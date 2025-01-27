De 10 bästa verktygen och programvarorna för innehållshantering 2025

För att förbli konkurrenskraftig i dagens snabba digitala värld är det avgörande för ditt företag att producera högkvalitativt innehåll. Landskapet för innehållshanteringsprogramvara och verktyg utvecklas ständigt, med över 800 innehållshanteringssystem att välja mellan år 2024! Men hur avgör du vilket som är rätt för dig?

I den här artikeln delar vi med oss av de 10 bästa verktygen och programvarorna för innehållshantering för 2024. Oavsett om du är marknadsförare, innehållsskapare eller företagare kommer denna omfattande guide att vara till hjälp. Du kommer att upptäcka branschledande lösningar som ger dig möjlighet att ta kontroll över ditt onlineinnehåll.

Är du redo att frigöra potentialen i innehållshantering 2024 och revolutionera hur du skapar, hanterar och levererar innehåll till din publik? Låt oss sätta igång!

Vad är ett innehållshanteringssystem?

Ett innehållshanteringssystem (CMS) är ett program som möjliggör skapande, hantering och modifiering av digitalt innehåll. Det har ett användarvänligt gränssnitt för att skapa, redigera och publicera innehåll utan att det krävs omfattande tekniska kunskaper eller kodningsfärdigheter.

Har du någonsin publicerat en blogg eller redigerat en webbsida? Då har du använt ett innehållshanteringssystem!

Ett CMS består av två huvudkomponenter:

Innehållshanteringsapplikation : Med denna kan du skapa, redigera, organisera och publicera digitalt innehåll. Den innehåller textredigerare, Med denna kan du skapa, redigera, organisera och publicera digitalt innehåll. Den innehåller textredigerare, innehållskalendrar , mediehanteringsverktyg och användarprofiler. Allt detta gör det enklare för team att samarbeta kring skapande och publicering av innehåll.

Applikation för innehållsleverans: Denna komponent hanterar presentationen och leveransen av innehållet till slutanvändarna. Den hanterar uppgifter som att hämta innehåll från CMS-databasen, tillämpa mallar eller teman och leverera innehållet till besökarna.

CMS-plattformar erbjuder olika andra funktioner och egenskaper, såsom resurshantering, plug-ins och tillägg samt analysverktyg.

Typer av innehållshanteringssystem

Innan du väljer en CMS-plattform är det viktigt att noga överväga olika typer av innehållshanteringssystem. Här är de vanligaste CMS-typerna och deras användningsområden:

Webbinnehållshanteringssystem (WCMS): Omfattar webbplatsbyggande, webbhotell och öppen källkod CMS.

System för hantering av digitala tillgångar (DAM): Centralisera tillgångar, innehåll, arbetsflöden och verksamheter över flera affärsenheter, avdelningar och team.

Enterprise Content Management System (ECM): Ett system som hjälper organisationer att samla in, lagra, leverera och hantera ostrukturerade data. Detta inkluderar saker som e-postmeddelanden, (ECM): Ett system som hjälper organisationer att samla in, lagra, leverera och hantera ostrukturerade data. Detta inkluderar saker som e-postmeddelanden, kontorsdokument , skannade dokument, rapporter och mycket mer.

Komponentbaserat innehållshanteringssystem (CCMS): Ett CCMS gör det möjligt för organisationer att effektivt spåra, hantera och lagra innehåll i olika komponenter, såsom ord, stycken, fraser eller foton.

Att producera kvalitetsinnehåll bör vara en viktig del av din marknadsföringsstrategi. Och ett CMS hjälper dig att göra just det.

Du kan anlita influencers för att försöka sälja dina produkter och tjänster åt dig, och det kan hjälpa till viss del. Men utan eget innehåll kommer du inte att kunna etablera dig som en trovärdig röst eller bygga upp kundlojalitet.

Att hitta rätt CMS och marknadsföringsverktyg kan hjälpa dig att effektivisera arbetsflöden, förbättra teamsamarbetet och, viktigast av allt, skala upp din verksamhet. Utan verktyg för innehållshantering skulle det vara svårare att skapa och leverera innehåll i stor skala.

Lyckligtvis finns det idag olika typer av verktyg för innehållshantering som hjälper ditt team och ditt företag att hantera alla delar av ert arbete. Dessa system för innehållshantering kan fungera självständigt eller tillsammans för att underlätta skapandet och hanteringen av innehåll, effektivisera samarbetet, säkerställa en konsekvent varumärkesprofilering, förbättra sökmotoroptimeringen och stödja dina behov när ditt företag växer.

Låt oss titta på var och en av dessa.

1. Enkel innehållsskapande

Ett innehållshanteringssystem stärker ditt företag på flera sätt. Uppdatera digitala plattformar, förbättra produktiviteten och leverera relevant innehåll till din målgrupp, allt utan teknisk expertis. Ett CMS förenklar processen att skapa och hantera digitalt innehåll – och med hjälp av AI-skrivverktyg blir det ännu enklare.

Med funktionen för omformulering kan du skriva om stora mängder innehåll så att det passar din specifika ton.

Utan ett CMS skulle du behöva en professionell utvecklare som kan koda. Med CMS finns koden redan där. Du har kontroll över innehållsskapandet, vilket sparar både tid och pengar.

2. Effektiviserar samarbetet

Ett CMS underlättar samarbetet mellan teammedlemmarna. Flera användare kan arbeta samtidigt och bidra till skapandet och redigeringen av innehåll. Har du tvärfunktionella team som arbetar på olika platser? Då är arbetsflödeshantering och versionskontroll ett måste. Detta säkerställer innehållets noggrannhet och underlättar ett effektivt teamarbete.

Förbättra teamsamarbetet, centralisera feedback och påskynda godkännandeprocesser med Proofing i ClickUp – lägg till kommentarer direkt på bilagor, PDF-filer, bilder och videor.

3. Erbjuder flexibilitet och stöder skalbarhet

Ett CMS hjälper också ditt företag att växa och anpassa sig. Du kan lägga till nya sidor, avsnitt eller funktioner allteftersom dina behov förändras. Denna flexibilitet tillgodoser dina växande behov utan att kräva betydande förändringar eller ombyggnader.

Skalbara CMS-plattformar har ofta funktioner för replikering och distribution av innehåll. Detta gör att innehållet kan replikeras över flera servrar. Det innebär att servrarna inte blir överbelastade. Enkelt uttryckt ökar det prestandan så att din webbplats inte kraschar vid hög trafik.

4. Säkerställer enhetlig varumärkesprofilering

Genom att använda varumärkesmallar och teman säkerställer ditt CMS ett enhetligt och professionellt utseende för hela din digitala närvaro. Detta stärker din varumärkesidentitet, ökar kundernas igenkänning och förbättrar användarupplevelsen för att öka engagemanget hos dina kunder.

Ett CMS bör ha en centraliserad katalog för hantering av digitala tillgångar, såsom logotyper, grafik, bilder och videor. Detta gör att varumärkestillgångarna är lättillgängliga för innehållsskapare. Det minimerar också risken för att föråldrat eller icke auktoriserat material används. Genom att upprätthålla ett centralt system för tillgångshantering säkerställer ditt CMS enhetlighet på hela webbplatsen.

5. Förbättrar SEO

Du behöver inte vara en SEO-expert för att din webbplats ska hittas. Många CMS-plattformar har inbyggda SEO-verktyg som hjälper dig. Vill du optimera din startsida, produktsidor eller blogginlägg? Ett bra CMS ökar din organiska trafik och hjälper dig att nå din målgrupp.

Ett bra innehållshanteringssystem som stöder SEO-projektledning kan göra stor skillnad för ditt företag. Det sparar tid, ger flexibilitet och ger dig större kontroll över ditt onlineinnehåll. I slutändan hjälper ditt CMS dig att leverera en bättre upplevelse till din publik och uppnå dina affärsmål.

Skapa en tvåvägskommunikation mellan din innehållsdatabas och kluster genom att koppla din Mind Map direkt till uppgifter med ClickUp Whiteboards.

Vad kännetecknar en bra programvara för innehållshantering?

När du väljer rätt programvara för innehållshantering bör du ta hänsyn till följande faktorer:

Användarvänligt: Leta efter ett CMS med ett intuitivt gränssnitt och enkla funktioner. Att skapa, redigera och publicera innehåll bör inte kräva kodningskunskaper. Ett användarvänligt CMS gör det möjligt för ditt team att hantera innehåll effektivt.

Flexibel redigerare: Ett bra CMS bör erbjuda en flexibel redigerare som gör det enkelt att skapa och formatera innehåll. Leta efter verktyg som Ett bra CMS bör erbjuda en flexibel redigerare som gör det enkelt att skapa och formatera innehåll. Leta efter verktyg som WYSIWYG-redigerare , dra-och-släpp-funktioner och mediehantering. Detta effektiviserar den kreativa processen och ger en smidig redigeringsupplevelse.

Samarbete: Överväg ett CMS som stöder samarbetsfunktioner. Leta efter roller och behörigheter, innehållsflöden och versionskontroll. Dessa funktioner gör det möjligt för många användare att arbeta tillsammans och granska och godkänna innehåll så att ditt team aldrig missar något.

Anpassning: Välj ett CMS som erbjuder anpassningsalternativ som passar dina krav på varumärke och design. Leta efter möjligheten att anpassa mallar, teman och layouter. Ett mycket anpassningsbart CMS gör att du kan skapa en unik och personlig digital upplevelse för din publik.

Integrationer : Kontrollera att ditt CMS är kompatibelt med populära plugins, tillägg eller API:er. Integrationer som : Kontrollera att ditt CMS är kompatibelt med populära plugins, tillägg eller API:er. Integrationer som AI-innehållsgeneratorer marknadsföringsverktyg eller automatisk tidsspårning kan göra ditt liv så mycket enklare. Syftet med integrationer är att förbättra ditt arbetsflöde och synkronisera data mellan alla system.

Support: Ditt CMS bör ha en gedigen support. Leta efter dokumentation, användarforum och kundsupportkanaler. Responsiv support kan vara avgörande för att lösa eventuella problem som uppstår.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer hittar du ett innehållshanteringssystem som uppfyller dina behov, oavsett storleken på ditt företag.

Låt oss börja med en viktig varning. Det är omöjligt att identifiera det ”bästa CMS”. När du läser denna lista rekommenderar vi att du överväger funktionerna i varje CMS utifrån dina behov innan du fattar ett beslut. Väg för- och nackdelar och prova några. De flesta har en gratis provperiod eller demo.

Med det sagt, låt oss ta en titt på de 10 bästa programvarorna för innehållshantering som finns tillgängliga.

Bäst för hantering av digitala tillgångar, automatisering av arbetsflöden och teamsamarbete

Skapa en organiserad översikt över ditt arbete, effektivisera din innehållshantering och hantera alla typer av innehåll, såsom inlägg på sociala medier, bloggar, landningssidor och mycket mer i ClickUp.

När du tänker på ClickUp tänker du förmodligen på programvara för projektledning. Det stämmer. Men eftersom det är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som erbjuder en helt anpassningsbar plattform, kan alla team inom olika avdelningar och företag av alla storlekar konfigurera ClickUp så att det passar deras unika behov och olika användningsfall, inklusive innehållshantering. ?

ClickUp kan hantera dina innehållsmarknadsföringsinsatser med hundratals avancerade funktioner för marknadsföring och teamsamarbete, tillsammans med omfattande marknadsföringsmallar som kan anpassas för att passa alla användningsfall och behov, till exempel:

Dessa funktioner i ClickUp kan vara dina medhjälpare för att effektivisera din planeringsprocess och hantera innehåll för olika kanaler, inklusive din webbplats, blogg, sociala medier och e-postkampanjer.

Dessutom erbjuder ClickUp över 15 olika sätt att visa ditt arbete, inklusive kalendervyn för planering och schemaläggning av ditt innehållskalender, listvyn för hantering av dina innehållsprojekt, tavelvyn för enkel innehållshantering och spårning av framsteg, och mycket mer.

Och vi får inte glömma ClickUp AI – en inbyggd rollbaserad skrivassistent i ClickUp. ✍️⚡️

ClickUp AI är utvecklat för att hjälpa dig att skriva snabbare, skapa engagerande innehåll, finjustera ditt skrivande och hjälpa dig att behålla din kreativa flöde. Oavsett om du skriver en blogg, skapar text för ett inlägg på sociala medier eller utformar strategier för innehållsmarknadsföring och kampanjidéer, kan ClickUp AI hjälpa dig att övervinna skrivkramp och få mer gjort på kortare tid.

Använd ClickUp AI för att skapa blogginlägg, texter för sociala medier, idéer för innehållsstrategier och mycket mer i ClickUp Docs.

Dessa avancerade funktioner och mycket mer ger en smidig upplevelse i ClickUp och funktionella lösningar som hjälper dig att hantera dina team och alla delar av ditt arbetsflöde för innehållshantering.

Viktiga funktioner

Över 15 anpassade projektvyer : Se ditt arbete på ditt sätt med : Se ditt arbete på ditt sätt med anpassade projektvyer i ClickUp, inklusive kalender-, tavel-, tidslinje- och formulärvy.

Helt anpassningsbar plattform : Konfigurera ClickUp så att det passar alla behov, arbetsflödespreferenser och mer med avancerade funktioner, såsom : Konfigurera ClickUp så att det passar alla behov, arbetsflödespreferenser och mer med avancerade funktioner, såsom ClickApps

ClickUp AI : AI-skrivassistent i ClickUp som hjälper dig att skriva snabbare och skapa bättre innehåll.

Anpassade fält : Lägg till dina egna : Lägg till dina egna anpassade fält för att skapa en kraftfull och skräddarsydd vy som är anpassad efter dina projekt, team och alla typer av arbete.

Anpassade statusar : Effektivisera ditt innehållsflöde och ge varje fas i ett projekt en specifik status genom att skapa egna anpassade statusar.

Automatisering av arbetsflöden: Använd färdiga recept eller skapa anpassade automatiseringar av arbetsflöden i ClickUp för att påskynda ditt arbetsflöde och hålla processerna konsekventa.

Teamsamarbete och kommunikation : Få tillgång till en rad funktioner för teamsamarbete och kommunikation, såsom whiteboards för brainstorming och innehållsplanering, dokument för SOP:er och bloggar, chattvy för snabbmeddelanden, korrekturläsning för anteckningar, tilldelade kommentarer och mycket mer.

Anpassningsbara mallar: Välj bland över 1 000 mallar för alla team och olika användningsområden för att komma igång med ditt arbete, och anpassa dem efter dina behov och preferenser.

Begränsningar

Det kan ta lite tid att lära sig alla tillgängliga funktioner och anpassningsalternativ, men ClickUp erbjuder resurser som ClickUp University, utbildningsbloggar och kundsupport dygnet runt.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga i appen.

Prissättning

Gratis för alltid Plan

Obegränsat: 5 USD per användare och månad

Företag: 12 dollar per användare och månad

Business Plus: 19 $ per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI: Gratis provversion finns tillgänglig; lägg till den i valfri betald arbetsyta för endast 5 dollar per medlem och månad.

2. WordPress

Bäst för webbplatsskapande och webbinnehållshantering

WordPress utseende och teman (via WordPress)

WordPress är ett mycket använt och mångsidigt CMS. Det är känt för sin användarvänlighet, sitt omfattande ekosystem av plugins och sina anpassningsbara teman.

WordPress gör det möjligt för användare på alla kunskapsnivåer att skapa, hantera och anpassa sina webbplatser. Med tusentals teman och plugins tillgängliga erbjuder WordPress oöverträffade anpassningsmöjligheter. Det har också en stor och stödjande community som tillhandahåller resurser, uppdateringar och säkerhetsuppdateringar.

WordPress är mycket skalbart, vilket gör det lämpligt för både små och stora företag. Över 40 % av internet körs på WordPress. Detta bevisar att det kommer att fortsätta utvecklas och förbli kompatibelt med olika webbhotellleverantörer och integrationer.

Det är viktigt att notera att det finns en skillnad mellan WordPress.org och WordPress.com. Den största skillnaden är att WordPress.com är en bloggtjänst som låter dig skapa en webbplats med WordPress-programvara. WordPress.org är självhostat, vilket innebär att du bygger webbplatsen på egen hand. WordPress.org är mycket mer anpassningsbart och prisvärt på lång sikt.

Bästa funktioner

Intuitivt gränssnitt : WordPress gör det enkelt för nybörjare att skapa och hantera webbplatser utan omfattande tekniska kunskaper.

Flexibel innehållshantering: Skapa, redigera och organisera olika typer av innehåll, inklusive blogginlägg, sidor, mediefiler och mycket mer, utan ansträngning.

Omfattande ekosystem av plugins: Plugins täcker ett brett spektrum av funktioner, inklusive e-handel, SEO, integration med sociala medier, säkerhetsförbättringar och mycket mer.

Anpassningsalternativ: Användare kan anpassa sina webbplatser med hjälp av anpassade mallar, stilar, widgets, menyer, CSS-anpassning och mycket mer.

Starkt community-stöd: Med miljontals användare världen över drar WordPress nytta av ett blomstrande community av utvecklare, designers och entusiaster som bidrar till dess utveckling.

Begränsningar

WordPress är en mångsidig plattform med hög skalbarhet, men webbplatser kan stöta på problem när de hanterar stora mängder innehåll eller hög trafik, vilket kräver ytterligare serverkapacitet.

På grund av sin popularitet och utbredda användning kan WordPress vara ett mål för hackare och illvilliga aktörer.

Prissättning

Gratis öppen källkodsprogramvara för WordPress. org

WordPress.com-abonnemang: Gratis för alltid Basic: 4 $/månad Premium: 8 $/månad Business: 25 $/månad Commerce: 45 $/månad Enterprise: Från 25 000 $/år

Gratis för alltid

Grundläggande: 4 $/månad

Premium: 8 $/månad

Företag: 25 $/månad

E-handel: 45 $/månad

Enterprise: Från 25 000 USD/år

Gratis för alltid

Grundläggande: 4 $/månad

Premium: 8 $/månad

Företag: 25 $/månad

E-handel: 45 $/månad

Enterprise: Från 25 000 USD/år

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,5 av 5 (8 650 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (14 635 recensioner)

3. Drupal

Bäst för öppen källkodsramverk för innehållshantering för enkla webbplatser

Dashboard-vy i Drupal (via Drupal)

Drupal är robust, skalbart och mycket flexibelt. Det erbjuder kraftfulla funktioner för innehållshantering. Det är mycket anpassningsbart, vilket gör det lämpligt för komplexa och storskaliga webbplatser.

Drupals modulära arkitektur möjliggör enkel integration med tredjepartssystem. Det har också omfattande anpassningsalternativ för att matcha ditt varumärke. Med sina avancerade behörighetskontroller och säkerhetsfunktioner är det idealiskt för projekt på företagsnivå. En aktiv användargemenskap bidrar till Drupals kontinuerliga förbättring. Så du får alltid frekventa uppdateringar och en mängd resurser.

Drupal är ett pålitligt val för företag med varierande och föränderliga behov av innehållshantering.

Bästa funktioner

Flexibel innehållsarkitektur: Drupal erbjuder en mycket flexibel innehållsarkitektur som gör det möjligt för användare att skapa och organisera komplexa innehållstyper med anpassade fält.

Skalbarhet och prestanda: Drupal är utformat för att hantera webbplatser med hög trafik och kan skalas effektivt med sina inbyggda cachningsmekanismer och stöd för innehållsleveransnätverk.

Omfattande modul-ekosystem: Dess CMS-moduler täcker många funktioner, inklusive e-handel, SEO, användarhantering, mediehantering och mycket mer.

Robust flerspråkigt stöd: Flerspråkigt stöd och inbyggda översättningsfunktioner gör det till ett idealiskt val för globala webbplatser.

Starka säkerhetsfunktioner: Drupals arkitektur inkluderar flera säkerhetsåtgärder såsom detaljerade användarbehörigheter, inmatningsfiltrering och åtkomstkontroller, vilket hjälper till att skydda webbplatser mot potentiella hot.

Begränsningar

Användare kan behöva investera mer tid och ansträngning i att lära sig Drupals koncept, konfiguration och utvecklingsmetoder.

Drupals moduler kan kräva noggrann planering och testning för att säkerställa kompatibilitet och undvika potentiella störningar i webbplatsens funktionalitet.

Prissättning

Gratis öppen källkodsprogramvara

Kundrecensioner och betyg

G2: 3,8 av 5 (403 recensioner)

Capterra: 4,2 av 5 (427 recensioner)

4. Joomla

Bäst för öppen källkod CMS och webbplatsbyggande

Dashboard-vy i Joomla (via Joomla)

Joomla handlar om användarvänlighet, utbyggbarhet och mångsidighet. Joomla erbjuder ett enkelt gränssnitt som är tillgängligt för nybörjare och icke-tekniska användare. Dess tilläggsbibliotek gör anpassning och integration enkelt.

Joomla är mycket skalbart och kan hantera komplexa webbplatser och appar. Liksom Drupal lägger det tonvikt på community-driven utveckling. Du får alltid regelbundna uppdateringar, säkerhetsuppdateringar och ett stödjande användarcommunity. Med sin kombination av funktioner, flexibilitet och tillägg är Joomla ett utmärkt val om du söker en kraftfull och anpassningsbar CMS-lösning.

Bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt: Joomla erbjuder en tydlig och intuitiv administrativ instrumentpanel som förenklar webbplatshanteringen.

Kraftfull innehållshantering: Funktioner som inbyggd artikelversionering, innehållsschemaläggning och innehållstaggning möjliggör effektiv innehållshantering.

Brett utbud av tillägg: Tilläggen inkluderar mallar, moduler, komponenter och plugins, vilket gör det möjligt för användare att anpassa sina webbplatser efter sina specifika behov.

Flerspråkigt stöd: Joomla har inbyggt flerspråkigt stöd, vilket gör det möjligt för användare att skapa webbplatser på flera språk.

Åtkomstkontroll och användarhantering: Joomla erbjuder omfattande funktioner för åtkomstkontroll och användarhantering, såsom att skapa användargrupper, tilldela specifika behörigheter till användare eller användargrupper och hantera metoder för användarautentisering.

Begränsningar

Precis som Drupal kan användare uppleva att Joomla har en brant inlärningskurva med sin komplexa struktur.

Joomla erbjuder en rad gratis mallar, men standarddesignalternativen kan vara mer begränsade jämfört med vissa andra CMS-plattformar.

Prissättning

Gratis öppen källkodsprogramvara

Recensioner

G2: 4,0 av 5 (375 recensioner)

Capterra: 4,1 av 5 (583 recensioner)

Lär dig mer om de bästa verktygen för Mac-utvecklare!

5. Sitecore Experience Platform

Bäst för hantering av flera webbplatser och stöd för alla kanaler

Dashboard-vy i Sitecore (via Sitecore)

Är du redo att skapa kraftfulla och personliga digitala upplevelser? Ta en ordentlig titt på Sitecore.

Sitecore Experience Platform är ett omfattande CMS. Dess digitala upplevelseplattform, personaliseringsfunktioner och funktioner på företagsnivå gör det till ett stabilt CMS-alternativ. Det inkluderar multikanalpublicering, arbetsflöden, innehållsversionering och har ett omfattande ekosystem av integrationer.

Letar du efter alternativ för att rikta innehåll? Sitecores avancerade verktyg för personalisering och hantering av kundupplevelser sköter det åt dig. Det erbjuder en skalbar och säker plattform som är idealisk för större projekt.

Bästa funktioner

Robust personalisering: Sitecore erbjuder kraftfulla personaliseringsfunktioner som gör det möjligt för företag att leverera riktat och relevant innehåll till besökarna på deras webbplats.

Innehållshanteringsflöde: Sitecore erbjuder ett omfattande innehållshanteringssystem (CMS) med intuitiva redigeringsverktyg, versionskontroll och flödeshantering.

Avancerad marknadsföringsautomatisering: Möjliggör effektiv Möjliggör effektiv leadhantering , e-postmarknadsföring, A/B-testning, analysintegration och mycket mer för att optimera marknadsföringsinsatserna.

Multikanalleverans: Sitecore möjliggör smidig innehållsleverans över flera kanaler, inklusive webbplatser, mobila enheter, sociala medier och e-post.

Skalbarhet och funktioner på företagsnivå: Det är byggt för att hantera behoven hos stora företagswebbplatser.

Begränsningar

Sitecore är utformat för att vara en avancerad plattform på företagsnivå, och licens- och implementeringskostnaderna kan vara höga.

Sitecore är en funktionsrik och mycket anpassningsbar plattform, vilket kan leda till komplexitet för personer utan teknisk expertis.

Prissättning

Priser anges inte online.

Recensioner

G2: 3,9 av 5 (362 recensioner)

Capterra: 4,2 av 5 (4 recensioner)

6. Contentful

Bäst för hantering och distribution av innehåll till alla plattformar

Dashboard-vy i Contentful (via Contentful)

Contentful CMS är ett headless innehållshanteringssystem. Det är känt för sin flexibilitet, skalbarhet och användarvänlighet. Det separerar skapandet och lagringen av innehåll från presentationen. Detta innebär att företag kan leverera innehåll smidigt över olika kanaler och enheter.

Contentful har en API-först-strategi. Det gör det enkelt för utvecklare att integrera och leverera innehåll till valfri applikation. Tack vare det intuitiva användargränssnittet kan även icke-tekniskt kunniga användare skapa och hantera innehåll.

Letar du efter en CMS-lösning som utvecklare kommer att älska? Contentful uppfyller även det kravet. Utvecklare älskar deras molnbaserade arkitektur.

Bästa funktioner

Headless CMS-arkitektur: Detta möjliggör flexibilitet vid leverans av innehåll till olika plattformar och enheter, inklusive webbplatser, mobilappar, smarta enheter och mycket mer.

Innehållsmodellering och strukturerat innehåll: Effektiv organisering, återanvändning och konsistens av innehåll i olika kanaler och applikationer.

API-först-strategi: Erbjuder enkel integration med andra system, applikationer och tjänster, vilket underlättar skapandet av personliga och dynamiska upplevelser på olika plattformar.

Samarbete och versionshantering i realtid: Contentful erbjuder uppdateringar i realtid, versionshantering och möjlighet att spåra ändringar, vilket gör det enklare för team att samarbeta och upprätthålla innehållskvaliteten.

Skalbarhet och prestanda: Contentfuls infrastruktur, globala innehållsleveransnätverk (CDN) och cachningsmekanismer garanterar utmärkt prestanda och skalbarhet.

Begränsningar

Att installera och konfigurera Contentful kan kräva teknisk kunskap eller hjälp.

Som ett molnbaserat CMS kan företag som är verksamma i områden med begränsad eller opålitlig internetåtkomst möta utmaningar när det gäller att effektivt komma åt och hantera sitt innehåll.

Prissättning

Gratis: För privatpersoner och enkla projekt

Grundläggande: 300 $/månad för 20 användare

Premium: anpassad prissättning

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,2 av 5 (286 recensioner)

Capterra: 4,4 av 5 (55 recensioner)

7. HubSpot CMS

Bäst för att bygga och hantera en webbplats

Dashboard-vy Hubspot CMS (via Hubspot)

HubSpot CMS är ett omfattande verktyg för innehållshantering. Det kombinerar webbplatsutveckling, marknadsföring, verktyg för att nå ut och mycket mer. HubSpot CMS gör det möjligt för företag att enkelt bygga responsiva och optimerade webbplatser. Det integreras sömlöst med andra HubSpot-verktyg som e-postspårning, marknadsföringsautomatisering, leadhantering och kundrelationer. Deras appmarknad erbjuder över 1 000 integrationer, inklusive en med ClickUp.

HubSpot CMS gör det möjligt för dig att leverera skräddarsydda upplevelser till din målgrupp. Funktioner som dynamisk personalisering och smart innehåll hjälper dig med detta. Det är en allt-i-ett-lösning som gör det möjligt för marknadsförare och utvecklare att skapa, optimera och spåra resultatet av sitt digitala innehåll och sina kampanjer.

Bästa funktioner

Innehållsskapande och hantering: HubSpot CMS erbjuder en dra-och-släpp-redigerare, inline-redigering och anpassningsbara mallar, vilket gör det enkelt att skapa och uppdatera webbsidor, blogginlägg, landningssidor och mycket mer utan att behöva kunna koda.

Dynamisk personalisering: Du kan skräddarsy innehållet för att erbjuda personliga upplevelser, vilket ökar engagemanget och konverteringsgraden.

SEO-optimering: HubSpot CMS innehåller inbyggda SEO-verktyg och optimeringsrekommendationer som hjälper dig att förbättra din webbplats synlighet i sökmotorer.

Responsivitet på flera enheter: HubSpot CMS säkerställer att din webbplats är responsiv och optimerad för olika enheter, inklusive stationära datorer, surfplattor och mobila enheter.

Marknadsföringsintegration: Integreras sömlöst med Hubspot CRM för effektiviserade processer för leadgenerering och leadvård.

Begränsningar

För att anpassa layouten eller designen utöver de tillgängliga mallarna kan det krävas avancerade kodningskunskaper eller hjälp av en utvecklare.

Kostnaden för att använda HubSpot CMS kan vara en nackdel för företag som inte behöver alla HubSpots marknadsföringsfunktioner.

Prissättning

Gratis

Startpaket: 23 $/månad

Professionell: 360 $/månad

Företag: 1 200 $/månad

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,5 av 5 (1 505 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (69 recensioner)

8. Statamic

Bäst för att bygga och hantera webbplatser

Redigera beskrivningar i Statamic (via Statamic)

Statamic är ett unikt CMS i denna sammanställning. Det är avsett för författare, förläggare och utvecklare. Statamic vann 2021 CMS Critics Choice Award för bästa flat-file CMS. Dess blockbaserade innehållsredigerare fick strålande recensioner.

Det erbjuder ett rent och intuitivt användargränssnitt, vilket gör innehållshantering och redigering till en barnlek. Med sin platta filarkitektur eliminerar Statamic behovet av en databas. Detta resulterar i snabbare prestanda och enklare distribution. Statamics kraftfulla mallsystem och anpassningsbara fält möjliggör enkel anpassning av innehåll. Det erbjuder också utmärkta utvecklingsverktyg, såsom ett robust API och omfattande dokumentation.

Statamic är ett utmärkt val om du letar efter en lättviktig men ändå kraftfull CMS-lösning.

Bästa funktioner

Flat-file-arkitektur: Statamic lagrar innehåll och data i enkla textfiler istället för att förlita sig på en databas, så det finns inget behov av komplexa databasinstallationer.

Flexibel innehållsmodellering: Definiera anpassade innehållstyper med fält, relationer och taxonomier för att strukturera och organisera innehållet på ett sätt som passar dig.

Användarvänlig kontrollpanel: Ett rent och intuitivt gränssnitt för innehållsförfattare och redaktörer att skapa och uppdatera innehåll utan behov av teknisk kunskap.

Inbyggd versionskontroll: Spåra och hantera ändringar som gjorts i ditt innehåll och återgå enkelt till tidigare versioner, jämför ändringar och samarbeta med flera teammedlemmar.

Utbyggbarhet med tillägg: Tillägg täcker områden som e-handel, SEO, formulärskapare, användarhantering och mycket mer.

Begränsningar

Icke-tekniska användare kan tycka att det är svårt att komma igång med Statamic utan ytterligare utbildning eller hjälp.

Statamic har en aktiv och stödjande community, men kan ha en mindre användarbas jämfört med mer utbredda CMS-plattformar.

Prissättning

Solo: Gratis för alltid

Pro: Engångsavgift på 259 dollar per projekt; gratis uppdateringar i ett år, därefter 59 dollar/år

Företag: Anpassad prissättning

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,8 av 5 (2 recensioner)

Capterra: 4,8 av 5 (18 recensioner)

9. Adobe Commerce (tidigare Magento)

Bäst för hantering av hela shopping- och köpupplevelsen

Hantera hela shopping- och köpupplevelsen i Adobe Commerce (via Adobe Commerce)

Adobe Commerce, tidigare Magento, är ett kraftfullt CMS med öppen källkod. Det är ett mycket använt innehållshanteringssystem som är särskilt utformat för e-handelswebbplatser. Det erbjuder kraftfulla funktioner för produktadministration, orderhantering och betalningsintegration. Magento är ett perfekt val för företag som säljer produkter online.

Det erbjuder en mycket anpassningsbar plattform med en flexibel arkitektur. Utvecklare använder dess tilläggsmarknad för att förbättra funktionaliteten och integrera med tredjepartssystem. Som en skalbar och säker CMS-lösning kan Adobe Commerce hjälpa ditt företag att växa och hantera sin e-handel effektivt .

Bästa funktioner

Robust e-handelsfunktionalitet: Adobe Commerce erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att skapa och hantera onlinebutiker på ett effektivt sätt.

Flexibel anpassning och utbyggbarhet: Den har en modulär arkitektur som gör det möjligt för utvecklare att skapa anpassade teman, tillägg och integrationer för att möta specifika affärsbehov.

Skalbarhet och prestanda: Den innehåller avancerade cachingtekniker, distribuerad arkitektur och optimerade databasfrågor för att leverera snabb och skalbar prestanda.

Omnikanalfunktioner: Få sömlösa integrationer med populära marknadsplatser som Amazon och eBay, samt verktyg för att hantera lager och order över olika kanaler.

Analys- och marknadsföringsverktyg: Funktioner som kundsegmentering, personliga rekommendationer, nyhetsbrev, kampanjer och lojalitetsprogram förbättrar dina marknadsföringsinsatser.

Begränsningar

Adobe Commerce är funktionsrikt och avsett för företagsbehov, men kan medföra höga kostnader vilket gör det mindre tillgängligt för mindre företag.

Prissättning

Priser anges inte online.

Kundpriser och recensioner

G2: 4,0 av 5 (493 recensioner)

Capterra: 4,3 av 5 (591 recensioner)

10. Squarespace

Bäst för att bygga anpassade webbplatser

Ett exempel på en anpassad webbplats byggd med Squarespace (via Squarespace)

Squarespace är ett populärt program för innehållshantering. Med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt kan användare skapa vackra webbplatser utan kodningskunskaper. Squarespaces mallar och responsiva layouter skapar fantastiska webbplatser på nolltid. Det inkluderar innehållshantering, bloggning, e-handel, SEO-verktyg och mycket mer.

Squarespace hanterar även hosting, säkerhet och programuppdateringar, vilket förenklar underhållet av webbplatsen. Med sitt intuitiva gränssnitt och eleganta design är Squarespace en allt-i-ett-lösning för dina CMS-behov.

Bästa funktioner

Mallar: Squarespace erbjuder ett brett utbud av professionellt designade mallar som är visuellt tilltalande och moderna.

Dra-och-släpp-redigerare: En användarvänlig dra-och-släpp-redigerare gör det enkelt att anpassa webbplatsens layout, lägga till innehållsblock och omorganisera element.

Mobilresponsiv design: Alla Squarespace-mallar är utformade för att vara mobilresponsiva.

Inbyggda SEO-verktyg: Squarespace har inbyggda funktioner för sökmotoroptimering (SEO) som hjälper din webbplats att rankas högt i sökmotorresultaten.

E-handelsfunktioner: Skapa enkelt din egen webbutik med Squarespaces inbyggda e-handelsfunktion.

Begränsningar

Avancerad anpassning, såsom att modifiera den underliggande koden eller skapa komplexa anpassade funktioner, kan vara begränsad.

Om du har komplexa eller mycket specifika krav, såsom omfattande integration med externa system eller anpassad utveckling, kan Squarespace vara begränsande när det gäller vad du kan uppnå.

Prissättning

Personligt: 16 $/månad

Företag: 23 $/månad

E-handel (grundläggande): 27 $/månad

E-handel (avancerad): 49 $/månad

Kundrecensioner och betyg

G2: 4,5 av 5 (1 031 recensioner)

Capterra: 4,6 av 5 (2 827 recensioner)

Innehållet är kung. Men för att skapa bra innehåll behöver du ett CMS du kan lita på. Den digitala världen utvecklas snabbt. Dessa ledande CMS-plattformar 2024 kan anpassas och tillgodose behoven hos både företag och privatpersoner.

Oavsett om du är småföretagare eller driver ett stort företag finns det en CMS-lösning som är skräddarsydd för dina specifika behov. Med dessa alternativ kan du känna dig trygg i din innehållsskapande resa. Och kom ihåg att kvalitetsinnehåll, över tid, leder till tillväxt för företaget.

Oavsett vilket CMS du väljer kan ClickUp hjälpa dig att förbättra ditt teams produktivitet och samarbete. Med vår programvara samlar vi allt ditt innehållsarbete på ett ställe.

Gästskribent:

Freya är en SEO-konsult som hjälper varumärken att öka sin organiska trafik genom att skapa och distribuera innehåll. Hon är en citerad bidragsgivare i flera onlinepublikationer, inklusive Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance och Huffington Post. Hon äger också CollectingCents – en blogg om personlig ekonomi som hon har byggt upp från grunden.