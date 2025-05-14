De 10 bästa apparna för innehållsskapande för kreatörer 2025

Oavsett om du är en professionell designer som skapar varumärkesbilder eller en projektledare för sociala medier som letar efter nya sätt att engagera kunder, kan vackert innehåll hjälpa dig att få jobbet gjort. Men det kan också vara tidskrävande, särskilt om du hanterar ett stort innehållsprojekt.

Det är här teknik och AI-verktyg för innehållsskapande kommer in i bilden. Med dessa verktyg och appar kan du spara tid på bilder, varumärkesresurser och marknadsföringsmaterial. Här visar vi dig vad du ska leta efter i appar för innehållsskapande och lyfter fram de 10 bästa alternativen som alla kreatörer bör känna till. ?

Vad ska du leta efter i appar för innehållsskapande?

Det finns ingen specifik app för innehållsskapande som slår alla andra verktyg. Vilken programvara som är rätt för ditt företag beror på vilken typ av innehåll du behöver skapa, vilka områden du behöver stöd inom och hur det passar in i din övergripande process för innehållsproduktion.

Appar för att skapa och generera innehåll som hjälper dig att få jobbet gjort bör:

Skapa den typ av innehåll du önskar: Varje app är unik. Se till att den app du överväger kan skapa den typ av innehåll du behöver – oavsett om det är videoredigering, grafik för sociala medier, infografik eller ett verktyg som hjälper dig att hantera ett Varje app är unik. Se till att den app du överväger kan skapa den typ av innehåll du behöver – oavsett om det är videoredigering, grafik för sociala medier, infografik eller ett verktyg som hjälper dig att hantera ett innehållsflöde.

Integrera med dina andra verktyg : Bra appar för att skapa visuellt innehåll erbjuder integration med andra design- och publiceringsverktyg för att effektivisera processen.

Välj prisnivåer som passar din budget: De bästa verktygen har olika prisklasser så att du kan välja det alternativ som passar dina behov bäst.

Nu när du vet vad du ska leta efter i verktyg för innehållsskapare kan vi dyka in i de bästa apparna du bör prova. ?️

De 10 bästa apparna för innehållsskapande

Som designer, marknadsföringsspecialist, social media manager eller i andra liknande roller är skapandet av innehåll en stor del av din vardag. Att hitta de bästa AI-verktygen och innehållsverktygen kan hjälpa dig att spara tid, så att du kan skapa ännu mer fantastiskt innehåll.

Här är en sammanställning av våra 10 bästa appar för innehållsskapande som kan hjälpa dig att skapa ett mer effektivt arbetsflöde. ?

Skapa engagerande innehåll med ClickUp Brain Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Tack vare ClickUp har designers och marknadsförare över hela världen fått enklare arbetsflöden och blivit mer effektiva. Med nya AI-verktyg för att effektivisera processer och mallar för innehållsstrategier för att skapa innehåll snabbare är det inte konstigt att mer än 6 miljoner användare har gjort ClickUp till en integrerad del av sina program för innehållsproduktion.

Den nya AI-drivna assistenten i ClickUp är utformad för att hjälpa dig att arbeta smartare i din innehållsskapandeprocess och spara tid samtidigt som du förbättrar dina skrivfärdigheter. Det är enkelt att arbeta utifrån en specifik teamuppgift i ClickUp Docs – oavsett om det gäller sociala medier, SEO, försäljning eller teknik – för att generera kreativa idéer och sammanfatta långa texter.

Och med Universal Search har det aldrig varit enklare att hitta filer i anslutna appar som Google Drive, Slack och Figma – allt från en centraliserad plattform.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp AI är ett kraftfullt verktyg för att skapa innehåll för teamspecifika behov.

Med hundratals mallar är det enkelt att skapa alla typer av innehåll blixtsnabbt.

Funktioner för tidsberäkning och tidsspårning ger insyn i dina arbetsflöden och gör det enklare att fördela projekttiden mellan större projekt som kräver mycket tid för foto- eller videoredigering.

Det användarvänliga gränssnittet gör teamsamarbete och arbetshantering till en barnlek.

Med över 15 vyer kan du planera innehåll i en kalender- , tavel- eller listvy, vilket gör det perfekt för att hantera texter och publiceringsdatum på alla dina sociala medieplattformar.

Begränsningar i ClickUp

Den kostnadsfria versionen av ClickUp är begränsad till fem användare, vilket kan vara en utmaning om du har ett större team.

Instrumentpanelen visar mycket information, men användarna kan förenkla utseendet och informationen i sina inställningar.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

2. Canva

Skapa enkelt design, marknadsföringsmaterial och mycket mer med Canva.

Canva är ett av de bästa allt-i-ett-verktygen för grafisk design. Det har ett användarvänligt gränssnitt och tusentals mallar som hjälper dig att slutföra ett projekt eller bygga upp din innehållsdatabas på några minuter.

Oavsett om du är en influencer som just har börjat använda verktyg för innehållsskapande eller en professionell som vill utnyttja fotoredigeringsappar för att höja kvaliteten på ditt innehåll, är Canva ett utmärkt val. Dess avancerade redigeringsverktyg är perfekta för både fotoredigering och videoredigering.

Det fungerar bra som en enda plattform för ditt team som kan rymma allt varumärkesmaterial du kan tänka dig och en plats för rätt bildstorlekar för dina sociala medier. ?‍?

Canvas bästa funktioner

Mer än 420 000 mallar, från design till innehållskalendrar (vissa betalda och vissa gratis), innebär att möjligheterna för innehåll är nästan oändliga.

Användarna kan ta sitt innehåll till nästa nivå tack vare den enorma foto- och videodatabasen.

Foto- och videoredigeraren stöder flera olika innehållstyper, från videoinnehåll som Reels, Instagram Stories och TikToks till GIF-bilder och infografik.

Den stora teckensnittsdatabasen gör det enkelt att skapa varumärkesresurser som speglar din typografi och stil.

Den integreras med hundratals verktyg och mobila enheter så att du kan använda den på din iPhone, iPad eller Android-enhet för att designa när du är på språng.

Med hjälp av ett stort antal design- och videoredigeringsverktyg kan du skapa övergångar, toningseffekter, hastighetskontroller och animationer.

Canva AI för AI-konstgenerering

Canvas begränsningar

Vissa funktioner är begränsade till betalande användare, vilket kan vara frustrerande om du har bestämt dig för den där premium-mallen som ligger precis utanför din budget.

Inlärningskurvan kan vara brant, så planera in tid för att lära dig verktyget.

Canva-priser

Gratis

Pro : 119,99 $/år per person

Canva for Teams: 149,90 dollar/år för de första fem personerna, därefter tillkommer ytterligare avgifter.

Canva-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 100 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Canva!

3. Jasper

Via Jasper

Jasper är en AI-copywriter som gör det snabbare att skriva innehåll. Innehållsskapare kan använda Jasper för att skapa bilder, blogginlägg, innehåll för sociala medier och reklamtexter för att uppnå sina marknadsföringsmål.

Använd den för att skapa en AI-genererad bild och hoppa sedan in i textverktyget för att skriva en bildtext eller infografiktext som passar till designen. Finputsa innehållet med det inbyggda redigeringsverktyget och gör dig redo att dela ditt nya, glänsande innehåll. ✨

Jasper bästa funktioner

Verktyget har ett minne för varumärkets röst, som det använder för att skapa innehåll som matchar ditt varumärkes tonfall – även när du skapar olika typer av innehåll på alla dina olika sociala medier.

Välj från den stora malldatabasen för att göra innehållsskapandet ännu snabbare.

Med Chrome-webbläsartillägget kan du arbeta snabbt utan att behöva öppna en ny app eller ett nytt verktyg.

Skapa professionella biografier med AI

Jasper-begränsningar

Jasper är dyrare än alternativen, vilket gör det svårt för små eller budgetbegränsade team.

Nybörjare kan tycka att gränssnittet är svårt att använda i början.

Självklart – inga funktioner för foto- och videoredigering.

Priser för Jasper

Creator : Från 39 $/månad, begränsat till en användare

Teams : Från 99 $/månad, inklusive tre användare, med möjlighet att lägga till upp till sju ytterligare användare.

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 700 recensioner)

4. HubSpot

Via HubSpot

Från högt rankade bloggartiklar om bästa praxis för att skapa innehåll till praktiska verktyg som underlättar arbetsflödena har HubSpot länge varit ledande inom branschen för innehållsskapande. Företagets programvara Marketing Hub inkluderar CRM, automatisering, rapportering och kampanjfunktioner.

Men HubSpots erbjudanden är inte begränsade till stora plattformslösningar. Prova Brand Kit Generator om du just har börjat och behöver skapa varumärkesresurser som favicon, logotyp och färgschema. Verktyget Blog Ideas Generator är ett utmärkt sätt att undersöka sökord och avgöra vilken typ av innehåll du bör skapa för din målgrupp.

HubSpots bästa funktioner

Det finns många HubSpot-integrationer , bland annat med ClickUp, så att du kan använda dina favoritverktyg tillsammans för att få ut ännu mer av dem.

HubSpots kundtjänstteam är lyhört, vilket gör det enkelt att få hjälp om du fastnar i designprocessen.

HubSpots begränsningar

Avancerade funktioner som A/B-testning och marknadsföringsautomatisering är begränsade till betalande användare.

Dess CRM- och automatiseringsprogramvara är bland de dyrare alternativen, vilket kan begränsa dess användning till team med mer kapital.

HubSpot-priser

Professional : 800 $/månad

Företag: 3 600 $/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 9 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 5 500 recensioner)

5. Buffer

Via Buffer

Precis som HubSpot har Buffer ett gott rykte. Varumärkets verktygssortiment, som är känt inom marknadsföringsbranschen som ett användbart verktyg för schemaläggning av innehåll på sociala medier, har utökats till att omfatta analysverktyg, engagemangsspårning och en AI-assistent.

Använd Buffer för att schemalägga inlägg och meddelanden på sociala medier för marknadsföringssamarbeten. Dela innehåll från blogginlägg, poddar och handledningar för att uppnå dina mål för innehållsmarknadsföring. Använd deras spårningsfunktion för att se vilka innehåll på sociala medier som genererar mest engagemang. Spåra enkelt dina inlägg i kalendern genom att växla mellan vecka och månad. ?

Buffers bästa funktioner

Schemalägg innehåll som ska publiceras på flera sociala mediekonto och ställ in tidsintervall så att framtida innehåll publiceras samtidigt.

Hantera dina marknadsföringskampanjer med hjälp av kalendervyn för att se vad som publiceras och fylla i eventuella luckor.

Bildredigeraren, som heter Pablo, har mer än 600 000 bilder så att du kan skapa innehåll direkt i appen och publicera det på dina sociala mediekanaler.

Buffertbegränsningar

Publicering på Instagram och Pinterest ingår inte i den kostnadsfria appversionen.

Du kan behöva komplettera med andra verktyg som Tailwind eller Hootsuite för att interagera med innehållsanvändare och schemalägga innehåll på alla sociala medieplattformar.

Buffer-priser

Gratis : Anslut upp till tre kanaler

Essentials : 6 $/månad för en kanal

Team: 12 $/månad för en kanal

Buffer-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

6. Typeform

Via Typeform

Typeform är ett företag som gör det enkelt att samla in data från dina användare eller få dem att registrera sig för en ny tjänst eller ett nytt erbjudande. Formulären är anpassningsbara och har ett strömlinjeformat gränssnitt, vilket gör att fokus ligger på informationen snarare än utseendet.

Informera projektledningsstrukturer som tankekartor med hjälp av resultaten från dina Typeform-enkäter. Eller använd verktyget för att generera feedback på dina marknadsföringskampanjer.

Typeforms bästa funktioner

Integreras med över 200 appar och tjänster så att du kan använda den nästan var som helst.

Den kostnadsfria versionen erbjuder obegränsat antal formulär så att du kan använda den efter eget behag.

Villkorlig logik leder användarna vidare till nästa steg baserat på deras tidigare svar.

Med leadövervakning kan du spåra prestanda och samla in data.

Begränsningar för Typeform

Det finns inte lika många dataskyddskontroller jämfört med liknande verktyg.

Vissa nybörjare tycker att anpassningsverktygen är överväldigande när de skapar enkla enkäter.

Priser för Typeform:

Basic: 25 $/månad inklusive upp till 100 svar och en användare

Plus: 50 $/månad inklusive upp till 1000 svar och tre användare

Företag: 83 $/månad inklusive upp till 10 000 svar och fem användare

Typeform-betyg och recensioner:

G2 : 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till Typeform!

7. Unsplash

Via Uns plash

Unsplash är en användargenererad databas med foton och videor. Upptäck alla typer av visuellt innehåll – från collage och tecknade klistermärken till animationer som Giphy. Unsplash ägs av Getty Images och här hittar du tusentals högkvalitativa bilder som du kan använda gratis för att skapa ditt innehåll. ?️

Unsplash bästa funktioner

Dessa bilder är royaltyfria och av hög kvalitet och kan komplettera ditt innehåll utan att det kostar skjortan.

Hitta enkelt bilder genom att söka i fördefinierade kategorier eller skriva in ett nyckelord.

Nedladdningen tar bara några sekunder och du kan spara dina favoritbilder för att återanvända dem igen.

Begränsningar för Unsplash

Det finns inga vektorfiler eller stockvideor, vilket begränsar webbplatsens användbarhet för större team som skapar innehåll.

Det kan ta mycket tid att hitta foton som du inte har sett på andra webbplatser.

Ingen bild- eller videoredigerare

Priser för Unsplash

Gratis

Unsplash+: 7 $/månad (innehåll endast för medlemmar, obegränsade nedladdningar och förbättrat rättsligt skydd)

Unsplash-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: NA

8. InStories

Via InStories

InStories är utformat för bloggare, influencers och marknadsförare på sociala medier som vill skapa vackert videoinnehåll. För att börja designa innehåll väljer du bara format eller mall från databasen. Lägg till grafik, bildtexter och övergångar för att öka engagemanget.

InStories bästa funktioner

Välj bland mer än 500 snygga mallar för att redigera foton och skapa vacker grafik.

Ladda upp och redigera videor direkt i appen

Lägg till en melodi genom att välja en royaltyfri låt från det stora biblioteket med musikfiler.

InStories begränsningar

Nybörjare kan tycka att appens gränssnitt inte alltid är intuitivt.

Appen krånglar ibland och har lång fördröjning när man slutför innehållet från videoredigeraren.

Priser för InStories

Gratis

Pro: Från 11,99 $/månad

InStories betyg och recensioner

G2 : NA

Capterra: NA

9. Notion

Via Notion

Notion hjälper dig att hantera produktiviteten och hålla koll på all din data för innehållsskapande. Skapa att göra-listor för att planera nästa omgång innehåll och skapa en separat sida för att spåra statistik för tidigare inlägg.

Arbetar du med ett team av innehållsskapare? Skapa en stilguide för innehåll i Notion där designers kan hänvisa till regler, bästa praxis och riktlinjer när de skapar visuellt innehåll.

Notion är också utmärkt för att hantera projektledningsstrukturen. Skapa en databas med företagsinformation och lägg snabbt upp varje teammedlems roll, beslutsbefogenhet och teamets kommunikationsstrategier. Använd Notion AI för att automatisera meningslösa uppgifter, sammanfatta möten på några sekunder och lyfta fram viktiga punkter från säljsamtal.

Notions bästa funktioner

Organisera Notion precis som du vill. Blockstilen gör det enkelt att designa en layout som passar dig och ditt team.

Med dra-och-släpp-funktionen kan du flytta runt innehåll så att du kan skapa nya annonstexter, skriva ett blogginlägg eller göra sökordsundersökningar – allt på ett och samma ställe.

Stöder asynkron kommunikation och teamsamarbete, även i gratisversionen.

Begränsningar i Notion

Du kanske tycker att de omfattande funktionerna är överväldigande i början.

För små innehållsskapande team eller individer som bara skapar några få innehåll här och där kan Notion vara överdrivet (prova dessa Notion-alternativ ).

Priser för Notion

Gratis: Upp till 10 gäster

Plus: 8 $/månad, upp till 100 gäster

Företag: 15 $/månad, upp till 250 gäster

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

10. Procreate

Via Proc reate

Procreate är en app för digital målning som är utvecklad för konstnärer inom innehållsskapande. Det prisbelönta verktyget fungerar med iPad Pro och Apple Pencil och ger en upplevelse av verklig målning i digitalt format. Använd det för att skapa skisser och anpassade illustrationer som komplement till dina bloggar, logotyper och bilder på sociala medier. ?️

Procreates bästa funktioner

Biblioteket med över 200 penslar förser konstnärer med de verktyg de behöver för att skapa fantastiska bilder med en klassisk känsla.

Med fullständig färgkontroll väljer du nyans, tonharmoni och dynamik för varje element.

Skapa bilder med hjälp av pekkontroll och genvägar

Procreate-begränsningar

Bildupplösningen på 300 DPI är begränsad till utskrifter på 36 tum och mindre.

Appen kan bli långsammare ju mer innehåll du skapar.

Priser för Procreate

12,99 $ engångsköp (inga prenumerationer)

Procreate-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

Oavsett om du skapar visuellt innehåll för sociala medieplattformar eller letar efter ett verktyg som hjälper dig att bygga upp dina varumärkesresurser kan dessa innehållsappar hjälpa dig att nå dina mål.

Vet du inte var du ska börja? Prova ClickUp. Vår AI-skrivassistent kan hjälpa dig att skriva utkast till innehåll för inlägg på sociala medier, reklamtexter, blogginlägg och mycket mer. Använd sedan mallen för innehållsplanering för att schemalägga och hålla koll på allt i skapandeprocessen. ?