De 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Midjourney för AI-bildgenerering 2025

Midjourney har förändrat hur vi uttrycker oss genom konst och erbjuder en unik plattform som omvandlar textprompter till visuella mästerverk med hjälp av sin AI-bildgenerator.

För dem som saknar konventionella konstnärliga färdigheter har det blivit en inkörsport till kreativitet, och för konstnärer en ny lekplats där de kan utforska och visa upp sin talang med hjälp av AI-verktyg.

Midjourney kanske dock inte tillgodoser allas preferenser när det gäller digital konst och bildredigeringsverktyg. Vissa användare kanske ogillar den senaste övergången till en betald modell, medan andra kanske önskar mer direkt kundsupport för felsökning av produktrelaterade problem.

Därför har vi gjort lite efterforskningar och sammanställt en lista över de 11 bästa alternativen till Midjourney för AI-bildgenerering. Vi har noggrant granskat deras funktioner och priser för att hjälpa dig att hitta det som passar dina behov bäst.

Som en extra bonus presenterar vi en plattform som kan öppna nya vägar för att ta itu med dina kreativa uppgifter och utnyttja kraften i AI i ett bredare sammanhang.

Vad ska du leta efter i Midjourney-alternativ?

Innan vi dyker in i våra bästa val för Midjourney-alternativ, både gratis och betalda, ska vi gå igenom några funktioner som gör att en AI-konstgenerator sticker ut:

Användarvänligt gränssnitt: Bildverktyget ska vara lätt att navigera, även för användare utan teknisk eller designmässig expertis. Snabb bildgenerering: Även om en längre genereringstid kan leda till mer komplexa bilder, bör generatorn fortfarande kunna producera högkvalitativa bilder snabbt ⏱️ Flexibilitet för snabba inmatningar: Verktyget bör acceptera olika parametrar för att generera AI-konst. Vissa användare föredrar ett enkelt språkgränssnitt, medan andra kanske vill använda mer avancerade kommandon och tecken i sina AI-konstgeneratorer. Redigeringsalternativ: Redigeringsalternativ efter generering, såsom uppskalning, variation och objektersättning, kan förbättra AI-modellens användbarhet ✂️ Val av tema och konststil: Möjligheten att välja olika teman och konststilar baserat på användarens inmatningar kan ta bildgenerering till nästa nivå. Kommersiell användning: Beroende på dina mål bör verktyget tillhandahålla tydlig information om användningsrättigheterna för genererade bilder, särskilt för kommersiella ändamål. Gratis och betalda alternativ: Beroende på din budget kan tillgången till både gratis och betalda alternativ vara en avgörande faktor.

De 11 bästa alternativen och konkurrenterna till Midjourney

Nu när vi vet vad vi ska leta efter i AI-konstgeneratorer, låt oss kolla in de 11 bästa Midjourney-alternativen som träffar rätt.

Skapa bilder med ClickUp Konvertera text till uppgifter direkt från whiteboards med ClickUp Brain

Möt ClickUp Brain, ett AI-drivet verktyg som kan generera AI-konst direkt för att hjälpa dig att övervinna kreativa blockeringar och omvandla brainstorming-sessioner till strukturerade, genomförbara planer.

ClickUps whiteboard-funktion är utrustad med en AI-bildgenerator som tillför en ny nivå av kreativitet till din brainstormingprocess. Medan du arbetar i din whiteboard kan du be Brain att skapa AI-bilder som diagram, tabeller eller andra relevanta bilder för att stödja dina idéer. Du behöver inte växla mellan verktyg eller manuellt designa bilder – Brain sköter det!

ClickUps bästa funktioner:

Förvandla texter på några sekunder så att de låter mer professionella, direkta eller engagerande.

Skapa högkvalitativt innehåll snabbt med hjälp av AI-drivna uppmaningar

Markera valfri text och låt AI-verktygsfältet optimera den.

Skapa sammanfattningar och åtgärdspunkter direkt för att effektivisera administrativa uppgifter

Översätt språk och kontrollera stavning och grammatik inom ClickUp-plattformen

Förverkliga dina idéer på några minuter med digitala whiteboardtavlor för realtids- eller asynkron samverkan.

Skapa ett designarbetsflöde som speglar din ideala process med biblioteket med mallar

Hantera kreativa briefdokument gemensamt med ClickUp Docs

Förmedla tydliga instruktioner och påskynda designfeedbackprocessen med Proofing

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan tycka att det är svårt att navigera bland ClickUps många funktioner och anpassningsalternativ.

Whiteboards med AI-bildgenerering kan ännu inte användas i mobilappen.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. DALL-E 2

DALL-E 2, som skapats av OpenAI, stormade in på scenen 2022 och fängslade snabbt användarna med sin intuitiva AI-konstgenerering. Allt du behöver göra är att skriva in din vision, och inom några sekunder får du fyra unika bilder som speglar dina tankar.

Användare som registrerade sig före april 2024 får ett förmånligt erbjudande med gratis månatliga krediter. Men det är de nya användarna som kanske behöver tänka sig för två gånger. Med ett minimikrav på kreditköp på 15 dollar kommer nu spänningen att uppleva denna originella AI-kraftpaket med en kostnad för AI-bildgeneratorn.

DALL-E 2:s bästa funktioner

Användarens äganderätt till de genererade bilderna, inklusive rätten att sälja, trycka om och marknadsföra dem.

Integration med Microsoft-stödda plattformar som Bing

Skyddsåtgärder mot generering av våldsamma, hatiska eller vuxna bilder säkerställer att innehållet är lämpligt.

Regelbundna uppdateringar ger användarna de senaste AI-funktionerna.

Begränsningar för DALL-E 2

Ignorerar uppmaningar om de är för långa

Det saknas redigeringsalternativ

Priser för DALL-E 2

Gratis: för användare som registrerade sig före den 6 april 2024

115 krediter: 15 dollar (1 kredit motsvarar 1 textprompt)

DALL-E 2 betyg och recensioner

G2 : 4/5 (21 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

Kolla in dessa alternativ till DALL-E!

3. Stable Diffusion

Stable Diffusion är en AI-konstgenerator som är tränad att generera nya bilder baserat på inmatad text eller bilder. Den är skapad av Stability AI och innehåller avancerade algoritmer och djupinlärningstekniker, vilket ger en snabb och säker bildgenereringsprocess.

Ett utmärkande drag är dess förmåga att fungera smidigt på konsumenthårdvara, vilket kräver ett grafikkort med minst 8 GB VRAM. Detta skiljer det från molnbaserade tjänster som DALL-E och Midjourney och gör det till ett mer tillgängligt alternativ för många användare.

Och grädden på moset Det är helt gratis.

Stable Diffusions bästa funktioner

Snabb generering av högkvalitativa bilder

Ingen personlig information krävs för att komma igång.

Levereras med ett praktiskt bibliotek med uppmaningar som inspirerar dina skapelser.

Tillåter användardefinierade parametrar för detaljerad bildanpassning

Förmåga att generera fotorealistiska bilder

Stöder både text-till-bild- och bild-till-bild-omvandlingar

En av få gratis AI-konstgeneratorer som finns tillgängliga

Begränsningar för Stable Diffusion

Du måste installera en tredjepartsapp på din enhet.

Vissa datorer uppfyller inte de minimala tekniska kraven för att köra Stable Diffusion.

Priser för Stable Diffusion

Gratis

Betyg och recensioner av Stable Diffusion

G2 : 4,3/5 (2 recensioner)

Capterra: 5/5 (1 recension)

4. Jasper Art

Jasper Art utmärker sig med sitt intuitiva användargränssnitt och möjligheten att generera unika bilder utan vattenstämplar från enkla textprompter. Dess mångsidiga anpassningsalternativ inkluderar stilar, stämningar och medier, vilket ger användarna ett brett kreativt spektrum.

Detta AI-bildgeneratorverktyg sparar tid och arbete genom att generera ett stort antal högupplösta bilder på några sekunder, vilket gör det till en av de snabbaste AI-bildgeneratorerna. Priset är dock högt jämfört med andra plattformar, men du kan generera ett obegränsat antal bilder per månad.

Jasper Arts bästa funktioner

Snabb bildgenerering

Enkelt användargränssnitt

Möjliggör anpassning baserat på olika stilar och preferenser

AI-genererade bilder utan vattenstämpel

Kan generera högkvalitativa bilder som inkluderar kändisar

Begränsningar för Jasper Art

Stöder inte bild-till-bild-omvandlingar

Du kan inte upphovsrättsskydda de bilder du genererar.

Priser för Jasper Art

Skapare: 49 $/månad

Teams: 125 $/månad

Företag: Kontakta Jaspers säljteam för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Jasper Art

G2 : N/A

Capterra: N/A

Kolla in dessa AI-promptmallar!

5. Dream by WOMBO

Dream By Wombo är en unik AI-bildgenerator som erbjuder en rad abstrakta designmöjligheter. Dess användarvänliga tillvägagångssätt passar alla, oavsett teknisk kunskapsnivå. Det är också plånboksvänligt för den som har en begränsad budget.

Intressant nog gör AI-konstgeneratorn det möjligt för användare att skapa konst specifikt för NFT-marknaden, vilket ger dem full äganderätt till sina skapelser.

Dream by WOMBO bästa funktioner

Ger flera möjligheter till abstrakta konstverk

Kompatibilitet med mobila enheter

AI-konstgeneratorn uppmuntrar gemenskapens engagemang genom delning av konstverk.

Omvandlingar från text till bild och från bild till bild

Speciellt inriktade på skapande och handel med NFT-konst

Begränsningar för Dream by WOMBO

Vissa användare har klagat på att ofarliga bilder flaggas som NSFW.

Den kostnadsfria versionen innehåller mycket reklam.

Priser för Dream by WOMBO

Gratis

Premium: 9,99 $/månad

Dream by WOMBO – betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Prompt Hunt

Prompt Hunt låter användare skapa konst med hjälp av flera verktyg som Stable Diffusion, DALL-E och Midjourney. Du kan skapa uppmaningar från bilder eller textinmatning eller använda en av de färdiga mallarna, som är särskilt användbara för nybörjare.

Plattformen utmärker sig genom sin tillgänglighet på olika enheter jämfört med andra Midjourney-alternativ i denna lista.

Användarna kan hålla sina konstverk privata eller dela dem via plattformen. I båda fallen behåller de äganderätten till sina genererade bilder. Detta skiljer verkligen denna AI-bildgenerator från andra AI-verktyg.

Prompt Hunts bästa funktioner

Unik AI-konstskapande med Stable Diffusion, DALL-E och Midjourney

Tillgång till ett brett utbud av AI-konststilar

Möjlighet att dela AI-konst direkt från plattformen

Kompatibilitet mellan olika enheter

Ett mallbibliotek som hjälper till att generera bilder

Begränsningar för Prompt Hunt

Det är inte helt enkelt att skapa anpassade mallar.

Grundpriset är begränsat till Stable Diffusion och Prompt Hunts egenutvecklade modell.

Priser för Prompt Hunt

Viktigt: gratis 7-dagars provperiod, därefter 1,99 $/månad

Fördel: 9,99 $/månad

Pro+: 14,99 $/månad

Prompt Hunt-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. NightCafe

NightCafe är en heltäckande plattform för nätverkande, skapande och försäljning av AI-genererade konstverk, som kopplar samman konstvärlden med AI-teknik.

Det är ett av de bästa alternativen till Midjourney eftersom det helt enkelt tillhandahåller textprompter eller originalbilder, och NightCafe förvandlar dem till unika konstverk av museikvalitet.

Kombinationen av avancerad AI-teknik, sociala medie-funktioner och gamification är det som skiljer NightCafe från mängden. Konstnärer, hobbyister och till och med nybörjare tycker att denna plattform är rolig att använda tack vare dess livliga community och dagliga utmaningar.

Det användarvänliga gränssnittet, ett brett utbud av AI-modeller och förinställningar samt gratis dagliga krediter gör plattformen mycket tillgänglig jämfört med andra konstgeneratorer.

NightCafes bästa funktioner

Intuitivt, användarvänligt gränssnitt

Generösa dagliga gratiskrediter

Stort utbud av stilar och konstgenereringslägen

Skaparna kan göra anspråk på upphovsrätten till sina konstverk.

Flera modeller finns tillgängliga, inklusive Stable Diffusion och DALL-E 2.

Begränsningar för NightCafe

Enligt uppgift svarar kundtjänsten inte.

Vissa användare tycker att censuren på plattformen är för sträng.

Priser för NightCafe

Gratis: fem krediter/dag plus två för att rösta i en daglig utmaning

AI-nybörjare: 5,99 $ för 100 krediter/månad

AI Hobbyist: 9,99 $ för 200 krediter/månad

AI-entusiast: 19,99 $ för 500 krediter/månad

AI Artist: 49,99 $ för 1400 krediter/månad

Kreditpaket utan månadsabonnemang: från 7,99 $ per 100 krediter

NightCafe-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,2/5 (5 recensioner)

8. AutoDraw

Om du fortfarande gillar de sysselsättningar du hade som barn kommer du att älska AutoDraw. ✏️

Detta kostnadsfria AI-konstverktyg imponerar med sin intuitiva design och användarvänliga gränssnitt.

När du skissar något, oavsett din konstnärliga skicklighet, använder AutoDraw sin smarta teknik för att förstå dina intentioner. Därefter presenteras du för en rad välritade alternativ som matchar din skiss. Du kan välja det du gillar och byta ut det mot din ursprungliga ritning, vilket omedelbart höjer kvaliteten på din skapelse!

AutoDraws bästa funktioner

Helt gratis, ingen registrering krävs

Användarvänligt och nybörjarvänligt

Avancerat förslagsverktyg som förbättrar ritningar

Innehåller en mångsidig uppsättning verktyg för anpassning

Kan användas på flera enheter

Begränsningar för AutoDraw

Saknar realistiska ritningsalternativ

Avsaknad av avancerade funktioner för mer komplexa designer, såsom lagerindelning

Priser för AutoDraw

Gratis

AutoDraw-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. Designs. ai

Andra populära alternativ till Midjourney är bland annat Designs. ai. Detta AI-verktyg erbjuder en rad funktioner för att skapa digitala tillgångar som logotyper, videor och tal, bland annat.

Plattformens Video Maker hämtar relevant videomaterial baserat på text som användaren tillhandahåller och genererar engagerande och meningsfulla videor på några minuter.

Font Pairer erbjuder insiktsfulla rekommendationer för teckensnittskombinationer, en livräddare för alla designers som söker harmoniska teckensnittskombinationer.

Slutligen är Graphic Maker ett smidigt verktyg för att skapa och ladda ner vektorbilder med anpassade färger, även om det begränsade bildbiblioteket kan vara ett hinder.

Designs. ai bästa funktioner

Utmärkt för logotypdesign och videoproduktion

Med stöd av 123RF, som ger tillgång till miljontals bilder, grafik och videor.

Responsiv kundsupport via livechatt

Designs. ai begränsningar

Brist på mobilappar jämfört med andra Midjourney-alternativ i denna lista

Du får inte licensiera, sälja eller vidareförmedla ditt arbete till andra plattformar för stockmaterial.

Designs. ai-prissättning

Grundläggande: 29 $/månad

Fördel: 69 $/månad

Företag: Kontakta Designs. ai för anpassade priser

Designs. ai betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4/5 (2 recensioner)

10. StarryAI

StarryAI är så användarvänligt som AI-bildgeneratorer kan bli. Först ger du det en skriftlig uppmaning att arbeta med. Sedan väljer du din önskade stil från ett stort urval och styr konstverket mot abstrakta eller mer detaljerade avbildningar.

Det är här magin sker. StarryAI använder två olika lägen, Altair för abstrakta tolkningar och Orion för mer berättande bilder, för att ge liv åt dina idéer.

På bara några minuter är ditt unika, högkvalitativa konstverk klart att användas precis som du vill. ⭐

StarryAI:s bästa funktioner

Fullständig äganderätt till genererade bilder

Två olika lägen, Altair och Orion, för en mängd olika bildutdata

Funktionen Evolve gör det möjligt att ytterligare förfina dina bilder.

Frekventa funktionsuppdateringar

Mobilappar

Begränsningar för StarryAI

Vissa användare har klagat på det buggiga användargränssnittet.

Appen ignorerar ibland prompten.

StarryAI-priser

Gratis: fem krediter/dag + tre var tredje dag för delning på sociala medier

Startpaket: 11,99 $/månad

Unlimited Pro: 37,99 $/månad

Unlimited Pro Max: 79,99 $/månad

Du kan också köpa krediter utan månadsabonnemang, från 15,99 $ för 40 krediter.

StarryAI-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

11. Craiyon

Craiyon, tidigare känt som DALL-E mini, är en nybörjarvänlig AI-konstgenerator. Du anger din textprompt och väljer mellan fyra bildgenereringsmodeller: Konst, Teckning, Foto och Ingen.

Du kan också lägga till negativa textprompter. Om du till exempel anger en positiv prompt som ”solnedgång” men använder ”strand” som en negativ prompt, genererar AI en bild av en solnedgång utan några strandrelaterade element.

Craiyon är unikt för sin ”Next Prompt”-funktion, som använder ChatGPT för att föreslå nya uppmaningar baserat på dina tidigare inmatningar. En annan innovativ funktion är att visa upp din AI-genererade konst på t-shirt-mockups för att inspirera till merchandising-idéer.

Craiyons bästa funktioner

Användarvänlig plattform som är lätt att navigera för nybörjare

Obegränsad bildgenereringskapacitet

Unik funktion för kreativ inspiration: ”Next Prompt”

Visar konstverk på t-shirt-mockups

Craiyons begränsningar

Ibland kan servrarna inte hantera trafiken och bilderna genereras inte.

Inga mobilappar

Craiyon-priser

Gratis

Supporter: 6 $/månad

Professionell: 24 $/månad

Företag: Kontakta Craiyon för anpassade priser

Craiyon-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

Skapa AI-bilder med Midjourney-alternativ

När vi utforskar landskapet av Midjourney-alternativ blir det tydligt att omfattningen sträcker sig längre än att bara ersätta ett verktyg med ett annat. Det handlar om att hitta en lösning som tillför värde på olika sätt, som ClickUp med sitt rika utbud av funktioner.

När du väger dina alternativ, kom ihåg att innovation ofta kommer från oväntade håll. Kanske kan ett perspektivskifte från bildgenerering till omfattande arbetsflödesoptimering öppna upp för nya nivåer av effektivitet och kreativitet. De bästa verktygen löser ju inte bara våra befintliga problem – de öppnar också upp för nya möjligheter!