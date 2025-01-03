De 50 bästa AI-verktygen och programvarorna 2025

Vill du krydda söndagsmiddagens diskussion? Ta bara upp AI. 😜

Den dagliga användningen av AI-programvara för att öka produktiviteten är minst sagt ett hett ämne. Men precis som den senaste virala TikTok-dansen – alla gör det, även om de inte är redo att erkänna det ännu.

Nu är det inte längre frågan om om du använder AI-programvara, utan vilken programvara.

Nya AI-appar dyker upp i en takt som är snabbare än du någonsin kan föreställa dig, men inte alla verktyg ger dig samma fördelar som du specifikt behöver. Istället för att bläddra igenom sidor med resultat från din vanliga sökmotor, använd denna alltid uppdaterade lista över AI-programvara för maximal effektivitet.

Vi går igenom 50 av de bästa verktygen för artificiell intelligens för alla användningsområden, inklusive innehållsskrivning, sammanfattning, kodning, bildgenerering, kundservice, rekrytering, anteckningar och mycket mer. Jämför viktiga funktioner, begränsningar och priser för att hitta det som passar dig bäst. ⚡️

Innan vi börjar, kolla in våra gratisresurser som innehåller ännu fler AI-verktyg!

Verktyg för artificiell intelligens använder maskininlärning för att generera svar eller utföra grundläggande uppgifter baserat på de kriterier du anger. Dessa svar kan inkludera (men är inte begränsade till) sammanfattning eller skapande av långt eller kort innehåll, bildredigering eller design, video och redigering, ljudtranskribering, kontroll av kodrader och mycket mer.

Trots allt som A Space Odyssey: 2001 fick dig att tro, kompletterar AI våra färdigheter och styrkor men kan inte helt ersätta dem (tyvärr, Dave). Faktum är att du troligen redan har använt denna teknik utan att ens inse det.

Översättningsappar, kartprogram, streamingtjänster, e-postmarknadsföringsverktyg, e-handelssajter och sociala medieplattformar använde redan någon form av AI för att berika våra upplevelser med kuraterade flöden, annonser och förslag.

Men med de senaste uppdateringarna av OpenAI kan vem som helst använda dess API för att skapa ett verktyg för de mest specifika och nischade användningsområdena. För växande företag och yrkesverksamma inom alla områden kan detta vara mycket fördelaktigt, särskilt när man letar efter produktivitetshack för hela företaget.

Fördelarna med AI-programvara för att öka produktiviteten

Projektledning och AI går hand i hand. Om du är van vid automatiserade arbetsflöden eller grammatik- och syntaxkorrigeringar, kommer det att kännas som ett naturligt nästa steg att börja använda AI-programvara. Här är några av de oändliga sätt på vilka AI kan öka din dagliga påverkan avsevärt:

Använd ClickUp AI för att generera blogginlägg i ClickUp Docs med rollbaserade uppmaningar för att lägga till detaljer och andra viktiga aspekter.

Skapande av kreativt innehåll : Från flera designvarianter till animerade videor – ett : Från flera designvarianter till animerade videor – ett AI-verktyg för innehållsskapande genererar alla typer av media, inklusive nästan omedelbara prototyper och produktmodeller. AI-verktyg för copywriting kan vara till stor hjälp för att hitta inspiration, övervinna skrivkramp och nå en bra utgångspunkt för alla kreativa projekt.

Felupptäckt och korrigering : Dessa verktyg är utformade för att skanna dina text-, ljud- eller videofiler efter mer än bara stavfel, utan också för att identifiera bedräglig verksamhet i finansiella rapporter, skadligt innehåll i ljud eller video, eller flaskhalsar i ditt dagliga arbetsflöde.

Dataanalys och prognoser : För arbete som kräver korrigeringar kan artificiell intelligens-programvara granska data och forskning för att förutsäga en rad olika trender. Med korsvalidering av andra källor, mönsterigenkänning och regelbaserade system kan dessa verktyg upptäcka potentiella marknadstrender, kundbeteenden, underhåll av utrustning och mycket mer för att fatta välgrundade beslut snabbare.

Effektiviserad kommunikation: Natural Language Processing (NLP) i AI underlättar tydlig kommunikation mellan alla med dokumentsammanfattningar och språkbaserad automatisering av uppgifter på olika språk eller i din specifika varumärkesröst.

Det viktigaste att ta med sig här är att AI kompletterar din affärsprocess – den ersätter den inte.

Verktyg för artificiell intelligens är bara så kraftfulla som den person som använder dem, så det är viktigt att göra din research innan du introducerar dem för ditt team eller i ditt arbetsflöde. Vi är här för att hjälpa dig med allt du behöver veta om de 50 bästa verktygen och programvarorna för produktivitet.

För att du enkelt ska kunna navigera i vår lista har vi grupperat verktygen efter följande kategorier:

Bästa AI-verktyg för skrivande och innehållsskapande

Bästa AI-verktyg för kodning

Bästa AI-verktyg för möten

Bästa AI-verktyg för bilddesign

Bästa AI-verktyg för video

Bästa AI-verktyg för kundsupport och försäljning

Bästa AI-verktyg för HR och rekrytering

AI-verktyg för skrivassistans är förmodligen den första typen av appar som kommer att tänka på när man tänker på AI-programvara – förutom allt annat man kanske har sett i en science fiction-film, förstås. 😉

Följande AI-verktyg är tillräckligt flexibla för att kunna användas av vem som helst, men är mer anpassade för författare, marknadsförare och designers som vill producera engagerande och informativt innehåll. Från att ställa enkla frågor till att skriva utkast till kampanjmejl – AI-verktyg för copywriting har alla egenskaper som din egen personliga ghostwriter.

Kom igång med ClickUp Brain Ställ allmänna frågor om ClickUp Brain, specifika frågor om din arbetsyta eller hur du använder ClickUp Brain.

ClickUp är den enda produktivitetsprogramvaran som är tillräckligt kraftfull för att samla allt ditt arbete från olika appar i ett centralt arbetscentrum. Med hundratals flexibla projektledningsfunktioner, ett omfattande mallbibliotek och en rad integrationer har ClickUp länge varit den perfekta lösningen för team som vill effektivisera och hantera varje del av sitt arbete.

Nu tar ClickUp det steget ännu längre med lanseringen av ClickUp Brain: en samling konversationsbaserade, kontextuella och rollbaserade AI-funktioner som är tillgängliga överallt i ClickUp.

Utnyttja AI Knowledge Manager, AI Project Manager och AI Writer for Work för att spara tid och få kontextmedvetna insikter om din arbetsyta. Oavsett om du behöver organisatorisk hjälp eller ett första utkast hjälper ClickUp Brain dig att arbeta snabbare med alla uppgifter!

ClickUp Brain är den enda rollbaserade AI-lösningen med forskningsbaserade uppmaningar som hjälper dig att nå dina bästa resultat snabbare. Och dess kraft kommer till sin rätt i ClickUp Docs. Välj bara din roll, välj ditt användningsfall, så tar ClickUp Brain över!

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

ClickUp är fullspäckat med hundratals kraftfulla funktioner som kan ta lite tid att lära sig. Lyckligtvis erbjuder ClickUp webbseminarier, support och hjälpdokument för att underlätta din introduktion.

Alla vyer är ännu inte tillgängliga via mobilappen.

Priser för ClickUp

ClickUp erbjuder en gratis provperiod så att alla kan testa ClickUp AI, oavsett om du är ny användare eller har ett Free Forever-abonnemang. När du är redo att binda dig kan du lägga till ClickUp AI till valfritt betalt arbetsutrymme för bara 7 dollar per medlem och månad. ⚡️

Utöver denna förmån erbjuder ClickUp också en handfull funktionsrika prisplaner:

2. ChatGPT

via ChatGPT

Låt oss vara ärliga – vi vet att du känner till ChatGPT.

Oavsett om du bad den berätta en vits av nyfikenhet eller använde den för att skriva din väns tal till repetitionsmiddagen (usch) är ChatGPT en av de mest tillgängliga och lättanvända chattbotarna på internet.

Detta skrivverktyg använder artificiell intelligens för att skapa praktiskt taget vad som helst. Delta i konversationer, förklara komplexa ämnen, hjälp till med forskning och skapa innehåll av alla slag – till och med generera kod. Gränssnittet är enkelt på ett ”vad du ser är vad du får”-sätt, men under ytan pågår mycket som gör ChatGPT så mångsidigt och användbart.

ChatGPT:s bästa funktioner

Ett intuitivt och minimalistiskt användargränssnitt som alla användare snabbt kan lära sig.

Naturligt språk och snabb teknik för en tvåvägskommunikation

ChatGPT stöder över 50 språk, inklusive engelska, franska, nederländska, spanska, italienska och japanska.

Den har en omfattande kunskapsbas som täcker flera branscher och ämnen.

ChatGPT:s begränsningar

Svaren är inte alltid helt korrekta och är ofta generiska eller formella. ChatGPT saknar mycket av den kreativitet och uppmärksamhet på detaljer som människor har som en naturlig del av sin natur.

Den kostnadsfria versionen kan ibland kännas buggig och kan krascha eller lagga på grund av nätverksproblem.

Det kan tvingas acceptera felaktiga svar, vilket kan påverka giltigheten av dess framtida svar.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 dollar per månad

3. Jasper

via Jas per

Om du letar efter mer sammanhängande och engagerande svar från ditt AI-skrivverktyg kan Jasper vara det bästa valet. Jasper är specialiserat på att skapa långa texter som bloggartiklar, manus, dispositioner och mycket mer.

Jasper bästa funktioner

Skapa snabbt detaljerade utkast med din egen röst och låt Jasper fylla i resten utifrån det.

Lättnavigerad användargränssnitt

Du kan anpassa dina svar till alla typer av tonfall, inklusive professionellt, akademiskt eller tekniskt skrivande.

Generera idéer snabbt och med din egen röst med chattfunktionen

Jasper-begränsningar

Långa texter kan vara svåra att skriva, och även Jaspers innehåll kräver en extra genomläsning för att kontrollera redigeringar, korrekthet och tonfall.

En begränsad gratis provperiod kan göra det svårt att avgöra om verktyget är värt att ha i din teknikstack innan du förbinder dig till ett betalt abonnemang.

Jasper-priser

Skapare: 49 dollar per månad för en användare, faktureras årligen

Teams: 125 dollar per månad för tre användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

4. GrammarlyGO

via GrammarlyGO

GrammarlyGo är Grammarlys AI-drivna verktyg för att skapa innehåll för att brainstorma idéer, konstruera dispositioner, skriva utkast och till och med ge dina gamla arbeten nytt liv.

Liksom de flesta konkurrenskraftiga AI-skrivprogramvaror låter GrammarlyGo dig ange dina egna kriterier för att generera innehåll, men det som är unikt med detta verktyg är dess inbyggda förslagsfunktion som gör att du kan modifiera ditt arbete ytterligare. På ett sätt kan du alltså ge GrammarlyGo en uppmaning, och det kan ge dig en uppmaning tillbaka. 😅

GrammarlyGO:s bästa funktioner

Skapa innehåll på några sekunder med hjälp av dina egna unika uppmaningar eller ett av Grammarlys förslag.

Ange graden av formalitet och ton för att anpassa ditt innehåll till din skriftliga röst.

En inbyggd plagiatdetektor för korrekt källhänvisning och originalitet

Det kan användas med andra arbetsverktyg, inklusive Microsoft Word och andra webbläsarbaserade appar som Google Docs, ClickUp Docs, LinkedIn och mer.

Begränsningar för GrammarlyGO

GrammarlyGO stöder för närvarande endast engelska.

Du är begränsad till ett förutbestämt antal uppmaningar per månad baserat på din prisplan.

Eftersom det endast erbjuder allmän skrivhjälp är detta verktyg kanske inte det mest tillförlitliga alternativet för högt specialiserade eller tekniska områden.

GrammarlyGO-priser

Gratis

Premium: 12 dollar per månad för privat bruk

Företag: 15 dollar per medlem och månad för team

5. Copy. ai

Copy.ai är ett AI-assisterat skrivverktyg för att producera praktiskt taget alla typer av innehåll. Dess avancerade AI-språkmodell lämpar sig för mer kreativt och unikt innehåll än konkurrenterna, vilket gör det till ett självklart verktyg för allt från inlägg på sociala medier till produktbeskrivningar.

Copy. ai bästa funktioner

Maskininlärningsteknik för att producera felfritt kreativt innehåll

AI-copywriter är känt för att generera ett bredare utbud av innehåll jämfört med andra verktyg för artificiell intelligens.

Gränssnittet är enkelt och lättanvänt för en smidig användarupplevelse.

Det kan ge AI-genererade förslag om du lider av skrivkramp.

Copy. ai begränsningar

Copy. ai:s servicenivå varierar ofta mellan GPT-3 och GPT-4.

Det erbjuder inte de mest stödjande kundtjänstresurserna.

Copy. ai-priser

Gratis: Upp till 2 000 ord per månad

Pro: 49 dollar per månad, med obegränsat antal ord (begränsat till 1 användare)

Företag: Kontakta Copy. ai för prisuppgifter

6. Wordtune

via Wordtune

Om du letar efter en AI-skrivassistent utan alla extrafunktioner, prova Wordtune. Detta verktyg har ett enkelt och okomplicerat gränssnitt så att du kan fokusera på det viktigaste – att spara tid och hålla dig inom budgeten samtidigt som du skapar perfekt innehåll.

Wordtunes bästa funktioner

Wordtune integreras med vanliga arbetsverktyg som Microsoft Word, iOS och Google Chrome för en ännu snabbare redigerings- och skrivupplevelse.

Synonymfunktionen hjälper dig att hitta nya sätt att uttrycka olika ord och fraser.

Du kan enkelt återanvända videoinnehåll i skriftliga bloggar med hjälp av YouTube-sammanfattningsfunktionen.

Wordtunes begränsningar

Wordtune saknar mer avancerade funktioner, inklusive ytterligare röstinställningsfunktioner och mallar.

Dess omformuleringsfunktion ändrar ibland betydelsen av den ursprungliga texten.

Priser för Wordtune

Gratis : 0 $ med 10 iterationer per dag

Premium : 9,99 $ per månad med obegränsad innehållsskapande för en användare

Premium för team: Anpassade priser för team av innehållsskapare

7. Writesonic

via Writesonic

Marknadsförare – det här verktyget har skapats med er i åtanke. 🗣️

Writesonic specialiserar sig på att producera bloggar, annonser, e-postmeddelanden och webbsidor som är optimerade för sökning från start. Detta verktyg körs på OpenAI:s GPT-4-modell och erbjuder även en chatbot som heter Chatsonic för att specifikt fylla de luckor som ChatGPT lämnar efter sig. ☕️

Writesonics bästa funktioner

Writesonics betalda abonnemang använder uppgraderad GPT-4-teknik.

Du kan återanvända innehåll på olika sociala medieplattformar med Twitter- och LinkedIn-integrationer.

Avancerade funktioner, inklusive röstkommandon och plagieringsdetektering

Writesonic begränsningar

Den kostnadsfria provperioden är begränsad till en användare och har begränsningar vad gäller antal ord.

Writesonic fungerar med ett kreditsystem som kräver viss strategisk planering i förväg för att säkerställa att du får allt innehåll du behöver.

Writesonic-priser

Gratis provperiod : För dina första 10 000 ord

Fördel: Från 12,67 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

8. Rytr

via Rytr

Låt dig inte luras av Comic Sans-varumärket – Rytr skapar engagerande, SEO-optimerat innehåll på några sekunder med hjälp av sina robusta maskininlärningsfunktioner. Du kan använda detta kraftfulla AI-skrivverktyg för att kontrollera dina akademiska och professionella texter för eventuella fel innan en viktig deadline eller skapa helt nya utkast av alla slag.

Rytrs bästa funktioner

Olika skrivlägen för att skapa bloggar, inlägg på sociala medier, produktbeskrivningar och mycket mer.

Gränssnittet är intuitivt och lätt att lära sig, så att du kan fokusera på att skapa innehåll så fort som möjligt.

Den stöder flera språk för att göra ditt innehåll mer tillgängligt.

Grammatik- och stavningskontrollfunktioner som upptäcker fel innan ditt innehåll publiceras

Rytrs begränsningar

Innehåll från Rytr behöver ibland redigeras ytterligare för att jämna ut konstiga formuleringar.

Begränsningar av ordantalet i alla prisplaner, även i alternativet ”obegränsat”.

Priser för Rytr

Gratis plan

Saver Plan : 9 dollar per månad eller 90 dollar per år

Obegränsad plan: 29 $ per månad eller 290 $ per år

AI-kodningsverktyg gör det mycket enklare att skriva, analysera och felsöka kod utan omfattande bakgrundskunskaper. Denna typ av programvara har en liknande premiss som många verktyg för innehållsgenerering – men istället för att generera skriftligt innehåll använder sådana verktyg naturligt språk för att autofylla hela kodrader! Lätt som en plätt. 🥧

9. GitHub Copilot

via Github Copilot

GitHub Copilot är ett AI-parprogrammeringsverktyg som omvandlar ditt naturliga tal till kod med autofullständningsförslag på dussintals språk, allt från din redigerare. Detta verktyg drivs av OpenAI Codex – en annan AI-kodningsprogramvara – och skapar därför mer komplett kod än Codex och stöder fler programmeringsspråk.

GitHub Copilots bästa funktioner

Flera programmeringsspråk, inklusive Python, JavaScript, TypeScript, Go och C++

AI-parprogrammering för att generera relevanta lösningar med hjälp av maskininlärningsteknik och konversationsprompter

Massor av integrationer med verktyg som Visual Studio Code, JetBrains IDE:er och Neovim

Begränsningar för GitHub Copilot

Copilot kan behöva lite tid för att lära sig dina processer.

Dess realtids-AI-funktion skapar kod i en långsammare takt än andra liknande verktyg.

GitHub erbjuder viss hjälp med felsökning, men saknar djupgående support.

Priser för GitHub Copilot

Individuell : 10 dollar per månad

Enterprise: 19 dollar per användare och månad

10. aiXcoder

via aiXcoder

aiXcoder är ett AI-drivet verktyg som är utformat för att hantera alla typer av kodningsuppgifter. Det stöder automatisk komplettering och föreslår relevanta kodsnuttar för att hjälpa utvecklare att öka sin produktivitet samtidigt som de utnyttjar dess omfattande inbyggda programmeringskunskap. aiXcoder ger rekommendationer i realtid genom att mäta sammanhanget och syntaxen i dina förfrågningar och integreras med andra populära kodredigerare för ökad funktionalitet.

aiXcoder bästa funktioner

Smart fullständig och flerradig kodkomplettering som kan förutsäga ditt nästa drag

GitHub adaptiv kodsökning för att hitta specifika kodrader och undvika upprepad utveckling

Flera integritets- och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina data skyddas

aiXcoder stöder flera vanliga programmeringsspråk, inklusive Java, Python, C#, C/C++, JavaScript, TypeScript och Go.

aiXcoder-begränsningar

Begränsad gratisversion

Ibland kan kontextuella språkproblem leda till felaktiga förslag.

aiXcoder är starkt beroende av din internetanslutning för att fungera korrekt, vilket kan göra dess offline-läge opålitligt.

aiXcoder-priser

Gratis

Kontakta aiXcoder för all annan prisinformation.

11. TabNine

via TabNine

TabNine använder AI för att skapa intelligenta kodkompletteringar för utvecklare när de skriver kod. Det analyserar dina kommentarer i naturligt språk för att generera relevanta förslag så att du kan öka din effektivitet med betydligt mindre manuell inmatning. TabNine är kompatibelt med olika kodredigerare, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för utvecklare inom olika programmeringsspråk och miljöer.

TabNines bästa funktioner

Automatisk komplettering och förslag på kodrader

Omvandlar naturligt språk till kodblock

Kan anpassas lokalt till din kunskapsbas utan att kompromissa med din kod.

Kombinerar universell kunskap, bästa praxis och din egen kodningsstil för maximal produktivitet

Begränsningar för TabNine

Den kostnadsfria versionen saknar värdefulla funktioner som naturligt språk och kodkomplettering för hela rader, mönsterinlärning och support.

Brant inlärningskurva för att bemästra TabNines användargränssnitt och svårigheter att anpassa ditt arbete utan gedigna kunskaper om plattformen.

TabNine-priser

Starter : Gratis

Pro : 12 dollar per månad, per användare

Företag: Kontakta TabNine för anpassade priser

12. Figstack

via Figstack

Figstack erbjuder en serie verktyg för artificiell intelligens som hjälper utvecklare att förstå och dokumentera kod på ett mer effektivt sätt. Dess funktioner syftar till att underlätta kodning med en tolk för naturligt språk som kan förstå kod i nästan alla programmeringsspråk. Figstack kan också generera dokumentation och svara på frågor relaterade till kod för att hjälpa användare att läsa och skapa kod utan att känna sig överväldigade under processen.

Figstacks bästa funktioner

Figstacks funktion Explain Code kan förstå alla programmeringsspråk och översätta kod mellan språk direkt.

Det ger hjälp med kodfunktionalitet för att hjälpa användarna att använda verktyget mer effektivt.

Det kan generera koddokumentation på plats, vilket sparar utvecklare värdefull tid.

Figstacks begränsningar

Figstacks hjälp är inte lika konsekvent eller tillförlitlig om koden är oklar eller saknar korrekt dokumentation.

Den återspeglar inte alltid uppdateringar i realtid för att ta hänsyn till nya versioner eller ändringar i de data som den har tränats på.

Figstack-priser

Gratis provperiod

Kontakta Figstack för all annan prisinformation.

13. Cody av Sourcegraph

via Cody av Sourcegraph

Vad har Sourcegraphs artificiella intelligensverktyg och din 10-åriga kusin gemensamt? De heter båda Cody. 🤓

Sourcegraph är i sig ett produktivitetsverktyg för kodsökning som hjälper utvecklare att korrigera, navigera och automatisera kod, även över flera repositorier. Dess AI-funktion, Cody, kompletterar denna funktionalitet genom att läsa hela din kodbas, svara på frågor och skriva kod åt dig.

Cody bästa funktioner

Inline-chatt för att snabbt korrigera och optimera din kod med hjälp av konversationsspråk

Färdiga arbetsflöden för att påskynda ditt arbete med Cody. Välj om du behöver en detaljerad förklaring av koden, förbättrade variabelnamn, översättningar, ändringssammanfattningar eller genererade anteckningar.

Automatisk komplettering i realtid för att skriva kod på några sekunder

Cody-begränsningar

Codys användargränssnitt är inte det mest användarvänliga

Cody-priser

Cody-appen är gratis för alla Sourcegraph-användare med ett betalt abonnemang:

Affärsplan : 99 $ per aktiv användare och månad

Företag: Kontakta oss för anpassade priser

14. SpellBox

via SpellBox

SpellBox hjälper utvecklare att sätta kvalitet i första rummet genom att ta bort det tunga arbetet med kodskapande, problemlösning och felsökning. Med hjälp av enkla uppmaningar kommer SpellBox att ta fram exakt den kod du letar efter och hitta lösningar på några sekunder, så att du inte förlorar värdefull tid på att söka efter svar på internet.

SpellBox bästa funktioner

Funktioner för kodförklaring för att få en djup förståelse för den kod du arbetar med

Bokmärkning för att spara och hämta kodsnuttar på ett ögonblick

Finns även som VS-kodförlängning för en integrerad upplevelse i dina andra populära kodredigerare.

Kodgenerering från konversationsprompter

SpellBox begränsningar

Begränsade programmeringsspråk – SpellBox erbjuder eventuellt inte funktionalitet för mindre vanliga språk.

Enstaka falska positiva och negativa resultat

Vissa svårigheter med kontextuell förståelse för de mest exakta förslagen

Priser för SpellBox

Early Bird-pris : 40 dollar per ettårig licens

Vanlig: 65 dollar per ettårig licens

15. AskCodi

via AskCodi

Från skaparna av AskJarvis kommer nu dess utvecklarvänliga motsvarighet, AskCodi. Denna assistentprogramvara erbjuder en svit med tre produkter: Codi Projects, Codi Chat och Codi Workbook, dess resurs för allt som har med kod att göra. Med AskCodi kan utvecklare använda skriftliga förfrågningar på språk som engelska, tyska, polska och spanska för att generera kodsvar i VB Script, Python, Java, C, HTML och många fler.

AskCodis bästa funktioner

Använd Codis AI-teknik med interaktiv dialog för att få hjälp, förslag och utföra uppgifter.

Generera, testa, förklara och dokumentera kod med lätthet

Du kan organisera din kod efter språk och programmeringsspråk.

Stöder mer än 50 programmeringsspråk och ramverk

Finns även som tillägg för flera IDE:er.

Begränsningar för AskCodi

AskCodis funktionalitet varierar beroende på integrationerna. Se till att det är fullt kompatibelt med din teknikstack innan du köper det.

Det kan ta lite extra tid att lära sig och förstå AskCodis funktioner för att kunna använda verktyget effektivt.

AskCodi-priser

Gratis

Premium: 9,99 $ per månad

16. BlackBox

via BlackBox

Utvecklare förlitar sig på BlackBox för att skriva kod, hitta de bästa kodsnuttarna och bygga produkter snabbare. Istället för att lämna din kodningsmiljö för att söka efter en lösning eller specifika funktioner kan du fråga BlackBox i enkla termer, och det kommer att fylla i svaret i kod.

BlackBox bästa funktioner

BlackBox fungerar med alla IDE, webbläsare och databaser och finns tillgängligt på över 20 programmeringsspråk.

Detta verktyg har utvecklats för att fungera även vid mycket låg anslutningshastighet.

Kom åt ditt arbete via webbläsaren eller BackBox:s skrivbordsapp.

Söker igenom över 100 miljoner kodarkiv för mer precisa resultat

BlackBox begränsningar

Det kan finnas en brist på transparens när det gäller att förstå hur BlackBox kom fram till sina slutsatser, vilket gör det svårt att validera dess noggrannhet.

Vissa användare tyckte att BlackBox var benägen att vara partisk och var tvungna att träna om modellen för att undvika orättvisa resultat.

BlackBox-priser

Gratis provperiod

Bra utvecklingsplan : 0,99 dollar per månad

Fantastiskt utvecklingspaket : 1,99 dollar per månad

Legendary Developer Plan: 7,99 $ per månad för upp till 20 användare

Har du någonsin loggat ut från ett långt möte, gått till köket för att hämta en läsk och sedan insett att du redan har glömt dina nästa steg? Då behöver du ett AI-mötesverktyg i bakfickan.

De bästa AI-drivna verktygen för möten kan transkribera talade konversationer i realtid, automatiskt generera uppgifter när de nämns i diskussionen, tillhandahålla avancerad analys och mycket mer. Precis som att ha en personlig administratör i fickan gör denna teknik varje möte mer effektivt och genomförbart. 🫱🏼‍🫲🏾

17. Spinach

Spinach har utformats med utvecklingsgrupper i åtanke och har en funktionalitet som får andra bladgrönsaker att darra i sina stövlar! 🥬

Spinach fungerar som din personliga AI-scrummaster och kan sköta dina dagliga standup-möten, skapa mötesreferat och ge förslag på ärenden med ett enda musklick. Detta smidiga mötesverktyg bygger på GPT-4-teknik och integreras med en rad andra arbetsverktyg (bland annat ClickUp) för effektivare processer. Istället för mötesinspelningar eller transkriptioner genererar Spinach organiserade sammanfattningar för att dokumentera hinder och uppmuntra ditt team att vidta åtgärder.

Spinach bästa funktioner

Flera integrationer som hjälper dig med sprintplanering, dagliga standups, sprintretrospektiv och backlog grooming-möten.

Hantera alla skriftliga uppdateringar och höjdpunkter från möten, inklusive protokoll, anteckningar, åtgärdspunkter och viktiga beslut.

Föreslår bugg- eller funktionsärenden direkt i Slack

Förser deltagarna med sammanhang från relevanta möten och skapar en agenda åt dig.

Spinach-begränsningar

Saknar flera klassiska AI-mötesfunktioner som andra verktyg har för att dokumentera diskussioner på ytterligare sätt.

Spinach-priser

Gratis

Pro: 99 $ per månad

18. Sembly

via Sembly

Sembly genererar mer än vanliga mötesanteckningar; det genererar praktiska insikter. Detta AI-verktyg har alla egenskaper som de vanligaste mötesapparna för maskininlärning har, men det som gör att Sembly sticker ut bland sina konkurrenter är dess funktioner för uppgifter, projekt och aktiviteter som hjälper dig att anpassa dina anteckningar till din att göra-lista.

Semblys bästa funktioner

Automatiserade uppföljningar med möjlighet att strömma mötesinformation till andra verktyg för uppgiftshantering

Sembly kan "delta" i ett möte åt dig och tillhandahålla anteckningar från samtalet om du har dubbla bokningar.

Använd den inbyggda chatboten för att generera transkriptioner, sammanfattningar eller e-postmeddelanden baserade på ämnen som behandlas i ett möte.

Den kan spåra viktiga data som KPI:er och intäkter som nämns i dina möten.

Begränsningar för Sembly

Även om Sembly erbjuder vissa funktioner för uppgifts- och projektledning, lämpar sig dess funktionalitet inte särskilt väl för komplexa processer eller arbetsflöden.

Priser för Sembly

Personligt : Gratis

Professionell : 10 dollar per månad

Team : 20 dollar per användare och månad

Enterprise: För över 40 användare, kontakta Sembly för prisuppgifter.

19. Fireflies

Fireflies är en AI-mötesassistentprogramvara för anteckningar och transkribering av röster i realtid. Oavsett om du är mitt i en brainstorming-session eller laddar upp filer från en kundintervju kan Fireflies omedelbart fånga dina konversationer skriftligt.

Oavsett accent, dialekt, bransch eller språk kan denna mötesassistent upptäcka även de minsta skillnaderna i tal för exakta transkriptioner vid första försöket.

Fireflies bästa funktioner

Integrationer för att ansluta Fireflies till andra mötesplattformar som Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype och fler

Rich text-redigeringsfunktioner för att korrigera, kommentera, anteckna och formatera transkriptioner efter behov

Smarta sammanfattningar för att fånga upp de viktigaste punkterna, nästa steg, frågor och diskussionshöjdpunkter från ditt möte

Sök- och organisationsfunktioner för att isolera ord, fraser och ämnen i dina transkriptioner

Rösttranskriptioner för att hantera anteckningar och skapa mötesprotokoll

Praktiska delningsalternativ via e-post, länk eller QR-kod

Fireflies begränsningar

AI har ibland svårt att korrekt transkribera ovanliga, otydliga eller tekniska ord och fraser.

Det fångar inte alltid icke-verbala kommunikationssignaler som tonfall, tonhöjd och volym.

Potentiella integritetsproblem avseende säkerhetsåtgärderna

Fireflies prissättning

Gratis plan : Ger upp till 800 minuters lagring per plats och tillgång till obegränsade konversationer.

Pro-plan : 10 dollar per användare och månad vid årlig fakturering

Affärsplan : 19 dollar per användare och månad vid årlig fakturering

Enterprise-plan: Kontakta oss för en skräddarsydd offert

20. Krisp

via Krisp

Är det bara jag som har en hund som bara skäller när jag håller på med en presentation? Om detta scenario känns alltför bekant – Krisp har lösningen. Krisp är en botfri AI-mötesassistent som är mest känd för sin dubbelriktade ljuddämpning som tar bort bakgrundsljud under dina onlinekonferenssamtal i realtid.

Liksom andra AI-mötesverktyg kan Krisp också uppfatta tonfall, talare och språkförändringar mitt i konversationen för bättre mötesutskrifter och sammanfattningar.

Krisps bästa funktioner

Bakgrundsljud, röst och ekoreduktion för ett tydligare och mer professionellt ljud

Använd insikter för att mäta balansen, inkluderingen och engagemanget i dina möten

Bot-fria mötesutskrifter som fungerar med nästan alla röstappar, inga plugins krävs

Färdiga mötesmallar för att generera diskussionspunkter, åtgärdspunkter och mer

Krisps begränsningar

Brusreducering kan göra att du blir mindre medveten om din omgivning. Det kan visserligen ge bättre ljud under dina möten, men det kan också utgöra en säkerhetsrisk.

Krisp-priser

Gratis

Pro : 8 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta Krisp för anpassade priser

21. tl;dv

Tl;dv, en förkortning av ”too long, didn’t view” (för långt, tittade inte på), är ett GPT-drivet verktyg som hjälper dig att komma ikapp med dina möten på några minuter. Med funktioner för att transkribera och sammanfatta dina samtal kan rekryterings-, försäljnings- och kundtjänstteam spara mycket tid genom att använda tl;dv tillsammans med populära mötesprogram som Google Meet eller Zoom.

tl;dv bästa funktioner

Transkriberar automatiskt dina möten på över 30 språk, inklusive engelska, franska, spanska, tyska, japanska och många fler.

Intuitiva redigeringsverktyg för att extrahera korta klipp från investerare eller kunder för att lyfta fram de bästa ögonblicken från ditt möte.

Sök efter ämnen som diskuterats under möten i hela företaget om du varit frånvarande eller sovit över dig.

tl;dv integreras med populära CRM-system och samarbetsplattformar för att anpassa dina möten efter dina arbetsflöden.

tl;dv begränsningar

För närvarande stöds tl;dv:s inspelnings- och transkriptionsfunktioner endast av Google Meet och Zoom. Om du använder Microsoft Teams har du alltså inte turen med dig i det här fallet.

Det finns en inspelningsminut på tre timmar per möte. Om du når den gränsen måste du avsluta mötet och börja om för att fortsätta inspelningen.

Vissa av dess integrationer är mer värdefulla än andra; se till att din teknikstack är fullt kompatibel med tl;dv innan du satsar allt.

tl;dv prissättning

Gratis

Pro : 20 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för anpassade priser

22. Otter. ai

via Otter

Otter.ai hjälper dig att genomföra dina möten mer effektivt så att du kan vara närvarande i diskussionen hela tiden. Detta AI-transkriptionsverktyg spelar in och transkriberar dina viktigaste diskussionspunkter i realtid under mötets gång och skickar till och med ett e-postmeddelande med de viktigaste punkterna när samtalet är avslutat. Efter mötet kan du också använda Otter för att konvertera ljud- eller videofiler till ren text som du kan gå tillbaka till när som helst.

Otter. ai bästa funktioner

Otter-transkriptioner synkroniseras med dina inspelningar och markeras i talarens takt när de spelas upp.

Det finns tydliga tidsstämplar och etiketter för olika talare i transkriptionen.

Du kan sänka eller höja uppspelningshastigheten och till och med hoppa över onödiga pauser.

OtterPilot ansluter automatiskt till, spelar in och transkriberar Google Meet-möten åt dig.

Markera och kommentera dina transkriptioner för att samarbeta med ditt team eller tilldela åtgärdspunkter.

Massor av exportalternativ, inklusive .mp3, .txt, .pdf, .docx och .srt.

Otter. ai begränsningar

Otter stöder endast engelska från USA och Storbritannien.

Du får endast göra tre transkriptioner via uppladdning av ljudfiler i gratispaketet.

Dess ljuddetektering fångar inte alltid upp varje ord eller byte av talare.

Din transkription kommer att behöva redigeras och justeras av dig för att bli 100 % korrekt.

Otter. ai-prissättning

Gratis

Pro: 16,99 $ per månad för privat bruk

Företag: 30 dollar per användare och månad för team

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

23. Fathom

via Fathom

Fathom är ett artificiellt intelligensverktyg för individer och team som automatiserar det tidskrävande arbetet med virtuella konferenssamtal. Oavsett om du använder Zoom, Microsoft Teams eller Google Meet kan Fathom omedelbart markera, transkribera, sammanfatta och formatera dina viktigaste slutsatser.

Det erbjuder också ett antal funktioner som är skräddarsydda för ditt team! Fathom fungerar som ett sökbart arkiv för samtal för att isolera ämnen och kan samla de viktigaste punkterna från dina möten i "spellistor" för att påskynda utbildningsprocesser.

Fathom bästa funktioner

Generera och synkronisera automatiskt dina samtalsanteckningar till olika AI CRM-programvaror

Skapa en ”spellista” med höjdpunkter från ditt möte för att dela med dig av de mest intressanta klippen.

Generös gratisplan för personer som testar vanliga AI-mötesassistentfunktioner för första gången.

Teamorienterade funktioner för en mer effektiv och strömlinjeformad försäljningsupplevelse för alla inblandade

Förstå begränsningarna

Begränsad språkomförbarhet jämfört med andra liknande verktyg

Vissa användare tycker att gränssnittet är överväldigande i början.

Fathom-prissättning

Gratis : För privat bruk

Kontakta Fathom för mer information om priser.

Bildgenereringsprogramvara kan vara extremt användbara AI-verktyg för nystartade företag och småföretag som kanske inte har marknadsföringsbudgeten för att producera kreativa tillgångar av hög kvalitet. De är också utmärkta resurser för designers att luta sig mot i sina egna kreativa processer för att göra initiala skisser, utforska nya konstnärliga stilar och hitta inspiration.

Om du vill skapa datavisualiseringar, redigera foton eller befästa ditt varumärkes konstnärliga stil, är dessa AI-verktyg för bildgenerering något för dig.

24. Midjourney

via Midjourney

Midjourney är ett AI-drivet bildgenereringsverktyg som gör det möjligt för individer att frigöra sin kreativitet och ta till sig ett brett spektrum av konstnärliga stilar. Beskriv helt enkelt din vision, så tar Midjourneys Discord-bot vid därifrån. Med förmågan att omvandla textprompter till grafik kan individer och team använda den generativa AI:n för att skapa allt från detaljerade webbdesign till kampanjer på sociala medier.

Midjourneys bästa funktioner

Användarvänligt och engagerande gränssnitt

Det har skett betydande förbättringar av webbgrafikens kvalitet i denna app.

Midjourney har en stark community bakom sig eftersom det finns inom Discord.

Midjourneys begränsningar

Dess promptverktyg kan uppskala bilder, men kan påverka den ursprungliga designen i processen.

Om du är ny på Discord kan Midjourney kännas lite förvirrande.

Priser för Midjourney

Gratis provperiod

Grundläggande plan: 10 dollar per månad

Standardplan: 30 dollar per månad

Pro-abonnemang: 60 dollar per månad

25. DALL·E 2

DALL-E 2 är utvecklat av OpenAI och är ett populärt verktyg för bildgenerering som skapar realistiska och kreativa bilder baserat på dina textprompter. Funktioner som Outpainting ger DALL-E möjlighet att stödja ett större utbud av bilder i olika medieformat, inklusive realistiska konststilar, oljemålningar och illustrationer.

DALL·E 2 bästa funktioner

DALL-E 2 kan skapa surrealistisk AI-genererad konst som är intressant att titta på.

Gränssnittet är användarvänligt och gör det enkelt att börja skapa ett mästerverk.

Du kan mixa och matcha DALL-E 2:s olika medier för att skapa unika och stiliserade bilder.

Begränsningar för DALL·E 2

Kvaliteten är inte konsekvent i alla konstnärliga stilar. Vissa bilder blir mer pixliga eller suddiga än andra.

Mer komplexa AI-konstkoncept kräver längre bearbetningstider.

Priser för DALL·E 2

Detta AI-verktyg för bildgenerering fungerar enligt en kreditprissättningsmodell. Varje textprompt kostar ungefär en kredit, och du kan för närvarande köpa krediter i block om 115.

Gratis

115 krediter: 15 dollar

26. NightCafe

Via NightCafe

NightCafe ”gamifierar” den typiska bildgenereringsmetoden genom vänskapliga utmaningar mellan sina vanliga användare för att bygga en starkare gemenskap. Du kan också få tillgång till olika AI-algoritmer från NightCafe för att experimentera med liknande verktyg, inklusive DALL-E 2 och Stable Diffusion, utan att lämna appen.

NightCafes bästa funktioner

NightCafe låter dig välja din egen konstnärliga stil

Du kan få tillgång till andra algoritmer för maskininlärning

Dagliga konstutmaningar för att främja en sammansvetsad användargrupp

Begränsningar för NightCafe

Mindre tillgång till kundservice och supportalternativ

Vissa filter är mycket känsligare än andra när det gäller att generera konst.

Priser för NightCafe

Gratis: 5 krediter per dag plus bonusar för deltagande i community-evenemang

AI-nybörjare: 5,99 $ för 100 krediter per månad

AI Hobbyist: 9,99 $ för 200 krediter per månad

AI-entusiast: 19,99 $ för 500 krediter per månad

AI Artist: 49,99 $ för 1400 krediter per månad

Användare har också möjlighet att köpa ytterligare krediter utanför sitt abonnemang, från 7,99 dollar för varje 100 krediter.

27. BlueWillow

via BlueWillow

BlueWillows AI-konstgenererande funktioner gör det möjligt att skapa varumärkeslogotyper, marknadsföringsmaterial och grafik på ett ögonblick. Detta verktyg är tillgängligt med ett verifierat Discord-konto och skapar fyra bilder per textbeskrivning du anger. Ju mer detaljerad beskrivningen är, desto bättre blir resultatet!

BlueWillows bästa funktioner

En stark Discord-community med över 300 miljoner användare

Du kan förbättra kvaliteten på BlueWillows resultat eller omorganisera dina resultat för ytterligare fyra bilder om appen missar målet.

Spara dina BlueWillow-bilder direkt på din dator

Olika konstnärliga stilar för att skapa grafik eller fotorealistiska bilder

BlueWillows begränsningar

Du måste ha ett Discord-konto för att kunna använda BlueWillow.

Detta verktyg kan vara bättre för individuella konstförfrågningar än för professionell varumärkesprofilering eller rullande kampanjer.

BlueWillow-priser

Gratis

Willower : 5 dollar per månad

Blue Angel : 10 dollar per månad

Sapphire: 20 dollar per månad

28. Bria

via Bria

Bria använder AI för att skapa anpassat och etiskt visuellt innehåll i stor skala och med enkelhet. Det är utformat för professionella team, företag, konstnärer och utvecklare som behöver visuellt tilltalande marknadsföringstexter, sociala medier-material, reklaminnehåll eller andra kreativa projekt.

Om Bria används på rätt sätt kan det effektivisera processen för att skapa innehåll, vilket gör att teamen kan spara tid och ansträngning utan att kompromissa med kvaliteten.

Brias bästa funktioner

Uppmuntrar etisk AI-utveckling så att konstnärer kan behålla full kontroll över sin konst

Bakgrundsgenerator och objektgenerator för att skräddarsy ditt innehåll in i minsta detalj

Möjlighet att justera ansiktsuttryck, utseende och personer som förekommer i ditt innehåll

Öppen tillgång för ideella organisationer och akademiker

Bria-begränsningar

Det kan vara något utmanande att lära sig Bria:s användargränssnitt i början.

Det kanske inte är kompatibelt med dina nuvarande operativsystem eller teknikstack för en helt strömlinjeformad upplevelse.

Betalda abonnemang kan vara ganska dyra.

Bria-priser

Starter : Gratis

Grundläggande : 99 $ per månad

Pro : 290 dollar per månad

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

29. Stockimg

Stockimg använder AI för att generera professionella bilder av hög kvalitet på några sekunder. Från stockbilder till bokomslag, affischer och mycket mer – Stockimg kan erbjuda kreativa varumärkeslösningar för en rad olika användningsområden. Genom att ange beskrivningar eller text kan användarna enkelt få tillgång till anpassade bilder som uppfyller deras specifika krav.

Stockimg bästa funktioner

Skapa din egen design eller välj från ett galleri med AI-skapade stockbilder för snabb användning.

Stockimg är utformat för att generera stockbilder, bokomslag, affischer, tapeter, logotyper, illustrationer, ikoner och till och med webb- eller mobilgränssnitt.

Ett rent och intuitivt användargränssnitt som är lätt att lära sig

Begränsningar för Stockimg

Det finns inte så många sätt att anpassa dina AI-genererade resultat.

Stockimg har ibland svårt att förstå bilder som kräver text (t.ex. bokomslag, grafik och affischer) och genererar då meningslös text.

Priser för Stockimg

Gratis plan

Startpaket : 19 dollar per månad

Premiumplan : 29 $ per månad

Enterprise Plan: Kontakta Stockimg för mer information

AI-verktyg för video är en korsning mellan AI-bildgenerering och skrivassistansprogram och har funktioner för att skapa, analysera och förbättra dina inspelningar.

30. Fliki

via Fliki

Fliki omvandlar text till ljudfiler och video för att förenkla den kreativa processen bakom videor, poddar eller ljudböcker. Det kan skapa AI-genererad berättarröst baserat på bloggartiklar, manus eller annan text, och erbjuder över 1 000 röster på 75 språk. Fliki är utformat för att vara användarvänligt, vilket gör det enkelt att generera ljudinnehåll och nya videor utan omfattande tekniska kunskaper.

Flikis bästa funktioner

Text-till-tal- och text-till-video-konvertering för att skapa röster i ett brett spektrum av toner, språk och dialekter för precision

Fliki kan också upptäcka en mängd olika språk i sina förfrågningar för att tillgodose en global publik.

Omfattande bild- och videobibliotek där du kan hämta färdiga tillgångar utan juridiska problem

Flikis begränsningar

Du måste köpa ett av de dyraste prisabonnemangen för att få tillgång till alla funktioner, men även då finns det begränsningar vad gäller funktioner och kvalitet.

Kvaliteten på Flikis AI-skapade voiceovers är ojämn och kanske inte lika naturlig eller engagerande som en riktig persons.

Fliki-priser

Gratis

Basic (endast ljud): 6 dollar per månad

Standard : 21 dollar per månad

Premium: 66 dollar per månad

31. Lumen5

via Lumen5

Lumen5 är ett användbart verktyg för videoproduktion som använder AI för att skapa eller återanvända engagerande videor för utbildningsändamål, nyheter, underhållning eller andra marknadsföringsbehov. Videoredigering är ingen lätt uppgift, men för småföretag som inte har budget att investera i professionella redigerare som kan leda deras kreativa process är Lumen5 en riktig livräddare. Detta verktyg är perfekt för team som saknar avancerade kunskaper inom videoproduktion men behöver finslipa sitt innehåll innan det publiceras.

Lumen5 bästa funktioner

Oavsett din erfarenhet av verktyget eller din kompetensnivå kan Lumen5 hjälpa dig att skapa videor på bara några minuter.

Inbyggt mediebibliotek med bilder, musik och klipp med öppen licens för att förbättra dina videor

Din slutliga videoutgång kommer att ha en upplösning på upp till 1080p.

Massor av anpassningsbara videomallar och ett dra-och-släpp-gränssnitt för maximal effektivitet

Automatiskt genererade och anpassningsbara bildtexter eller lägg till kommentarer i videor för gemensam redigering

Lumen5:s begränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget har några betydande nackdelar: det finns ett begränsat antal mallar tillgängliga i Lumen5:s kostnadsfria abonnemang, den maximala upplösningen är endast 720p och din slutliga video kommer att ha en vattenstämpel.

Vissa videor tar lite längre tid att sammanställa.

Begränsade anpassningsmöjligheter för mer komplexa begrepp

Lumen5-priser

Gratis

Grundläggande: 29 $ per månad

Startpaket: 79 $ per månad

Professionell: 199 $ per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

32. Synthesia

via Synthesia

Synthesia är ett kraftfullt webbläsarbaserat AI-verktyg som enkelt omvandlar vanlig text till engagerande videor på några minuter. Med denna intuitiva app för innehållsskapande kan du enkelt producera professionella videor för användningsområden som säljstöd och marknadsföring, komplett med berättarröst och en AI-genererad mänsklig avatar.

Den stöder också 120 lokaliserade språk för global räckvidd och uppmuntrar teamsamarbete genom feedback i videoproduktionsprocessen.

Synthesias bästa funktioner

Textbaserad innehållsskapande för att omvandla dina manus till högkvalitativa videor som presenteras av verklighetstrogna AI-avatarer.

Röstberättelser och undertexter på mer än 120 språk

Praktiska funktioner för skärminspelning

Anpassningsmöjligheter för att anpassa din video till ditt varumärkeslogotyp, typsnitt, färger och mer

Synthesias begränsningar

Att redigera videor och undertexter kan vara tidskrävande i dialogtunga scener.

Antalet scener du kan lägga till i varje video begränsas av nivån på ditt prisplan.

Synthesia-priser

Personligt : För privatpersoner, 30 dollar per månad

Enterprise: Anpassad plan för team. Priset baseras på antalet platser.

33. DeepBrain AI

via DeepBrain AI Studios

DeepBrain AI specialiserar sig på att tillhandahålla lösningar för videogenerering och används oftast för sina konversationsbaserade AI-avatarer. Istället för att anlita programledare eller skådespelare för att göra dina utbildningsvideor kan du använda DeepBrain för att anpassa en verklighetstrogen avatar efter ditt varumärkes identitet och riktlinjer.

DeepBrain AI:s bästa funktioner

Text-till-tal-funktioner för att konvertera manus till voiceovers och automatiska undertexter

Möjlighet att skapa videor och avatarer utifrån en textbeskrivning

Den har ett intuitivt användargränssnitt och flera videomallar för en plug-and-play-känsla när du använder appen.

Stöder över 80 språk och 100 AI-avatarer

DeepBrain AI-begränsningar

Kan vara mycket dyrt, särskilt om du behöver denna typ av video för flera initiativ.

DeepBrain AI-priser

Starter : Från 30 dollar för 10 minuter per månad, upp till 180 dollar för 60 minuter per månad

Pro : Från 225 dollar för 90 minuter per månad, upp till 600 dollar för 240 minuter per månad

Företag: Kontakta DeepBrain för prisuppgifter

34. Runway

via Runway

Runway erbjuder ett antal AI-verktyg för att generera videor, bilder, 3D-animationer och ljudförbättringar till en bråkdel av kostnaden för mänskligt ledda projekt. Oavsett om du vill omvandla en befintlig bild, radera oönskade objekt eller ändra stilen på dina videor har Runway en lösning för dig.

Runways bästa funktioner

Text-till-video och video-till-video-promptar för att skapa eller förbättra olika typer av media

Utvecklad för både stora företag och underhållningsbranschen

Du kan träna din egen AI-modell så att den passar din varumärkesstil och dina ämnesriktlinjer.

Begränsningar för Runway

Molnbaserad programvaras tolkning av textprompter är inte alltid exakt eller sammanhängande.

Runway-prissättning

Grundläggande : Gratis

Standard : 12 dollar per användare och månad

Pro : 28 dollar per användare och månad

Obegränsat : 76 dollar per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisinformation

35. Pictory

via Pictory

Pictory AI är ett AI-drivet program för videoproduktion som förenklar och möjliggör processen att omvandla skriftligt innehåll till engagerande videor. Det använder funktioner och resurser, inklusive arkivbilder, musik och voiceovers, för att omvandla långa blogginlägg eller skriftligt innehåll till visuellt tilltalande videor med bara några få klick.

Pictory bästa funktioner

Skapa, spara och dela ditt AI-skapade varumärkesinnehåll

Automatisk bild- och videoval för att hitta media som matchar dina skriftliga uppmaningar

Tillgång till över tre miljoner royaltyfria bilder

Snabb anpassning för att ändra Pictorys resultat så att det passar dina önskemål

Sammanfatta långa videor eller plocka ut höjdpunkterna på några sekunder

Begränsningar för Pictory

Vissa av dess röstalternativ låter mer robotliknande än andra.

Pictory AI-videor kan sakna originalitet

Pictory bearbetar främst engelska och kan ha svårt att förstå andra språk på ett adekvat sätt.

Priser för Pictory

Gratis provperiod

Standard : 19 $ per månad

Premium : 34 dollar per månad

Teams: 99 dollar per månad

Kundsupport- och säljteam kan ha stor nytta av att använda en kombination av artificiell intelligensverktyg i sina arbetsflöden. Du kanske redan är bekant med chatbots och virtuella assistenter som svarar på vanliga frågor och grundläggande kundförfrågningar, men det finns ett antal andra appar som kan optimera processerna bakom kulisserna för din organisations kritiska kundorienterade roller.

36. SecondBrain (tidigare MagicChat)

SecondBrain, tidigare känt som MagicChat, hjälper dig att bygga ChatGPT-liknande bots med omfattande kunskap om ditt företag eller din produkt för att stödja dina försäljnings- och kundtjänstinsatser. Med hjälp av olika innehåll, webbsidor, filer och dokument kan du träna din bot i hur man ger realtidsstöd till användare som besöker din webbplats med frågor om dina tjänster.

SecondBrains bästa funktioner

Träna din chatbot med olika inlärningsresurser och bädda in den på din webbplats med en enkel chattwidget.

Din chatbot kan tränas med källor skrivna på över 90 språk.

Möjliggör snabba svar på dina kunders akuta frågor med precision

Du kan skapa flera bots samtidigt, beroende på din prisplan.

Begränsningar för SecondBrain

Med gratisversionen kan du bara skapa en chatbot.

Kvaliteten på din bots svar beror helt på mängden data den får för att lära sig av.

Priser för SecondBrain

Startpris: 0 dollar

Hobby: 19 dollar per månad

Kraft: 49 dollar per månad

Pro: 99 dollar per månad

37. Chatfuel AI

via Chatfuel

Chatbot-programvaran Chatfuel har introducerat en egen AI-funktion för att förenkla processen att skapa bots för olika meddelandeplattformar. Utan omfattande kodningskunskaper kan du enkelt bygga kunniga bots som interagerar med dina kunder med hjälp av AI-genererade svar och naturligt språk. Ganska häftigt, eller hur?

Chatfuel AI:s bästa funktioner

Skapad med OpenAI:s GPT-4-teknik för mer exakta resultat.

Fungerar på de mest populära meddelandeplattformarna, inklusive Facebook Messenger, Instagram, Telegram och ditt företags webbplats.

Enkel installation för att snabbt komma igång med verktyget

Chatfuel AI-begränsningar

Det finns vissa begränsningar för företagsbeskrivningar och kunskap som du kan använda för att träna Chatfuel AI.

Antalet AI-meddelanden som din bot skickar varje månad bestäms av din prisplan.

Priser för Chatfuel AI

Start : 29 $ per månad

Grow : 79 dollar per månad

Pro : 149 dollar per månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

38. Second Nature

via Second Nature

Second Nature AI är en SaaS-lösning som erbjuder säljutbildningsprogramvara som använder konversations-AI för att efterlikna riktiga kunders talmönster. Den erbjuder immersiva säljsimuleringar i naturligt språk, vilket gör det möjligt för säljare att förbättra sina färdigheter och föra bättre samtal med kunderna.

Second Nature bästa funktioner

Lagrar försäljningsutbildningsrapporter och analyser för att mäta framgången för dina simuleringar

AI-baserade utvärderingar och försäljningscertifieringar för att göra utbildningen mer spelaktig

Olika typer av träningssituationer för att simulera verkliga scenarier eller de viktigaste för ditt företag

Begränsningar i Second Nature

Vissa användare upplever att det kan ta lite tid att vänja sig vid den robotliknande träningen.

Begränsad språkomförbarhet för icke-engelsktalande

Second Nature-prissättning

Kontakta Second Nature för all prisinformation.

39. Kustomer

via Kustomer

Kustomer är en kundserviceplattform med en inbyggd AI-funktion för att optimera kundsupporten. Genom att automatisera FAQ:er och chatbot-svar effektiviserar Kustomer dina kundinteraktioner och gör det möjligt för företag att erbjuda service dygnet runt. Med prediktiv analys kan Kustomer förutse väntetider, upptäcka tonfall och ge personliga rekommendationer för att förbättra den totala kundupplevelsen.

Kustomers bästa funktioner

Distribuera anpassade bots i chattar, sociala plattformar och meddelandeappar för att automatisera repetitiva serviceförfrågningar.

Använd självlärande AI-modeller för att rekommendera de bästa svaren baserat på historiska data.

Intentions- och tonavkänning för att avgöra hur kunderna känner sig utifrån deras text

Identifiera kundernas språk och koppla dem till en agent som talar deras modersmål eller översätt meddelandet.

Kustomer-begränsningar

Kustomer riktar sig till stora företag och koncerner; det kan vara dyrt för små och medelstora företag.

Kustomer-prissättning

Enterprise : 89 dollar per användare och månad

Ultimate: 139 $ per användare och månad

Kustomers AI-funktion erbjuds som ett tillägg till dess betalda abonnemang från 15 dollar per månad.

40. AutoResponder

via AutoResponder

AutoResponder ansluter till de bästa meddelandeapparna för att skicka automatiska chatt svar till dina kunder. Du kan använda ChatGPT, GPT-4 eller Dialogflow AI för att bearbeta meddelanden från din webbserver och skapa så många anpassade regler och meddelanden som du vill. Även förfrågningar utanför kontoret. 👋🏻

AutoResponder bästa funktioner

Perfekt för företag med en global kundbas som främst kommunicerar via mobila meddelandeverktyg som WhatsApp.

Skapar automatiska svar för populära appar, inklusive Facebook Messenger, Telegram, Instagram, WhatsApp och många fler.

Begränsningar för AutoResponder

Inte lika effektivt för större företag med olika sätt att kommunicera med kunderna.

Det är inte ett sätt att skapa kontakter eller meningsfulla relationer med potentiella kunder.

Priser för AutoResponder

AutoResponder är gratis att ladda ner.

41. MagicForm

via MagicForm

MagicForm är en AI-baserad konversationsplattform som ökade kundengagemanget och konverteringarna genom att generera personliga, mänskliga svar på kundernas frågor.

MagicForms bästa funktioner

MagicForm lär sig omedelbart allt det behöver veta om ditt företag för att hjälpa kunderna på egen hand.

Forskningsverktyget använder maskininlärning för att MagicForm ska kunna förbättras ju mer du använder det.

Förstår och ”talar” över 30 språk

Automatiserade uppföljningar, svar dygnet runt och personliga frågor för att förbättra kundupplevelsen

Begränsningar för MagicForm

Begränsad gratisplan med endast 50 konversationer per månad

Dyra betalda abonnemang – inte idealiskt för mindre företag

Priser för MagicForm

Starter : Gratis

Pro : 99 $ per månad

Enterprise: 249 dollar per månad

42. Conversica

via Conversica

Conversica är ett AI-verktyg för kundservice som använder ”Revenue Digital Assistants” för att hantera svåra samtal. Detta verktyg för tvåvägskommunikation handlar om att öka intäkterna genom att koppla ihop dig med fler potentiella kunder och följa upp varje kontaktpunkt.

Conversicas bästa funktioner

Conversica är utformat för att bygga relationer med nya kunder genom att använda noggrant utformade personas för att driva konversationen.

Syftet är att förbättra personalbehållningen genom att hantera samtalen i början av försäljningsprocessen, så att ditt team kan fokusera på affärer längre fram i processen.

Kvalificerar dina MQL:er innan de överlämnas till säljavdelningen

Kompletterar dina processer för att generera efterfrågan så att du tidigt kan engagera dina leads med personlig kontakt.

Conversicas begränsningar

Det finns mycket att lära sig om detta verktyg, vilket gör dess användargränssnitt något svårt att använda effektivt i början.

Conversicas prissättning

Kontakta Conversica för all prisinformation.

43. Candide

via Candide

Candide, tidigare Looti AI, förbättrar ditt CRM med funktioner som hjälper dig att hitta ditt företags ideala målgrupper och kandidater med sin innovativa programvara för leadgenerering.

Candides bästa funktioner

Candide klustrar och analyserar dina data för att identifiera din målgrupp.

Flera filter som hjälper dig att snabbare hitta de perfekta jobbsökande

Rensa ditt CRM från okvalificerade leads på några sekunder

Inbyggd datarensning för att din app ska fungera smidigt

Candides begränsningar

Candide är mer inriktat på företagskunder än privatpersoner eller småföretag.

De nyare funktionerna fokuserar mer på allmän virtuell assistans än CRM-support.

Detta verktyg är fortfarande i beta- och testfas.

Candide-prissättning

Grundläggande : Endast gratis provperiod

Effektivt: 8 dollar per månad

44. WARMER. ai

WARMER är ett automatiserat e-postverktyg som använder artificiell intelligens för att generera personliga, försäljningsinriktade e-postmeddelanden. Med hjälp av enkla frågor för att lära sig mer om ditt mål och din målgrupp är WARMER utformat för att få fler svar snabbare än någonsin.

WARMER. ai bästa funktioner

Enkel användargränssnitt för att snabbt lära sig plattformen

WARMER analyserar LinkedIn, webbsidor och CSV-filer för att lära sig mer om dina potentiella kunder och skriva personliga e-postmeddelanden.

Det kan bearbeta listor med flera personer och ändå leverera ett högkvalitativt meddelande.

WARMER. ai begränsningar

Dess betalda abonnemang är dyra.

WARMER. ai-prissättning

Kontakta WARMER. ai för alla prisdetaljer.

HR- och rekryteringsteam har kontakt med nästan alla avdelningar inom organisationen. De kan visserligen dra nytta av många av de verktyg som redan nämnts i denna lista, men det finns också massor av AI-verktyg som skapats speciellt för dessa team.

45. Paradox

via Paradox

Paradox. ai är en AI-programvara för rekrytering och personaladministration som automatiserar uppgifter i anställningsprocessen, såsom att gallra bland kandidater, boka intervjuer och introducera nya medarbetare. Med sin konversationsbaserade AI-assistent Olivia hjälper Paradox. ai företag att fånga upp de bästa kandidaterna, förbättra konverteringsgraden och svara på vanliga frågor. Den erbjuder funktioner som mobilappsintegration, automatiserad gallring och erfarenhetshantering för att öka effektiviteten inom HR och rekrytering.

Paradox bästa funktioner

Tvåvägskommunikation via textmeddelanden och chatt dygnet runt för att interagera med kandidaterna på deras villkor

Automatiserad kandidatscreening för att koppla ihop dig med de bästa potentiella teammedlemmarna

Hantering av evenemang och scheman för att underlätta intervjun och onboardingprocessen

Mobilbaserade utvärderingar för att minska kortvarig personalomsättning

Paradoxala begränsningar

Vissa fram- och återgående godkännanden mellan företaget och Paradox under testningen av potentiella anställda.

Paradox erbjuder ett antal integrationer, men de är inte lika värdefulla eller smidiga som dess egen plattform.

Paradoxal prissättning

Kontakta Paradox för all prisinformation.

46. Textio

via Textio

Textio är ett AI-verktyg för rekrytering som fokuserar på att generera jobbeskrivningar och vägledning för prestationsutvärdering för att eliminera partiskhet från rekryteringsprocessen och skapa en mer mångfaldig arbetsstyrka.

Textios bästa funktioner

Automatiska förslag för att optimera jobbannonser, e-post, kampanjer i sociala medier och mycket mer baserat på datadrivna insikter.

Funktioner som hjälper chefer att skriva rättvis och konkret feedback

Detaljerade rapporter om kvaliteten på prestationsfeedback organiserade efter demografisk grupp och team

Integrationer med vanliga HR-verktyg för fortsatt vägledning inom andra plattformar

Textios begränsningar

Alla integrationer är inte lika kraftfulla – se till att din nuvarande teknikstack är kompatibel med Textio innan du introducerar ett nytt verktyg i dina processer.

Bättre för medelstora företag än småföretag eller enskilda användare

Priser för Textio

Kontakta Textio för all prisinformation.

47. HiredScore

via HiredScore

HiredScore är ett verktyg för talangkoordinering som använder AI, djup integration och automatisering för att ge dina rekryteringsteam praktiska rekommendationer. Det använder dina historiska teamdata och kunskap om din aktuella situation för att automatiskt anpassa dina mål efter de viktigaste prioriteringarna för tillfället. Dess förslag spänner över hela rekryteringsprocessen för att hjälpa till med rekryterarnas produktivitet, intern retention, mångfald och inkludering, talangupptäckt och mycket mer.

HiredScores bästa funktioner

Förbättrad screening för att identifiera de bästa kandidaterna och minska partiskhet i rekryteringsprocessen

Söker igenom ATS, CRM, anställda, VMS och externa databaser för att ge rättvisa förslag för varje roll.

Begränsningar för HiredScore

Inte lika effektivt på andra språk än engelska.

Kan vara långsam att ladda

HiredScore-priser

Kontakta HiredScore för all prisinformation.

48. Juicebox (PeopleGPT)

via Juicebox

PeopleGPT från Juicebox är en AI-driven sökmotor för talangförvärvsuppgifter som rekrytering, kundupptäckt, forskning och mer. PeopleGPT använder AI-modellen GPT-4 för att förstå och söka LinkedIn-profiler för att identifiera dina bästa kandidater.

PeopleGPT:s bästa funktioner

PeopleGPT skapar din egen strategi för kandidatsökning med resurser som en lista över liknande företag att rekrytera från, kandidaters platser, relevanta jobbtitlar och mycket mer.

Du kan titta närmare på de parametrar som användes för att generera dina svar och finjustera dem direkt.

Kontakta kandidater via e-post direkt från PeopleGPT:s plattform med automatiskt genererade och personliga meddelanden.

Begränsningar för PeopleGPT

Dess funktioner stöder rekryteringsteam i kandidatsökningsprocessen, men kan inte hjälpa dem genom anställningsprocessen.

Priser för PeopleGPT

Kontakta PeopleGPT för all prisinformation.

49. Attract

Attract följer samma premiss som PeopleGPT och är en AI-driven plattform för talangsökning och engagemang som är utformad för att utöka ditt HR-teams möjligheter att attrahera och hantera talanger.

Attrahera de bästa funktionerna

Verktyg för att hantera dina arbetsflöden för talangrekrytering för att stärka ditt arbetsgivarvarumärke och skapa mer minnesvärda upplevelser för kandidaterna.

Automatiska förslag för att attrahera, utveckla och behålla dina talanger

Använder artificiell intelligens för att optimera dina jobbannonser och genomföra CV-granskningar.

Attract begränsningar

Attract passar bättre för större företag än för småföretag eller privatpersoner.

Vissa användare tycker att gränssnittet är svårt att navigera i.

Attract-prissättning

Kontakta Attract för all prisinformation.

50. Effy

via Effy

Effy är en programvara för prestationshantering som driver tillväxt och utveckling i organisationer. Den använder AI-teknik för att underlätta 360-graders feedback, enskilda samtal, utvärderingar och utvecklingsplaner med färdiga mallar för en optimerad användarupplevelse.

Effy bästa funktioner

AI-genererade analyser och insikter för en bättre förståelse av dina prestationsutvärderingar

Mer än 20 färdiga frågeformulärmallar för feedback

Du kan genomföra dina granskningsprocesser direkt från Slack eller Microsoft Teams.

Effy-begränsningar

Dyra betalda abonnemang gör Effy otillgängligt för mindre företag.

Förlitar sig på integrationer för att låsa upp vissa analys- och rapporteringsfunktioner

Effy-prissättning

Gratis

Pro : 540 dollar för ett års tillgång

Företag: Kontakta Effy för prisuppgifter

Vanliga frågor om verktyg för artificiell intelligens

AI-verktyg är visserligen fördelaktiga, men medför också potentiella fallgropar. Dessa inkluderar problem med datakvalitet, hämmad kreativitet på grund av överdriven tillit till automatisering, integritetsproblem på grund av tillgång till känslig data, höga kostnader för utveckling, underhåll och utbildning, samt minskad mänsklig interaktion inom sektorer som kundservice. Trots detta kan dessa problem hanteras effektivt med noggrann planering.

När du väljer mellan AI-verktyg bör du ta hänsyn till faktorer som specifika funktioner, användarvänlighet, integrationsmöjligheter och pris. Tänk inte bara på enskilda funktioner, utan bedöm hur verktyget kan förändra eller förbättra ditt arbetsflöde i sin helhet. Att prioritera AI-verktyg som ClickUp, som erbjuder omfattande projektledningsfunktioner, AI-drivna funktioner och integrationsalternativ, kan leda till märkbara produktivitetsförbättringar.

ChatGPT, GrammarlyGO och Copy. ai erbjuder alla gratisabonnemang.

Du kan inte gå fel genom att investera i något av dessa AI-verktyg.

Det är dock lätt att överbelasta dina processer (och din plånbok) med för många appar för att göra en positiv skillnad i din vardag.

Oavsett hur många AI-verktyg du introducerar i ditt arbetsflöde kommer de aldrig att ersätta ditt eller andra teammedlemmars stöd och bidrag. Vårt råd? Istället för att fylla din teknikstack med alla de bästa verktygen, investera din budget och din tid i den enda app som garanterat kommer att höja din produktivitet till skyhöga nivåer – ClickUp.

ClickUp är den enda unika rollbaserade AI-lösningen med regelbundet optimerade och forskningsbaserade uppmaningar som är inbyggda direkt i plattformen. Med möjligheten att sammanfatta kommentartrådar från var som helst i ditt arbetsutrymme, skräddarsy innehåll efter ditt specifika användningsfall och översätta text till mer än 10 språk är ClickUp Brain den ultimata resursen för alla team.

Trots alla funktioner som ClickUp redan erbjuder finns det mer på gång! Detta är bara början för ClickUp Brain, och med den kostnadsfria provversionen har alla möjlighet att testa det.