : 58 dollar per månad/användare

Sales Engagement-plan: 83 USD per månad/användare

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7 av 5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (99+ recensioner)

8. BrightLocal

Bäst för lokal SEO

Förbättra din ranking, öka ditt anseende och bygg upp citat med BrightLocal (Bild via Software Advice)

För företag med fysiska butiker är lokal SEO ett mycket effektivt sätt att marknadsföra dem på webben. BrightLocal är en allt-i-ett-programvara för lokal citering och SEO som levererar värdefull data till kundens företag.

Med BrightLocal får du en omfattande översikt över rankningar inom ett visst område, kan identifiera SEO-problem och dra nytta av personliga, anpassningsbara rapporter och kundportaler.

Bästa funktioner

Reputation Manager : Med denna lösning kan du odla, spåra och hantera köparrecensioner på flera webbplatser. Den låter dig också omvandla positiv feedback till övertygande social bevisning.

Granska lokal SEO : Med detta verktyg kan du analysera din kunds lokala närvaro och identifiera SEO-problem som kräver uppmärksamhet och rekommendationer för förbättringar.

Citation Builder : Detta program skickar in och spårar snabbt och precist dina kunders listningar på lokala citerings- och dataaggregatorplattformar.

Local Rank Tracker : Du kan få en omfattande översikt över lokala webbrankningar och identifiera de mest effektiva sätten att förbättra dem.

White-label allt : Gör intryck som lokal SEO-specialist med SEO-dokument som kan anpassas efter ditt varumärke. Varje dokument kan anpassas helt för att visa de viktigaste prestationsindikatorerna. : Gör intryck som lokal SEO-specialist med SEO-dokument som kan anpassas efter ditt varumärke. Varje dokument kan anpassas helt för att visa de viktigaste prestationsindikatorerna.

Integration med sociala medier: Med tredjepartsanslutningar till Facebook och Twitter kan du spåra kundernas webbplatsers framsteg på webben. Du kan till exempel övervaka ökningen av antalet visningar, följare och gillamarkeringar. Detta hjälper dina kunder att öka engagemanget och stärka sociala signaler.

Begränsningar

Plattformen och dess analyssystem kan ibland vara långsamma och buggiga.

Det stora utbudet av integrationer gör gränssnittet lite skrämmande.

Du kan inte inkludera flera regioner och deras sökord i en enda rankningsrapport.

Prissättning

Enskilt företag : 24,17 dollar per månad

Multi Business : 40,83 dollar per månad

SEO Pro: 65,83 dollar per månad

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (över 230 recensioner)

9. Zoom

Bäst för kommunikation mellan team och kunder

Samarbeta med team och kunder var som helst med Zoom

Beroende på konkurrensen kan det ta månader eller år innan en framgångsrik SEO-strategi ger resultat. Det är därför viktigt att SEO-företag håller ständig kontakt med sina partners.

Zoom är ett av de mest kända valen när det gäller att välja en pålitlig plattform för videokonferenser för din byrå.

Zoom erbjuder en rad molnbaserade videomötesfunktioner, såsom högupplöst video och röstfunktioner, en telefonuppringare och Zoom Rooms. Zoom erbjuder även obegränsad VOIP med avgiftsfria samtal i över 60 länder.

Bästa funktioner

Ljudtranskriptioner : Om du föredrar att spara en skriftlig rapport av mötesdiskussionerna kan du använda Zooms transkriptionsfunktion för att skapa en skriftlig rapport av konferensens samtal och spara den som en .VTT-fil.

Virtuell bakgrund : Välj från en samling inbyggda bakgrunder eller använd dina egna bakgrundsbilder för att ge ett professionellt intryck.

Skärmdelning : Du kan delta i konferenser med två eller fler personer och dela din skärm. Om du håller en presentation kan du också välja att visa hela skärmen eller specifika fönster.

Inspelning : Du kan spela in möten för senare referens. Inspelningarna kan sparas lokalt eller i molnet.

Enkel inloggning : Med funktionen för enkel inloggning blir inloggningen till konferenser en smidig och enhetlig process för alla anställda i ditt företag.

Whiteboards: Zoom tillhandahåller en delbar whiteboard som gör det möjligt för administratören och deltagare med behörig åtkomst att göra anteckningar. Denna funktion är perfekt för gruppdiskussioner och samarbete i projekt.

Begränsningar

Mobilappen är inte lika användarvänlig som webbapplikationen.

Ibland förekommer fördröjningar och störningar i ljud och bild.

Något föråldrat användargränssnitt

Prissättning

Grundläggande : Gratis

Pro : 149,90 dollar per år/användare

Företag : 199,90 dollar per år/användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,5 av 5 (över 52 500 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (över 13 400 recensioner)

10. Proposify

Bäst för att skapa SEO-förslag

Få tillgång till förhandsgodkänt innehåll och skapa snygga offerter med Proposify.

Att skapa och dela förslag är en av de mest arbetsintensiva delarna av en SEO-byrås försäljningscykel. Proposify kan komma till din undsättning. Det låter säljare skapa, leverera, övervaka och elektroniskt underteckna kontrakt, avtal och förslag.

Med denna SEO-byråprogramvara kan du få värdefull data för att optimera ditt arbetsflöde, genomföra snabba interaktioner, göra precisa förutsägelser och erbjuda dina kunder en smidig godkännandeprocess.

Som ett resultat kan dina anställda spara många timmar som annars skulle ha spenderats på tråkiga aktiviteter och istället fokusera på sin kärnkompetens: att avsluta affärer.

Bästa funktioner

Innehållsbibliotek : Denna plattform erbjuder ett arkiv med färdiga exempel, bilder och annat innehåll. Användare kan ordna produktsammanfattningar, framgångshistorier, segment och bilder efter mappar och filter för att göra det enkelt för alla att komma åt dem.

Design Editor : Med den här funktionen kan du ge dina förslag din byrås distinkta varumärke och design. Från val av typsnitt till foton och videor förblir din identitet konsekvent och redo att göra intryck.

Rollhantering : Bevilja behörighet till endast nödvändig information, så att agenterna kan förbereda affärer snabbare och minimera risken för kostsamma misstag avsevärt.

Mätvärden : Få värdefull information om potentiella kunders engagemang i dina kontrakt och identifiera potentiella hinder som kan förhindra en framgångsrik affär. Avgör vilka delar av ditt förslag som får mest uppmärksamhet och vilka som kan behöva förbättras ytterligare.

Meddelanden och påminnelser: Få meddelanden i realtid när ditt förslag får mer engagemang, så att du kan bestämma den optimala tidpunkten för nästa steg. Du kan få uppdateringar om betalningshantering, godkännanden, visningar och så vidare.

Begränsningar

Det uppstår ofta problem med att redigera och spara dokument . Gränssnittet kan ibland kännas klumpigt och krångligt.

Det kan vara svårt att duplicera specifika delar, till exempel att kopiera och klistra in tabeller.

Prissättning

Teamplan : 49 $ per användare/månad

Affärsplan: Från 590 dollar per månad för 10 användare

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,6 av 5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 260 recensioner)

Sökmotoroptimering (SEO) kan vara extremt tidskrävande och svårt att hantera om du arbetar med flera kunder samtidigt.

Men den goda nyheten är att du kan välja bland alternativen ovan och använda den SEO-byråprogramvara som passar bäst för ditt team.

Genom att använda dessa verktyg för att effektivisera ditt arbetsflöde, spåra dina framsteg och hålla dig uppdaterad om de senaste bästa metoderna i branschen kan du leverera bättre resultat till dina kunder och få din byrå att växa.

Och om du letar efter en lösning för att hantera alla dina kund- och interna projekt på ett och samma ställe kan ClickUp hjälpa dig med det och mycket mer.

Det är ett kraftfullt verktyg som hjälper dina team att enkelt hantera projekt från start till mål och förbättra den totala produktiviteten. Det är gratis att komma igång – prova ClickUp och se vilken skillnad det kan göra för din SEO-byrå. ?‍?⚡️

Gästskribent:

Hitesh Sahni är marknadsföringskonsult, copywriter och grundare av Smemark, en prisbelönt byrå inom innehållsmarknadsföring, SEO och PPC för varumärken inom B2B/SaaS-området.