De 20+ bästa gratisprogrammen för Kanban-tavlor 2025

Om du letar efter sätt att maximera din effektivitet så att du kan hantera alla uppgifter du har på din agenda rekommenderar jag starkt Kanban-tavlor. Men med så många verktyg att välja mellan kanske du undrar: ”Hur väljer jag rätt verktyg för mig?”

Det är precis därför jag är här för att hjälpa dig.

Efter att själv ha testat många av dessa har jag sammanställt en lista över de 23 bästa Kanban-projektledningsprogrammen som jag tror kan hjälpa dig att komma igång med minimal ansträngning.

Jag hoppas att denna lista hjälper dig att komma igång med Kanban redan idag!

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är vår sammanställning av de bästa Kanban-programvaruverktygen: ClickUp (Bäst totalt sett, omfattande, anpassningsbar, integreras med många verktyg)

Trello (bäst för visuell uppgiftshantering, enkelt och intuitivt)

Monday.com (bäst för anpassning, visuellt tilltalande)

MeisterTask (Bäst för automatisering av arbetsflöden, användarvänlig)

Smartsheet (bäst för stora projekt, flera vyer)

Kanban Tool (bäst för små team, enkelt och effektivt)

Asana (bäst för UI-design och UX, bra för samarbete)

Jira (bäst för mjukvaruutveckling, agilt fokuserat)

Zoho Projects (bäst för samarbete, inbyggd kommunikation)

Microsoft Planner (bäst för integration med Microsoft Teams)

Businessmap (bäst för att visualisera komplexa arbetsflöden)

Notion (bäst för små projekt, kombinerar Kanban med anteckningar)

Airtable (bäst för datacentrerade projekt, liknar ett kalkylblad)

KanbanFlow (bäst för Pomodoro-tidrapportering)

Miro (Bäst för gemensam brainstorming, kreativa team)

Kanban Zone (bäst för hantering av komplexa arbetsflöden)

ProjectManager.com (Bäst för avancerad projektuppföljning)

Taskworld (bäst för teamsamarbete)

Todoist (bäst för personlig uppgiftshantering)

Kanbanchi (bäst för integration med Google Workspace)

ZenHub (bäst för GitHub-integration)

Wrike (bäst för mångsidig projektledning)

Kanbanize (bäst för att skala upp agila metoder)

Vad ska du leta efter i ett Kanban-verktyg?

Ett dedikerat Kanban-verktyg är mer än bara en visuell uppgiftstavla. Det optimerar projektledningen, underlättar arbetsflöden och uppmuntrar samarbete.

Här är vad jag fokuserar på när jag utvärderar Kanban-programvara:

Anpassningsbara tavlor : Gör det möjligt att skräddarsy arbetsflöden för projekt, från enkla till komplexa.

Automatiserade arbetsflöden : Hjälper dig att spara tid genom att minska repetitiva uppgifter.

Uppgiftshantering : Gör det enkelt att tilldela uppgifter, sätta deadlines och övervaka framsteg.

Tidsspårning : Mäter uppgifters varaktighet och optimerar produktiviteten

Integrationsalternativ : Synkroniseras med verktyg som Slack, Google Drive eller Microsoft Teams.

WIP-gränser : Ser till att du undviker överbelastning av uppgifter och kan fokusera på prioriteringar.

Visuella projektledningsfunktioner : Ökar tydligheten med verktyg som tidslinjer och resurshantering.

Intuitivt gränssnitt: Garanterar enkel användning för smidig implementering i teamen.

Med dessa funktioner i åtanke ska vi nu utforska de bästa Kanban-verktygen som kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din projektledningsprogramvara och öka teamets produktivitet.

💡 Proffstips: När du använder ett Kanban-verktyg, skapa simbanor för att separera olika typer av uppgifter eller prioriteringar. Detta kan hjälpa dig att visuellt skilja mellan kategorier som "Brådskande", "Rutin" eller "Blockerad".

20+ bästa programvaror för Kanban-tavlor

Som jag nämnde tidigare speglar denna lista min personliga erfarenhet av dessa verktyg och hur väl de fungerar. Jag har försökt att undersöka ett brett spektrum av scenarier för att hjälpa dig att hitta det perfekta verktyget för dina behov!

1. ClickUp (Bäst för omfattande projektledning och teamsamarbete)

Kom igång gratis Lägg till en tavelvy till valfri lista eller projekt så att du enkelt kan se framsteg och hantera status med dra-och-släpp-funktionalitet.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

De integrerade Kanban-tavlorna, även kallade Board View, har hjälpt mitt team att visualisera arbetsflöden, hantera uppgifter och förbättra samarbetet.

ClickUp Kanban Board View är särskilt utformat för projektledare, produktägare och mjukvaruutvecklingsteam och kan anpassas till olika projekt, från enkla uppgiftstavlor till komplexa arbetsflöden i flera steg.

ClickUp Kanban Board är ovärderligt för att hantera projekt effektivt. Dess mycket anpassningsbara gränssnitt gör att jag kan skräddarsy arbetsflödet efter mitt teams behov.

Med hjälp av det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet kan mitt team ordna och prioritera uppgifter visuellt och ställa in anpassade statusar för en realtidsöversikt över projektets olika faser.

Denna funktion utökas med anpassade fält för att spåra deadlines, prioriteringar och teamuppdrag samt automatiserade arbetsflöden för att effektivisera övergångar, vilket gör överlämningen av uppgifter enkel och effektiv.

Det är ett mångsidigt verktyg för tydlighet och produktivitet i korta sprintar eller pågående utvecklingscykler, med några utmärkta funktioner. Genom dess anpassningsbara statusar och arbetsflöden kan du anpassa projektfaserna så att de passar perfekt med ditt unika arbetsflöde.

För att förhindra flaskhalsar försöker jag kontrollera antalet pågående uppgifter vid varje given tidpunkt genom att ställa in WIP-gränser. Slutligen hjälper det mig att hålla kontakten med teamet genom smidiga funktioner som kommentarer, bifogade filer och omedelbara aviseringar, vilket säkerställer att alla alltid är informerade.

Dessa funktioner gör ClickUps Kanban-tavla till en viktig del av mitt projektledningsverktyg, främst för hantering av komplexa projekt. Den är utan tvekan mer mångsidig än de flesta projektledningsprogram.

ClickUp Kanban View Roadmap Template

Inom ClickUp-ekosystemet använder jag också ofta ClickUp Kanban View Roadmap Template som ett alternativ till ett strukturerat projektplaneringsverktyg.

Den gör det möjligt för mig att visualisera projektfaser, tidslinjer och teamets prioriteringar, och den erbjuder flexibilitet när det gäller att anpassa uppgiftskategorier, beroenden och tidslinjer.

Få gratis mall Gå smidigt igenom dina uppgifter med hjälp av ClickUp Kanban View Roadmap Template.

Denna roadmap-strategi ökar transparensen och gör det möjligt för teamen att se kommande milstolpar, följa tidsplaner och justera prioriteringar tillsammans med:

Säkerställ att allas roller och deadlines är tydliga genom en av flera fördefinierade vyer .

Registrera viktiga datapunkter som uppgiftens varaktighet och funktionsbeskrivningar via anpassade fält .

Genom att regelbundet kontrollera framstegen via lista- och prioritetsvyer kan du förhindra att projektet spårar ur.

Om du ingår i ett agilt utvecklingsteam kan du, tillsammans med den här mallen, kolla in ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling för agila utvecklingsteam.

Den erbjuder tydliga sprintstrukturer och anpassar funktionsutvecklingen efter leveransscheman.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa varje tavla efter de specifika behoven i olika projekt med anpassningsbara tavlor .

automatiserade arbetsflöden via Effektivisera repetitiva uppgifter och fokusera på arbete med stor påverkan medvia ClickUp Automations.

Integrera ClickUp med verktyg som Google Kalender, Slack och Microsoft Teams för att öka effektiviteten och centralisera kommunikationen.

Spåra arbetade timmar för varje uppgift och skapa rapporter för att utvärdera produktiviteten med inbyggd rapportering via ClickUp Dashboards och Project Time-tracking.

Anpassa dina Kanban-tavlemallar efter dina behov för långsiktig planering.

Begränsningar med ClickUp

Med så många funktioner kan det kännas överväldigande att komma igång, särskilt för användare som är nya inom projektledningsprogramvara.

Jag har upplevt tillfälliga fördröjningar vid inläsning av uppgifter, särskilt när jag hanterar flera tavlor med stora bifogade filer.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

ClickUp erbjuder ett brett utbud av anpassningsalternativ. Från uppgiftslayout (listor, Kanban-tavlor, tidslinjer) till möjligheten att skapa anpassade automatiseringar, anpassar det sig enkelt efter varje teams behov, oavsett om det är ett litet eller stort team. Programvaran innehåller funktioner som uppgiftshantering, deluppgifter, kommentarer, uppgiftsfördelning till specifika medlemmar, övervakning av framsteg, automatiseringar, integrationer med andra verktyg (bland annat Google Drive och Slack) samt detaljerade rapporter. Dessutom finns stöd för tidsspårning, vilket är användbart för dem som behöver övervaka den tid som läggs på varje uppgift.

📮ClickUp Insight: 92 % av alla arbetstagare använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket leder till missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

2. Trello (bäst för visuell uppgiftshantering)

via Trello

Om du letar efter enkelhet och intuitiv design är Trello perfekt för team som söker en okomplicerad plattform för att hantera sina uppgifter. Det är utmärkt för att hjälpa användare att skapa organiserade arbetsflöden med hjälp av sitt karakteristiska kort-och-tavla-gränssnitt.

De är särskilt populära bland mindre team och enskilda personer för effektiv spårning av personliga projekt och teamprojekt.

Trellos bästa funktioner

Förenkla uppgiftshanteringen med Trellos intuitiva design, som gör att du snabbt kan flytta kort mellan listor med ett lättanvänt dra-och-släpp-gränssnitt.

Integrera verktyg som kalendrar, automatisering och analys för att förbättra ditt arbetsflöde med en mängd olika Power-Ups.

Anpassa färgkodade etiketter och förfallodatum för bättre prioritering, så att uppgifterna blir organiserade och lätta att identifiera.

Trellos begränsningar

Begränsad skalbarhet för komplexa arbetsflöden, särskilt jämfört med andra Trello-alternativ.

Power-Ups kan kräva ytterligare kostnader för avancerade och djupgående funktioner.

Priser för Trello

Gratis

Standard : 6 $/månad per användare

Premium : 12,50 $/månad per användare

Enterprise: Från 17,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Trello

G2 : 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 200 recensioner)

Den fungerar bra med agil metodik och är också perfekt för kundhantering. För effektiv hantering av dagliga uppgifter och TO_DO. Kan skapa olika utrymmen för att arbeta med olika scenarier, såsom problem/förbättringar, utveckling etc. Dess instrumentpanel är så attraktiv och tidsbesparande att den sparar mycket tid och möjliggör effektiv analys.

3. Monday.com (bäst för anpassning)

Monday.com erbjuder en oöverträffad nivå av anpassning, vilket gör det möjligt för team att bygga upp sina arbetsflöden från grunden.

Oavsett om du jonglerar med flera agila projektledningsteam eller samordnar mellan olika funktioner, garanterar Monday.com överskådlighet och kontroll över dina processer.

Dess visuella utseende och modulära funktioner gör den till en favorit bland design- och marknadsföringsteam.

Monday.com bästa funktioner

Spåra teamets framsteg med visuella instrumentpaneler som ger en omfattande översikt över projektstatus och deadlines.

Skapa anpassade automatiseringar och regler för att minska manuella uppdateringar genom att eliminera repetitiva uppgifter.

Planera och följ upp projekt i format som passar dina arbetsflöden bäst med flera flexibla visningsalternativ, inklusive tidslinje och kalender.

Begränsningar för Monday.com

Högre prisnivåer krävs för avancerade funktioner.

En brant inlärningskurva rapporterad av användare med komplexa installationer

Priser för Monday.com

Gratis (upp till två användare)

Grundläggande : 12 USD/månad per användare

Standard : 14 USD/månad per användare

Pro : 24 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 12 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 300 recensioner)

4. MeisterTask (bäst för automatisering av arbetsflöden)

via MeisterTask

En av mina favoritfunktioner i MeisterTask är att det prioriterar automatisering och enkelhet, vilket gör att teamen kan spara tid på repetitiva uppgifter.

Den rena, användarvänliga designen gör det möjligt även för icke-tekniska team att implementera effektiva projektledningsmetoder. MeisterTasks unika funktioner stödjer långsiktig produktivitet genom att förenkla komplexa arbetsflöden och säkerställa smidig samverkan.

MeisterTasks bästa funktioner

Automatisera repetitiva processer, såsom uppgiftsfördelning eller statusuppdateringar, med smarta automatiseringsverktyg.

Organisera uppgifter visuellt i tidslinjer via intuitiva projekt tidslinjer för att spåra leveranser, vilket gör det enkelt att övervaka framsteg och hålla deadlines.

Hantera projekt effektivt från vilken enhet som helst med en mobilvänlig design för uppgiftshantering på språng.

Begränsningar i MeisterTask

Begränsade rapporteringsverktyg i gratispaketet

Begränsade integrationer på lägre prisnivåer

Priser för MeisterTask

Gratis

Pro : 9 $/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

MeisterTask-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 100 recensioner)

Jag har använt MeisterTask i några månader nu, och jag måste säga att det är en riktig game changer! Användarvänligheten är fenomenal – allt är intuitivt och enkelt. Det var väldigt enkelt att implementera, och onboarding-processen gick smidigt. En av de mest framstående funktionerna är den höga datasäkerheten, som ger mig trygghet att veta att vår information är säker. MeisterTask har verkligen förenklat vår projektledning. Det hjälper oss att optimera intäkterna genom att hålla oss organiserade och på rätt spår. Dessutom ökar det produktiviteten genom att spara så mycket tid på uppgiftshantering. Sammantaget är det ett utmärkt verktyg som jag starkt rekommenderar för alla som vill effektivisera sitt arbetsflöde och öka sitt teams effektivitet!

➡️ Läs också: De 10 bästa alternativen till MeisterTask för uppgiftshantering

5. Smartsheet (bäst för stora projekt)

via Smartsheet

Smartsheet är perfekt för att hantera stora, komplexa projekt. Det erbjuder flera vyer, inklusive Kanban, Gantt och kalender, vilket ger en omfattande översikt över projektets tidslinjer och beroenden.

Jag tyckte att Smartsheet projektledning var särskilt användbart; det hjälpte mig att upprätthålla ett strukturerat arbetsflöde och visualisera projektets olika faser på alla nivåer.

Smartsheets bästa funktioner

Växla mellan Kanban-, Gantt-, rutnät- och kalendervyer för att få en omfattande inblick i projektets framsteg och schemaläggning.

Skapa anpassade automatiseringsregler för att underlätta repetitiva uppgifter, minimera manuella ingrepp och förbättra teamets effektivitet.

Förbättra teamkommunikationen och håll alla uppdaterade utan att lämna plattformen med realtidsuppdateringar och meddelandefunktioner.

Begränsningar i Smartsheet

Dyrare jämfört med enklare Kanban-verktyg

Överväldigande för användare som behöver grundläggande uppgiftshantering

Priser för Smartsheet

Fördel: 12 USD/månad per användare (1–10 användare)

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassad prissättning

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 17 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 300 recensioner)

6. Kanban Tool (bäst för små team)

via Kanban Tool

Jag tycker att Kanban Tool är ett av de enklaste men samtidigt mest effektiva Kanban-baserade projektledningsverktygen jag har provat. Det är också bra för teamledning.

Det är en enkel och användarvänlig lösning som är utformad för små team. Verktygets fokus på enkelhet och grundläggande Kanban-funktioner gör det till ett utmärkt val för dem som söker ett lättanvänt men effektivt system för uppgiftshantering.

Kanban Tools bästa funktioner

Se uppdateringar och uppgiftsframsteg direkt, så att alla är uppdaterade med de senaste utvecklingen.

Övervaka tiden som läggs på varje uppgift, vilket gör det enklare att utvärdera produktiviteten och förbättra tidsplaneringen.

Definiera WIP-gränser för att förhindra överbelastning av teammedlemmarna och hålla fokus på aktiva uppgifter.

Begränsningar för Kanban-verktyg

Begränsade avancerade funktioner för större team

Färre integrationer jämfört med konkurrenterna

Priser för Kanban-verktyg

Gratis

Team : 6 $/månad per användare

Enterprise: 11 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Kanban-verktyg

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 160 recensioner)

7. Asana (bäst för UI-design och UX)

via Asana

Asana kombinerar ett visuellt tilltalande gränssnitt med robusta funktioner för uppgiftshantering. Det är särskilt effektivt för team som vill förbättra samarbetet och optimera arbetsflödena i en användarvänlig miljö.

Jag har funnit det särskilt användbart för att dela upp uppgifter i hanterbara deluppgifter, vilket möjliggör en tydlig väg mot projektets slutförande.

Asanas bästa funktioner

Skapa tavlor som passar dina projektbehov och ger en visuell representation av uppgifter och deras status.

Tilldela teammedlemmarna uppgifter med specifika deadlines, vilket främjar ansvarstagande och att uppgifterna slutförs i tid.

Integrera enkelt med olika verktyg och förbättra arbetsflödeseffektiviteten på olika plattformar.

Asanas begränsningar

Begränsad funktionalitet för större företagsprojekt

Rapporteringsfunktionerna kräver premiumabonnemang.

Asanas prissättning

Gratis

Startpaket : 8,50 $/månad per användare

Avancerad : 19,21 $/månad per användare

Enterprise/Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 200 recensioner)

Asana erbjuder en mängd verktyg för att hantera och planera sprints och hjälper till att utveckla faser på ett enkelt sätt, vilket minskar förvirringen och skapar klarhet bland teammedlemmarna. Jag gillar den staplade layouten och den underliggande kalendervyn. Det saknas några vanliga funktioner och användargränssnittet kan förbättras med alternativ för anpassade rapporter och export från verktyget. Jag tror att vi kan förbättra automatiseringen genom maskininlärning.

8. Jira (bäst för mjukvaruutveckling)

via Jira

Jira är ett kraftfullt verktyg för mjukvaruutvecklingsteam och välkänt i utvecklarkretsar. Med funktioner som är skräddarsydda för agila metoder är det utmärkt för att hantera sprints, backlogs och komplexa utvecklingsprojekt.

Jag har funnit Jira särskilt användbart för koordinering av projekt som involverar flera team. Det gör att jag enkelt kan anpassa mig till förändrade projektkrav.

🧠 Rolig fakta: Jira har fått sitt namn från ”Gojira”, det japanska ordet för Godzilla.

Jiras bästa funktioner

Spåra buggar, uppgifter och förbättringar i realtid och se till att ingenting missas under utvecklingscyklerna.

Använd JQL (Jira Query Language) för komplexa sökningar, vilket möjliggör exakt spårning av problem i flera projekt.

Integrera med många utvecklingsverktyg (som Bitbucket och Confluence) för att förbättra teamsamarbetet och arbetsflödesanalysen för ökad effektivitet.

Jiras begränsningar

Komplex installationsprocess för icke-tekniska användare

Det kan vara överväldigande för mindre team som inte arbetar med programvara.

Priser för Jira

Gratis (för upp till 10 användare)

Standard: Från 8,60 $/månad per användare

Premium: Från 17 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 14 900 recensioner)

9. Zoho Projects (bäst för samarbete)

via Zoho Projects

Zoho Projects kombinerar olika funktioner i en sammanhängande plattform, vilket gör det möjligt för team att samarbeta smidigt. Med verktyg för att spåra beroenden och övervaka framsteg säkerställer det att alla aspekter av ett projekt tas med i beräkningen.

Zoho:s inbyggda kommunikationsverktyg förbättrar samarbetet i realtid, vilket gör det till ett favoritverktyg bland distribuerade team.

Zoho Projects bästa funktioner

Registrera arbetstimmar med inbyggd tidrapportering för att hantera budgetar och utvärdera projektets tidsplan.

Integrera med chatt-, kommentar- och fildelningsfunktioner för att underlätta effektiv kommunikation mellan teammedlemmarna.

Anpassa din instrumentpanel så att den visar relevanta projektmått och KPI:er, vilket ger en snabb översikt över projektets framsteg.

Begränsningar i Zoho Projects

Begränsade tredjepartsintegrationer i lägre prisplaner

Brantare inlärningskurva för avancerade funktioner

Priser för Zoho Projects

Gratis (upp till 3 användare, två projekt)

Premium : 5 $/månad per användare

Enterprise: 10 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (720+ recensioner)

10. Microsoft Planner (bäst för integration med Microsoft Teams)

via Microsoft Planner

Använder du redan Microsoft Suite? Då behöver du inte leta längre än Microsoft Planner. Det integreras direkt med Microsoft Office-ekosystemet och erbjuder ett enkelt verktyg i Kanban-stil för uppgiftshantering.

Dess realtidsuppdateringar och samarbetsfunktioner gör det möjligt för team att arbeta effektivt med välbekanta verktyg som Teams och Outlook. Planner är särskilt effektivt för små till medelstora team som är starkt beroende av Microsoft-produkter.

Microsoft Planners bästa funktioner

Tilldela uppgifter till teammedlemmar och ange förfallodatum för att hålla alla ansvariga.

Övervaka uppgiftsgenomförande och projektframsteg med hjälp av inbyggda diagram och instrumentpaneler.

Håll dig informerad med automatiska aviseringar om kommande deadlines och uppdateringar av uppgifter.

Begränsningar i Microsoft Planner

Grundläggande funktionalitet jämfört med avancerade Kanban-verktyg och andra alternativ till Microsoft Planner.

Begränsade anpassningsmöjligheter

Priser för Microsoft Planner

Gratis (i Microsoft 365-abonnemang)

Planner Plan 1 : 10 USD/månad per användare

Planner och Project Plan 3 : 30,00 $/månad per användare

Planner och Project Plan 5: 55,00 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Planner

G2 : 4,2/5 (över 210 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 250 recensioner)

11. Businessmap (bäst för att visualisera komplexa arbetsflöden)

via Businessmap

Businessmap är utformat för team som behöver visualisera och spåra komplexa arbetsflöden. Det erbjuder avancerade kartläggningsfunktioner som gör det möjligt för organisationer att koppla samman processer, identifiera flaskhalsar och optimera verksamheten.

Verktygen är särskilt lämpliga för avdelningar som drift, HR och ekonomi, där tydlighet och struktur är avgörande.

Businessmaps bästa funktioner

Skapa detaljerade processkartor tillsammans med Kanban-tavlor, vilket ger en helhetsbild av projektflöden och beroenden.

Dela upp uppgifter och hantera komplexa projekt med beroenden, så att projektet flyter smidigt.

Förbättra teamsamarbetet med chatt och dokumentdelning i appen för att minska behovet av externa kommunikationsverktyg.

Begränsningar för Businessmap

Den branta inlärningskurvan för nya användare

Högre pris jämfört med enklare verktyg

Priser för Businessmap

Standard : Från 179 USD/månad per användare (minst 15 användare)

Enterprise: Anpassad prissättning

Businessmap-betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

💡 Proffstips: Håll korta, praktiska workshops för att öka teamets engagemang för nya Kanban-verktyg. Att gå igenom funktionerna med verkliga projektdata kan underlätta införandet.

12. Notion (bäst för små projekt)

via Notion

Enligt min erfarenhet erbjuder Notion en flexibel arbetsyta som kombinerar Kanban-tavlor med antecknings- och dokumentationsfunktioner. Det är perfekt för små projekt och personlig uppgiftshantering.

Notions bästa funktioner

Organisera och håll koll på uppgifter som är anpassade efter ditt arbetsflöde

Sammanfoga anteckningar, uppgifter och databaser för en smidig projektledningsupplevelse.

Använd färdiga mallar för snabbare installation och ökad effektivitet.

Begränsningar i Notion

Begränsad offlineåtkomst

Kan sakna djup för komplex projektledning

Notion-priser

Gratis

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 5 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

13. Airtable (bäst för datacentrerade projekt)

via Airtable

Airtable är en unik blandning av kalkylbladsfunktioner och projektledning, avsedd för team som behöver organisera och analysera data samtidigt som de spårar uppgifter.

Det flexibla gränssnittet gör det möjligt för användare att skapa databaser, vilket gör det perfekt för team som hanterar stora datamängder eller sammankopplade projekt.

Airtables bästa funktioner

Anpassa tavlor efter olika projekt och växla vyer efter behov.

Spåra stora datamängder och länka enkelt relaterade poster, vilket är användbart för projekt med sammankopplade uppgifter.

Minska tiden du lägger på repetitiva uppgifter med automatisering

Airtables begränsningar

Den kostnadsfria versionen har begränsningar vad gäller lagringsutrymme och antal poster.

Brantare inlärningskurva för databasfunktionalitet

Priser för Airtable

Gratis

Team : 24 $/månad per användare

Företag : 54 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 100 recensioner)

14. KanbanFlow (bäst för Pomodoro-tidsspårning)

via KanbanFlow

Pomodoro-tekniken är en metod för tidshantering som utvecklades i slutet av 1980-talet. Den använder en köksklocka för att dela upp arbetet i intervaller, vanligtvis 25 minuter långa, avdelade av korta pauser.

Om du, precis som jag och många andra, tycker att Pomodoro-tekniken är användbar, är KanbanFlow ett utmärkt val. Den integrerar Pomodoro-liknande tidrapportering direkt i sina Kanban-tavlor, vilket gör den till ett utmärkt val för team som vill förbättra sin fokus och produktivitet.

KanbanFlows bästa funktioner

Anpassa uppgiftstavlor efter projektets behov med anpassade kolumner, färgkodade uppgifter och deluppgifter, vilket möjliggör en visuell uppdelning av arbetsflöden.

Hantera uppgiftsprioriteringar med WIP-gränser (Work-In-Progress) och ställ in beroenden för att effektivisera komplexa projekt.

Få tillgång till uppgiftsbaserade produktivitetsinsikter och tidsrapporter, perfekta för att utvärdera teamets prestationer och projektets tidsplaner.

Begränsningar för KanbanFlow

Begränsade rapporterings- och visualiseringsfunktioner

Färre integrationer från tredje part

Priser för KanbanFlow

Gratis

Premium: 5 $/månad per användare

KanbanFlow-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

15. Miro (bäst för gemensam brainstorming)

via Miro

Miro är en mångsidig plattform som kombinerar Kanban-tavlor med brainstormingverktyg som tankekartor och flödesscheman. Det är en idealisk lösning för kreativa team som vill planera, komma på idéer och utföra uppgifter tillsammans.

Miros redigering i realtid och omfattande mallbibliotek gör det ovärderligt för distans- eller hybridteam.

Miros bästa funktioner

Arbeta tillsammans i realtid med klisterlappar, kommentarer och live-markörspårning, vilket är perfekt för samarbete på distans.

Använd mallar för allt från Kanban-tavlor till strategisk planering, så att du enkelt och snabbt kan starta ett nytt projekt.

Anslut till verktyg som Slack, Jira och Microsoft Teams, så att teamen kan synkronisera uppgifter och samarbeta mellan olika plattformar.

Miro-begränsningar

Kräver internetuppkoppling för de flesta funktionerna.

Priserna kan vara höga för större team.

Miro-priser

Gratis

Startpaket : 10 USD/månad per användare

Företag : 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Ibland kan användarupplevelsen för nya användare vara lite överväldigande. Jag måste lägga ner lite tid på att introducera alla till plattformen och se till att de vet vad de ska göra. Gränssnittet är fullspäckat med funktioner, vilket är bra på lång sikt men ganska utmanande för nya användare. Men när man väl har ägnat lite tid åt att utforska det blir det ett fantastiskt verktyg för team.

16. Kanban Zone (bäst för hantering av komplexa arbetsflöden)

via Kanban Zone

Om du hanterar komplexa projekt fokuserar Kanban Zone på att tillhandahålla avancerade projektledningsverktyg för att hantera och optimera komplicerade arbetsflöden.

Dess unika flernivåstavlor gör det möjligt för team att kartlägga beroenden och effektivisera processer, vilket gör den särskilt lämplig för stora projekt som kräver hög synlighet.

Kanban Zones bästa funktioner

Strukturera arbetsflöden för att visa relationer mellan uppgifter, vilket är fördelaktigt för mer komplexa projekt.

Spåra framsteg i flera projekt och gör det enklare att samordna projektmål och teamaktiviteter.

Lägg till beroenden och WIP-gränser för att effektivisera arbetsflödet och undvika flaskhalsar i projektet.

Begränsningar för Kanban Zone

Begränsad integration med projektledningsverktyg från tredje part

Högre prisnivåer krävs för avancerade funktioner.

Priser för Kanban Zone

Gratis

Personligt : 6,25 $/månad per användare

Professional : 13,75 $/månad per användare

Portfolio: 20 $/månad per användare

Kanban Zone-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

17. ProjectManager.com (Bäst för avancerad projektuppföljning)

ProjectManager.com är ett funktionsrikt verktyg som är skräddarsytt för team som hanterar komplexa portföljer.

Med avancerade rapporterings- och schemaläggningsfunktioner är den idealisk för organisationer som behöver detaljerad information om resursfördelning, tidsplaner och projektprestanda. Den erbjuder allt från Kanban-tavlor till projektdashboards.

Detta verktyg fungerar bäst i miljöer där precision och skalbarhet är avgörande.

ProjectManager.com bästa funktioner

Få insikter med projektdashboards, tidrapporter och resurshanteringsrapporter, särskilt användbara för större, komplexa projekt.

Automatisera repetitiva uppgifter för att effektivisera arbetsflöden och spara tid

Tilldela uppgifter, spåra tid och övervaka teamets prestanda i flera projekt

Begränsningar för ProjectManager.com

Högre kostnad jämfört med enklare verktyg

Brantare inlärningskurva för nya användare

Priser för ProjectManager.com

Team : 16 $/månad per användare

Företag : 28 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner på ProjectManager.com

G2 : 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 340 recensioner)

18. Taskworld (bäst för teamsamarbete)

via Taskworld

Ibland är det största hindret för ett projekts framgångsrika slutförande bristande kommunikation mellan teammedlemmarna. Detta är särskilt svårt om dina team är utspridda på olika platser och/eller arbetar asynkront.

Taskworld löser denna utmaning genom att integrera Kanban-tavlor med robusta samarbetsfunktioner, vilket gör det till ett utmärkt val för team som prioriterar kommunikation och transparens.

Dess intuitiva gränssnitt och inbyggda analysfunktioner säkerställer att teamen håller sig på rätt spår och synkroniserade, även i snabbrörliga miljöer.

Taskworlds bästa funktioner

Visualisera uppgifter, deadlines och teamansvar i en vy

Håll dig uppdaterad om projektets framsteg med realtidsuppdateringar som håller alla synkroniserade med uppgifterna.

Förbättra teamsamarbetet och produktiviteten med chattfunktionen i appen.

Begränsningar i Taskworld

Begränsad anpassning för avancerade arbetsflöden

Premiumpriser för alla funktioner

Priser för Taskworld

Gratis provperiod

Företag : 19 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Taskworlds betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 210 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Taskworld spårar inte bara uppgiftsförloppet utan också emotionell feedback från teammedlemmar om specifika uppgifter för att förbättra teamets moral och samarbete.

19. Todoist (bäst för personlig uppgiftshantering)

via Todoist

Todoist är en mångsidig applikation för uppgiftshantering för både enskilda användare och team. Den har ett rent gränssnitt och stöder genom sin funktion Boards olika produktivitetsmetoder, inklusive Kanban.

Denna flexibilitet gör den lämplig för hantering av personliga uppgifter och samarbetsprojekt.

Todoists bästa funktioner

Sätt prioriteringar och lägg till etiketter för att hålla koll på brådskande uppgifter och kategorisera dem för bättre organisation.

Ange deadlines och förfallodatum genom att skriva in fraser som "nästa tisdag", vilket gör inmatningen av uppgifter effektiv.

Använd inbyggda mallar för olika arbetsflöden för att komma igång snabbt.

Todoists begränsningar

Kan sakna vissa avancerade projektledningsfunktioner som finns i mer robusta verktyg.

Avancerade funktioner som etiketter och filter är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Todoist-priser

Nybörjare : Gratis

Pro : 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

Jag har använt Todoist i stort sett sedan dag ett. Företaget är ett av de mest transparenta jag har stött på och utvecklings- och supportteamet måste vara ett av de bästa i hela multiversum. Under alla år som jag har använt det har jag inte ändrat mina grundläggande metoder, utan bara justerat dem då och då när nya funktioner har släppts. Jag har provat i stort sett alla uppgiftshanterare som finns, från Remember The Milk, Any.do, TickTick etc., och Todoist är fortfarande bäst i mina ögon.

20. Kanbanchi (bäst för integration med Google Workspace)

via Kanbanchi

Om du, liksom tusentals andra användare, regelbundet använder Google Workspace och dess tjänster, bör du testa Kanbanchi för dina Kanban-tavlor.

Kanbanchi är ett projektlednings- och samarbetsverktyg som är särskilt utformat för användare av Google Workspace.

Den erbjuder Kanban-tavlor, Gantt-diagram och tidsspårning, allt smidigt integrerat med Google Drive, vilket gör den idealisk för team som är djupt integrerade i Googles ekosystem.

Kanbanchis bästa funktioner

Integrera med Google Drive och andra Google-appar för optimerat arbetsflöde.

Övervaka tiden som läggs på uppgifter och underlätta produktivitetsanalysen.

Använd analysverktyg som kumulativa flödesdiagram och burn-down-diagram för att följa upp prestanda.

Kanbanchis begränsningar

Mindre lämpligt för team som inte använder Google Workspace, eftersom dess funktioner är optimerade för Googles ekosystem.

Vissa användare kan tycka att gränssnittet är mindre intuitivt jämfört med andra Kanban-verktyg.

Priser för Kanbanchi

Essential : 5,99 $/månad per användare

Premium : 16,99 $/månad per användare

Professional: 41,99 $/månad per användare

Företag: Från 99,95 $/månad per användare

Kanbanchi-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 280 recensioner)

21. ZenHub (bäst för GitHub-integration)

via ZenH u b

ZenHub är en projektledningslösning som är särskilt utvecklad för utvecklingsteam som använder GitHub. Den integreras direkt i GitHubs gränssnitt och erbjuder Kanban-tavlor och agila projektledningsfunktioner utan att du behöver lämna utvecklingsmiljön.

Detta verktyg hjälper utvecklare att fokusera på kodning samtidigt som intressenterna hålls uppdaterade om projektets tidsplan.

ZenHubs bästa funktioner

Integrera projektledningsfunktioner direkt i GitHub för en smidig upplevelse

Automatisera repetitiva uppgifter och öka utvecklingseffektiviteten

Få insikt i projektets framsteg och teamets prestationer med detaljerade analyser.

ZenHubs begränsningar

Främst fördelaktigt för team som redan använder GitHub; mindre användbart för andra.

Nya användare kan behöva tid för att kunna utnyttja alla funktioner effektivt.

ZenHub-priser

Gratis

Teams : 12,50 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ZenHub-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)

22. Wrike (bäst för mångsidig projektledning)

via Wrike

Jag har upptäckt att Wrike är ett omfattande projektledningsverktyg som erbjuder flexibilitet för att hantera olika arbetsflöden, inklusive Kanban.

De erbjuder funktioner som uppgiftsuppföljning, Gantt-diagram och robust rapportering, vilket gör dem lämpliga för team av alla storlekar inom olika branscher.

Wrikes viktigaste funktioner

Anpassa din arbetsyta efter specifika projektbehov

Övervaka uppgifter, deadlines och framsteg i detalj

Visualisera projektets tidslinjer och beroenden med integrerade Gantt-diagram.

Wrike-begränsningar

Det kan vara överväldigande för mindre team på grund av dess omfattande funktionsuppsättning, särskilt jämfört med andra Wrike-alternativ.

Avancerade funktioner finns endast tillgängliga i dyrare abonnemang, vilket kan bli kostsamt.

Priser för Wrike

Gratis .

Team : 10 USD/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Enterprise och Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 700 recensioner)

23. Kanbanize (bäst för att skala upp agila metoder)

via Kanbanize

Kanbanize (förvärvat av Businessmap i oktober 2023) är utformat för att hjälpa organisationer att skala upp sina agila metoder genom att kombinera Kanban-tavlor med affärsautomatisering och analys.

Den passar team som vill visualisera arbetet, optimera arbetsflöden och förbättra effektiviteten i hela företaget.

Kanbanizes viktigaste funktioner

Automatisera återkommande uppgifter och processer med hjälp av regler för affärsautomatisering för att öka effektiviteten.

Hantera flera projekt och portföljer inom organisationen

Skapa omfattande rapporter och mätvärden med detaljerade analyser för att övervaka prestanda och identifiera områden som kan förbättras.

Kanbanizes begränsningar

De omfattande funktionerna kan kräva tid och utbildning för att behärska.

Priserna kan vara mindre tillgängliga för mindre team eller nystartade företag.

Priser för Kanbanize

Standard : 179 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Kanbanize-betyg och recensioner

G2 : 3,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

ClickUp: Den bästa Kanban-programvaran

Efter att ha testat de olika Kanban-verktygen som listas här kan jag med säkerhet säga att ClickUp är det bästa alternativet för heltäckande projektledning, och även andra håller med om det.

ClickUps kombination av anpassningsbarhet, intuitivt gränssnitt och kraftfulla funktioner har avsevärt ökat mitt teams produktivitet och gjort våra arbetsflöden mer effektiva.

Möjligheten att skapa skräddarsydda statusar, automatisera uppgifter och integrera med andra viktiga verktyg gör det till en oumbärlig tillgång för alla projektledare.

Om du vill uppgradera din Kanban-upplevelse rekommenderar jag starkt att du registrerar dig för ClickUp idag – upplev skillnaden själv!