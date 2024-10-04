Hur man skapar ett arbetsflöde för innehållsskapande (+mallar)

Innehållsskapare förstår att skapandet av innehåll är en komplex process som ofta involverar flera team och är fylld med fallgropar. För att lyckas måste hela arbetsflödet kartläggas i detalj.

När teamet skriver en artikel måste det till exempel klargöra syftet, undersöka ämnet, identifiera nyckelord, förbereda en innehållsbeskrivning, skriva ett utkast, redigera och slutligen publicera.

Ett väl utformat arbetsflöde för innehållsskapande beskriver vart och ett av dessa steg. Det kräver att du följer hela innehållsprocessen för att säkerställa att deadlines hålls utan att kompromissa med kvaliteten.

Det är uppenbart att en effektiv process för innehållsproduktion är avgörande för effektiviteten hos alla innehållsmarknadsförare och projektledare.

Om du inte vet vart du är på väg, hamnar du någon annanstans.

Låt oss utforska hur man skapar ett smidigt och effektivt arbetsflöde för innehåll som förvandlar briljanta idéer från koncept till publicering. 🏆

Förstå arbetsflödet för innehållsskapande

Ett arbetsflöde för innehållsskapande är en strukturerad process som beskriver varje steg, från planering och skapande av innehåll till kontroll av det publicerade innehållets prestanda. Detta säkerställer att allt som innehållsskaparteamet producerar är strategiskt planerat, väl genomfört och optimerat för framgång.

För att arbetsflödet för innehållsskapande ska fungera för dig måste du se till att alla medlemmar i innehållsteamet är överens, bestämma exakt vilka resurser du behöver i varje steg och sätta upp tydliga slutmål och deadlines.

Vikten av ett arbetsflöde för innehåll

Det är viktigt för innehållsskapare, marknadsförare och småföretagare att effektivisera processen för att skapa innehåll, hålla ordning och konsekvent producera högkvalitativt innehåll som tilltalar deras målgrupp.

Här är vad ett väl utformat arbetsflöde för innehållsskapande ska göra:

Skapa tydlighet kring teammedlemmarnas roller och ansvarsområden genom att fördela ansvar. Detta underlättar samarbetet och leder till färre förseningar.

Effektivisera innehållsskapandet genom att dela upp arbetsflödet i hanterbara steg, såsom idégenerering, innehållsskapande och granskning. Detta gör det enklare för dig att hantera alla uppgifter och upprätthålla takten i innehållsproduktionen.

Producerar konsekvent högkvalitativt innehåll genom att se till att allt innehåll du producerar överensstämmer med varumärkets budskap och kvalitetsstandarder.

Öka produktiviteten genom att strukturera arbetsflödet så att flaskhalsar minskas, deadlines hanteras och genom att strukturera arbetsflödet så att flaskhalsar minskas, deadlines hanteras och innehållsproduktionen kan skalas upp

Med rätt projektledningsverktyg, samarbetsverktyg och ett effektivt arbetsflöde för innehåll kan du fokusera på det som är viktigast – att skapa slagkraftigt innehåll som ger resultat samtidigt som du minimerar hinder och maximerar produktiviteten.

Viktiga komponenter i ett arbetsflöde för innehåll

Ett effektivt arbetsflöde för innehållsskapande omfattar följande steg:

Idéer och planering

Idégenerering : Här brainstormar du idéer som kan hjälpa dig att driva din innehållsmaskineri. Du bör regelbundet fortsätta att undersöka och dokumentera intressanta idéer. Detta säkerställer att du alltid har en bank med idéer som du kan använda som grund för nytt innehåll som är anpassat efter dina mål.

Arbetsflödeshantering: Håll alla teammedlemmar synkroniserade genom att skapa tydliga arbetsflöden. Detta gör att innehållsproduktionen flyter smidigt genom varje steg och gör det möjligt för alla teammedlemmar att arbeta tillsammans.

Omvandla idéer till genomförbara åtgärder med ClickUp Whiteboards.

Innehållsskapande

Effektivt skapande : Standardisera ditt tillvägagångssätt för att skissa, utforma och redigera innehåll. Detta kommer att påskynda din innehållsskapandeprocess, hjälpa dig att hålla innehållsproduktionen effektiv och säkerställa varumärkets konsistens.

Innehållsversionering: Ditt innehåll kan distribueras över olika regioner och kanaler, vilket kan kräva olika versioner av samma innehåll. Hantering av olika versioner kan skapa stor förvirring om du inte är välorganiserad.

Granskning och godkännande

Redaktionell granskning: Kontrollera om det finns fel, sakliga felaktigheter och att varumärkets röst följs. Ibland kan det vara nödvändigt att konsultera juridiska team, SEO-team eller designteam för att säkerställa en omfattande kvalitetskontroll .

Godkännande av intressenter: Efter en slutlig granskning av innehållet måste det godkännas officiellt av alla intressenter.

Samarbeta enkelt med teammedlemmar och ge feedback på filer med anteckningar, korrekturläsning och kommentarfunktioner i ClickUp 3. 0

Automatisering

Automatisering av arbetsflödet: Använd rätt verktyg för att automatisera repetitiva uppgifter som schemaläggning, publicering och spårning. : Använd rätt verktyg för attsom schemaläggning, publicering och spårning. En framgångsrik automatisering av arbetsflödet avlastar dig från en del av det tunga arbetet, så att du kan fokusera på de kreativa uppgifterna.

Publicering och distribution

Effektiv distribution: Genom att optimera distributionen kan du nå ut med ditt innehåll till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Du kan antingen använda de analysfunktioner som finns tillgängliga i olika distributionskanaler (sociala medier, e-post) eller använda ett enda verktyg som kan hantera distributionen överallt.

Spårning och optimering

Prestationsspårning: Analysera prestationsmått för ditt innehåll för att identifiera vad som fungerar och vad som inte fungerar. Gör kontinuerliga förbättringar av din innehållsstrategi baserat på de insikter du får.

Varje steg måste justeras och anpassas beroende på vilken typ av innehåll du arbetar med. Det är också viktigt att veta vilken aspekt ditt arbetsflöde för innehållshantering bör fokusera mest på: uppgifter, status eller en kombination av båda.

Typer av arbetsflöden för innehåll

Nu när du har fastställt de centrala komponenterna i ditt arbetsflöde för innehåll är nästa steg att förstå de tre typerna av arbetsflöden för innehåll. Oavsett om du söker struktur, flexibilitet eller en blandning av båda kan du utforma ett arbetsflöde som passar perfekt.

Uppgiftsbaserade arbetsflöden

Ett uppgiftsbaserat arbetsflöde för innehåll handlar om tydlighet och struktur. I detta arbetsflöde delar du upp hela processen för att skapa innehåll i tydliga, genomförbara och hanterbara uppgifter.

Det är som en checklista i en app för innehållsskapande: research, utkast, redigering och publicering av innehåll. Du bockar av varje uppgift när du är klar med den, vilket gör det perfekt för ditt team – om du är tydlig med vilka riktlinjer som gäller.

Visualisera statusen för olika initiativ i realtid med hjälp av ClickUps Kanban-tavla.

Statusbaserade arbetsflöden

Om du har en erfaren grupp av teammedlemmar är den statusbaserade arbetsflödesmallen något för dig. Istället för att dela upp arbetsflödet i enskilda uppgifter som i ett uppgiftsbaserat arbetsflöde, spårar ett statusbaserat arbetsflöde innehållet genom olika stadier som Granskas eller Publicerat.

Detta fungerar när du behöver en mycket övergripande bild av var olika innehållsdelar befinner sig. Ett statusbaserat arbetsflöde gör det enkelt att hantera flera innehållsdelar samtidigt utan att tappa överblicken.

Hybridarbetsflöden

Hybridarbetsflöden kombinerar den strukturerade tydligheten i uppgiftsbaserade arbetsflöden med flexibiliteten i statusbaserade arbetsflöden. Du kan definiera uppgifter där det behövs samtidigt som du håller ett öga på helheten. Detta är perfekt för innehållsmarknadsföringsteam som hanterar olika typer av innehåll eller har olika preferenser när det gäller arbetsflöden.

Hur man skapar ett effektivt arbetsflöde för innehåll

Att skapa ett effektivt arbetsflöde för innehåll kan vara enkelt om du använder rätt verktyg, till exempel ClickUp. När arbetsflödet för innehållsskapande väl är skapat kan det ta över några av de mer betungande uppgifterna, såsom att begära feedback eller jaga godkännanden.

Låt oss se hur man skapar ett sådant.

Innehållsstrategi och planering

Innehållsstrategi avser omfattande planering och hantering av innehåll för att uppnå specifika affärsmål. Det är en pågående process som omvandlar affärsmål till genomförbara innehållsplaner. Det innefattar:

1. Målsättning

Bestäm vad du vill uppnå – antal publicerade artiklar, trafik, konverteringar osv. Använd ClickUp Goals för att organisera och spåra dessa mål. Dela dem med resten av teamet så att alla är medvetna om målen.

Anpassa din innehållsstrategi och övergripande innehållsmarknadsföringsstrategi och definiera arbetsflödet från början.

Hantera och spåra alla dina mål på ett och samma ställe med ClickUp Goals.

2. Publikundersökning

Förstå din målgrupps demografi, intressen, problem och föredragna innehållsformat. När du har samlat in informationen kan du använda ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten i ClickUp, för att få forskningsinsikter, skapa personas och segmentera målgruppen för att skapa skräddarsytt innehåll.

Utnyttja kraften i AI för att skapa innehåll baserat på målgruppens behov med hjälp av ClickUp Brain.

3. Innehållskalender

Planera dina innehållsämnen, format och publiceringsdatum i god tid. Du kan skapa en innehållskalender själv eller använda gratis förskapade mallar för innehållskalendrar.

Ladda ner den här mallen Spåra varje steg i processen för att skapa innehåll, från status för slutförda ämnen till kundgodkännande, med hjälp av ClickUps mall för innehållskalender.

Med ClickUps mall för innehållskalender kan du schemalägga och organisera ditt innehåll över veckor eller månader utan att ständigt behöva oroa dig för att hålla deadlines eller publiceringsschemat.

Mallen för innehållskalendern har också vyer som listvyer, kalendervyer, tidslinjevyer och tavelvyer som gör att du kan anpassa hur du vill se innehållskalendern.

Processen för innehållsutveckling

Detta är den kreativa delen. Processen för innehållsutveckling omfattar planering, skapande, distribution och granskning av innehåll för en viss målgrupp och ett visst syfte, baserat på en tidigare definierad innehållsstrategi. Den omfattar:

1. Brainstorma idéer

Använd brainstorming-sessioner för att göra din SEO-nyckelordsundersökning och generera innehållsidéer som stämmer överens med din SEO-strategi och målgruppens intressen.

Fånga dina kreativa idéer med ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps kan hjälpa dig att fånga dina kreativa idéer och skapa innehållskluster som är visuellt tilltalande och lätta att förstå. Du kan använda dessa verktyg för att samarbeta med ditt team för att generera, organisera och förfina idéer och visualisera komplexa sökordsstrategier.

2. Översikt och strukturering

Bra innehållsbeskrivningar leder till bra texter. När du är klar med din sökordsanalys och har tilldelat sökorden till ett innehållskluster är det dags att skapa en disposition.

Först måste du förstå sökordets avsikt och konkurrenternas innehåll.

Baserat på informationen kan du använda ClickUp Docs för att skapa en tydlig innehållsöversikt som hjälper dig att organisera dina tankar och säkerställa ett logiskt flöde. Överväg att använda en mall för innehållsbeskrivningar eller en stilguide för att upprätthålla konsekvensen i innehållsbeskrivningarna.

För att skala upp innehållsskapandet kan du använda ClickUp Brain för att skapa innehållsbriefar baserade på din forskning och dina input. ClickUp Brain kopplar samman all kunskap inom ditt företag – med andra ord är det din egen personliga AI-drivna assistent som har djupgående kunskap om din verksamhet. Detta gör det till ett värdefullt verktyg för att automatisera uppgifter som att skapa briefar samtidigt som du projicerar din unika varumärkesidentitet.

3. Skriva och designa

Tänk dig att publicera mer än 200 blogginlägg per månad! Allt som krävs är noggrann planering och konsekvent genomförande.

När du skapar innehållsbriefar i stor skala kan du omedelbart börja skriva engagerande och informativt innehåll. För att göra detta måste du samarbeta mellan avdelningar och team för att skapa innehåll som uppfyller din publiks behov.

Använd funktionen ClickUp Multiple Assignees för att se till att författaren, redaktören och alla andra inblandade inte tappar bort blogginläggen när de går igenom de olika stegen.

Använd visuellt tilltalande designelement för att förbättra läsbarheten och göra ditt innehåll mer delbart. Samarbeta smidigt med ClickUp Docs, ett ordbehandlingsprogram som kan dokumentera dina innehållsbeskrivningar och texter. Det har många stilistiska funktioner, så din formatering blir korrekt.

Brainstorma tillsammans och skriv ditt innehåll i ClickUp Docs.

Överväg också att använda ClickUp Brain (ett AI-skrivverktyg ) för att skapa och förfina innehåll som passar dina varumärkesriktlinjer perfekt. Du kan till och med anpassa innehållet för att göra det mer tilltalande för olika användargrupper.

Redigera innehåll så att det passar din användarprofil med hjälp av ClickUp Brain.

Organisera dina designresurser enkelt med filbilagor i anpassade fält, vilket effektiviserar din skriv- och designprocess och ökar produktiviteten.

ClickUp Content Writing Template kan hjälpa dig att samarbeta med ditt team och följa utvecklingen av alla dina innehållsdelar.

Ladda ner den här mallen Spåra din innehållsproduktion i en enda kalendervy med ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring.

ClickUps mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring kan hjälpa ditt innehållsmarknadsföringsteam att effektivisera organisationens innehållsstrategi. Precis som din programvara för innehållsmarknadsföring är den helt anpassningsbar. Det är ett nybörjarvänligt verktyg för innehållshantering som hjälper dig att planera, organisera och genomföra innehåll utan ansträngning.

Oavsett om du skapar bloggar, inlägg på sociala medier eller marknadsföringskampanjer hjälper den här mallen ditt team att arbeta samordnat, effektivt och enligt tidsplanen. Här är vad du kan göra med den här mallen:

Spåra arbetsflödet för innehållsskapande med anpassade statusar som Avbruten, Slutförd, Pågår, Under granskning och På vänt. Detta säkerställer att alla i ditt team håller sig uppdaterade under hela processen. med anpassade statusar som Avbruten, Slutförd, Pågår, Under granskning och På vänt. Detta säkerställer att alla i ditt team håller sig uppdaterade under hela processen.

Organisera viktiga detaljer med hjälp av anpassade fält som Copywriter, Approver och Platform för att säkerställa att varje innehåll har rätt personer och resurser tilldelade. Detta minimerar förseningar och gör att ditt team kan fokusera på uppgifter som kräver mer kontinuerlig uppmärksamhet.

Håll koll på deadlines med anpassade vyer som publiceringskalender och framstegstavla.

Effektivisera hanteringen av innehållsprojekt med hjälp av avancerade verktyg som tidsspårning, beroendevarningar och e-postmeddelanden.

Process för granskning av innehåll

Det tredje steget är granskningsfasen. Under granskningen av innehållet kontrollerar teamet kvaliteten, noggrannheten och relevansen av innehållet innan det publiceras. Det innefattar:

1. Redigering för kvalitet

Kontrollera att det inte finns några grammatiska fel, stavfel eller interpunktionsfel. Se till att ditt innehåll är tydligt, koncist och lätt att förstå.

Skapa uppgiftslistor och använd anpassade uppgiftsstatusar (t.ex. Under granskning, Behöver redigeras, Godkänt) för att spåra redigeringen och hantera kvalitetssäkringsprocessen. Detta säkerställer att ditt innehåll granskas noggrant innan det publiceras.

Skapa en checklista för att hålla koll på processen för innehållsskapande med ClickUp Task Checklist.

2. Feedback och revideringar

Dela ditt innehåll med kollegor eller ämnesexperter för att få deras synpunkter. Överväg att genomföra A/B-tester för att jämföra olika versioner av texter och kreativa lösningar och identifiera den mest effektiva metoden.

Använd ClickUp Comments för att ta emot eller ge feedback till hela teamet. Om oändliga kommentartrådar är förvirrande för dig kan du dela snabb feedback genom att använda ClickUp Clips för att spela in en kort video och tydligt dela dina ändringar.

Publicering och marknadsföring

Nu när du har planerat, skapat och granskat ditt innehåll är det dags att publicera det. Använd följande ClickUp-funktioner som hjälp:

Distribution av innehåll

Dela ditt innehåll på sociala medier, din webbplats och andra relevanta plattformar. Överväg att använda e-postmarknadsföring för att nå en bredare publik.

ClickUp Automation kan ställa in arbetsflödesutlösare så att du kan automatisera repetitiva uppgifter. Dessa utlösare aktiveras automatiskt (till exempel för att marknadsföra innehåll i flera distributionskanaler, publicera inlägg på sociala medier eller skicka e-postmeddelanden) när en viss åtgärd vidtas, till exempel när ditt innehåll publiceras. Glöm inte att planera och schemalägga ditt innehåll.

Här är vad vår chef för social marknadsföring har att säga om verktyg för innehållsdistribution på ClickUp:

På ClickUp är mina tre favoritfunktioner för daglig hantering av sociala medier Dashboards, Calendar View och Automations. Dashboards ger oss en anpassningsbar översikt över viktiga mätvärden, kampanjresultat och teamaktivitet, vilket hjälper oss att fatta datadrivna beslut på ett ögonblick. Kalendervyn gör det möjligt för oss att visualisera vårt innehållsschema, planera kampanjer effektivt och upprätthålla en jämn publiceringsrytm. Automatiseringar effektiviserar repetitiva uppgifter som att tilldela teammedlemmar eller uppdatera status, vilket frigör tid för kreativ strategi och engagemang. Dessa funktioner förbättrar inte bara mitt sociala teams effektivitet, utan gör det också möjligt för mig att vara kreativ och spåra allt som har med sociala medier att göra på ett smidigt och enkelt sätt.

På ClickUp är mina tre favoritfunktioner för daglig hantering av sociala medier Dashboards, Calendar View och Automations. Dashboards ger oss en anpassningsbar översikt över viktiga mätvärden, kampanjresultat och teamaktivitet, vilket hjälper oss att fatta datadrivna beslut med ett ögonkast. Kalendervyn gör det möjligt för oss att visualisera vårt innehållsschema, planera kampanjer effektivt och upprätthålla en jämn publiceringsrytm. Automatiseringar effektiviserar repetitiva uppgifter som att tilldela teammedlemmar eller uppdatera status, vilket frigör tid för kreativ strategi och engagemang. Dessa funktioner förbättrar inte bara mitt sociala teams effektivitet, utan gör det också möjligt för mig att vara kreativ och spåra allt som har med sociala medier att göra på ett smidigt och enkelt sätt.

Använd ClickUp Automation för att automatisera manuellt och repetitivt arbete i takt med att arbetsflödet för innehållsskapande fortskrider.

Analysera prestanda

Nu kommer den del där du utvärderar dina resultat och kontrollerar om din kampanj var framgångsrik. Övervaka mätvärden som webbplatstrafik, engagemang i sociala medier och konverteringar för att mäta ditt innehålls framgång.

Använd sedan analysplattformar för sociala medier för att få insikter om din publiks beteende och identifiera områden som kan förbättras.

Håll ditt arbetsflöde för innehållsstrategi på rätt spår med ClickUps dashboards. Spåra dina viktigaste prestationsmått för innehållet, såsom tid spenderad på sidan, antal klick, engagemang, trafik och konverteringar, allt på ett och samma ställe.

Detta hjälper dig att analysera dina data för att identifiera trender, hitta förbättringsområden och förfina din innehållsstrategi.

💡Proffstips: Du kan integrera ditt Google Analytics-konto med ClickUp för att effektivisera din dataanalys och finjustera din strategi ännu mer!

Spåra viktiga mätvärden och analysera resultatet av ditt innehåll med ClickUp Dashboards.

När din organisation växer måste du skala upp dina insatser för innehållsskapande och innehållsmarknadsföring. ClickUps mall för skalning av innehållsproduktion kan vara precis vad du behöver. Med hjälp av denna mall kan du samarbeta smidigt, kommunicera tydligt och följa effektiva arbetsflöden så att du kan upprätthålla högsta kvalitet samtidigt som du ökar produktiviteten.

Skapa detaljerade innehållsbeskrivningar, fördela budgetar och spåra hela ditt arbetsflöde för innehållsproduktion med hjälp av ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning.

ClickUp håller ditt arbetsflöde för innehåll effektivt

Att skapa en effektiv arbetsflödesprogramvara för innehåll är viktigt för innehållsskapare, innehållsansvariga, projektledare och småföretagare.

Väl definierade arbetsflöden för innehållsskapande, tydliga roller, optimerade processer och genomtänkt automatisering kan vara ovärderliga tillgångar som hjälper dig att konsekvent producera högkvalitativt innehåll som stämmer överens med ditt varumärke och fastnar i minnet hos din målgrupp.

ClickUp Marketing Project Management Software är ett verktyg för innehållsmarknadsföringsteam som hjälper dig att göra allt detta på ett och samma ställe. Samarbeta med ditt innehållsteam från brainstorming till lansering med hjälp av ClickUps många användarvänliga verktyg.

ClickUps allt-i-ett-programvara för marknadsföringsprojektledning hjälper dig att smidigt bygga upp och genomföra din innehållsstrategi, vilket förbättrar teamets effektivitet och samarbete.

Dess inverkan på att underlätta processen för att skapa innehåll och hjälpa marknadsföringsteam att skapa kvalitetsinnehåll är obestridlig.

Är du redo att förbättra ditt innehåll?

Registrera dig för ClickUp nu!