Asana vs. ClickUp: Vilket teamhanteringsverktyg är bäst 2025?

När det gäller att växa ditt företag spelar projektledningsprogramvara en avgörande roll. Det är som att hitta den saknade pusselbiten som får allt att falla på plats. 🧩

Men låt oss vara ärliga – att välja rätt verktyg för dina team och ditt företag är ingen lätt uppgift. Det finns så många faktorer att ta hänsyn till och ett stort utbud av alternativ att välja mellan. Du har förmodligen en lång lista med krav och önskade funktioner från olika team och ledare också.

Hur kan du nu med säkerhet välja det perfekta verktyget som inte bara uppfyller din organisations och ditt teams behov, utan också passar hela ditt företag? Det är där vi kommer in!

I den här bloggen kommer vi att utforska två av de mest populära projektledningssystemen som har vunnit betydande popularitet under de senaste åren: ClickUp och Asana.

Vi kommer att belysa de viktigaste skillnaderna och ge värdefulla insikter som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut. Genom att förstå nyanserna mellan dessa verktyg kan du med säkerhet välja det som bäst passar de unika behoven och målen för dina växande team och ditt företag.

Ska vi dyka in i ämnet? 🤿

Vad är ClickUp?

Organisera dina uppgifter i en Kanban-tavla i ClickUp och få en översikt över dina uppgifter.

Låt oss börja med ClickUp – ett allt-i-ett-projektledningssystem och det ultimata verktyget för teamsamarbete för mjukvaruteam och företag av alla storlekar som vill hantera ett obegränsat antal uppgifter.

ClickUp grundades 2017 och har hjälpt tusentals team (och fler blir det) att förändra sitt sätt att arbeta och samarbeta.

Som en av de mest kraftfulla produktivitetsplattformarna effektiviserar och förenklar ClickUp ditt arbetsflöde genom att tillhandahålla ett projektledningsverktyg som ersätter alla andra fristående appar och skapar projektöversikt så att alla hela tiden kan hålla sig uppdaterade om framsteg och mål.

Snabbspola fram till 2023, ClickUp är nu ett av de högst rankade arbetshanteringsverktygen som används av soloprenörer, småföretag och stora företag över hela världen. Det har vunnit flera prestigefyllda utmärkelser, bland annat utnämnts till ett av de mest innovativa företagen 2023 i kategorin arbetsplats av Fast Company.

Under samma år tog ClickUp förstaplatsen i både kategorierna Bästa projektledningsprogram och Bästa samarbets- och produktivitetsprogram av G2, bland många andra utmärkelser såsom Högst nöjda produkter 2023.

Imponerande, eller hur?

Kort sagt, ClickUp går utöver grunderna i projektledningsprogramvara – det är en komplett lösning för arbetshantering med projektledning, tidrapportering, teamsamarbete, funktioner för måluppföljning och framstegsuppföljning och mycket mer i ett kraftfullt paket. 🎁

Använd ClickUps målspårningsfunktion för att hålla dig på rätt spår mot dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk spårning av framsteg.

ClickUp erbjuder hundratals avancerade funktioner som gör det möjligt för team att arbeta effektivt och samarbeta smidigt på en enda plats, istället för att växla mellan flera appar. Från strategisk planering till hantering av sprintar, uppföljning av framsteg och mål, och allt däremellan och därefter, kan ClickUp stödja alla typer av projekt och aspekter av ditt arbete.

Dessutom är plattformen helt anpassningsbar och kan skräddarsys efter varje teams specifika behov, komplexa arbetsflöden och unika preferenser. Enbart denna flexibilitet gör ClickUp till det mest lämpliga valet för alla team och växande företag inom olika branscher.

Det finns många anledningar till varför ClickUp fortsätter att vinna hjärtat hos team och företag över hela världen. Vi kommer att gå in på det om ett tag, men först ska vi bekanta dig med Asana.

Vad är Asana?

Hantera projekt i Asana

I likhet med ClickUp är Asana en samarbetsplattform för arbetshantering som är utformad för att hjälpa team att hantera sitt arbete och samarbeta effektivt.

Asana grundades 2008 och skapades för att lösa problemet med ineffektiv arbetsledning och kommunikation. Detta projektledningsverktyg erbjuder också en centraliserad plattform för att planera projekt, tilldela uppgifter, sätta deadlines och kommunicera effektivt.

Asana gör det möjligt för användare att dela upp komplexa projekt i mindre uppgifter, tilldela ansvar, följa framsteg och säkerställa transparens och ansvarsskyldighet bland teammedlemmarna.

När det gäller funktioner erbjuder Asana bland annat verktyg för uppgifter och samarbete, projektplanering, visualisering av tidslinjer, fildelning och integrationer med andra populära verktyg. Sammantaget erbjuder Asana en omfattande och användarvänlig plattform för att hantera arbete, tilldela uppgifter, främja lagarbete och hjälpa organisationer att uppnå sina mål på ett effektivt sätt.

via Asana

Asanas tidiga inträde på marknaden för projektledningsprogramvara och dess igenkänningsfaktor har spelat en viktig roll för dess bestående popularitet.

Dess intuitiva design, samarbetsfunktioner, anpassningsmöjligheter, uppdateringar i realtid och integrationer gör det till ett självklart val för individer och team som söker en traditionell projektledningsmetod. Denna bekantskapsfaktor har utan tvekan bidragit till dess omfattande användarbas, eftersom den har gett team och organisationer en plattform som känns bekväm och lätt att navigera.

Okej, både ClickUp och Asana erbjuder en projektledningslösning och teamsamarbete – nu är den stora frågan: vem gör det bäst? 👀

Jämförelse av funktioner mellan ClickUp och Asana

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb översikt över ClickUp vs Asana för att hjälpa dig att komma igång! 👀

ClickUp är mest känt för:

Anpassning : Helt anpassningsbar projektledningsplattform och arbetsflöden som passar alla företag och team.

Arbets- och projektledning : Avancerade men flexibla funktioner som stöder alla projektmetoder, anpassade automatiseringar som påskyndar processer och skalbara arbetsvyer som passar växande team och företag.

Projektöversikt och uppföljning : Anpassade vyer och hierarki för att förbättra översikten över och uppföljningen av projekt inom hela företaget.

Teamhantering och samarbete : Inbyggda samarbetsverktyg som stöder distansarbete och asynkroniserat arbete. Lägg till flera ansvariga inom uppgifter och använd arbetsbelastningsvyn för effektiv resursfördelning. Det finns även möjlighet att lägga till gäster och bevilja eller begränsa behörigheter.

Rapportering och analys i realtid: Anpassade instrumentpaneler, aviseringar och mycket mer för enklare uppföljning av framsteg

Användarvänligt gränssnitt: Intuitiv design med dra-och-släpp-funktionalitet som även möjliggör integration med appar från tredje part.

Konsolidering av teknikstack : Få tillgång till hundratals funktioner för att minska behovet av flera appar och effektivisera arbetsflödena.

Prisvärd : Erbjuder ett funktionsrikt gratisabonnemang och prisvärda betalda abonnemang.

Mobilapp: Tillgänglig på alla enheter så att du kan komma åt ditt arbete var som helst och när som helst.

Kundbetyg och recensioner:

G2 : 4,7 av 5 (över 8 200 recensioner)

Capterra: 4,7 av 5 (över 3 700 recensioner)

Asana är mest känt för:

Arbets- och uppgiftshantering: Använd funktioner som uppgifter, förfallodatum, ansvariga och mycket mer.

Kommunikation : Kommentarfunktioner som underlättar teamsamarbetet

Vyer : Välj från en lista med arbetsvyer, inklusive lista, kalendrar, arbetsbelastning och mer.

Projektuppföljning : Visa projekt- och uppgiftsdeadlines med en Gantt-stil, lista eller Kanban-tavla.

Rapportering : Håll dig uppdaterad med dashboards med chattar i realtid, statusuppdateringar, mål och portföljer.

Teamhantering : Skapa team, lägg till medarbetare till uppgifter, samarbeta med externa team, kontrollera behörigheter och mycket mer.

Integrationer : Anslut till verktyg som ditt team använder varje dag

Mobilapp : Erbjuder mobilappar för iOS och Android. De flesta funktioner är tillgängliga på mobilen, men de kan skilja sig åt mellan olika typer av enheter och med den fullständiga webbappen.

Prissättning: Asana erbjuder en gratisversion av sina verktyg där du kan hantera ett obegränsat antal uppgifter, inklusive obegränsad lagringsutrymme med en gräns på upp till 100 MB per fil.

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,3 av 5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 12 000 recensioner)

Vid första anblicken är det tydligt att i kampen mellan ClickUp och Asana har båda projektledningsplattformarna liknande funktioner för uppgiftshantering och teamsamarbete – vilket är fantastiskt. Moderna verktyg bör erbjuda moderna lösningar, och dessa listor med funktioner är en stark grund för båda verktygen.

Men nu ska vi gå in på detaljerna och titta närmare på vad varje verktyg erbjuder, samt vad som verkligen skiljer dem åt.

1. Projekt- och uppgiftshantering

Asana vs ClickUp, rond ett: Låt oss titta på de viktigaste funktionerna för projekt- och uppgiftshantering i ClickUp och Asana (boxningsklockan ringer). 🥊🔔

Viktiga funktioner i ClickUp för projekt- och uppgiftshantering

Över 15 anpassade projektvyer, inklusive en omfattande kalkylbladsfunktion.

Arbetsbelastning och Box-vy för resurshantering

Allt-vyn ger en översikt över alla projekt

Hundratals anpassningsbara funktioner, såsom anpassningsbara fält, tillgodoser dina behov.

Robust projekthierarki för överskådlighet och organisation

Projektets tidsspårning, framstegsspårning, uppgiftsberoenden och relationer

Villkorlig logikautomatisering och formulärskapare

Projektöversikt i ClickUp

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp ger dig möjlighet att se ditt arbete på ditt sätt.

Med över 15 anpassade projektvyer i ClickUp, inklusive list-, tavel-, tidslinje-, kalender-, arbetsbelastnings- och formulärvy, kan du och ditt team äntligen organisera ert arbete på det sätt som bäst stöder er arbetsflöde, personliga preferenser och projektbehov.

Och med Everything-vyn i ClickUp får du en översikt över alla dina viktiga uppgifter från alla dina utrymmen och listor i en vy – vilket är fantastiskt, särskilt för teamledare och chefer.

När det gäller hantering av resurser mellan team ger vyerna Workload och Box en omedelbar översikt över teamets prioriteringar, arbetskapacitet och mycket mer.

Enbart denna nivå av projektöversikt gör ClickUp till en av de bästa projektledningsprogramvarorna och Asana-alternativen på marknaden idag.

VIKTIG KLICKUP-SKILLNADClickUp överträffar Asana när det gäller projektvisningsalternativ. ClickUp erbjuder ett brett utbud av mer än 15 projektvyer, vilket överträffar de begränsade sex vyerna som Asana erbjuder. Dessutom saknar Asana viktiga projektledningsvyer som Everything-vy, Box, Mind Maps och Table-vy, som alla är tillgängliga i ClickUp.

Arbetsyta och projektorganisation i ClickUp

Varje nivå av ClickUp ger dig mer flexibilitet och kontroll för att organisera allt du behöver.

När det gäller projektorganisation gör ClickUp det enkelt att hålla ordning på ditt arbete med sin robusta hierarkiska struktur.

Från arbetsytanivå som representerar hela ditt företag till rumsnivå för att organisera flera avdelningar och team, till mappar för att separera olika projekt, kampanjer och så vidare, kan ClickUp se till att dina flera team, projekt och uppgifter har en egen plats.

Denna projekthierarkistruktur i ClickUp hjälper dig inte bara att hålla ordning, utan förbättrar också projektets synlighet och förhindrar att teamen slösar tid på att leta efter specifika uppgifter.

Om du dessutom arbetar med externa team och kunder kan du med ClickUp bjuda in gäster till din arbetsyta med full kontroll över vad de kan komma åt, endast visa, redigera, kommentera och dela, så att din privata och känsliga information är säker.

Uppgiftshantering i ClickUp

På uppgiftsnivå i ClickUps hierarki låter ClickUp team dela upp större uppgifter i deluppgifter för att göra varje steg mer effektivt, genomförbart och organiserat – skapa helt enkelt en uppgift och lägg till deluppgifter inom den överordnade uppgiften.

Dela upp dina projekt i uppgifter, deluppgifter och underordnade deluppgifter i ClickUp.

Uppgifter och deluppgifter i ClickUp gör att du kan göra mer än bara ha en platshållare för dina åtgärdspunkter. De är mycket anpassningsbara och funktionella för att hjälpa dig att arbeta effektivt och förhindra att något faller mellan stolarna.

För att underlätta hanteringen av uppgifter och deluppgifter erbjuder ClickUp en rad funktioner som kan användas och implementeras inom uppgifterna. Dessa inkluderar uppgiftsbeskrivningar, flera ansvariga, anpassade fält, anpassade statusar, tilldelade kommentarer och @-omnämnanden, förfallodatum, prioritetsflaggor, anpassade uppgiftstaggar, inbäddade filer, uppgiftschecklistor och bevakare. Dessutom erbjuder ClickUp en inbyggd funktion för tidrapportering för att spåra tid, ställa in uppskattningar, lägga till anteckningar och visa rapporter över din tid var du än befinner dig, samt en praktisk universell sökfunktion som hjälper dig att hitta en nål i din (tekniska) hö. Använd helt enkelt den universella sökfunktionen för att snabbt hitta alla filer, oavsett om de finns i ClickUp, en ansluten app eller på din lokala enhet, allt från ett och samma ställe.

Sök enkelt bland alla uppgifter, dokument och projekt i ClickUp för att komma igång med ditt arbete.

Dessa funktioner möjliggör i slutändan effektiv uppgiftshantering, förbättrad organisation, förbättrad kommunikation och smidig uppföljning av projektets framsteg.

VIKTIG SKILLNAD MELLAN CLICKUP OCH ASANAClickUp låter dig lägga till en eller flera ansvariga till en uppgift, medan Asana bara har möjlighet att lägga till en ansvarig till en uppgift. Asana erbjuder inte heller någon inbyggd tidsregistreringsfunktion som hjälper teamen med projektets tidshantering, medan ClickUp har en inbyggd global tidsregistreringsfunktion som låter dig registrera tid från din dator, mobil och till och med webbläsare med ClickUp Chrome-tillägget.

Projekt- och framstegsspårning i ClickUp

ClickUp hjälper dig att hålla allt ditt arbete synligt och organiserat, vilket möjliggör effektiv projekt- och framstegsspårning. Dess omfattande uppsättning funktioner gör det enklare att spåra alla aspekter av ditt arbetsflöde, projekt, mål, team och mycket mer. Funktioner som bevakare och aviseringar ger omedelbara uppdateringar om alla ändringar eller framsteg, anpassade statusar visar tydligt i vilket skede varje uppgift eller projekt befinner sig, och anpassade instrumentpaneler med rapportering och analys i realtid ger en översiktlig bild av alla dina projekt och uppgifter i en lättöverskådlig sammanfattning.

En annan viktig funktion i ClickUp för projektuppföljning är ClickUp Gantt View. Denna vy ger inte bara dig, projektteamet och intressenterna en tydlig dynamisk tidslinje, utan gör det också enkelt att schemalägga uppgifter, hålla koll på projektets framsteg, hantera deadlines, hantera flaskhalsar och mycket mer.

Planera projekt, hantera beroenden och prioritera uppgifter med Gantt-vyn i ClickUp.

Flexibilitet och skalbarhet i ClickUp

Det som skiljer ClickUp från traditionella projektledningsverktyg som Asana är dess helt anpassningsbara plattform, vilket gör det till den perfekta lösningen för alla projekt, team och företag.

Med över hundra anpassningsbara funktioner och ClickApps kan ClickUp konfigureras på olika sätt för att effektivisera enkla till komplexa arbetsflöden, anpassas till alla projektbehov och stödja praktiskt taget alla användningsfall, team och företag.

Denna flexibilitet i ClickUp gör det också möjligt för team att arbeta med och anta alla typer av projektledningsmetoder, såsom agile, scrum, waterfall och andra.

VIKTIG SKILLNAD MED CLICKUPFörutom flexibilitet och skalbarhet ger ClickApps och de detaljerade inställningarna i ClickUp också ledare och inköpsteam full kontroll över behörigheter och användarlicenser, till skillnad från Asana som har begränsad täckning inom detta område.

Viktiga funktioner i Asana för uppgifts- och projektledning

Projektvyer (lista, tavla, kalender och tidslinje)

Arbetsytor för samarbete (uppgifter och deluppgifter)

Lägg till upp till en ansvarig per uppgift

Anpassade fält för att spåra status och filtrera information

Beroenden inom uppgifter

Projektets synlighet i Asana

Hantera projekt i Asana

Organisera ditt arbete i delade projekt som listor eller Kanban-tavlor för dina initiativ, möten och program. Listvyn är en enkel och strukturerad vy som visar uppgifter och att göra-listor i ett vertikalt listformat, medan tavelvyn är strukturerad på samma sätt som en Kanban-tavla. Tidslinjevyn visar uppgifter i ett Gantt-diagramliknande format.

Arbetsyta och projektorganisation i Asana

Projekthierarki i Asana

Asanas arbetsytor gör det möjligt för grupper att samarbeta kring projekt och uppgifter, oavsett vilken e-postdomän de har. Med arbetsytor kan du skapa eller gå med i flera arbetsytor och organisationer, så att du kan samarbeta med olika grupper av Asana-användare.

Arbetsytor har sina egna medarbetare, projekt och uppgifter. Det innebär att dina kollegor inte kan se de andra arbetsytorna eller organisationerna som du är en del av, och vice versa. Din integritet och sekretessen för ditt arbete skyddas inom varje arbetsyta eller organisation.

I ett arbetsutrymme finns det två typer av personer: arbetsutrymmesmedlemmar och medlemmar med begränsad åtkomst. Arbetsutrymmesmedlemmar har full åtkomst till allt i arbetsutrymmet. Å andra sidan har medlemmar med begränsad åtkomst specifika begränsningar i sin åtkomst. Medlemmar med begränsad åtkomst har endast åtkomst till projekt, uppgifter och meddelanden som uttryckligen delas med dem.

Uppgiftshantering i Asana

Asana erbjuder en rad funktioner för uppgifts- och arbetshantering, inklusive uppgifter och deluppgifter för att dela upp arbetet i hanterbara delar, samt projektvyer som listor eller Kanban-tavlor för att organisera dessa uppgifter.

En annan viktig funktion för uppgiftshantering i Asana är Mina uppgifter, ett verktyg som hjälper dig att hålla koll på din att göra-lista. Det visar alla uppgifter som tilldelats dig och när de ska vara klara. Du kan använda det för att prioritera ditt arbete och se vad som behöver göras härnäst. Det är ett utmärkt sätt att hålla ordning och fokusera på dina dagliga uppgifter. För att ytterligare förbättra organisationen kan du också gruppera uppgifter i sektioner i valfritt projekt för att matcha arbetsflöden, dela upp olika typer av arbete och helt enkelt hålla ordning på uppgifterna.

När det gäller att tilldela uppgifter kan du i Asana endast tilldela en uppgift till en enda mottagare. Du kan dock lägga till flera medarbetare till en uppgift.

Projekt- och framstegsspårning i Asana

För att hjälpa dig att spåra uppgifter och projekt erbjuder Asana en översiktssektion som ger en översikt över dina projekt och deras aktuella framsteg. I den här sektionen kan du också se historiska statusuppdateringar, milstolpar, hinder och mycket mer.

Dessutom får medarbetare som samarbetar inom en Asana-uppgift meddelanden när uppgifterna uppdateras. Detta gör att de kan hålla sig informerade och se hur uppgiften fortskrider.

Flexibilitet och skalbarhet i Asana

Anpassade fält i Asana (via Asana)

Anpassade fält i Asana-projekt gör det möjligt att lägga till extra information till uppgifter. Dessa fält kan användas för att ange stadium, prioritet, kostnad eller andra relevanta detaljer för ditt arbetsflöde, team och företag. Genom att använda anpassade fält kan individer enkelt förstå hur arbetet fortskrider i hela organisationen.

Erbjuder ClickUp eller Asana bättre anpassningsmöjligheter för projektledning?

Det korta svaret är ja – ClickUp erbjuder större flexibilitet än Asana.

Flexibilitet: Asana erbjuder omfattande verktyg för projekt- och uppgiftshantering, och funktionerna är tillräckligt enkla för att få jobbet gjort, men de saknar flexibilitet, vilket team och företag, särskilt de som vill skala upp, behöver för att kunna arbeta effektivt.

Det är här ClickUp kommer till sin rätt.

Det gör det möjligt för användare att anpassa hela sin upplevelse i ClickUp med ClickApps, anpassade arbetsvyer och mycket mer, utöver dess robusta funktioner.

Projektets synlighet och spårning: Dessutom vinner ClickUp när det gäller projektets synlighet och spårning – det ger en högre nivå av projektets synlighet, vilket förbättrar projektets spårning och transparens mellan teamen. 👀

Här är varför:

När flera projekt har skapats i Asana är det nästan omöjligt att se och sammanfatta alla aktiviteter som pågår. Det är mycket uppdelat, vilket innebär att skapandet av fler projekt naturligtvis leder till fler silos. Detta är en stor miss för ledare som behöver en överblick över framstegen mot stora företagsinitiativ.

Med ClickUp är de sammanfattningar som ledare behöver inbyggda direkt i plattformens hierarki – inga avancerade instrumentpaneler eller anpassningar krävs. ClickUp erbjuder också en Everything-vy som skapar synlighet för projekt i hela företaget.

2. Automatisering av arbetsflöden och AI

Asana vs ClickUp, andra omgången. ✌🏻

Låt oss nu jämföra ClickUp och Asanas arbetsflödesautomatisering och AI-funktioner. 🥊

Viktiga funktioner i ClickUp för automatisering av arbetsflöden och AI

Förkonfigurerad och anpassad automatisering

Integrationsmöjligheter med appar för automatisering av arbetsflöden

Formulärvy för att effektivisera förfrågningar

Anpassningsbara mallar för varje team och olika användningsfall

AI-driven skrivassistent (ClickUp AI)

Automatisering av arbetsflöden i ClickUp

Att effektivisera ditt arbetsflöde är ett av ClickUps mål, och genom att låta användarna skapa anpassade uppgiftsstatusar blir det möjligt att skapa tydliga framsteg, flytta projekt längs projektets livscykel och förbättra uppföljningen av framstegen – vilket minskar behovet av att skicka eller begära uppdateringar om projektstatus.

Skapa anpassade statusar som passar ditt teams specifika arbetsflöde i ClickUp

Dessutom kan du färgkoda varje status för att göra det ännu enklare att associera stadier med färger (och roligare att titta på, om vi får tillägga). 😉

Det bästa av allt?

Du kan använda fördefinierade eller skapa anpassade automatiseringar i ClickUp för att automatisera ditt arbetsflöde – till exempel ställa in en utlösare och ett villkor för att ändra den som tilldelats uppgiften när uppgiftens status ändras från ”Pågår” till ”Granska”. Det behöver inte sägas att anpassade statusar är en game changer och kan hjälpa dig att hålla dina projekt på rätt spår.

Mer om automatisering av arbetsflöden i ClickUp – denna extremt användbara och värdefulla funktion i ClickUp låter dig automatisera uppgifter eller hela arbetsflöden med bara några klick och steg. Oavsett vilket team du tillhör eller vilken verksamhet du driver kan ClickUps automatisering omvandla och påskynda ditt arbetsflöde samt hålla dina processer konsekventa hela tiden.

Använd färdiga automatiseringsrecept i ClickUp eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

För att ytterligare påskynda dina arbetsflöden erbjuder ClickUp också över 1 000 anpassningsbara mallar för varje team och användningsfall, inklusive olika mallar för projektledning. Få tillgång till färdiga mallar för agil projektledning, projektleveranser, projektimplementeringsplaner, projektbeskrivningar och mycket mer för att komma igång med ditt arbete och hålla processerna konsekventa mellan teamen.

AI-funktioner i ClickUp

Ta din produktivitet till nya höjder med ClickUp AI och påskynda dina projekt med din egen personliga skrivassistent. ⚡️🤖

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, skapa övertygande texter och få mer gjort på kortare tid.

ClickUp AI är den enda AI-lösningen som är skräddarsydd för varje roll och användningsfall för att förbättra produktivitet, samarbete och beslutsfattande genom att utnyttja artificiell intelligens och automatisering för att:

Skapa omedelbart engagerande, tydliga och koncisa texter baserat på dina uppmaningar

Få tillgång till experternas tips för varje användningsfall direkt i ClickUp.

Redigera enkelt ditt innehåll för att förbättra kvaliteten

Sammanfatta snabbt långa texter, såsom mötesanteckningar, projektuppdateringar och mycket mer.

Skapa åtgärdspunkter och insikter från dokument och uppgifter

Översätt text till 12 språk

Och mer

Denna avancerade funktion kan påskynda dina projektplaner och genomförande, och ge chefer, team, intressenter och hela organisationer möjlighet att effektivisera sina projektledningsprocesser och uppnå bättre resultat. 📈

VIKTIG SKILLNAD MELLAN CLICKUPAsana erbjuder några AI-funktioner, men de är lätta och begränsade jämfört med vad ClickUp erbjuder. Till exempel kan du bara ändra tonen i ditt skrivande med Asanas AI, medan ClickUp AI låter dig ändra olika inmatningar för att säkerställa att det genererar innehåll som passar din roll, ton, kreativitet och mycket mer.

Viktiga Asana-funktioner för automatisering av arbetsflöden och AI

Automatisering och anpassade regler

Anpassade mallar

Arbetsförfrågningsformulär

Asana Intelligence (AI)

Automatisering av arbetsflöden i Asana

Precis som ClickUp kan Asana automatisera rutinuppgifter för att hjälpa dig spara tid i din vardag genom att minska på det tidskrävande arbetet som hindrar ditt arbetsflöde. Anpassa din automatiseringslogik med över 70 regler i Asanas Custom Rules Builder för att minska risken för fel i dina processer och säkerställa att dina projekt genomförs enligt plan.

Gillar du inte att börja från scratch? Du kan också bläddra i Asanas förinställda regelgalleri eller välja bland en rad fördefinierade automatiseringsmallar för olika populära projekt eller användningsfall. På så sätt kan du lägga mer tid på att utforma strategier och fokusera på det arbete som verkligen betyder något.

AI-funktioner i Asana

Asana är för närvarande i betaversion, och Asana-användare har möjlighet att integrera AI-driven funktionalitet i sina processer med hjälp av Asana Intelligence. Detta verktyg är utformat för att eliminera flaskhalsar i alla processer och göra automatiseringen av arbetsflöden enklare och effektivare med funktioner för att:

Sammanfatta uppgifter, trådar och innehåll

Utvärdera ditt skrivande för att generera olika rekommendationer

Automatiskt generera anpassade fält, regler och produktivitetsförslag

Ändra tonen i ditt innehåll

Och mycket mer.

Vilket av ClickUp och Asana erbjuder bättre alternativ för automatisering av arbetsflöden?

Även om Asana Intelligence erbjuder vissa funktioner för att generera projekt- och standup-sammanfattningar, saknar det ClickUps unika rollbaserade AI-lösningar som perfekt anpassar ditt innehåll till det exakta användningsfallet. Dessutom utvecklas ClickUp AI kontinuerligt! Med funktioner för att komma åt AI på språng, skapa uppgifter och deluppgifter samt utvärdera projekt på horisonten är detta bara början för ClickUp AI.

3. Samarbete och kommunikation

Asana vs ClickUp, rond tre: Hur skiljer sig ClickUp och Asana åt när det gäller samarbete och kommunikation? Nu kör vi. 🥊

Viktiga funktioner i ClickUp för teamsamarbete och kommunikation

Whiteboards för strategisk planering till projektgenomförande

ClickUp Docs för dokumenthantering

Samarbetsdetektering och redigering för smidigt samarbete

Chat-vy för snabbmeddelanden inom ClickUp

Skärminspelningsprogram för inspelning och delning av videoinstruktioner, uppdateringar och mycket mer

Tilldelade kommentarer i uppgifter och dokument för att lösa frågor snabbare

Korrekturläsning för att kommentera PDF-filer, bilder och videor för snabbare feedback

E-post i ClickUp för att samla alla konversationer på ett ställe och bredvid ditt arbete

Teamsamarbete i ClickUp

Använd ClickUp Whiteboards som ett visuellt samarbetsverktyg för alla behov

ClickUp är utvecklat för teamsamarbete. Det erbjuder olika användarvänliga, funktionella och intuitiva funktioner som underlättar samarbete oavsett när och var teamet arbetar.

Funktioner som digitala whiteboards och ClickUp Docs anpassas enkelt till dina uppgifter och projekt, vilket gör det möjligt för ditt team att samarbeta och få arbetet gjort snabbare.

Så vad gör ClickUp Whiteboards och Docs användbara för chefer och team?

ClickUps whiteboards är de enda virtuella whiteboards som kan omvandla ditt teams idéer till samordnade åtgärder – allt på ett och samma ställe. Whiteboards erbjuder den perfekta ytan för team att komma på idéer och visualisera arbetsflöden.

Både ClickUp Whiteboards och Docs har en funktion för att upptäcka och redigera samarbete, vilket gör det möjligt för team att se vem som tittar på eller arbetar med samma uppgifter, dokument och projekt, samarbeta i realtid, snabbt gå från idé till handling och länka till uppgifter, filer, dokument och mer.

Detta skapar synlighet och transparens i projektet, samt smidiga samarbetssessioner – teammedlemmarna kan skapa och redigera tillsammans med sina kollegor utan friktion eller överlappningar i projektledningsverktyget.

Dokument kan redigeras i realtid tillsammans med ditt team för att skapa wikis, kunskapsbaser, roadmaps eller brainstorming-sessioner. Tagga andra med kommentarer, tilldela dem åtgärdspunkter eller konvertera text till spårbara uppgifter för att hålla koll på idéer.

Dessutom kan team lämna kommentarer i dokument och uppgifter samt kommentera PDF-filer, bilder och videor med funktionen Proofing. Denna värdefulla samarbetsfunktion gör att du kan kommunicera med vem som helst i ditt ClickUp-arbetsutrymme i kommentarsektionen och tilldela kommentarer för att rikta en åtgärd eller ett meddelande till en specifik person eller ett specifikt team, vilket skapar en tydlig kommunikationslinje och påskyndar feedbackprocessen.

Kommunikation i ClickUp

Teamsamarbete och kommunikation går hand i hand. 🤝

Med ClickUp kan du samarbeta med ditt team praktiskt taget var som helst på plattformen, men det finns vissa viktiga kommunikationsfunktioner i ClickUp som ytterligare stödjer teamsamarbetet.

Låt oss börja med Chat view, ClickUps inbyggda funktion för snabbmeddelanden.

Chat-vyn ger alla i din arbetsyta ett enkelt och effektivt sätt att kommunicera med en eller flera personer och omedelbart skicka och ta emot meddelanden inom ClickUp och parallellt med sitt arbete – utan att behöva jonglera med flera verktyg och spridda konversationer.

En annan viktig funktion för kommunikation med team är Clip, ClickUps inbyggda skärminspelare.

Välj att spela in hela skärmen, ett appfönster eller en webbläsarflik med Clip från ClickUp och dela med teamet från en uppgift.

Clip kan nås i kommentarsektionerna för uppgifterna och fungerar som ett ytterligare verktyg som teamen kan använda för att underlätta effektiv kommunikation mellan varandra och leverera koncisa meddelanden.

Spela in din skärm för att skapa instruktionsvideor, förklara komplexa idéer eller processer via video, skapa presentationer, felsöka och mycket mer, och dela sedan enkelt med alla i din arbetsyta. Denna funktion är särskilt användbar för visuella inlärare eller helt enkelt när det är enklare (och mer produktivt) att förklara via en video än att skriva långa anteckningar.

Om du undrar vad det är som gör ClickUps kommunikationsfunktioner bättre än Asanas, så här är svaret. Till skillnad från Asana erbjuder ClickUp en funktion som heter Email in ClickUp, som gör det möjligt för team, projektledare och alla i din arbetsyta att skicka och ta emot e-postmeddelanden inom ClickUp.

Hantera dina e-postmeddelanden och ditt arbete på ett och samma ställe – skicka och ta emot e-postmeddelanden var som helst i ClickUp, skapa uppgifter från e-postmeddelanden, ställ in automatisering, bifoga e-postmeddelanden till valfri uppgift och mycket mer.

Denna avancerade funktion effektiviserar intern och extern kommunikation genom att användarna kan komma åt sina e-postkonversationer inom uppgifterna, vilket samlar konversationer och åtgärdspunkter under ett och samma tak och eliminerar behovet av att hoppa till en annan app.

VIKTIGT KLICK UP ClickUp SKILLNAD Asana erbjuder inte en inbyggd whiteboard och skärminspelare, och låter dig inte heller skicka och ta emot e-post som ClickUp gör. ClickUps whiteboard-funktion underlättar smidigt teamsamarbete och gör det möjligt att brainstorma, planera projekt och omsätta idéer i handling, medan dess kommunikationsfunktioner som skärminspelaren Clip, chattvyn, tilldelade kommentarer och korrekturläsning främjar effektiv kommunikation och strömlinjeformade granskningsprocesser.

Viktiga funktioner i Asana för teamsamarbete och kommunikation

Kommentarer till uppgifter

Samarbetspartners

Följare

Omnämnanden

Meddelanden

Teamsamarbete i Asana

Asana erbjuder funktioner som uppgiftskommentarer, följare och status för att stödja teamsamarbete.

Med hjälp av uppgiftskommentarer kan användarna kommentera direkt på en uppgift för att klargöra exakt vad som behöver göras och @-nämna teammedlemmar eller andra uppgifter eller projekt så att allt hålls samman, medan statusfunktionen sammanfattar data från Asana i diagram och andra höjdpunkter – för att på ett enkelt sätt visa en visuell bild av framstegen.

Lägga till kommentarer i en Asana-uppgift

Dessutom har Asana, liksom ClickUps uppgiftsövervakningsfunktion, en funktion som kallas följare, som gör att du kan lägga till teammedlemmar som följare så att de kan hålla sig uppdaterade om arbetet med uppgiften och få relevanta aviseringar med uppdateringar om uppgiften.

Kommunikation i Asana

För att förbättra teamkommunikationen erbjuder Asana en meddelandefunktion som gör det möjligt för dig att kommunicera med dina kollegor inom Asana och enkelt länka till relevant arbete. Du kan skicka meddelanden till valfri kombination av individer, team och projekt.

Skicka meddelanden direkt till andra personer i Asana

Vilket av ClickUp och Asana erbjuder bättre samarbets- och kommunikationsfunktioner för team?

Både ClickUp och Asana erbjuder flera funktioner som främjar bättre kommunikation inom teamet. Men utan inbyggd whiteboard-programvara, skärminspelningsfunktion eller e-postfunktion kan Asana inte konkurrera med den nivå av samarbete som ClickUp möjliggör.

4. Rapportering och måluppföljning

Asana vs ClickUp, fjärde omgången. 🥊

Låt oss jämföra de olika verktygens rapporterings- och måluppföljningsfunktioner.

Viktiga funktioner i ClickUp för rapportering och måluppföljning

Anpassade instrumentpaneler med rapportering i realtid

Portföljkort för att spåra framsteg

Arbetsbelastningsvy för resurshantering

Spårbara mål med automatisk framstegsspårning

Inkorgen för aviseringar (viktiga, övriga och rensade)

Rapportering i ClickUp

Det som gör ClickUp till ett av de bästa projektledningsverktygen med rapporteringsfunktioner är dess anpassningsbara instrumentpaneler med rapportering och analys i realtid, som ger team, projektledare och chefer insyn i viktiga projektstatusar och mycket mer.

Med över 50 kortvarianter kan du anpassa och skapa din perfekta instrumentpanel i ClickUp, som ger dig en överblick över allt ditt arbete och alla dina team i din arbetsyta, samt värdefulla insikter som hjälper dig att fatta bättre affärsbeslut.

Skapa anpassade instrumentpaneler i ClickUp för att få en översikt över allt ditt arbete.

Målspårning i ClickUp

Att följa upp framsteg och mål är en viktig del av arbetet, och ClickUp gör det enkelt att skapa spårbara mål och koppla dem till ditt arbete med funktionen ClickUp Goals.

ClickUp Goals är utmärkt för att spåra KPI:er för projektledning, sprintcykler, OKR:er och mycket mer – håll dig på rätt spår för att nå dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk spårning av framsteg.

Genom att använda denna funktion för måluppföljning kan du och ditt team hålla er ansvariga, samordna målen och behålla ett målinriktat tankesätt hela tiden.

VIKTIG SKILLNAD MELLAN CLICKUP OCH ASANA: Med ClickUp kan du välja mellan över 50 olika dashboard-kort som omedelbart visar data för alla aktiviteter i ditt ClickUp-arbetsområde, medan Asana erbjuder ett begränsat antal diagram. När det gäller måluppföljning är ClickUp Goals tillgängligt i Free Forever-planen för upp till 100 användare och obegränsat i Unlimited-planen. Asanas Goals-funktion är endast tillgänglig i Business-planen och högre.

Viktiga funktioner i Asana för rapportering och måluppföljning

Dashboard med anpassade diagram

Kalendervy med listor över uppgifter

Portföljer för att övervaka projektstatus

Målspårning

Inkorg för aviseringar

Rapportering i Asana

Projektvy på instrumentpanelen i Asana (via Asana)

Projektstatusuppdateringar och rapportering i Asana är möjliga genom projektvyer som översikts- och instrumentpanelsvyn med Universal Reporting. Du kan använda översikten för att se statusuppdateringar och aktiviteter i ett projekt för att komma igång, och instrumentpaneler för att få en visuell representation av dina projektdata med uppgiftsframsteg, ansvarig, förfallodatum och mer – även i gratisversionen.

Dessutom kan du spåra uppgifter efter slutförandestatus, ofullbordade uppgifter efter ansvarig, spåra uppskattningar jämfört med faktiska resultat och mycket mer.

Målspårning i Asana

Precis som ClickUp erbjuder Asana en funktion för måluppföljning. Med Asana Goals kan du hålla dina företagsmål och ditt arbete, såsom milstolpar, projekt och portföljer, sammankopplade på samma plats. Du kan också anpassa din vy med filter för att lättare navigera bland dina mål i Asana.

Det är viktigt att notera att Asana Goals endast är tillgängligt i Business- och Enterprise-abonnemangen, vilket kan vara ett hinder för vissa team och företag med ett lägre abonnemang.

Vilket av ClickUp och Asana har bättre rapporterings- och måluppföljningsfunktioner?

Så vem klarade sig bäst i denna omgång? 👀

Rapportering: Både ClickUp och Asana erbjuder olika rapporteringsfunktioner i sina projektledningsverktyg, till exempel en anpassningsbar instrumentpanel som gör det enkelt för projektledare, team och intressenter att se projektets status på ett ögonblick.

När man jämför de två dashboard-funktionerna erbjuder dock ClickUps Dashboard-vy fler anpassningsmöjligheter än Asanas Universal Reporting.

Målspårning: När det gäller målspårning erbjuder båda verktygen en målfunktion som kan visa framsteg. ClickUp går dock längre än att bara visa framsteg, vad som är på rätt spår, i riskzonen eller på fel spår. Med ClickUp kan du välja typ av mål, till exempel antal, sant/falskt, procent, valuta och automatiskt, som spårar slutförandet av uppgifter så att du kan specificera dina mål och spåra dem noggrant och enkelt.

Det är också bra att notera att Asana Goals endast är tillgängligt i den betalda planen (Business-planen och högre), medan ClickUp Goals är tillgängligt i Free Forever-planen.

5. Kontextväxling och integrationer

Asana vs ClickUp, omgång fem:

Viktiga funktioner i ClickUp för kontextväxling och integrationer

En svit av verktyg för projektledning, teamsamarbete och produktivitetsfunktioner på ett och samma ställe.

Uppgiftsfält för att bokmärka uppgifter

Favoritsidfält för att snabbt hoppa mellan uppgifter, vyer och mer

Integrera ClickUp med över 1 000 arbetsverktyg

Skapa dina egna anpassade integrationer och ClickUp med ClickUp API

Minimera uppgifter och dokument och spara dem som bokmärken under uppgiftsfältet så att de är lättillgängliga i ClickUp.

Med ClickUp kan du tryggt effektivisera ditt arbetsflöde och optimera din produktivitet som aldrig förr.

Dess viktigaste funktioner och möjligheter, såsom aktivitetsfältet och favoritpanelen, är oöverträffade och gör att du kan växla smidigt mellan olika uppgifter utan att distraheras. Detta gör ClickUp till ett fenomenalt verktyg för att minimera kontextväxlingar och behålla fullt fokus på ditt arbete.

För att effektivisera ditt arbetsflöde och öka din produktivitet ännu mer kan ClickUp integreras med över 1 000 arbetsverktyg, inklusive Google Drive, Slack, Hubspot, Salesforce, GitHub och mycket mer. Denna sömlösa integration gör att du kan samla allt ditt arbete från flera appar på ett centralt ställe, vilket eliminerar behovet av att ständigt växla mellan olika appar eller plattformar.

Och om du vill bygga egna integrationer och ClickUp-appar kan du göra det med dess offentliga applikationsprogrammeringsgränssnitt ( API ).

Som ett resultat kan du effektivisera din teknikstack och förbli fokuserad på ditt arbete utan att distraheras av osammanhängande arbetsflöden. Detta sparar inte bara tid utan håller dig också i flödet och ökar produktiviteten.

Förbättra din teknikstack med de bästa ClickUp-integrationerna.

Viktiga Asana-funktioner för kontextväxling och integrationer

Anslut Asana till över 200 appar

Asana API:er för att skapa anpassade appar

Appkatalog i Asana (via Asana)

Asana integreras med över 200 andra arbetsverktyg så att du kan hålla dina appar anslutna på ett ställe, vilket sparar tid som vanligtvis går förlorad vid kontextväxling och duplicering eller sökning efter arbete på flera ställen.

Anslut GitHub, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier och mer – de flesta av dessa Asana-integrationer fokuserar främst på att effektivisera arbetsflöden och förbättra produktiviteten.

Utöver de förinstallerade integrationerna erbjuder Asana anpassade integrationer via sitt API och sin utvecklingsplattform. Detta gör det möjligt för dig eller ditt utvecklingsteam att skapa personliga integrationer som uppfyller din organisations unika krav eller koppla Asana till egna eller branschspecifika mjukvarusystem.

Ger ClickUp eller Asana bättre teknisk konsolidering?

Om du letar efter ett banbrytande verktyg för att minska kontextväxlingar, koppla samman alla dina arbetsverktyg och optimera ditt arbetsflöde är ClickUp den kompletta lösningen och den ultimata gåvan som fortsätter att ge.

6. Kundsupport

Asana vs ClickUp: Sjätte omgången! Vi närmar oss slutet – vem kommer att ta hem titeln som bästa kundsupportresurs mellan dessa två kraftfulla verktyg?

ClickUps kundsupportresurser

ClickUp erbjuder live support dygnet runt utan någon kostnad! Oavsett om du är en erfaren användare eller precis har upptäckt denna kraftfulla plattform, står ClickUp redo att svara på alla frågor du kan tänkas ha. Allt börjar i ClickUps hjälpcenter – en omfattande hubb för support inom alla kategorier.

ClickUp handlar om att möta användaren där hen befinner sig och har skapat flera sätt att få tillgång till den support du behöver, oavsett hur eller var du interagerar med appen! Du kan navigera till hjälpcentret från din arbetsyta, vilken ClickUp-webbsida som helst eller direkt från din webbläsare. Därifrån har du möjlighet att begränsa din supportsökning för att hitta svar ännu snabbare.

Bli din egen ClickUp-expert med hundratals kurser och webbseminarier som hjälper dig att öka din produktivitet.

Skriv din fråga i sökfältet, kontakta supportteamet via chatt eller välj den typ av resurs du söker bland ClickUps fyra alternativ:

ClickUp API : Få omedelbar tillgång till användbar dokumentation för att skapa dina egna anpassade integrationer och ClickUp-integrationer för att göra din upplevelse ännu mer värdefull med det offentliga applikationsprogrammeringsgränssnittet (API). : Få omedelbar tillgång till användbar dokumentation för att skapa dina egna anpassade integrationer och ClickUp-integrationer för att göra din upplevelse ännu mer värdefull med det offentliga applikationsprogrammeringsgränssnittet (API).

ClickUp University : Oavsett funktion, användningsfall eller kategori – ClickUp har skapat en utbildningsresurs som hjälper dig att bemästra det från din arbetsyta. ClickUp University är den digitala hubben för utvalda kurser som är utformade för att hjälpa dig att höja din kompetens och öka din produktivitet. : Oavsett funktion, användningsfall eller kategori – ClickUp har skapat en utbildningsresurs som hjälper dig att bemästra det från din arbetsyta. ClickUp University är den digitala hubben för utvalda kurser som är utformade för att hjälpa dig att höja din kompetens och öka din produktivitet.

Webbseminarier : Perfekt för team som börjar använda ClickUp för första gången. Webbseminarier är en on-demand-lösning som hjälper dig att upptäcka kraften i din arbetsyta. Dessa kostnadsfria resurser kan ses och ses om, och erbjuder visuella demonstrationer för en mer inkluderande inlärningsupplevelse. : Perfekt för team som börjar använda ClickUp för första gången. Webbseminarier är en on-demand-lösning som hjälper dig att upptäcka kraften i din arbetsyta. Dessa kostnadsfria resurser kan ses och ses om, och erbjuder visuella demonstrationer för en mer inkluderande inlärningsupplevelse.

ClickUp-mallar : Sätt igång alla processer i ClickUp med en av dess helt anpassningsbara mallar för alla användningsområden. : Sätt igång alla processer i ClickUp med en av dess helt anpassningsbara mallar för alla användningsområden.

Asanas kundsupportresurser

Asanas minimalistiska plattform återspeglas även i dess supportresurser. Asanas supportsida möter dig med förinställda frågor baserade på din typ av fråga eller utmaning. Därifrån hittar du ytterligare en lista med frågor som hjälper dig att fortsätta din individuella resa mot en lösning. Lyckligtvis finns det andra sätt att hitta kundsupport i Asana, det kräver bara lite mer sökande och ett abonnemang på en av deras betalda planer för att få tillgång till dem. 🤓

Asana erbjuder också chattstöd dygnet runt från sitt hjälpcenter och en detaljerad användarhandbok som du kan använda som referens under introduktionsprocessen. Utöver dessa självstyrda lösningar kan du också använda:

Asana Academy : Utbildningar, webbseminarier och interaktiva kurser för att lära dig använda Asana på ett bättre sätt.

Asana Forum : Hitta frågor, svar och experter i Asanas aktiva diskussionsforum. Haken? Du kan inte komma åt eller delta i flera viktiga produktkategorier om du inte redan har ett Asana-konto.

Instruktörsledd utbildning: Live-utbildningar varje vecka som hålls av olika : Live-utbildningar varje vecka som hålls av olika kundtjänstrepresentanter.

Vilket verktyg erbjuder mer omfattande kundsupportlösningar?

Både Asana och ClickUp har detaljerade hjälpcenter och låter sina användare chatta med sina respektive supportteam, men ClickUps kundsupport går ett steg längre.

Oavsett tid på dygnet, typ av fråga eller unikt problem du står inför, gör ClickUp det enkelt att hitta svaret. Istället för att leda dig längs en tidskrävande väg med klick och scrollning för att komma åt rätt dokumentation, ger ClickUp dig lösningen. Dessutom gör ClickUp sina supportlösningar tillgängliga för alla – även potentiella och nya användare – till en låg eller ingen extra kostnad.

7. Prissättning

Nu är det dags för finalomgången – hur mycket kommer Asana eller ClickUp att påverka ditt resultat?

ClickUps prisplaner

Gratis Forever-plan: Funktionsrik gratisplan

Obegränsat: 7 dollar per medlem/månad (obegränsat lagringsutrymme)

Företag: 12 dollar per medlem/månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för anpassade priser

Asanas prissättningsplaner

Grundläggande: Asanas kostnadsfria plan

Premium: 10,99 $ per användare/månad

Företag: 24,99 $ per användare/månad

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Använder du redan Asana? Lär dig hur du byter från ClickUp till Asana:

Vem gjorde det bättre: ClickUp eller Asana?

Rösterna är räknade och vi har en vinnare! 🏆

I den ultimata jämförelsen mellan Asana och ClickUp är ClickUp det överlägsna valet.

Asana etablerade sig som en av de första lösningarna inom kategorin projektledningsprogramvara, men har inte lyckats hålla jämna steg med den moderna arbetsstyrkans krav. Dess enkla och intuitiva användargränssnitt räcker inte längre när ett antal nyare verktyg erbjuder ännu större flexibilitet, funktionalitet och viktiga funktioner.

När det gäller automatisering av arbetsflöden, rapportering och insikter, samarbetsfunktioner och integrationsmöjligheter kommer Asana till korta.

Men ClickUp? 💜

Det utmärker sig inom alla områden där Asana brister – och mer därtill.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick med hjälp av ClickUp AI.

Till skillnad från andra projektledningsverktyg kan ClickUp skala upp i takt med att ditt företag växer tack vare dess omfattande uppsättning funktioner, integrationer, mallar och mycket mer, vilket gör det till den perfekta lösningen för team och företag i alla branscher.

Är du redo att se själv? Testa de kraftfulla funktionerna som beskrivs i den här artikeln när du provar ClickUp idag!