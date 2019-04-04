Hur du hanterar dina innehållsmarknadsföringsprojekt med ClickUp

Här på ClickUp använder vi våra egna produkter.

Eller som någon nyligen sa till mig: drick vår egen champagne (Amen!).

När det är möjligt använder vi ClickUp för våra marknadsföringsprojekt och uppgifter. Och om vi använder andra innehållsmarknadsföringsverktyg som är nära relaterade, kan vi till och med skapa dem själva.

Som innehållsmarknadsföringschef på ClickUp använder jag självklart ClickUp för att hantera webbplatser, redaktionella kalendrar, bloggidéer, landningssidor, videoskript och mycket mer.

Att utforska och använda vårt eget verktyg ger oss inte bara idéer om hur vi kan förbättra produkten, det ger mig också idéer om vad jag ska skriva om 🙂

I det här inlägget ska jag visa dig exakt hur vi använder ClickUp för att hantera vårt publiceringsschema och utvecklingen av vår landningssida med funktioner i ClickUp som du inte nödvändigtvis hittar någon annanstans.

Om du vill optimera din innehållsmarknadsföringsstrategi med ett kraftfullt projektledningsverktyg, fortsätt läsa.

Steg 1: Organisera din redaktionella kalender.

Använda ClickUp-funktioner: Uppgifter i projektkalendern , anpassade fält , uppgiftsmallar

Uppgiftsmallar är en tidsbesparande funktion som gör att vi är redo för framgång redan innan arbetet börjar. (Det här räddar mig också från att glömma viktiga detaljer!) För att skapa en uppgift använder jag en av de anpassade mallar som jag har skapat i mitt arbetsområde.

Uppgiftsmallarna innehåller konsekvent information som:

Namnkonvention : Jag identifierar varje inlägg med "Blogginlägg" för att hålla ordningen konsekvent och avsikten tydlig i andra uppgifter och projekt. Jag börjar med "Blogginlägg" och följer sedan upp med inläggets ämne, till exempel "Blogginlägg: : Jag identifierar varje inlägg med "Blogginlägg" för att hålla ordningen konsekvent och avsikten tydlig i andra uppgifter och projekt. Jag börjar med "Blogginlägg" och följer sedan upp med inläggets ämne, till exempel "Blogginlägg: Faktorer för framgångsrika projekt . Inläggets ämne är också namnet på uppgiften .

Länk till utkast : Vi använder Google Docs och inkluderar en länk till utkastet som är tillgängligt för hela vårt team, men ett fält för utkastet ingår i uppgiftsmallen.

Inläggsinformation: Vi inkluderar även uppmaningar för ämnesforskning, såsom de nyckelord vi försöker rikta in oss på, nyckelordens svårighetsgrad och mer.

Kreativ brief/översikt: I uppgiftsbeskrivningen inkluderar jag i princip även den I uppgiftsbeskrivningen inkluderar jag i princip även den kreativa briefen här (även om jag inte ofta skapar en sådan om jag skriver inlägget själv!). Denna innehåller information om synvinkeln på ämnet, eventuella nödvändiga omnämnanden och eventuellt en översikt över hur inlägget bör se ut.

Så här ser en blogginläggsuppgift ut:

Steg 2: Skapa en status för varje produktionssteg

När uppgiften är fastställd sätter jag ett slutdatum för den. Det är då jag hoppas att det första utkastet ska vara klart. Vi strävar generellt efter att publicera två inlägg per vecka, men eftersom vi är ett bibliotek och inte en publikation är jag inte särskilt noga med när ett inlägg publiceras.

Om jag har en hård deadline för ett inlägg, skapar jag mer formella deluppgifter istället för att använda vår checklista (mer om det om en stund).

För varje steg i processen övervakar vi framstegen genom att ställa in anpassade statusar.

Dessa är de anpassade statusar vi använder i ClickUp:

Öppet: Jag använder detta för idéer som vi undersöker. Om jag hittar några bra idéer lägger jag in dem i en uppgift med relevant nyckelordsinformation och fokus, även om jag inte tilldelar dem direkt. Jag kan också tagga uppgiften med lämpligt innehållsområde. Pågående: Aktiva blogginlägg som håller på att skrivas Granskning: Dags för andra att ta en titt och se till att innehållet är rätt inriktat. Redigering: Skiljer sig från granskning! Detta är Skiljer sig från granskning! Detta är detaljerna kring grammatik och flyttning av stycken. Design: Illustrationer skapas och/eller inlägget formateras i WordPress. Ofta lägger jag till en annan ansvarig eller tar bort ansvariga baserat på statusen. Klar: Alla delar är på plats och det är klart att publiceras. Vanligtvis är detta ett tecken på att det behöver läggas till i schemat. Outreach: Efter att inlägget har publicerats börjar vi med outreach och marknadsföring.

Bonus: Hantering av marknadsföringskampanjer

Steg 3: Ha konsekventa processer

Hur säkerställer vi att vårt innehåll genomgår samma process varje gång? Det räcker inte med att ha statusar om man inte vet vad man ska göra i varje steg. Som innehållsansvarig kommer denna fas naturligt för mig, så jag har varit tvungen att vidta medvetna åtgärder för att dokumentera varje steg så att jag kan vidarebefordra det till andra i vårt team när det behövs.

Att tänka kritiskt på din process och sedan förfina den över tid är viktigt för att förbättra dina marknadsföringsflöden och kan hjälpa dig att uppnå tio gånger bättre resultat.

Istället för att försöka komma ihåg varje steg i processen varje gång använder vi ClickUps checklistor för att påminna oss om varje steg. Checklistor skiljer sig lite från deluppgifter.

Varje person tilldelas en viss uppgift som de förväntas utföra. Vi har till exempel en checklista för marknadsföring som vi använder för varje inlägg.

Här är en del av checklistan:

Vi använder också en checklista för varje del av granskningsprocessen och en annan som påminnelse om hur man bäst formaterar inlägget för SEO.

Steg 4: Övervaka dina ämnen

Det senaste inom innehållsmarknadsföring är att skapa episka (det är alltid episkt!) innehåll om specifika ämnen för att försöka rankas högre. Målet är sedan att sammanställa ett av dessa stora inlägg som länkar till stödjande sidor (vi har gjort ett om produktivitet).

Jag arbetar med några stora ämneskluster om projektledning, samt flera andra ämnen. Jag har provat några olika sätt att spåra dessa ämnen, från kalkylblad till att skapa olika listor i ClickUp, till att skapa en uppgift med flera deluppgifter som spårar de olika blogginläggen.

Jag hade några problem med detta:

Schemalägg alla blogginlägg i en kalender

Kom ihåg att uppdatera en uppgift med nya deluppgifter

Otillräckliga detaljer i ett kalkylblad

Bonus: Verktyg för copywriting

Finns det någon bättre lösning?

Efter att ha sett hur våra egna kunder använder ClickUp och funderat igenom möjligheterna kom vi fram till en lösning som fungerar bäst för oss: taggar.

Taggar är ett mycket välbekant inslag i blogginlägg, även om de kanske inte används så mycket längre.

I ClickUp kan du lägga till taggar till valfri uppgift och sedan länka mellan olika ämnen. Du kan alltså tagga kunder eller en viss publikation. I det här fallet använde jag dem på ungefär samma sätt som i ett traditionellt CMS, men taggade uppgifterna med mina potentiella ämneskluster.

Fördelen här är att vissa blogginläggsuppgifter kan passa in i flera ämnen eller sekundära ämnen.

Att använda taggar för att spåra blogginläggens ämnen är fördelaktigt av följande skäl:

Jag kan använda flera taggar för uppgifter och välja mer än ett ämne.

Det är enklare att lägga till en tagg än att flytta runt uppgifter eller öppna upp dem igen.

Och det bästa till sist: sparade filter .

Sparade filter i ClickUp är definitivt en game changer. Så här fungerar de: Du gör en sökning i en lista och sparar sedan sökningen som ett filter som du kan använda om och om igen.

Dina sparade filter visas högst upp i listan. Med ett klick får du automatisk tillgång till alla dina inlägg med den taggen.

Det här är perfekt för delning eftersom sparade filter innehåller en länk.

Eller... du kan bara klicka på taggen och se alla inlägg som är taggade med den och deras status.

Det är mycket enklare för mig att spåra blogginlägg och ämnen på det här sättet, och med snabb åtkomst.

Genom att använda taggar i ClickUp kan jag enkelt se hur mycket innehåll vi har för ett visst ämne.

Du kan också tagga ditt innehåll efter köpprocessens olika stadier, till exempel medvetenhet, mitten av tratten och botten av tratten. Om du taggar dina inlägg med någon av dessa taggar kommer det att gälla alla listor eller uppgifter du har, oavsett vad det handlar om eller vilken status det har under publiceringsprocessen.

Bonus: Hur man bygger en innehållsdatabas!

Att ställa in milstolpsdatum för projektet jämfört med ett slutgiltigt publiceringsdatum är också en utmaning, särskilt när man använder de flesta verktyg för marknadsföringsprojektledning. Det bästa sättet att göra det i ClickUp är med anpassade fält.

Hur fungerar anpassade fält i ClickUp?

Med anpassade fält kan du skapa nya fält för saker som datum, granskningsstatus och publiceringsdatum.

En av alternativen med anpassade fält är ett individuellt datumfält. Jag har skapat ett publicerat fält som visar mig när ett inlägg kommer att publiceras eller har publicerats. ClickUp-teamet arbetar ofta flera veckor i förväg med inlägg och publiceringsschema. Jag kan skriva, redigera, granska och formatera ett inlägg utan att det publiceras på webbplatsen på flera veckor. Genom att använda anpassade fält tillsammans med schemaläggningsfunktionen i WordPress kan jag planera innehållskalendern flera veckor i förväg.

Jag har också ett anpassat fält för den slutliga URL:en.

Det hjälper mig att hålla ordning på våra blogginlägg utan att behöva gå tillbaka till WordPress hela tiden.

Ett annat sätt att göra detta är med deluppgifter. Du kan skapa en blogginläggsuppgift och sedan inkludera alla dina deluppgifter för granskning under. Det är ett mycket legitimt sätt att göra det i ClickUp och kan fungera för ditt team.

Kolla in dessa mallar för innehållskalendrar!

Slutsats: ClickUp håller din redaktionella kalender organiserad

2018 var ett stort år för innehåll på ClickUp.

Förutom att vi publicerade nästan 100 inlägg bara under 2018 har vi också byggt flera landningssidor och skapat videor. Vi känner att vi bara har börjat och skulle definitivt inte vara lika produktiva utan ClickUp som hjälper oss att hantera våra egna projekt och vårt arbete.

Innehållsmarknadsförare: hur organiserar ni ert publiceringsschema?