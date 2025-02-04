Säg hej till ClickUp AI och öka din produktivitet

På ClickUp är vi besatta av produktivitet. Vi förstår att tid är en värdefull men begränsad resurs, och vi är fast beslutna att hjälpa dig att utnyttja den på bästa sätt.

Det säger sig självt att World Productivity Day den 20 juni är en stor dag för oss. Det är som vår egen personliga helgdag. Det är vår årliga påminnelse om att fira de många sätt på vilka ClickUp höjer din produktivitet varje dag. 🎉

Men i år tar vi det ett steg längre. Vi har alltid varit ledande när det gäller att tillhandahålla avancerade funktioner för att öka produktiviteten, och vi gör det igen idag med introduktionen av ClickUp AI – en utveckling som garanterat kommer att förändra ditt sätt att arbeta för alltid.

Varför ClickUp AI?

Vi har sett enorma tekniska framsteg under de senaste 50 åren. Från introduktionen av persondatorer till den omfattande användningen av internet och smartphones. Varje språng har helt förändrat hur människor arbetar – och AI kommer sannolikt att bli den mest omvälvande utvecklingen hittills.

Enligt ny forskning från McKinsey & Company kan AI automatisera arbetsuppgifter som tar upp 60–70 % av anställdas tid. För yrken som kundsupport, teknik och marknadsföring innebär det att deras produktivitet kan öka med upp till 45 %.

Utvecklingen går minst sagt i rasande takt! Varje vecka presenteras nya genombrott och de potentiella tillämpningarna verkar oändliga. Oavsett vilken roll du har kommer du inom en snar framtid att använda AI för att utföra ditt arbete mer effektivt. 🦾

ClickUp AI är här för att förändra ditt arbete

Att lära sig ny teknik kan vara överväldigande, och när det gäller att använda AI måste man vara expert på att tala dess språk för att kunna utnyttja dess verkliga värde.

AI kan vara noga med hur du kommunicerar med den. Även om du har ett specifikt användningsfall i åtanke måste du vara precis i hur du ber om hjälp genom att dela rätt sammanhang och ställa in rätt ton och kreativitet.

På ClickUp har vi gjort det betydligt enklare och mer intuitivt att kommunicera med AI. All förberedelsearbete är redan gjort – allt du behöver göra är att öppna ClickUp för att komma igång. Du behöver inte lämna din arbetsplats, byta kontext eller bli en AI-expert för att omedelbart uppleva en produktivitetsökning och utnyttja dess kraft på sätt du inte hade tänkt på tidigare.

Skräddarsydda för dig

ClickUp AI levererar mer än 100 färdiga mallar som är skräddarsydda för dig. Dessa rollbaserade AI-verktyg har utvecklats i samarbete med arbetsplatsexperter från olika branscher och är lätta att använda för praktiskt taget alla högvärdiga användningsfall.

Vi lägger till nya uppmaningar varje vecka, och vårt forskningsteam optimerar och testar kontinuerligt våra uppmaningar för att säkerställa att de ger dig resultat av högsta kvalitet.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

Här är några av de många sätt på vilka team kan utnyttja kraften i ClickUp AI för några av de vanligaste användningsområdena:

Marknadsföring: Skriv en fallstudie, skapa en Skriv en fallstudie, skapa en kreativ brief och ta fram potentiella lösningar.

Försäljning: Skapa en territoriell plan, skriv ett prospekteringsmejl och utforma en Skapa en territoriell plan, skriv ett prospekteringsmejl och utforma en hisspitch eller ett demoskript.

Produkt: Skriv Skriv dokumentation om produktkrav , utforma en användarteststudie och identifiera framgångsmått.

Teknik: Skapa en Skapa en sprintretrospektiv rapport, generera modellschema och skriv tekniska specifikationer.

Projektledning: Skapa en arbetsbeskrivning, skapa en Skapa en arbetsbeskrivning, skapa en projektplan och organisera uppgifter.

Och mycket mer!

Med ClickUp AI väljer du helt enkelt din roll, väljer bland en rad förutbestämda alternativ, fyller i lämpliga fält och sedan är det bara att luta sig tillbaka och se magin hända! 🪄

Med tillägget av ClickUp AI är jag effektivare än någonsin! Det sparar mig tre gånger så mycket tid som jag tidigare lade på projektledningsuppgifter. Det har inte bara förbättrat min produktivitet, utan också väckt min kreativitet. Jämfört med andra erbjudanden på marknaden kan jag konstatera att ClickUp har tänkt igenom hur man integrerar tekniken i sin plattform och optimerar dess användningsfall för att hjälpa sina kunder.

Få jobbet gjort snabbare

ClickUp AI är integrerat direkt i vår plattform och kan användas i hela ditt arbetsflöde, inklusive uppgifter, dokument, instrumentpaneler och mycket mer! Det som tidigare tog 30 minuter tar nu bara 30 sekunder. 🏎️💨

Om du kan drömma om det, kan du förverkliga det med ClickUp AI. Här är några av våra favoritmetoder som ClickUp kan använda för att öka din produktivitet på jobbet:

Håll koll på konversationer: Gör asynkroniserat arbete enkelt med omedelbara sammanfattningar av långa kommentartrådar i uppgifter eller Gör asynkroniserat arbete enkelt med omedelbara sammanfattningar av långa kommentartrådar i uppgifter eller ClickUp Docs för att veta var konversationen slutade och vad som beslutades.

Dela TL;DR : Spara tid och låt AI läsa detaljerna åt dig. Sammanfatta långa dokument som vitböcker, mötesanteckningar eller forskningsresultat – allt med ett klick.

Skapa åtgärdspunkter: ClickUp AI registrerar och tilldelar ditt teams arbetsuppgifter i dokumentet eller i nya uppgifter. Hämta snabbt nästa steg från mötesagendor och kommentartrådar.

Förbättra ditt skrivande: Eliminera skrivkramp och gör det lättare att börja från scratch. Skriv utkast till perfekt formaterade e-postmeddelanden, blogginlägg eller kundsvar.

Kontrollera stavning och grammatik: Med din personliga AI-korrekturläsare behöver du aldrig mer oroa dig för innehållsfel.

Tala vilket språk som helst: Dina kunder är globala, och det bör även ditt Dina kunder är globala, och det bör även ditt produktivitetsverktyg vara. Skapa snabba, korrekta översättningar mellan flera språk, direkt där du arbetar!

Effektivitet var som helst (kommer snart): Kraften i ClickUp AI i din ficka! Komprimera snabbt kommentartrådar för uppgifter i vår mobilapp. Säg adjö till oändlig scrollning och välkomna snabbare beslutsfattande, även när du är på resande fot.

Använd ClickUp AI för att redigera, sammanfatta, stavningskontrollera eller justera längden på innehållet i Docs.

ClickUp AI är redo för dig!

ClickUp AI är här och tillgängligt för alla. Kom igång redan idag och upptäck hur du kan ta din produktivitet till nya höjder med möjligheten att experimentera, anpassa och förnya ditt arbete.

Den kostnadsfria testversionen av ClickUp AI kan läggas till i alla abonnemang – även Free Forever!

När du är redo att fortsätta använda ClickUp AI efter den kostnadsfria provperioden kan du permanent lägga till det i valfri arbetsyta med ett betalt abonnemang till introduktionspriset 5 dollar per medlem och månad. 🔑

Vår resa med AI har bara börjat. Vi har många spännande uppdateringar på gång och ser fram emot att höra era åsikter om ClickUp AI och hur det förändrar ert sätt att arbeta.

Företag som tidigt börjar använda AI-teknik kommer att få en enorm fördel jämfört med sina konkurrenter, så se till att inte hamna på efterkälken!

Prova ClickUp AI gratis idag eller kontakta vårt säljteam för att ta reda på hur ClickUp AI kan gynna just dina team och användningsfall!