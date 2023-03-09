10 exempel på Sprint Retrospective för agila team

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Vad är en Sprint Retrospective?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "En Sprint Retrospective är en av de fem viktigaste Agile Events (tidigare Agile Ceremonies) i Scrum där teamet reflekterar över vad som gick bra under den föregående Sprinten och vad som kan förbättras inför nästa Sprint. " } } ] }

En snabb kontroll innan vi går in på exemplen på Sprint Retrospective: På en skala från 1 till 10, hur skulle du betygsätta ditt teams engagemang i dina nuvarande retrospektiver?

Ett är ”Nästan alla begär att skjuta upp” och 10 är ”Det är en trygg plats för teamets ärliga feedback och vi har efteråt bättre kunskap för att vidta rätt åtgärder för förbättring”.

Om du ligger någonstans mellan sju och nio får du fler sätt att hålla dina retrospektiver fräscha och fördubbla den kreativa produktionen. Om du ligger under sex, låt oss hjälpa dig att snabbt samla små vinster och börja se resultat!

Vi har valt ut 10 exempel på retrospektiver som hjälper dig att experimentera och hitta det format som fungerar bäst för ditt team – plus praktiska tips från agila ledare för att maximera ditt teams tid!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Sprint Retrospective är agila möten där teamen reflekterar över tidigare sprints och identifierar områden som kan förbättras.

De skiljer sig från Sprint Reviews, som fokuserar på själva leveransen.

Det finns olika format för retrospektiv, var och en med olika fokus, såsom emotionella resor, detaljerade slutsatser, prioritering och beröm av teamet.

Exempel inkluderar Mad Sad Glad, DAKI, Mountain Climber, Dot Voting, Starfish, Sailboat, Feedback Grid, Kudo Cards, Each One Meets All och Winning Streak.

Dessa format kan anpassas för distansarbetande team med hjälp av digitala samarbetsverktyg som ClickUp.

Regelbundna retrospektiver främjar kontinuerligt lärande, förbättrar teamdynamiken och förbättrar det övergripande arbetsflödet.

Vad är en Sprint Retrospective?

En Sprint Retrospective är en av de fem viktigaste Agile Events (tidigare Agile Ceremonies ) i Scrum, där teamet reflekterar över vad som gick bra under den föregående Sprinten och vad som kan förbättras inför nästa Sprint.

En sprintretrospektiv är ett möte som vanligtvis hålls i slutet av en agil utvecklingscykel för att gå igenom vad som gick bra, vad som kan förbättras och andra frågor som behöver åtgärdas för att bli mer effektiva som team.

Retrospektivet förväxlas ofta med ett annat agilt evenemang som kallas Sprint Review, men de har olika syften:

Sprint Review samlar Scrum Master, Product Owner, utvecklingsteamet och intressenter för att diskutera och ge feedback på leveransen eller funktionerna i den aktuella Sprinten.

Sprint Retrospective äger rum efter att en Sprint har slutförts för att dela med sig av vad som fungerade, vad som inte fungerade och vad som kan förbättras så att teamet kan göra rätt justeringar för framtida Sprints.

Läs mer om Sprint Review-mötet!

De fem mest använda agila teknikerna i organisationer via KnowledgeHut

Proffstips: Om du vill införa mer introvertvänliga möten kan du använda en produktivitetsplattform som ClickUp för att ge ditt team tid att först reflektera på egen hand och sedan lägga till sina tankar för diskussion vid nästa retrospektiv. Prova ClickUps mall för sprintretrospektiv brainstorming för att komma igång!

Jämförelsetabell för Sprint Retrospective

TL;DR: Olika retrospektivformat fokuserar på olika resultat. Här är en snabb översikt över de Sprint Retrospective-exempel vi kommer att gå igenom:

Exempel på Sprint Retrospective Fokus Bäst att använda... Känslomässig resa För att förstå stressfaktorerna och den övergripande teamdynamiken Detaljerade tips för förbättring För att dokumentera insikter och tilldela åtgärdspunkter Djup reflektion över individers och teams framgångar För att reflektera efter ett svårt eller långt Sprint-projekt Prioritering För att påskynda de viktigaste diskussionspunkterna efter en sprint Bra och dåliga erfarenheter av nuvarande processer För att uppmuntra till öppen dialog Brainstorming om visioner För att anpassa individuella mål och teammål Ange ämnesdiskussioner Anpassa formatet efter situationen Peer-to-peer-erkännande Att avsätta ett gemensamt utrymme för att offentligt hylla varandra Snabb 1:1-feedback För att underlätta en aktivitetsbaserad retro för onboarding eller allmän teambuilding Lär dig för upprepad framgång För att lyfta fram processer, verktyg eller personer som underlättade slutförandet av uppgifter och uppfyllandet av deadlines.

10 exempel på Sprint Retrospective

Exemplen är avsedda för både nybörjare och erfarna agila team. Vi går igenom hur varje modell används ur ett distansarbetslags perspektiv med hjälp av ett digitalt samarbetsverktyg för att genomföra Scrum-retrospektivet.

Vi uppmuntrar dig att testa några olika format för att hitta det som passar bäst för ditt teams DNA och möteskultur. Nu kör vi!

1. Arg Ledsen Glad

Sprint Retrospective Mad Sad Glad utforskar processhinder, stressfaktorer och teamets allmänna moral utifrån hur de arbetade individuellt och tillsammans under föregående Sprint.

Scrum Masters och agila ledare ansvarar för att undanröja hinder för att öka produktiviteten. Denna typ av frågor ger insikt i interna eller externa faktorer som påverkar teamet.

Vilka är de praktiska sätten att anpassa processerna för en friktionsfri upplevelse?

Känner du dig mer eller mindre förberedd att börja arbeta efter planeringsmötena?

Känner sig någon överväldigad av ett eller flera steg i arbetsflödet?

Vilka monotona uppgifter bromsar dig?

Hur man använder Mad Sad Glad

Dela upp din digitala tavla i tre kolumner och märk dem Glad, Ledsen och Arg. Lägg till några färgade klisterlappar för att representera ett objekt för respektive kolumn (glad = grön, ledsen = blå, arg = orange). Be varje teammedlem att bidra med minst en punkt i varje kolumn med fokus på den emotionella resan under föregående sprint. Led diskussionen genom att börja med en viss kolumn eller ett brådskande ärende.

Sprint Retrospectives kan vara svårt för teamet. Det beror på att det oftast finns många viktiga lärdomar och förbättringsområden. För vissa kan det kännas som att de alltid kommer till korta. Vi gillar att ha "inofficiella" öppna samtal där alla är fria att säga precis vad de vill och där ingenting spelas in.

Sprint Retrospectives kan vara svårt för teamet. Det beror på att det oftast finns många viktiga lärdomar och förbättringsområden. För vissa kan det kännas som att de alltid kommer till korta. Vi gillar att ha "inofficiella" öppna samtal där alla är fria att säga precis vad de vill och där ingenting spelas in.

Proffstips: Ligger dina retrospektiva lärdomar begravda någonstans i din inkorg? Innan du skapar ännu en inkorgsmapp, prova ClickUps mall för backlogs och sprints för att organisera allt arbete och alla sprintbacklogs på ett ställe.

Spåra tidigare och aktuella Sprint Retrospective-anteckningar och sammanfattningar i ett ClickUp Doc.

2. DAKI

DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Sprint Retrospective är en kraftfull modell för agila team som vill få detaljerade insikter i sina retrospektiver. Teammedlemmarna fokuserar intensivt på processer, agila verktyg och resurser, så det är bäst efter att de har arbetat igenom flera sprints.

Drop : Saker som ska tas bort helt från tidigare sprints eftersom de skadar eller distraherar teamets arbete och produktivitet.

Lägg till : Saker att lägga till eller ersätta för att tillgodose teammedlemmarnas behov

Behåll: Saker som har blivit väsentliga för processen och leveransen för kommande sprints.

Förbättra: Saker att göra små (eller stora!) förändringar i för kontinuerlig förbättring och övergripande framgång

Hur man använder DAKI

Dela upp din digitala tavla i fyra kolumner och märk dem i följande ordning: Ta bort, Lägg till, Behåll och Förbättra. Ange kolumnerna med ett ämne om du vill fokusera feedbacken på en viss process, ett visst verktyg eller ett visst arbetsflöde. Be ditt team att lägga till minst ett objekt i varje kolumn.

David Hoodspith, agil coach på The Road to Agile, uttrycker det bäst:

”Att springa sprint varannan vecka innebär att du måste skapa 26 retrospektiva möten per år. Jag lägger ner tid på att se till att de alla är olika. Det innebär att ändra formatet, låta någon annan leda mötet eller klä ut sig i en korvkostym. Dina retrospektiva möten ska vara lika unika som snöflingor!

Tiden var inte min vän inför ett Sprint Retrospective-möte. Jag hann inte förbereda mig ordentligt, så jag var tvungen att återanvända ett tidigare format. När jag gick förbi min dotters leksaker såg jag min äldsta dotters Halloween-kostym i form av en korv. Jag tog genast på mig den och genomförde retrospektivet. Den dagen upptäckte jag att alla variationer eller förändringar i retrospektivet kan väcka engagemang och, viktigast av allt, glädje!

Samla in data och projektets framstegsstatus i ClickUp

3. Bergsklättrare

Alla äventyrssugna teammedlemmar, hör upp! Sprint Retrospective Mountain Climber fokuserar på individuell reflektion efter en svår eller omfattande sprint.

Scrum Masters och agila ledare har ansvaret att undanröja hinder för att öka produktiviteten. I grund och botten ber du varje teammedlem att visualisera sin verkliga kapacitet att slutföra uppgifter och hur du kan hjälpa dem att nå sitt mål.

Hur man använder Mountain Climber

Var så kreativ du vill med denna retro! Här är några rekommenderade frågor:

Vägen : Hjälpte vår : Hjälpte vår Sprint-planering dig att komma igång på rätt sätt? Fanns det tillfällen när uppgifter eller förfrågningar fick dig att avvika från vägen?

Väder : Vad bromsade dig eller hjälpte dig att slutföra sprinten?

Ropes : Hur upplevde du stödet från hela teamet?

Buggar/stenblock : Vilka små/stora hinder stötte du på?

Första hjälpen-kit: Vad behöver du för framtida sprints för att kunna slutföra dina uppgifter i tid?

4. Punktröstning

Sprint Retrospective Dot Voting fokuserar på prioritering av punkter så att retrospektivmötet ägnas åt de ämnen som alla vill ta itu med snarast möjligt.

Om du just har börjat med Sprint Retrospective-möten är detta en av de bästa retrospektiverna att utforska. Team som nyligen har börjat använda agil projektledning eller Scrum genomgår betydande beteende- och processförändringar för att uppnå målen om snabbhet och flexibilitet.

Hur man använder punktröstning

Extra tid är en resurs som alla utvecklingsteam längtar efter. För att utnyttja allas tid och uppmärksamhet på bästa sätt, börja omröstningsprocessen genom att lägga till punkter som du har samlat in från teammedlemmarna. Var så specifik som möjligt så att du i slutet av retrospektivet har konkreta åtgärder att ta med dig.

5. Starfish

Starfish Sprint Retrospective liknar DAKI retro i sin uppdelning och är indelad i fem kategorier som börjar med feedback om nuvarande praxis och slutar med nya idéer för processförbättring. Retrospektiva idéer som Starfish tenderar att följa en viss ordning för att säkerställa att konversationen går framåt och att teamet är entusiastiskt inför framtida Sprints.

Kategori Svarsexempel Fortsätt Öppna virtuellt rum på tisdagar för snabba frågor till produktägaren Mindre av Avbrott under dagens sista del via Slack för statusuppdateringar Mer av Dela kunskap och åsikter om våra verktyg och system för att arbeta smartare Börja göra Lämna koden i bättre skick än du fann den för att minska teknikskulden Sluta göra Kommunicera via e-post eller Slack och inte i uppgiften

Hur man använder Starfish

Ruben Gamez, grundare och VD för SignWell, delar med sig av sitt teams erfarenheter:

”Våra Sprint Retrospectives innehåller alltid en 5-stjärnig tavla: Fortsätt, Minska, Öka, Sluta och Börja. Vi brainstormar först separat och sedan gemensamt idéer som passar in på varje punkt på stjärnan. Det är ett bra sätt att reflektera över det goda, det dåliga och det fula när vi funderar ut det bästa sättet att gå vidare. ”

Ruben fortsätter: ”När vi väl har grupperat dessa idéer i rätt kategori och tema utarbetar vi en plan för nästa gång. ”

Prova dessa mallar för att sluta, börja och fortsätta!

6. Segelbåt

Sailboat Sprint Retrospective fokuserar på målen och visionen för vart Scrum-teamet vill nå, hur de ska komma dit och vilka utmaningar de förutser.

Det är en visuell modell med en teckning/fotografi av en segelbåt på sin väg. Här är vad siffrorna representerar:

Segelbåt : Alla Scrum-teammedlemmar

Ö : Den gemensamma visionen/målen

Wind : Processer, verktyg och människor som hjälper Scrum-teamet att uppnå sin vision

Rocks : Risker och hinder längs vägen

Ankare: Processer, verktyg och personer som bromsar Scrum-teamet

Hur man använder Sailboat

Rita eller använd ett foto av en segelbåt med ett ankare fäst vid sidan som är på väg mot en ö. Omge båten med vind (en serie böjda linjer) och stora stenar. Be varje Scrum-teammedlem att brainstorma idéer för öppen diskussion och dokumentation.

7. Feedback-tabell

Feedback Grid Sprint Retrospective är precis vad namnet antyder: ett öppet rutnät uppdelat i fyra kvadranter. Om du vill hålla det enkelt kan du använda de vanliga etiketterna Gilla, Kritik, Frågor och Idéer. Men om det finns fyra ämnen som du vill ge feedback om från den senaste Sprinten, är detta ett effektivare alternativ än standarden.

Hur man använder feedbackmatrisen

Ett tomt feedbackformulär kan i hemlighet förvandlas till en skrämmande uppgift. Här är ett tips för att utnyttja små diskussionsgrupper för att maximera värdet av ditt teams tid, feedback och idéer:

Innan du inleder det seriösa Sprint Retrospective-mötet, uppmuntra ditt team att först bilda små diskussionsgrupper där de kan bryta ner punkterna och ge sina förslag. Detta gör att de kan samla tankarna inför mötet och ger dem gott om tid att komma med idéer i början. Lägg märke till hur ditt team inte kommer att tappa koncentrationen under mötet, eftersom de ser fram emot att presentera sina idéer och kommer att vara mer engagerade i att diskutera andra medlemmars ämnen.

Innan du inleder det seriösa Sprint Retrospective-mötet, uppmuntra ditt team att först bilda små diskussionsgrupper där de kan bryta ner punkterna och ge sina förslag. Detta gör att de kan samla tankarna inför mötet och ger dem gott om tid att komma med idéer i början.

Lägg märke till hur ditt team inte kommer att tappa koncentrationen under mötet, eftersom de ser fram emot att presentera sina idéer och kommer att vara mer engagerade i att diskutera andra medlemmars ämnen.

Proffstips: Täck dina behov med andra agila möten med hjälp av ClickUps mall för agila sprint-evenemang. Med all din information organiserad och tillgänglig kan du enkelt gå från ett stort evenemang till nästa!

Bjud in ditt Scrum-team att samarbeta i ett ClickUp-dokument för sprintplanering.

8. Kudo-kort

Behöver du en ordentlig team-beröm-session för att få alla på rätt humör? (Jag tittar inte på dig, Glad Sad Mad Retrospective!)

Sprint Retrospective Kudo Cards hyllar teammedlemmarnas samarbete, kommunikation och prestationer under hela Sprint-cykeln. Det är en positiv upplevelse som stärker teamkänslan, särskilt för hybrid- eller virtuella team.

Hur man använder Kudo-kort

Skapa en oändlig digital canvas och uppmuntra alla att ge en snabb och meningsfull uppmuntran till en teammedlem.

Proffstips: Om det är svårt att planera möten eftersom ditt team är spritt över flera tidszoner kan du skapa en ClickUp-tavla där alla teammedlemmar kan delta när det passar dem och @nämna någon på ett Kudo-kort.

Hämta ClickUps guide till de bästa citaten om teamwork !

Prova ClickUp Brain Skapa personliga meddelanden till dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent!

9. Alla uppfyller alla krav

Sprint Retrospective-aktiviteten Each One Meets All kretsar kring två teman: att lära känna alla i teamet och dela direkt feedback. Det unika med denna aktivitet? Den liknar speed dating, där två personer pratar med varandra i en 1:1-situation.

Hur man använder Each One Meets All

Detta är lättare att genomföra på ett kontor. Men för team som arbetar på distans kan det vara lite besvärligt och tidskrävande om tekniken slutar fungera eller om du fumlar runt i virtuella rum för att komma till ditt nästa 1:1-möte. Denna retrospektiv kan lätt bli tidskrävande om ditt team inte ser något värde i detta format. Men å andra sidan är det ett roligt och kreativt sätt att bygga teamrelationer!

Proffstips: Effektivisera dina korta sprints med ClickUps Design Sprint-mall! Dagarna 1–5 är indelade i faser med föreslagna anpassade fält för enkel uppgiftsuppföljning.

Underlätta kontinuerlig förbättring och teamkoordinering i ClickUp

10. Vinstsvit

Sprint Retrospective Winning Streak är perfekt för situationer där nästan alla delar av Sprinten har gått smidigt.

Vi tenderar att komma ihåg de flesta saker som misslyckades eller inte uppfyllde våra förväntningar. Att gå igenom denna övning vid ett Sprint Retrospective-möte hjälper oss att fånga upp vad vi vill upprepa för fortsatt framgång.

Hur man använder Winning Streak

Be ditt team att reflektera över den föregående Sprint-cykeln från början till slut medan den fortfarande är färsk i minnet. Lyft fram alla processer, verktyg eller personer som underlättade slutförandet av uppgifter och uppfyllandet av deadlines. Du kanske vill ha din SOP till hands för att dokumentera några av dessa lärdomar för att hjälpa nuvarande och framtida Scrum-teammedlemmar!

Vanliga frågor om Sprint Retrospective

Vilka är fördelarna med att göra en Sprint Retrospective?

Den största fördelen med att genomföra en sprintretrospektiv är att den uppmuntrar till kontinuerligt lärande och förbättring inom teamet. Genom att regelbundet reflektera över varje iteration och diskutera förbättringsområden kan teamen identifiera svagheter eller problem innan de blir större problem och se till att hela teamet är överens om framtida planer för att utveckla kod och färdigställa produkter. Dessutom ger det teammedlemmarna en möjlighet att uttrycka sina idéer och känslor utan rädsla för att bli dömda eller kritiserade.

Vad ska ingå i en Sprint Retrospective?

När du genomför en sprintretrospektiv är det viktigt att ta hänsyn till alla aspekter av utvecklingsprocessen så att du kan hitta områden som kan förbättras, både när det gäller individuell prestation och det övergripande arbetsflödet. Här är några ämnen som du kanske vill diskutera: hastigheten på framstegen, teamdynamiken, individuella ansvarsområden, kommunikationen mellan medlemmarna, strategier för problemlösning, mål som uppnåtts/inte uppnåtts under denna sprintcykel och eventuella förbättringar som behöver göras framöver.

Hur ofta bör du göra en Sprint Retrospective?

Hur ofta sprintretrospektiverna hålls beror på ditt teams behov, men generellt rekommenderas att de hålls varannan vecka eller efter varje sprintiteration. Detta ger teamet tillräckligt med tid att reflektera och diskutera sina framsteg på ett meningsfullt sätt utan att det går för lång tid mellan mötena.

Koppla Sprint Retrospectives till allt ditt arbete i ClickUp

Traditionella strukturer är ofta kontraproduktiva för tillväxt och mål. Med ClickUp får du verktygen för att sätta upp regelbundna Sprint Retrospectives som en ständigt aktuell resurs. Denna nivå av tillgänglig kunskap kommer att förändra hur ditt team kommunicerar och presterar för nästa iteration och framöver.

Vi hoppas att du är inspirerad av en eller flera av dessa idéer för Sprint Retrospectives. I ClickUp finns fler gratis mallar, integrationer och tidsbesparande verktyg som hjälper dig att skapa och automatisera din perfekta Sprint!