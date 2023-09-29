8 steg för att skala upp din innehållsproduktionsprocess

Att hitta det perfekta systemet för innehållsproduktion kan ofta kännas som en uppförsbacke med alla nya trender, strategier och, naturligtvis, den eviga utmaningen att prioritera kvalitet framför kvantitet.

Men hur gör man båda delarna?

Att skala upp innehållsproduktionen utan att tumma på kvaliteten kan verka omöjligt med dina nuvarande resurser. Realistiskt sett kan du inte bygga upp och upprätthålla en organiskt växande maskin utan att investera i något. *

Budgetar är svåra. De flesta innehållsansvariga är vana vid att arbeta med rester från den totala marknadsföringsbudgeten – särskilt jämfört med PPC och digital annonsering. Värdet av organiskt innehåll är dock fortfarande högt, medan annonsutrymmet bara blir dyrare. Sedan finns det AI-sökning att ta hänsyn till!

📈 Undrar du hur vi skalar vårt innehåll på ClickUp? Med vattentäta arbetsflöden, AI-assisterad effektivitet och högkvalificerade människor som håller maskinen igång. 🚀 Läs mer här!

Men tillbaka till budgetarna. Oavsett om du har lite eller mycket pengar måste innehållsansvariga vara sparsamma med sina budgetar, särskilt i en AI-centrerad värld. Det är därför det är så viktigt att implementera ett stabilt och beprövat arbetsflöde för att skala upp din innehållsproduktion. Och det är precis vad vårt innehållsteam gjorde på ClickUp.

Slutresultatet blev ett anpassat arbetsflöde som byggdes helt inom ClickUp och som vårt innehållsmarknadsföringsteam använde för att drastiskt skalera vår månatliga produktion med mer än 500 % på mindre än ett år.

Vi är inte här för att bevara våra skalningshemligheter. Vi har faktiskt outtröttligt arbetat, testat och optimerat denna innehållsskalningsprocess till en användbar ClickUp-mall – så att du inte behöver slösa värdefull tid på att manuellt bygga din egen.

I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om skalbar innehållsproduktion och hur du använder vår skräddarsydda mall (utformad av skribenter) för att komma igång med processen.

Vad är skalbar innehållsproduktion?

Skalning av innehållsproduktion är processen att snabbt och effektivt öka antalet bloggar, guider och andra digitala tillgångar för att generera fler leads i takt med att ditt företag växer. Processen bygger på idén att mer innehåll leder till mer organisk trafik och i slutändan till fler affärer.

Även om detta inte är någon ny idé har den snabba och obevekliga ökningen av AI-verktyg gjort skalbar innehållsproduktion till en av de viktigaste metoderna inom marknadsföring. Med det sagt kan AI-genererat innehåll sudda ut gränsen mellan vikten av mycket innehåll och pålitligt innehåll.

Även Googles ståndpunkt är att alltid "producera originellt, högkvalitativt och människofokuserat innehåll", oavsett om det skapas med hjälp av AI eller inte.

AI är inte till för att ersätta innehållsproduktion. Istället ska det fungera som en skrivassistent för att få ut dina idéer snabbare. Dessutom blir det allt lättare att upptäcka stora mängder AI-genererat innehåll som inte har redigerats av en mänsklig redaktör, vilket innebär att vikten av högkvalitativt innehåll är lika stor som någonsin – även om du publicerar blogginnehåll i stor skala.

AI är inte till för att ersätta innehållsproduktion. Istället ska det fungera som en skrivassistent för att få ut dina idéer snabbare. Dessutom blir det allt lättare att upptäcka stora mängder AI-genererat innehåll som inte har redigerats av en mänsklig redaktör, vilket innebär att vikten av högkvalitativt innehåll är lika stor som någonsin – även om du publicerar blogginnehåll i stor skala.

Det är innehållsmarknadsförarens ansvar att producera värdefullt och trovärdigt innehåll – särskilt vid skalning. Men generativ AI kan fortfarande vara en del av din process. Faktum är att 88 % av marknadsförarna redan förlitar sig på AI som ett verktyg i sina innehållsstrategier – men inte som drivkraft.

Varför är skalning av innehåll viktigt?

Skalbar innehållsproduktion är den ultimata strategin för att öka din organiska trafik, synlighet, kännedom, leads och intäkter. Den genererar en skattkista av evergreen-innehåll som kan skalas, återanvändas och användas för att bygga ditt varumärke som en pålitlig informationskälla.

Faktum är att företag som publicerar fyra eller fler blogginlägg per vecka har tre och en halv gånger så mycket trafik som de som publicerar mindre ofta. Så varför är det så viktigt att skala upp innehållet? ⬇️

Skalning av produktionen ger fler möjligheter att visa upp djupet i din produkt med tillgångar som täcker ett bredare spektrum av sökord.

Publikationer med stora mängder innehåll belönas ofta av sökmotorer och rankas på första sidan i sökresultaten.

Marknadsförings- och sociala team kan förstärka ditt innehåll över en rad olika kanaler för att nå en större målgrupp.

Att rikta in sig på kunder i varje steg av försäljningscykeln gör deras resa genom tratten smidigare och effektivare.

Framgångsrik, skalbar innehållsproduktion handlar i grunden om att göra dina arbetsflöden enklare att replikera. Faktum är att många steg i ditt arbetsflöde förblir desamma oavsett om du skriver 10 blogginlägg per månad eller 100. Att bara lägga till fler deadlines för dina skribenter kommer inte att räcka. ✂️

Tyvärr är det nästan omöjligt att göra allt detta med hjälp av ett Excel-kalkylblad eller enkla Kanban-tavlor. Du behöver ett centraliserat och robust arbetshanteringsverktyg för att koppla samman team, få en överblick över din produktion och hantera det stora antalet uppgifter och deluppgifter som följer med att producera stora mängder innehåll.

Spåra och organisera dina innehållsuppgifter i ett blixtsnabbt och dynamiskt kalkylblad med hjälp av tabellvyn i ClickUp.

Att hitta rätt verktyg är en utmaning i sig – därför tog vi saken i egna händer och utformade en anpassningsbar mall för att hantera din innehållsproduktion när du skalar upp och växer.

Hur ClickUp skalade innehållsproduktionen – med hjälp av ClickUp

Efter många försök och misstag med att skala våra egna processer har vi nu fått detta till en vetenskap. Vi justerade våra arbetsflöden, förblev flexibla och omarbetade vår strategi helt för att bättre kunna hantera mycket mer innehåll åt gången.

Och vi gjorde det helt och hållet inom ClickUp. 🏆

Visualisera dina uppgifter med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Först och främst – se till att du har beaktat de andra processer och team som påverkas av din innehållsstrategi och dina arbetsflöden. SEO-strategier, skapande av bloggbrev, designförfrågningar och kalendrar för sociala medier påverkas alla direkt av innehållsskalning.

För att upprätthålla transparens och samordna ditt team från början är det bäst att:

Uppdatera dina stilguider och SOP:er för att uppnå konsekvens och spara massor av tid under redigeringsprocessen när antalet utkast du granskar ökar dramatiskt.

Leta efter sätt att gruppera liknande innehållstyper och ämnen för varje målgruppssegment eller användarprofil.

Bläddra igenom allt befintligt innehåll i din katalog för att identifiera lättillgängliga möjligheter och avgöra om det kan uppdateras, återanvändas eller optimeras.

Håll det enkelt! Oavsett hur många skribenter eller externa resurser du lägger till i mixen, bör den mest skalbara processen för innehållsproduktion vara enkel att replikera. Låt automatiseringar hantera det tidskrävande arbetet så att teamet kan fokusera på att skapa innehåll – inte på att lära sig ett nytt verktyg.

Att hitta rätt balans mellan kvalitet och kvantitet är en av de största utmaningarna som team står inför när de ökar sina insatser inom innehållsmarknadsföring. Vi har också upplevt detta, men vi har paketerat vår lösning i en anpassad resurs för andra team som skapar innehåll och ger sig ut på samma resa – ClickUp Content Production Scaling Template.

Skalera din innehållsproduktionsprocess effektivt med hjälp av denna skräddarsydda mall i ClickUp.

Denna mall är speciellt utformad för skribenter och redaktörer som arbetar med innehållsskalning. I denna kostnadsfria resurs har vi återspeglat vår interna process in i minsta detalj för att hjälpa dig att replikera den skalningsstrategi som vi har utvecklat (och fortfarande använder).

Få tillgång till exakt samma vyer, anpassade fält, uppgiftsdetaljer och fördefinierade automatiseringar som gjorde hela skillnaden för oss, och modifiera sedan valfria delar av denna mall på mappnivå för att skapa en helt anpassad process som är skräddarsydd för just din situation.

Det handlar inte bara om vad du gör utan hur du gör det. Vi är här för att förklara hur du använder just denna mall för att skala upp ditt innehåll. Bloggproduktion är det främsta exemplet på innehåll, men detta flexibla mallbaserade ramverk kan anpassas till alla typer av innehåll.

Följ med för att skala upp innehållsproduktionen i åtta enkla steg. ⚡️

PROFFSTIPS Betrakta den här bloggen som din personliga introduktionsguide. För bästa resultat, ladda ner mallen, lägg till den i ditt arbetsområde och gå igenom varje steg med oss i ett annat fönster.

Steg 1: Skapa din innehållsbacklogg

Att skala upp alla typer av innehåll handlar om att ligga steget före utbud och efterfrågan. Se till att ditt team är redo att sätta sig vid tangentbordet med en gedigen backlogg av välundersökta sökord och ämnen innan du planerar din pipeline.

Innehållsbackloggen är din bas för allt nytt och befintligt innehåll. Det är där färdiga bloggteman väntar på att plockas upp av skribenter.

Bläddra bland alla färdiga och pågående blogguppgifter från din innehållsbacklog för att visualisera vad som väntar och delegera till teamet på några sekunder.

Innehållsbackloggen kontra innehållsdatabasen

Varje steg i innehållsprocessen påverkas av hur väl din backlog är organiserad. Det är allas utgångspunkt för planering av framtida arbetsflöden. Det är också början på din bloggdatabas – med den stora skillnaden att backloggen handlar om vad som är på gång.

Det kan verka som ett onödigt första steg, men att ha en separat plats för att visualisera din framtida innehållsskapande pipeline från din nuvarande är viktigt för en smidig skalningsprocess.

Tänk på det – om ditt mål är att publicera 50 blogginlägg per månad, planera för att ha lika många bloggunderlag färdiga i din backlogg före nästa månad (dvs. ha oktober månads bloggunderlag färdiga i september).

Varje blogginlägg i din backlog kommer så småningom att matas in i databasen när det har tilldelats en skribent, fått en deadline och anslutits till innehållsflödet. Men att ha möjlighet att hantera ditt tidigare, nuvarande och framtida innehåll i separata listor innebär att du kan visualisera de olika stegen i din pipeline fullt ut – utan att känna dig överväldigad.

Ytterligare en glädjande nyhet – eftersom backloggen är mer inriktad på målnyckelord, bloggämnen och bloggbrev behöver du inte lägga för mycket tid på andra detaljer än.

Okej, nu går vi in på det viktigaste – att bygga upp backloggen. 🪵

Dags att göra slut med dina kalkylblad

Lyssna – backloggar kan skapas i kalkylblad och de flesta innehållsansvariga använder fortfarande denna metod. En välorganiserad backlogg på en centraliserad plattform minskar dock avsevärt den tid som går åt till att hoppa mellan olika plattformar eller söka efter kommunikation i din e-post.

Från delning och behörigheter till att länka bloggar till uppgifter på andra plattformar – det är svårt att hantera innehåll i kalkylblad. Det var så jag började med innehållsmarknadsföring, men jag insåg snabbt kraften i en anpassningsbar samarbetsplattform för att skapa arbetsflöden för innehåll som alla kan använda.

Från delning och behörigheter till att länka bloggar till uppgifter på andra plattformar – det är svårt att hantera innehåll i kalkylblad. Det var så jag började med innehållsmarknadsföring, men jag insåg snabbt kraften i en anpassningsbar samarbetsplattform för att skapa arbetsflöden för innehåll som alla kan använda.

Tro oss, det är inte lätt att bygga en databas som direkt kopplas till ditt innehållsflöde och publiceringsschema från ett enda kalkylblad. Men varför lägga extra tid och ansträngning på att skapa din backlog från grunden?

Du har redan tillräckligt att göra – spara tid och låt vår färdiga mall sköta det tunga arbetet åt dig. 🏋🏻‍♀️

När du har tillämpat den här mallen på ditt arbetsområde kommer du att se olika vyer fästa längst upp på skärmen och listade under mappen för skalning av innehållsproduktion i sidfältet.

För att börja bygga din databas med hjälp av listvynBacklog, navigera till listan Blog Posts (In Progress) och välj sedan Backlog.

Visualisera alla pågående inlägg efter status, författare och mer med hjälp av den fördefinierade listvyn för innehållsbackloggen i ClickUp.

Därifrån kan du redigera befintliga uppgiftsnamn så att de passar dina bloggteman eller skapa helt nya uppgifter för varje nyckelord. Oavsett vilket är du redan ett steg före. 🎉

Vår förberedda backlog är utformad för maximal hastighet och bekvämlighet. Utan att klicka bort från din aktuella vy eller öppna en blogguppgift kan du komma åt bloggbrev som lagts till av ditt SEO-team och till och med live-URL:er för kommande uppdateringar av blogginlägg.

Dessa fält – och många fler – visas automatiskt när du visar din backlog och kommer att förbli kopplade till sin tilldelade blogguppgift genom varje steg i ditt arbetsflöde. När en skribent är redo att ta sig an en blogguppgift från din backlog flyttas den till nästa steg i din skalningsprocess. ➡️

Steg 2: Arbeta utifrån databasen efter uppgiftsstatus

När ett ämne är klart att tas itu med kopplar du det till en åtgärdsbar uppgift. Det är då dina blogguppgifter läggs till i innehållsdatabasen, din centrala plats för allt innehåll som för närvarande är under produktion. Genom att lägga till blogguppgifter i din databas kan du prioritera och spåra deras framsteg genom hela arbetsflödet.

Med vår anpassade mall flyttas uppgiften automatiskt till vår fördefinierade databas med namnet Alla pågående inlägg när du ändrar blogguppgiftens status från Att göra eller Brief klar. Denna automatisering gör installationsprocessen smidigare, särskilt när dina blogguppgifter samlar in andra viktiga detaljer.

Ju fler detaljer du lägger till i detta skede, desto bättre.

Att samla all denna information på ett ställe gör din databas hanterbar och är avgörande för att kunna leverera snabbare uppdateringar. Du kommer att märka att din databas blir mycket effektivare när du har tilldelat blogguppgifter till enskilda personer, uppdaterat statusen och fastställt en tidsplan.

Fyll enkelt i dina blogguppgifter direkt från dina databasvyer i ClickUp.

Dessa objekt visas automatiskt i din databaslista tillsammans med ytterligare kolumner för att ställa in Författarkälla, Innehållstyp och förhandsgranska Senaste kommentar i blogguppgiften – men vi kommer att gå in mer på det längre fram.

Att namnge dina uppgifter håller allt organiserat

I det här skedet föreslår vi att du lägger till innehållstyp eller kategori som prefix till namnet på dina blogguppgifter. Om du skriver ett blogginlägg om de 50 mest produktiva sakerna att göra på jobbet skulle uppgiftsnamnet bli ”SEO-blogg: Produktiva saker att göra på jobbet”.

Om du vanligtvis skapar kampanjer kring en enda innehållskategori kan du byta namn på uppgiften så att den matchar den typ av innehåll du skapar, t.ex. ”Video: Produktiva saker att göra på jobbet”.

Uppdatera namnet på dina blogguppgifter med ett prefix som matchar motsvarande anpassade fält för innehållstyp för enklare organisering i ClickUp.

Det kan verka överdrivet, men denna nivå av organisation och transparens är avgörande för att alla ska kunna filtrera och gruppera sitt arbete i alla sammanhang. Dessutom, om du skalar flera typer av innehåll för en målgrupp eller skapar pelarteman, kan du anpassa uppgiftsprefixet och det anpassade fältet Innehållstyp för att hålla databaserna strukturerade.

Steg 3: Anpassa uppgiftsdetaljerna för maximal effektivitet

Det fina med detta skalbara ramverk är dess flexibilitet – och för att öka din produktion tiofaldigt måste du vara flexibel. Alla aspekter av det vi har diskuterat kan modifieras, särskilt om du följer vår mall.

Vill du inte separera din backlog från databasen? Ta bort filtret högst upp i vyn för att se statusen för varje uppgift i din mapp. Om ett annat listnamn passar bättre med ditt företags terminologi – ändra det!

Det är det magiska med den här mallen, den är utformad för att stödja dina processer. Standardinställningarna är precis vad som fungerade för vårt blogginnehållsmarknadsföringsteam. 🫱🏼‍🫲🏾

En genomgång av grunderna för dina blogguppgifter

Fälten som visas i kolumnerna i din innehållsdatabas och backlog finns också i varje blogguppgift. Öppna din uppgiftsvy för att se uppgiftens namn, status, ansvarig och förfallodatum.

När du bläddrar nedåt kommer du automatiskt till de anpassade fälten som ingår i vår mall för innehållsskalning. Här är en kort sammanfattning av vad de är och hur vi använder dem:

Innehållstyp : Eftersom denna mall har skapats av vårt bloggteam, speglar varje innehållstyp våra allmänna fokusområden. Varje innehållstyp kan redigeras för att passa din stil – oavsett om det gäller beskrivning av dina bloggämnen, medietyp eller avdelning.

Målpubliceringsdatum : Målpubliceringsdatumet skiljer sig från förfallodatumet och det faktiska publiceringsdatumet eftersom saker kan hända. Att sikta på vårt målpubliceringsdatum hjälper teamet att bättre planera vårt innehållsschema och ställa om vid behov.

Författarkälla : För att hålla reda på olika författare – interna, externa eller båda – kan du använda författarkällan för att snabbt sortera efter vem som är tilldelad vilket innehåll. Att hålla författarkällan separat från den som tilldelats uppgiften är särskilt användbart om du använder en byrå med ett eget team av flera författare.

Bloggbrevets URL : Lägg till en länk till ditt bloggbrev för enkel åtkomst och snabba redigeringar.

Utkast-URL : Undvik att bläddra igenom uppgiftskommentarer eller din e-postinkorg. Kom åt utkast direkt från blogguppgiften.

Liveblogg-URL : Lägg till live-länken till din blogguppgift för bekvämlighet, bättre organisation och snabbhet när du exporterar alla dina blogg-URL:er.

Publiceringsdatum: Ditt publiceringsdatum är viktigt för att registrera och hålla reda på när innehållet publicerades. Genom att analysera dina publicerade löptider kan du avgöra om du når dina ursprungliga måldatum och justera efter det för framtida mål.

Få tillgång till de anpassade fälten som visas i dina vyer direkt i alla blogguppgifter.

När du fyller i detaljerna för dina blogguppgifter uppdateras varje uppgift automatiskt i alla listor och vyer för att visa den mest exakta statusen. Precis som med en ren dataset kommer det att underlätta automatiseringen, sorteringen, filtreringen och presentationen av varje steg i arbetet om du lägger till dessa detaljer efterhand.

De automatiska uppdateringarna, visualiseringen och sammankopplingen mellan alla listor och vyer i ClickUp spelade en stor roll för vår förmåga att skala upp och upprätthålla våra processer för innehållsskapande. Men om du fortfarande föredrar att arbeta med en annan arbetshanteringsprogramvara, leta efter sätt att replikera liknande anpassade fält.

Steg 4: Tilldela ditt innehåll

Allt som återstår är att tilldela dina skribenter innehållet, publicera det på din blogg, och voilà – klart! Nästan. 🫣

Att tilldela artiklar är betydligt svårare när du hanterar mycket mer innehåll. För team som siktar på att producera 10 eller till och med 20 gånger så mycket kvalitetsinnehåll som de är vana vid, kommer det att krävas lite experimenterande för att hitta rätt tempo.

Innan du börjar delegera blogguppgifter, ge dina skribenter alla resurser de behöver för att följa din exakta process. Särskilt om du arbetar med frilansare eller byråer för första gången vill du inte lämna något utrymme för fel när det gäller varumärkets röst, formateringskrav eller produktkunskap.

Det kan vara bra att uppdatera och länka till viktiga processdokument i varje uppgiftsbeskrivning, så att dina SOP:er och stilguider är tydligt framhävda. Lyckligtvis kan du automatisera detta och slippa lägga till länkarna manuellt till varje uppgift. För mer detaljerade processer kan du överväga att dela en inspelad video som går igenom varje steg på din skärm.

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan behov av e-postkedjor eller personliga möten med Clip by ClickUp.

Att dokumentera varje steg i din innehållsskapandeprocess är ett säkert sätt att få tillbaka mer av din tid i skalningsprocessen. Och du kommer att se effekten av dessa resurser återspeglas i kvaliteten på varje utkast du granskar.

Anpassa takten efter dina behov

När det gäller distributionstakten för innehåll är det bäst att fördela dina uppgifter.

Ta ditt månatliga innehållsmål vecka för vecka. Fördela innehållet i omgångar så att skribenterna bättre kan prioritera sin egen arbetsbelastning utan att känna sig överväldigade av antalet uppgifter som väntar dem. Detta hjälper också till att upprätthålla ett konsekvent publiceringsschema och förhindrar att du sitter med en hög innehåll i slutet av månaden.

En annan viktig punkt att komma ihåg är att dina skribenter kommer att börja utarbeta innehållet för nästa månad flera veckor innan den månaden börjar.

Använd naturligt språk som "om sex veckor" eller "nästa månad" för att tilldela uppgiftsdeadlines och anpassa datumfält i ClickUp.

Vissa skribenter arbetar bäst när innehållet planeras ungefär sex veckor innan det ska publiceras. Genom att fastställa publiceringsdatum långt i förväg i ditt innehållskalender kan skribenterna konsekvent hålla deadlines med färre problem och utan att det påverkar innehållets kvalitet.

Steg 5: Skapa din månadsöversikt

Även om din bloggbacklogg och databas är viktiga för dina ansträngningar att skala upp ditt innehåll, är månatliga visningar utan tvekan det som våra skribenter använder mest.

Om du använder vår mall för innehållsskalning hittar du dessa vyer direkt när du öppnar mappen, med titlarna Denna månad, Förra månaden och Nästa månad. Dessa tabellvyer är ett redigeringsverktyg som gör det enkelt att hantera teamets arbetsbelastning.

Visualisera ditt teams arbetsbelastning med hjälp av automatiskt uppdaterade tabellvyer grupperade efter det anpassade fältet Writer Source i ClickUps mall för innehållsskalning.

Denna vy är grupperad efter det anpassade fältet Writer Source (Författarkälla) så att du snabbt kan se hur många blogginlägg varje enskild författare eller team har att skriva under månaden. Denna vy kan dock anpassas för att visa andra viktiga aspekter av ditt arbetsflöde.

Om det är mer logiskt för ditt team att visualisera ditt månatliga innehåll efter kategori, huvudämne eller ansvarig person, kan du göra dessa ändringar på några sekunder. Det bästa med att nå detta steg är att arbetet som krävs för att skapa din månadsvy redan är gjort!

Om du har byggt upp din backlog, uppdaterat din innehållsdatabas och fyllt i viktig uppgiftsinformation kommer dina månatliga vyer att fyllas i automatiskt. Allt du behöver göra är att döpa om varje vy så att den matchar det aktuella datumet för tydlighetens och användarvänlighetens skull.

För kommande månader kan du helt enkelt duplicera en annan vy för att bevara det arbete du har gjort tidigare och fortsätta spåra nytt innehåll i framtiden. Vårt bloggteam träffas faktiskt varje vecka för att diskutera vår månatliga tabellvy så att alla har den senaste informationen samlad på ett ställe.

Du kanske redan har ett liknande möte inplanerat för att gå igenom flaskhalsar med ditt team och fastställa realistiska tidsplaner – den här resursen gör det helt enkelt enklare. Det är smart att vara flexibel för att kunna skala upp dramatiskt.

Och sedan vi införde den månatliga tabellvyn i våra veckomöten har vårt team lyckats ställa om i rättan tid.

Att skala upp din innehållsproduktionsprocess är långt ifrån en ensam uppgift – det krävs effektiv kommunikation och frekventa uppdateringar för att säkerställa att dina nyckelpersoner är informerade om teamets övergripande framsteg.

Här förlitar vi oss på några av ClickUps bästa funktioner. 🥇

För att hålla våra arbetsflöden igång använder vi tilldelade kommentarer för att snabbt nämna och delegera åtgärdspunkter direkt till granskaren. Eftersom bloggdatabasen och din månadsvy båda visar den senaste kommentaren för varje blogguppgift är det viktigt att upprätthålla synligheten med hjälp av kommentarer i ClickUp. Men med så många medarbetare som kommunicerar fram och tillbaka kan kommentarerna hopa sig och bli svåra att sortera igenom.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

Detta öppnar dörren för vårt team att använda ClickUp AI och funktionen för sammanfattning av kommentartrådar. Denna AI-funktion genererar omedelbart en punktlista med en sammanfattning av långa kommentartrådar, anteckningar och uppdateringar från alla uppgifter, så att du direkt kan se vad som behövs och från vem.

Att använda andra samarbetsprogram för dessa viktiga uppdateringar gör det bara lättare att tappa bort utkast – och du vill ju inte komma ur kurs på grund av några små missförstånd.

Medan redaktörer lägger mycket tid på att arbeta med olika listor och vyer, ägnar sig innehållsförfattarna åt att, ja, skriva. ✍🏻

När vi skapar innehåll genomgår våra bloggar flera omgångar av redigeringar och granskningar. För att följa vår exakta process i mallen för skalbar innehållsproduktion, be din skribent att lägga till länken till sitt utkast i det anpassade fältet Draft URL. Därefter lägger skribenten upp en kommentar i blogguppgiften och taggar granskaren.

Dela enkelt bloggutkast, samarbeta om redigeringar och skapa innehåll snabbare med ClickUp Docs.

Lägg gärna till länken till utkastet igen i kommentaren för att underlätta för din granskare. 💜

För att hålla dina vyer och listor helt uppdaterade, uppdatera omedelbart uppgiftsstatusen till Under granskning. När granskaren har läst utkastet och kommit med sina förslag, kommenterar de tillbaka till författaren och uppdaterar uppgiftsstatusen till Uppdatering krävs.

Därefter gör författaren alla nödvändiga ändringar, lägger till eventuella saknade delar och förbereder sitt utkast för en slutlig granskning.

PROFFSTIPS Skriv ner denna process och lägg till den i din uppgiftsbeskrivning så att alla följer den överenskomna kommunikationsstrategin och kommunikationskanalerna.

Steg 7: Formatera innehållet i ditt CMS

Utkastet må vara klart, men en blogguppgift är inte färdig förrän innehållet publiceras på din webbplats. Slutspurten kan bli lite tråkig med formatering och webbredigering, men du är nästan i mål.

Istället för att överlåta formateringen och förberedelsen av inkommande innehåll till chefredaktören, låt författarna ta hand om det. 🤗

När ett innehåll har granskats och uppdaterats för att ta itu med eventuella utestående kommentarer, lägg till det i ditt innehållshanteringssystem omedelbart. I detta skede är det viktigt att hålla uppe produktionsmomentet så att du kan formatera och helst publicera ett innehåll samma dag.

Författaren lägger till den utvalda bilden, viktiga länkar, korrekt formatering och sista finputsningen innan CMS-utkastet delas med redaktören för slutgranskning. När författaren är klar med formateringen av utkastet i CMS bör det i princip vara färdigt.

För att uppnå konsekvens och effektivitet följer du samma kommenteringsprocess som i den första redigeringsomgången (steg sex) och uppdaterar sedan uppgiftsstatusen från Uppdatering krävs till Slutlig granskning.

Öka produktiviteten med samarbetsbaserad uppgiftshantering genom att tilldela uppgifter, tagga kommentarer och dela skärminspelningar på en och samma plattform.

Om du använder ClickUp kan du samla alla diskussioner som rör granskningen i en kommentartråd direkt i uppgiften. Glöm bara inte att tilldela eller @nämna rätt redaktör. 🤓

Steg 8: Granska, publicera och markera som klart

Du har nått den sista fasen i skapandet av en skalbar process för innehållsproduktion – allt som återstår är en sista genomgång för säkerhets skull.

Redaktörer bör göra eventuella sista justeringar av bloggen direkt i CMS och när den är klar att publiceras uppdatera uppgiftsstatusen till Klar och svara i kommentartråden för att meddela författaren att den är redo att publiceras.

När du har ändrat status för en blogguppgift från Klar till Publicerad raderas den automatiskt från din innehållsdatabas och flyttas till listan Publicerade. På så sätt kan du övervaka teamets aktiva arbetsbelastning samtidigt som du följer framstegen mot ditt övergripande mål.

I listan Publicerat hittar du en separat kalendervy över alla publicerade inlägg. Från denna innehållskalender är det enkelt att visualisera hur många blogginlägg som publiceras varje dag, vecka eller månad för att säkerställa att du upprätthåller ett jämnt publiceringsschema.

När statusen för en blogguppgift har satts till Publicerad uppdateras den automatiskt i kalendervyn för publicerat blogginnehåll.

Om du märker att den största delen av ditt innehåll publiceras samtidigt eller under de sista veckorna i månaden kan du proaktivt göra ändringar i ditt arbetsflöde för att få ett mer konsekvent publiceringsschema.

Lita på oss, ditt team kommer att tacka dig för detta. Ingen vill jobba över på den sista fredagen. 🍸

Underhålla innehåll i stor skala i ClickUp

Även efter att din blogg har publicerats är den aldrig riktigt borta. För att hålla kvalitetsinnehållet på din blogg uppdaterat, användbart och relevant är det viktigt att återkomma till det med jämna mellanrum för regelbundna uppdateringar eller återanvändning.

Att hålla koll på varje blogg som passerar ditt skrivbord är en stor utmaning efter att du har skalat upp din innehållsmarknadsföringsstrategi. Men om du använder ett verktyg som vår anpassade mall för skalning av innehållsproduktion tillsammans med ett kraftfullt arbetshanteringssystem som ClickUp, blir det betydligt enklare att upprätthålla högkvalitativt innehåll i stor skala, även under en längre tid.

Av erfarenhet kan jag säga att dessa åtta steg fungerar.

Genom att kombinera denna innehållsmarknadsföringsstrategi med vår beprövade mall för innehållsskalning förändrades vårt teams arbete med innehållsskalning helt, och vi vet att det kan göra detsamma för ditt team också.

Få tillgång till de kostnadsfria resurserna som presenteras i denna blogg, ett omfattande mallbibliotek, massor av flexibla arbetshanteringsfunktioner, över 1 000 integrationer och mycket mer när du registrerar dig för ClickUp idag. 🏆